Уникальная и забытая: рождение советской ПРО. Возвращаемся в СССР

в 1934 году окончил девять классов школы, по семейным обстоятельствам оставил учёбу и уехал в город Луганск. Там поступил на физико-математический факультет педагогического института, который окончил в 1938 году с отличием по специальности «физика».

Письмо семи маршалов

«бред испуганных прошедшей войной маршалов… Предложение технически не может быть реализовано… Это такая же глупость, как стрельба снарядом по снаряду».

«неимоверная чушь, глупая фантазия предлагается для нас маршалами».

«Расплетин заявил, что... считает задачу неосуществимой не только в настоящее время, но и при жизни нашего поколения, что уже советовался по этому вопросу с М. В. Келдышем и С. П. Королевым. Келдыш выразил большие сомнения в достижении необходимой надежности системы, а Королев был полностью уверен в том, что любая система ПРО может быть легко преодолена баллистическими ракетами.

«Ракетчики, – сказал он, – имеют много потенциальных технических возможностей обойти систему ПРО, а технических возможностей создания непреодолимой системы ПРО я просто не вижу ни сейчас, ни в обозримом будущем».

«надо ответить в адрес ЦК так, чтобы по смыслу прозвучало, как говорят в таких случаях в Одессе: чтобы да – таки нет».

«головные части ракет станут для системы обороны целями в недалеком будущем …все перечисленные параметры радиолокационных станций вполне достижимы».

«Работы по ПРО надо начинать как можно скорее. Но пока ничего не обещать. Какой будет результат – сказать сейчас трудно. Никакого риска в этом нет, не получится ПРО – получится хороший технический задел для более совершенных противосамолетных систем».

«Очевидно, комиссия в назначенном составе была обязана провалить дело, но, благодаря хорошему политику Ф. В. Лукину, этого не случилось. Категорическая позиция А. А. Расплетина поколебалась, он заявил, что «не возьмется за это дело, но, возможно, кто-либо из ученых его КБ может приступить к детальному изучению проблемы».

Фигуры на доске



Команда «красных», пожилые ударники соцтруда – слева направо: Калмыков, Расплетин, Минц. Фото: wikipedia.org



Команда «синих», военные – слева направо: Устинов, Лукин, Кисунько. Фото: wikipedia.org

«ловлю каких-то мифических цветных бабочек над зелено-розовой лужайкой».

«эта поделка для наших задач непригодна».

«Мы поехали с Лебедевым. В НИИ-17 к Тихомирову Виктору Васильевичу. Это был замечательный главный конструктор всех наших самолетных радиолокационных средств. Он выделил нам станцию обзорного действия «Топаз», установленную на самолете для прикрытия хвоста бомбардировщика. На этой станции мы в течение трех лет снимали данные с радиолокатора обзорного действия и впервые осуществили одновременное сопровождение нескольких целей. Для этой цели мы создали... «Диана-1» и «Диана-2», при помощи первой машины оцифровывались данные цели и истребителя, а при помощи второй осуществлялось наведение истребителя на самолет противника».

«Вдруг… взорвалась лампа, обеспечивающая управление оперативной памятью. В. С. Бурцев предусмотрел тренировку замены ламп и горячий резерв. Дежурившие офицеры быстро заменили неисправный блок. Григорий Васильевич дал команду перезапустить программу. В боевой программе была предусмотрена периодическая запись на магнитный барабан промежуточных данных, необходимых для возобновления работы программы в случае сбоя. Благодаря отличному знанию программы и спокойной ориентированности в создавшейся обстановке, Андрей Михайлович Степанов (дежурный программист) за считанные секунды… перезапустил программу во время боевой работы системы».



Памятник первой в мире противоракете В-1000 комплекса «А» на штатной ПУ СМ-71П в г. Приозерске, полигон Сары-Шаган Фото: militaryrussia.ru

США



Их ответ проекту «А» – LIM-49 Nike Zeus. Фото: wikipedia.com