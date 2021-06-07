Военное обозрение
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Вслед за Украиной? Двадцать лет российского оглупления

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Иногда в голове у человека разумного и думающего рождаются вопросы типа «Кому и для чего все это надо?». И вопросы требуют ответов. Пока возникают и пока еще требуют. Но в нашей стране все идет к тому, что скоро (по историческим меркам) задавать такие вопросы будет некому и незачем.


В этом году мы с тоской и печалью отмечаем 20 лет с того момента, как советская система образования ушла в прошлое и ее заменила ЕГЭ. Система, которую не критиковал только совсем ленивый из числа понимающих.

Да, обсуждений было много и власти даже одно время заигрывали с народом, распуская слухи на тему того, что ЕГЭ отменят и вернут систему с обычными экзаменами.

Не тут-то было. В этом году добили даже саму возможность каких-либо изменений. Если, допустим, ребенок не хочет поступать в ВУЗ, а мечтает о карьере дворника, ЕГЭ он все равно будет обязан сдать. Так будет уже с 2022 года.

Подавалось все это в те годы как просто умопомрачительное средство по борьбе с коррупцией. Дескать, тест – это то, что просто отобьет руки тем, кто за взятки продвигал богатых, но тупых деток в престижные ВУЗы вместо талантливых, но бедных.

На самом деле, реально только поле битвы сместилось. Это знают все. Борьба за места в престижном ВУЗе начинается не после сдачи экзаменов, а за несколько лет до того момента. Если есть деньги, чтобы класса этак с пятого-шестого начать натаскивать ребенка на сдачу тестов – все прекрасно. Если нет – ну извините, у нас такая вот замечательная страна, в которой любой ребенок может при удачном раскладе оказаться в МГИМО на бюджетном месте.

Правда, оказываются почему-то все так же детки дипломатов. Как в ВШЭ учились отпрыски звучных фамилий, так и учатся.

И никаких проблем, просто немного больше денег надо потратить.

Вот вопрос: а на что?

А на то, чтобы правильно сдать тест. Это один в один, как сдача экзаменов на право управления автомобилем. Чему учат в автошколах? Езде? Нет, там учат как сдать экзамен на получение водительского удостоверения.

Точно так же и в школах. Учат не комплексу знаний, а как правильно поставить галочки в тесте.


А потом, как полагается, «беспристрастная» комиссия в ВУЗе рассмотрит результаты прохождения теста и… И да, есть у нас программы «целевого набора», есть и некие дополнительные испытания, которые позволяют с точностью до сотых моля определить количество гениальности в ребенке.

Вот видимо потому у нас на полном ходу эти двадцать лет образуются династии. Судейские, прокурорские, художественные, киношные и так далее.

Складывается впечатление, что талант к дипломатии или эстраде у нас четко передается на генетическом уровне. Или как огурцы, перекрестным опылением. Но передается четко и туда, куда надо.
Еще одна пакость, которую придумали в рамках этого ЕГЭ, и которая многое рубит под корень – это так называемое «портфолио». Да, по сути, опять же, портфолио, состоящее из различных достижений, успехов, заслуг спортивного, научного и прочих направлений – это неплохая мысль. Но одно дело реализовать все это в Москве, и совсем другое – скажем, в Саратове. Или Омске.

Понятно, что Москва – это не совсем Россия, Россия начинается немного подальше. Правда, и в среде ТОЙ России есть отдельные участки, где сдать ЕГЭ на 100 баллов – это раз плюнуть. Но даже с этим федеративным образованием все более-менее понятно и в рамках ситуации.

Но по сути пропасть между Москвой и Россией в целом только углубилась. Но оно, наверное, даже лучше. Нечего холопам из глубинки мечтать о МГИМО, МГТУ имени Баумана, МГУ… Для остальной России есть все оставшиеся буквы алфавита перед ГУ.

Чем дальше от Москвы – тем сложнее доказать/проявить ребенку свою гениальность, да оно, по сути, никому и не надо. Дипломатом должен стать сын дипломата, прокурором – сын прокурора, а судьей – дочь судьи. И вот такая преемственность поколений – самое то, что нужно. И не надо портить стройную схему.

Схема, надо сказать, хороша. Комиссии, «тщательно и беспристрастно» изучив документы, где, судя по всему, главным показателем являются фамилия и отчество кандидата, вынесут вердикт: годен к учебе в том же МГИМО, или пойдет учиться в родной Пензе.

Понятно, что уровень подготовки в разных школах разный. Но в принципе, с таким подходом, какой придумали власти для России, появление «поколения ЕГЭ» - это закономерный результат.

Да, как бы мем, но скорее – ужасный результат, это «поколение». Оно действительно такое, как о нем говорят. И необразованность, точнее, недообразованность этих детей – это результат именно системы ЕГЭ.

Ведь теперь время нужно тратить не на реальную учебу, а на умение правильно поставить крестики или галочки в тесте. Который, как обычно, не имеет ничего общего с нормальными знаниями.

Отсюда и результат: неграмотность, небольшой словарный запас, пробелы в истории и литературе. Потому что некогда. Да и читать сегодня никто не любит. Зачем, если есть Интернет, проклятый и благословенный? Из которого можно быстро и удобно надергать себе всяких помойных фейков, в силу своей необразованности уверовать в них, а потом… Да все что угодно, любая глупость, от митинга за Навального до резни в своей же школе.


Счастливчики могут позволить себе дистанционное обучение. Богатые – элитные школы. Остальная Россия становится поставщиком кадров «поколению ГЭ». И это заложено на государственном уровне.

Сколько петиций было подано родителями, сколько сотен тысяч подписей было поставлено под петициями за отмену системы единого ГЭ?

Уже даже в Госдуме начали задумываться над складывающейся ситуацией. Одно время, после заявлений вице-спикера ГД Петра Толстого, даже показалось, что «вот-вот и взойдет», но нет. Станет только хуже, потому что теперь и выпускники колледжей обязаны будут пройти через этот ГЭ.

А господин Толстой прав в своих высказывания относительно того, что система российской версии ГЭ - копия с западных образцов. Совершенно неэффективная, по его мнению.

А вот тут стоит задуматься, почему она такая. И кому не нужны умные граждане в стране.

Не нужны они в первую очередь нашему государству. Зачем власти люди, которые умеют думать? Анализировать? Спорить? Убеждать?

Нет, это все от беса. Гражданин России, как известно по постулатам, озвученным господином Грефом, должен уметь расписываться в кредитном договоре и знать четыре действия арифметики. Остальное – сомнительные ценности.

Вообще к тому, что говорит господин Греф, надо прислушиваться очень внимательно, ибо Греф – это такая же неуничтожимая данность, как Чубайс или Набиуллина. Он никуда не уйдет ни при каком раскладе, что бы в стране ни произошло. Ибо Греф НАЗНАЧЕН. И никуда не уйдет.

Кто не верит – вспомните, как моментально сыграл в «бан» господин Михалков со своим «Бесогоном», стоило ему только тронуть Грефа. Вылетел со всех каналов и прозябал в Интернете. Да, вернули, но осадочек, осадочек какой остался…

Конечно, странновато смотрится, когда глава Сбербанка лезет в вопросы образования, но это такая же данность, как и многое другое.

Но вам лишнее доказательство того, что Греф прекрасно понимает, в чем цели и задачи воспитания. Не так давно Сбербанк объявил об очередном событии: лицом Петербургского международного экономического форума, который проводится под патронажем Сбербанка, был выбран…

А кто должен был бы стать лицом экономического форума? Молодежным лицом?

Может быть, Андрей Есипенко?

Вслед за Украиной? Двадцать лет российского оглупления
Фото: chess24.com

Восемнадцатилетний парень который нанёс поражение действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену на супертурнире в Нидерландах? Получивший звание гроссмейстера в 16 лет?

Нет, не шахматист.

Может быть, подошел кто-то из российской сборной по физике, которая забрала ВСЕ золото на Азиатской школьной олимпиаде?


Фото: МФТИ

Нет, не физики.

Тогда, может быть, математик Даниил Фиалковский? Завоевавший в 11 классе премию Grand Award, которую называют «малая Нобелевская премия» за исследование алгоритмов.


Фото: itmo.ru

Нет, не математик.

Ладно, хватит уже. Лицом международного форума был признан другой Даниил. Милохин. Закомплексованный кривляка-тиктокер. Считающий, что он может связать несколько слов в одну тему и промычать ее в микрофон. Извините, его одухотворенное лицо здесь размещать не буду. Достаточно самого факта.

Вот он какой, герой нашего времени и наше будущее по мнению сильных мира сего. Тиктокер, не осиливший даже профтехколледж в Оренбурге.

В общем, не в обиду господину Грефу, но план «Ост» он явно почитывал на ночь.

Но если государству требуются толпы оболваненных и послушных граждан, у которых в голове только минимальный набор постулатов… Вам это ничего не напоминает? Мне напоминает. Да, Украину. Там было нечто подобное. Сперва деградация образования, потом подмена ценностей, потом мягкая обработка в национальном стиле – и вуаля!


Фото: MIGnews.com

С образованием у нас полный порядок. С подменой ценностей тоже. В новостях что по ТВ, что в Интернете давно не было рассказов про трудовые подвиги и награды для героев. Там больше место скандалам.

Поразило долгое раздумье властей на тему того, надо ли награждать казанских Учителей, закрывавших собою детей. Конечно, какие награды учителям? А вот медальку за заслуги в ознаменование долгой и плодотворной работы 23-летнему рэперу и по совместительству сыночку одного из сподвижников Самого – это нормально. Для того в этой стране орденки да медальки и существуют – награждать того, кого надо, а не тех, кто достоин.

А учителя… Это так… Низ социальной лестницы.

Вернемся к системе ГЭ. Против системы все: и дети, и родители, и учителя. Если верить сайту SuperJob, который регулярно опрашивает своих пользователей на различные темы, то 68% россиян хотели бы отмены ГЭ. А если взять родителей учащихся выпускных классов, то там процент еще выше: 83.

О чем говорят сами учителя? О том, что ЕГЭ – это просто срез базовых знаний, тест на минимальную грамотность. И ни в коем случае не показатель того, насколько талантлив и развит ученик. Высокий балл ЕГЭ не является гарантией ума и образованности, низкий - не свидетельство глупости и невежества.

