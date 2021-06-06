История создания космического скафандра «Сокол-К»

1969
В 1969 году при создании ОС «Салют» была проведена модернизация КК «Союз», обеспечившая переход экипажа на станцию через внутренний люк в узле стыковки корабля без выхода космонавтов в открытый космос. Таким образом на новых кораблях, получивших индекс 7К-Т, отпала потребность в скафандрах «Ястреб». А применение спасательных скафандров на кораблях этого типа документацией не предусматривалось.
1971
К большому сожалению, за такую самоуверенность пришлось заплатить высокую цену: 30 июня 1971 года второй полет корабля этой серии (Союз-11) закончился гибелью всего экипажа из-за разгерметизации кабины. А перед «Звездой» поставили задачу в кратчайшие сроки разработать спасательный скафандр.
Пикантность ситуации заключалась в том, что ранее созданные скафандры (СК-1, Беркут и Ястреб) не подходили для этих целей, так как либо не сочетались с новым креслом, либо предназначались для внекорабельной деятельности.
Предприятие «Звезда» рассматривало два основных варианта «спасательного снаряжения».
Во-первых, использование высотно-компенсирующего костюма (ВКК-47).
Во-вторых, применение авиационного скафандра «Сокол».
В результате примерок макетов и анализа возможных схем кислородного питания, а также массы выбор пал на авиационный «Сокол».
Естественно, авиационный СК «Сокол» потребовал существенных доработок, облегчивших СК:
– Вместо металлического шлема с шейным гермоподшипником был спроектирован «мягкий» шлем, переднюю часть которого составляло откидное остекление, а задняя –являлась продолжением оболочки скафандра.
По нижнему обрезу остекления располагался разъем шлема, состоящий из двух полурамок шарнирно соединенных в височной зоне.
– Были демонтированы все лишние элементы в виде шнуровки поверхности оболочки.
– Отказались от вентиляционного костюма.
– Регулятор давления перебрался с бедренной части левой ноги в область живота и т.п.
СК использовался в комплекте с х/б бельем, шлемофоном и медицинскими датчиками, а закрой скафандра обеспечивал эргономичное размещение космонавта в позе «эмбриона», обусловленной не только габаритами кресла и размерами СА, но и переносимостью перегрузок.
Новый скафандр получил название «Сокол-К» (космический).
От сроков разработки космического скафандра зависело время старта следующего корабля «Союз». А так как на «Звезде» имелся задел на авиационные «Соколы», то уже к концу 1971 года были доработаны 5 имевшихся авиационных скафандра «Сокол», с которыми проводились лабораторные испытания и разрабатывался полный пакет технической документации.
1972
В первой половине 1972 года было изготовлено еще 8 образцов «Сокол-К».
В 1972 году был закончен полный комплекс заводских технических и физиологических испытаний.
1973
А 27 сентября 1973 года – началось штатное применение скафандров семейства «Сокол» (Сокол-К) на кораблях «Союз».
2021
Заложенные в «Сокол-К» технические решения оказались настолько удачными, что «Сокол» (модификация Сокол-КВ2) продолжает эксплуатироваться и в настоящее время, не утратив потенциала для дальнейшей модернизации (Сокол-М). Но это уже совсем другая история.