Кому нужнее ядерная сделка

Ничего не согласовано, пока всё не согласовано

Мы продолжаем добиваться прогресса, и важные части будущей сделки теперь конкретизированы, но самые трудные решения еще впереди. Мы, конечно, работали, исходя из принципа «ничего не согласовано (пока) все не согласовано».

Сегодня блеф, завтра – шантаж

Большой секрет для МАГАТЭ

Индийский интерес

«Министры иностранных дел подчеркнули необходимость решения иранской ядерной проблемы мирным, дипломатическим и международным правом и призвали к полному осуществлению резолюции 2231 Совета Безопасности».