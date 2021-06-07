Военное обозрение
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Неизбежность Второй мировой и Великой Отечественной войн

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В предыдущей части было показано, что продуманные действия Англии подтолкнули Европу к Великой войне. Англия решила устранить конкурентов и продолжать играть роль лидера на мировой арене. Война оказалась слишком затратной, и многие страны стали должниками США. Были разрушены Германская и Австро-Венгерская империи. Недальновидная политика Николая II втянула Россию в войну, в которой она понесла огромные потери и погрузилась в пучину Гражданской войны.


Можно ли было правительству СССР избежать втягивания страны во Вторую мировую войну?

Избежать участия в этой войне было нельзя! Это понимали в руководстве Красной Армии и Советского Союза. Они пытались отдалить начало войны. Руководству удалось сначала избавиться от противника Германии, а потом – от Англии и Франции. Руководители знали, что война с Германией неизбежна, но думали, что её можно отсрочить с помощью уступок и выполнения условий, выставленных Гитлером…

Можно ли было странам Европы избежать начала Второй мировой войны?

Нет! Эта война также была для них неизбежной. Она была заложена в предпосылках Великой войны. Цели правящих кругов двух стран, стремящихся к лидерству, состояли в развязывании новой войны в Европе. В статье «Борьба за Вторую мировую войну» (часть 1, часть 2) описан период взаимоотношений в Европе после Великой войны и до 1940 года. Рассмотрены действия стран, которые лавировали, чтобы обмануть конкурентов. Наиболее достойную позицию занимало правительство СССР.

США в 20–30-е годы


После окончания Великой войны США провели переговоры с крупными военно-морскими странами и заключили соглашение о крупнотоннажных боевых кораблях. Впоследствии внешняя политика США длительное время была направлена в основном в сторону Латинской Америки.

В 20-е годы в США наступил период процветания. В меньшей степени он распространялся на угледобычу и сельское хозяйство. Развивались новые отрасли. В стране всё делалось в угоду бизнесу. Даже органы власти попали под контроль бизнесменов.

В конце 1929 года в США началась Великая депрессия. В период 1929–1933 гг. безработица увеличилась с 3 до 25 %, а объём производства уменьшился на 1/3. В сельских районах Великих равнин стояла засуха, которая в сочетании с недостатками в сельскохозяйственной практике привела к эрозии почвы и вызвала экологическую катастрофу. Сельские жители массово мигрировали на Север в поисках работы. Депрессия закончилась с началом войны. Негативные события в США привели к кризису в других странах мира.

Накануне начала военных действий в Европе конгресс США в четвертый раз обратился к проблеме нейтралитета. В результате дебатов закон о нейтралитете получил новое подтверждение. С началом войны США внешне сохранили принцип стороннего наблюдателя.

До войны были установлены связи американских промышленников с Гитлером. Довоенные связи Форда не прервались и во время войны. В 1940 году Форд отказался собирать двигатели для английских самолетов. Однако его новый завод во Франции начал выпуск двигателей для люфтваффе. Европейские филиалы Форда в 1940 году поставили Германии 65 тыс. грузовиков и в дальнейшем продолжали поставлять автотранспорт.

Указ президента США от 13 декабря 1941 года допускал ведение бизнеса с вражескими компаниями, если на то не было запрета министерства финансов. Поэтому часто американские корпорации получали разрешения на деятельность с вражескими фирмами и поставляли им необходимые сталь, двигатели, авиационное топливо, каучук, компоненты радиотехники.

Получается, что промышленность Германии поддерживалась США.

Развитие немецкой промышленности в 20–30-е годы


После вступления США в Великую войну они предоставили союзникам займы на огромную сумму. Победители стали решать долговые проблемы за счёт Германии. В соответствии с Версальским договором сумма репараций для Германии составила 269 млрд золотых марок (около 100 тыс. тонн золота). После войны англо-американцы опасались сближения Германии и Советской России.

Л. Ивашов (президент Академии геополитических проблем) отмечал:

«Одной из причин того, что США и Великобритания поддержали гитлеровский режим, стали выводы англосаксонских геополитиков… о смертельной опасности… создания германо-российского союза. В этом случае Лондону и Вашингтону пришлось бы позабыть о мировом господстве…»

В 1922 году состоялась встреча Гитлера с военным атташе США Смитом. В донесении о встрече Смит высоко отзывался о Гитлере. Через Смита в круг знакомых Гитлера был введён Ганфштенгль (студенческий приятель Ф. Рузвельта), который оказал ему финансовую поддержку, обеспечил знакомство и связи с крупными деятелями. Бывший канцлер Германии Брюнинг отмечал, что начиная с 1923 года Гитлер получал крупные суммы из-за границы. Американские и английские финансово-промышленные круги сделали ставку на будущего лидера Германии – Гитлера.

По указанию главы Банка Англии Нормана была разработана программа проникновения англо-американского капитала в немецкую экономику. В 1924 году в 2 раза были снижены суммы репараций. Германии была предоставлена финансовая помощь от США и Англии в виде кредитов для выплаты репараций Франции. Из-за того, что выплаты шли на покрытие суммы долгов союзников, то сложился «абсурдный веймарский круг». Золото, которое Германия платила в виде репараций, продавалось и исчезало в США, откуда оно вновь в виде «помощи» возвращалось в Германию.

Общая сумма иностранных вложений в германскую промышленность за 1924–1929 гг. достигла 63 млрд золотых марок, из которых 70 % поступили из США. В 1929 году промышленность Германии заняла второе место в мире, но в значительной мере она была сосредоточена в руках американских финансово-промышленных групп.

На конференции в Лозанне в 1932 году было подписано соглашение о выкупе Германией за 3 млрд золотых марок своих репарационных обязательств с их погашением в течение 15 лет. После прихода к власти Гитлера уплата этих платежей была прекращена. Отношение англо-американской элиты к Гитлеру было благожелательным. После отказа платить репарации Германией, что поставило под вопрос выплату долгов, ни Англия, ни Франция не предъявили претензий. После войны Германия вновь стала осуществлять выплаты по данным платежам.

В мае 1933 года глава Рейхсбанка встретился с Рузвельтом и с крупнейшими американскими банкирами. По результатам переговоров Германии выделили кредиты на сумму в миллиард долларов. В июне в Лондоне был предоставлен английский займ на 2 млрд долларов. Нацистам моментально дали то, чего не могли добиться предыдущие правительства. США толкали Германию к стремительному развитию. На рисунке приведены доли стран в мировом промышленном производстве.

Неизбежность Второй мировой и Великой Отечественной войн

Доля производства Германии с 1929 года стабильно возрастала за исключением небольшого периода. С середины 30-х годов производство Германии стало превышать его уровень в Англии. С 1932 года доля Англии и Франции в мировом производстве стала стабильно снижаться, и ситуация стала напоминать положение накануне Великой войны.

Путём неимоверных усилий СССР занял 2-е место в мире по доле промышленного производства.

С этим положением не должны были смириться Англия, Франция и США. Гитлера следовало стравить с СССР, а потом, как и в Великой войне, разгромить или разделить обе страны. В новой войне в Европе провокаторам хотелось воевать чужими руками и обеспечить выход войск Гитлера к границам нашей страны.

Поэтому участие СССР во Второй мировой войне было неизбежным, так как это было запланировано правящими элитами.

На Нюрнбергском процессе бывший президент Рейхсбанка и министр экономики Шахт предложил ради справедливости посадить на скамью подсудимых тех, кто вскормил Третий рейх, упомянув при этом управляющего Банка Англии Нормана, корпорации «Форд» и «Дженерал моторс». С ним заключили сделку, пообещав свободу в обмен на молчание. Трибунал оправдал Шахта вопреки протестам советских юристов.

Президент Рузвельт был поклонником идеи Вильсона о руководящей роли США в мире. Все люди обычно рассматривают, насколько могут быть реализуемы их идеи. Поэтому и американский президент должен был думать о реализуемости своей идеи...

В ходе Великой войны США значительно окрепли и поднялись над крупнейшими мировыми державами. Ещё одна война и ожидание в стороне от схватки (некоторое время) могли вывести Америку на роль единственной супердержавы…

Может быть, этим и объясняется вложение огромных средств в развитие немецкой промышленности американской элитой? Ведь им была нужна крупная страна, которая смогла бы разгромить Англию с Францией и Советский Союз. После выполнения этой цели ожидались сверхогромные выгоды!

А что было нужно Англии?

Вероятно, то же, что и в Великой войне: разгромить или раздробить Германию и СССР, а также укрепиться на мировой арене в качестве лидера…

Обеспечение выхода гитлеровских войск к границам СССР


В марте 1938 года Австрия присоединилась к Германии. В сентябре Англия и Франция способствовали передаче ей Судетов.

12 января 1939 года Венгрия заявила о готовности вступить в антикоминтерновский пакт. 14 марта Словакия провозгласила независимость, а 15 марта немецкие войска вошли в Чехию. 21–23 марта Германия под угрозой применения силы вынудила Литву передать ей Мемельскую область. Эти действия усилили армию и военно-промышленный потенциал Германии.

В январе 1939 года состоялась встреча министра иностранных дел Польши Бека с руководством Германии. Бек говорил, что главная цель Польши это «ослабление и разгром России». Польша намерена претендовать на советскую Украину и на выход в Чёрное море.

При встрече с Беком Гитлер отмечал, что существует «единство интересов Германии и Польши в отношении Советского Союза», и что «каждая использованная против СССР польская дивизия означает экономию одной немецкой дивизии».

На встрече также был рассмотрен вопрос о включении Данцига в состав Германии и о создании коридора, через который следует провести экстерриториальную (под управлением Германии) автостраду и железнодорожную магистраль в Восточную Пруссию. Бек постарался уйти от обсуждения этого вопроса.

21 марта Риббентроп выставил требования в отношении Данцигского коридора, но польское правительство ответило отказом. Ничего необычного в требованиях немцев не было. 26 апреля английский посол в Берлине говорил:

«Проход через коридор – абсолютно справедливое решение. Если бы мы были на месте Гитлера, то требовали бы его, как минимум…»

31 марта Чемберлен заявил, что в случае возникновения угрозы независимости Польши правительство Англии будет себя считать обязанным немедленно оказать помощь.

25 апреля Посол США во Франции сказал журналисту Вейганду:

«Война в Европе – дело решённое... Америка вступит в войну после Франции и Великобритании.»

Задолго до войны инициаторы считали её начало решённым делом и не собирались её предотвращать…

28 апреля Германия денонсировала Пакт о ненападении с Польшей. В качестве причины назван отказ предоставления возможности строительства экстерриториальной дороги в Кёнигсберг. В Польше началась антигерманская истерия. 3 мая во время парада польских войск возбуждённый народ кричал:

«Вперёд, на Берлин!»

В июне на переговорах англичане и французы решили, что не станут помогать Польше в случае начала войны, постараются удержать Италию от вступления в неё, не будут наносить удары по Германии.

В ходе англо-польских переговоров англичане заявили, что не станут поставлять новейшую военную технику, а запрашиваемый поляками кредит на военные нужды был уменьшен с 50 до 8 млн фунтов стерлингов.

17–19 июля Польшу посетил генерал Айронсайд, который понял, что Польша не сможет долгое время сопротивляться немецкому вторжению. Впоследствии англичане не предприняли никаких действий для укрепления обороноспособности и вооруженных сил Польши.

3 августа посол Германии в Лондоне писал:

«Сэр Вильсон сказал, что англо-германское соглашение, включающее отказ от нападения на третьи державы, начисто освободило бы британское правительство от принятых им на себя в настоящее время гарантийных обязательств в отношении Польши, Турции и т.д.

