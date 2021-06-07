Военное обозрение
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Кому нужнее ядерная сделка

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Ничего не согласовано, пока всё не согласовано



В настоящее время, когда несговорчивого Дона Трампа в Белом доме сменил чуть более склонный к компромиссу Джо Байден, мало у кого остаются сомнения в том, что рано или поздно небезызвестная ядерная сделка вернётся. Накануне даже прошла информация, что уже названы сроки заключения ядерного соглашения между Ираном и США.

Впрочем, очень быстро стало понятно, что коллеги из Reuters явно поспешили, говоря, скорее, о начале прямых контактов американских и иранских представителей. Пока, как известно, такое взаимодействие исключено, и переговоры ведутся только через посредников.
Не стоит забывать сразу о нескольких факторах, которые сейчас не позволяют просто и сразу вернуться к условиям СВПД – совместного всеобъемлющего плана действий. Его, как известно, в 2015 году составили страны, которые вошли в состав группы 5+1, а с подключением Германии – 6+1.

Напомню, это Россия, Китай, США, Франция, Великобритания и Германия, с одной стороны, и Иран – с другой. В самом Иране всегда предпочитали и сейчас чаще используют формулу 3+3, считая Китай и Россию как бы «союзниками» и оставляя за скобками Германию.

Ядерная сделка позволила Ирану выйти из-под санкций, но в 2018 году Дональд Трамп, назвав сделку «одной из самых худших», вывел США из СВПД. Против Ирана были снова введены жёсткие санкции, но в ответ Иран стал максимально активно развивать свою атомную программу.

О том, что заключение, а скорее всего – просто восстановление условий существующей, сделки возможно уже в ходе следующего раунда переговоров, агентство Reuters сообщило с подачи главного координатора переговоров Энрике Мора.

Он выразил уверенность, что «в следующем раунде мы, наконец, заключим сделку». Эту уверенность почти сразу не подтвердили участвовавшие в переговорах в Вене дипломаты из Великобритании, Франции и Германии. Пока они просто высказались более осторожно.

В их совместном заявлении сказано:

Мы продолжаем добиваться прогресса, и важные части будущей сделки теперь конкретизированы, но самые трудные решения еще впереди. Мы, конечно, работали, исходя из принципа «ничего не согласовано (пока) все не согласовано».

Сегодня блеф, завтра – шантаж


Причинами возможной задержки в возвращении к сделке 2015 года могут оказаться не только активные работы по обогащению урана, которые развернуты в Иране. Долгое время Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ взвешенно, без намёков на тревогу оценивало эту деятельность (Куда смотрели эксперты МАГАТЭ?).


Многие эксперты, даже из числа неплохо осведомлённых в атомных делах Ирана, по-своему расценивали регулярные сообщения из Тегерана об отходе от СВПД. Когда речь шла о наращивании объёмов обогащения и запуске новых центрифуг, это даже называли чем-то вроде блефа.

Нельзя не учитывать и предвыборный иранский фактор, так как президенту Хасану Рухани сейчас приходится лавировать между необходимостью выводить страну из-под санкций и не растерять поддержку умеренных исламистов. Из-за «мягкости», которой нередко попрекают иранского президента, эта публика вполне может качнуться в сторону радикалов, настроенных на прямое противостояние с США и Западом в целом.

На переговорах в Вене главный иранский переговорщик по ядерным вопросам Аббас Аракчи был по-восточному мягок, рассуждая главным образом о том, что «препятствия на пути возобновления сделки сложны, но не являются непреодолимыми».

Отметив, что «детали важны, и важно соблюдать твердую позицию Ирана», Арикчи даже заявил, что «разногласия достигли точки, когда все считают, что эти разногласия не являются неразрешимыми».

Иранский представитель словно забыл, что в апреле 2021 года истекли сроки соглашения Ирана с МАГАТЭ о контроле за ядерной программой. Организация потеряла доступ к данным и снимкам ядерных объектов Ирана и, когда контроль будет восстановлен, не совсем понятно.

