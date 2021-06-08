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Капица ошибся, оценивая перспективы альтернативной энергетики

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Резервуар для производства биогаза, фотоэлектрические панели и ветрогенератор. Фото: wikipedia.org


8 октября 1975 года академик Пётр Леонидович Капица выступил на научной сессии, посвященной 250-летию Академии наук страны. Академик, который спустя три года будет удостоен Нобелевской премии по физике, прочитал концептуальный доклад, в котором, основываясь на базовых физических принципах, похоронил практически все виды «альтернативной энергетики». Исключение ученый сделал только для управляемого термоядерного синтеза.

Спустя практически полвека, ситуация всё-таки изменилась. Хотя на долю альтернативной энергетики по-прежнему приходится недостаточно выработки электричества, развитие и рост данного направления очевидны. По данным нефтегазовой компании British Petroleum, в 2019 году выработка альтернативных возобновляемых источников энергии (без учета крупных ГЭС), достигла 10,4 процента в общемировой генерации электричества. Впервые альтернативная энергетика обошла по этому показателю атомную энергетику.

О чем говорил академик Пётр Капица


Альтернативная энергетика представляет собой большую совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии (очень часто речь идёт о возобновляемых источниках). Основной интерес такой вид энергетики представляет за счёт выгодности использования и низкого риска причинения вреда окружающей среде.

Соображения известного ученого и академика базировались на том, что какой бы источник энергии мы не рассматривали, его всегда можно было бы охарактеризовать при помощи двух основных параметров: скорости передачи энергии (распространения) и плотности энергии – то есть её количества в единице объема. Произведение двух обозначенных величин давало бы на выходе ту максимальную мощность, которую можно было бы получить с единицы поверхности при использовании энергии того или иного вида.

Пётр Капица говорил, что плотность солнечной энергии ничтожна. При этом она распространяется с огромной скоростью – скоростью света. Именно поэтому приходящий на Землю солнечный поток совсем не мал, он обеспечивает жизнь всему живому на нашей планете. Однако ученый считал, что солнечная энергия в качестве основного источника энергии для всего человечества очень неэффективна.

Капица ошибся, оценивая перспективы альтернативной энергетики
Пётр Леонидович Капица в 1930-е годы

Как говорил академик Капица, на уровне моря, принимая во внимание потери в атмосфере Земли, человек в конечном итоге может использовать поток в 100–200 Вт на один квадратный метр. На тот момент КПД устройств, которые преобразовывали солнечную энергию в электричество, доходил до 15 процентов.

Для того чтобы покрыть только бытовые потребности одного домохозяйства потребовались бы панели площадью 40-50 квадратных метров. Для того чтобы заменить солнечной энергетикой все источники существующего на Земле ископаемого топлива потребовалось бы построить электростанцию, которая занимала бы всю сухопутную часть экватора, при этом ширина солнечных батарей достигала бы 50–60 км. Такой проект академик считал нереализуемым ни по техническим, ни по финансовым, ни тем более по политическим причинам.

Спустя почти полвека цифры практически остались неизменными. Большинство солнечных панелей в обычных условиях имеют КПД на уровне 15–20 процентов (при этом экспериментально разработаны и испытаны образцы с 25–30 и даже 45 процентами эффективности). А вот потребление электричества современными приборами существенно сократилось. Тренд на энергоэффективность задан и выдерживается во всём мире.

Правда, солнечная энергетика действительно по-прежнему не хватает звёзд с неба, хотя и получила огромный импульс в развитии. Но, как и ранее, она одна не в состоянии заменить всех потребностей жителей Земли, правда, пока такая задача перед человечеством и не стоит.

Геотермальную энергетику Капица забраковал по вполне очевидным географическим причинам. Её можно эффективно развивать только в местах с вулканической активностью. Такие примеры действительно успешны, но в ограниченных масштабах. При этом у такой энергетики были свои плюсы: она не зависит от погоды, времени года, генерация геотермальной энергии может осуществляться непрерывно, а её запасы, по сути, неистощимы.