Эти обязательства приняты были только на случай нападения и в своей формулировке имеют в виду именно эту возможность. С отпадением этой опасности отпали бы также и эти обязательства…»

6 августа польский маршал Рыдз-Смиглы (с 1 сентября – Верховный Главнокомандующий) заявил:

«Польша добивается войны с Германией, и Германия не сможет избежать её, даже если захочет…»

В этот период стала популярной песня о том, как поляки под командованием маршала идут победоносным походом на Рейн.

Совершенно непонятна потеря реальности руководством армии и страны при достаточно хорошей польской разведке. Ниже приведены воспоминания бывшего офицера русской армии, долгое время жившего в Польше. Похоже, что польское руководство кто-то сильно убедил в их безопасности и в неких военных действиях союзников в будущей войне…


16 августа английское министерство авиации неофициально уведомило Германию, что возможен вариант, когда Англия объявит войну, но военные действия вестись не будут, если Германия быстро разобьёт Польшу.

17 августа в Москве начались переговоры с военными миссиями Англии и Франции, которые были прерваны, ввиду отсутствия у них полномочий решать вопросы, поставленные ранее СССР. Англо-французы сознательно завели переговоры в тупик.

Наша разведка своевременно докладывала об этой политике англичан (Берджесс):


23 августа заключён договор о ненападении СССР с Германией, которая выполнила все требования, выставленные нашей страной. Похожие договоры пытались заключить и другие страны.

Например, Англия... Сообщение английского посла в Берлине (21.8.39 г.):

«Приняты все приготовления для того, чтобы Геринг под покровом тайны прибыл в четверг 23-го. Замысел состоит в том, чтобы он совершил посадку на каком-либо пустынном аэродроме, был встречен и на автомашине отправился бы в Чекерс…»

Но Геринг не прилетел – это была всего лишь дезинформация…

25 августа Англия подписала с Польшей соглашение о взаимопомощи, но военной части в нём не было отражено. В Германии узнали о соглашении, и нападение на Польшу (26 августа) было отменено.

25 августа Гитлер обратился к Чемберлену:


В послании высказана однозначная позиция. Решить проблему Данцига и коридора в Восточную Пруссию. Германии не нужна война с Англией и Францией, а также с СССР. Однако Англию и США не устраивало отсутствие войны между Германией и Советским Союзом в течение длительного времени…

26 августа из Лондона в Берлин поступают сведения, что Англия не вмешается в военный конфликт Германии и Польши.

29 августа Польша готовилась начать открытую мобилизацию, но Англия и Франция настояли перенести её на 31 августа, чтобы не провоцировать Германию.

Германия дала согласие Англии на прямые переговоры с Польшей на условиях передачи Данцига, плебисцита в «польском коридоре» и гарантии новых границ Польши Германией, Италией, Англией, Францией и СССР. Германия уведомила Москву о переговорах с Англией по поводу Польши.

Однако в послании в Лондон имелась уловка:

«Немецкое правительство принимает предложение правительства Великобритании о посредничестве, в соответствии с которым польский участник переговоров с нужными державами будет направлен в Берлин. Прибытие посланца Польши ожидается в среду 30.8.39 г…»

Посланник из Варшавы не успевал прибыть 30 августа…

Гитлер принял решение начать войну.

О событиях 30 августа написал доктор П. Шмидт (сотрудник МИД Германии, с 1935 года личный переводчик Гитлера):

«Риббентроп [прочёл английскому послу Гендерсону предложения Гитлера Лиге наций по урегулированию польского вопроса – прим. авт.]. Гендерсон спросил, может ли он получить текст этих предложений для передачи его правительству…

«Нет, – сказал [Риббентроп – прим. авт.] с неуместной улыбкой, – я не могу вручить Вам эти предложения…»

[После вторичной просьбы получить документы последовал новый отказ – прим. авт.] Риббентроп… швырнул документ на стол со словами: «Он просрочен, потому что польский представитель не появился…»

Громкие предложения Гитлера делались всего лишь напоказ и никогда не предполагалось, что они будут выполняться. Вручить документ Гендерсону отказались из боязни, что британское правительство передаст его полякам, а те вполне могли принять предлагаемые условия… Шанс добиться мира преднамеренно саботировался у меня на глазах… То, что я был прав в предположении, почему предложения Гитлера передавались таким своеобразным образом, подтвердил позднее сам Гитлер в моем присутствии: «Мне нужно было алиби, – сказал он, – особенно перед народом Германии, чтобы показать, что я сделал всё для сохранения мира. Этим объясняется моё великодушное предложение по урегулированию вопросов о Данциге и «коридоре»...»

31 августа Лондон уведомил Берлин об одобрении прямых германо-польских переговоров, а германские предложения были переданы из Англии в Польшу.

«Когда… в 11:00 в сопровождении британского советника Форбса я посетил польского посла в Берлине для вручения 16-ти пунктов Гитлера, то он сделал заявление, …что Германия бунтует и что многочисленные польские войска успешно дойдут до Берлина…»

Гитлер подписывает директиву о нападении на Польшу 1 сентября в 4:30.

В 18:00 31 августа Риббентроп в беседе с польским послом констатировал отсутствие чрезвычайного уполномоченного из Варшавы и отказался от дальнейших переговоров.

После 21:15 Германия вручила свои предложения Польше послам Англии, Франции, США и заявила, что Варшава отказалась от переговоров. Интересно то, что предложения были вручены тем послам, страны которых были заинтересованы в развязывании войны в Европе...

На рассвете 1 сентября началась Вторая мировая война.

3 сентября английский посол вручил ультиматум Германии, в котором требовалось прекратить военные действия в Польше и вывести войска. Ультиматум был передан в 9:00 доктору Шмидту.


Позже был передан и французский ультиматум. Когда ультиматумы были отвергнуты, то послы объявили о нахождении их стран в состоянии войны с Германией.

Немецкие ВВС получили приказ наносить удары по ВМС Англии и Франции, но воздерживаться от бомбардировки их территории.

3 сентября Чемберлен заявил:

«Всё, для чего я трудился, …всё, во что я верил в течение всей моей политической жизни, превратилось в руины…»

Все его планы спровоцировать нападение Германии на СССР, а потом покорить обе страны потерпели крах…

В тот же период Черчилль обвинил Гитлера в том, что он «предал антикоммунистическое, антибольшевистское дело».

Спецсообщение (9 сентября 1939 года):

«Английская печать… обвиняет Гитлера, что он действует в данный момент не так, как это написано в книге «Моя борьба»…

Получается впечатление, что англичане больше всех болеют, что советско-германский пакт сделал прорыв антикоминтерновского фронта…»

Гитлер был прав, заявив о политике «союзников» Польши:

«Хотя они и объявили нам войну... это не значит, что они будут воевать в действительности…»

Директива № 2 ОКВ от 3 сентября исходила из идеи продолжения масштабных операций в Польше и пассивного ожидания на Западе. Действительно, боевые действия на Западе не велись, хотя в это время на границе с Германией находилось 78 французских дивизий против 44 немецких. В это время в польской прессе публиковались сообщения о войне, которые были очень далеки от действительности (статья «Когда Берлин поляки брали»).

На Нюрнбергском процессе генерал Йодль сказал:

«Мы не потерпели поражение в 1939 году только потому, что во время польской кампании примерно 110 французских и британских дивизий на Западе бездействовали, стоя перед 23 немецкими дивизиями…»

Англичане не оказали никакой военной помощи Польше. Польская военная миссия прибыла в Лондон 3 сентября, но до 9-го числа её не принимали. 15 сентября англичане заявили, что вся помощь может составить 10 тыс. пулеметов и 15–20 млн патронов, которые могут быть поставлены через 5–6 месяцев. Обещания можно было давать, так как в Лондоне знали, что до победы Германии оставалось мало времени…

4 сентября Япония заявила о невмешательстве в конфликт в Европе, а 5 сентября американская администрация заявила о нейтралитете США в этом конфликте.

15 сентября СССР и Япония заключили договор о взаимном признании границ Монголии, а немецкие войска захватили Брест.

Вечером 17 сентября президент Польши, премьер и Верховный главнокомандующий перешли польско-румынскую границу. Маршал Рыдз-Смиглы бежал, бросив свою армию и страну. Власти Румынии потребовали от них отказаться от государственного суверенитета и после отказа отправили в центр интернирования. Республика Польша осталась без руководства…

В тот же день начался освободительный поход Красной Армии в Польшу, а 1 октября военный министр Черчилль одобрил занятие нашими войсками Западной Белоруссии и Западной Украины.

12 октября премьер-министр Чемберлен отклонил германское предложение о мире.

Впоследствии до весны 1940 года на Западном фронте военных действий между англо-французскими и германскими войсками не проходило. Война шла только на море. Никому из союзников не приходило в голову начать бомбёжки объектов на территории Германии. Союзники были уверены, что их огромные армии, прикрытые мощными укреплениями, позволят сидеть на границе сколь угодно долго. Вероятно, они считали, что это должно подтолкнуть Гитлера развернуть свою военную машину на Восток. Летом 1940 года Гитлер отмечал, что знал об ударе союзников в спину в наиболее неблагоприятное для Германии время.

Подготовка военных действий против СССР


Рассмотрим хронологию событий, которые касаются подготовки военных действий Англии и Франции против Советского Союза.

19 октября подписан договор о взаимопомощи между Англией, Францией и Турцией, который стал основанием для разработки планов нанесения ударов по нашей стране с турецкой территории. Главой французского правительства посол США в Париже был извещён об этих планах. В конце октября комитет начальников штабов Англии рассматривает вопрос о «положительных и отрицательных сторонах объявления войны России».

25 октября в ответ на требование Англии соблюдать режим морской блокады Германии Народный комиссар иностранных дел заявил:

«Советское правительство считает недопустимым лишать мирное население продовольствия, топлива и одежды и тем самым подвергать всяческим лишениям и голодной смерти детей, женщин, стариков и больных…»

В ответе ничего крамольного не прозвучало, так как 8 декабря США также выступило против попыток Англии установить морскую блокаду Германии, заявив, что эти меры нарушают свободу торговли.

30 ноября началась Советско-финляндская война.

6 декабря Англия согласилась поставлять оружие Финляндии. В отличие от Польши, англичанам не требовался срок в 5–6 месяцев для подготовки этих поставок. Были поставлены (правда, в небольшом количестве) самолеты, орудия, противотанковые ружья, автоматическое оружие, мины и боеприпасы.

19 декабря союзное командование по предложению начальника английского ГШ рассмотрело вопрос о возможности посылки в Финляндию международных сил. В течение 1940 года предлагалось сформировать экспедиционный корпус численностью 57 500 человек в составе:

а) первая очередь: 2,5 бригады французских альпийских стрелков (8500 чел.), 2 батальона французского Иностранного легиона (2000 чел.), польский батальон (1000 чел.), британская гвардейская бригада (3500 чел.) и британский лыжный батальон (500 чел.);

б) вторая очередь: 3 британских пехотных дивизии (42 000 чел.).

31 декабря в Турцию прибыл генерал Батлер для обсуждения англо-турецкого военного сотрудничества, в том числе против СССР. Был рассмотрен вопрос об использовании англичанами турецких аэродромов и портов в Восточной Турции.

11 января английское посольство в Москве сообщало, что акция на Кавказе «может поставить Россию на колени в кратчайшие сроки», а уничтожение кавказских нефтепромыслов способно нанести СССР «нокаутирующий удар».

Мы видим, что Англия и Франция спокойно собираются воевать с нашей страной методами, которые они в это время не позволяли себе применять к агрессору – к Германии. Это в очередной раз показывает, что война в Европе затевалась только ради войны с СССР.

24 января начальник ГШ Англии представил военному кабинету меморандум, в котором указывал:

«Мы сможем оказывать эффективную помощь Финляндии лишь в том случае, если атакуем Россию по возможности с большего количества направлений и, что особенно важно, нанесём удар по Баку – району добычи нефти, чтобы вызвать серьёзный государственный кризис в России.»

