Ранние века русской истории в балладах А. К. Толстого

«Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!»

«Песня о походе Владимира на Корсунь»

«Смирюсь, – говорит ему князь, – я готов –

Но только смирюсь без урону!

Спустить в Черторый десять сотен стругов;

Коль выкуп добуду с корсунских купцов,

Я города пальцем не трону!

Увидели греки в заливе суда,

У стен уж дружина толпится,

Пошли толковать и туда и сюда:

«Настала, как есть, христианам беда,

Приехал Владимир креститься!».



И. Белов. Осада Корсуни князем Владимиром



Осада Корсуни. Воины князя Владимира присыпают земляную насыпь к стене города. Радзивиловская летопись, XV в.

«Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу».

«И шлёт в Византию послов ко двору:

«Цари Константин да Василий!

Смиренно я сватаю вашу сестру,

Не то вас обоих дружиной припру,

Так вступим в родство без насилий!»



Сражение армий Варды Склира и Варды Фоки, миниатюра из хроники Иоанна Скилицы



Крещение князя Владимира в Корсуни. Радзивилловская летопись, XV век



Херсонес. Предполагаемое место крещения князя Владимира



Крещение в баптистерии дружины князя Владимира. Радзивилловская летопись, XV век

«То, правда ль, я слышал, замкнули Босфор

Дружины какого-то Фоки?»

«Воистину правда!» – ответствует двор.

«Но кто ж этот Фока?»

– «Мятежник и вор!»

Отделать его на все боки!»

«И князь говорит:

«Я построю Вам храм

На память, что здесь я крестился,

А город Корсунь возвращаю я Вам

И выкуп обратно всецело отдам –

Зане я душою смирился!»



Чориков Б. Василий II отвергает Флорентийскую унию. Положив к его ногам посох и митру, перед ним стоит Исидор



Покров «Митрополит Иона», шитье, начало XVII века

«Хлодвиг никогда не раскаивался в своём решении: он по-прежнему добивался своих целей коварством, предательством и убийством, и умер ревностным католиком».

«Гакон слепой»



Битва при Листвене. 1024 г. Миниатюра Радзивилловской летописи



Jan Lucembursky



Печать Иоганна Люксембургского

«И отроки с двух его взяли сторон,

И, полон безумного гнева,

Слепой между ними помчался Гакон

И врезался в сечу, и, ей опьянён,

Он рубит средь гула и рева...

Отрезан Гакон и от русских отбит,

И, видя то, князь Ярослав говорит:

«Нужна свояку оборона!

Вишь, вражья его как осыпала рать!»

«Хакона ярла привели на корабль конунга. Он был красив на диво. У него были длинные волосы, красивые, как шелк. Они были перетянуты золотым обручем. Когда он сел на корме корабля, Олав сказал: «Правду говорят, что красив ваш род, но удача ваша истощилась».

«С новой напёр на врагов он толпой,

Просёк через свалку дорогу,

Но вот на него налетает слепой,

Топор свой подъявши...

Молотит по русским щитам и броням,

Дробит и сечёт шишаки пополам,

Никто с разъярённым не сладит...»

«Видя, что терпит поражение, побежал Ярослав с Якуном, князем варяжским, и тот Якун на бегу бросил свой плащ золотой. Ярослав же пришёл в Новгород, а Якун ушёл за море».