Но государству нужна именно такая система отбора. Слишком много учащихся идет в ВУЗы и потом все равно занимается чем угодно, только не освоением своей профессии, полученной в университете. Это факт.

Да, конечно, нужны и люди на рабочих специальностях, которых готовят в колледжах и техникумах.

Но для этого надо поднимать престиж этих специальностей, а не снижать возможность поступления в ВУЗ.

Что касается высшего образования, так оно и так уже ниже плинтуса в стране. Что тут говорить, для того, чтобы продавать мобильные телефоны или заполнять договоры микрозаймов, надо иметь диплом о высшем образовании.

Тестирование, которое предлагают в рамках ЕГЭ – это только тестирование. И два года, убитые на подготовку к прохождению этого тестирования – это бред.

И как можно тестом определить развитие и уровень знаний по гуманитарным предметам?

В целом, можно сказать, что украинский сценарий разыгрывается в нашей стране вполне нормальными темпами. Да, в Украине намешали еще национальной гордости и ненависти к соседям, но уверен, за этим у нас дело не станет. После таких интересных заявлений президента насчет того, что советский народ в одиночку победил фашизм, уверен, за дальнейшим развитием альтернативной истории дело не станет.

Двадцать лет в стране идет эксперимент по оглуплению. Скоро, собственно, уже в школы придут «учителя», которые учились в рамках системы ГЭ. И вот тогда все станет просто прекрасно. И ни о каком возврате к иной системе обучения и экзаменования уже не будет идти речи. Учителя, выращенные системой ГЭ, просто не сумеют по-иному.

Нам же только останется констатировать факт того, что ЕГЭ не выполнил ни одну из заявленных при его введении задач. Коррупция не была ликвидирована, наоборот, она расцвела махровым цветом. Подлогов и искажений не стало меньше. Дети без привилегий не получили никаких преимуществ, наоборот, пропасть между обеспеченными и российским «средним классом» только усугубилась. Образование стало еще дороже, поскольку моментально расплодились репетиторы, которые «правильно готовят к ЕГЭ».

И самое страшное – у нас на выходе поколения, готовые поверить любому бреду из интернета.

В общем, мы очень успешно гонимся за Украиной. Весь вопрос только, в каких целях будут использованы толпы оболваненных и равнодушных ко всему, кроме Интернета. Как их использовали в Украине, мы в курсе. Какое применение им будет найдено в России – увидим и прочувствуем, главное, чтобы не на своей шкуре.

А так – наверное, заданным курсом идем двадцать лет, россияне…
Автор:
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239 комментариев
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  1. U-58
    U-58 Вчера, 05:25
    +28
    Все верно. Но это вопль вопиющего в пустыне.
    Тем более, что бороться надо не с системой ЕГЭ, а с системой преподавания в школе. Ибо ЕГЭ- это вершинка айсберга. Отмена ЕГЭ знаний не прибавит....
    То есть (и автор это отмечает) необходима та самая советская средняя школа, десятилетиями дававшая стране грамотных граждан.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 05:38
      +22
      Цитата: U-58
      Все верно. Но это вопль вопиющего в пустыне.

      да,всё верно,и от этого страшно.Рома,ты тоже грефа, упомянул..тоже "бан" грозит ? what сейчас ещё адепты "околонулевые" подтянутся,и с пеной у рта,будут обвинять Романа во "всёпропальществе".ну как обычно. у кого есть свой "свечной заводик" и детки удачно пристроены,для тех остальные "неудачники" просто грязь из под ногтей. а есть ещё "любители Первого канала",носители розовых очков,они тоже считают,что всё нормально,ещё чуть-чуть,и будет "прорыв"...будет...только куда ? в бездну ? а всё к тому идёт,нарыв зреет.

      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 05:50
        +17
        Тот случай когда с автором, обычно очень спорным, согласен на все 100.
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 06:54
          +16
          Согласен с Вами, Владимир. Тот самый редкий случай когда все заодно. Ну, или почти все.
          1. kalibr
            kalibr Вчера, 08:19
            +5
            Константин! Вот Вы работали в музее и знаете это до тонкости. Я 32 года работал в ВШ, 4 года в сельской школе и 2 года на СЮТ и тоже знаю это до тонкости. Сколько лет Роман работал в школе и в ВШ? Спросите... А потом задумайтесь... В суде информация с чужих слов не рассматривается. А вот статьи на основе вторичной информации - ОК. Лишь бы совпали с мнением народным. А оно, это мнение... ну Пушкина вспомним, "Бориса Годунова". Вы обратили внимание, что я НИ РАЗУ ничего здесь не написал про офицеров и инженеров? Заметили? Хотя у меня были и знакомые офицеры и инженеры. И рассказывали, как бегали в самоволку через забор из училища, и как воевали... Но САМ Я ЭТОТГО НЕ ИСПЫТАЛ. И потому не считаю себя вправе писать о работе людей, о которой лишь слышал и читал. Но о работе педагогов пишут все, кому не лень, ни дня в школе на работая. Это НЕПРАВИЛЬНО!
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 08:27
              +22
              Мне показалось, что здесь не столько о работе педагогов, сколько о ситуации в стране, меня она тоже не радует.
              1. kalibr
                kalibr Вчера, 08:41
                -4
                Константин, а мне кажется, что писать нужно о том, что ты знаешь, причем не с чужих слов, не из газет, и ТВ, а на основе личного опыта и документов. Внешне много чего кажется, хотя на самом деле ситуация имеет место быть с точностью до "наоборот".
                1. tihonmarine
                  tihonmarine Вчера, 09:08
                  -4
                  Цитата: kalibr
                  Константин, а мне кажется, что писать нужно о том, что ты знаешь, причем не с чужих слов, не из газет, и ТВ, а на основе личного опыта и документов.

                  С Вами согласен на все 100%. Меня удивляют люди, которые понятия не имеют о какой то специальности или отрасли, но пишут и даже пытаются навязать своё мнение. К примеру, как можно писать о море и моряках, если море видел только с берега.
                  1. kalibr
                    kalibr Вчера, 09:20
                    0
                    Цитата: tihonmarine
                    К примеру, как можно писать о море и моряках, если море видел только с берега.

                    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                    1. Ezoterik
                      Ezoterik Вчера, 09:45
                      +5
                      Ну а как же здравый смысл и житейский опыт? Сын работяги никогда, будь он хоть вторым Дизраэли не сможет поступить в МГИМО. Это просто невозможно практически, хотя теоретически шансы равные.
                      1. Arzt
                        Arzt Вчера, 09:50
                        -4
                        Ну а как же здравый смысл и житейский опыт? Сын работяги никогда, будь он хоть вторым Дизраэли не сможет поступить в МГИМО. Это просто невозможно практически, хотя теоретически шансы равные.

                        Как раз с ЕГЭ это и стало возможно.
                        И как раз богатеи ратуют за отмену ЕГЭ.
                      2. kalibr
                        kalibr Вчера, 09:52
                        -34
                        Цитата: Ezoterik
                        Сын работяги никогда, будь он хоть вторым Дизраэли не сможет поступить в МГИМО

                        А зачем он там нужен? Сын дипломата С ДЕТСТВА ВРАЩАЕТСЯ В ЭТОЙ СРЕДЕ, он НАПОЛОВИНУ ГОТОВ К ЭТОЙ РАБОТЕ. А сына работяги нужно еще учить пользоваться ножом и вилкой!
                      3. Ланнан Ши
                        Ланнан Ши Вчера, 11:03
                        +28
                        Цитата: kalibr
                        Сын дипломата С ДЕТСТВА ВРАЩАЕТСЯ В ЭТОЙ СРЕДЕ, он НАПОЛОВИНУ ГОТОВ К ЭТОЙ РАБОТЕ.

                        А сын генерала с детства вращается в армейской среде. Сын водителя в машинах разбирается. Пора вводить кастовое общество?
                        Кстати. Тот же тайлеран, по вашей логике, должен был в атаке шашкой махать, голда меир, практически с нуля отстроившая дипломатию израиля - плотничать, дизраэли пописывать романы. Хотелось бы услышать о "потомственных" дипломатах "с детства подготовленных", и вошедших в число великих. А то практика показывает, что вот как раз на них то, обычно, природа и отдыхает. И дальше серой посредственности, зато пристроенной на теплое местечко, они крайне редко продвигаются. yes
                      4. kalibr
                        kalibr Вчера, 11:37
                        -17
                        Ну, я лично был знаком в школе с мальчиком, сыном офицера. Не генерала... Но он стал уже в наше время генералом. Сейчас принимает парады на Красной площади. У меня мама была кандидат исторических наук, доцент. Я, глядя на нее, очень хорошо представлял - как это, стать к.и.н. и что для этого надо сделать. И стал! Природа не отдохнула. Моя дочь с детства знала, как это - учиться в аспирантуре, сдавать минимум. И тоже стала к.и.н. И на ней природа отдыхать не стала... Так что "практика" бывает разная.
                      5. IS-80_RVGK2
                        IS-80_RVGK2 Вчера, 12:21
                        +12
                        Цитата: kalibr
                        Так что "практика" бывает разная.

                        Ваша практика доказывает только то что ваш ребёнок смог стать с вашей помощью кандидатом исторических наук. И не более того. Кстати сказать насколько у него есть талант в этой области очень интересный вопрос.
                      6. kalibr
                        kalibr Вчера, 12:33
                        -9
                        Читайте в интернете ее книги и статьи в Е-лаб, если Вы знаете, что это такое... Но только если ребенок ... к, ему в башку ничего не втемяшишь!
                      7. IS-80_RVGK2
                        IS-80_RVGK2 Вчера, 12:51
                        +5
                        Цитата: kalibr
                        Читайте в интернете ее книги и статьи в Е-лаб, если Вы знаете, что это такое...

                        Нет, не знаю. Кувалду, лом, гаечный ключ знаю. Е-лаб не знаю. Гламурное что-то наверное.
                        Цитата: kalibr
                        Но только если ребенок ... к, ему в башку ничего не втемяшишь!

                        Да, Шпаковский это не Макаренко. Определенно не Макаренко. Уж больно суров.
                      8. kalibr
                        kalibr Вчера, 13:14
                        -5
                        Цитата: IS-80_RVGK2
                        Гламурное что-то наверное.