31 января на заседании начальников штабов Англии и Франции говорилось:

«Французское командование понимает, что политическим последствием прямой помощи союзникам Финляндии было бы развязывание ими… военных действий против России, даже если ни с одной стороны не будет формального объявления войны…»

Лучшей помощью Финляндии со стороны Англии была бы отправка самолетов дальнего действия, которые «могли бы бомбардировать цели глубоко внутри России».

5 февраля союзное командование приняло решение о направлении экспедиционного корпуса в Финляндию для военных действий против СССР. Сроки высадки назначены на середину февраля. Требовалась только просьба Финляндии об оказании военной помощи, но её не последовало.

18 февраля французский генерал Шардиньи доложил, что важность разрушительной операции против Баку оправдывает любой риск.

23 февраля осуществлён прорыв войсками Красной Армии главной полосы линии Маннергейма.

23 февраля – 21 марта происходит визит заместителя госсекретаря США в Париж, Рим, Берлин и Лондон с предложением мирного посредничества на условиях восстановления Польши, а также Чехословакии в границах на январь 1939 года. Его предложения включали заключение четырехлетнего перемирия между воюющими странами и одновременное заключение экономического пакта.

Возможно, в Америке поняли, что война пошла не по тому сценарию, который изначально был задуман. Появилась опасность союза Германии и СССР (вхождение СССР в состав стран «оси»), который окажется не по зубам Англии, Франции и США. Американцы стали зондировать возможность реализации сценария отката к довоенным границам, но этого не хотели страны-участники войны.

Почему?

Англичане и французы были абсолютно уверены в своей неуязвимости и хотели подтолкнуть Гитлера к войне с СССР. Для этого они не опасались открыть новый фронт в Финляндии против СССР, а также рассматривали планы вторжения своих войск с союзниками на территорию СССР из Румынии или из Турции. Для англичан всё было очевидно: намеченные цели будут выполнены, Германия с СССР будут поставлены на колени или раздроблены.

Немцы уже знали, как они разобьют войска союзников и выкинут англичан обратно на остров. За этой победой, по их мнению, однозначно следовало заключение мирных договоров с Англией и Францией. Поэтому они тоже не желали возврата назад.

28 февраля штаб ВВС Франции подготовил документ, в котором были определены силы и средства, необходимые для разрушения нефтеперерабатывающих установок Баку, Батуми и Поти.

5 марта истёк срок, намеченный союзным командованием, официальной просьбы Финляндии о предоставлении военной помощи. Новый срок был назначен на 12 марта.

7 марта состоялось совещание с командующими английскими и французскими ВВС на Ближнем Востоке. Генерал Митчелл проинформировал, что получил из Лондона указания о подготовке возможной бомбардировки.

8 марта английский комитет начальников штабов представил правительству доклад под названием «Военные последствия военных действий против России в 1940 году».

12 марта обсуждается доклад от 8 марта на заседании военного кабинета Англии. Главный маршал авиации Ньюолл подчеркнул:

«Нападение на Кавказские нефтепромыслы является наиболее эффективным способом, с помощью которого мы можем нанести удар по России.»

Он выразил надежду, что в течение 1,5–3 месяцев нефтепромыслы будут выведены из строя полностью, а также проинформировал военный кабинет, что в Египет направлены современные дальние бомбардировщики, которые можно будет использовать для нанесения ударов по Кавказу. Наши разведка, ВВС и ПВО также готовились к возможному противодействию с англо-французами на южном направлении.

В этот же день был заключён мирный договор между Финляндией и СССР.

21 марта замминистра иностранных дел Англии Батлер сообщил японскому послу в Лондоне, что правительство преследует цель «заставить Советский Союз путём блокады или другими способами вести войну против Германии».

Таким образом, было сказано о цели Англии в развязанной войне: любыми способами заставить СССР воевать с Германией, а самим отсидеться на Западе на укреплённых позициях. Ведь ради этого союзники сдали Гитлеру Чехословакию и подставили Польшу…

25 марта премьер-министр Франции отправил письмо английскому правительству с призывом к действиям, чтобы «парализовать экономику СССР».

29 марта В. М. Молотов заявил:

«Поскольку СССР не захотел стать пособником Англии и Франции в проведении… империалистической политики против Германии, враждебность их позиций в отношении Советского Союза ещё больше усилилась, наглядно свидетельствуя, насколько глубоки классовые корни враждебной политики империалистов против социалистического государства…»

9 апреля немцы высадили десанты в Дании и Норвегии. Как сказал позже Чемберлен, союзники опоздали на автобус, идущий в Скандинавию.

За время Советско-финляндской войны Германия демонстрировала нашей стране верность пунктам приложения к договору, согласно которому Финляндия отходила к «сфере влияния» СССР. Уже 2 декабря 1939 года немецкие дипломаты получили предписание избегать любых антисоветских высказываний и оправдывать действия СССР в отношении Финляндии ссылками на «неизбежность» пересмотра границ и «естественной потребности» Советского Союза в действиях по обеспечению безопасности Ленинграда и установлению контроля над акваторией Финского залива.

В ходе войны Германия отказала Финляндии в посредничестве в переговорах с СССР и посоветовала финскому правительству принять предложения нашей страны. Кроме того, правительство Германии оказало давление на шведов, когда те начали склоняться к оказанию полномасштабной помощи Финляндии. Также немцы запретили использовать своё воздушное пространство для перегона в Финляндию итальянских истребителей.

10 мая началось немецкое наступление на Западном фронте. Союзники неожиданно для себя оказались полностью беспомощными и вынуждены были переключиться на решение своих масштабных проблем. До поражения союзников они являлись врагами нашей страны. Только неожиданный крах их планов изменил впоследствии отношение Англии к СССР. Однако даже накануне Великой Отечественной войны англичане могли нанести авиаудары по нашим объектам.

12 июня 1941 года английская разведка сделала вывод о подготовке германского нажима на СССР. Комитет начальников штабов решил предпринять меры, которые позволили бы без промедления нанести удары по объектам нефтяной промышленности в Баку, рассчитывая оказать давление на СССР, чтобы он не уступил немецким требованиям.

Высказывание политиков после начала Великой Отечественной войны


В высказываниях американских политиков проскальзывает суть политики США накануне мировой войны.

24 июня 1941 года сенатор Трумэн заявил:

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше, хотя я не хотел бы увидеть Гитлера победителем ни при каких обстоятельствах…»

25 июня посол США в Англии Д. Кеннеди заявил:

«Заявление Сталина о начале освободительного похода в Европу заставляет задуматься. Очевидно, что русская армия достаточно сильна и способна вести войну не так, как это запланировано в Берлине.

Если русские опрокинут германские войска и толкнут их назад – это перевернёт всю систему мира вверх дном. А если заявление Сталина – блеф, то всё равно следует ожидать больших изменений в политике. В любом случае быстрая победа Германии или России невыгодна нам. Лучше всего, если обе эти силы увязнут и истощат друг друга в этой войне…»

Эти высказывания отражают видение американских политиков, нацеленное на ослабление обоих противников в ходе войны друг с другом. При этом должны быть ослаблены Германия и СССР, но не провокатор Второй мировой войны – Англия!

Политики только не упомянули о важном моменте: что будут делать США, когда указанные противники чрезвычайно ослабятся?..

Политика достаточно циничная вещь. Нечто подобное говорил и товарищ Сталин после начала Второй мировой войны. Эти высказывания просто указывают на одно из средств ослабления противника при борьбе за мировое господство. Но Сталина можно оправдать, так как СССР был единственной социалистической страной, у которой в это время не было и не могло быть ни одного союзника.

Империалистические страны были готовы нас уничтожить за наши огромные просторы и ресурсы.

В настоящее время ситуация снова похожа: наши просторы и ресурсы не дают покоя ни США, ни их вассалу – Евросоюзу…

Продолжение следует…
Автор:
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116 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. боеприпас
    боеприпас Вчера, 05:38
    +16
    Сейчас тоже заметно сползание к войне. Только теперь англосаксы считают опасным союз России и Китая.
    Неужели им снова удастся столкнуть лбами их конкурентов? Тогда они столкнули СССР и Германию.
    Неужели они смогут сейчас столкнуть Россию и Китай ? .. как то надо нам не наступить на те же грабли и в третий раз.
    1. Бар1
      Бар1 Вчера, 06:49
      -21
      что Германия была вооружена на англо/амерские средства ,что СССР ,который был вообще отсталой страной ещё в 20 годы был тоже оснащён из тех же источников.Промышленное оборудование СССР было в основном американским.Как расплатился СССР не понятно,потому что средств в стране небыло.
      Думается ,что Гитлер ,что Сталин это всё знали ,что их страны сталкивали для мировой бойни и шли на это вполне сознательно.
      А может даже хуже ,что Гитлер ,что Сталин были ставленниками мирового капитала для одной цели -развязывания мировой войны.
      1. Darkesstcat
        Darkesstcat Вчера, 08:45
        +29
        Вообще то модернизация/строительство производств СССР шла во время великой депрессии. Американцы с радостью строили промышленость за золото.
        1. Проксима
          Проксима Вчера, 09:45
          -2
          По поводу контрибуции на Германию в 10 000 тонн золота Автор явно загнул. Он в курсе, что ВЕСЬ МИРОВОЙ ЗАПАС В ХРАНИЛИЩАХ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СОСТАВЛЯЕТ 29 000 тонн? Где бы Германия прсле ПМВ столько золота взяла? request
          1. боеприпас
            боеприпас Вчера, 10:45
            +19
            Цитата: Проксима
            По поводу контрибуции на Германию в 10 000 тонн золота Автор явно загнул. ....все припасы на сейчас - 29 000 тонн? Где бы Германия прсле ПМВ столько золота взяла? request

            Ваще то не 10 000 а 100 000 тонн ( в эквиваленте ) наложили репарацию на Германию. fellow Это эквивалент. Например - Трамп желает получить с Китая 10 трлн. долл. Репарацию за коронавирус. Это эквивалентно 170 000 тонн золота . Где их взять ? -)))
            1. NF68
              NF68 Вчера, 16:49
              +6
              Цитата: боеприпас
              Цитата: Проксима
              По поводу контрибуции на Германию в 10 000 тонн золота Автор явно загнул. ....все припасы на сейчас - 29 000 тонн? Где бы Германия прсле ПМВ столько золота взяла? request

              Ваще то не 10 000 а 100 000 тонн ( в эквиваленте ) наложили репарацию на Германию. fellow Это эквивалент. Например - Трамп желает получить с Китая 10 трлн. долл. Репарацию за коронавирус. Это эквивалентно 170 000 тонн золота . Где их взять ? -)))


              Трамп все же может получить с Китая эти 170 000 тонн. Но только не золото, а кое что, что не горит в огне и в воде не тонет.
          2. AsmyppoL
            AsmyppoL Вчера, 11:08
            +6
            Согласен с последующими ответом: сумма наложенных репараций никак не связана с мировым запасом золота.
            Курс золотой марки соответствовал 0,358425 г чистого золота. Если умножить на количество марок 269 млрд, то получается вес 96413 тонн. Автор не загнул, просто читать и считать нужно....
            1. Абзац Эпитафьевич Ы.
              Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 12:13
              0
              Относительно вот этого
              Указ президента США от 13 декабря 1941 года допускал ведение бизнеса с вражескими компаниями

              Я так понимаю, что это заимствование из многажды облизанного Хайема? Не затруднит Вас дать ссылку на текст этого документа? Заранее спасибо.
        2. Бар1
          Бар1 Вчера, 20:05
          -2
          Цитата: Darkesstcat
          Вообще то модернизация/строительство производств СССР шла во время великой депрессии. Американцы с радостью строили промышленость за золото

          Сталинская индустриализация это область "иррационального" .но это так говорится на самом деле всё ясно и оплаты за промышленное оборудование ,и оплату зарубежных специалистов производилась за счёт запада .их капитала.
          Профессор Катасонов посчитал ,что за годы индустриализации было построено 8.5 тыс предприятий ,а стоимость промышленного оборудования равна 1 тонне золота в эквиваленте т.е. всего было заплачено 8.5 тысяч тонн золота.Такого количества золота у СССР не было.