ГеоТЭС Несаветлир в Исландии

Неисчерпаемыми, помимо солнечной и геотермальной энергии, являются также запасы воды. Гидроэнергия, получаемая при запруживании рек и во время морских приливов, может эффективно использоваться в экономике. На середину 1970-х годов на гидроэнергетику приходилось 5 процентов в энергетическом балансе. Капица считал, что увеличить эту долю будет крайне сложно, так как для строительства мощных ГЭС подходили только определенные реки, желательно в горной местности.

Использование ветровой энергии академик считал недостаточно экономически оправданным по причине низкой плотности энергетического потока. При этом Капица считал, что использование альтернативных источников энергии может оказаться востребованным в бытовых нуждах, но масштабы такого использования он считал небольшими.

Спустя почти полвека можно констатировать, что некоторые страны достигли успехов в использовании альтернативных источников энергии благодаря географическому положению и низкой численности населения, как, например, Исландия. Вся электроэнергия данной страны вырабатывается на основе возобновляемых источников (70 процентов – ГЭС, 30 процентов – геотермальная энергетика). А вот успехи ветровой энергетики, наверно, удивили бы Петра Леонидовича больше всего. Сегодня на долю ветряков в ряде стран Европы приходится огромная доля выработки электричества, и это уже далеко не бытовое потребление домохозяйств.

Перспективы альтернативной энергетики сегодня


Сегодня перспективы альтернативной энергетики выглядят гораздо предпочтительнее, чем всего полвека назад. Во многом это связано с развитием технологий, науки и техники. В развитых государствах доля альтернативной энергетики постепенно растет, в первую очередь именно в выработке электроэнергии. К примеру, в США вклад альтернативной энергетики в выработку электричества по итогам 2017 года оценивался в 17,1 процента (с учетом работы больших гидроэлектростанций). И это не выдающийся результат.

В Европе в ряде стран показатели гораздо выше. К примеру, за первую половину 2020 года в Германии на возобновляемые источники энергии пришлось 56 процентов выработки электричества. При этом в этой европейской стране только 4 процента пришлось на классические ГЭС, 52 процента – это альтернативные источники, из которых на солнечную энергию пришлось 11,4 процента, на ветер – 30,6 процента выработки электроэнергии.


Ветрогенераторы возле датского побережья. Фото: wikipedia.org

В некоторых европейских странах выработка электроэнергии возобновляемыми источниками энергии ещё выше. Лидерами являются скандинавские страны. К примеру, Швеция ставит перед собой амбициозную задачу – к 2040 году полностью отказаться от использования углеродного топлива.

Самая южная из скандинавских стран Дания также ставит амбициозные задачи – к 2030 году снизить выбросы CO2 на 70 процентов относительно показателей 1990 года. Здесь также реализуется масштабная программа развития ветряной энергетики. По итогам 2019 года доля ветроэнергетики в производстве электричества в Дании достигла 55,2 процента, что уже является отличным результатом.

Очень амбициозные планы по развитию альтернативной энергетики декларирует сегодня и Китай, который до сих пор является главным потребителем угля в мире. При этом уголь является одним из самых грязных видов ископаемого топлива для экологии планеты. Хотя здесь тоже стоит сделать поправку на время. Большинство современных китайских ТЭС имеют отличные фильтры очистки и максимально снижают ущерб для экосистемы.

По оценкам китайских специалистов, к 2050 году страна должна уменьшить выработку энергии на электростанциях, работающих на угле, до 30–50 процентов от общего потребления энергии. Оставшиеся 50–70 процентов планируется обеспечить использованием природного газа, нефти, а также возобновляемых источников энергии, включая ядерную энергию, гидроэнергетику, энергию ветра и солнечную энергетику.

На протяжении всех последних лет Китай уже является мировым лидером по установленной мощности в секторах гидроэнергетики, ветроэнергетики и секторе по генерации фотоэлектрической энергии. По словам главы Государственного управления КНР по делам энергетики Чжан Цзяньхуа, в 2020 году генерация электроэнергии в Китае с помощью возобновляемых источников энергии достигла 2,2 триллиона кВт/ч, составив в общей сложности 29,5 процента от общего потребления электроэнергии в стране. Это на 9,5 процента больше, чем страна могла генерировать с помощью ВИЭ в 2012 году.


