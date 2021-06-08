Разгром Крымской орды: штурм Арабата и Кафы

Генуэзская крепость (Кафа). Фото: wikipedia.org
Штурм Арабата
Отряд генерала Щербатова 27 мая 1771 года выступил к Геническу, чтобы прорваться в Крым одновременно с основными силами Долгорукова. В составе отряда был один полк пехоты, две гренадерских роты, 100 егерей, 8 эскадронов регулярной конницы под командой полковника Депрерадовича и около 1500 казаков. Всего около 3,5 тыс. человек.
12 июня отряд был в Геническе. На следующий день был сооружен мост через Генический пролив. Для его устройства использовали лодки, которые были доставлены с помощью Азовской флотилии. 14 июня Щербатов выступил по Арабатской косе и 17-го русские вышли к Арабату. Вечером 17 июня были сооружены две батареи с целью разрушить укрепления крепости и ослабить сопротивление противника. Русский отряд разделился на три группы: казаки под началом майора Бурнашева, кавалерия полковника Депрерадовича и пехота Щербатова.
Крепость имела пять бастионов, имела земляной вал и сухой ров. Внутри имелись каменные здания, которые можно было оборонять. Ворота были одни. С западной стороны крепость прикрывала болотистая местность, с востока – Чёрное море. До моря было более 100 метров, которые турки прикрыли каменной стеной и баррикадой. Пространство между Гнилым морем и крепостью также было прикрыто полевым укреплением с батареей.
В ночь на 18 июня 1771 года Щербатов разделил пехоты на три колонны: 1-я колонна майора Раевского была выслана вдоль Чёрного моря, одна должна была взять баррикаду и ворваться в крепость; 2-я колонна полковника Таубе должна была взять западный бастион и ворота в земляном укреплении; 3-я колонна полковника получила задачу обойти крепость и взять главные ворота.
Османы, обнаружив атаку, открыли огонь. Но 1-я и 2-я колонны, не замедляя движения, пошли на штурм и ворвались в крепость. 3-я колонна прошла вслед за 2-й через ворота укрепления и, обойдя болото, двинулась к главным воротам. Противник не выдержал боя и бежал. Щербатов послал конницу для преследования, которая положила более 500 человек. Русскими трофеями стали 6 знамен и 50 пушек.
Источник: А. Н. Петров. Война России с Турцией и Польскими конфедератами с 1769 по 1774 год. СПб, 1866
Занятие Керчи и Еникале
Взяв Арабат, князь Щербатов выступил на Керчь. Керчь имела замок с каменной стеной с башнями и рвом. Но крепость была ветхой. Керчь захватили 20 июня без сопротивления. После падения Перекопа и Арабата турки и крымцы были полностью деморализованы и рассеялись. Заняв Керчь, устроили батарею, чтобы держать под прицелом Керченский пролив. 22 июня наши войска заняли и Еникале. Здесь также имелся укрепленный каменный замок, но противник не оказал сопротивления.
Таким образом, русские войска захватили проход из Азовского моря в Чёрное. Чтобы ещё больше укрепить наше положение в зоне пролива, нужно было захватить замок на Таманском полуострове. Это позволяло с обеих сторон держать под обстрелом пролив. Оставив гарнизоны в занятых крепостях, 11 июля Щербатов с помощью Азовской флотилии форсировал пролив и без боя занял Тамань. Оставив в Таманском замке гарнизон, в конце июля князь Щербатов вернулся в Керчь. Общие потери отряда Щербатова всего 13 убитых и 45 раненых, трофеи – 116 пушек.
За покорение Арабата князь Фёдор Фёдорович Щербатов был пожалован чином генерал-поручика, награждён военным орденом св. Георгия 3-й степени. За Керчь, Еникале и Тамань Щербатова отметили орденом св. Анны 1-й степени. После покорения Крыма Щербатов был оставлен на полуострове главным командиром.
Остатки одного из бастионов Арабатской крепости со стороны моря. Фото: wikipedia.org
Действия отряда Брауна
Взяв Перекоп (Как Долгоруков штурмовал Перекопскую линию), Долгоруков направил отряд генерала Брауна (2,5 тыс. человек) в Евпаторию.
