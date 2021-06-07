Неизбежность Второй мировой и Великой Отечественной войн

В предыдущей части было показано, что продуманные действия Англии подтолкнули Европу к Великой войне. Англия решила устранить конкурентов и продолжать играть роль лидера на мировой арене. Война оказалась слишком затратной, и многие страны стали должниками США. Были разрушены Германская и Австро-Венгерская империи. Недальновидная политика Николая II втянула Россию в войну, в которой она понесла огромные потери и погрузилась в пучину Гражданской войны.
Можно ли было правительству СССР избежать втягивания страны во Вторую мировую войну?
Избежать участия в этой войне было нельзя! Это понимали в руководстве Красной Армии и Советского Союза. Они пытались отдалить начало войны. Руководству удалось сначала избавиться от противника Германии, а потом – от Англии и Франции. Руководители знали, что война с Германией неизбежна, но думали, что её можно отсрочить с помощью уступок и выполнения условий, выставленных Гитлером…
Можно ли было странам Европы избежать начала Второй мировой войны?
Нет! Эта война также была для них неизбежной. Она была заложена в предпосылках Великой войны. Цели правящих кругов двух стран, стремящихся к лидерству, состояли в развязывании новой войны в Европе. В статье «Борьба за Вторую мировую войну» (часть 1, часть 2) описан период взаимоотношений в Европе после Великой войны и до 1940 года. Рассмотрены действия стран, которые лавировали, чтобы обмануть конкурентов. Наиболее достойную позицию занимало правительство СССР.
США в 20–30-е годы
После окончания Великой войны США провели переговоры с крупными военно-морскими странами и заключили соглашение о крупнотоннажных боевых кораблях. Впоследствии внешняя политика США длительное время была направлена в основном в сторону Латинской Америки.
В 20-е годы в США наступил период процветания. В меньшей степени он распространялся на угледобычу и сельское хозяйство. Развивались новые отрасли. В стране всё делалось в угоду бизнесу. Даже органы власти попали под контроль бизнесменов.
В конце 1929 года в США началась Великая депрессия. В период 1929–1933 гг. безработица увеличилась с 3 до 25 %, а объём производства уменьшился на 1/3. В сельских районах Великих равнин стояла засуха, которая в сочетании с недостатками в сельскохозяйственной практике привела к эрозии почвы и вызвала экологическую катастрофу. Сельские жители массово мигрировали на Север в поисках работы. Депрессия закончилась с началом войны. Негативные события в США привели к кризису в других странах мира.
Накануне начала военных действий в Европе конгресс США в четвертый раз обратился к проблеме нейтралитета. В результате дебатов закон о нейтралитете получил новое подтверждение. С началом войны США внешне сохранили принцип стороннего наблюдателя.
До войны были установлены связи американских промышленников с Гитлером. Довоенные связи Форда не прервались и во время войны. В 1940 году Форд отказался собирать двигатели для английских самолетов. Однако его новый завод во Франции начал выпуск двигателей для люфтваффе. Европейские филиалы Форда в 1940 году поставили Германии 65 тыс. грузовиков и в дальнейшем продолжали поставлять автотранспорт.
Указ президента США от 13 декабря 1941 года допускал ведение бизнеса с вражескими компаниями, если на то не было запрета министерства финансов. Поэтому часто американские корпорации получали разрешения на деятельность с вражескими фирмами и поставляли им необходимые сталь, двигатели, авиационное топливо, каучук, компоненты радиотехники.
Получается, что промышленность Германии поддерживалась США.
Развитие немецкой промышленности в 20–30-е годы
После вступления США в Великую войну они предоставили союзникам займы на огромную сумму. Победители стали решать долговые проблемы за счёт Германии. В соответствии с Версальским договором сумма репараций для Германии составила 269 млрд золотых марок (около 100 тыс. тонн золота). После войны англо-американцы опасались сближения Германии и Советской России.