Панорама ветровой фермы в провинции Шаньси, Китай. Фото: wikipedia.org

При этом, в отличие от скандинавских стран, у Китая есть лучшие перспективы в области развития солнечной энергии. В конце 2020 года в КНР была введена в эксплуатацию солнечная станция мощностью 2,2 ГВт. Объект энергетической инфраструктуры расположили в обширной по размерам пустыне провинции Цинхай. Помимо непосредственно фотоэлементов, станция оснащена и системами хранения энергии. С густонаселенными районами Поднебесной станцию соединили при помощи ЛЭП ультравысокого напряжения – 800 кВ.

Традиционно вопросам зеленой энергетики уделяется большое внимание и в США. Там это часто повестка президентских выборов. С программой по внедрению биотоплива выступал Джордж Буш. Новый американский президент Джо Байден также активно продвигает идеи зеленой энергетики. В перевод национальной энергетики на экологически чистые источники он готов был вложить два триллиона долларов, при этом полный переход планируется провести к 2035 году.

Вряд ли эти планы удастся реализовать в полной мере, но импульс вполне очевиден. Компании сектора зеленой энергетики отреагировали ростом акций на избрание Байдена. Весь вопрос в том, насколько удастся реализовать амбициозную программу, так как история с биотопливом, хотя и получила серьезное развитие в Штатах, но не достигла озвученных Бушем цифр.

Перспективы альтернативной энергетики в России


В России, как и во всём мире, понимают необходимость развития альтернативной энергетики и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. При этом серьезных успехов в этой области у России нет.

Одним из главных тормозов для развития этого направления традиционно называют наличие в стране больших запасов органического топлива. Из общего объема энергоресурсов России на 2012 год только 4 процента приходилось на возобновляемые источники, из которых 2/3 было выработано гидроэнергетикой.

В структуре выработки электроэнергии ситуация лучше за счёт ГЭС, которые на 2020 год вырабатывали около 20 процентов всего электричества, ещё 12 процентов приходится на АЭС, на солнечную энергию только 0,55 процента, ветроэнергию – 0,07 процента (в пределах погрешности). Большая часть электричества в России по-прежнему вырабатывается на теплоэлектростанциях – 67 процентов.


Крупнейшая в России солнечная электростанция «Перово» в Крыму. Фото: Activ Solar / flickr.com

Исправлять эту ситуацию планируется за счет развития программ возобновляемой энергетики. К 2035 году объем только государственной поддержки проектов в этой области должен составить 360 миллиардов рублей. Об этом в начале июня 2021 года сообщает официальный сайт Правительства РФ. Это уже вторая программа развития ВИЭ в России, первая должна закончиться в 2024 году.

Как ранее сообщало Минэнерго, в 2023–2035 годах в России ожидается ввод в эксплуатацию примерно 2,4 ГВт солнечных мощностей, 4,1 ГВт – ветровых мощностей и 0,2 ГВт – на малых ГЭС. Всего к 2035 году в России планируют ввести примерно 6,7 ГВт мощности, генерируемых возобновляемыми источниками энергии, что в лучшем случае составит около 4 процентов в энергобалансе страны.

Для сравнения: в Китае к 2035 году эта доля должна превысить 25 процентов и уже сейчас составляет 15 процентов. На конец 2020 года суммарная мощность солнечной энергетики КНР составляла 253,4 ГВт, ветровой энергетики – 281,6 ГВт.
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42 комментария
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  1. bk316
    bk316 Сегодня, 15:10
    +28
    Капица ошибся, оценивая перспективы альтернативной энергетики

    Капица не ошибся, он делал доклад по физике а не маркетингу.
    То что называется альтернативной энергетикой и сейчас и в будущем неэффективно по сравнению с другими видами энергетики.
    Естественно Капица не учитывал политические, экологические, социальные аспекты они не влияют на КПД этих утройств.