          1. bayard
            bayard Сегодня, 04:08
            +2
            С США были заключены договора о встречных поставках , так что товаропоток шел и из Советского Союза , причём не только то , что было действительно очень нужно США . Чисто по памяти , в число поставляемых в огромных объёмах был лес , химические карандаши(!) , пуговицы всех видов и фасонов(!!) , меха , кожи , марганец .
            США были заинтересованы в том , чтобы СССР к войне - войне затяжной и тяжелой был готов . Поэтому и Германия , и СССР получали американские кредиты , поставлялось оборудование , технологии , продавались патенты и лицензии . Но если Германия получала кредиты с отсрочкой платежа и шли прямые инвестиции , то Сталин сразу оговорил встречные поставки в максимально равных объёмах . И США пошли на это , и закупали часто в ущерб своим собственным производителям(как сейчас в Китае) .
            Примерно такие же договора были заключены и с Германией , и в Германию шло продовольственное зерно , руды и т.д.
            И именно США и Германия стали главными поставщиками технологий и оборудования для советской индустриализации . Строили не только заводы , но и целые отрасли под ключ .
            И за все эти поставки СССР расчитывался до конца каждой пятилетки ПОЛНОСТЬЮ (!!!) , по всем текущим кредитам . Это отражено и в докладе Сталина по итогам 1-й Пятилетки .
            В том же докладе он раскрывает и то ОТКУДА у СССР взялись деньги на строительство всех этих заводов . Просто найдите тот доклад , прочтите , и у вас не останется вопросам как ТАКОЕ стало возможным . Сталин знал истинную природу денег , и мало того - был вооружен "Теорией абсолютных денег" , какими и стал Советский Рубль .
            Сейчас такое в РФ невозможно .
            Ибо запрещено оккупационной конституцией .
            Сегодня РФ даже "собственную" валюту эмитировать не имеет права .
            А СССР - мог . Вот на эти деньги и построил свою Экономику в столь рекордные сроки , без кабальных кредитов(кредиты были исключительно текущие , с расчётом после поставки каждой партии) .
            И об этом очень кратко , чётко и ёмко , сказал Сталин в своём докладе .
            Читайте первоисточники .
    2. Ольгович
      Ольгович Вчера, 08:17
      -11
      Избежать участия в этой войне было нельзя! Это понимали в руководстве Красной Армии и Советского Союза. Они пытались отдалить начало войны. Руководству удалось избавиться от Франции и Англии

      Т.е. поражение единственных естественных союзников перед войной и одиночество перед гитлеровской Европой уже считается... удачей? belay

      . С 1932 года доля Англии и Франции в мировом производстве стала стабильно снижаться, и ситуация стала напоминать положение накануне Великой войны.

      Ага, но при этом у автора :
      участие СССР во Второй мировой войне было неизбежным
      а участие России в ТАКОЙ ЖЕ ситуации накануне ПМВ-это уже :
      Недальновидная политика Николая II втянула Россию в войну


      Где автор потерял логику?
      Может быть, этим и объясняется вложение огромных средств в развитие немецкой промышленности американской элитой?

      Вложение денег в разоренную бедную Германию после ПМВ , при ее ставшей очень дешевой , но квалифицированной рабоч
      ей силе, было чрезвычайно выгодным предприятием и приносило огромный доход. Об этом и думали , вкладывая туда деньги.
      Ведь им была нужна крупная страна, которая смогла бы разгромить Англию с Францией и Советский Союз.
      А что же автор не пишет, а ЧТО планировали делать США с ПОБЕДИВШЕЙ ВСЕХ Германией, становящейся сильнейшей державой планеты? Фантазии не хватило или не вписывается в его концепцию? А объединенная Германией нацистская Европа в союзе с Японией, захватившей полАзии, становилась смертельно опасным конкурентом США и мировым лидером.

      Поэтому им абсолютно не нужны были разгромленные Англия и Франция

      А что было нужно Англии?

      Вероятно, то же, что и в Великой войне: разгромить или раздробить Германию и СССР, а также укрепиться на мировой арене в качестве лидера

      Ага, поэтому у нее, практически, НЕ было серьезной армии накануне ВМВ.

      Автор не говорит о том, чего хотел СССР, а об сказал Сталин Г Димитрову: стоять над схваткой капдержав и помогать то одной, то другой стороне, решая свои задачи.

      Удивительным образом, но автор умудрился ни единым словом не обмолвиться о желаниях/целях самой ГЕРМАНИИ, представляющейся по смыслу статьи, этаким тупым безмоглым телком, понукаемым всеми , кому не лень и выполняющим все хотелки Запада.

      А ведь он, на первых порах, обманул абсолютно всех и достиг именно СВОИХ целей: разгрома и оккупации Европы при полном бездействии потенциально опасных противников США и СССР.

      До поражения союзников они являлись врагами нашей страны
      А когда они стали СОЮЗНИКАМИ нашей страны? Правильно-после нападения на нас Германии 22 июня 41 г, когда мы с ней стали врагами.

      А до этого, соотвественно, было наоборот.
      1. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 09:30
        +7

        Т.е. поражение единственных естественных союзников перед войной и одиночество перед гитлеровской Европой уже считается... удачей? belay
        Никто не ожидал, что французы так быстро проиграют, Сталин насчитывались на темпы ПМВ.
        1. Ольгович
          Ольгович Вчера, 09:53
          -12
          Цитата: Krasnodar
          Никто не ожидал, что французы так быстро проиграют, Сталин насчитывались на темпы ПМВ

          на такое могли рассчитывать только НЕвыучившие уроки ПМВ: французы тогда не проиграли так же быстро исключительно благодаря ВОСТОЧНОМУ фронту.

          И надеяться в ВМВ на то же самое развитие событий, но без Восточного фронта, было просто, гм, днаивно
          1. Krasnodar
            Krasnodar Вчера, 10:24
            +8
            Ну, тут двояко ))
            Тогда не проиграли только благодаря русским, сейчас могли быть не проиграть благодаря линии Мажино, французскому превосходству в танках, общему вместе с бриттами в воздухе и т.д.
            1. неглавный
              неглавный Сегодня, 01:19
              +2
              Цитата: Krasnodar
              Ну, тут двояко ))
              Тогда не проиграли только благодаря русским, сейчас могли быть не проиграть благодаря линии Мажино, французскому превосходству в танках, общему вместе с бриттами в воздухе и т.д.

              И что получилось? И где "мажино",и т.д. и т.пошло!
      2. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Вчера, 10:14
            +1
            Цитата: smaug78
            документами с циферками по годам порадуете?

            Уже нет. wink
            1. smaug78
              smaug78 Вчера, 10:18
              -1
              Ну не страшно drinks
      3. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 10:14
        +15
        Цитата: Ольгович
        Т.е. поражение единственных естественных союзников перед войной и одиночество перед гитлеровской Европой уже считается... удачей?

        Цитата: Ольгович
        А когда они стали СОЮЗНИКАМИ нашей страны? Правильно-после нападения на нас Германии
        Как в одном комменте могут сочетаться два противоречивых утверждения?! Понятно что англосаксолюб Ольгович, был бы только рад, если бы СССР влез в войну как агрессор, но Сталин то не Ольгович, и даже не Ники2.
        1. Ольгович
          Ольгович Вчера, 11:37
          -14
          Цитата: Владимир_2У
          Как в одном комменте могут сочетаться два противоречивых утверждения?!

          "Зависли"? lol

          Воюя и убивая гитлеровцев еще до ВОВ, эти страны являлись естественными ситуативными союзниками СССР (что и написано).

          При этом они были , также естественно, против насыщения Германии нефтью, хлебом и пр со стороны СССР

          Поддержав 22 июня СССР Англия стала и официальным союзником.

          Цитата: Владимир_2У
          если бы СССР влез в войну как агрессор, но Сталин

          СССР НЕ МОГ влезть в войну "агрессором" :Польша , оккупированная Гитлером НИКЕМ "Германией" НЕ признавалась, зато Германия была признана в мире агрессором и абсолютным злом и война против нее всячески приветствовалась.
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Вчера, 12:10
            +15
            Цитата: Ольгович
            Воюя и убивая гитлеровцев еще до ВОВ, эти страны являлись естественными ситуативными союзниками СССР (что и написано).
            СССР вел войну и убивал гитлеровцев ещё в Испании. Планируя налёт на Баку и ведя странную войну ни Франция, ни тем более Англия себя союзниками никак не показывали. Польша тоже воевала с Германией, но союзником СССР она не была, никаким. И самое главное, никаких обязательств ни Франция ни Англия перед СССР не несли, и вступи в войну СССР в лучшем случае вышли бы из неё, вишистская Франция пример.

            Цитата: Ольгович
            Поддержав 22 июня СССР Англия стала и официальным союзником.
            Именно нападение Гитлера СДЕЛАЛО Англию союзником СССР, вопреки её планам. Тогда и только тогда Англия была ВЫНУЖДЕНА стать ситуативным союзником. Так что в комменте Ольговича противоречие налицо.
            1. Ольгович
              Ольгович Вчера, 12:41
              -15
              Цитата: Владимир_2У
              Планируя налёт на Баку и ведя странную войну ни Франция, ни тем более Англия себя союзниками никак не показывали

              Естественно, что насыщение гитлеровской Германии нефтью и пр. и нападение на Финляндию не поддерживал НИКТО. Гитлеровцы же, конечно, нефти радовались.

              При этом, СОТНИ тысяч и раненных гитлеровцев, убитых естественными союзниками на Западе еще ДО ВОВ- НЕ пришли в СССР в ВОВ, что работало на СССР.

              По вашему же -это ...враждебный к СССР акт fool .
              Цитата: Владимир_2У
              И самое главное, никаких обязательств ни Франция ни Англия перед СССР не несли,

              И СССР не нес никаких обязательств перед Францией ни Англией. И?
              и вступи в войну СССР в лучшем случае вышли бы из неё, вишистская Франция пример.

              Так СССР и вступил в войну 22 июня-и никакая Англия никуда не вышла, а, наоборот, вопреки вам- очень даже поддержала СССР.

              По поводу "правительства" виши уже уничтоженной Франции -вы еще бы на "правительство" Власова сослались lol
              Цитата: Владимир_2У
              Именно нападение Гитлера СДЕЛАЛО Англию союзником СССР, вопреки её планам.

              ]Именно нападение Гитлера СДЕЛАЛО уже и СССР союзником -Англии в ее уже двухлетней последовательной непрерывной войне с Гитлером .

              До этого, напомню, СССР снабжал Гитлера стратегическими материалами, а не Англию
              1. swetlana1
                swetlana1 Вчера, 13:19
                +6
                Что за глупости вы пишите?? Какие сотни тысяч убитых на западе до начала ВОВ??
                Что трудно посмотреть хотя бы Вики??
                1. Ольгович
                  Ольгович Вчера, 14:06
                  -14
                  Цитата: swetlana1
                  Что за глупости вы пишите?? Какие сотни тысяч убитых на западе до начала ВОВ??
                  Что трудно посмотреть хотя бы Вики??

                  написано: сотни тысяч убитых и раненных

                  Выучите ИСТОРИЮ для начала: только Германия

                  -в Франции потеряла 45 219 убитых и пропавших без вести
                  и 111 034 ранены

                  - в Польша-16 843 убитых
                  36 473 раненых,

                  а еще войны :в Греции , Норвегии, Югославии, северной Африке , а в Африке союзная фашистская Италия потеряла более сотни тысяч убитыми, раненными и пленными .