Браун должен был занять важный пункт на полуострове и прикрыть правый фланг основных сил. 22 июня русские без боя заняли Кёзлев. Крымцы, узнав о приближении противника, бежали в горы. Оставив небольшой гарнизон в городе, Браун пошёл к Кафе, на соединение с главными силами. Русские шли к реке Салгир и далее собирались выйти на дорогу, идущую от Перекопа к Кафе.
Турки и татары, рассеянные после падения Перекопа и Арабата, собрались в горах, на пути следования 2-тысячного отряда Брауна. Собралась 60-тысячная орда. Крымцы решили напасть на отряд Брауна, надеясь подавить противника своей многочисленностью.
24 июня татарская конница атаковала русских, которые построились в каре. Внутри было до 800 пленных турок, что ухудшало положение. Тем не менее русские продолжали марш. Татары окружили отряд. Русские отбивались ружейно-пушечным огнем. Так продолжалось до 29 июня. Видя бессмысленность своих действий, крымцы снова рассеялись по горам. Потери отряда Брауна за эти дни – всего 7 убитых и 8 раненых, потери татар – несколько сот человек.
Причины поражения Крымской орды
Распыление русских войск могло стать ошибкой, особенно это касалось отрядов Брауна и Щербатова, если бы противник был более умелый и решительный. Однако крымцы были, в сущности, разбойниками с большой дороги. Их тактика – быстрые набеги, грабеж, увод мирных людей в полон для продажи. Прямых столкновений Крымская орда избегала и, если не удавалось смутить противника первым навалом своей конницы, то тут же уходила. Поэтому даже небольшие русские регулярные отряды легко громили большие массы иррегулярной конницы противника.
Крымская верхушка привыкла, что русские приходят к Крыму, а затем уходят, даже если успешно проникли на полуостров. Так было в 1736 и 1737 годах, когда армии Миниха и Ласси прорвались в Крым, но ушли из-за проблем в снабжении и вспышки эпидемии. Большое пустынное пространство (Дикое поле) долго защищало Крымское ханство.
Также раньше союзниками крымцев и османов были малые татарские орды, прикрывавшие сам полуостров с севера. Но теперь ситуация в корне поменялась. Русские создали Новую Россию, освоили ранее безлюдные земли, приблизились к Крыму, имея базы снабжения поблизости. Союзные Бахчисараю татары Буджакской, Едисанской, Едичкульской и Джамбулакской орд отложились от Турции и перешли под покровительство России. Это значительно ослабило оборонительный потенциал Крыма.
А крымская знать продолжала вести борьбу за власть, интриговала, жила как прежде, не веря, что их время прошло. Бахчисарай и Константинополь не подготовили полуостров к обороне. Перекопская линия могла стать серьёзным препятствием, если бы её обороняли янычары или другие регулярные войска. Если бы турки соорудили несколько мощных крепостей в Крыму, вроде Измаила на Дунае, поставили там сильные и хорошо снабжённые гарнизоны, довольно небольшая русская армия распылила бы свои силы для осады крепостей. Крымцы получили бы возможность воздействовать на русские коммуникации, а турки – перебрасывать подкрепления морем (при господстве их флота). Без снабжения и постоянно атакуемые с тыла, русские вынуждены были бы уйти с полуострова.
Однако переправа через Сиваш у Геническа фактически не имела укреплений. Крепость Арабат, несмотря на важное значение, имела такой слабый гарнизон, что он бежал при первой атаке противника. Турецкое командование, внимание которого было приковано к Дунайскому театру, упустило возможность потери Крыма. Турецкие войска в Крыму под началом Ибрагима-паши стояли гарнизонами в приморских крепостях и имели низкую боеспособность, а также были плохо вооружены. Первоклассные силы воевали на Дунае и стояли в столице. Фактически турки в Крыму занимались тем, что контролировали крымцев. Защита полуострова была предоставлена татарам. Ранее, в прежних войнах, крымские орды вели наступательные действия и оказались не готовы к ситуации, когда русские пришли и сравнительно легко заняли основные крепости полуострова.
