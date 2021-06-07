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Как Долгоруков штурмовал Перекопскую линию

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Перекопская крепость


Общая ситуация


В ходе начавшейся в 1768 году Русско-турецкой войны наши армии действовали на двух главных направлениях – дунайском и южном (крымском). В 1770 году под влиянием военных успехов России и успешной дипломатии графа Петра Панина ногайские татары Буджакской, Едисанской, Едичкульской и Джамбулакской орд решились отложиться от Османской империи и принять покровительство России. Это значительно ослабило Крымское ханство.

В самом Крыму не было единства, шла борьба за власть. Среди знати была сильная партия, которая не желала войны с Россией и хотела с её помощью освободиться от вассальной зависимости от Турции. 1769 году во время военных действий внезапно скончался хан Кырым-Гирей (возможно, был отравлен). Новый хан Девлет-Гирей попытался организовать Крымскую орду на войну с Россией, но его противники сорвали новую мобилизацию. В 1770 году Константинополь лишил Девлета престола. Очередной хан Каплан-Гирей воевал на Дунайском театре, был разбит при Ларге и после ряда других неудач вернулся в Крым. Под влиянием прорусской партии, которая желала прекратить войну и освободиться от власти Порты, Каплан начал переговоры с Россией. Его сняли с должности и вызвали в Турцию, там он вскоре умер. Новым ханом стал Селим-Гирей, противник сближения с Россией.

Тем временем Петербург решил завершить дело создания Новороссии и занять Крым. Присоединение Крыма венчало длительный процесс борьбы Русского государства с Крымским ханством и Турцией. Необходимо замирить последний крупный обломок Золотой Орды – Крымское ханство, ликвидировать разбойничье, рабовладельческое государственное образование, турецкий стратегический плацдарм и базу, угрожавшую Южной России. Завершить хозяйственное освоение бывшего «Дикого поля». Создать полноценный флот на Чёрном море и снова превратить его в «Русский». Крым был ключевой территорией, которая обеспечивала господство Российской империи в Северном Причерноморье. Этим решалась одна из вековых ключевых политических задач России.


План операции


Задача покорения Крыма в кампанию 1771 года была возложена на 2-ю русскую армию под командованием генерал-аншефа, князя Василия Михайловича Долгорукова. Он известен тем, что в ходе кампании 1736 года первым ворвался на Перекопские укрепления и остался жив. Перед штурмом Перекопа фельдмаршал Миних пообещал, что первый солдат, взошедший на укрепления живым, будет произведён в офицеры. Первым был юный Долгоруков, получивший за это чин поручика. Ранее род Долгоруковых попал в опалу, и царица Анна Иоанновна повелела никому из Долгоруковых чинов не давать. Позднее князь отметился в ряде сражений Семилетней войны. В 1770 году он сменил Панина на посту командующего 2-й армией.

Русская армия (около 30 тыс. регулярных войск и 7 тыс. казаков) выступила из Полтавы 20 апреля 1771 года и двигалась на юг вдоль Днепра. В этот раз задача снабжения, которая в прежних походах на Крым была практически главной, была решена. Для снабжения использовали Днепр и Дон. Магазины (склады) на украинской укрепленной линии и в укреплениях Елизаветградской провинции легко пополнялись. На Днепре припасы везли до бывшей османской крепости Кызы-Кермен, по бассейну Дона – до Таганрога, где был главный магазин, затем оттуда грузы на судах везли в Петровское укрепление на р. Берде и в другие места. Созданная в ходе войны с Турцией Азовская флотилия под началом вице-адмирала Сенявина в 1771 году обрела боеспособность и поддерживала наступление 2-й армии. Флотилия должна была прикрыть сухопутные войска с моря, где могли появиться турецкие корабли, защищать занятые по Азовскому морю пункты и подвозить припасы.

Покорение Крыма зависело от занятия главных его пунктов. Поэтому нужно было захватить Перекопскую крепость, ров с валом, отделяющие Крымский полуостров от материка, и укреплённое фортами и крепостью Ор-Капу. Керчь и Еникале, как крепости, обеспечивающие соединение Азовского и Чёрного морей. Кафа (Феодосия), Арабат и Кезлев (Евпатория), как приморские пункты, обеспечивающие господство в Крыму.

