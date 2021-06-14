«Наган» – револьвер, винтовка и… автомобиль!



Классика жанра: «товарищ Сухов» с наганом в руке… Кадр из «Белого солнца пустыни»

«С Лениным в башке

и с наганом в руке.»

(«Хорошо» В. Маяковский)



Клеймо с ключами на стволе винтовки «Ремингтон-Наган»



Винтовка «Ремингтон-Наган». Длина 114 см, длина ствола 71 см. Калибр .44



Рычаг управления затвором винтовки «Реминтон-Наган», совмещённый со спусковой скобой



Схема устройства затвора винтовки «Ремингтон-Наган» из патента № 63999 от 30 января 1884 года. На нём хорошо видно действие курка, а также откидного затвора, управляемого спусковой скобой-рычагом



Затвор винтовки Милонаса, управляемый рычагом под ствольной коробкой



Двуствольный пистолет для бельгийской жандармерии с ремингтоновским затвором



Этот же пистолет в варианте с прикладом



«Наган» 1878 г. Королевский арсенал, Лидс



«Наган» 1895 г. «Русская модель»



Вот эта винтовка, которую они предлагали военным нескольких стран. Как видите, сделана она была на основе винтовки Манлихера и с его магазином, но отличалась оригинальным затвором с задним расположением рукоятки перезаряжания. В этом братья Наган опередили всех прочих конструкторов оружия!



Затвор и рукоятка перезаряжания винтовки Эмиля и Леона Наганов. Интересно, что изначально она заряжалась снизу, для чего крышка её магазина откидывалась вперёд! Вес 3,895 кг (4,325 со штыком). Патрон: 8-мм рантовый. Длина без штыка: 1,220 м. Ствол: длина 68,5 см – 6 нарезов справа налево



«Наган» 1878 г. никелированный



«Наган» 1878 г. в разобранном виде и патроны к нему



«Дверца Абади». Револьвер «Наган» фирмы «Хускварна» М1887 г. калибра .22



Так она работает…



Револьвер М1884 жандармерии Люксембурга. Вид справа



Револьвер М1884 жандармерии Люксембурга. Вид слева



Револьвер М1884 жандармерии Люксембурга в разобранном виде



«Наган» жандармерии Люксембурга, оснащённый… штыком!



Укороченный «Наган», выпущенный в СССР в 1925 году



А это его маркировка…



И в разобранном виде…



«Наган» М1895 г. производства СССР 1938 г.



«Наган» М1895 г. производства СССР 1941 г.



«Наган» М1895 г. производства СССР 1945 г.



«Наган» М1910 г.



«Наган» М1910 г. Вроде бы «дверца Абади». Но не дверца. Фиксатор барабана



«Наган» М1910 г. с откинутым барабаном



Выпускался и такой «наган» – бескурковый, вернее, имевший скрытый курок. Только самовзвод



Сербский и советский «наганы» 1938 г.



Шведский револьвер М1887 г. калибра 7,5-мм и кобура к нему…



Автомобиль производства фирмы «Наган» 1909 г. Тип «Д» 14/16-л\с. Лоуман-музей, Нидерланды