                        Вот в этом-то Вы весь, Макар.. Не читал, но... главное что-то уничижительное вякнуть! elibrary.ru - это научная электронная библиотека. Туда гламурное не попадает! Впрочем, д... ки тоже!
                      9. IS-80_RVGK2
                        IS-80_RVGK2 Вчера, 13:21
                        +3
                        Цитата: kalibr
                        elibrary.ru - это научная электронная библиотека.

                        Теперь буду знать, вашими стараниями.
                        Цитата: kalibr
                        Туда гламурное не попадает! Впрочем, д... ки тоже!

                        Это печально. Куда ж нынче без пиара и гламура. Вам ли не знать.
                      10. kalibr
                        kalibr Вчера, 13:29
                        -5
                        Цитата: IS-80_RVGK2
                        Куда ж нынче без пиара и гламура.

                        Да вот есть куда и много... на соседней ветке моя статья про винтовку Браунинга. Ни гламура, ни пиара... и ничего, читают люди, даже нравится некоторым.
                      11. IS-80_RVGK2
                        IS-80_RVGK2 Вчера, 14:01
                        0
                        Ключевое слово здесь - некоторым.
                      12. kalibr
                        kalibr Вчера, 14:08
                        -3
                        Цитата: IS-80_RVGK2
                        Ключевое слово здесь - некоторым.

                        Это я на радость некоторым недалеким людям поскромничал! На самом деле их количество зашкаливает. В чем нетрудно убедиться посмотрев на то, как растет рейтинг. С чего бы?
                      13. IS-80_RVGK2
                        IS-80_RVGK2 Вчера, 14:16
                        +2
                        Да, но Ксению Анатольевну Собчак, к примеру, знают все, а Вячеслава Олеговича Шпаковского только, в основном, диванные вояки с сайта ВО. Хотя это я конечно завидую.
                      14. kalibr
                        kalibr Вчера, 15:36
                        +3
                        С 1987 года мои книги в СССР по 91-ый выходили тиражами по 100 тысяч.и расходились в две недели. Нет такой СЮТ, или детской библиотеки, где бы их не было. Собчак о такой популярности и мечтать не могла. Ну, а книги в Osprey и Dreаm читали и читают на Западе.. ух... как много. Это Вы, милейший, кроме ВО ничего не читаете и E-lab для вас "гламурное". А есть еще вот это:
                        https://правдинформ.рф/modules.php?name=Laid&keyw=Вячеслав%20Шпаковский
                        http://ru-an.info/author.php?rid=3863
                        http://alternathistory.com/tag/vyacheslav-shpakovskij/
                        https://www.pravda.ru/author/shpakovskijj_vjacheslav/
                        https://oko-planet.su/history/historydiscussions/451543-istoriya-o-kamne.html
                        https://www.popmech.ru/author/vyacheslav-shpakovskiy/
                        https://naukatehnika.com/files/vse_zhurnaly/2020/12.20/NiT-12.20.pdf
                        Устанете даже листать, не то что читать! И это далеко не все. Просто лень было дальше смотреть...
                      15. IS-80_RVGK2
                        IS-80_RVGK2 Вчера, 18:23
                        +2
                        Поставил вам плюс. Но в моей библиотеке ваших книг к сожалению нет. К своему стыду вынужден в этом признаться. Но надеюсь когда-нибудь приобрету ПСС Шпаковского В. О. за личным автографом классика.
                      16. kalibr
                        kalibr Вчера, 19:14
                        0
                        Ну, на ПСС мне рассчитывать не приходится. Есть книги-учебники в продаже по ПР и управлению общественным мнением. Есть электронные книги на ресурсе author. today, но в них автограф не напишешь. Сейчас жду решения сразу трех издательств. Ковид заканчивается и книги начинают печатать. Должны быть подписаны договоры на три книги, но когда и будут ли... кто знает. Но если что-то будет, Вы узнаете, напишите мне и мне будет только лишь приятно Вам такую книгу отправить.
        2. Тит_2
          Тит_2 Вчера, 23:52
          0
          Про гламур и дур.....ки есть.критерии и стандарты? Кто сие определит?
      2. kalibr
        kalibr Вчера, 15:30
        -1
        Цитата: IS-80_RVGK2
        Определенно не Макаренко. Уж больно суров.

        Но в морду воспитанников не бил!
      3. IS-80_RVGK2
        IS-80_RVGK2 Вчера, 18:25
        0
        И не надо. Сами помрут от алкоголя и осознания собственного ничтожества. Так им унтерменшам!
  2. Ланнан Ши
    Ланнан Ши Вчера, 15:29
    +7
    Цитата: kalibr
    Ну, я лично был знаком в школе с мальчиком, сыном офицера. Не генерала... Но он стал уже в наше время генералом.

    Т.е., свои слова, что дети дипломатов, готовые полуфабрикаты для выдающихся дипломатов, подтвердить примерами не получается?
    Кстати. Примеров того, что из генеральских сынков вырастают типичные бойцы арбатского военного округа, которых к армии и близко подпускать не стоило бы, тоже немало. Поэтому давайте будем все же брать не среднестатистическое, а именно выдающихся ученых, военных, политиков. Тех, кто двигает страну вперед, а не кое как существует, на созданном предками. Отслеживать их происхождение, и делать выводы. Благо ли пропихивать деток по наследству, или все же зло. Ага? Ну вот и попробуйте подкрепить свою точку зрения фактами.
    Цитата: kalibr
    Так что "практика" бывает разная.

    Ну да. Разная. Если не устроит подход с вычислением происхождения великих, то.... Берем за единицу измерения - государство, а не семью, и доказываем правоту той самой практикой. Раз вы позиционируете себя историком- профи, для вас не составит ни малейшего труда привести примеры успешных, в настоящий момент, обществ с жестким сословным ну или кастовым делением. yes
  3. kalibr
    kalibr Вчера, 15:48
    0
    Цитата: Ланнан Ши
    обществ с жестким сословным ну или кастовым делением.

    Британия!
  4. Ланнан Ши
    Ланнан Ши Вчера, 17:10
    +3
    Цитата: kalibr
    Британия!

    Эм. А не затруднит рассказать, в чем именно заключается сословность британии? Так, информации для. В последнем британском правительстве, афроафриканцев и прочих немного не европейцев, в 2 раза больше, чем титулованных. laughing
    Кстати. Даже пэр, с некоторых пор, скорее что то вроде звания - почетный гражданин, чем сословие. Ибо наградных, ненаследуемых пэров, в 2.5 раза больше, чем наследуемых. И таким вот наградным может стать хоть графский внук, хоть потомственный ассенизатор, хоть чистокровный англичанин, хоть эскимос, главное наличие заслуг. И снова кстати. 100% титулованных, в составе правительства, именно такие, наградные laughing
    Да и сама принадлежность хоть к графам, хоть к маркизам, дает куда как меньше, чем размер личного счета. Завести личного водителя - баронета, или там эсквайра, скорее вопрос цены, ну и психического здоровья, чем реальная проблема. И в чем собственно сословность общества?
  5. kalibr
    kalibr Вчера, 17:12
    -1
    Цитата: Ланнан Ши
    И в чем собственно сословность общества?

    В его сословности. А более подробно мне просто нет смысла объяснять. Тут абзацем не обойдешься. Просто примите, как данность.
  6. Ланнан Ши
    Ланнан Ши Вчера, 17:20
    +4
    Цитата: kalibr
    В его сословности.

    Натянуть сову сословности, можно на глобус любого звания. Тогда и у нас насквозь сословное общество. Сословие почетных граждан деревни Неурожаевки, сословие членов общества анонимных алкоголиков, сословие потомственных защитников берез от бобров.
    Реально же сословие - социальная группа отличающаяся по своему правовому положению от прочих, и передающая права/обязанности по наследству. Ну вот и покажите такую правовую обособленность в великобритании. Ага.
    Дело в ом, что истину, что сословность и смерть общества - суть синонимы, осознала даже насквозь консервативная англия. И пусть не спеша, но весьма методично, избавляется от неё. А вот вам, почему то, милее взгляды и обычаи средневековья.
    На том усе. Ибо надоело. yes
  7. kalibr
    kalibr Вчера, 17:23
    0
    Цитата: Ланнан Ши
    И пусть не спеша, но весьма методично, избавляется от неё.

    Это процесс, а не данность. И процесс весьма медленный. И это лишь Ваше мнение. Здесь был любопытный материал, "То, что вы не хотели знать об Англии". Почитайте на досуге.
  8. kalibr
    kalibr Вчера, 17:27
    0
    Цитата: Ланнан Ши
    Ну вот и покажите такую правовую обособленность в великобритании.

    Двумя предложениями тут не обойтись. Нужен материал с проверяемыми ссылками (не как этот,да?), с примерами, интересный. Подготовить такой и написать дело не одного для. И даже не одной недели. Но тема сама по себе интересная. Я подумаю, как лучше всего будет ее подать.
  9. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Вчера, 11:06
    +12
    А почему Вы так скептически относитесь к сыну простого рабочего?он что.не человек?он что.изначально ущербный?
  10. kalibr
    kalibr Вчера, 11:38
    -12
    Цитата: Андрей ВОВ
    А почему Вы так скептически относитесь к сыну простого рабочего?он что.не человек?он что.изначально ущербный?

    А почему Вы обязательно ориентируетесь на редкости? Случайности бывают, да, но общее правило против них.
  11. Ezoterik
    Ezoterik Вчера, 11:44
    +3
    Вопрос о ценности тех или иных профессий в социуме. Не люблю Солженицына, но одно он подметил точно. В лагере ценность профессий меняется с точностью до наоборот. И ежели ты, к примеру, философ, и иже с ним, то кроме кайла в руки и не иллюзорной возможности в течение месяца "дать дуба" на общих ничего не светит.
    А вот если ты столяр, портной, сапожник, доктор - все совсем наоборот.
  12. kalibr
    kalibr Вчера, 11:45
    -10
    Цитата: Андрей ВОВ
    А почему Вы так скептически относитесь к сыну простого рабочего?он что.не человек?он что.изначально ущербный?

