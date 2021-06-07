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Комплекс «Нудоль» на фоне других компонентов ПРО

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Первое предполагаемое изображение пусковой установки комплекса "Нудоль". Графика Bmpd.livejournal.com


В настоящее время вооруженные силы России и оборонная промышленность завершают текущую программу модернизации стратегической противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района. По результатам этих процессов в состав ПРО войдет целый ряд новых компонентов, в т.ч. перспективный ракетный комплекс, известный как А-235 или «Нудоль». Пока о нем известно крайне мало, что способствует появлению различных предположений и оценок.

По известным данным


Российские официальные лица в последние годы неоднократно поднимали тему модернизации ПРО и даже упоминали проект «Нудоль». При этом они соблюдали секретность и не вдавались в подробности. Более активными в этом отношении оказались иностранные СМИ: именно из зарубежных источников поступила значительная часть данных о «Нудоли». Впрочем, их достоверность нередко оказывается под вопросом.

В последние годы руководство Минобороны и войск ПВО-ПРО упоминало, что текущая программа модернизации противоракетной обороны будет завершена в 2021-22 гг. Рассказывали о создании и постановке на боевое дежурство противоракеты нового типа, хотя и не уточняли, о каком изделии идет речь. Этот вопрос был особенно интересным, поскольку в последние годы в новостях фигурировали сразу два перехватчика.

Комплекс «Нудоль» на фоне других компонентов ПРО
Более позднее изображение комплекса. Графика Bmpd.livejournal.com

С периодичностью в несколько месяцев военное ведомство отчитывалось о проведении испытаний модернизированной противоракеты для комплекса А-135. Пуски опытных изделий осуществлялись с полигона Сары-Шаган в Казахстане, и каждый раз сообщалось об успешном выполнении условной задачи. Опубликованные материалы и известные данные показывали, что испытания проходила модернизированная версия серийного изделия ПРС-1 / 53Т6. Впрочем, неоднократно опытную ракету на Сары-Шагане отождествляли с боеприпасом «Нудоли».

Об испытаниях комплекса «Нудоль» неоднократно сообщали различные иностранные издания и официальные органы, ссылавшиеся на американскую разведку. Новости такого рода впервые появились в августе 2014 г. и в дальнейшем публиковались регулярно. По иностранным данным, к настоящему времени провели до десяти запусков, в основном успешные. Почти все испытания проводились на полигоне Плесецк. С 2018 г. выполнено не менее 3-4 стартов со штатной пусковой установки.

Последние известные испытания «Нудоли» состоялись в апреле и декабре прошлого года. Оба этих мероприятия вызвали характерную реакцию Космического командования США. Новую противоракету назвали очередным свидетельством агрессивных намерений России и угрозой космическим системам США и союзников. Кроме того, традиционно напомнили о миролюбивых планах Вашингтона и желании лишь защищать себя и дружественные страны.


Зарубежная пресса пыталась найти пусковые позиции, использовавшиеся в испытаниях. Фото Defence-blog.com

На днях в отечественной прессе появились сообщения об очередном пуске, проведенном в конце мая. Официальные подтверждения такой информации пока не поступали; зарубежные источники тоже не упоминают этот запуск.

Вопросы облика


Технический облик, тактические возможности, характеристики и другие аспекты комплекса «Нудоль» пока не раскрывались, и большая часть информации остается секретной. Это провоцирует появление различных оценок и предположений, часть которых вполне может соответствовать реальному положению дел. При этом не все оценки пока складываются в стройную и непротиворечивую картину.

Ранее из отечественных и зарубежных источников стало известно, что одним из основных нововведений проекта А-235 «Нудоль» является мобильное исполнение пусковой установки противоракет. В свободном доступе присутствует пара изображений, предположительно показывающих облик такой боевой машины. Она выполнена на многоосном шасси и имеет подъемную стрелу под два транспортно-пусковых контейнера с ракетами.