Поэтому 2-я армия была разделена три группы, которые имели свои задачи. Основные силы под началом Долгорукова должны были занять Перекоп и идти на Кафу. Отряд генерал-майора Ф. Ф. Щербатова должен был при помощи Азовской флотилии форсировать Сиваш, взять крепость Арабат и далее идти на Керчь и Еникале. Третий отряд генерал-майора Брауна должен был занять Евпаторию.

Флотилия Сенявина базировалась в устье Берды, у Петровской крепости. В случае появления турецких кораблей в Азовском море, флотилия должна была встать у Федотовой косы и не пускать противника к Геническу. Впрочем, тяжелые турецкие корабли, имевшие глубокую посадку, не могли действовать на мелководье побережья Азовского моря. Также русская флотилия могла поддержать захват Арабата, Керчи и Еникале.

Также часть армии Долгорукова была оставлена для обороны южных границ империи. В основном лёгкие силы. Они усилили гарнизон Елизаветинской крепости, оставались на украинской линии, несли дозорную службу между Днепром и Азовским морем. Особый отряд генерала Вассермана прикрывал территорию между Днестром и Бугом, со стороны Очакова. Также этот отряд связывал 1-ю и 2-ю армии.

Как Долгоруков штурмовал Перекопскую линию
Остатки валов Перекопа

Наступление 2-й армии


Форсировав реку Ворскла, Долгоруков решил идти к Крыму большим обходным путем, чтобы избежать движения по пустынной местности. Войска следовали течению Днепра, отходя от него на несколько вёрст. С левой стороны Днепра имелись небольшие речки, что решало проблему снабжения водой. Растительность по Днепру давала топливо и прокорм для лошадей. Незначительные притоки Днепра можно было без проблем преодолеть вброд и только иногда сооружать гати для перехода артиллерии. Чтобы избежать сильной жары, войска выступали в 2–3 часа ночи.

23 апреля 1771 года 2-я армия вышла на реку Орель, здесь простояла до 5 мая, ожидая сбора всех войск. 7 мая войска были у Самарского укрепления, при впадении реки Самары в Днепр. Здесь Долгоруков пробыл до 13 мая, ожидая устройство моста через Самару. В это время солдаты готовили штурмовые лестницы и другие приспособления для будущей атаки Перекопской линии. 18 мая армия была у Александровского редута при впадении реки Московки в Днепр. Дав два дня на отдых, 21-го Долгоруков продолжил поход.

Форсировав реку Конские воды, где устроили для артиллерии мост на сваях, а для пехоты и конницы – два понтонных моста, войска вышли к небольшой речке Маячка, где соединились с отрядом генерала Берга, который шёл от Бахмута.

27 мая армия разделилась: отряд Щербатова последовал в сторону Арабата, основные силы продолжали идти по течению Днепра. 5 июня войска были напротив Кызы-Кермена. Отсюда дорога от левого течения Днепра резко поворачивала к Перекопу. Поэтому в этом месте несколько дней обустраивали сильный редут – Шагин-Гирейский. Здесь расположили главный продовольственный склад армии, откуда припасы должны были подвозить подвижные магазины. Для его охраны оставили 2 роты пехоты, 600 казаков, несколько эскадронов карабинер и пушек. В сторону Кинбурна выставили пост такой же силы.


Портрет В. М. Долгорукова-Крымского работы Александра Рослина (1776)

Штурм Перекопа


12 июня 1771 года войска Долгорукова вышли к Перекопу. Вражеская конница выступила из крепости, казаки и легкие войска завязали перестрелку с неприятелем. После этого татары и турки не решались выступить в поле. Перекопская линия тянулась от Чёрного моря (Перекопский залив) до Сиваша на протяжении около 7,5 км. Часть линии, которая примыкала к Сивашу, была сильно разрушена водой. Наиболее сильным укреплением, защищавшем дорогу, ведущую в Крым, была Перекопская крепость (Ор-Капи). Крепость имела пятиконечную форму с земляными стенами, обложенными крепкими камнями и четырёхугольными башнями.

В районе Перекопа находилось крымско-турецкое войско во главе с ханом Селим-Гиреем III – 50 тыс. крымцев и 7 тыс. турок. При этом султанское правительство планировало направить в Северное Причерноморье армию. Однако угрозы с других направлений вынудили Константинополь отказаться от этих планов. Русский флот (Первая Архипелагская экспедиция) уничтожил турецкие ВМС в Средиземном море и создал угрозу Дарданеллам. Также были прерваны поставки провианта морем в турецкую столицу, что вызвало угрозу бунта. Султан вынужден был держать большие силы в Константинополе и спешно укреплять Дарданеллы. Успехи русских и грузинских войск на Кавказе вынудили Порту направить дополнительные силы на грузинский фронт. В итоге султан не смог направить в Крым необходимые для обороны полуострова силы.

