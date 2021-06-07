Как Долгоруков штурмовал Перекопскую линию

Общая ситуация
В ходе начавшейся в 1768 году Русско-турецкой войны наши армии действовали на двух главных направлениях – дунайском и южном (крымском). В 1770 году под влиянием военных успехов России и успешной дипломатии графа Петра Панина ногайские татары Буджакской, Едисанской, Едичкульской и Джамбулакской орд решились отложиться от Османской империи и принять покровительство России. Это значительно ослабило Крымское ханство.
В самом Крыму не было единства, шла борьба за власть. Среди знати была сильная партия, которая не желала войны с Россией и хотела с её помощью освободиться от вассальной зависимости от Турции. 1769 году во время военных действий внезапно скончался хан Кырым-Гирей (возможно, был отравлен). Новый хан Девлет-Гирей попытался организовать Крымскую орду на войну с Россией, но его противники сорвали новую мобилизацию. В 1770 году Константинополь лишил Девлета престола. Очередной хан Каплан-Гирей воевал на Дунайском театре, был разбит при Ларге и после ряда других неудач вернулся в Крым. Под влиянием прорусской партии, которая желала прекратить войну и освободиться от власти Порты, Каплан начал переговоры с Россией. Его сняли с должности и вызвали в Турцию, там он вскоре умер. Новым ханом стал Селим-Гирей, противник сближения с Россией.
Тем временем Петербург решил завершить дело создания Новороссии и занять Крым. Присоединение Крыма венчало длительный процесс борьбы Русского государства с Крымским ханством и Турцией. Необходимо замирить последний крупный обломок Золотой Орды – Крымское ханство, ликвидировать разбойничье, рабовладельческое государственное образование, турецкий стратегический плацдарм и базу, угрожавшую Южной России. Завершить хозяйственное освоение бывшего «Дикого поля». Создать полноценный флот на Чёрном море и снова превратить его в «Русский». Крым был ключевой территорией, которая обеспечивала господство Российской империи в Северном Причерноморье. Этим решалась одна из вековых ключевых политических задач России.
План операции
Задача покорения Крыма в кампанию 1771 года была возложена на 2-ю русскую армию под командованием генерал-аншефа, князя Василия Михайловича Долгорукова. Он известен тем, что в ходе кампании 1736 года первым ворвался на Перекопские укрепления и остался жив. Перед штурмом Перекопа фельдмаршал Миних пообещал, что первый солдат, взошедший на укрепления живым, будет произведён в офицеры. Первым был юный Долгоруков, получивший за это чин поручика. Ранее род Долгоруковых попал в опалу, и царица Анна Иоанновна повелела никому из Долгоруковых чинов не давать. Позднее князь отметился в ряде сражений Семилетней войны. В 1770 году он сменил Панина на посту командующего 2-й армией.
Русская армия (около 30 тыс. регулярных войск и 7 тыс. казаков) выступила из Полтавы 20 апреля 1771 года и двигалась на юг вдоль Днепра. В этот раз задача снабжения, которая в прежних походах на Крым была практически главной, была решена. Для снабжения использовали Днепр и Дон. Магазины (склады) на украинской укрепленной линии и в укреплениях Елизаветградской провинции легко пополнялись. На Днепре припасы везли до бывшей османской крепости Кызы-Кермен, по бассейну Дона – до Таганрога, где был главный магазин, затем оттуда грузы на судах везли в Петровское укрепление на р. Берде и в другие места. Созданная в ходе войны с Турцией Азовская флотилия под началом вице-адмирала Сенявина в 1771 году обрела боеспособность и поддерживала наступление 2-й армии. Флотилия должна была прикрыть сухопутные войска с моря, где могли появиться турецкие корабли, защищать занятые по Азовскому морю пункты и подвозить припасы.
Покорение Крыма зависело от занятия главных его пунктов. Поэтому нужно было захватить Перекопскую крепость, ров с валом, отделяющие Крымский полуостров от материка, и укреплённое фортами и крепостью Ор-Капу. Керчь и Еникале, как крепости, обеспечивающие соединение Азовского и Чёрного морей. Кафа (Феодосия), Арабат и Кезлев (Евпатория), как приморские пункты, обеспечивающие господство в Крыму.
Поэтому 2-я армия была разделена три группы, которые имели свои задачи. Основные силы под началом Долгорукова должны были занять Перекоп и идти на Кафу. Отряд генерал-майора Ф. Ф. Щербатова должен был при помощи Азовской флотилии форсировать Сиваш, взять крепость Арабат и далее идти на Керчь и Еникале. Третий отряд генерал-майора Брауна должен был занять Евпаторию.
Флотилия Сенявина базировалась в устье Берды, у Петровской крепости. В случае появления турецких кораблей в Азовском море, флотилия должна была встать у Федотовой косы и не пускать противника к Геническу. Впрочем, тяжелые турецкие корабли, имевшие глубокую посадку, не могли действовать на мелководье побережья Азовского моря. Также русская флотилия могла поддержать захват Арабата, Керчи и Еникале.
Также часть армии Долгорукова была оставлена для обороны южных границ империи. В основном лёгкие силы. Они усилили гарнизон Елизаветинской крепости, оставались на украинской линии, несли дозорную службу между Днепром и Азовским морем. Особый отряд генерала Вассермана прикрывал территорию между Днестром и Бугом, со стороны Очакова. Также этот отряд связывал 1-ю и 2-ю армии.