Л. Ивашов (президент Академии геополитических проблем) отмечал:
«Одной из причин того, что США и Великобритания поддержали гитлеровский режим, стали выводы англосаксонских геополитиков… о смертельной опасности… создания германо-российского союза. В этом случае Лондону и Вашингтону пришлось бы позабыть о мировом господстве…»
В 1922 году состоялась встреча Гитлера с военным атташе США Смитом. В донесении о встрече Смит высоко отзывался о Гитлере. Через Смита в круг знакомых Гитлера был введён Ганфштенгль (студенческий приятель Ф. Рузвельта), который оказал ему финансовую поддержку, обеспечил знакомство и связи с крупными деятелями. Бывший канцлер Германии Брюнинг отмечал, что начиная с 1923 года Гитлер получал крупные суммы из-за границы. Американские и английские финансово-промышленные круги сделали ставку на будущего лидера Германии – Гитлера.
По указанию главы Банка Англии Нормана была разработана программа проникновения англо-американского капитала в немецкую экономику. В 1924 году в 2 раза были снижены суммы репараций. Германии была предоставлена финансовая помощь от США и Англии в виде кредитов для выплаты репараций Франции. Из-за того, что выплаты шли на покрытие суммы долгов союзников, то сложился «абсурдный веймарский круг». Золото, которое Германия платила в виде репараций, продавалось и исчезало в США, откуда оно вновь в виде «помощи» возвращалось в Германию.
Общая сумма иностранных вложений в германскую промышленность за 1924–1929 гг. достигла 63 млрд золотых марок, из которых 70 % поступили из США. В 1929 году промышленность Германии заняла второе место в мире, но в значительной мере она была сосредоточена в руках американских финансово-промышленных групп.
На конференции в Лозанне в 1932 году было подписано соглашение о выкупе Германией за 3 млрд золотых марок своих репарационных обязательств с их погашением в течение 15 лет. После прихода к власти Гитлера уплата этих платежей была прекращена. Отношение англо-американской элиты к Гитлеру было благожелательным. После отказа платить репарации Германией, что поставило под вопрос выплату долгов, ни Англия, ни Франция не предъявили претензий. После войны Германия вновь стала осуществлять выплаты по данным платежам.
В мае 1933 года глава Рейхсбанка встретился с Рузвельтом и с крупнейшими американскими банкирами. По результатам переговоров Германии выделили кредиты на сумму в миллиард долларов. В июне в Лондоне был предоставлен английский займ на 2 млрд долларов. Нацистам моментально дали то, чего не могли добиться предыдущие правительства. США толкали Германию к стремительному развитию. На рисунке приведены доли стран в мировом промышленном производстве.
Доля производства Германии с 1929 года стабильно возрастала за исключением небольшого периода. С середины 30-х годов производство Германии стало превышать его уровень в Англии. С 1932 года доля Англии и Франции в мировом производстве стала стабильно снижаться, и ситуация стала напоминать положение накануне Великой войны.
Путём неимоверных усилий СССР занял 2-е место в мире по доле промышленного производства.
С этим положением не должны были смириться Англия, Франция и США. Гитлера следовало стравить с СССР, а потом, как и в Великой войне, разгромить или разделить обе страны. В новой войне в Европе провокаторам хотелось воевать чужими руками и обеспечить выход войск Гитлера к границам нашей страны.
Поэтому участие СССР во Второй мировой войне было неизбежным, так как это было запланировано правящими элитами.
На Нюрнбергском процессе бывший президент Рейхсбанка и министр экономики Шахт предложил ради справедливости посадить на скамью подсудимых тех, кто вскормил Третий рейх, упомянув при этом управляющего Банка Англии Нормана, корпорации «Форд» и «Дженерал моторс». С ним заключили сделку, пообещав свободу в обмен на молчание. Трибунал оправдал Шахта вопреки протестам советских юристов.
Президент Рузвельт был поклонником идеи Вильсона о руководящей роли США в мире. Все люди обычно рассматривают, насколько могут быть реализуемы их идеи. Поэтому и американский президент должен был думать о реализуемости своей идеи...
В ходе Великой войны США значительно окрепли и поднялись над крупнейшими мировыми державами. Ещё одна война и ожидание в стороне от схватки (некоторое время) могли вывести Америку на роль единственной супердержавы…
Может быть, этим и объясняется вложение огромных средств в развитие немецкой промышленности американской элитой? Ведь им была нужна крупная страна, которая смогла бы разгромить Англию с Францией и Советский Союз. После выполнения этой цели ожидались сверхогромные выгоды!