    Вырос на улице Пролетарской среди детей рабочих. Рассказать, как они жили с 1959 по 1968 год? Рассказывал здесь уже...Но могу и повторить...
  13. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Вчера, 14:05
    +4
    А зачем мне это рассказывать..я сам вырос в поселке имени Горького города Хабаровска,кто оттуда,тот знает.что за район и то,как было там,то,что Вы назвали редкостью.там было нормальным явлением...так что я категорически не согласен с Вашим делением на изы,верхи,рабочих и прочих элит
  14. kalibr
    kalibr Вчера, 14:10
    -11
    Это не мое деление, Андрей. Это элементарная социология. Перечитайте "1984" Оруэлла, потом любой современный учебник социологии...Есть диссертации на тему элит и контрэлит... Все в Сети. Посмотрите.
  15. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Вчера, 14:12
    +4
    Читал,не переживайте.не у одного у Вас два высших образования...
  16. kalibr
    kalibr Вчера, 14:16
    -7
    С чего это Вы решили, что я переживаю? Просто Вы анонимный товарищ и я про Вас ничего не знаю. Приходится писать с запасом. Вон комментатор Макар не знал, что такое E-lab... Откуда мне знать про два Ваших высших.
  17. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Вчера, 14:23
    +2
    Исторический факультет и юридический институт МВД
  18. kalibr
    kalibr Вчера, 15:17
    -6
    Тогда странно...странно, что Вы ориентируетесь на исключения и именно их считаете за правило. Реально все наоборот. Впрочем, вполне может быть, что в Вашем поселке все так и было. Но у меня на моей улице все было по-другому...
  19. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Вчера, 15:37
    +2
    А Вы не допускаете ситуацию.когда сумма исключений начинает составлять некую критическую массу,которая переходит в правило?
  20. kalibr
    kalibr Вчера, 17:17
    0
    Допускаю. Было много таких исключений из правил всеобщего благорастворения в 1991 году и чем закончился их суммарный рост Вы знаете. Но мы говорили о конкретных примерах- Ваших и моих. Почему Ваши доминантны по отношению к моим?
  21. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Вчера, 17:50
    +1
    А я не утверждал,что мои примеры чем то лучше Ваших,или как Вы выразились доминантны
  22. Ezoterik
    Ezoterik Вчера, 15:05
    +9
    Когда отпашешь смену в горячем цехе, то в фитнес центр не пойдешь, и о достоинствах поэмы "Евгений Онегин" рассуждать не будешь. Там бы ноги домой притащить. Потому и отдых был незатейлив - шашлыки пожарить, и чего уж греха таить, выпить на природе.
    Но вот именно они и обеспечивали другим людям возможность "витийствовать" в высших сферах, ибо именно они выплавляли металл, засевали поля, чистили канализации, мели улицы. Без историков, поэтов, скоморохов - артистов прожить легко, а вот без человека труда невозможно.
    Позвольте то же немного пофилософствовать, ибо с нижеследующим сейчас полностью согласен.
    "О нет, - ответил Волк Ларсен с горечью. - И в этом его счастье. Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу".
    Джек Лондон - "Морской Волк"
  23. kalibr
    kalibr Вчера, 15:20
    -9
    Цитата: Ezoterik
    Но вот именно они и обеспечивали другим людям возможность "витийствовать" в высших сферах, ибо именно они выплавляли металл, засевали поля, чистили канализации, мели улицы.

    Именно так, Дмитрий. Прогресс вообще дело рук 2% населения. Но они не могли бы существовать без 98% всех остальных. Но... кто бы тогда двигал прогресс, не будь этих 2%?
  24. Ezoterik
    Ezoterik Вчера, 11:14
    +15
    Молотов - родился в слободе Кукарка Кукарской волости, был шестым ребёнком из семерых в семье.
    Андрей Громыко родился 18 июля 1909 года в деревне, происхождения самого "подлого" как тогда выражались.
    По моему это дипломаты, которых весь мир признавал за таковых. Из самых "низов", и по понятиям дворянства того времени годных только сортиры чистить.
  25. kalibr
    kalibr Вчера, 11:39
    -16
    А не было других-то. "Других" извели... Сравнивать не с кем...
  26. BAI
    BAI Вчера, 11:17
    +13
    Сын дипломата С ДЕТСТВА ВРАЩАЕТСЯ В ЭТОЙ СРЕДЕ, он НАПОЛОВИНУ ГОТОВ К ЭТОЙ РАБОТЕ.

    При этом он уже наполовину впитал в себя все недостатки системы, не видит их, считает абсолютно естественным и, соответственно, не считает нужным их исправлять. Поэтому наша дипломатия деградирует на глазах. Про.с.рано. абсолютно все. Особенно на постсоветском пространстве. Сидят на юбилеях и сами себя хвалят.
  27. IS-80_RVGK2
    IS-80_RVGK2 Вчера, 12:13
    +6
    Очень правильная точка зрения. Захочет например внучка некоего Вячеслава Олеговича Шпаковского в МГИМО, так неча ей там делать, породой не вышла. Пускай в провинциальном вузе на каком-нибудь педагогическом околачивается.
  28. kalibr
    kalibr Вчера, 12:20
    -7
    Макар! Мы не отдали ее в спецшколу, где учился и я и моя дочь. Не отдали потому, что изменилась ситуация. Хотя... могли бы без труда ее туда запихать. И в провинциальном педвузе она не учится, потому, что... ситуация изменилась. И в МГИМО она могла бы учиться запросто - цена вопроса только деньги. Но мы смысла в этом не увидели никакого. И учится она на бухгалтера в московском ун-те им. Витте, филиале. Легко, без проблем, с массой свободного времени, которое тратит на самообразование, спорт и отдых. Меняются времена, Макар, меняются!
  29. IS-80_RVGK2
    IS-80_RVGK2 Вчера, 12:33
    +8
    При чем здесь времена? Не надо мне расхваливать свою внучку. Это к делу не относится.
  30. kalibr
    kalibr Вчера, 13:09
    -7
    Мы как-то раз, Макар, уже обсуждали, что Вы не всегда понимаете то, что Вам пишут. "Не надо мне расхваливать свою внучку. Это к делу не относится". Тогда зачем Вы написали вот это:"Захочет например внучка некоего Вячеслава Олеговича Шпаковского в МГИМО, так неча ей там делать, породой не вышла". Я Вам всего лишь ответил на то, что Вы мне написали.
  31. IS-80_RVGK2
    IS-80_RVGK2 Вчера, 13:15
    +4
    Цитата: kalibr
    Мы как-то раз, Макар, уже обсуждали, что Вы не всегда понимаете то, что Вам пишут.

    Ну, да. Есть такое. Мне все тяжелее понимать всякие глупости. Старею видимо. smile
    Цитата: kalibr
    Тогда зачем Вы написали вот это

    Я просто привёл вам пример вашей логики. Вы же зачем-то ударились хвастаться внучкой. Ну, ок. Поздравляю, если вам так с ней повезло. Но опять таки это к делу не относится.
  32. kalibr
    kalibr Вчера, 13:32
    -8
    Цитата: IS-80_RVGK2
    если вам так с ней повезло

    Повезло, Макар это когда ты на перекрестке нашел кошелек желтой кожи, а в нем 10000 р. А тут закономерный результат, что хотели, то и получили, сообразно способностям, личным характеристикам и ситуации в обществе.
  33. IS-80_RVGK2
    IS-80_RVGK2 Вчера, 14:13
    +3
    Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Понимаю. Но вы видимо ждёте похвалы от меня? Ок. Какой вы молодец, Вячеслав Олегович. И талантливый историк публицист, и внучку воспитали умницу, спортсменку, отличницу. Я достаточно льстив?
  34. kalibr
    kalibr Вчера, 14:17
    -8
    Макар, мне похвалы как раз не нужны. Тем более от Вас.
  35. IS-80_RVGK2
    IS-80_RVGK2 Вчера, 14:20
    +1
    Жаль. Я очень старался.
  36. kalibr
    kalibr Вчера, 14:29
    -3
    За старание Вам +
  37. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Вчера, 14:07
    +5
    А вот родись у господина Шпаковского внучка в те его золотые времена агитатора.ох пристроил бы да и потом по комсомольско-партийной линии,без всякого распределения в деревни)))
  38. kalibr
    kalibr Вчера, 14:19
    -8
    Цитата: Андрей ВОВ
    А вот родись у господина Шпаковского внучка в те его золотые времена агитатора.ох пристроил бы да и потом по комсомольско-партийной линии,без всякого распределения в деревни)))

    Вне всякого сомнения, Андрей! Революционерка Лариса Рейснер что говорила, принимая ванную из шампанского? "Мы же делали революцию для себя!" Есть возможность - надо ей пользоваться!
  39. Reptiloid
    Reptiloid Вчера, 16:01
    0
    Раньше , наверно в прошлом году, по-моему, писали, что в колледже внучка учится. Она что уже закончила и поступила в универ?
    Цитата: kalibr
    Макар! Мы не отдали ее в спецшколу, где учился и я и моя дочь. Не отдали потому, что изменилась ситуация. Хотя... могли бы без труда ее туда запихать. И в провинциальном педвузе она не учится, потому, что... ситуация изменилась. И в МГИМО она могла бы учиться запросто - цена вопроса только деньги. Но мы смысла в этом не увидели никакого. И учится она на бухгалтера в московском ун-те им. Витте, филиале. Легко, без проблем, с массой свободного времени, которое тратит на самообразование, спорт и отдых. Меняются времена, Макар, меняются!

    4 года назад было фото и писали, что внучке 12 лет, ну может, чуть больше, чем 4 года. А теперь---учится? И сколько лет уже?
  40. Undecim
    Undecim Вчера, 15:32
    +7
    Сын дипломата С ДЕТСТВА ВРАЩАЕТСЯ В ЭТОЙ СРЕДЕ, он НАПОЛОВИНУ ГОТОВ К ЭТОЙ РАБОТЕ. А сына работяги нужно еще учить пользоваться ножом и вилкой!