    А если говорить о политических, экологических и социальные аспектах, то тут пока еще ничего не ясно, но солнечную батарею на 2 киловатта на дачу я себе присматриваю.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:20
      -4
      Цитата: bk316
      То что называется альтернативной энергетикой и сейчас и в будущем неэффективно по сравнению с другими видами энергетики.

      Тут главное понять, что вы подразумеваете под определением: «традиционная энергетика». Если это получение электричества с помощью сжигания углеводородов, то как понимать ветрогенераторы, АЭС, солнечные электростанции? А ещё есть ряд разработок, которые продавцы нефти и газа скупают на корню. Есть факты существования двигателей на воде, например... belay
      А Капица - известный учёный, но, когда-то и Эйнштейн говорил, что выше скорости света нет ничего быстрее, а на деле оказалось есть...
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 15:29
        +3
        выше скорости света нет ничего быстрее, а на деле оказалось есть

        Если это не секретные данные - то что же? what
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 15:31
          -2
          В новом эксперименте ученые смогли настроить скорость световых волн в горячей плазме до показателя, превышающего скорость света на 30%. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/science/46480906/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 15:35
            +3
            Дык - Энштейн-то вроде толковал про скорость в вакууме, не?
            1. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 15:39
              -1
              Я с ним не встречался, но знаю, почему существует фотография, где он показывает язык:
              1. paul3390
                paul3390 Сегодня, 15:41
                +2
                Он его вам показывает?? belay laughing
      2. ProkletyiPirat
        ProkletyiPirat Сегодня, 15:57
        +4
        Цитата: ROSS 42
        Есть факты существования двигателей на воде, например...

        ну во первых не на воде а на гремучем газе, то есть смеси водорода и кислорода в газообразном состоянии
        во вторых эти двигатели быстро выходят из строя
        в третьих даже если бы двигатели не ломались то они не рентабельны в энергетическом, в транспортном, в технологическом и других планах.
        хотя, да, маркетинг и пиар могут сделать их "прибыльными"
      3. bk316
        bk316 Сегодня, 16:19
        +4
        Эйнштейн говорил, что выше скорости света нет ничего быстрее, а на деле оказалось есть...

        Боюсь Вы не понимаете Энштейна laughing
        А если серьезно, не пишите о том в чем не разбиратесь....
        И не ссылайтесь на бред типа "Плывя по гладким водам вакуума, фотон света движется со скоростью около 300 тысяч километров в секунду. Это устанавливает жесткий предел того, как быстро шепот информации может распространиться в любой точке Вселенной. Об этом сообщает "Рамблер". belay laughing Это из Вашей ссылки.

        тут главное понять, что вы подразумеваете под определением: «традиционная энергетика»

        во-первых не нетрадиционная а альтернативная.
        во-вторых статью то почитайте, там же явно написано: альтернативная это ветровая и солнечная.
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 15:52
      0
      Так что пора придумывать что производить из углеводородного сырья в России.
    3. Intruder
      Intruder Сегодня, 16:06
      -2
      то тут пока еще ничего не ясно, но солнечную батарею на 2 киловатта на дачу я себе присматриваю.
      А зачем тогда...присматриваться??? Ведь сами написали о:
      и сейчас и в будущем неэффективно по сравнению с другими видами энергетики.
      wink В магазине, приобретаете компактный бензогенератор (там сейчас моделей завались, на любой бумажник и мощность с разным напряжением 12/220V даже), с мощностью выходной - до 3 кВт. и пару канистр с жидким топливом, (вонючим) бензином с собой на каждый заезд.., красота и удобно, вечерком с багажника вытащили, кабель на шит кинул в дом и усЁ - запуск от кнопки или кик-стартера ручкой и можете дальше любоваться дачной идиллией под гудением ДВС, а какой сизый выхлоп идет на березки и кустики малины...ммм...!? lol
  2. Sahalinets
    Sahalinets Сегодня, 15:11
    +14
    Ну, во-первых, зеленая энергетика вырабатывает очень дорогое электричество! Во-вторых, она слишком зависима от внешних факторов - нет солнца, нет ветра и досвидос. Аккумуляторы положения не спасают - даже у лучших из них (и очень дорогих!) энергоемкость раз в 50 меньше чем у ископаемого топлива. А уж производство солнечных панелей и аккумуляторов дает такой углеродный след...
    1. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 15:21
      +12
      Продолжение темы - развитие ВИЭ на данный момент имеет исключительно политическую мотивированость, и полностью несостоятельно как экономически(см. Германия - самая дорогая энергия в мире - только потому что ПРИНУДИТЕЛЬНО - зеленая), так и технологически - прошлый август, Калифорния. МЕСЯЦ!!! веерных отключений по всему штату, это при том, что там и ветра - дофига, и солнца - хоть залейся!
      КАПИЦА АБСОЛЮТНО ПРАВ!
      Резона в зеленой энергетике нет - и не будет, это только эрзац, подпорка. Причем очень дорогая
      А вот потребление электричества современными приборами существенно сократилось. Тренд на энергоэффективность задан и выдерживается во всём мире.