Осмотрев крепость, Долгоруков решил брать её с ходу, без длительной осады. Русское командование решило обойти самое сильное место противника – крепость. Главный удар наносили по линии, которая примыкала к Чёрному морю. Часть конницы и пехоты планировали направить вброд по Сивашу, обходя правый фланг противника. На участке вала у Сиваша решили провести ложную атаку. Кроме того, отряды пехоты и конницы с пушками были выставлены на участках, где на линии были ворота, чтобы помешать крымцам провести вылазки во время основного штурма.

В ночь с 13 на 14 июня небольшой отряд пехоты под началом генерала Каховского начал обстрел укрепленной линии у Сиваша, отвлекая на себя внимание. Неприятель знал, что здесь у него самое слабое место и сконцентрировал тут основные силы.

Тем временем главная штурмовая колонна (9 батальонов гренадер и 2 батальона егерей) под командованием генерала Мусина-Пушкина скрытно вышла к валу. Солдаты спустились по лестницам в ров и поднялись на вал. В результате наши войска стремительной атакой захватили укрепления от Чёрного моря до крепости.

В это время конница генерала Прозоровского форсировала Сиваш, зашла в тыл к крымцам. Татары пытались контратаковать всей массой конницы. Наша конница выдержала атаку, в это время подошла пехота. Крымцы быстро пали духом и бежали. Наша конница их преследовала вглубь полуострова на 30 вёрст. Перекопская линия у Сиваша также была захвачена.

Гарнизон Перекопской крепости (свыше 800 воинов) сдался 15 июня после артиллерийского обстрела.

В крепости и на валу было захвачено свыше 170 пушек.

Потери османов и татар составили более 1200 человек, потери русских войск – более 160 человек.

Таким образом, русская армия открыла себе путь в Крым.

Крымская армия бежала в Кафу.

Устроив в Перекопе тыловую базу, 17 июня армия Долгорукова двинулась на Кафу. Отряд генерала Брауна (около 2,5 тыс. человек) направился в Кезлев (Евпатория).

Продолжение следует…
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, https://runivers.ru/
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35 комментариев
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  1. по привычке
    по привычке Вчера, 05:45
    0
    ДолгорукИЙ!
    1. СЕРЖ ант
      СЕРЖ ант Вчера, 05:54
      +16
      Василий Михайлович Долгоруков молодцом,не зря получил от Екатерины II украшенную алмазами шпагу, алмазы к ордену Святого Андрея Первозванного и победный титул «Крымский».
      1. по привычке
        по привычке Вчера, 06:29
        +7
        Каюсь, всю жизнь был уверен в своём варианте. sad
  2. Avior
    Avior Вчера, 06:47
    +3
    . Чтобы избежать сильной жары, войска выступали в 2–3 часа ночи.

    23 апреля 1771 года 2-я армия вышла на реку Орель

    Ниче себе климат был.
    Апрель- начало мая- сильная жара!
  3. Ричард
    Ричард Вчера, 07:54
    +9
    Саша, да что с Вами черт возьми, творится.
    Такое впечатление, как будто один пишет текст, а второй вставляет иллюстрации, причем делает это так, чтобы специально подставить автора. request
    В каждой статье такое, вот и сегодня снова.

    Это не Перекопская крепость - это литография Т. Паккера, 1855 г. сфантазийным изображением крепости Ор-Капы. Что сам Паккер и не скрывает, а честно указывает на своей литографии.
    В инете полно и планов и схем крепости. Вот например:
    Схема крепости Перекоп. Рисунок из голландского издания 1681 г.