А что было нужно Англии?
Вероятно, то же, что и в Великой войне: разгромить или раздробить Германию и СССР, а также укрепиться на мировой арене в качестве лидера…
Обеспечение выхода гитлеровских войск к границам СССР
В марте 1938 года Австрия присоединилась к Германии. В сентябре Англия и Франция способствовали передаче ей Судетов.
12 января 1939 года Венгрия заявила о готовности вступить в антикоминтерновский пакт. 14 марта Словакия провозгласила независимость, а 15 марта немецкие войска вошли в Чехию. 21–23 марта Германия под угрозой применения силы вынудила Литву передать ей Мемельскую область. Эти действия усилили армию и военно-промышленный потенциал Германии.
В январе 1939 года состоялась встреча министра иностранных дел Польши Бека с руководством Германии. Бек говорил, что главная цель Польши это «ослабление и разгром России». Польша намерена претендовать на советскую Украину и на выход в Чёрное море.
При встрече с Беком Гитлер отмечал, что существует «единство интересов Германии и Польши в отношении Советского Союза», и что «каждая использованная против СССР польская дивизия означает экономию одной немецкой дивизии».
На встрече также был рассмотрен вопрос о включении Данцига в состав Германии и о создании коридора, через который следует провести экстерриториальную (под управлением Германии) автостраду и железнодорожную магистраль в Восточную Пруссию. Бек постарался уйти от обсуждения этого вопроса.
21 марта Риббентроп выставил требования в отношении Данцигского коридора, но польское правительство ответило отказом. Ничего необычного в требованиях немцев не было. 26 апреля английский посол в Берлине говорил:
«Проход через коридор – абсолютно справедливое решение. Если бы мы были на месте Гитлера, то требовали бы его, как минимум…»
31 марта Чемберлен заявил, что в случае возникновения угрозы независимости Польши правительство Англии будет себя считать обязанным немедленно оказать помощь.
25 апреля Посол США во Франции сказал журналисту Вейганду:
«Война в Европе – дело решённое... Америка вступит в войну после Франции и Великобритании.»
Задолго до войны инициаторы считали её начало решённым делом и не собирались её предотвращать…
28 апреля Германия денонсировала Пакт о ненападении с Польшей. В качестве причины назван отказ предоставления возможности строительства экстерриториальной дороги в Кёнигсберг. В Польше началась антигерманская истерия. 3 мая во время парада польских войск возбуждённый народ кричал:
«Вперёд, на Берлин!»
В июне на переговорах англичане и французы решили, что не станут помогать Польше в случае начала войны, постараются удержать Италию от вступления в неё, не будут наносить удары по Германии.
В ходе англо-польских переговоров англичане заявили, что не станут поставлять новейшую военную технику, а запрашиваемый поляками кредит на военные нужды был уменьшен с 50 до 8 млн фунтов стерлингов.
17–19 июля Польшу посетил генерал Айронсайд, который понял, что Польша не сможет долгое время сопротивляться немецкому вторжению. Впоследствии англичане не предприняли никаких действий для укрепления обороноспособности и вооруженных сил Польши.
3 августа посол Германии в Лондоне писал:
«Сэр Вильсон сказал, что англо-германское соглашение, включающее отказ от нападения на третьи державы, начисто освободило бы британское правительство от принятых им на себя в настоящее время гарантийных обязательств в отношении Польши, Турции и т.д.
Эти обязательства приняты были только на случай нападения и в своей формулировке имеют в виду именно эту возможность. С отпадением этой опасности отпали бы также и эти обязательства…»
Эти обязательства приняты были только на случай нападения и в своей формулировке имеют в виду именно эту возможность. С отпадением этой опасности отпали бы также и эти обязательства…»
6 августа польский маршал Рыдз-Смиглы (с 1 сентября – Верховный Главнокомандующий) заявил:
«Польша добивается войны с Германией, и Германия не сможет избежать её, даже если захочет…»
В этот период стала популярной песня о том, как поляки под командованием маршала идут победоносным походом на Рейн.