      Что за ... Чушь я сейчас прочитал?!!! Автор, ты в курсе, что энергопотребление человечеством растет по экспоненте? Вы посчитали, что холодильник сейчас экономичней стал?!!! А теперь посмотрите на несколько телевизоров, кондиционеров, компьютеров, на увешаные гирляндой зарядок розетки, микроволновки, электромясорубки с комбайнами и кофеварки с электрочайниками - и еще раз скажите мне ахинею про потребление, что сократилось.
    2. Tcheluskin
      Tcheluskin Сегодня, 15:51
      0
      Существуют более энергоёмкие аккумуляторы — супермаховики — запасающие энергию в виде энергии механического вращения. Потенциально возможная энергоёмкость графенового аккумулятора — 1200 Втч/кг, против ~200 Втч/кг у литий-ионных. При этом супермаховик использует дефицитный литий, но широко-распространённый углерод.

      Однако, на сегодняшний день, реализовано лишь считанное число проектов, использующих супермаховики. Причин я не знаю. Может "мировой заговор" — ишь захотели домашнюю энерго-независимость ) А может потому, что необходимые для достижения высокой энергоёмкости скорости вращения — до 100 тыс. оборотов в минуту — технология во-первых нетривиальная, а во-вторых "двойного назначения" (центрифуги для разделения изотопов урана).
    3. Intruder
      Intruder Сегодня, 16:18
      -1
      Ну, во-первых, зеленая энергетика вырабатывает очень дорогое электричество! Во-вторых, она слишком зависима от внешних факторов - нет солнца, нет ветра и досвидос. Аккумуляторы положения не спасают - даже у лучших из них (и очень дорогих!) энергоемкость раз в 50 меньше чем у ископаемого топлива. А уж производство солнечных панелей и аккумуляторов дает такой углеродный след...
      Точно, а потом утилизация тоже вредная...загаживают все этими продуктами лития и кобальта с танталом, а нашим детям потом жить на этих мусорных полигонах!? Лучше дымка над городами-мегополисами, выходишь по утру на балкон и такой "родной" смрад обтекает кварталы.., заглядение, а запах чистого авиационного керосина с детских лет в районе аэродрома, так мило шекочет нос астматикам и аллергикам с детского возраста!!! Плюс и масленистые узоры в лужах на автомойках и заправках.., это же добрый век - эпохи газолина и солярки!? winked
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:14
    +14
    Ну конечно - Капица типа не прав.. Зимний Техас этого года тому порука. Да здравствует зелёная энергетика!

    Что - с тех времён тучки по небу перестали бегать, штилей больше не бывает, морозов там, пылевых бурь? Опорные мощности - один хрен придётся иметь, причём - равные зелёным. Чтобы не оказаться в один прекрасный момент со свечкой в руках. А они - как не крути, либо углеводородные, либо ядерные. А если учесть, что АЭС или там ТЭЦ за пять минут не раскочегаришь и не остановишь... Выводы очевидны. Пока не будет массового термояда - фуфло всё это..