А ещё многим в Тегеране, как, возможно, и самому Рухани, очень не хотелось бы тормозить работу атомных объектов, только-только набирающих обороты. Ведь, имея в руках такой мощный атомный козырь, как обладание килограммами высокообогащённого урана, можно даже позволить себе уже не блеф, а что-то вроде шантажа.

Большой секрет для МАГАТЭ


В понедельник, 31 мая из МАГАТЭ сообщили, что Иран в настоящее время произвел 2,4 килограмма урана, обогащенного до 60 %. Такой уровень обогащения не предусмотрен для Ирана никакими соглашениями.

В целом сейчас, по оценкам экспертов МАГАТЭ, Иран располагает уже более 3,2 тысячи килограммов урана, обогащенного до разных уровней. Это в 16 раз больше объёмов, которые были предусмотрены в СВПД 2015 года, и делает проблемным «простое» возвращение к изначальным условиям сделки.

По соглашению 2015 года Иран получил разрешение обогащать уран только до 4 %. Этот уровень позволяет использовать его не только в качестве топлива на атомных электростанциях, но и для исследовательских работ. Создание ядерного оружия возможно только при использовании урана, обогащенного до 90 %.

Темпы, набранные атомной промышленностью Ирана в последнее время, по ряду оценок, позволяют достичь такого уровня за достаточно короткое время, но при наличии технологий, которыми Иран пока, скорее всего, не обладает.

По ряду признаков, к обогащению урана до 60 % на иранских атомных заводах приступили только с апреля 2021 года, как только прекратился контроль со стороны МАГАТЭ. И стоит ли после этого удивляться, что генеральный директор организации Рафаэль Гроссе не скрывает своей обеспокоенности тем, что «шестьдесят процентов – это почти класс оружия».


Чуть меньше руководителя МАГАТЭ тревожит тот факт, что ядерные материалы в Иране находятся в трёх незадекларированных местах, и их расположение атомным экспертам неизвестно. Не совсем, впрочем, понятно, почему в МАГАТЭ теперь не пользуются для оценок работ в Иране косвенными данными.

Очевидно, там ждут нового приглашения из Тегерана, а также рассчитывают оказать давление на этого потенциального члена ядерного клуба через Москву и Пекин. И даже подключить Индию.

Индийский интерес


Хорошо известно, что в условиях крайне жёстких антииранских санкций США, которые сорвали даже многие европейские проекты, Индия не снижала активности во взаимоотношениях с Ираном. Покупала иранскую нефть, хоть и через цепочки посредников, вела с Ираном активную торговлю.

Однако именно весной 2021 года перспектива того, что, помимо Пакистана, совсем рядом может появиться ещё одна ядерная держава, обрела слишком уж явные очертания. И отнюдь не случайно для оглашения новой позиции официального Дели была избрана площадка БРИКС.

Многие продолжают расценивать это неформальное объединение как декоративное, ничего не решающее и ни на что не способное. Однако не стоит забывать, что реально только в рамках БРИКС осуществляется, среди прочего, сколько-нибудь позитивное взаимодействие той же Индии с Китаем.

По ряду признаков, Индия (как, кстати, и ЮАР с Бразилией) рассматривает трибуну БРИКС, как дающую большую отдачу даже по сравнению с ООН, не говоря уже об иных международных институтах.

С подачи индийской делегации в итоговом заявлении последнего министерского саммита главы МИД БРИКС отметили:

«Министры иностранных дел подчеркнули необходимость решения иранской ядерной проблемы мирным, дипломатическим и международным правом и призвали к полному осуществлению резолюции 2231 Совета Безопасности».