                  Все это ДО ВОВ.
                  1. Гнусный скептик
                    Гнусный скептик Вчера, 15:05
                    +11
                    написано: сотни тысяч убитых и раненных

                    Написано
                    СОТНИ тысяч и раненных гитлеровцев, убитых естественными союзниками на Западе еще ДО ВОВ

                    Вы говорили о потерях вполне конкретной стороны (Германии) от вполне конкретных "союзников" (Англия и Франция).
                    Ну и может лучше смотреть только цифры убитых? Раненых до 22 июня в строй еще поставят да и запишут одних и тех же людей по нескольку раз - это только умереть один раз можно.
                    Так цифры в 49 тысяч убитых во Франции и появляются взамен 27 тысяч.
                  2. Закиров Дамир
                    Закиров Дамир Вчера, 20:29
                    -2
                    Цитата: Ольгович
                    Цитата: swetlana1
                    Что за глупости вы пишите?? Какие сотни тысяч убитых на западе до начала ВОВ??
                    Что трудно посмотреть хотя бы Вики??

                    написано: сотни тысяч убитых и раненных

                    Выучите ИСТОРИЮ для начала: только Германия

                    -в Франции потеряла 45 219 убитых и пропавших без вести
                    и 111 034 ранены

                    - в Польша-16 843 убитых
                    36 473 раненых,

                    а еще войны :в Греции , Норвегии, Югославии, северной Африке , а в Африке союзная фашистская Италия потеряла более сотни тысяч убитыми, раненными и пленными .
                    Все это ДО ВОВ.


                    Вообще то все цифры нужно умножать на три - по статье "Убитые" с 1.9.1939 по 31.12.1944 Мюллер-Гиллебранд ровно в три раза занижал потери по статье "Убитые".
                    В связи с этим Дополнение А, из которого вы взяли данные, нужно скорректировать с учётом этих обстоятельств.

                    Статья "Убитые" содержит в себе шесть подстатей:
                    - "Погибшие на поле боя и умершие на этапе санэвакуации";
                    - "Умершие от ранений в тыловых госпиталях " (потери Армии Резерва);
                    - "Пропавшие без вести" (военнослужащие, смерть которых на поле боя никак и никем не зафиксирована);
                    - "Умершие от болезней";
                    - "Погибшие от неосторожного обращения с военной техникой и боеприпасами";
                    - "Расстрелянные по суду военного трибунала".

                    Таким образом, Мюллер-Гиллебранд скрупулёзно считал потери по всем шести подстатьям, суммировал их и далее ... бесцеремонно делил на три, выставляя статью "Убитые" по месяцам.

                    Была тема "Потери вермахта. Система фальсификаций Мюллера-Гиллебранда"! Похоже, это проблема исторических --форумов хронически не воспринимать информацию!
                    Уровень удручает!
              2. Гнусный скептик
                Гнусный скептик Вчера, 14:13
                +16
                И СССР не нес никаких обязательств перед Францией ни Англией. И?

                И это как раз и значит, что эти страны нельзя считать союзниками до нападения на СССР. Союз всегда подразумевает обязательства сторон.
                По вашему же -это ...враждебный к СССР акт fool

                Во-первых, ваш оппонент такого не говорит
                Во-вторых, вы гибель солдат Англии и Франции до 22 июня почему-то подаете, как союзнический шаг по отношению к СССР. Один из основных постулатов логики - корреляция НЕ является причинно-следственной связью. Это как раз такой случай.
                Так СССР и вступил в войну 22 июня-и никакая Англия никуда не вышла, а, наоборот, вопреки вам- очень даже поддержала СССР.

                Полагаю "вступил" не совсем удачное слово, вернее - "стал участником". Думаю, с этим вы согласитесь. А как Англия могла выйти после 22.06 - сказала бы, как в детстве, "чик-чик, я в домике"? В 39 такое возможно, в 41 - маловероятно. Вопрос лучше ставить по-другому - стала бы Англия союзницей СССР, если бы сама прежде не оказалась в состоянии войны с Германией? Ответ, кажется, очевиден. Потеря трети грузового тоннажа флота за год очень настраивает на "союзнический" лад островное государство, не находите?
                До этого, напомню, СССР снабжал Гитлера стратегическими материалами, а не Англию

                Напомните, сразу, а почему СССР при всем своем желании не мог поставлять в Англию сырье?
                Ну и опять же о каком союзничестве в таком случае тогда можно говорить между странами до 41 года..?
                зато Германия была признана в мире агрессором и абсолютным злом и война против нее всячески приветствовалась.

                Вы серьезно? Мир не состоит из десятка стран (которые начинали видеть в Рейхе агрессора ровно с той секунды, как начиналась их оккупация, а до того момента вполне спокойно строить совместные планы).
                То с чего началась ваша полемика с оппонентом, а именно смешение вами в одном сообщении двух взаимоисключающих утверждений на самом деле имело место быть. Наглядней всего это видно вот здесь:
                А когда они стали СОЮЗНИКАМИ нашей страны? Правильно-после нападения на нас Германии 22 июня 41 г, когда мы с ней стали врагами.

                А до этого, соотвественно, было НАОБОРОТ.

                То есть до 22.06.1941 Англия была "союзником наоборот" для нас. Это и вступает в противоречие с предыдущей фразой:
                Т.е. поражение единственных естественных союзников перед войной...

                P.S. Кстати, а Англия разве капитулировала? ))
                1. Ольгович
                  Ольгович Вчера, 15:03
                  -12
                  Цитата: Гнусный скептик
                  ин из ос.

                  я ведь ЯСНО объяснил : с особями, считающими Крым ЗАХВАЧЕННЫМ Россией, НЕ общаюсь-брезгую.

                  Избавьте же меня от ваших умокривляний, Никто.
                  1. Гнусный скептик
                    Гнусный скептик Вчера, 15:19
                    +15
                    Да на здоровье, это не мешает мне писать вам и показывать ваши ошибки.
                    А то, что вы ведете себя по хамски меня мало задевает, я вам уже писал - хамство - частый спутник глупости. А в случае интернет-общения - еще и трусости. Вы ведь этим хамством себя позорите, не меня.
                    P.S. Особенно забавляет попытка разыгрывать карту Крыма не гражданином Российской Федерации wassat
      4. chenia
        chenia Вчера, 12:40
        +12
        Цитата: Ольгович
        Т.е. поражение единственных естественных союзников


        Которые взрастили Гитлера (с его теорией расширения жизненного пространства на восток). Все привилегии ему дали , а не демократам Веймаровской республики (с которой СССР были относительно дружеские отношения). Позволили ему поглотить две европейские страны (и это без войны), когда спокойно могли прекратить экспансию, десятком своих дивизий (даже без боевых действий, простым выдвижением к границе с Германией).
        "Союзнички" которые не хотели брать на себя серьезные обещания, в соответственный момент.И это они провалили переговоры. А как они выполняли свои общие размытые обещания видно было по Чехословакии.
        А если еще вспомнить"Немыслимое" (которое которое еще в будущем), но полно характеризует "союзничков".
        Ну и очень "естественные" союзники поляки.
        И Им Сталин должен был верить?
        Опять вино в голову ударило, и опять в бутылке.

        Цитата: Ольгович
        Автор не говорит о том, чего хотел СССР, а об сказал Сталин Г Димитрову: стоять над схваткой капдержав и помогать то одной, то другой стороне, решая свои задачи

        С волками жить. по волчьи выть. И это мудро.
        А то что Польша, Британия, и Франция быстро обделались, (при этом у Германии и союзников не было, все наблюдали и ждали чем кончится, к кому примкнуть), это предвидеть было крайне сложно.
        1. Вишневая девятка
          Вишневая девятка Вчера, 16:47
          0
          Цитата: chenia
          сказал Сталин Г Димитрову: стоять над схваткой капдержав и помогать то одной, то другой стороне, решая свои задачи

          С волками жить. по волчьи выть. И это мудро

          Согласен.
          Только маленький вопрос. На Трумэна эта логика распространяется?
          If we see that Germany is winning we ought to help Russia and if Russia is winning we ought to help Germany and that way let them kill as many as possible, although I don't want to see Hitler victorious under any circumstances. Neither of them thinks anything of their pledged word.
          1. chenia
            chenia Вчера, 17:12
            +4
            Цитата: Вишневая девятка

            Согласен.
            Только маленький вопрос. На Трумэна эта логика распространяется?


            Да! В политике альтруистов нет. И лицемерие главный прием.
            Но суть в том, Гитлера вскормили лорды с запада. Однозначно.
            А причины можно и нужно обсуждать.
            1. Абзац Эпитафьевич Ы.
              Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 18:58
              -1
              Цитата: chenia
              Да! В политике альтруистов нет. И лицемерие главный прием.

              И насколько же лицемером был товарищ Сталин? Ну, скажем, от 1 до 5.
              1. chenia
                chenia Вчера, 19:27
                +6
                Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
                И насколько же лицемером был товарищ Сталин?


                А ему и лицемерить не надо было. Веймарская республика была в хороших отношениях с СССР. Немцы не имели армии (100 тыс. ни танков, ни самолетов). С приходом нацистов все контакты разорваны сразу, и до 23 августа 1939 был главным противником Германии.
                Или у вас другая информация.
                Через неделю началась ВМВ.
                Почему? Забитая Германия и так поднялась. Кто помог? Зачем? Причем СССР не допускали к международных проблем, которые создавала Германия. И что?
                Тут приведите слова Черчиля в оправдании данного шага Сталиным (пакт 1939г).
                А наблюдать как три недружественные страны бодаются с одной враждебной вообще святое дело.
                Что заказывали, то и получили. Оплатите!!!
                Ну у либерастов однозначно СССР виновен в развязывании войны.

                Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
                Ну как же - двойные стандарты - наше всё. Товарищ Сталин - мудрый руководитель, а сенатор Трумэн - двуличный мерзавец.

                Распространенный прием- наши разведчики, и их шпионы.
                Извините за нескромный вопрос.-- А вы наш, или ихний?
                1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                  Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 19:38
                  -4
                  Цитата: chenia
                  А ему и лицемерить не надо было.

                  А-а, понятно. Тотально добродетельный человек. Святее Папы. Да что там Папы - #аналоговнет.
                  Цитата: chenia
                  А вы наш, или ихний?

                  Если под "наш" подразумеваете себе подобных - то нет, не ваш.
                  1. chenia
                    chenia Вчера, 19:54
                    +4
                    Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
                    Святее Папы.


                    Ну если это Пий 12, то да!
                    Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
                    - то нет, не ваш.


                    Понятно, инопланетянин.
                    Да кстати, сколько сейчас 30 серебреников по курсу к рублю?(ну инопланетяне всегда в курсе таких дел).
                    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                      Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 20:00
                      -2
                      Цитата: chenia
                      Да кстати, сколько сейчас 30 серебреников по курсу к рублю?

                      понятия не имею. Поинтересуйтесь у своего Пригожина. Если, конечно, не за чечевичную похлёбку комменты хреначите
                      Цитата: chenia
                      Понятно, инопланетянин.

                      Для вас любой представитель хомо сапиенс, имеющий отличную от вашей точку зрения, является сосудом инопланетного разума? Ок, тогда для вас я инопланетянин.
                      1. chenia
                        chenia Вчера, 20:49
                        +3
                        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
                        за чечевичную похлёбку комменты хреначите


                        Во. в этом и разница между нашими и инопланетянами. Если за чечевичную похлебку, значит за идею. А вам инопланетянам надо по существеннее.
                        Понятно, вопросов по этой теме не будет.
                        А по теме ветки, кроме сарказма, что то сотворите.?
                        Отчего фашистская Германия такую силу обрела? Такую, что войну замутила.
                        И согласитесь СССР тут ни причем.
                      2. Абзац Эпитафьевич Ы.
                        Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 21:51
                        -2
                        Цитата: chenia
                        А по теме ветки, кроме сарказма, что то сотворите.?
                        Отчего фашистская Германия такую силу обрела?