    Очередной развод для лохов типа глобального потепления или озоновых дыр.
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 16:16
      +3
      Цитата: paul3390
      Пока не будет массового термояда

      термояд оно конечно, но. когда... сегодня как раз реактор начали ректор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 - получается практически замкнутый ядерный цикл "таким образом эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов», — «Росатом». Это все-таки более реально...
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:30
        +1
        Согласен. Ибо как по мне - если за 60 лет и колоссальное количество бабла термояд так и не сумели довести до рабочего состояния - значит либо теория не верна, либо все физики откровенные вредители и саботажники. Иначе происходящее объяснить сложно.
    2. Intruder
      Intruder Сегодня, 16:22
      -1
      А если учесть, что АЭС или там ТЭЦ за пять минут не раскочегаришь и не остановишь... Выводы очевидны. Пока не будет массового термояда - фуфло всё это..
      Точно!!! good Массовый термояд - спасет этот мир... yes А потом, опять же потопление, таяние ледников в Гренландии, как в прошлом году, переполнение рек в этом в Сибири, или зима в Техасе в прошлом, такая снежная у южных янки...Зато, все на Теслах катаются или водородные корейцы покупают, сволочи...хипстерские, они же тупые по-головно все... эти фанатики зеленные!!! no
  4. ALSur
    ALSur Сегодня, 15:14
    +5
    Сегодня перспективы альтернативной энергетики выглядят гораздо предпочтительнее, чем всего полвека назад.

    Выглядят - очень хорошее определение.
    А учëный был прав. Именно поэтому платить за "зелëную" энергетику в старом Свете хотят заставить весь остальной мир. Это я про углеродный налог.
  5. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 15:15
    +2
    Чего Капица ошибся?? Зеленая энергетика до сих пор утопия, не более того. Развод лохов! Эдакий планетарный лохотрон! Да, с изменением, улучшением технологий, показатели улучшаются, но не на столько чтобы говорить о революционном прорыве.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 15:26
      +2
      Ну не совсем уж развод. Рано или поздно нефте-газики кончатся. Ну и потребление все же растет, несмотря на всякие протоколы и прочие ограничения. Зеленая энергетика бустит верные направления. С помощью АЭС или угольной станции какой щит Дайсона не построить и дистанционную передачу в каком поле на миллионы километров не провести.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 15:40
        +3
        Ну - в теории, зелёную энергию можно пускать на выработку водорода. А уже его - потреблять. Но по жизни - даже страшно представить, почём планете обойдётся безопасная водородная инфраструктура.. Боюсь - таких денег банально нет и вряд ли будет.
      2. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 16:25
        0
        Рано или поздно нефте-газики кончатся. Лет через 1000 нефть может и закончится да и то не факт.
  6. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 15:17
    +3
    Вот статья как бы объясняющая что имел ввиду уважаемый академик. Но такие пассажи про гидроэнергетику... no
    Неисчерпаемыми, помимо солнечной и геотермальной энергии, являются также запасы воды.

    Запасы воды действительно громадны. Но в гидроэнергетике используется именно энергия Солнца. Именно она, энергия нашей звезды обращает воду в пар, который превращается в облака выпадающие дождями на сушу. Собранная в реках вода обладает потенциальной энергией. Человек научился преобразовывать её в электрическую при помощи гидроэлектростанций. Источник энергии не запасы воды, а Солнце. Запасы воды - это всего лишь посредник, рабочее тело этого цикла.
    Статья же вроде как научно-популярная. hi
  7. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 15:26
    +2
    А вот успехи ветровой энергетики, наверно, удивили бы Петра Леонидовича больше всего. Сегодня на долю ветряков в ряде стран Европы приходится огромная доля выработки электричества, и это уже далеко не бытовое потребление домохозяйств.

    Что удивило бы Петра Леонидовича так это слово "успехи" в этой статье. Например, известные своей инженерной практичностью немцы (сумрачный тевтонский гений) сами, своими руками, хотя и не по своей воле убили у себя ядерную энергетику и понастроили ветряков да солнечных панелей... И дали миру новые доселе неизвестные понятия такие как "темный штиль", "темный холодный штиль".
    А недавние энергетические "успехи" Техаса вообще стали притчей во языцех.

