«Наган» – револьвер, винтовка и… автомобиль!

«С Лениным в башке
и с наганом в руке.»
(«Хорошо» В. Маяковский)
и с наганом в руке.»
(«Хорошо» В. Маяковский)
Оружие и фирмы. Давно обещан был этот материал, да что-то никак руки до него не доходили. И не потому, что информации было мало. Как раз острее всего встал вопрос не поиска её, а отбора. Потому как ну очень популярным оказались это оружие и эта фирма, причём во всех отношениях. Однако лучше прочитать поздно, чем не прочитать никогда. В любом случае начало будет традиционным: а было так, что два брата – Эмиль (1830–1902) и Леон (1833–1900) Наганы, в 1859 году основали в бельгийском городе Льеже предприятие: Fabrique d’Armes Emile et Léon Nagant, Quai de l'Ourthe («Оружейный завод Эмиля и Леона Наганов, набережная Урта»).
Встреча с братьями Ремингтон в 1867 году позволила им взять лицензию на производство 5000 винтовок «Ремингтон», предназначенных для папской гвардии Ватикана. Усовершенствовав систему запирания, они создали ружья, известные как «Ремингтон-Наган», затвор которых открывался и запирался немного иначе, чем в классических «ремингтонах».
Клеймо с ключами на стволе винтовки «Ремингтон-Наган»
Винтовка «Ремингтон-Наган». Длина 114 см, длина ствола 71 см. Калибр .44
Рычаг управления затвором винтовки «Реминтон-Наган», совмещённый со спусковой скобой
Схема устройства затвора винтовки «Ремингтон-Наган» из патента № 63999 от 30 января 1884 года. На нём хорошо видно действие курка, а также откидного затвора, управляемого спусковой скобой-рычагом
Затем братья внесли свой вклад в разработку голландского револьвера Mle 1873, который производился Арсеналом Хембруга и фирмой Бомонта в Маастрихте. Затем в 1876 году для Греции производили винтовку калибра 11 мм системы Евстахиоса Милонаса, а в 1877 году создали двуствольный пистолет калибра 9,4 мм (патрон производства бельгийской компании Bachmann, известный под названием 9,4 Наган или 9,4 Бельгийский) с ремингтоновским затвором. Бельгийская жандармерия использовала их до 1901 года, и он оказался первым бельгийским нормативным оружием под металлический патрон.
Двуствольный пистолет для бельгийской жандармерии с ремингтоновским затвором
Наконец, дело дошло и до револьверов. В 1878 года Наганы создали модель «наган», доступную как в варианте с одинарным, так и с двойным действием, которая породила целый «поток» револьверов, принятых на вооружение самыми различными европейскими странами:
в Бельгии – модели револьверов 1878, 1883 и 1878/86 гг. калибра 9,4 мм;
в Норвегии – модель 1883 г. двойного действия;
в Швеции – модель 1887 г. калибра 7,5 мм;
модель 1893 г. калибра 7,5 мм пошла на вооружение армий Норвегии, Сербии и Швеции;
калибра .44 (11 мм) – в Бразилии и Аргентине.
И, наконец, модель 1895 года («без газовой потери», как её назвали сами создатели) калибра 7,62 была принята на вооружение в России.
В 1887 году Наганы работали над винтовкой калибра 7,65 и 8 мм, оказавшейся слишком сложной.
Вот эта винтовка, которую они предлагали военным нескольких стран. Как видите, сделана она была на основе винтовки Манлихера и с его магазином, но отличалась оригинальным затвором с задним расположением рукоятки перезаряжания. В этом братья Наган опередили всех прочих конструкторов оружия!
Затвор и рукоятка перезаряжания винтовки Эмиля и Леона Наганов. Интересно, что изначально она заряжалась снизу, для чего крышка её магазина откидывалась вперёд! Вес 3,895 кг (4,325 со штыком). Патрон: 8-мм рантовый. Длина без штыка: 1,220 м. Ствол: длина 68,5 см – 6 нарезов справа налево
Затем последовало знаменитое соперничество с капитаном Мосиным в России, результатом которого стала «безымянная» винтовка 1891 года, принятая на вооружение российской императорской армии вместо винтовки Бердана.
В 1896 году братья своё предприятие разделили. Эмиль Наган, страдающий слепотой, покинул фирму, а Леон сразу же создал «Fabrique d'Armes Lеon Nagant» и вместе со своими двумя сыновьями Шарлем (1863) и Морисом (1866) в 1899 году отправился в автомобильное турне. После смерти Леона в 1900 году фирма стала называться Fabrique d'Armes et d'Automobiles Nagant Frеres.
