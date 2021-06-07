Комплекс «Нудоль» на фоне других компонентов ПРО

Первое предполагаемое изображение пусковой установки комплекса "Нудоль". Графика Bmpd.livejournal.com
В настоящее время вооруженные силы России и оборонная промышленность завершают текущую программу модернизации стратегической противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района. По результатам этих процессов в состав ПРО войдет целый ряд новых компонентов, в т.ч. перспективный ракетный комплекс, известный как А-235 или «Нудоль». Пока о нем известно крайне мало, что способствует появлению различных предположений и оценок.
По известным данным
Российские официальные лица в последние годы неоднократно поднимали тему модернизации ПРО и даже упоминали проект «Нудоль». При этом они соблюдали секретность и не вдавались в подробности. Более активными в этом отношении оказались иностранные СМИ: именно из зарубежных источников поступила значительная часть данных о «Нудоли». Впрочем, их достоверность нередко оказывается под вопросом.
В последние годы руководство Минобороны и войск ПВО-ПРО упоминало, что текущая программа модернизации противоракетной обороны будет завершена в 2021-22 гг. Рассказывали о создании и постановке на боевое дежурство противоракеты нового типа, хотя и не уточняли, о каком изделии идет речь. Этот вопрос был особенно интересным, поскольку в последние годы в новостях фигурировали сразу два перехватчика.
Более позднее изображение комплекса. Графика Bmpd.livejournal.com
С периодичностью в несколько месяцев военное ведомство отчитывалось о проведении испытаний модернизированной противоракеты для комплекса А-135. Пуски опытных изделий осуществлялись с полигона Сары-Шаган в Казахстане, и каждый раз сообщалось об успешном выполнении условной задачи. Опубликованные материалы и известные данные показывали, что испытания проходила модернизированная версия серийного изделия ПРС-1 / 53Т6. Впрочем, неоднократно опытную ракету на Сары-Шагане отождествляли с боеприпасом «Нудоли».
Об испытаниях комплекса «Нудоль» неоднократно сообщали различные иностранные издания и официальные органы, ссылавшиеся на американскую разведку. Новости такого рода впервые появились в августе 2014 г. и в дальнейшем публиковались регулярно. По иностранным данным, к настоящему времени провели до десяти запусков, в основном успешные. Почти все испытания проводились на полигоне Плесецк. С 2018 г. выполнено не менее 3-4 стартов со штатной пусковой установки.
Последние известные испытания «Нудоли» состоялись в апреле и декабре прошлого года. Оба этих мероприятия вызвали характерную реакцию Космического командования США. Новую противоракету назвали очередным свидетельством агрессивных намерений России и угрозой космическим системам США и союзников. Кроме того, традиционно напомнили о миролюбивых планах Вашингтона и желании лишь защищать себя и дружественные страны.
Зарубежная пресса пыталась найти пусковые позиции, использовавшиеся в испытаниях. Фото Defence-blog.com
На днях в отечественной прессе появились сообщения об очередном пуске, проведенном в конце мая. Официальные подтверждения такой информации пока не поступали; зарубежные источники тоже не упоминают этот запуск.
Вопросы облика
Технический облик, тактические возможности, характеристики и другие аспекты комплекса «Нудоль» пока не раскрывались, и большая часть информации остается секретной. Это провоцирует появление различных оценок и предположений, часть которых вполне может соответствовать реальному положению дел. При этом не все оценки пока складываются в стройную и непротиворечивую картину.
Ранее из отечественных и зарубежных источников стало известно, что одним из основных нововведений проекта А-235 «Нудоль» является мобильное исполнение пусковой установки противоракет. В свободном доступе присутствует пара изображений, предположительно показывающих облик такой боевой машины. Она выполнена на многоосном шасси и имеет подъемную стрелу под два транспортно-пусковых контейнера с ракетами.
Из официальных сообщений следует, что проект А-235 предусматривает модернизацию существующей системы ПРО А-135 с применением новых средств и изделий. Среди прочего, ожидаются новые ракеты-перехватчики с расширенными возможностями и улучшенными характеристиками. Предусматривается как модернизация имеющейся противоракеты 53Т6, так и создание новой «Нудоли».
Предполагается, что ракета нового типа позволит осуществлять перехват баллистических целей на увеличенных дальностях и за пределами атмосферы. За счет этого она дополнит существующую ПРС-1М и увеличит общую зону поражения системы ПРО. Мобильное исполнение, в свою очередь, обеспечит быструю переброску ракет в нужный район и сделает оборону более гибкой.
За рубежом считают, что А-235 сможет бороться не только с боевыми блоками баллистических ракет. В прессе и в официальных заявлениях упоминается предполагаемая способность «Нудоли» сбивать космические аппараты на орбитах высотой в сотни километров. Такой потенциал модернизированной российской ПРО вызывает особое беспокойство зарубежных стран.
Российская сторона отвергает все подозрения в создании противокосмического вооружения. Наша страна выступает против милитаризации космического пространства, и противоспутниковая ракета не соответствует таким идеям. Соответственно, все новые ракеты-перехватчики для стратегической ПРО предназначены для перехвата только баллистических ракет. Впрочем, это не мешает США обвинять Россию в «лицемерной пропаганде» и агрессивных намерениях, теперь направленных в космос.
Комплексный подход
Перспективный противоракетный комплекс «Нудоль», проходящий испытания в настоящее время, является частью более крупной и объемной программы модернизации стратегической ПРО. Эта программа предусматривает комплексный подход – параллельно создаются новые изделия разного рода и модернизируются существующие. Кроме того, продолжается развитие систем, взаимодействующих с противоракетной обороной.
Одновременно строятся несколько радиолокаторов предупреждения о ракетном нападении и обновляется спутниковая группировка аналогичного назначения. Проведена модернизация РЛС ПРО «Дон-2Н», повысившая основные характеристики обнаружения и обработки данных. Осуществляется совершенствование огневых средств обороны – проведена модернизация серийной ракеты и создано новое изделие.
По результатам завершенных и продолжающихся работ, в ближайшем будущем ПРО Москвы и Центрального промышленного района серьезно нарастит свой потенциал. Средства наблюдения смогут контролировать едва ли не все потенциальные районы пуска ракет, включая основные базы вероятного противника. Средства обработки данных и управления увеличат быстродействие и смогут более эффективно организовывать оборону.
За счет новых разработок вырастут и огневые качества ПРО. На стационарных позициях будут дежурить модернизированные противоракеты ближнего перехвата ПРС-1М с улучшенными летно-техническими характеристиками, повышенной точностью и эффективностью перехвата. Их дополнят мобильные комплексы «Нудоль», пригодные для развертывания в разных районах. За счет этого можно будет в минимальное время и без значительных затрат изменять конфигурацию ПРО, прикрывая разные территории.
Таким образом, уже в ближайшем будущем российская стратегическая противоракетная оборона станет более быстрой, эффективной и гибкой. Возможно, проводимая модернизация предусматривает и другие нововведения и преимущества, но о них, по очевидным причинам, пока не говорят. Однако и в таком случае понятно, что текущий проект «Нудоль» имеет высокий потенциал и большое значение для ПРО и национальной безопасности в целом.