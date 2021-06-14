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«Наган» – револьвер, винтовка и… автомобиль!

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Классика жанра: «товарищ Сухов» с наганом в руке… Кадр из «Белого солнца пустыни»


«С Лениным в башке
и с наганом в руке.»
(«Хорошо» В. Маяковский)

Оружие и фирмы. Давно обещан был этот материал, да что-то никак руки до него не доходили. И не потому, что информации было мало. Как раз острее всего встал вопрос не поиска её, а отбора. Потому как ну очень популярным оказались это оружие и эта фирма, причём во всех отношениях. Однако лучше прочитать поздно, чем не прочитать никогда. В любом случае начало будет традиционным: а было так, что два брата – Эмиль (1830–1902) и Леон (1833–1900) Наганы, в 1859 году основали в бельгийском городе Льеже предприятие: Fabrique d’Armes Emile et Léon Nagant, Quai de l'Ourthe («Оружейный завод Эмиля и Леона Наганов, набережная Урта»).

Встреча с братьями Ремингтон в 1867 году позволила им взять лицензию на производство 5000 винтовок «Ремингтон», предназначенных для папской гвардии Ватикана. Усовершенствовав систему запирания, они создали ружья, известные как «Ремингтон-Наган», затвор которых открывался и запирался немного иначе, чем в классических «ремингтонах».

«Наган» – револьвер, винтовка и… автомобиль!
Клеймо с ключами на стволе винтовки «Ремингтон-Наган»


Винтовка «Ремингтон-Наган». Длина 114 см, длина ствола 71 см. Калибр .44


Рычаг управления затвором винтовки «Реминтон-Наган», совмещённый со спусковой скобой


Схема устройства затвора винтовки «Ремингтон-Наган» из патента № 63999 от 30 января 1884 года. На нём хорошо видно действие курка, а также откидного затвора, управляемого спусковой скобой-рычагом

Затем братья внесли свой вклад в разработку голландского револьвера Mle 1873, который производился Арсеналом Хембруга и фирмой Бомонта в Маастрихте. Затем в 1876 году для Греции производили винтовку калибра 11 мм системы Евстахиоса Милонаса, а в 1877 году создали двуствольный пистолет калибра 9,4 мм (патрон производства бельгийской компании Bachmann, известный под названием 9,4 Наган или 9,4 Бельгийский) с ремингтоновским затвором. Бельгийская жандармерия использовала их до 1901 года, и он оказался первым бельгийским нормативным оружием под металлический патрон.


Затвор винтовки Милонаса, управляемый рычагом под ствольной коробкой


Двуствольный пистолет для бельгийской жандармерии с ремингтоновским затвором


Этот же пистолет в варианте с прикладом

Наконец, дело дошло и до револьверов. В 1878 года Наганы создали модель «наган», доступную как в варианте с одинарным, так и с двойным действием, которая породила целый «поток» револьверов, принятых на вооружение самыми различными европейскими странами:

в Бельгии – модели револьверов 1878, 1883 и 1878/86 гг. калибра 9,4 мм;
в Норвегии – модель 1883 г. двойного действия;
в Швеции – модель 1887 г. калибра 7,5 мм;
модель 1893 г. калибра 7,5 мм пошла на вооружение армий Норвегии, Сербии и Швеции;
калибра .44 (11 мм) – в Бразилии и Аргентине.


«Наган» 1878 г. Королевский арсенал, Лидс

И, наконец, модель 1895 года («без газовой потери», как её назвали сами создатели) калибра 7,62 была принята на вооружение в России.


«Наган» 1895 г. «Русская модель»

В 1887 году Наганы работали над винтовкой калибра 7,65 и 8 мм, оказавшейся слишком сложной.


Вот эта винтовка, которую они предлагали военным нескольких стран. Как видите, сделана она была на основе винтовки Манлихера и с его магазином, но отличалась оригинальным затвором с задним расположением рукоятки перезаряжания. В этом братья Наган опередили всех прочих конструкторов оружия!


Затвор и рукоятка перезаряжания винтовки Эмиля и Леона Наганов. Интересно, что изначально она заряжалась снизу, для чего крышка её магазина откидывалась вперёд! Вес 3,895 кг (4,325 со штыком). Патрон: 8-мм рантовый. Длина без штыка: 1,220 м. Ствол: длина 68,5 см – 6 нарезов справа налево

Затем последовало знаменитое соперничество с капитаном Мосиным в России, результатом которого стала «безымянная» винтовка 1891 года, принятая на вооружение российской императорской армии вместо винтовки Бердана.