Совершенно непонятна потеря реальности руководством армии и страны при достаточно хорошей польской разведке. Ниже приведены воспоминания бывшего офицера русской армии, долгое время жившего в Польше. Похоже, что польское руководство кто-то сильно убедил в их безопасности и в неких военных действиях союзников в будущей войне…
16 августа английское министерство авиации неофициально уведомило Германию, что возможен вариант, когда Англия объявит войну, но военные действия вестись не будут, если Германия быстро разобьёт Польшу.
17 августа в Москве начались переговоры с военными миссиями Англии и Франции, которые были прерваны, ввиду отсутствия у них полномочий решать вопросы, поставленные ранее СССР. Англо-французы сознательно завели переговоры в тупик.
Наша разведка своевременно докладывала об этой политике англичан (Берджесс):
23 августа заключён договор о ненападении СССР с Германией, которая выполнила все требования, выставленные нашей страной. Похожие договоры пытались заключить и другие страны.
Например, Англия... Сообщение английского посла в Берлине (21.8.39 г.):
«Приняты все приготовления для того, чтобы Геринг под покровом тайны прибыл в четверг 23-го. Замысел состоит в том, чтобы он совершил посадку на каком-либо пустынном аэродроме, был встречен и на автомашине отправился бы в Чекерс…»
Но Геринг не прилетел – это была всего лишь дезинформация…
25 августа Англия подписала с Польшей соглашение о взаимопомощи, но военной части в нём не было отражено. В Германии узнали о соглашении, и нападение на Польшу (26 августа) было отменено.
25 августа Гитлер обратился к Чемберлену:
В послании высказана однозначная позиция. Решить проблему Данцига и коридора в Восточную Пруссию. Германии не нужна война с Англией и Францией, а также с СССР. Однако Англию и США не устраивало отсутствие войны между Германией и Советским Союзом в течение длительного времени…
26 августа из Лондона в Берлин поступают сведения, что Англия не вмешается в военный конфликт Германии и Польши.
29 августа Польша готовилась начать открытую мобилизацию, но Англия и Франция настояли перенести её на 31 августа, чтобы не провоцировать Германию.
Германия дала согласие Англии на прямые переговоры с Польшей на условиях передачи Данцига, плебисцита в «польском коридоре» и гарантии новых границ Польши Германией, Италией, Англией, Францией и СССР. Германия уведомила Москву о переговорах с Англией по поводу Польши.
Однако в послании в Лондон имелась уловка:
«Немецкое правительство принимает предложение правительства Великобритании о посредничестве, в соответствии с которым польский участник переговоров с нужными державами будет направлен в Берлин. Прибытие посланца Польши ожидается в среду 30.8.39 г…»
Посланник из Варшавы не успевал прибыть 30 августа…
Гитлер принял решение начать войну.
О событиях 30 августа написал доктор П. Шмидт (сотрудник МИД Германии, с 1935 года личный переводчик Гитлера):
«Риббентроп [прочёл английскому послу Гендерсону предложения Гитлера Лиге наций по урегулированию польского вопроса – прим. авт.]. Гендерсон спросил, может ли он получить текст этих предложений для передачи его правительству…
«Нет, – сказал [Риббентроп – прим. авт.] с неуместной улыбкой, – я не могу вручить Вам эти предложения…»
[После вторичной просьбы получить документы последовал новый отказ – прим. авт.] Риббентроп… швырнул документ на стол со словами: «Он просрочен, потому что польский представитель не появился…»
Громкие предложения Гитлера делались всего лишь напоказ и никогда не предполагалось, что они будут выполняться. Вручить документ Гендерсону отказались из боязни, что британское правительство передаст его полякам, а те вполне могли принять предлагаемые условия… Шанс добиться мира преднамеренно саботировался у меня на глазах… То, что я был прав в предположении, почему предложения Гитлера передавались таким своеобразным образом, подтвердил позднее сам Гитлер в моем присутствии: «Мне нужно было алиби, – сказал он, – особенно перед народом Германии, чтобы показать, что я сделал всё для сохранения мира. Этим объясняется моё великодушное предложение по урегулированию вопросов о Данциге и «коридоре»...»