Из официальных сообщений следует, что проект А-235 предусматривает модернизацию существующей системы ПРО А-135 с применением новых средств и изделий. Среди прочего, ожидаются новые ракеты-перехватчики с расширенными возможностями и улучшенными характеристиками. Предусматривается как модернизация имеющейся противоракеты 53Т6, так и создание новой «Нудоли».


Подготовка к испытательному запуску противоракеты ПРС-1М, апрель 2021 г. Фото Минобороны РФ

Предполагается, что ракета нового типа позволит осуществлять перехват баллистических целей на увеличенных дальностях и за пределами атмосферы. За счет этого она дополнит существующую ПРС-1М и увеличит общую зону поражения системы ПРО. Мобильное исполнение, в свою очередь, обеспечит быструю переброску ракет в нужный район и сделает оборону более гибкой.

За рубежом считают, что А-235 сможет бороться не только с боевыми блоками баллистических ракет. В прессе и в официальных заявлениях упоминается предполагаемая способность «Нудоли» сбивать космические аппараты на орбитах высотой в сотни километров. Такой потенциал модернизированной российской ПРО вызывает особое беспокойство зарубежных стран.

Российская сторона отвергает все подозрения в создании противокосмического вооружения. Наша страна выступает против милитаризации космического пространства, и противоспутниковая ракета не соответствует таким идеям. Соответственно, все новые ракеты-перехватчики для стратегической ПРО предназначены для перехвата только баллистических ракет. Впрочем, это не мешает США обвинять Россию в «лицемерной пропаганде» и агрессивных намерениях, теперь направленных в космос.

Комплексный подход


Перспективный противоракетный комплекс «Нудоль», проходящий испытания в настоящее время, является частью более крупной и объемной программы модернизации стратегической ПРО. Эта программа предусматривает комплексный подход – параллельно создаются новые изделия разного рода и модернизируются существующие. Кроме того, продолжается развитие систем, взаимодействующих с противоракетной обороной.


Старт ракеты. Фото Минобороны РФ

Одновременно строятся несколько радиолокаторов предупреждения о ракетном нападении и обновляется спутниковая группировка аналогичного назначения. Проведена модернизация РЛС ПРО «Дон-2Н», повысившая основные характеристики обнаружения и обработки данных. Осуществляется совершенствование огневых средств обороны – проведена модернизация серийной ракеты и создано новое изделие.

По результатам завершенных и продолжающихся работ, в ближайшем будущем ПРО Москвы и Центрального промышленного района серьезно нарастит свой потенциал. Средства наблюдения смогут контролировать едва ли не все потенциальные районы пуска ракет, включая основные базы вероятного противника. Средства обработки данных и управления увеличат быстродействие и смогут более эффективно организовывать оборону.

За счет новых разработок вырастут и огневые качества ПРО. На стационарных позициях будут дежурить модернизированные противоракеты ближнего перехвата ПРС-1М с улучшенными летно-техническими характеристиками, повышенной точностью и эффективностью перехвата. Их дополнят мобильные комплексы «Нудоль», пригодные для развертывания в разных районах. За счет этого можно будет в минимальное время и без значительных затрат изменять конфигурацию ПРО, прикрывая разные территории.

Таким образом, уже в ближайшем будущем российская стратегическая противоракетная оборона станет более быстрой, эффективной и гибкой. Возможно, проводимая модернизация предусматривает и другие нововведения и преимущества, но о них, по очевидным причинам, пока не говорят. Однако и в таком случае понятно, что текущий проект «Нудоль» имеет высокий потенциал и большое значение для ПРО и национальной безопасности в целом.
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14 комментариев
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  1. Torins
    Torins Вчера, 18:15
    +7
    Чем надёжнее закрыты, для атаки, стратегически важные объекты, тем больше шансов, что противник не решится на открытый вооружённый конфликт. А значит будет мир)
    1. Анахорет
      Анахорет Вчера, 19:32
      +2
      надежных дежурств и мирного неба))
      Побольше "Нудолей" полезных и разных)
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 19:42
        +1
        А когда Выхухоль будет готова?
        1. Анахорет
          Анахорет Вчера, 19:47
          +2
          сразу после "опухоли" и "похухоли"))
  2. Undecim
    Undecim Вчера, 18:19
    +11
    Технический облик, тактические возможности, характеристики и другие аспекты комплекса «Нудоль» пока не раскрывались,