В 1896 году братья своё предприятие разделили. Эмиль Наган, страдающий слепотой, покинул фирму, а Леон сразу же создал «Fabrique d'Armes Lеon Nagant» и вместе со своими двумя сыновьями Шарлем (1863) и Морисом (1866) в 1899 году отправился в автомобильное турне. После смерти Леона в 1900 году фирма стала называться Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frеres.


«Наган» 1878 г. никелированный


«Наган» 1878 г. в разобранном виде и патроны к нему

Ну а что из себя представлял «наган» 1878 года и в чём его популярность? Это самовзводный револьвер, предназначенный для бельгийской армии и выпускавшийся фирмой Наганов в Льеже, а затем там же, но уже на государственном предприятии «Мануфактурой оружия» на улице Сен-Леонар.

Все основные детали револьвера были из бессемеровской стали. Английская литая сталь использовалась для всех пружин, винтов, стержней, курка, спускового крючка и шарниров предохранителя. Германская закалённая сталь также применялась. Степень взаимозаменяемости деталей высокая. Ствол восьмигранный, за исключением его задней части. Барабан модели 1878 года имеет шесть камор. Заряжается через правую боковую дверцу («Дверцу Абади»), которая откидывается вертикально вдоль спусковой скобы.


«Дверца Абади». Револьвер «Наган» фирмы «Хускварна» М1887 г. калибра .22


Так она работает…

Российский револьвер модели 1895 года имел официальное название «Револьвер трехлинейный (7,62 мм) образца 1895 г.» и выпускался Тульским оружейным заводом с 1900 года. Отличался от всех прочих наличием барабана на семь патронов, который надвигался на ствол, что исключало прорыв газов в районе соприкосновения ствола и барабана. Имелись револьверы одинарного и двойного действия (офицерская модель).


Револьвер М1884 жандармерии Люксембурга. Вид справа


Револьвер М1884 жандармерии Люксембурга. Вид слева


Револьвер М1884 жандармерии Люксембурга в разобранном виде

Наган поставил в Россию 20 000 револьверов до начала производства в Туле в 1899 году, причём многие из них дожили до конца Второй мировой войны.

История с принятием этого револьвера на вооружение ещё более запутана, нежели история с винтовкой. Был конкурс, все условия которого словно бы специально были подогнаны под ТТХ револьвера Наганов. И было бы странно, если бы он в этих условиях не победил!


«Наган» жандармерии Люксембурга, оснащённый… штыком!

Российские военные к 1895 году стали высказывать недовольство револьверами «Смит и Вессон». Да, с ними охотились на бизонов и медведей, 10 000 выстрелов они выдерживали без проблем и быстро перезаряжались, но… были слишком «тяжелы в носке». Ремень с кобурой сползал на бок, а до плечевых ремней тогда почему-то не додумались. В итоге было решено, что револьвером пользуются редко, и потому таскать на боку 1,5 кг легированной стали смысла нет. Что нужен более лёгкий и удобный револьвер, способный решить дело семью выстрелами, против шести у противника!


Укороченный «Наган», выпущенный в СССР в 1925 году


А это его маркировка…


И в разобранном виде…

Тут-то «наган» как раз и пришёлся кстати. К тому же он психологически был не таким… «пугающим», поскольку не давал мощной вспышки пламени за барабаном прямо за скобой спускового крючка. Тупоносая пуля обладала хорошим останавливающим действием, а то, что заряжался револьвер долго и трудно, теперь почему-то никого не беспокоило. Хотя, по сути дела, это превращало новый револьвер в одноразовое оружие. Но… вышло так, что на этом револьвере сошлось всё: вес, цена, удобство обслуживания, меткость и убойная сила, а ко всему прочему уже накопленный опыт использования такого оружия, превратившегося, по сути, из боевого в статусное.


«Наган» М1895 г. производства СССР 1938 г.


«Наган» М1895 г. производства СССР 1941 г.


«Наган» М1895 г. производства СССР 1945 г.

Производство «русского» револьвера, которое датируется 1898 годом, была начато в Бельгии на «Оружейной фабрике Леона Нагана». Гражданское производство нового револьвера было начато ещё до регистрации российского заказа.

Оружие по российскому контракту, производимое в Льеже, было двойного действия, но в руководстве, поставляемом с каждым револьвером, объяснялось, какие части необходимо заменить, чтобы двойное действие превратить в одинарное! В том же 1898 году револьвер был запатентован.

