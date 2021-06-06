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История создания космического скафандра «Сокол-К»

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Космический скафандр «Сокол» является визитной карточной не только разработавшего его предприятия АО «НПП «Звезда», но и всей отечественной космонавтики в целом, так как начиная с 1973 года (Союз-12) все без исключения отечественные космонавты применяют скафандры этого семейства в обязательном порядке. В то же время история создания скафандра «Сокол К» достаточно интересна и, что самое главное – мало освещена.


1969


В 1969 году при создании ОС «Салют» была проведена модернизация КК «Союз», обеспечившая переход экипажа на станцию через внутренний люк в узле стыковки корабля без выхода космонавтов в открытый космос. Таким образом на новых кораблях, получивших индекс 7К-Т, отпала потребность в скафандрах «Ястреб». А применение спасательных скафандров на кораблях этого типа документацией не предусматривалось.

1971


К большому сожалению, за такую самоуверенность пришлось заплатить высокую цену: 30 июня 1971 года второй полет корабля этой серии (Союз-11) закончился гибелью всего экипажа из-за разгерметизации кабины. А перед «Звездой» поставили задачу в кратчайшие сроки разработать спасательный скафандр.

Пикантность ситуации заключалась в том, что ранее созданные скафандры (СК-1, Беркут и Ястреб) не подходили для этих целей, так как либо не сочетались с новым креслом, либо предназначались для внекорабельной деятельности.

Предприятие «Звезда» рассматривало два основных варианта «спасательного снаряжения».

Во-первых, использование высотно-компенсирующего костюма (ВКК-47).


Во-вторых, применение авиационного скафандра «Сокол».


В результате примерок макетов и анализа возможных схем кислородного питания, а также массы выбор пал на авиационный «Сокол».

Естественно, авиационный СК «Сокол» потребовал существенных доработок, облегчивших СК:

– Вместо металлического шлема с шейным гермоподшипником был спроектирован «мягкий» шлем, переднюю часть которого составляло откидное остекление, а задняя –являлась продолжением оболочки скафандра.

По нижнему обрезу остекления располагался разъем шлема, состоящий из двух полурамок шарнирно соединенных в височной зоне.

– Были демонтированы все лишние элементы в виде шнуровки поверхности оболочки.

– Отказались от вентиляционного костюма.

– Регулятор давления перебрался с бедренной части левой ноги в область живота и т.п.

СК использовался в комплекте с х/б бельем, шлемофоном и медицинскими датчиками, а закрой скафандра обеспечивал эргономичное размещение космонавта в позе «эмбриона», обусловленной не только габаритами кресла и размерами СА, но и переносимостью перегрузок.

Новый скафандр получил название «Сокол-К» (космический).

От сроков разработки космического скафандра зависело время старта следующего корабля «Союз». А так как на «Звезде» имелся задел на авиационные «Соколы», то уже к концу 1971 года были доработаны 5 имевшихся авиационных скафандра «Сокол», с которыми проводились лабораторные испытания и разрабатывался полный пакет технической документации.

1972


В первой половине 1972 года было изготовлено еще 8 образцов «Сокол-К».

История создания космического скафандра «Сокол-К»

В 1972 году был закончен полный комплекс заводских технических и физиологических испытаний.

1973


А 27 сентября 1973 года – началось штатное применение скафандров семейства «Сокол» (Сокол-К) на кораблях «Союз».

2021


Заложенные в «Сокол-К» технические решения оказались настолько удачными, что «Сокол» (модификация Сокол-КВ2) продолжает эксплуатироваться и в настоящее время, не утратив потенциала для дальнейшей модернизации (Сокол-М). Но это уже совсем другая история.
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Использованы фотографии:
https://zen.yandex.ru/media/id/5ec81fa81c6c0b05eff079c2/istoriia-sozdaniia-kosmicheskogo-skafandra-sokol-iznachalno-on-byl-aviacionnym-5ffc5547af142f0b173a77a7
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8 комментариев
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  1. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 6 июня 2021 18:08
    +1
    Я рад, что и все же нам есть чем гордиться.
    1. mark1
      mark1 6 июня 2021 18:17
      +5
      Цитата: Николай Иванов_5
      нам есть чем гордиться.

      Николай, вы уже несколько раз это заметили (я с вами согласен) - гордитесь, не сомневайтесь.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 6 июня 2021 18:19
        +1
        Так за это меня минусуют в ответ.
        1. mark1
          mark1 6 июня 2021 18:20
          +2
          Компенсировал ваш моральный ущерб.
          1. Бородач
            Бородач 6 июня 2021 20:41
            -3
            А чего статья такая короткая? У автора электричество отключили или он пальцы поранил?
            1. Владимир_2У
              Владимир_2У Вчера, 03:24
              +2
              Цитата: Бородач
              А чего статья такая короткая? У автора электричество отключили или он пальцы поранил?

              Если не полениться и подуть на уставшие и пораненные пальцы, то легко можно выйти на предыдущие статьи автора, в которых есть и статья о предыдущей модификации "Сокола". Но у вас или дыхалка кончилась, или пальцы ещё более израненные чем у автора, или лень.

              Автору плюс несомненно.
              1. Бшкаус
                Бшкаус Вчера, 10:24
                +2
                которых есть и статья о предыдущей модификации "Сокола". Но у вас или дыхалка кончилась, или пальцы ещё более израненные чем у автора, или лень.

                Именно так. Могу сказать, что следующая статья будет посвящена исключительно всему модельному ряду космических "Соколов" и там я не вижу смысла писать по каждому отдельно, но если бы я вставил этот материал туда, то с большей долей вероятности, его бы многие просмотрели поверхностно, сделав внимание на сами модели
            2. Бшкаус
              Бшкаус Вчера, 10:20
              +3
              А чего статья такая короткая? У автора электричество отключили или он пальцы поранил?
              содержание статьи полностью соответствует названию и органически вписывается в общий цикл статей о скафандрахс целью не перегружать онные смешивая все в одну кучу (помним про 30% усвояемости материаьа).
              У автора электричество отключили или он пальцы поранил?

              Если не нравится, сели, и написали лучше, или у Вас электричество ранеными пальцами отключили? belay