                        Видите ли, политический, экономический, военный и гуманитарный рельеф периода интербеллум весьма сложен и, разумеется, интересен именно своей сложностью. Вы же оперируете унылыми догмами. А дискутировать на эту тему с людьми с туннельным мышлением, у которых свет в конце туннеля - это исключительно лик товарища Сталина, представляется мне бесперспективным занятием. Я не люблю доктринёров, извините. А Вы, по всей видимости, именно из таковых.
                        Цитата: chenia
                        Такую, что войну замутила.
                        И согласитесь СССР тут ни причем.

                        А я не собираюсь с Вами соглашаться. "Ни при чём" СССР быть не может по определению. Обе мировые войны (а я лично склонен считать их одной, с периодом перезагрузки) - это результат коллективной деятельности всех фигурантов без исключения. А персоналии...Ну что ж, война подтвердила, что государственные мужи могут быть жалкими и великими одновременно. Но по степени влияния на тектонические процессы 30-40-х годов 20-го века, безусловно
                        Гитлер - великий австриец...немец
                        Черчилль - великий британец
                        Сталин - великий....советский
                        В данном случае "великий" ничего общего не имеет с одобрением либо критикой их деятельности.
                        Просто масштаб.
              2. smaug78
                smaug78 Вчера, 19:54
                -2
                . Веймарская республика была в хороших отношениях с СССР.
                И Гитлер после августа 39...
                1. chenia
                  chenia Вчера, 19:58
                  +5
                  Цитата: smaug78
                  И Гитлер после августа 39...

                  Тянули время, как могли. Заклятые друзья. Но кашу заварили не мы.
        2. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 18:55
          -1
          Цитата: Вишневая девятка
          Только маленький вопрос. На Трумэна эта логика распространяется?

          Ну как же - двойные стандарты - наше всё. Товарищ Сталин - мудрый руководитель, а сенатор Трумэн - двуличный мерзавец. Хотя сентенцию высказали одну и ту же. laughing
        3. smaug78
          smaug78 Вчера, 19:44
          -5
          Только маленький вопрос. На Трумэна эта логика распространяется?
          А на товарища И. В. Сталина и каштаны? hi
  • Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 05:42
    +17
    Да уж "независимая" Польша "стронг" чем угодно, только не интеллектом своего руководства.
    А война с Германией для СССР была неизбежна, в отличие от таковой для Российской Империи.
    1. СЕРЖ ант
      СЕРЖ ант Вчера, 06:41
      +19
      Чему быть суждено, неминуемо будет, но не больше того, чему быть суждено.
      Омар Хайям.
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 09:29
      +5
      Цитата: Владимир_2У
      в отличие от таковой для Российской Империи.

      сомнительно. РИ была обречена на войну, кмк. При эффекте домино невозможно остаться нетронутой костяшкой.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 09:58
        +9
        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        сомнительно. РИ была обречена на войну, кмк.
        Не знаю, на мой взгляд, и это я не сам придумал, где мне, дело даже не в том что Германия вступила в войну с англофранками на несколько дней позже чем Россия, дело в том что Россия, под руководством Ники2 полезла за весьма токсичного "союзника" заступаться. Другой разговор, кто это устроил, но не полезь Россия всё могло быть по другому.
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 10:49
          +1
          Цитата: Владимир_2У
          но не полезь Россия всё могло быть по другому.

          Ну да, наверное, так. Нельзя назвать дипломатическим искусством заверение Сербии в поддержке, введение положения о подготовительном периоде к войне и одновременное предложение вынести урегулирование конфликта на конференцию в Гаагу. Я думаю, красная черта была перейдена 25 июля. Дальше процесс стал необратим. Впрочем, споры о том, возможно ли было дипломатически разрулить этот кризис, ведут в никуда. Чисто так, для тренировки ума)
          1. Ольгович
            Ольгович Вчера, 12:57
            -12
            Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
            Я думаю, красная черта была перейдена 25 июля. Дальше процесс стал необратим. Впрочем, споры о том, возможно ли было дипломатически разрулить этот кризис, ведут в никуда.

            Думаю, что очевидным является факт того, что МИРОВЫЕ войны начинаются НЕ из-за терракта и подробностей его расследования.

            Германия готовилась к этой войне десятки лет и осуществила бы ее в любом случае и никакие самые архиумные усилия дипломатов не в силах были ее остановить.

            Особенно ярко это проявилось при нападении на Францию и Бельгию, где "поводом" уже послужило , фактически, банальное:
            " А ты -почему без очков?!"
            1. Гнусный скептик
              Гнусный скептик Вчера, 17:25
              +11
              Думаю, что очевидным является факт того, что МИРОВЫЕ войны начинаются НЕ из-за терракта и подробностей его расследования.

              Есть смысл в делении причин войн на мотивы и поводы. Вот поводом события в Сараево для развязывания войны могут быть первостатейным - скромная ваша характеристика "теракт" ведь не просто теракт, а убийство наследника престола в монархическом государстве. И разыгран далее этот повод был не членом Тройственного союза.
  • Doccor18
    Doccor18 Вчера, 06:34
    +15
    Трибунал оправдал Шахта вопреки протестам советских юристов.

    В этом предложении суть всей западной политики...
    1. Вишневая девятка
      Вишневая девятка Вчера, 16:37
      -11
      Цитата: Doccor18
      Трибунал оправдал Шахта вопреки протестам советских юристов

      Естественно.
      Притащить Шахта из Дахау в Нюрнберг было феерическим пролюбом Союзников. Позволили палачу Руденко устроить суд над приспешниками мирового капитала. Хватило ума спустить на тормозах.
  • Avior
    Avior Вчера, 07:38
    -9
    Всё, для чего я трудился, …всё, во что я верил в течение всей моей политической жизни, превратилось в руины…

    Тяжелы усилия автора по натягиванию птицы на модель земного шара.
    Так как в альтернативном мире его сочинения куда-то пропало Мюнхенское соглашение и известное заявление Чемберлена "Господа, я привёз мир для нашего поколения!"

    то автор не стал ограничивать себя реальным толкованием выступления Чемберлена в парламенте о крахе его попыток предотвратить войну и дал волю альтернативной реальности и навешиванию лапши на уши читателя.
    Ради этого же автору пришлось создать и альтернативную карту мира, так как до захвата Польши у Германии не было толком общей границы с СССР и масштабную войну против СССР Гитлеру до появления общей границы начать было затруднительно- альтернативный Чемберлен автора, в отличии от реального, об этом факте не был осведомлен, похоже.
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 08:39
      -13
      Тяжелы усилия автора по натягиванию птицы на модель земного шара.

      Мне всегда было интересно - откуда ВО рекрутирует таких лекторов из "Дело было в Пенькове"?
      Исторический барбершоп на ВО продолжает радовать расчёсыванием истории на ровненький пробор согласно желаниям клиентов.
      Можно ли было правительству СССР избежать втягивания страны во Вторую мировую войну?

      Избежать участия в этой войне было нельзя!

      Это гениально! laughing

      Посему экспромт:

      На топваре вновь журчанье -
      Льются плоские посты.
      Вот опять переливанье
      В порожняк из пустоты.
      1. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 09:26
        -15
        На топваре тучи ходят хмуро
        Коммунисты бьют своих врагов
        Авторы суровые с Амура
        Обличают Фордов - ЧубайсОв yes
        1. Avior
          Avior Вчера, 09:56
          -9
          В 1940 году Форд отказался собирать двигатели для английских самолетов.

          про Форда автор тоже приврал, другого слова просто не подберешь.
          Авиадвигатели Rolls-Royce Merlin завод Форда в Манчестере пёк как горячие пирожки- 34000 штук авиадвигателей за время войны.
          Другой завод Форда, в Дагенхэме, выпускал для английской армии автомобили сотнями тысяч.
          1. Абзац Эпитафьевич Ы.
            Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 12:28
            -1
            Цитата: Avior
            В 1940 году Форд отказался собирать двигатели для английских самолетов.


            я тоже слегка не понял, что автор имел в виду под "отказом". Строительство двух площадок завода в Манчестере началось в мае 1940-го и закончилось через год, после чего уже через неделю был собран первый "мерлин". Чисто технологические накладки с перевыпуском нескольких тысяч чертежей называются "отказом собирать двигатели"? Оригинальная, мягко говоря, интерпретация.
            1. Krasnodar
              Krasnodar Вчера, 13:44
              -9
              Вы только автору не говорите, что 22 июня 1941 года на нас напала Германия, а не Штаты. И не дай Б-г сказать ему, что американцы были нашими союзниками negative
            2. Вишневая девятка
              Вишневая девятка Вчера, 17:06
              +8
              Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
              тоже слегка не понял, что автор имел в виду под "отказом".

              Отказ Форда производить эти двигатели в США. Англичане были вынуждены договариваться с Паккардом.
              Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
              Чисто технологические накладки с перевыпуском нескольких тысяч чертежей

              Там вообще все сложно, английский двигатель был хэндмэйд, то есть полукустарным, как гоночный болид. Его адаптация для массового производства на автомобильном заводе - сложнейшая задача.
              1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 18:15
                +4
                Цитата: Вишневая девятка
                Отказ Форда производить эти двигатели в США. Англичане были вынуждены договариваться с Паккардом.

                Ну, паккард затевал переговоры с RR ещё осенью 1938-го. И тогда, и годом позже ни хрена у кузенов не срослось. Британцы хотели, чтобы паккард штамповал комплектующие, а двигатели подразумевалось собирать на Острове. Паккард хотел полный цикл. Ессесьно, что "америкэн мэйд" мерлин выходил дороже в два раза.

                Цитата: Вишневая девятка
                а Форд со своим никому не нужным барахлом был вынужден отрезать 4 цилиндра и оставшийся V8 ставить на танк.

                Гы...Танковую версию мерлина - метеор тоже усекли до V8 метеорит))
          2. Вишневая девятка
            Вишневая девятка Вчера, 17:03
            +8
            Цитата: Avior
            про Форда автор тоже приврал, другого слова просто не подберешь.

            Не вполне, как ни странно.

            Завод Форда в Пуасси действительно работал в том числе на оккупационные власти. Другое дело, что предъявлять это менеджменту Форда после декабря 41-го года довольно странно, они утратили контроль над предприятием.

            Что касается отказов Форда, то такая история тоже имела место. Англичане подключили Форд к производству Мерлинов в Англии и хотели, чтобы он же подключился к выпуску Мерлинов в США. От второго предложения Форд отказался. Считается, что причиной была ненависть Форда к англичанам и любовь персонально к Гитлеру (неожиданно), но на самом деле Форд ненавидел американцев. Точнее, ему хотелось поднажиться на американской крови - он надеялся пропихнуть ВВС Армии свой двигатель, цап-царапнутый с того же Мерлина. Двигатель был хуже, но сделан в обход английских патентов. В результате Мерлины начал производить Паккард, а Форд со своим никому не нужным барахлом был вынужден отрезать 4 цилиндра и оставшийся V8 ставить на танк.
            1. Avior
              Avior Вчера, 17:19
              -3
              Из вашего поста видно, что и в этом случае никакого отказа от производства двигателей не было, речь шла о производстве конкретной модели.
              Так что непонятно, в чем вы нашли
              Не вполне, как ни странно.

              Вполне приврал во всем .
              1. Вишневая девятка
                Вишневая девятка Вчера, 17:36
                +7
                Цитата: Avior
                Так что непонятно, в чем вы нашли
                Не вполне, как ни странно.