«Наган» 1878 г. никелированный
«Наган» 1878 г. в разобранном виде и патроны к нему
Ну а что из себя представлял «наган» 1878 года и в чём его популярность? Это самовзводный револьвер, предназначенный для бельгийской армии и выпускавшийся фирмой Наганов в Льеже, а затем там же, но уже на государственном предприятии «Мануфактурой оружия» на улице Сен-Леонар.
Все основные детали револьвера были из бессемеровской стали. Английская литая сталь использовалась для всех пружин, винтов, стержней, курка, спускового крючка и шарниров предохранителя. Германская закалённая сталь также применялась. Степень взаимозаменяемости деталей высокая. Ствол восьмигранный, за исключением его задней части. Барабан модели 1878 года имеет шесть камор. Заряжается через правую боковую дверцу («Дверцу Абади»), которая откидывается вертикально вдоль спусковой скобы.
«Дверца Абади». Револьвер «Наган» фирмы «Хускварна» М1887 г. калибра .22
Так она работает…
Российский револьвер модели 1895 года имел официальное название «Револьвер трехлинейный (7,62 мм) образца 1895 г.» и выпускался Тульским оружейным заводом с 1900 года. Отличался от всех прочих наличием барабана на семь патронов, который надвигался на ствол, что исключало прорыв газов в районе соприкосновения ствола и барабана. Имелись револьверы одинарного и двойного действия (офицерская модель).
Наган поставил в Россию 20 000 револьверов до начала производства в Туле в 1899 году, причём многие из них дожили до конца Второй мировой войны.
История с принятием этого револьвера на вооружение ещё более запутана, нежели история с винтовкой. Был конкурс, все условия которого словно бы специально были подогнаны под ТТХ револьвера Наганов. И было бы странно, если бы он в этих условиях не победил!
Российские военные к 1895 году стали высказывать недовольство револьверами «Смит и Вессон». Да, с ними охотились на бизонов и медведей, 10 000 выстрелов они выдерживали без проблем и быстро перезаряжались, но… были слишком «тяжелы в носке». Ремень с кобурой сползал на бок, а до плечевых ремней тогда почему-то не додумались. В итоге было решено, что револьвером пользуются редко, и потому таскать на боку 1,5 кг легированной стали смысла нет. Что нужен более лёгкий и удобный револьвер, способный решить дело семью выстрелами, против шести у противника!
Укороченный «Наган», выпущенный в СССР в 1925 году
А это его маркировка…
И в разобранном виде…
Тут-то «наган» как раз и пришёлся кстати. К тому же он психологически был не таким… «пугающим», поскольку не давал мощной вспышки пламени за барабаном прямо за скобой спускового крючка. Тупоносая пуля обладала хорошим останавливающим действием, а то, что заряжался револьвер долго и трудно, теперь почему-то никого не беспокоило. Хотя, по сути дела, это превращало новый револьвер в одноразовое оружие. Но… вышло так, что на этом револьвере сошлось всё: вес, цена, удобство обслуживания, меткость и убойная сила, а ко всему прочему уже накопленный опыт использования такого оружия, превратившегося, по сути, из боевого в статусное.
Производство «русского» револьвера, которое датируется 1898 годом, была начато в Бельгии на «Оружейной фабрике Леона Нагана». Гражданское производство нового револьвера было начато ещё до регистрации российского заказа.
Оружие по российскому контракту, производимое в Льеже, было двойного действия, но в руководстве, поставляемом с каждым револьвером, объяснялось, какие части необходимо заменить, чтобы двойное действие превратить в одинарное! В том же 1898 году револьвер был запатентован.
Револьвер успешно продавался на гражданском рынке. Но в 1910 году его усовершенствовали. Теперь револьвер получил барабан, откидывающийся вправо, также на семь патронов. Российская императорская армия этот улучшенный образец приобретать уже не стала.
«Наган» М1910 г.
«Наган» М1910 г. Вроде бы «дверца Абади». Но не дверца. Фиксатор барабана
«Наган» М1910 г. с откинутым барабаном
Выпускался и такой «наган» – бескурковый, вернее, имевший скрытый курок. Только самовзвод
Сербский и советский «наганы» 1938 г.
Шведский револьвер М1887 г. калибра 7,5-мм и кобура к нему…
Самое удивительное, что затем фирма начала выпускать автомобили. Причём не свои, а по лицензии французской фирмы «Роше-Шнейдер». Автомобили Нагана производились с 1900 по 1928 год. Затем в 1931 году компания была куплена фирмой «Империя». На этом закончилась история фирмы, создавшей «наган», но история самих «наганов» отнюдь не завершилась…
Автомобиль производства фирмы «Наган» 1909 г. Тип «Д» 14/16-л\с. Лоуман-музей, Нидерланды
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Продолжение следует…