Револьвер успешно продавался на гражданском рынке. Но в 1910 году его усовершенствовали. Теперь револьвер получил барабан, откидывающийся вправо, также на семь патронов. Российская императорская армия этот улучшенный образец приобретать уже не стала.


«Наган» М1910 г.


«Наган» М1910 г. Вроде бы «дверца Абади». Но не дверца. Фиксатор барабана


«Наган» М1910 г. с откинутым барабаном


Выпускался и такой «наган» – бескурковый, вернее, имевший скрытый курок. Только самовзвод


Сербский и советский «наганы» 1938 г.


Шведский револьвер М1887 г. калибра 7,5-мм и кобура к нему…

Самое удивительное, что затем фирма начала выпускать автомобили. Причём не свои, а по лицензии французской фирмы «Роше-Шнейдер». Автомобили Нагана производились с 1900 по 1928 год. Затем в 1931 году компания была куплена фирмой «Империя». На этом закончилась история фирмы, создавшей «наган», но история самих «наганов» отнюдь не завершилась…


Автомобиль производства фирмы «Наган» 1909 г. Тип «Д» 14/16-л\с. Лоуман-музей, Нидерланды

P.S. Автор и администрация сайта выражают свою благодарность Alain Daubresse за предоставленную возможность использовать его фотографии.

Продолжение следует…
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18 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 05:41
    +5
    Спасибо, очень интересно.
    Ни когда не слышал что Наган ещё и автомобили собирали (хоть и по лицензии).
    1. СЕРЖ ант
      СЕРЖ ант Сегодня, 05:58
      +7
      Присоединяюсь,тоже было открытием.Привык,что Наган прежде всего
      Ты — честный, простой револьвер,
      Ты сжился с солдатским матом.
      Тебя ли сравню, мой лев,
      С капризником автоматом!
      Ты — в вытертой кобуре,
      Я — в старой солдатской шинели…
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 05:48
    +10
    Наган как много в этом слове для сердца русского свелось!!!
    Дед «оторабанивший» в войсках НКВД с 1938 по 1953, причём с ППД, а не с ППШ. Видевший и «мериканцев» (Томиган), и «нгличан» (видимо Стены), и «тальяшек» (по его описанию пулемёт Бреда), и все остальных фашистов (почему чехи фашисты, а немцы нет -не знаю) все револьверы называл «наганами»!
    В 97-мой дядя «новый русский» привёз немецкий карабин К-98. Больше похвастаться чем по охотится. Дед отодрал его как школяра, за грязное оружие. Племянник, не расстроился, узел пить водку к другим родственникам. Дед взял новое вафельное полотенце постелил на стол и стал чистить карабин. Сопел ворчал «про племянника косорукого» где-то час. Потом поманил меня и говорит учись. Завязал глаза и в слепую разобрал и собрал карабин, который никак не АК и ППШ по сложности неполной сборки и разборки.
    До сих пор жалею, что многое из него не выпытал. К слову о флеш стрельбе впервые я услышал от него. «Бам-бам в одну мишень, потом «бам-бам» в другую. Эти ваши стойки с одной руки хороши для спорта, война она землю любит. Так что воевать надо учиться ползком, а не бегом»!
    Прошу прощения ребята - накатило.
    Всем доброго дня!
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:24
      +5
      Очень интересно Вы написали, Владислав. Спасибо! Мелочи вроде, но вся жизнь из таких вот мелочей состоит. Я тоже очень жалею, что молод был и глуп, когда встретился со своим отчимом и много чего от него узнал, но... в целом все отрывками. Вот сабля немецкого генерала у которого он принимал капитуляцию. Какого, где... Вот наградные картины за подписью Рокоссовского за поиск Дрезденской галереи. А где он ее искал и как? И так кругом... У Эдварда Бенеша в салон-вагоне ел сильно перченный гювеч. А кто этот Бенеш я даже тогда не поинтересовался... И так во всем. Вы, Владислав, вспоминайте, пишите... Это полезно и нужно!
      1. по привычке
        по привычке Сегодня, 06:49
        -1
        А вальтер Паулюса он вам не показывал?
    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 06:45
      +5
      А у моего деда, офицера в запасе, Наган был. Судя по рассказам покойного уже дядьки.
      И когда дядька пацаном подрос и начал проявлять к оружию не здоровый интерес, дед, прошедший финскую и всю ВОВ, без сожаления выбросил пистолет в заброшенный колодец.... Тем более, что и законы стали жёстче.
      Спасибо, Вячеслав Олегович. Порадовали с самого утра.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 06:53
        +5
        Да, Назарий, по колодцам много чего лежит и много чего где зарыто. Мой дед где-то на усадебном участке зарыл, тщательно упаковав, пулемет Максим с патронами. Дом снесли, на участке построили магазин... пулемет не нашли! У отчима была целая коллекция, включая парабеллум и стэн. Сделал хранилище из кирпичей, все туда сложил и... зацементировал. И где это?
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 07:10
          +2
          "Пулемет не нашли"...
          У меня в рабочей практике был случай:
          В застойное время на территории одного завода ( специально не буду называть название) ради фиктивного выполнения плана тайно закопали экскаватором ДВА вагона заготовок из цветного сплава. Ночью и глубоко. Чтоб если что прокуратура с миноискателями найти быстро не смогла.
          Прошло лет тридцать. Нулевые. Бедность. И давай вспоминать где ж этот "клад"?
          Старичков позвали, что б тыкнули рукой где копать. Но завод несколько раз перестраивался, расширялся.
          Один свидетель в одном месте тыкает, другой рядом, третий ещё дальше, под углом нового цеха...
          В общем, так и не нашли.))
  3. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 06:29
    +2
    Хороший револьвер, надёжный как булыжник, дешёвый в производстве и простой в использовании. Жаль что его на пенсию отправили, вполне мог бы и сейчас служить и в армии, и в полиции. В США многие копы до сих пор используют револьверы в качестве служебного оружия, а уж янкесы-то неплохо разбираются в оружии.
    1. Алексей 1970
      Алексей 1970 Сегодня, 06:36
      +5
      В военизированной охране очень долго использовался. По крайней мере ещё в середине 90х в Казахстане точно был, там работал хорший знакомый и часто видел его с табельным наганом.
  4. Van 16
    Van 16 Сегодня, 06:31
    +4
    Весьма! Хорошо, подробно, интересно.