Крымский хан Селим-Гирей, потерпев поражение у Перекопа, бежал в Бахчисарай. По пути его оставили все крымские мурзы. Армия полностью рассеялась, у хана осталось несколько человек охраны. Селим бежал в Константинополь. Его примеру последовали знатнейшие люди, уехав в Румелию (на Балканы) или Анатолию. Крымцы возлагали все надежды на турецкую помощь. К Крыму прибыла турецкая эскадра с десантом под началом Абаза-паши. Но узнав о том, что оборона развалилась, и русские стремительно наступают, Абаза-паша не решился на высадку. Эскадра ушла к Синопу. За это турецкого командира казнили. Тем временем Ибрагим-паша стянул все турецкие гарнизоны из крепостей и собрал 10-тысяный корпус у Карасубазара. Затем турки пошли к Кафе, куда направлялся Долгоруков.
Падение Кафы
Взяв Перекоп и устроив там тыловую базу, 17 июня 1771 года войска Долгорукова выступили на Кафу. Опасаясь атаки многочисленной крымской конницы на марше, что было возможно для противника, который хорошо знал местность, русский командующий следовал тремя дивизионными колоннами. Артиллерия следовала в авангарде, обозы располагались между колоннами. Двигались форсированными маршами, чтобы быстро преодолеть безводную местность. 21 июня войска вышли на реку Салгир, где остановились на отдых. 23 июня армия продолжила движение, форсировав Салгир по четырем понтонным мостам. 29 июня (10 июля) Долгоруков подошёл к Кафе.
Город имел внешнюю каменную стену и внутреннюю. Внешняя стена была сильно разрушена временем. Внутренняя крепость с цитаделью на северной стороне у моря была в лучшем состоянии. У моря также имелось полевое укрепление с двумя батареями. В Кафе имелось много каменных зданий, которые также можно было подготовить к обороне. Но в целом город не был готов к осаде. Когда 29 июня войска Долгорукова вышли к Кафе, авангард атаковала крымская конница. Командующий подкрепил авангард кавалерией, и противник отступил в крепость.
Русский князь решил с ходу атаковать противника. Пехоту построил в три линии, конницу разместил между первой и второй линиями и на флангах, артиллерию – перед флангами первой линии. Русские войска вышли к полевому укреплению и открыли сильный артиллерийский огонь. После первых же выстрелов неприятель бежал. Наши войска заняли окопы. Долгорукий направил часть легких сил вдоль берега, чтобы отрезать бегущих врагов от крепости. Часть турецких и татарских войск бежала в горы или бросилась в море, чтобы добраться до стоявших здесь кораблей. Русские поставили на берегу батареи и отогнали неприятельские суда. Все татары и турки, которые бросились в море, утонули.
Тем временем русские поставили пушки на высотах у крепости. Турецкий гарнизон, полностью деморализованный гибелью полевых войск и уходом судов, капитулировал. Среди сдавшихся был и Ибрагим-паша. Нашими трофеями в Кафе стали 65 пушек. Потери Долгорукова – 1 убитый и 55 раненых. Потери турок и татар – 3,5 тыс. человек убитыми и утонувшими, в плен сдалось 700 человек. Остальные бежали.
Долгоруков разбил лагерь у Кафы и вскоре соединился с отрядом Брауна.
Таким образом, в июне 1771 года русская армия сломила довольно слабое сопротивление противника и заняла главные города Крымского полуострова. Крым был полностью покорён.
Никаких очагов сопротивления не осталось. Надо было только упрочить своё положение на полуострове. Азовская флотилия получила возможность выйти в Чёрное море. Для защиты Керченского пролива в Керчи была поставлена Павловская батарея с тяжелыми пушками.
Долгоруков направил небольшие отряды для занятия Ялты, Балаклавы, Бахчисарая и Судака, которые были заняты без боя. Во всех пунктах поставили гарнизоны. Удержание полуострова было возложено на князя Щербатова.
5 сентября Долгоруков с частью армии и освобожденными пленниками покинул Крым прежним путем и вернулся на зимние квартиры на Украину.
Крымские татары самостоятельно избрали новым ханом сторонника союзных отношений с Россией Сахиб-Герея. Новый хан начал мирные переговоры с Россией, как и хотела Екатерина Великая.
1 (12) ноября 1772 в Карасубазаре Сахиб подписал с Долгоруковым договор, по которому Крым объявлялся независимым ханством под покровительством России.
К России переходили Кинбурн, Керчь и Еникале.
Падение Крыма стало мощным ударом для Константинополя, одной из причин поражения в войне.