    Да, да. А сын банкира с детства считает деньги, сын депутата с детства сочиняет законы, сын прокурора с детства следит, чтобы законы, придуманные сыном депутата, соблюдались и к концу школы они уже наполовину готовы...
    А сын ассенизатора с детства, по Вашему, в дерьме и наполовину готов продолжить славную династию золотарей?
    На самом деле Вы, Вячеслав Олегович, сморозили глупость, извините за прямоту, ибо уровень интеллекта и воспитания не зависит от профессии родителей и вопрос - станет ли сын работяги дипломатом, зависит не только от его интеллектуальных способностей, а и от того, предоставит ли ему такую возможность система образования, существующая в отдельно взятой стране.
    Чтобы не сказали, что не знаю, о чем пишу - имею очень приличный опыт общения как с работягами и их детьми, так и с дипломатами.
  41. Симон
    Симон Вчера, 19:35
    +1
    Калашников то же был работягой, а создал прекрасный автомат! Теперь весь мир пользуется и хвалит его изобретением. hi
  42. 210окв
    210окв Вчера, 20:13
    +2
    Да неужели?! Эти сынки дипломатов по большому счету озабочены обогащением.Не знаниями, да и не у себя на Родине
  43. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Вчера, 11:05
    +11
    Не соглашусь..живой пример,я учился и жил в общаге с парнем,он на курс старше правда был.родом он был и жил в деревне Свинушки,какого то там района Рязанской области.в общем глушь полнейшая..так он с исторического факультета нашего ВУЗа перевелся в МГИМО.
    Опять же.в основном молодежь типа Собчак учатся в МГИМО на платной основе на факультетах типа там экономика и прочее...
  44. сергей32
    сергей32 Вчера, 19:05
    -3
    Когда моя третья дочь поступала в МГИМО 2 года назад, я как раз был простым работягой, перед этим потерявшим бизнес. На репетиторов ей зарабатывал разгрузкой фур. Она туда поступила на бюджет, но предпочла ВШЭ. ЕГЭ - это всего лишь способ оценивания знаний и не самый плохой. Моя старшая дочь окончила Бауманку с красным дипломом, средняя сейчас оканчивает Сеченовку, получит два красных диплома - как врач и медицинский переводчик. Все поступили на бюджет по результатам ЕГЭ.
    Лошадь можно привести к водопою, но заставить пить нельзя.
    Что касается качества советского образования - оно, конечно, было системным. Но сколько в стране народу с качественным советским образованием порют чушь про прививки и чипирование и не идут вакцинироваться. А между тем каждый день теряем по 400 душ и прививочные пункты пустуют, не дождавшись дремучих и упоротых.
  • tatarin1972
    tatarin1972 Вчера, 11:42
    0
    Есть такие моряки, про которых говорят: " Люблю море с берега, а шторм на картинке!".
  • советник 2 уровня
    советник 2 уровня Вчера, 12:30
    +3
    а о действиях министра может написать только бывший министр? не утрируйте-для оценки качественности действий-необязательно побыть на чьем то месте... достаточно судить по результату..
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 12:36
      -10
      Цитата: советник 2 уровня
      достаточно судить по результату..

      Совсем недостаточно. Муссолини построили итальянцам просто шикарные дороги...Нам такие и не снились! А они его вверх ноги подвесили...
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Вчера, 14:22
        +1
        логично и правильно говорите... однако власть толпы не логична и не правильна.. но! для именно итальянцев Муссолини был плох? или Гитлер для немцев? ведь Вы или я оцениваем их не как граждане этих стран.. выходит не имеем права адекватно оценить?
      2. kalibr
        kalibr Вчера, 14:27
        -7
        Мы, Николай, оцениваем со своей колокольни. Итальянцы со своей... Только и всего. Но... речь с чего началась? С того, что я написал: знаком с офицерами и инженерами, читал о них, но не считаю возможным писать о них, поскольку не был в их шкуре и не знаю их дела до тонкости. Пишу лишь имея на руках документы, подтверждающие свою точку зрения. А у нас сплошь и рядом о школе и вузах пишут люди ни дня там не работавшие, с чужих слов. Какая у них может быть адекватная оценка? А приведенных документов и ссылок на них я не вижу.
    2. jncnfdybr
      jncnfdybr Вчера, 15:34
      +1
      Ну и правильно сделали. Туда ФАШИСТУ и дорога. Жаль, что за ноги а не за яйца.)
  • Владимир Машков
    Владимир Машков Вчера, 12:16
    +1
    Цитата: kalibr
    Внешне много чего кажется, хотя на самом деле ситуация имеет место быть с точностью до "наоборот".

    Вы абсолютно правы: многим многое только кажется, а по сути - всё совсем наоборот. Помните крылатую фразу В.И.Ленина: "Формально правильно, а по существу издевательство"? Так и тут. Статья построена вокруг фигуры Даниила Милохина, который, безусловно, г-но. Как и тот, кто его притащил. И проблемы с образованием (и не только!) сегодня в России есть. Но как можно вокруг фигуры Данечки строить теории? Не понимаю. Как и не понимаю,почему нельзя строить теории вокруг фигур победителей, упомянутых в статье. Хотя истина, полагаю, где-то посредине.
  • zenion
    zenion Вчера, 15:56
    +4
    kalibr (Вячеслав). Есть люди, которые ничего не знают, но ставят двойку, потому-что таких инопланетян не бывает. Есть люди, которые не знают, но сочиняют полёты в космос, другие миры и все им верят и снимают картины. Так есть ещё высказывание Эйнштейна, который сказал - все знают, что такого быть не может, потом приходит невежа, который этого не знает и делает открытие. Один француз сказал не обязательно есть яйцо которое испортилось для того, что бы выяснить, что оно испорченное, достаточно его понюхать. Не обязательно быть учителем, что бы знать многое о преподавании, достаточно сравнить с тем, что знаешь из своего обучения. Дети раньше учили таблицу умножения. Теперь достаточно вытянуть из кармана подсказку и всё окей.
  • carstorm 11
    carstorm 11 Вчера, 11:08
    0
    Боюсь тут 99 процентов понятия не имеет как сейчас все работает. Не слышали про ярмарки вакансий,подбор персонала и прочее.
  • BAI
    BAI Вчера, 11:12
    +1
    Но о работе педагогов пишут все, кому не лень, ни дня в школе на работая. Это НЕПРАВИЛЬНО!

    Пишут, потому что считается, что играть в футбол, управлять государством и воспитывать детей могут все. Вон сколько на сайте статей о государственном управлении и военном строительстве (политике в области обеспечения безопасности государства). И много среди авторов членов Правительства?
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 11:41
      -6
      Цитата: BAI
      Вон сколько на сайте статей о государственном управлении и военном строительстве (политике в области обеспечения безопасности государства).

      И это ПЛОХО!
      1. BAI
        BAI Вчера, 12:39
        +4
        А зачем профессионалам такого уровня здесь что-то писать? Я прекрасно помню, как несколько лет назад здесь была статья про ракетные технологии военного назначения. И как местные фельдмаршалы клевали автора, уличая его в некомпетентности. Их даже не насторожила фраза из статьи: "Зашел к начальнику отдела военно-промышленной комиссии (имярек). Милейший человек". Простые люди к начальнику отдела ВПК не заходят! Автором статьи был начальник 4 ЦНИИ МО РФ - ведущего НИИ МО РФ по ракетам, генерал-майор (настоящий), доктор технических наук. Это - общепризнанный эксперт в военных ракетных технологиях. Зачем его сюда занесло - неизвестно. Его аудитория- Центральный аппарат Минобороны, Правительство, Президент. Единственное объяснение - ему предстояло выступать перед такими же дура.чками из Минфина, которые ничего в этом не понимают, но поскольку сидят на деньгах, считают себя экспертами в данном вопросе. Так сказать умному человеку надо было подготовиться к дур.ацким вопросам.
        А теперь и к дур.ацким вопросам готовиться не надо. Вот и нет компетентных статей. Пишут графоманы, которые возомнили себя государственными мужами.
    2. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 16:28
      0
      И большая часть этих статей на деле пустышки - так хотелки и писанины одного дня.
    3. Тит_2
      Тит_2 Сегодня, 00:19
      0
      Да нет все видят результаты и сопоставляют с тем что было, а пишут потому что переживают за то где нашим детям жить после нас.
  • Алекс2048
    Алекс2048 Вчера, 13:03
    0
    Но о работе педагогов пишут все, кому не лень, ни дня в школе на работая. Это НЕПРАВИЛЬНО!

    А вот и нет. Думаю, что мало кто из людей представляет тонкости работы современной электроники, но абсолютное большинство людей имеют телевизор, вполне себе не плохой телефон, компьютер, стиральную машину, микроволновку, в конце концов автомобиль, легко ездят на поездах и летают в самолётах и т.д. и это незнание в полной мере законов на которых это всё функционирует ничуть людям не мешает делать выводы о той или иной вещи, рекомендовать ее к использованию и так далее. Никто из присутствующих на форуме не был президентом и ничего вполне себе хвалим либо не одобряем действия главы, а по Конституции РФ так ещё и действующего можем выгнать и заменить другим. Как-то так. А вывод прост если сами в силу разных причин не желаете высказывать мнения то затыкать другим рот не нужно.
    Я вот например плохо понимаю как ЕГЭ соотносится с борьбой с коррупцией, но в целом я наверное не против того ЕГЭ каким оно стало сейчас ведь в нем угадать ответы на сегодня затруднительно. Ну уберут ЕГЭ но оставят какой-то другой вариант экзамена совсем без экзамена все равно не будет.
  • Per se.
    Per se. Вчера, 14:20
    +1
    Цитата: kalibr
    Но о работе педагогов пишут все, кому не лень, ни дня в школе на работая. Это НЕПРАВИЛЬНО!
    Извините, Вячеслав, по такой логике, и о нашей власти могут высказываться лишь её чиновники.

    Работа педагогов, как и врачей затрагивает всех, и все с этим сталкиваются. Как об этом ни судить, если в этом каждый принял непосредственное участие со школьных лет и дальше, в техникуме, университете? Вас не "валили" на зачётах, какой-нибудь обиженный на жизнь вечно "старший преподаватель", или зазнавшийся доцент, на кафедру от безысходности сдать предмет не ходили? А врачи, регистратуры, больницы, это всех касается.