    Автор обладает уникальной способностью создавать совершенно пустопорожние статьи ни о чем. При этом все они написаны по одному трафарету, в который просто вставляется очередное название.
    1. AUL
      AUL Вчера, 18:59
      +3
      Интересно, какую новую информацию автор хотел нам сообщить?
      1. Undecim
        Undecim Вчера, 19:04
        +5
        В задачу этого автора не входит информирование аудитории. Его функция - создание видимости.
        Сегодня выдал две статьи, обе не несущие никакой информации.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:49
    -1
    Да какая разница, чего там заявляют ... создаём, то что надо и будем использовать, когда надо!
    1. ученый
      ученый Вчера, 20:55
      +3
      Цитата: rocket757
      Да какая разница, чего там заявляют ... создаём

      Проблема не в том, что мы создаем. А том, что не создаем.
      А не создаем мы в России достаточно много чего и далеко не по объективным причинам, а исключительно в силу меркантильных интересов чиновников.
      Например, при наличии реальных ракетных угроз со стороны США для многих стран Мира (Китай, Иран, Сербия, Венесуэла, С.Корея и т.д.) Россия по каким то непонятным причинам, до сих пор не включает их систему ПРО. Даже Казахстан в котором проходят испытания, не имеет ни какой системы ПРО, ни стратегической, ни оперативной, даже тактическая сомнительна.
      Следующая проблема, это охват регионов. Всего два. Такое ощущение, что мы до сих пор соблюдаем с США соглашение по ПРО. Американцы уже не только прикрыли, плохо ли хорошо, многие свои базы, но и базы своих союзников, которые им еще и платят за это.
      Далее, давно существует возможность сбивать ракеты на начальном этапе запуска, Да в космос пока политики стесняются выводить оружие, но ведь ни кто не мешает отработь эти технологии и иметь их в арсенале. Все таки уменьшить количество боеголовок на порядок, особенно если пуски с подводных лодок это для любой системы ПРО значительная помощь.
      1. Pushkowed
        Pushkowed Сегодня, 03:55
        0
        ...сбивать ракеты на начальном этапе запуска...
        Видимо, именно для этого "Нудоль" и разместили на подвижном шасси (кстати, впервые в истории отечественной ПРО). Если противник решит нанести МРЯУ со своих ПЛАРБ, то наверняка подгонит их поближе к побережью, чтобы сократить подлётное время. Если на побережье будут мобильные системы ПРО, то они смогут (ну, теоретически смогут) достать ракеты ещё на разгонном участке, до разведения боевых блоков. Кроме того, мобильное исполнение "Нудоли" позволяет действительно начать "экспортировать услуги по ПРО".
  4. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 19:06
    +3
    Какая агрессивная Россия... Строит противоракеты, комплексы ПВО-ПРО, это явно подготовка к нападению. А вот мирное нато проводит миролюбивые оборонительные учения по нанесению ударов по Калининградской области.
  5. Проксима
    Проксима Вчера, 20:19
    +4
    Цитата: Undecim
    Автор обладает уникальной способностью создавать совершенно пустопорожние статьи ни о чем.

    Вот поэтому на ВО и выходит вначале статья, а в конце автор. Было бы наоборот, такой "материал" никто даже начинать бы читать не стал. negative
  6. Texas
    Texas Вчера, 22:49
    0
    Лучшая защита, это атака. Раздолбай своего противника и нет проблем на долгое время.
  7. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 01:06
    0
    С учетом мобильности пусковых установок, из договора по про мы тоже вышли, видимо