«Нет, – сказал [Риббентроп – прим. авт.] с неуместной улыбкой, – я не могу вручить Вам эти предложения…»
[После вторичной просьбы получить документы последовал новый отказ – прим. авт.] Риббентроп… швырнул документ на стол со словами: «Он просрочен, потому что польский представитель не появился…»
Громкие предложения Гитлера делались всего лишь напоказ и никогда не предполагалось, что они будут выполняться. Вручить документ Гендерсону отказались из боязни, что британское правительство передаст его полякам, а те вполне могли принять предлагаемые условия… Шанс добиться мира преднамеренно саботировался у меня на глазах… То, что я был прав в предположении, почему предложения Гитлера передавались таким своеобразным образом, подтвердил позднее сам Гитлер в моем присутствии: «Мне нужно было алиби, – сказал он, – особенно перед народом Германии, чтобы показать, что я сделал всё для сохранения мира. Этим объясняется моё великодушное предложение по урегулированию вопросов о Данциге и «коридоре»...»
31 августа Лондон уведомил Берлин об одобрении прямых германо-польских переговоров, а германские предложения были переданы из Англии в Польшу.
«Когда… в 11:00 в сопровождении британского советника Форбса я посетил польского посла в Берлине для вручения 16-ти пунктов Гитлера, то он сделал заявление, …что Германия бунтует и что многочисленные польские войска успешно дойдут до Берлина…»
Гитлер подписывает директиву о нападении на Польшу 1 сентября в 4:30.
В 18:00 31 августа Риббентроп в беседе с польским послом констатировал отсутствие чрезвычайного уполномоченного из Варшавы и отказался от дальнейших переговоров.
После 21:15 Германия вручила свои предложения Польше послам Англии, Франции, США и заявила, что Варшава отказалась от переговоров. Интересно то, что предложения были вручены тем послам, страны которых были заинтересованы в развязывании войны в Европе...
На рассвете 1 сентября началась Вторая мировая война.
3 сентября английский посол вручил ультиматум Германии, в котором требовалось прекратить военные действия в Польше и вывести войска. Ультиматум был передан в 9:00 доктору Шмидту.
Позже был передан и французский ультиматум. Когда ультиматумы были отвергнуты, то послы объявили о нахождении их стран в состоянии войны с Германией.
Немецкие ВВС получили приказ наносить удары по ВМС Англии и Франции, но воздерживаться от бомбардировки их территории.
3 сентября Чемберлен заявил:
«Всё, для чего я трудился, …всё, во что я верил в течение всей моей политической жизни, превратилось в руины…»
Все его планы спровоцировать нападение Германии на СССР, а потом покорить обе страны потерпели крах…
В тот же период Черчилль обвинил Гитлера в том, что он «предал антикоммунистическое, антибольшевистское дело».
Спецсообщение (9 сентября 1939 года):
«Английская печать… обвиняет Гитлера, что он действует в данный момент не так, как это написано в книге «Моя борьба»…
Получается впечатление, что англичане больше всех болеют, что советско-германский пакт сделал прорыв антикоминтерновского фронта…»
Получается впечатление, что англичане больше всех болеют, что советско-германский пакт сделал прорыв антикоминтерновского фронта…»
Гитлер был прав, заявив о политике «союзников» Польши:
«Хотя они и объявили нам войну... это не значит, что они будут воевать в действительности…»
Директива № 2 ОКВ от 3 сентября исходила из идеи продолжения масштабных операций в Польше и пассивного ожидания на Западе. Действительно, боевые действия на Западе не велись, хотя в это время на границе с Германией находилось 78 французских дивизий против 44 немецких. В это время в польской прессе публиковались сообщения о войне, которые были очень далеки от действительности (статья «Когда Берлин поляки брали»).
На Нюрнбергском процессе генерал Йодль сказал:
«Мы не потерпели поражение в 1939 году только потому, что во время польской кампании примерно 110 французских и британских дивизий на Западе бездействовали, стоя перед 23 немецкими дивизиями…»
Англичане не оказали никакой военной помощи Польше. Польская военная миссия прибыла в Лондон 3 сентября, но до 9-го числа её не принимали. 15 сентября англичане заявили, что вся помощь может составить 10 тыс. пулеметов и 15–20 млн патронов, которые могут быть поставлены через 5–6 месяцев. Обещания можно было давать, так как в Лондоне знали, что до победы Германии оставалось мало времени…
4 сентября Япония заявила о невмешательстве в конфликт в Европе, а 5 сентября американская администрация заявила о нейтралитете США в этом конфликте.