    Я, остался без отца в 13 лет, мама учитель начальных классов, всё время в школе. Не знаю кем бы я мог стать, когда ходили с пацанами, такой же безотцовщиной, со свинчатками и курили за школой. Но, пришёл день, когда перед всеми ребятами мне сказали, - "посмотрите на него, и у него мать учитель"... Стыдно было не перед стервой-завучем, стыдно стало за то, что из-за меня о маме могли плохо подумать, стыдно было и за память о погибшем отце. Тем не менее, спасибо, что я это испытал, такую педагогику в нашей советской школе. Думаю, многим есть что вспомнить, многих образование и здравоохранение непосредственно коснулось.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 15:23
      -3
      По моей логике высказываться может кто хочет. Но лишь чиновники знают власть глубоко, как и врачи медицину, рабочие -завод, а офицеры - армию. Вы видите все это снаружи. Люди этой системы изнутри. Вас "валили" на экзамене? А почему, с чем это связано... Вы не знаете. А был, скажем, звонок от проректора: понизить численность группы, чтобы взять дополнительно... "своего". Вот Вы и попали под раздачу. Вы знать этого не можете, люди системы могут. А вот Вас послушав, про музыку начнут писать глухие, а критиковать живопись - слепцы!
      1. Per se.
        Per se. Вчера, 16:25
        +3
        Цитата: kalibr
        Вас "валили" на экзамене?
        Нет, не валили на экзамене, просто, старший научный сотрудник, признавал лишь то, что он читал на лекциях. Ссылки на учебники и научные труды видных специалистов он отвергал фразой, - а там всё не правильно. Кстати, на кафедре я сдал всё с первого раза, но уже другому преподавателю. Такие, вот, воспоминания.

        Ваше мнение, Вячеслав, это только мнение, как и моё. Обсуждать, вижу, - бесполезно. Встреться мы, так за учёбой, подозреваю, сюжет бы повторился. К счастью, мне с Вами в разведку не ходить. Всего Вам хорошего.
  • Башкирхан
    Башкирхан Вчера, 06:27
    -1
    Цитата: Дедкастарый
    будет "прорыв"...будет...только куда ?

    Уже утрачены прорывные советские технологии "зарядки воды у советского телевизора", все меньше людей обращаются к экстрасенсам, магам и колдунам. Это реально были уникальные не имеющиеаналоговвмире технологии, как только образованный советский человек столкнулся с чем-то, что выходило за пределы его навыков и умений, а также за базовый курс Марксизма-Ленинизма — он начал заряжать банки с водой и нести последние деньги в различные МММ. В общем когда бездуховные американцы проходят свои тупые тестирования -- это плохо, а когда наши советские люди заряжают банки -- это хорошо, и образование у нас было одно из лучших.
  • Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Ezoterik
      Ezoterik Вчера, 11:29
      +4
      Боже ты мой. И тут кредит. Приучают что ли к этому непотребству. Хотя с другой стороны, решив подобные задачки можно понять, как банк ростовщическим образом наживается, и что отдашь ты чуть ли не в двое больше чем взял.
      Кредиты брать нельзя, никогда и не при каких обстоятельствах. Не можешь приобрести вещь - откажись, или накопи потихонечку. Копить естественно желательно в золотом эквиваленте, никаких счетов в банках.
      У родителей было при Союзе на сберкнижке 20 000 рублей, огромная сумма по тем временам. Угадайте, что с ними стало? Очень хорошая прививка от банков.
  • Гражданский
    Гражданский Вчера, 09:35
    +6
    С автором полностью согласен. А приглашенный на ПМЭФ-21, полупокер имеет 12 800 000 подписчиков в тиктоке. Это и есть готовый результат деградации...
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Вчера, 11:10
      -9
      Вся фишка в том что вам не мешают таким же стать и заработать по миллиону в месяц)
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Вчера, 12:40
        +4
        не все хотят быть клоунами.. (под клоуном понимаю- тот кто развлекает толпу) даже высокооплачиваемым клоуном... кому то это просто не по душе..
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Вчера, 13:37
          -6
          А кто говлрит о клоунах?) Вы можете там например показывать как чинить трубы) или что вы там умеете)
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Вчера, 14:11
            +2
            порноактрисы работа тоже круто- ведь нормально бабла поднимает или там наркобарыги.. они норм же зарабатывают? лично я зарабатываю сугубо законными способами которыми да- горжусь и то что ко мне идут люди- лучшее подтверждение.. и я намного меньше зарабатываю этого тиктокера.. но на жизнь хватает и ему ну никак не завидую и в клоуны не хочется даже если в 3 раза больше платить будут.. папа кем ты работаешь? клоуном. тьфу тиктокером... laughing
    2. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 16:32
      -1
      На него могут подписываться и в других странах и с чего Вы вообще взяли что все его подписчики деграданты - сами каждого проверяли?
    3. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 16:36
      -1
      И этого тиктокера сделал лицом ПМЭФ-21 как раз из за наличия этих самых 12800000 подписчиков - просто для привлечения внимания к мероприятию.
  • НИКНН
    НИКНН Вчера, 10:39
    +4
    Так то все правильно в общем и спорить вроде не о чем. Только в современных реалиях уже не важно ЕГЭ или школа СССР, система останется. Нет проблем в сегодняшних реалиях фильтровать низы от верхов и устный экзамен еще больше возможностей для этого даст. Дело в системе и людях которые у власти. Не думаю, что уровень образования как то изменится. Тут как шрифт в заголовке сменить, а суть не изменится, это системная проблема, не просто так ее создавали и продвигали те кому это надо было.
  • aleksejkabanets
    aleksejkabanets Вчера, 13:29
    +1
    Цитата: Дедкастарый
    да,всё верно,и от этого страшно.....

    Я своих детей учу на "семейном образовании" , до 5-го класса, по старым Советским учебникам, купленным на проекте "Сталинский букварь", разница с современными учебниками очень показательна. Больше всего отнимает времени "война" с отделом образования. Впечатление такое, что они законов вообще не читают.
  • СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Вчера, 06:01
    +26
    Цитата: U-58
    та самая советская средняя школа

    Пока мы отмечаем 20 лет ЕГЭ,в Англии дети теперь обучаются по гениальнейшим учебникам Ландау и Колмогорова.Учебники были переведены на английский язык чрезвычайно щепетильно, полностью сохранено их содержание без каких-либо искажений. И в результате перехода на советскую систему образования уровень знаний, получаемый британскими школьниками, оказался гораздо выше в сравнении с показателями, демонстрируемыми выпускниками самых престижных школ континентальной Европы.Известно, что британцы отбирали по всему миру лучшие методики образования. Система образования в СССР, ее успехи, оценивались очень высоко. Уровень знаний у сегодняшних британских ученых гораздо выше, чем у выпускников наиболее авторитетных европейских вузов.В Итонском колледже получают образование самые влиятельные люди мира. Президенты, премьер-министры, крупные бизнесмены из разных стран стремятся устроить сюда своих детей. Между тем преподавание с задействованием советской системы практикуется здесь с 1995 года.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 09:12
      +2
      Цитата: СЕРЖ ант
      Известно, что британцы отбирали по всему миру лучшие методики образования.

      Чем британцы и отличаются, они отбирают по миру всё самое лучшее.
    2. Прометей
      Прометей Вчера, 10:39
      +6
      учебникам Ландау
      -
      британскими школьниками

      Только вот учебники Ландау были предназначены для вузов, а не для школ.

      уровень знаний, получаемый британскими школьниками, оказался гораздо выше в сравнении с показателями, демонстрируемыми выпускниками самых престижных школ континентальной Европы.
      - это выдержка из статьи "Новых известий", якобы из интервью Джастин Грининг, бывшей министром образования в правительстве Терезы Мэй в 2016-2018 гг. Но ни в этой статье, ни на других сайтах, публикующих эту цитату, нет ссылок на первоисточник. Как и нет такой информации/интервью на сайте BBC и британского Минобра.

      https://panorama.pub/8018-velikobritaniya-zavershila.html а вот и первоисточник, откуда эта информация пошла гулять по Рунету. ИА "Панорама", сатирический портал с вымышленными новостями.

      Хотя кое-что из советского опыта в Британии переняли. Специализированные математические предвузовские школы, типа нашего СУНЦ МГУ. С 2014 года работают 2 школы с физ-мат. уклоном: King’s College London Mathematics School и Exeter Mathematics School. Там обучаются последние 2 года перед поступлением в ВУЗ.
  • Doccor18
    Doccor18 Вчера, 06:14
    +7
    Цитата: U-58
    Отмена ЕГЭ знаний не прибавит....

    Как знать... Столько драгоценного времени тратится на подготовку к этому тестированию. Можно было бы куда с большей пользой его потратить.
    1. Boris55
      Boris55 Вчера, 08:42
      +2
      Цитата: Doccor18
      Столько драгоценного времени тратится на подготовку к этому тестированию. Можно было бы куда с большей пользой его потратить.

      Природой человеку определено не так уж много времени для освоения разных знаний. "Маугли", найденные в разных местах в десятилетнем возрасте, неспособны научиться говорить, адаптироваться к человеческой среде.

      Подготовка к ЕГЭ, интернет с их тик-токами и пр. дрянью, крадут время и не позволяют должным образом освоить заложенный потенциал каждого. Они тормозят школьников в развитии...

      Последствия от этого - крах всей инфраструктуры общества, который несомненно отразится негативным образом и на жизни всех, включая "элиту" доведших собственными руками общество до скотского состояния...

      Безграмотный народ не то что не сможет управлять АЭС, он даже керосинку не сможет разжечь, что бы дом не спалить.



      Пожары по всей России - это тоже результат этого образования (ЕГЭ).

      Но, прежде чем говорить об образовании и его реформировании надо определиться с тем, что мы строим и какими знаниями должны будут обладать строители этого будущего. Без этого все разговоры об этом, не имеют смысла.
      1. Doccor18
        Doccor18 Вчера, 08:57
        +7
        Цитата: Boris55
        Но, прежде чем говорить об образовании и его реформировании надо определиться с тем, что мы строим и какими знаниями должны будут обладать строители этого будущего. Без этого все разговоры об этом, не имеют смысла.

        Я не философ и не государственный стратег, не могу сказать, что будет в будущем, какой человек будет нужен государству будущего, но я ТОЧНО знаю, что в советской школе меня научили думать. И по прошествии 40 лет после окончания школы, моя мама помогала своему внуку с русским языком, перед его поступлением в ВУЗ. А я легко объснял школьную программу своим детям, класса так до 7-8, потом, правда, приходилось самому учиться/вспоминать (до уровня мамы мне далеко).
        Очень сомневаюсь, что "ЕГЭшные родители" смогут помочь своим детям со школьным курсом...
        1. Boris55
          Boris55 Вчера, 09:03
          +3
          Цитата: Doccor18
          Очень сомневаюсь, что "ЕГЭшные родители" смогут помочь своим детям со школьным курсом...