                Вполне приврал во всем .

                Не вполне.

                Два факта.
                1. Завод Форда во Франции работал в том числе с оккупационными властями.
                2. Персонально Форд-старший наложил вето на производство Мерлинов в США.

                Имели место.

                Но, как это часто бывает, два правдивых факта пропагандист пытается вписать в ложную картину - якобы Форд подыгрывал Гитлеру. В то время как его норов выходил боком в основном ему самому.

                С другой стороны, претензии по истории с Мерлинами следует предъявлять в основном Маршаллу и его подчинённым. Именно за то, что они был совершенно не при чем.
                1. Avior
                  Avior Вчера, 17:53
                  -3
                  1. Захваченный немцами на оккупированной территории завод Форда продолжил работу.
                  Форд к этому не имел отношения. Утверждать обратное- это все равно что заявлять, что СССР снабжал электроэнергией фашистскую Германию в разгар войны на основании того, что Днепрогэс в 1942 году давал ток.
                  2. Не "персонально Форд-старший наложил вето на производство Мерлинов в США", а Форд старший предложил производить для англичан на на американских заводах Форда двигатели собственной разработки, а не Мерлины, как производил их завод Форда в Англии.
                  То есть фраза
                  В 1940 году Форд отказался собирать двигатели для английских самолетов.
                  - обычное вранье, так как Форд от этого не отказывался- и Мерлины производить был готов, и свои аналогичные.
                  1. Вишневая девятка
                    Вишневая девятка Вчера, 18:43
                    +4
                    Цитата: Avior
                    Захваченный немцами на оккупированной территории завод Форда продолжил работу.

                    Честно говоря, не вдавался в детали. В Рейхе заводы были национализированы, а во Франции не знаю. Да это и не важно, Форд не Зоя Космодемьянская, амбары сжигать в тылу врага. И слава Богу.
                    Цитата: Avior
                    Форд старший предложил производить для англичан на на американских заводах Форда двигатели собственной разработки, а не Мерлины, как производил их завод Форда в Англии.

                    Форд старший именно отказался производить лицензионные двигатели. А его собственный двигатель никуда не полетел, под него не было самолётов. Да и совершенно новый двигатель по сравнению со старым проверенным Мерлином - тот ещё подарок. Это довольно печальная для Америки история.
                    1. Avior
                      Avior Вчера, 18:56
                      -3
                      автор написал однозначно.
                      В 1940 году Форд отказался собирать двигатели для английских самолетов.

                      а это прямая ложь, так как двигатели для английских самолетов завод Форда собирал.
                      он не написал, что
                      "на некоторых своих заводах Форд предложил производить для англичан собственные двигатели" или что то в этом роде.
                      А что касается сжечь амбары в тылу врага- что-то я не припомню, чтобы свое кто-то у нас сжигал, разве что в особых случаях. Сжигали чужое или государственное. Но чтобы город или деревня собралась и выжгла сама себя дотла- вот как-то не помню
                      hi
                2. Абзац Эпитафьевич Ы.
                  Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 18:28
                  +6
                  Цитата: Вишневая девятка
                  2. Персонально Форд-старший наложил вето на производство Мерлинов в США.

                  Да, но заход RR на Форда был в 1939-ом со стороны французов - они договорились с британцами собирать мерлины во Франции на филиале Форда. Форд располагал документацией на мерлин до того, как Кнудсен затеял суету с поиском производителей мотора в США.
                  А вообще, конечно, потуга автора отыскать нацистскую кошку в комнате Форда выглядит, Ваша правда, довольно топорно-пропагандистски.
                  Интерпретации, интерпретации...
                  1. Вишневая девятка
                    Вишневая девятка Вчера, 18:35
                    +4
                    Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
                    Кнудсен затеял суету с поиском производителей мотора в США.

                    Кнудсен? Речь про английскую закупочную комиссию. Как раз первыми они пришли к Форду, что довольно естественно. И дело было уже на мази, но вмешался старик.
                    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                      Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 18:43
                      +5
                      Цитата: Вишневая девятка
                      Кнудсен? Речь про английскую закупочную комиссию. Как раз первыми они пришли к Форду, что довольно естественно. И дело было уже на мази, но вмешался старик.

                      При чём тут закупочная комиссия? Кнудсен и Эдзель обсуждали контракт на 9000 моторов, и да - где-то в середине июня практически ударили по рукам, Форд-старший отрезал. Хотя по британскому Форду процесс шёл.
                      1. Вишневая девятка
                        Вишневая девятка Вчера, 19:07
                        +6
                        )))
                        Давайте уже закончим вечер цитирования и скажем, что про историю американских Мерлинов, и ещё много всего про движки можно прочитать тут.

                        https://p-d-m.livejournal.com/378371.html
                      2. Абзац Эпитафьевич Ы.
                        Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 19:08
                        +1
                        Цитата: Вишневая девятка
                        Давайте уже закончим

                        давайте.
  • Комментарий был удален.
  • Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Вчера, 09:04
    -6
    В настоящее время ситуация снова похожа: наши просторы и ресурсы не дают покоя ни США, ни их вассалу – Евросоюзу…
     Достаточно иметь удобное правительство на территории России и вот тебе просторы и ресурсы.Хотя ТНК и так пустили корни в России.
  • Krasnodar
    Krasnodar Вчера, 09:23
    +4
    Так в СССР промышленность тоже имела американские корни - Хаммер и прочие. Станки для тяжёлой промышленности стоили шапку сухарей, т.к. Первая Мировая закончилась и куча продукции перестала быть востребованной
  • ee2100
    ee2100 Вчера, 09:29
    +18
    "На рассвете 1 сентября началась Вторая мировая война."(с)
    1 сентября началась война между Германией и Польшей, региональный военный конфликт, а вот когда Англия 3 сентября объявила войну Германии, вот тогда и началась 2МВ .Получается, что Англия развязала 2МВ.
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 09:38
      +10
      Цитата: ee2100
      .Получается, что Англия развязала 2МВ.

      А что, разве есть сомнения? Только не одна Англия, а и Франция прицепом. Именно по этой причине на голубом глазу датой начала ВМВ коллективно принято считать 1 сентября, т.е. начало германо-польской войны.
      1. Ольгович
        Ольгович Вчера, 13:37
        -9
        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        А что, разве есть сомнения? Только не одна Англия, а и Франция прицепом

        Вот и тов. Молотов ЭТО же открыто и яростно заявлял в октябре 1939 г, правда, потом у него были совершенно другие речи в другие времена, но, вижу, для многих времена после октября 1939 так и не наступили:
        Известно, например, что за последние несколько месяцев такие понятия, как "агрессия", "агрессор" получили новое конкретное содержание, приобрели новый смысл. Не трудно догадаться, что теперь мы не можем пользоваться этими понятиями в том же смысле, как, скажем, 3—4 месяца тому назад. Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру (!), а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира. Роли, как видите, меняются.

        английское правительство объявило, что будто бы для него целью войны против Германии является, не больше и не меньше, как. "уничтожение гитлеризма"

        . Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за "уничтожение гитлеризма"


        ПС Польша имела договоры с Англией и Францией о военной помощи в случае агрессии и Гитлер о них знал.

        Нападение на Польшу автоматически привело их в действие, так что 1 сентября и есть дата начала ВМВ.

        Хотя истинная дата-это дата Мюнхенского сговора.
        1. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 19:53
          +4
          Только Гитлера перед нападением на Польшу все окружение, включая Геринга и Риббентропа, убеждало а том, что бриты с французами войну ему не объявят
      2. Вишневая девятка
        Вишневая девятка Вчера, 16:19
        +1
        Там несколько дат.
        1. Начало (очередного) японо-китайского конфликта.
        2. Нападение Германии на Польшу.
        3. Нападение Британии и Франции на Германию.
        4. Нападение Германии на США, Японии на Британию, объединение азиатского и европейского театров.
  • smaug78
    smaug78 Вчера, 09:48
    -5
    В предыдущей части было показано, что продуманные действия Англии подтолкнули Европу к Великой войне.
    только в фантазии неумного автора-пропагандиста... Сама статья ложь и фантазии автора, а так же перепечатка бреда с ура-заборов...
    Общая сумма иностранных вложений в германскую промышленность за 1924–1929 гг. достигла 63 млрд золотых марок, из которых 70 % поступили из США. В 1929 году промышленность Германии заняла второе место в мире, но в значительной мере она была сосредоточена в руках американских финансово-промышленных групп.
    и где же в эти года был Гитлер? laughing
    Однако его новый завод во Франции начал выпуск двигателей для люфтваффе. Европейские филиалы Форда в 1940 году поставили Германии 65 тыс. грузовиков и в дальнейшем продолжали поставлять автотранспорт.
    А что Францию не захватили? И что это за такие филиалы? Больше писать не могу, так боюсь лопнуть от смеха, читая такую дремучесть laughing
  • smaug78
    smaug78 Вчера, 09:56
    +3
    Цитата: Бар1
    .Как расплатился СССР не понятно,потому что средств в стране небыло.

    Про продажу зерна не слышали?
  • BAI
    BAI Вчера, 11:41
    +12
    1.
    Можно ли было правительству СССР избежать втягивания страны во Вторую мировую войну?

    Нельзя. Германию создавали и подталкивали к войне с СССР.
    2.
    Можно ли было странам Европы избежать начала Второй мировой войны?

    Можно. Для этого было достаточно пресечь действия Германии, когда она ввела войска в Рурскую область. Но т.к. приоритетным был пункт 1, процесс вышел из под контроля.
    1. smaug78
      smaug78 Вчера, 12:15
      -2
      Нельзя. Германию создавали и подталкивали к войне с СССР.

      «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет»
      Ф. Фош - первым начал создавать и подталкивать.
      1. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 15:20
        +8
        Цитата: smaug78
        Ф. Фош - первым начал создавать и подталкивать.

        Да ничего он не подталкивал. Это элементарная констатация. Такая же, скажем, как записка Дурново Николаю накануне войны.
        1. smaug78
          smaug78 Вчера, 15:26
          +2
          Уважаемый Абзац. это была шутка юмора wink drinks
          1. Абзац Эпитафьевич Ы.
            Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 15:49
            +7
            Хм...Над святым потешаться изволите? Есть несколько сакральных мантр, над которыми нельзя шутить. В том числе:
            п.1. - Хитлера выпестовал коллективный (не путать с "колхозный"!) запад.
            п.1* - выпестовал с единственной целью - натравить на СССР (или, как это модно нынче у самсоноидов - Россию/СССР)
            п.2 - Штаты всю войну торговали с Рейхом. Это написано в Евангелие от Хайема, и потому не может быть оспорено!

            и т.д.
            1. smaug78
              smaug78 Вчера, 16:39
              0
              Прошу прощения, батюшка покойный так воспитал, да и в универе с преподами не повезло lol
              P.S. Особенно по логике.
            2. Alexey RA
              Alexey RA Вчера, 16:42
              +5
              Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
              п.1. - Хитлера выпестовал коллективный (не путать с "колхозный"!) запад.
              п.1* - выпестовал с единственной целью - натравить на СССР (или, как это модно нынче у самсоноидов - Россию/СССР)

              Угу... чтобы получить в противники континентальную державу с ресурсами СССР, промышленностью Германии и недоступным для бомбардировок тылом. Хитрый план, ничего не скажешь.
              А главное - почему Запад ждал до конца 30-х, а не решил проблему СССР ещё раньше? Например, в 1935 г. - натравив на СССР с его чудо-армией в 25 стрелковых дивизий войска стран "санитарного кордона" (Польша, Румыния. Финляндия, Венгрия). Кстати, если пообещать что-нибудь Японии, то армия СССР разом уполовинивается до 12-13 дивизий.
              1. smaug78
                smaug78 Вчера, 16:58
                -12
                Циферками финансирования клятым Западом до 33 года и после порадуете?
                Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
                А так же политической обстановкой и и возможностью нападения на СССР, указанных Вами стран, часть из которых, не имела с СССР общих границ?
              2. Абзац Эпитафьевич Ы.
                Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 17:06
                +2
                Цитата: Alexey RA
                Угу... чтобы получить в противники континентальную державу с ресурсами СССР, промышленностью Германии и недоступным для бомбардировок тылом. Хитрый план, ничего не скажешь.