15 сентября СССР и Япония заключили договор о взаимном признании границ Монголии, а немецкие войска захватили Брест.
Вечером 17 сентября президент Польши, премьер и Верховный главнокомандующий перешли польско-румынскую границу. Маршал Рыдз-Смиглы бежал, бросив свою армию и страну. Власти Румынии потребовали от них отказаться от государственного суверенитета и после отказа отправили в центр интернирования. Республика Польша осталась без руководства…
В тот же день начался освободительный поход Красной Армии в Польшу, а 1 октября военный министр Черчилль одобрил занятие нашими войсками Западной Белоруссии и Западной Украины.
12 октября премьер-министр Чемберлен отклонил германское предложение о мире.
Впоследствии до весны 1940 года на Западном фронте военных действий между англо-французскими и германскими войсками не проходило. Война шла только на море. Никому из союзников не приходило в голову начать бомбёжки объектов на территории Германии. Союзники были уверены, что их огромные армии, прикрытые мощными укреплениями, позволят сидеть на границе сколь угодно долго. Вероятно, они считали, что это должно подтолкнуть Гитлера развернуть свою военную машину на Восток. Летом 1940 года Гитлер отмечал, что знал об ударе союзников в спину в наиболее неблагоприятное для Германии время.
Подготовка военных действий против СССР
Рассмотрим хронологию событий, которые касаются подготовки военных действий Англии и Франции против Советского Союза.
19 октября подписан договор о взаимопомощи между Англией, Францией и Турцией, который стал основанием для разработки планов нанесения ударов по нашей стране с турецкой территории. Главой французского правительства посол США в Париже был извещён об этих планах. В конце октября комитет начальников штабов Англии рассматривает вопрос о «положительных и отрицательных сторонах объявления войны России».
25 октября в ответ на требование Англии соблюдать режим морской блокады Германии Народный комиссар иностранных дел заявил:
«Советское правительство считает недопустимым лишать мирное население продовольствия, топлива и одежды и тем самым подвергать всяческим лишениям и голодной смерти детей, женщин, стариков и больных…»
В ответе ничего крамольного не прозвучало, так как 8 декабря США также выступило против попыток Англии установить морскую блокаду Германии, заявив, что эти меры нарушают свободу торговли.
30 ноября началась Советско-финляндская война.
6 декабря Англия согласилась поставлять оружие Финляндии. В отличие от Польши, англичанам не требовался срок в 5–6 месяцев для подготовки этих поставок. Были поставлены (правда, в небольшом количестве) самолеты, орудия, противотанковые ружья, автоматическое оружие, мины и боеприпасы.
19 декабря союзное командование по предложению начальника английского ГШ рассмотрело вопрос о возможности посылки в Финляндию международных сил. В течение 1940 года предлагалось сформировать экспедиционный корпус численностью 57 500 человек в составе:
а) первая очередь: 2,5 бригады французских альпийских стрелков (8500 чел.), 2 батальона французского Иностранного легиона (2000 чел.), польский батальон (1000 чел.), британская гвардейская бригада (3500 чел.) и британский лыжный батальон (500 чел.);
б) вторая очередь: 3 британских пехотных дивизии (42 000 чел.).
31 декабря в Турцию прибыл генерал Батлер для обсуждения англо-турецкого военного сотрудничества, в том числе против СССР. Был рассмотрен вопрос об использовании англичанами турецких аэродромов и портов в Восточной Турции.
11 января английское посольство в Москве сообщало, что акция на Кавказе «может поставить Россию на колени в кратчайшие сроки», а уничтожение кавказских нефтепромыслов способно нанести СССР «нокаутирующий удар».
Мы видим, что Англия и Франция спокойно собираются воевать с нашей страной методами, которые они в это время не позволяли себе применять к агрессору – к Германии. Это в очередной раз показывает, что война в Европе затевалась только ради войны с СССР.
24 января начальник ГШ Англии представил военному кабинету меморандум, в котором указывал:
«Мы сможем оказывать эффективную помощь Финляндии лишь в том случае, если атакуем Россию по возможности с большего количества направлений и, что особенно важно, нанесём удар по Баку – району добычи нефти, чтобы вызвать серьёзный государственный кризис в России.»