          Эти "ЕГЭшные родители" осенью придут в Думу, какие законы они принимают, по которым всем нам придётся жить... sad
          1. Doccor18
            Doccor18 Вчера, 09:06
            +5
            Цитата: Boris55
            Куда страшнее, когда эти "ЕГЭшные родители" придут в Думу, какие законы они принимают, по которым всем нам придётся жить... sad

            Там другие сидят, пострашнее "ЕГЭшных"... Умные. Они знают, что делают.
    2. qqqq
      qqqq Вчера, 08:55
      0
      Цитата: Doccor18
      Как знать... Столько драгоценного времени тратится на подготовку к этому тестированию. Можно было бы куда с большей пользой его потратить.

      Действительно, можно было бы пойти и заработать, что бы отдать на взятку при поступлении в ВУЗ. Только знаний то от этого будет только меньше, а кто то заработает больше.
      1. Doccor18
        Doccor18 Вчера, 09:04
        +2
        Цитата: qqqq
        Действительно, можно было бы пойти и заработать, что бы отдать на взятку при поступлении в ВУЗ. Только знаний то от этого будет только меньше, а кто то заработает больше.

        И как мы все высшее образование получили, ума не приложу...
        1. qqqq
          qqqq Вчера, 09:12
          +2
          Цитата: Doccor18
          И как мы все высшее образование получили, ума не приложу...

          Я поступал в тех. ВУЗ, там действительно было всё по честному, а в медицинском моей сестре после вопроса откуда приехала, напрямую было сказано, что она сюда не поступит. Вы просто наверное не знаете, как занималась с абитуриентами репетиторством профессура, обеспечивая потом поступление, что являлось по сути завуалированной взяткой. В СССР абитуру селили в общежитиях, что сейчас стало практически невозможным, оплату за проезд и проживание могла тогда позволить практически каждая семья, сейчас это возможность очень сузилась и т.д. ЕГЭ это в первую очередь, возможность при скудном семейном бюджете, поступить в любой ВУЗ страны, если уровень твоих знаний это позволяет.
          1. Doccor18
            Doccor18 Вчера, 13:05
            +1
            Цитата: qqqq
            ...если уровень твоих знаний это позволяет.

            Вот! Это ключевое предложение! Если позволяет, а где этот уровень, когда родители и бабушки вечно на работе, учебники без нормальных разъяснений темы, а учитель или зашуганно-замученный после 10-12 уроков, или обнаглевше-пофигичный, и "объясняет только один раз для всех, а кто не понял, это его проблема"... И два последних года в школе, вместо усердного изучения непростой программы, дети судорожно готовятся, кто как может, к этому тесту...

            Цитата: qqqq
            ЕГЭ это в первую очередь, возможность при скудном семейном бюджете, поступить в любой ВУЗ страны

            Частично с вами согласен (практически - не в любой), но "искореняя коррупцию в учебных заведениях", "почему-то" падает уровень образования, падает год от года...
            1. qqqq
              qqqq Вчера, 15:56
              +1
              Цитата: Doccor18
              Вот! Это ключевое предложение! Если позволяет, а где этот уровень, когда родители и бабушки вечно на работе, учебники без нормальных разъяснений темы, а учитель или зашуганно-замученный после 10-12 уроков, или обнаглевше-пофигичный, и "объясняет только один раз для всех, а кто не понял, это его проблема"... И два последних года в школе, вместо усердного изучения непростой программы, дети судорожно готовятся, кто как может, к этому тесту...

              Я полностью с этим согласен, но это как раз говорит в пользу ЕГЭ, при таких условиях только репетитор. Да это деньги, но это дешевле, чем тот же репетитор, только при подготовке экзамена в конкретный ВУЗ (за ученую степень берут больше, так называемая завуалированная взятка).
              Цитата: Doccor18
              Частично с вами согласен (практически - не в любой), но "искореняя коррупцию в учебных заведениях", "почему-то" падает уровень образования, падает год от года...

              Это опять таки не от ЕГЭ, а от уровня преподавания, а конкретнее берут за оценки деньги, не брали бы и попутно отменили бы платных студентов то после первой же сессии произошёл бы отсев лишних, но нельзя, ВУЗ должен иметь определённое количество студентов иначе закроют, а на качество особо не смотрят.
    3. Косм22
      Косм22 Вчера, 09:00
      -1
      Не все так однозначно.
      В свое время мне пришлось обучаться в двух советских ВУЗах. И я прекрасно помню, сколько драгоценного времени у студентов отнимали все эти истматы-диаматы-научные коммунизмы-истории КПСС и прочий шлак. Сколько времени уходило на написание никому не нужных конспектов, цитирование классиков марксизма-ленинизма.
      И все это - в ущерб профессиональной учебной программе. Ибо все эти "измы" отнимали учебные часы у спецкурса, который только и был потребен грамотному инженеру.
      Так что если и выходили из стен технических ВУЗов иногда отличные специалисты своего дела, то это не благодаря, а вопреки советской системе обучения.
      Мне вот лично советские институты ничего ценного не дали, кроме умения работать с литературой. Настоящие знания я получал впоследствии самостоятельно, институтская же база было смехотворна.
      Да, институт - не школа. Но аналогия просматривается. Преподавание в советской школе тоже глубиной не отличалось. Любое литературное произведение, например, трактовалось в жёстких идеологических рамках. Вот это, мол, автор хотел показать, вот таким приемом он эту тему раскрыл. Отвечать у доски нужно было только в такой тональности. Думать самостоятельно ребенку возбранялось. Для того и были придуманы всякие хрестоматии и пр.
      1. qqqq
        qqqq Вчера, 09:15
        +2
        Цитата: Косм22
        Так что если и выходили из стен технических ВУЗов иногда отличные специалисты своего дела, то это не благодаря, а вопреки советской системе обучения.

        Насчет конспектов согласен, но уровень знаний при советской системе, особенно по сравнению с современным, просто космос. При правильной постановке дела, на все конспекты по гуманитарным наукам уходило раз в два дня, не более одного часа, не преувеличивайте. Больше всего времени занимало черчение и матанализ.
        1. Косм22
          Косм22 Вчера, 09:26
          0
          Каких знаний? По научному атеизму? Кстати, преподаватели сей дисциплины довольно борзо перекрасились и стали ярыми приверженцами церкви. Благо, сегодня это модно.
          Что касается черчения, сопромата, теории упругости и прочих чисто технических дисциплин, то от их изучения толку было гораздо больше, чем от штудирования истории КПСС или диамата.
          1. qqqq
            qqqq Вчера, 09:55
            +2
            Цитата: Косм22
            Каких знаний? По научному атеизму?

            Стандарт высшего образования на тот момент предполагал определённый уровень знаний по всем предметам, и по научному атеизму в том числе. Не преувеличивайте проблему гуманитарных наук в тех. ВУЗе, после второго курса ничего от них не осталось, а первые два это в любом высшем заведении набор базовых предметов. Не хочу никого обидеть, но у меня закрадываются подозрения, что вы больше двух лет в ВУЗе не задерживались.
            1. Косм22
              Косм22 Вчера, 12:55
              -3
              Я Вам могу по памяти примерно озвучить процентное отношение количества учебных часов, посвященных спецкурсу по сравнению с остальными предметами на ПЯТОМ курсе механического факультета химико-технологического института.
              Кстати, что касается остальных предметов (уже к счастью не гуманитарно-идеологических), то методика их преподавания оставляла желать много лучшего. Могу только повториться: последующее самообразование мне дало на порядки больше знаний, чем 2 оконченных ВУЗа. И если бы я делал на него упор с самого начала (параллельно с обучением в ВУЗе), то не стоял бы, как баран, в первый день пребывания в цехе. А ведь основные, базовые понятия о тонкостях производства и технические детали я должен был получить именно в ВУЗе. Вместо этого мне канифолили голову преимуществами плановой экономики социализма. У нас ведь даже экономика была с идеологическим подтекстом. Не абы что изучали - политэкономию! Понимать надо!
              О качестве преподавания иностранного языка вообще молчу, полный отстой, имел возможность сравнивать в разных институтах (к слову, в школе дело обстояло аналогичным образом). Я не говорю об МФТИ или МГУ, речь идет о среднестатистических ВУЗах.
              Кстати, как поживает сегодня эта плановая экономика, которую мы изучали с таким усердием? И на защите диплома рядом с техническими чертежами на доске вывешивали экономические выкладки?
              И как себя чувствует страна, которая с таким могучим оружием, как социалистическая экономика должна была давно победить проклятый капитализм? Она хоть на политической карте мира осталась?
              1. qqqq
                qqqq Вчера, 15:48
                +1
                Цитата: Косм22
                Вместо этого мне канифолили голову преимуществами плановой экономики социализма.

                Я не знаю что у вас там канифолили, но у нас было, точно не помню, но не более двух семестров экономики, на которой нам давали конкретно экономические методы организации производства, плюс в дипломе отдельный раздел экономической сотавляющей, на этом с экономикой всё, и история КПСС у нас закончилась на первом курсе ,на втором была МЛ философия и на этом с историей опять таки всё, я не знаю чем вас так прогневил курс истории КПСС, лично я вспоминаю о нём с юмором.
                1. Косм22
                  Косм22 Вчера, 16:30
                  0
                  Все это прекрасно, но не снимает вопрос: на кой ляд мне нужен был весь этот мусор, которым нам забивали голову в институте?
                  Ладно, история КПСС и всяческие "измы". Но ведь нам с серьезным видом вдалбливали в голову тезисы о несомненном преимуществе социалистической экономики!
                  Вот я и спрашиваю: а тому ли учили? На то ли тратили львиную часть учебных часов?
                  Правота этих постулатов подтверждена временем? Или они, эти постулаты канули в Лету вместе с государством, в котором они культивировались?
                  Тогда на что я тратил свое драгоценное время?
                  Зачем???
                  1. qqqq
                    qqqq Вчера, 16:41
                    0
                    Цитата: Косм22
                    Но ведь нам с серьезным видом вдалбливали в голову тезисы о несомненном преимуществе социалистической экономики!