Остаётся напомнить, что Индия уже не первый год пытается войти в ряд проектов по освоению иранских сырьевых месторождений, в том числе одного из крупнейших в мире газовых – Фарзад-Б. Прогресс на переговорах в Вене по СВПД этот интерес только подогревает.
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Использованы фотографии:
atomic-energy.ru, en.news-front.info
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8 комментариев
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  1. сорок восьмой
    сорок восьмой Вчера, 15:14
    -1
    Если Иран доберется до технологий по обогащению ядерных материалов до оружейного уровня, то боюсь, мы увидим горячую фазу ирано-израильского конфликта.
    1. parma
      parma Вчера, 16:04
      +1
      Цитата: сорок восьмой
      Если Иран доберется до технологий по обогащению ядерных материалов до оружейного уровня, то боюсь, мы увидим горячую фазу ирано-израильского конфликта.

      Тогда, боюсь, мы увидим пылающий Иран, думаю даже наша страна будет участвовать в ударах по Ирану... Одно дело - ЯО как средство устрашения и влияния, другой вопрос его применение с военной целью... Такой сосед, кидающийся "грязными" бумбулями никому не нужен....
    2. Анахорет
      Анахорет Вчера, 16:19
      +1
      Ирану важнее выйти из-под санкций и ядерная программа для них это больше элемент торга) нефти много, но толку ноль и пробританские силы, включая американских демократов будут опять продавливать новую сделку, чтобы в любой момент посадить на "короткий поводок" нефтяную отрасль и всю экономику России. Так что это еще та палка о двух колесах)
  2. Пленник
    Пленник Вчера, 15:26
    +4
    Так и будут в пинг- понг играть? Один пришел- сделку сорвал, второй пришел- решили сделку вернуть. США страна руководимая недобросовестной, жуликоватой и лживой элитой. Подписанные сними договора дешевле бумаги на которой они записаны.
  3. Сергей39
    Сергей39 Вчера, 16:03
    0
    Что-то предполагать можно будет после завершения выборов в Иране.
  4. Shahno
    Shahno Вчера, 16:14
    +1
    Цитата: Сергей39
    Что-то предполагать можно будет после завершения выборов в Иране.
    Цитата: сорок восьмой
    Если Иран доберется до технологий по обогащению ядерных материалов до оружейного уровня, то боюсь, мы увидим горячую фазу ирано-израильского конфликта.

    Думаете долго будет конфликт длится? Думаю, 13 дней. 6 уже было, 11 тоже.
    Пс. Кроме шуток... Если подключатся партнеры(куда они денутся) 13 дней достаточно, чтобы осознать, что вы уже в там.. В ж.
  5. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Вчера, 16:24
    +2
    Да все уже, приплыли. Скелеты выходят из шкафа. Трамп сыграл гениально. Магатэ ожидаемо признал "почти" фактом "ожидаемую" реакцию Ирана. Далее цирк, истерика, бомбежка.

    Дело только за Пашиняном. В принципе, на худой конец, если даже упремся и не захотим из Армянии уходить, он может нашу базу временно потерпеть, но чтобы заткнулись и сидели молча. Но после переизбрания он прямо скажет: гарант - Америка, а Россия-подвела-оружие-говно-оккупанты-явсегдаихненавидел-насамомделе-итакдалее (здесь на него сильно обижаться не стоит - ради своей идеи Фикс он уже угробил несколько тысяч сограждан на раз-два). Предоставит Америке и Израилю новый аэродром Кафана (Сюник). Данный аэродром - тот самый апельсин или ответ на все странности, произошедшие в Армянии за последние несколько лет.

    Я думаю, Байден будет просить Путина не ввязываться в это дело. Это главное, ради чего он приедет на переговоры. Взамен будет обещать что-то серьезное.
  6. Басарев
    Басарев Вчера, 19:35
    -4
    Сделка это отступление циилизации перед мракобесием. Иран не только должен быть полностью безъядерным, но и должен поплатиться все свои нарушения. И санкции нельзя ни снимать, ни ослаблять, только усиливать - Иран должен поплатиться за поддержку терроризма. Не стану возражать и против прямой интервенции - мерзкий режим аятолл должен быть свергнут, а ислам во всех формах - запрещён. В стране должна быть восстановлена светскость, допустимой религией я вижу зороастризм. Глобальная задача стоит - отыграть назад арабское завоевание, восстановить в прежнем виде тот самый старый Эраншахр.