    Подчеркиваю, ничего не имею против т.н. "зелёной" энергетики когда она с умом, а не сама для себя. Но успехи - это когда хорошо, полезно (по настоящему), прогрессивно, технологично.
  8. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 15:29
    +3
    Капица был прав. Он рассматривал в своей работе именно промышленные энергоустановки, а не локальные. Кроме того, последние исследования доказали, что поля ветряков оказывают крайне негативное влияние на экосистему.
    Генерируемые ими низкочастотные колебания и инфразвук распугивают не только животных, птиц и рыбу, но и делают невозможным проживание поблизости людей.
    На данный момент единственный вариант по соотношению производительности и экологичности - атомная энергетика.
  9. knn54
    knn54 Сегодня, 15:30
    +3
    Я еще понимаю-пустыни,горы т.е территория,которую нельзя использовать для других целей.
    И почему то мучает один вопрос-как утилизировать (закапывать?)массу отслуживших.например, лопастей от ветряков
  10. KKND
    KKND Сегодня, 15:33
    0
    Народу в СССР а потом в России столько лет в уши вкручивали что альтернативной энергетике не место на планете, столько аргументов приводили а тут такая статья. Не порядок! Капица приди-порядок наведи!
  11. михаил3
    михаил3 Сегодня, 15:38
    +1
    Спустя практически полвека, ситуация всё-таки изменилась. Хотя на долю альтернативной энергетики по-прежнему приходится недостаточно выработки электричества, развитие и рост данного направления очевидны.
    Разумеется, Капица был прав. Рост количества этих деньгокачалок связан только и исключительно с тем, что с их помощью легко дурить голову необразованным и неумным избирателем. Для того избирателей и сделали необразованными и неумными. Чтобы было полегче оформлять государственный доход в свои карманы. Т.н, "зеленая энергетика" разрушает природу в десятки, иногда в сотни, а то и в тысячи раз больше, чем традиционная. Но возможность воровать на этих проектах искупает все "издержки"!
    В общем рост этой панамы характеризует лишь рост воровства госсредств. И это ужасно тоскливо ...
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:08
    +3
    Альтернативная энергетика имеет право быть, как дополнение к классической.
    На данном технологическом уровне, шибко выгодной она не будет ...
    И ещё, всем сторонникам "зелени" подавать именно то, о чем они мечтают,по той цене,какую оно имеет!!! А всем остальным, развивать классическую энергетику, делать ее чище, всеми доступными способами и пользоваться именно тем, чего они хотят ... и не оплачивать хотелки альтернативщиков, пусть сами, сами,
    1. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 16:28
      +2
      Вот-вот. Я бы именно так и сделал - вот отлавливать этих зеленых - считать, сколько они потребляют - и драть с них полную цену за зеленую энергию, без всяких дотаций. Ради этого можно и построить например биотопливные ЭС. Пусть вливают в энергосеть адекватное количество энергии, а платить за нее будут вот такие лоббисты, как автор. Думаю после первой же платежки напишет статью о прекрасной атомной энергетике
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:49
        0
        Некоторые затраты на развитие перспективных проектов необходимы, но только не в ущерб остальному .... рано, рано они затеяли, получится перекос с туманными перспективами, да и проблем за "зеленью" тянется воз и малая тележка и отнюдь не таки чистых, как они вещают.
        1. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 17:16
          0
          Кто спорит? Просто не надо из нее лепить панацею, и уж тем паче - принудительно вкручивать. В Крыму вон без всякой шумихи построили одну из крупнейших в мире солнечных станций - это дело. Солнца там нормально, территории неиспользуемые - имеются. Но вот нахрена какая-нить СЭС в Питере, к примеру, где два типа погоды - дождь и снег?! Так вот наслушаются таких статей - и давай! Сам лично видел в Подмосковье ветряк, олухи местные поставили на развилке дорог. Ветряк высотой метров 10, вокруг лес ростом метров 15. Зато, мать его экологию бережем. А то что там ветер в принципе дуть не может - вы подумали?!
  13. Ростислав Прокопенко
    Ростислав Прокопенко Сегодня, 16:20
    +1
    А вот кто считал потребность в ресурсах, месте и всем остальном на утилизацию ветряков с их лопастями, солнечных панелей и аккумуляторов к ним? Где-то видел фото - забитая электрокарами каршеринга парковка возле Парижа, которые ни починить, ни утилизировать толком не получается с их аккумуляторами.
    Да и у китайцев скоро место закончится для отвалов от разработки редкозема. Не будут они делать лопасти ветряков и электронику для теслы и что? Гикнулась зеленая энергетика?
    Только атомная энергетика спасет мир laughing
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 16:30
      0
      Вот как раз все эти солнечные панели и разобранные ветряки будут сваливать в отработанные карьеры и засыпать землёй одного такого карьера на несколько сотен подобных зелёных электростанций хватит - дёшево и сердито а главное экология ни как не пострадает да и карманы производителей то же.
  14. NF68
    NF68 Сегодня, 16:21
    0
    Капица исходил из уровня развития и науки на то время. С тех пор прошло 45 лет и за это время кое что изменилось и то, что ранее казалось маловероятным или вообще невероятным, сегодня или в ближайшее время, может стать реальностью. И это нормально.
  15. Комментарий был удален.
  16. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:31
    0
    Капица не ошибся. Через некоторое время его правоту поймут и те, кто топит за альтернативку. Поймут, когда топить станет нечем. winked
  17. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 16:35
    0
    Возможно сейчас некоторые виды альтернативной энергетики и не эффективны.Но с чего то надо начинать.Тем более углеводородов на век человечества не хватит. Почему то никто не пишет про подводные электростанции.Здесь меньше вырабатывается электроэнергии. Но зато нет затоплений,и рыба целая.Конечно,владеть такой электростанцией невыгодно.Нет шлюзования,нельзя воду придержать.А кроме того без альтернативой энергетики в космосе ну просто никак.
  18. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 16:54
    0
    Посмотрел на поля солнечных панелей и подумал: кто и как их от снега чистить будет? Если снег сухой и не слежавшийся-полбеды, а когда мокрый и после оттепели- большая проблема. Как локальный источник (для одной квартиры или одного дома)-неплохо, а для обеспечения города?И с ветроэнергетикой: нет еще достаточно надежного материала для лопастей, как защитить обмотки генераторов от влаги? В целом, себестоимость альтернативной энергетики на данный момент в три раза выше традиционной--ТЭЦ, ГЭС, АЭС.Нужно искать выработку электроэнергии на других физических принципах, а наука их пока не дала.
  19. t-12
    t-12 Сегодня, 16:57
    0
    Капица прав. Либо будет термояд, либо человечество сократится этак в 10-20 раз (до уровня, позволяющего выживать на энергии солнца, ветра и воды).