Остатки валов Перекопа
Наступление 2-й армии
Форсировав реку Ворскла, Долгоруков решил идти к Крыму большим обходным путем, чтобы избежать движения по пустынной местности. Войска следовали течению Днепра, отходя от него на несколько вёрст. С левой стороны Днепра имелись небольшие речки, что решало проблему снабжения водой. Растительность по Днепру давала топливо и прокорм для лошадей. Незначительные притоки Днепра можно было без проблем преодолеть вброд и только иногда сооружать гати для перехода артиллерии. Чтобы избежать сильной жары, войска выступали в 2–3 часа ночи.
23 апреля 1771 года 2-я армия вышла на реку Орель, здесь простояла до 5 мая, ожидая сбора всех войск. 7 мая войска были у Самарского укрепления, при впадении реки Самары в Днепр. Здесь Долгоруков пробыл до 13 мая, ожидая устройство моста через Самару. В это время солдаты готовили штурмовые лестницы и другие приспособления для будущей атаки Перекопской линии. 18 мая армия была у Александровского редута при впадении реки Московки в Днепр. Дав два дня на отдых, 21-го Долгоруков продолжил поход.
Форсировав реку Конские воды, где устроили для артиллерии мост на сваях, а для пехоты и конницы – два понтонных моста, войска вышли к небольшой речке Маячка, где соединились с отрядом генерала Берга, который шёл от Бахмута.
27 мая армия разделилась: отряд Щербатова последовал в сторону Арабата, основные силы продолжали идти по течению Днепра. 5 июня войска были напротив Кызы-Кермена. Отсюда дорога от левого течения Днепра резко поворачивала к Перекопу. Поэтому в этом месте несколько дней обустраивали сильный редут – Шагин-Гирейский. Здесь расположили главный продовольственный склад армии, откуда припасы должны были подвозить подвижные магазины. Для его охраны оставили 2 роты пехоты, 600 казаков, несколько эскадронов карабинер и пушек. В сторону Кинбурна выставили пост такой же силы.
Портрет В. М. Долгорукова-Крымского работы Александра Рослина (1776)
Штурм Перекопа
12 июня 1771 года войска Долгорукова вышли к Перекопу. Вражеская конница выступила из крепости, казаки и легкие войска завязали перестрелку с неприятелем. После этого татары и турки не решались выступить в поле. Перекопская линия тянулась от Чёрного моря (Перекопский залив) до Сиваша на протяжении около 7,5 км. Часть линии, которая примыкала к Сивашу, была сильно разрушена водой. Наиболее сильным укреплением, защищавшем дорогу, ведущую в Крым, была Перекопская крепость (Ор-Капи). Крепость имела пятиконечную форму с земляными стенами, обложенными крепкими камнями и четырёхугольными башнями.
В районе Перекопа находилось крымско-турецкое войско во главе с ханом Селим-Гиреем III – 50 тыс. крымцев и 7 тыс. турок. При этом султанское правительство планировало направить в Северное Причерноморье армию. Однако угрозы с других направлений вынудили Константинополь отказаться от этих планов. Русский флот (Первая Архипелагская экспедиция) уничтожил турецкие ВМС в Средиземном море и создал угрозу Дарданеллам. Также были прерваны поставки провианта морем в турецкую столицу, что вызвало угрозу бунта. Султан вынужден был держать большие силы в Константинополе и спешно укреплять Дарданеллы. Успехи русских и грузинских войск на Кавказе вынудили Порту направить дополнительные силы на грузинский фронт. В итоге султан не смог направить в Крым необходимые для обороны полуострова силы.
Осмотрев крепость, Долгоруков решил брать её с ходу, без длительной осады. Русское командование решило обойти самое сильное место противника – крепость. Главный удар наносили по линии, которая примыкала к Чёрному морю. Часть конницы и пехоты планировали направить вброд по Сивашу, обходя правый фланг противника. На участке вала у Сиваша решили провести ложную атаку. Кроме того, отряды пехоты и конницы с пушками были выставлены на участках, где на линии были ворота, чтобы помешать крымцам провести вылазки во время основного штурма.
В ночь с 13 на 14 июня небольшой отряд пехоты под началом генерала Каховского начал обстрел укрепленной линии у Сиваша, отвлекая на себя внимание. Неприятель знал, что здесь у него самое слабое место и сконцентрировал тут основные силы.
Тем временем главная штурмовая колонна (9 батальонов гренадер и 2 батальона егерей) под командованием генерала Мусина-Пушкина скрытно вышла к валу. Солдаты спустились по лестницам в ров и поднялись на вал. В результате наши войска стремительной атакой захватили укрепления от Чёрного моря до крепости.
В это время конница генерала Прозоровского форсировала Сиваш, зашла в тыл к крымцам. Татары пытались контратаковать всей массой конницы. Наша конница выдержала атаку, в это время подошла пехота. Крымцы быстро пали духом и бежали. Наша конница их преследовала вглубь полуострова на 30 вёрст. Перекопская линия у Сиваша также была захвачена.
Гарнизон Перекопской крепости (свыше 800 воинов) сдался 15 июня после артиллерийского обстрела.
В крепости и на валу было захвачено свыше 170 пушек.
Потери османов и татар составили более 1200 человек, потери русских войск – более 160 человек.
Таким образом, русская армия открыла себе путь в Крым.
Крымская армия бежала в Кафу.
Устроив в Перекопе тыловую базу, 17 июня армия Долгорукова двинулась на Кафу. Отряд генерала Брауна (около 2,5 тыс. человек) направился в Кезлев (Евпатория).
Продолжение следует…