    "Шел товарищ Сухов по пустыне,
    Чтоб народ в ней правил, а не хан,
    А с собою у него - не дыни,
    У него был чайник… и наган.
    Чайник – это чтоб воды напиться,
    Без воды недолго всем нам жить,
    А наган – хорошая вещица,
    Чтобы жизнь отнять иль сохранить.
    Сухов жил без прописей бумажных,
    Завещав нам всем навеселе:
    "Чайник и наган – две самых важных,
    Самых нужных вещи на земле!" (С)
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:39
      +3
      Это Вы сами такое написали?
      1. Van 16
        Van 16 Сегодня, 06:42
        +2
        Ой. Вы про стихи? Нет, конечно. Это Михаил Гуськов. Стихи у него не особо, но этот показался прикольным и в тему hi
    2. по привычке
      по привычке Сегодня, 06:51
      +1
      Стихи какого-то грамотного дехканина?
  5. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 06:53
    0
    Смотрел на телеканале "Оружие" фильм про наган, очень мощная штуковина оказывается, с 25 метров пробивал на вылет несколько досок, толщину вот только не помню, но впечатлило.
    1. по привычке
      по привычке Сегодня, 07:13
      +1
      Обычно дюймовку используют, легче оценивать пробитие.
      1. Алексей 1970
        Алексей 1970 Сегодня, 07:25
        0
        Да, вроде бы 25мм доски сосновые были.
  6. Undecim
    Undecim Сегодня, 07:23
    +1
    Встреча с братьями Ремингтон в 1867 году позволила им взять лицензию на производство 5000 винтовок «Ремингтон», предназначенных для папской гвардии Ватикана.

    История винтовки The Remington Rolling Block Pontificio сама по себе вполне заслуживает на статью.
    Предназначена она была не для папской гвардии Ватикана, а для армии Папской области - теократического государства в Центральной Италии, существовавшего до 1870 года. В 1867 году вооруженные силы Папской области насчитывали около 15 000 человек. Вот их то Пий IX и решил перевооружить с дульнозарядных мушкетов на современную винтовку.
    Заказ выполняли две фирмы - британская Westely Richards и бельгийская Emile & Leon Nagant. Все винтовки имели уникальное клеймо - ключи Святого Петра под папской тиарой.

    В 1870 году Италия объединилась, Папская область и ее вооруженные силы перестала существовать, а винтовки достались итальянской армии. Сейчас это коллекционная редкость.