    Даже Исландия себя не обеспечит (тут ввозится куча "энергоёмких" товаров, произведённых в других странах за счёт нефти, газа и угля). А уж Сибирь... чем зимой топить, электричеством от ветряков?
  20. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 17:02
    0
    К примеру, за первую половину 2020 года в Германии на возобновляемые источники энергии пришлось 56 процентов выработки электричества. При этом в этой европейской стране только 4 процента пришлось на классические ГЭС, 52 процента – это альтернативные источники, из которых на солнечную энергию пришлось 11,4 процента, на ветер – 30,6 процента выработки электроэнергии.

    При всей моей любви к "алтернативной електроенергетики" должен заметит что автор несколько увлекся.
    Официально есть енергийний баланс для Германии в Евростат только до 2019.
    Так ветер в 2019 дал только 20,7 % от вьиработки електроенергии, солнце - 7,6 %. Вместе все возобновляемие источники, в том числе гидроелектростанции и биомасса дали менее 41 % електронергии, остальное уголь, газ и ядерная енергия. Кроме того Германия импортирует свише 5 % потреблямой в стране електроенергии и цена киловатчаса там одна из самих високих в Европе и в мире.
    А в общем енергийном балансе Германии (там не только електроенергии, но горючее для транспорта, отопления и так далее) возобновляемая енергия только 15 % всего потребления.