    Схема фортеции Ор-Капу . Рисунок Витзена

    Вот план крепости для Долгорукова

    ну и наконец сам план атаки на нее
  4. Ричард
    Ричард Вчера, 08:00
    +10
    Постройку укрепления на перешейке обычно связывают со Скифским царством, которое стремилось преградить дорогу на полуостров наступавшим с материка сарматам. В античное время в Крыму существовал не один «перекоп»: еще, по меньшей мере, четыре огромных рва пересекали с севера на юг и Керченский полуостров. Они давным-давно заплыли землей, их валы разрушились, и сейчас от этих укреплений остались лишь едва заметные следы в полях. Подобная судьба ждала бы и ров на перешейке – однако он, в отличие от керченских, продолжал служить и будущим поколениям, и потому его постоянно ремонтировали, углубляли и укрепляли. Гигантский ров был настолько примечательным географическим объектом, что от него получила название и вся страна, простирающаяся к югу от перешейка. По одной из версий, это произошло в 13 веке, при Золотой Орде, когда словом «кырым» (означавшем в тюркском языке того времени «ров») начали называть весь полуостров.В конце пятнадцатого века Крым несколько раз подвергся опустошительным ордынским ударам, поэтому крымские ханы всерьез взялись за укрепление своих границ.
    Менгли Герай возвел на подступах к полуострову целую цепь крепостей: на днепровских берегах поднялись Тавань, Джан-Кермен и Ислям-Кермен, а на Перекопском перешейке в 1509 г. хан возвел укрепление, которое по-арабски называлось Феррах-Кермен, а по-крымскотатарски – Ор-Капы. Менгли Гераю удалось защитить Крым и разгромить последних ордынских ханов, но даже после этого в прикаспийских степях еще бродило немало самозваных наследников Орды, враждебных крымским ханам. В 1523 г. полуостров был опять опустошен нашествием заволжских орд, а в 1548, как уже упоминалось, Сахиб I Герай лишь с большим трудом смог отбить их от Перекопа. Этот грустный опыт заставил Сахиба I Герая основательно перестроить укрепления, возведенные на Перекопе его отцом, Менгли Гераем. Древний ров был углублен и выложен камнем, на валах поднялись мощные стены с семью башнями, а посередине стены, на дороге в Крым, были поставлены крепостные ворота, въехать в которые можно было только по откидному мосту, что на цепях перебрасывался через ров. Крепость не только хорошо укрепили, но и украсили. Над ее въездными воротами вырезали каменную сову: символ Чингис-хана, далекого предка Гераев. Очевидцы писали, что на стенах укрепления были высечены и другие необычные изображения: слон, собака, барс и плывущая сирена, а в кладку крепостных стен были вмурованы в качестве строительных блоков древние каменные статуи со скифских или кыпчакских курганов. Неподалеку от ворот стояла небольшая прямоугольная цитадель с домом коменданта и складом боеприпасов. В ней постоянно находился гарнизон из османских янычар с пушками. К крепости был приписан также и ор-бей – этот чин ханы давали командиру местного ногайского ополчения. Как только со стен Ор-Капы пушечным выстрелом подавался условный сигнал тревоги, ногайская конница молниеносно собиралась из степей на защиту крепости. Нельзя сказать, что крепость была совершенно неприступной: во время внутренних мятежей и раздоров в Крымском ханстве не раз случалось, что взбунтовавшиеся мирзы преодолевали Перекоп и подступали из приднепровских степей к самому Бахчисараю. Но что касается внешних противников – то на протяжении двухсот лет ни одна иностранная армия не смогла проникнуть через эту преграду.
    1. Ричард
      Ричард Вчера, 08:12
      +7
      Значение Перекопа для Крымскогно ханства было громадным.Комендант Ор-Капу — ор-бей, обязательно должен был быть представителем рода Гиреев. Он занимал четвёртую ступень в иерархической лестнице Крымского ханства после калга-султана (наследника хана), нуреддин-султана (второго наследника) и султанов (принцев из рода Гиреев). И только после него располагались визир, глава духовенства, министры и беи.
  5. Ричард
    Ричард Вчера, 08:04
    +8
    В 1736 году к его стенам подошло войско царского фельдмаршала Миниха. Миних направил хану Каплану I Гераю ультиматум с требованием подчиниться России. Хан отказал, Миних успешно штурмовал Перекоп, провел свою армию в Крым и разорил полуостров. Во время штурма Ор-Капы фельдмаршал объявил, что солдат, первым взобравшийся на стену, будет произведен в офицеры. Первым на стене оказался юноша из знатного, но опального рода: Василий Долгоруков, получивший за свою сноровку звание поручика. Так началась офицерская карьера полководца, который через 35 лет, в 1771 году (уже в звании генерал-аншефа и во главе большой армии), снова вернулся к стенам Перекопской крепости, захватил ее и разрушил.
  6. Ричард
    Ричард Вчера, 08:07
    +10
    фото.Германский аэрофотоснимок 1941-44 гг.
    Рвы и валы на месте цитадели крепости Ор-Капы.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 08:37
      +10
      Нормально, Дима! good Вот взял и сразу написал вторую статью. Слушай, тебе не кажется, что пора уже писать статьи самому, а не только комментировать чужие. Мне, и не мне одному, именно это и кажется. Хорош филонить, пиши давай, народ ждёт от тебя реальных статей! Не имеешь права отлынивать и обижать коллектив. laughing
      1. СЕРЖ ант
        СЕРЖ ант Вчера, 09:35
        +9
        Присоединяюсь.Ему об этом давно многие говорят.Где подписать петицию с требованиями
        пиши давай, народ ждёт от тебя реальных статей!
        В полку авторов хороших прибудет.
        Хорош филонить
        Дмитрий!
      2. Ричард
        Ричард Вчера, 10:24
        +8
        Хорош филонить, пиши давай

