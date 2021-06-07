Неизбежность Второй мировой и Великой Отечественной войн

США в 20–30-е годы

Развитие немецкой промышленности в 20–30-е годы

«Одной из причин того, что США и Великобритания поддержали гитлеровский режим, стали выводы англосаксонских геополитиков… о смертельной опасности… создания германо-российского союза. В этом случае Лондону и Вашингтону пришлось бы позабыть о мировом господстве…»

Обеспечение выхода гитлеровских войск к границам СССР

«Проход через коридор – абсолютно справедливое решение. Если бы мы были на месте Гитлера, то требовали бы его, как минимум…»

«Война в Европе – дело решённое... Америка вступит в войну после Франции и Великобритании.»

«Вперёд, на Берлин!»

«Сэр Вильсон сказал, что англо-германское соглашение, включающее отказ от нападения на третьи державы, начисто освободило бы британское правительство от принятых им на себя в настоящее время гарантийных обязательств в отношении Польши, Турции и т.д.



Эти обязательства приняты были только на случай нападения и в своей формулировке имеют в виду именно эту возможность. С отпадением этой опасности отпали бы также и эти обязательства…»

«Польша добивается войны с Германией, и Германия не сможет избежать её, даже если захочет…»

«Приняты все приготовления для того, чтобы Геринг под покровом тайны прибыл в четверг 23-го. Замысел состоит в том, чтобы он совершил посадку на каком-либо пустынном аэродроме, был встречен и на автомашине отправился бы в Чекерс…»

«Немецкое правительство принимает предложение правительства Великобритании о посредничестве, в соответствии с которым польский участник переговоров с нужными державами будет направлен в Берлин. Прибытие посланца Польши ожидается в среду 30.8.39 г…»

«Риббентроп [прочёл английскому послу Гендерсону предложения Гитлера Лиге наций по урегулированию польского вопроса – прим. авт.]. Гендерсон спросил, может ли он получить текст этих предложений для передачи его правительству…



«Нет, – сказал [Риббентроп – прим. авт.] с неуместной улыбкой, – я не могу вручить Вам эти предложения…»



[После вторичной просьбы получить документы последовал новый отказ – прим. авт.] Риббентроп… швырнул документ на стол со словами: «Он просрочен, потому что польский представитель не появился…»



Громкие предложения Гитлера делались всего лишь напоказ и никогда не предполагалось, что они будут выполняться. Вручить документ Гендерсону отказались из боязни, что британское правительство передаст его полякам, а те вполне могли принять предлагаемые условия… Шанс добиться мира преднамеренно саботировался у меня на глазах… То, что я был прав в предположении, почему предложения Гитлера передавались таким своеобразным образом, подтвердил позднее сам Гитлер в моем присутствии: «Мне нужно было алиби, – сказал он, – особенно перед народом Германии, чтобы показать, что я сделал всё для сохранения мира. Этим объясняется моё великодушное предложение по урегулированию вопросов о Данциге и «коридоре»...»

«Когда… в 11:00 в сопровождении британского советника Форбса я посетил польского посла в Берлине для вручения 16-ти пунктов Гитлера, то он сделал заявление, …что Германия бунтует и что многочисленные польские войска успешно дойдут до Берлина…»

«Всё, для чего я трудился, …всё, во что я верил в течение всей моей политической жизни, превратилось в руины…»

«Английская печать… обвиняет Гитлера, что он действует в данный момент не так, как это написано в книге «Моя борьба»…



Получается впечатление, что англичане больше всех болеют, что советско-германский пакт сделал прорыв антикоминтерновского фронта…»

«Хотя они и объявили нам войну... это не значит, что они будут воевать в действительности…»

«Мы не потерпели поражение в 1939 году только потому, что во время польской кампании примерно 110 французских и британских дивизий на Западе бездействовали, стоя перед 23 немецкими дивизиями…»

Подготовка военных действий против СССР

«Советское правительство считает недопустимым лишать мирное население продовольствия, топлива и одежды и тем самым подвергать всяческим лишениям и голодной смерти детей, женщин, стариков и больных…»

«Мы сможем оказывать эффективную помощь Финляндии лишь в том случае, если атакуем Россию по возможности с большего количества направлений и, что особенно важно, нанесём удар по Баку – району добычи нефти, чтобы вызвать серьёзный государственный кризис в России.»

«Французское командование понимает, что политическим последствием прямой помощи союзникам Финляндии было бы развязывание ими… военных действий против России, даже если ни с одной стороны не будет формального объявления войны…»

«Нападение на Кавказские нефтепромыслы является наиболее эффективным способом, с помощью которого мы можем нанести удар по России.»

«Поскольку СССР не захотел стать пособником Англии и Франции в проведении… империалистической политики против Германии, враждебность их позиций в отношении Советского Союза ещё больше усилилась, наглядно свидетельствуя, насколько глубоки классовые корни враждебной политики империалистов против социалистического государства…»

Высказывание политиков после начала Великой Отечественной войны

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше, хотя я не хотел бы увидеть Гитлера победителем ни при каких обстоятельствах…»

«Заявление Сталина о начале освободительного похода в Европу заставляет задуматься. Очевидно, что русская армия достаточно сильна и способна вести войну не так, как это запланировано в Берлине.



Если русские опрокинут германские войска и толкнут их назад – это перевернёт всю систему мира вверх дном. А если заявление Сталина – блеф, то всё равно следует ожидать больших изменений в политике. В любом случае быстрая победа Германии или России невыгодна нам. Лучше всего, если обе эти силы увязнут и истощат друг друга в этой войне…»