31 января на заседании начальников штабов Англии и Франции говорилось:
«Французское командование понимает, что политическим последствием прямой помощи союзникам Финляндии было бы развязывание ими… военных действий против России, даже если ни с одной стороны не будет формального объявления войны…»
Лучшей помощью Финляндии со стороны Англии была бы отправка самолетов дальнего действия, которые «могли бы бомбардировать цели глубоко внутри России».
5 февраля союзное командование приняло решение о направлении экспедиционного корпуса в Финляндию для военных действий против СССР. Сроки высадки назначены на середину февраля. Требовалась только просьба Финляндии об оказании военной помощи, но её не последовало.
18 февраля французский генерал Шардиньи доложил, что важность разрушительной операции против Баку оправдывает любой риск.
23 февраля осуществлён прорыв войсками Красной Армии главной полосы линии Маннергейма.
23 февраля – 21 марта происходит визит заместителя госсекретаря США в Париж, Рим, Берлин и Лондон с предложением мирного посредничества на условиях восстановления Польши, а также Чехословакии в границах на январь 1939 года. Его предложения включали заключение четырехлетнего перемирия между воюющими странами и одновременное заключение экономического пакта.
Возможно, в Америке поняли, что война пошла не по тому сценарию, который изначально был задуман. Появилась опасность союза Германии и СССР (вхождение СССР в состав стран «оси»), который окажется не по зубам Англии, Франции и США. Американцы стали зондировать возможность реализации сценария отката к довоенным границам, но этого не хотели страны-участники войны.
Почему?
Англичане и французы были абсолютно уверены в своей неуязвимости и хотели подтолкнуть Гитлера к войне с СССР. Для этого они не опасались открыть новый фронт в Финляндии против СССР, а также рассматривали планы вторжения своих войск с союзниками на территорию СССР из Румынии или из Турции. Для англичан всё было очевидно: намеченные цели будут выполнены, Германия с СССР будут поставлены на колени или раздроблены.
Немцы уже знали, как они разобьют войска союзников и выкинут англичан обратно на остров. За этой победой, по их мнению, однозначно следовало заключение мирных договоров с Англией и Францией. Поэтому они тоже не желали возврата назад.
28 февраля штаб ВВС Франции подготовил документ, в котором были определены силы и средства, необходимые для разрушения нефтеперерабатывающих установок Баку, Батуми и Поти.
5 марта истёк срок, намеченный союзным командованием, официальной просьбы Финляндии о предоставлении военной помощи. Новый срок был назначен на 12 марта.
7 марта состоялось совещание с командующими английскими и французскими ВВС на Ближнем Востоке. Генерал Митчелл проинформировал, что получил из Лондона указания о подготовке возможной бомбардировки.
8 марта английский комитет начальников штабов представил правительству доклад под названием «Военные последствия военных действий против России в 1940 году».
12 марта обсуждается доклад от 8 марта на заседании военного кабинета Англии. Главный маршал авиации Ньюолл подчеркнул:
«Нападение на Кавказские нефтепромыслы является наиболее эффективным способом, с помощью которого мы можем нанести удар по России.»
Он выразил надежду, что в течение 1,5–3 месяцев нефтепромыслы будут выведены из строя полностью, а также проинформировал военный кабинет, что в Египет направлены современные дальние бомбардировщики, которые можно будет использовать для нанесения ударов по Кавказу. Наши разведка, ВВС и ПВО также готовились к возможному противодействию с англо-французами на южном направлении.
В этот же день был заключён мирный договор между Финляндией и СССР.
21 марта замминистра иностранных дел Англии Батлер сообщил японскому послу в Лондоне, что правительство преследует цель «заставить Советский Союз путём блокады или другими способами вести войну против Германии».
Таким образом, было сказано о цели Англии в развязанной войне: любыми способами заставить СССР воевать с Германией, а самим отсидеться на Западе на укреплённых позициях. Ведь ради этого союзники сдали Гитлеру Чехословакию и подставили Польшу…
25 марта премьер-министр Франции отправил письмо английскому правительству с призывом к действиям, чтобы «парализовать экономику СССР».