        Костя, а зачем? Статья у А. Самсонова получилась
        интересная неплохая, довольно самодостаточная. Добавить по теме в принципе и нечего.
        Сама крепость заслуживает отдельной статьи, но тут я пас - это у крымчан надо просить, они больше знают.
        1. Ричард
          Ричард Вчера, 10:51
          +8
          СЕРЖ ант:пиши давай, народ ждёт от тебя реальных статей!

          Нет уж на фиг smile Пусть Дедкастарый пишет - у него знания побольше yes

          Андрей Ольгович вчера аж целое "расследование" провел. Перелопатил по этой теме и русскую и английскую Вики. Нашел в русской глупейшую ошибку и в результате подтвердил верность приведенной мной фразы из Gardiner S. R «A history of England under the Duke of Buckingham and Charles I, 1624—1628» smile
          Как выяснилось Дедкастарый не только Гардинера не читал, но и самой Вики с ее нелепой ошибкой. И самое интересное, что ему за этот комент -7 благодарственных плюсов поставили laughing
          Так что флаг ему в руки. А я как нибудь комментариями перебьюсь wink
          1. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 10:58
            +6
            Значится, так и запишем, не уважаешь ты коллектив, Шарапов, а ведь он за тебя горой. Эх...
            Как там говорилось в своё время -- "не оправдал доверия". Сожалею. request
            1. Ричард
              Ричард Вчера, 11:22
              +6
              Друзья, без обиды. drinks
              Я уже не раз отвечал, что давно конкретно зарекся не писать статей на ВО.Опыт двух ,трех-четырехлетней давности, публикаций к этому сподвиг. Одна статья была о Хасбулате, другая об атамане И.Д.Волженском. Самые "скромные" комментарии были типа - Нечего писать о казаках, сволочи они были - белогвардейцы, кровь пили из рабочего класса да нагайками пролетариат стегали.
              Какая связь у Волженского и Черкасского с беловардейцами никто объяснить не удосужился, зато минусов от души наставили и записали в хрустобулочники laughing
              PS. А на статьи надо ВикНика, да Ольговича раскручивать вот у кого познания универсальные
              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 11:31
                +5
                Дим, ежели всё время оглядываться на де билов и иди от ов, то тогда лучше и из дома не выходить. А ты пиши для нормальных, разумных людей, они здесь есть и их гораздо больше чем вонючих хомячков и уря-патриётов. smile drinks
        2. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 11:00
          +3
          А я, кстати, не эту статью имел в виду, тем-то и без Перекопа достаточно, а Дедкастарый писать статьи не будет, он уже старенький и у него сикилироз. laughing
          1. Ричард
            Ричард Вчера, 11:48
            +5
            Костя. Есть одна интересная тема!
            Но не из "Истории" а из "Вооружений". Правда с фото беда. Но материал чудо. Все никак не соберусь его скомпоновать для статьи.
            А давай ка я лучше тебе его вышлю. Ты статью сам напишешь.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 11:54
              +4
              Дима! Ты издеваешься, что ли! Немедленно в печать! А фото найдём, скажи что нужно.
              1. Ричард
                Ричард Вчера, 12:13
                +5
                Ты издеваешься, что ли!