                Ну да, чтобы получить почётное место бифитера, берейтора или дворецкого в континентальной автаркии, которая была целью фюрера. laughing
            3. chenia
              chenia Вчера, 17:06
              +5
              Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
              Хм...Над святым потешаться изволите? Есть несколько сакральных мантр, над которыми нельзя шутить. В том числе


              Уровень либерастии с 90 -х годов так и не поднялся, и как несли херню (но тогда это прошло) так и продолжают.
              Аргументов нет, переходим на сарказм.

              Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
              п.1. - Хитлера выпестовал коллективный (не путать с "колхозный"!) запад

              А то нет? Конечно в первую очередь Британцы. У них Ла-Манш можно и рискнуть. И вечная их политика сталкивать сильные державы Европы. И стоять над схваткой. Почему Гитлеру было так много позволено. Почему послабления не дать Веймарской республике, нет это получил Гитлер. Германия до Гитлера очень даже сотрудничала с СССР (и могло вылиться в более существенный союз). да и Тельман на горизонте маячил. Гитлера можно было задавить в колыбели экономически. Так нет, все козыря получает.
              И он сам классный манипулятор, до определенного момента играет по британскому сценарию, и примкнувшим к ним французам. А потом стал играть свою игру.
              Да на СССР, да Гитлер никогда и не скрывал свои планы похода на восток. Желали они полной победы Германии (а по сценарию вместе с Польшой) над СССР. Конечно нет. А вот бесконечная война, конечно. И по обстановке переходить на ту или иную сторону.
              Как всегда.
              И что тут нового, все знакомо.
              Но либерасты удивляются (или делают вид).
              1. smaug78
                smaug78 Вчера, 17:15
                -7
                А что еще Вашем ура-заборе написано? laughing
                1. chenia
                  chenia Вчера, 17:23
                  +6
                  Цитата: smaug78
                  А что еще Вашем ура-заборе написано?


                  Противоположное вашей методичке! Что еще промычим. wassat
                  1. smaug78
                    smaug78 Вчера, 19:31
                    -7
                    Чтец надписей трехбуквенных продолжай... Всегда люблю смеяться над ура-двоечниками laughing
                    1. chenia
                      chenia Вчера, 20:55
                      +3
                      Больше двух предложений, выдать не может. И ТЫкать будешь своей жене,ч.у.д.и.л.о.
                      Продолжай мычать, умнее получится.
    2. Вишневая девятка
      Вишневая девятка Вчера, 16:15
      -5
      Цитата: BAI
      Германию создавали и подталкивали к войне с СССР

      Массоны в середине XIX века.
      Цитата: BAI
      пресечь действия Германии, когда она ввела войска в Рурскую область

      В 36-м году во Франции сменилось 3 правительства. Кто должен был это сделать? Социалист Сарро?
      1. Alexey RA
        Alexey RA Вчера, 16:49
        +4
        Цитата: Вишневая девятка
        В 36-м году во Франции сменилось 3 правительства. Кто должен был это сделать? Социалист Сарро?

        Вы хотели спросить: "Кто должен был совершить политическое самоубийство?" wink
        1. Вишневая девятка
          Вишневая девятка Вчера, 17:07
          0
          Цитата: Alexey RA
          "Кто должен был совершить политическое самоубийство?

          Кавалергарда век недолог.
  • vladimirvn
    vladimirvn Вчера, 13:11
    +8
    Спасибо. Очень подробно и аргументированно. Полезная статья!
    1. DWG1905
      DWG1905 Вчера, 15:37
      +9
      Целью двух мировых войн был развал Британской империи, т.е. глобальный передел мира. Все остальное это средства достижения цели. Результат достигнут, сейчас опять вопрос передела мира. Интересно что нам делать, в стороне ведь не останемся.
  • swetlana1
    swetlana1 Вчера, 15:12
    +3
    [quote=Ольгович]При этом, СОТНИ тысяч и раненных гитлеровцев, убитых естественными союзниками на Западе еще ДО ВОВ- НЕ пришли в СССР в ВОВ, что работало на СССР.

    1. Возможно, что для вас поляки - это естественные союзники. Но для Советского Союза - это враги, которые претендовали на советскую территорию и готовы были вместе с Гитлером вторгнуться в нашу страну. Убивать и вешать наших граждан всех возрастов, пола и детей. Ради польши от моря до моря...
    Не надо, своих друзей приплетать к друзьям или союзникам СССР. Не зря Гитлер говорил, что одна польская дивизия заменяет одну немецкую дивизии. Нашей стране повезло, что эти сволочи не договорились.

    2. англо-французы, которые были готовы бомбить наши объекты. Например, Баку. Плотность нефтяных скважин и объектов нефтяной промышленности в районе и в самом городе Баку (в "черном городе", в районе Баилова, Сураханах, Сабунчах и т.д.) Баку такова, что при пожарах погибло бы народу нашего советского не меньше, чем в Дрездене при бомбардировке союзников. Но этот вопрос, естественно вы умолчали. Ну, погибли бы десятки тысяч советских людей. Это же не просвещенные англосаксы, которые вам естественные союзники.
    Данные о потерях немецких во Франции колеблются от 27 до 45 тысяч. Вы почему-то использовали максимальное число? Так легче смухлевать, поэтому?
    Почему вы утверждаете, что 133-150 тысяч раненных во Франции не оказались на фронте в России? Не все раненные оказываются без рук или ног и не возвращаются в строй. Вы об этом в первый раз слышите, или не хотите слышать? Так в строй возвращаются до 60-75% человек. Бывает, что и больше. Если у вас другие данные, приводите, что все раненые не воевали против СССР.

    3. А если бы Гитлер не смог разгромить войска союзников? "Естественные" ваши союзники стали бы воевать с гражданами моей страны! Они уже готовы были направить более 50 тыс. солдат для войны. А наглы еще говорили, что могут привлечь 1 миллион человек (судя по Швеции - это речь шла о добровольцах). И сколько моих граждан убили бы и ранили ваши естественные союзники в этом случае?

    Гитлеру служили около 300 тыс. ваших естественных союзников-французов и до 450 тыс. любимых вами поляков. Cравните эти числа с числом убитых немецких солдат. Что больше-то? Также хотелось бы спросить: cолдаты дивизии Галитчена - тоже ваши естественные союзники?

    А когда вы стали привлекать убитых немцев на северном побережье Африки, Грецию и т.д. - это лишний раз показало, что вы не готовы отвечать за свои слова и потом начинаете судорожно что-то искать в интернете, чтобы оправдать свои опуСЫ...

    Кстати, а где гарантия что они пришли бы в СССР, а не в Ирак, Египет и т.д.?
    1. smaug78
      smaug78 Вчера, 15:15
      -8
      Ирина Фролова, Самсонов или Иванов, перелогинтесь laughing laughing laughing
      1. swetlana1
        swetlana1 Вчера, 16:06
        +2
        Это просто белая горячка.
        Лучше входить на сайт не принимая ни капли
        1. smaug78
          smaug78 Вчера, 16:36
          -6
          Уважаю Вашу самокритичность laughing
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 15:56
      -4
      Цитата: swetlana1
      Не зря Гитлер говорил, что одна польская дивизия заменяет одну немецкую дивизии.

      Гитлер ставил знак равенства между немецким и польским пехотинцем? Серьёзно?
      А можно подробнее?
      1. swetlana1
        swetlana1 Вчера, 16:07
        +2
        каждая использованная против СССР польская дивизия означает экономию одной немецкой дивизии
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 16:14
          -6
          Цитата: swetlana1
          каждая использованная против СССР польская дивизия означает экономию одной немецкой дивизии

          Вы написали выше:
          Цитата: swetlana1
          Не зря Гитлер говорил, что одна польская дивизия заменяет одну немецкую дивизии.

          Так потрудитесь привести прямую речь фюрера. А то какая-то двусмысленность в Вашей интерпретации.
          1. smaug78
            smaug78 Вчера, 16:42
            -8
            Не зря Гитлер говорил, что одна польская дивизия заменяет одну немецкую дивизии.
            На этом сайте ура-дамам верят на слово hi
            1. Абзац Эпитафьевич Ы.
              Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 17:00
              -1
              Цитата: smaug78
              На этом сайте ура-дамам верят на слово

              О да-а-а, я помню реакцию на первый опус мадам Фроловой - потекли старожилы сайта слёзной лужею laughing "Браво, Ирина!!" и прочие "вау!". Даже Шпаковский умилился и выдал какой-то диссертационный совет. Немногие рассмотрели в этой нимфоманке пустышку. А вот после "дворцов фюрера на Украине" число её обожателей резко сократилось. Думаю, у неё после прочтения восторженных реляций к её дебюту было лицо, как у Деточкина в милицейском бобике после премьеры.
              1. smaug78
                smaug78 Вчера, 19:33
                -3
                Уважаемый Абзац, Вам не кажется, что на желтом TopWar завели штат минусователей? laughing drinks
                1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                  Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 19:53
                  -2
                  Цитата: smaug78
                  Уважаемый Абзац, Вам не кажется, что на желтом TopWar завели штат минусователей? laughing drinks

                  Да пёс с ними. Они, знаете ли, как булгаковский Никанор Иваныч - всё либерстов по углам ловят и требуют окропить помещение.
                  1. smaug78
                    smaug78 Вчера, 20:34
                    -3
                    Вы правы снова правы good .сижу вечером после работы, чай с плюшками и улыбка, что есть советская историография и лично И. В. Сталин против этих мощных жертв ЕГЭ...
        2. smaug78
          smaug78 Вчера, 19:56
          -3
          каждая использованная против СССР польская дивизия означает экономию одной немецкой дивизии
          И сколько польских дивизий было использовано?
    3. Rumen5252
      Rumen5252 Сегодня, 04:44
      0
      "Гитлеру служили около 300 тыс. ваших естественных союзников-французов и до 450 тыс. любимых вами поляков." В армии Гитлера служили над 1,000,000 советские (самое большое число - русские) - больше чем французы и поляки вместе взятые.
  • Вишневая девятка
    Вишневая девятка Вчера, 17:09
    -4
    Смотрю, в дружной творческой семье Самсоновых появился какой-то зануда с длинными текстами про старые враки.
  • Eug
    Eug Вчера, 21:28
    +3
    Еще ряд моментов. После 1й Мировой Франция предлагала раздробить Германию на ряд княжеств-микрогосударств, что снимало бы вопрос о реванше - страна, потерпевшая поражение, просто не существовала бы. Воспротивилась Англия - ей на континенте нужен был противовес Франции и СССР. Этими же соображениями можно об'яснить и попустительство Англии к нарушению Германией Версальских ограничений по вооружению. И экономика Германии в моменты практически банкротства подпитывалась золотом "присоединенных" государств - Австрии и Чехословакии, любезно им переданного... банком Англии!
  • Глобус
    Глобус Вчера, 22:41
    -1
    26 апреля английский посол в Берлине говорил:

    «Проход через коридор – абсолютно справедливое решение. Если бы мы были на месте Гитлера, то требовали бы его, как минимум


    То есть, Россия вправе потребовать коридор до Калининграда?
    Вот была бы умора
  • Rumen5252
    Rumen5252 Сегодня, 04:38
    0
    С большим удовольствием вижу, что остались умные люди в России которые еще не затупели от великорусской сегодняшней пропаганды. Для меня будет удовольствие если число этих людей росло.