29 марта В. М. Молотов заявил:
«Поскольку СССР не захотел стать пособником Англии и Франции в проведении… империалистической политики против Германии, враждебность их позиций в отношении Советского Союза ещё больше усилилась, наглядно свидетельствуя, насколько глубоки классовые корни враждебной политики империалистов против социалистического государства…»
9 апреля немцы высадили десанты в Дании и Норвегии. Как сказал позже Чемберлен, союзники опоздали на автобус, идущий в Скандинавию.
За время Советско-финляндской войны Германия демонстрировала нашей стране верность пунктам приложения к договору, согласно которому Финляндия отходила к «сфере влияния» СССР. Уже 2 декабря 1939 года немецкие дипломаты получили предписание избегать любых антисоветских высказываний и оправдывать действия СССР в отношении Финляндии ссылками на «неизбежность» пересмотра границ и «естественной потребности» Советского Союза в действиях по обеспечению безопасности Ленинграда и установлению контроля над акваторией Финского залива.
В ходе войны Германия отказала Финляндии в посредничестве в переговорах с СССР и посоветовала финскому правительству принять предложения нашей страны. Кроме того, правительство Германии оказало давление на шведов, когда те начали склоняться к оказанию полномасштабной помощи Финляндии. Также немцы запретили использовать своё воздушное пространство для перегона в Финляндию итальянских истребителей.
10 мая началось немецкое наступление на Западном фронте. Союзники неожиданно для себя оказались полностью беспомощными и вынуждены были переключиться на решение своих масштабных проблем. До поражения союзников они являлись врагами нашей страны. Только неожиданный крах их планов изменил впоследствии отношение Англии к СССР. Однако даже накануне Великой Отечественной войны англичане могли нанести авиаудары по нашим объектам.
12 июня 1941 года английская разведка сделала вывод о подготовке германского нажима на СССР. Комитет начальников штабов решил предпринять меры, которые позволили бы без промедления нанести удары по объектам нефтяной промышленности в Баку, рассчитывая оказать давление на СССР, чтобы он не уступил немецким требованиям.
Высказывание политиков после начала Великой Отечественной войны
В высказываниях американских политиков проскальзывает суть политики США накануне мировой войны.
24 июня 1941 года сенатор Трумэн заявил:
«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше, хотя я не хотел бы увидеть Гитлера победителем ни при каких обстоятельствах…»
25 июня посол США в Англии Д. Кеннеди заявил:
«Заявление Сталина о начале освободительного похода в Европу заставляет задуматься. Очевидно, что русская армия достаточно сильна и способна вести войну не так, как это запланировано в Берлине.
Если русские опрокинут германские войска и толкнут их назад – это перевернёт всю систему мира вверх дном. А если заявление Сталина – блеф, то всё равно следует ожидать больших изменений в политике. В любом случае быстрая победа Германии или России невыгодна нам. Лучше всего, если обе эти силы увязнут и истощат друг друга в этой войне…»
Если русские опрокинут германские войска и толкнут их назад – это перевернёт всю систему мира вверх дном. А если заявление Сталина – блеф, то всё равно следует ожидать больших изменений в политике. В любом случае быстрая победа Германии или России невыгодна нам. Лучше всего, если обе эти силы увязнут и истощат друг друга в этой войне…»
Эти высказывания отражают видение американских политиков, нацеленное на ослабление обоих противников в ходе войны друг с другом. При этом должны быть ослаблены Германия и СССР, но не провокатор Второй мировой войны – Англия!
Политики только не упомянули о важном моменте: что будут делать США, когда указанные противники чрезвычайно ослабятся?..
Политика достаточно циничная вещь. Нечто подобное говорил и товарищ Сталин после начала Второй мировой войны. Эти высказывания просто указывают на одно из средств ослабления противника при борьбе за мировое господство. Но Сталина можно оправдать, так как СССР был единственной социалистической страной, у которой в это время не было и не могло быть ни одного союзника.
Империалистические страны были готовы нас уничтожить за наши огромные просторы и ресурсы.
В настоящее время ситуация снова похожа: наши просторы и ресурсы не дают покоя ни США, ни их вассалу – Евросоюзу…
Продолжение следует…