                Нет, серьезно - займись, сделай милость.
                У меня сейчас полный цейтнот - долгожданная рулевая рейка на додж на конец-то пришла. Родная, нулевая! Да и дом у меня частный - дел летом не в проворот. Просто разрываюсь.
                Напиши. А я тебе все материалы вышлю. Сам статью скомпонуешь. Материал - огонь!
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 12:20
                  +5
                  "Чукча не писатель, чукча читатель", напиши в личку что за тема и что за фотографии нужно искать. Что-нибудь придумаем, Николая подключим.
                  1. Ричард
                    Ричард Вчера, 12:56
                    +4
                    напиши в личку что за тема

                    Отправил в личку
      3. ee2100
        ee2100 Вчера, 11:49
        +5
        Костя, привет! И меня посчитай! Пусть Дмитрий пишет,давно пора.
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 11:57
          +3
          Саша. здорово! Ты ему напиши, а то у него уже и статья почти готова, а нам нерДвы мотает. wassat
          1. ee2100
            ee2100 Вчера, 13:20
            +3
            Я могу про себя сказать. Это довольно сложно решиться опубликовать именно там (тут) где ты знаешь, что сразу твой опус подвергнется разбору,чуть ли не под микроскопом.
            И не всегда комментарии будут доброжелательны.
            Сам должен созреть.
            Я бы посоветовал ему взять тему узкую и малоизвестную, не политизированную. И лучше про местность,где сам живёт.
            Надеюсь Дима мой комментарий прочитает. drinks
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 14:10
              +2
              Я тебе в личку отвецу.
            2. Ричард
              Ричард Вчера, 16:31
              +5
              Приветствую, Саша
              Я бы посоветовал ему взять тему узкую и малоизвестную, не политизированную. И лучше про местность,где сам живёт.

              Какую? "Сезонный уровень воды в реке Подкумок"? Или "Папа может. - Как приготовить чихирь в домашних условиях"? laughing
              1. ee2100
                ee2100 Вчера, 16:59
                +4
                Привет!
                Вторая тема очень интересна и полезная. Надеюсь статью про чихирь опубликуют в разделе "мнение" laughing
                Видел предложение Константину.
                Дерзайте!
                Скудность авторов на сайте начинает напрягать.
              2. Korsar4
                Korsar4 Сегодня, 04:24
                0
                С удовольствием почитаю о реке Подкумок.

                Почему-то думаю, то история вполне может начаться краеведения.
                Своё, родное.
      4. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 04:22
        0
        Когда Правительство бывает в изгнании - понятно.
        А здесь автор прячется среди комментаторов.
  7. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Вчера, 08:18
    +6
    А на рисунке точно Перекопская крепость? Терзают смутные сомнения. По стилю написания рисунка,создание его можно отнести к 19 веку.К той поре и крепости уже фактически не было.
    1. Ричард
      Ричард Вчера, 09:49
      +6
      А на рисунке точно Перекопская крепость?

      Литография Томаса Пакера была опубликована в лондонской "The Times" в 1855 году. Так представляли себе англичане разрушенную Перекопскую крепость
      ..This is probably the Tatar Khan's citadel Or-Kapa fortifications Perekop, destroyed in 1771 by the Russian Imperial army of General-in-Chief Basil Dolgorukov....

      (англ.) probably - (рус.) вероятно, по всей видимости, наверное
  8. Ольгович
    Ольгович Вчера, 09:38
    +5
    В 1770 году под влиянием военных успехов России и успешной дипломатии графа Петра Панина ногайские татары Буджакской, Едисанской, Едичкульской и Джамбулакской орд решились отложиться от Османской империи и принять покровительство России.


    Буджакская орда подчинялась, в первую очередь, крымскому ханству, руководилась представителем крымского ханского рода Гиреев и была одной из главных его ударных частей.

    С целью ослабления ханства и добилась Россия независимости орд от власти хана.

    И это получилось.

    В то же время, Буджакская орда до последнего мгновения верно служила Турции и уходила вслед за ее отступающими границами.

    Последние ногаи покинули Буджак в 1812 г-после освобождения края от Турции
    1. Ричард
      Ричард Вчера, 10:04
      +4
      Андрей, доброе утро hi
      Пару лет назад Вы уже давали интереснейшие комментарии о Буджакской Белгородской Орде. Вот бы статеечку от Вас на эту тему?
      1. Глобус
        Глобус Вчера, 20:39
        +4
        Буджакская Орда не имеет к Белгород Днестровскому никакого отношения, кроме факта что они были рядом. К тому же крепость тогда называлась Аккерман. И была центром турецкой райи. А татары занимали центральный буджак, где никаких городов небыло. Аккерман подчинялось Османской империи а буджакская орда Крымскому хану