                    Знаете, лично мне как технарю, никто не доказал однозначные преимущества рыночной экономики, у каждой модели есть свои как плюсы так и минусы. Проблема СССР ,на мой взгляд, была в том, что на минусы закрывали глаза, а плюсы не использовали в полной мере.
  • parusnik
    parusnik Вчера, 06:18
    +16
    Тем более, что бороться надо не с системой ЕГЭ, а с системой преподавания в школе.
    с системой , которая придумала эту систему.Система, сама с собой бороться не будет.
  • Комментарий был удален.
  • qqqq
    qqqq Вчера, 08:53
    +4
    Цитата: U-58
    Отмена ЕГЭ знаний не прибавит....

    Именно, а ЕГЭ, правильно отмечено, позволило перевести коррупцию на более низкий уровень, а там с ней гораздо легче бороться. Уже писал не один раз, что экзамен в престижный ВУЗ сдавали практически только те, у кого репетитором был профессор из данного заведения и цена вопроса была по более, чем репетитор по ЕГЭ. Само ЕГЭ позволяет умным деткам из самых отдаленных регионов поступить в любой ВУЗ страны, а учитывая расстояния, то не каждый может себе позволить обеспечить поездку и проживание для сдачи традиционных экзаменов. А по поводу знаний, вы попробуйте решить задания по точным наукам, все кто занимается подготовкой, расчитывая на свои силы, достаточно грамотные дети. Общался с теми, кто готовится и к гуманитарным экзаменам, уровень знаний впечатляет. Проблема в том, что существуют регионы, где можно сдать ЕГЭ при помощи интернета и помощника, да это есть и это надо решать. и ещё, очень часто показывают откровенно глупых, которые учатся в ВУЗе, но это проблема нашего высшего образования, что наплодили университетов, а для их существования нужно количество, и вот когда недобор, то и гребут кого попало. В общем, при наших реалиях, как правильно было подмечено, отмена ЕГЭ знаний не прибавит, будет всё только хуже и для всех дороже.
  • Комментарий был удален.
    1. Болторез
      Болторез Вчера, 12:18
      +7
      По поводу Милохина, называть человека который сам себе накопил на Майбах глупым?

      Герман Греф очень любит Даню, просто очень-очень yes По свидетельствам очевидцев, при встречах двоих, ясно видно, что.. очень любит Геман Даню belay
      Тогда кто автор этой статьи?
      Натурал. Едва ли ему светит близкое общение с Грефом sad
      Зы Нужен ли вам кожаный Майбах?
      1. Трикстер
        Трикстер Вчера, 12:41
        -9
        Даня накопил на майбах задолго до того как стал пиар лицом Грефа. А вот то что первое о чём вы подумали это гомосексуализм - говорит в первой очереди о вас.
        1. Болторез
          Болторез Вчера, 12:44
          +5
          первое о чём вы подумали это гомосексуализм - говорит в первой очереди о вас.
          Опа, тут даже поклонники этог петушка заходят. Не ревнуете своего кумира часом wassat ?
          стал пиар лицом Грефа
          Вы в слове" пиар" пропустили букву"д" lol Чисто с моей точки зрения- ориентацию менять на майбах неправильно no

          Вот ваш кумир собственной персоной. На бензин зарабатывает yes и не стесняется этого.
          1. Трикстер
            Трикстер Вчера, 13:08
            -10
            Он мне не кумир. Просто забавно наблюдать завистливого жлоба, который судит других по себе.
            1. Болторез
              Болторез Вчера, 13:13
              +4
              Просто забавно наблюдать завистливого жлоба
              В моем случае-насмешливого wassat А завистливый мне отписывает. Как там с переездом из России кстати tongue
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Вчера, 12:52
      +7
      а как насчет например порноактрис? они тоже на майбах могут накопить.. предлагаете ими восхищаться и всем туда стремиться?
  • paul3390
    paul3390 Вчера, 14:10
    0
    необходима та самая советская средняя школа, десятилетиями дававшая стране грамотных граждан.

    А зачем нонешней РФ грамотные граждане-то? Ясно же сказали - нужны квалифицированные потребители. Для этого - вполне достаточно уметь читать со смартфона и оформлять инет-заказ. Всё остальное - только смущает неокрепшие умы.. Знания видите ли им подавай...
  • Hlavaty
    Hlavaty Вчера, 20:25
    0
    Цитата: U-58
    бороться надо не с системой ЕГЭ, а с системой преподавания в школе

    В своих рассуждениях вы почему-то остановились на половине дороги: система преподавания в школе - это часть государственной системы, которая формирует заказ для системы образования.
    А капитализм заказывает как раз именно такого оболваненного "квалифицированного потребителя". Именно они генерирую основную часть столь любимой капиталистом ПРИБЫЛИ!!! Ради которой капиталист готов на любое преступление, а не то что на развал какого-то там образования.
  • Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 05:27
    +14
    Правящему классу России,то есть капиталистам не нужно чтобы было много умных и образованных людей,они поймут что происходит на самом деле,а с таким образованием большинство будут как Данька Милохин,как правильно написано в статье у нас преемственность хорошо развита ))) посты отцов занимают их дети и в политике и в искусстве и в управлении государством,они действительно думают что мы всё стерпим? Я лично считаю что в ближайшем будущем Россию ничего хорошего не ждёт.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Вчера, 05:35
      +8
      мы всё стерпим

      Стерпим, стерпим. Всем нетерпеливым Росгвардия расскажет о превратностях бытия.
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 05:52
      +5
      Цитата: Пессимист22
      Правящему классу России,то есть капиталистам не нужно чтобы было много умных и образованных людей,они поймут что происходит на самом деле,а с таким образованием большинство будут как Данька Милохин,как правильно написано в статье у нас преемственность хорошо развита ))) посты отцов занимают их дети и в политике и в искусстве и в управлении государством,они действительно думают что мы всё стерпим? Я лично считаю что в ближайшем будущем Россию ничего хорошего не ждёт.

      если ещё прибавить к этому искусственные "пандемии",то да..билет в один конец. видимо "золотой миллиард",включил свои жернова.
    3. parusnik
      parusnik Вчера, 06:16
      +12
      посты отцов занимают их дети
       Первое, что пришло на ум:Патрушевы.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 06:30
        +10
        Цитата: parusnik
        посты отцов занимают их дети
         Первое, что пришло на ум:Патрушевы.

        гениальные дети...сын рогозина...
      2. Пессимист22
        Пессимист22 Вчера, 06:30
        +13
        Скуратов, Фрадков,Козак,Жуков, Бортников,Иванов,Греф, Тулеев.....
      3. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Вчера, 11:11
        -7
        Зря,Патрушев весьма приличный министр сельского хозяйства
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Вчера, 12:56
          +4
          может и так.. но он был бы им без папы? и не занимает ли он место намного более сильного министра у которого нет такого папы?
  • rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 05:38
    +12
    есть отдельные участки, где сдать ЕГЭ на 100 баллов – это раз плюнуть
    Согласен с автором и как пример Дагестан - ЕГЭ по русскому языку. И по поводу лица форума согласен на 200%. Что это было? Деградация в умах организаторов или заигрывание перед западными гостями с целью показать нашу толерантность?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 05:56
      +10
      Цитата: rotmistr60
      есть отдельные участки, где сдать ЕГЭ на 100 баллов – это раз плюнуть
      Согласен с автором и как пример Дагестан - ЕГЭ по русскому языку. И по поводу лица форума согласен на 200%. Что это было? Деградация в умах организаторов или заигрывание перед западными гостями с целью показать нашу толерантность?

      ха... а если смотреть "глубже и ширше" ? вы в курсе,сколько за тот же газ платят на кавказе и на урале ? похоже мы и за себя платим и за них. ох...лучше тему не развивать.
  • Комментарий был удален.
  • Старый электрик
    Старый электрик Вчера, 05:44
    +13
    ЕГЭ как оно есть.
    Главный довод в пользу ЕГЭ состоит в том, что Минобр РФ официально признал, что он якобы не в состоянии победить коррупцию в 3137 вузах РФ, из которых 1168 это коммерческие шарашкины конторы по выдаче дипломов (данные на январь 2015). В то же время Минобр РФ гарантирует проведение честного без коррупции ЕГЭ в 44100 школах.
    Если цель ЕГЭ — это борьба с коррупцией, то почему бы не ввести его в ВУЗах? Ведь это намного проще? Одно из двух: либо в Минобр одни недоумки, либо Минобр идиотами считает нас. Мне очень понравилось выступление по зомбоящику директриссы одной из школ не то в Урюпинске, не то в Мухо (не помню, как звучит название этого города дальше):
    – Наконец-то НАШИ дети смогут поступать в престижные вузы!

    – Ни секунды не сомневаюсь! Её дети смогут!
    В сказку Минобра о том, что цель ЕГЭ — это борьба с коррупцией может поверить только крайне наивный человек. Гораздо реальнее то, что школам наконец-то дали шанс поучаствовать в распиле бабла. Причём драконовские меры по контролю над проведением ЕГЭ только повышают ценовую планку. Так, например, из года в год школы Кавказа дают наивысший балл в РФ по ЕГЭ русского языка. Очевидно, что ЕГЭ — это изначально коррупционная система. Вопрос только в том, кто сможет заплатить сколько надо. Скоро школьников на входе в экзаменационный класс уже догола раздевать будут, что только благоприятнее скажется на доходах строго определённых лиц.
    Результаты ЕГЭ.
    Из всего потока (50 человек) ни один не смог назвать формулу длины окружности. И ведь не гуманитариев обучаю! Сразу видно, что Америка наш идеал! Но пока мы всё ещё от неё отстаём. Ещё Обама, например, пообещал обеспечить в США всеобщую грамотность с 12 лет. Но увы! Не срослось! А у нас, к сожалению, для Минобр, первоклашки до сих пор читать и писать умеют! Недоработка, однако.
    Даю задание студентам построить таблицу Excel для перевода унций в килограммы и наоборот. Проверяю. Результат потрясает! В алгоритме вычисления таблицы стоит формула наподобие «Е равно эмцэ квадрат». Спрашиваю – откуда этот бред?!!! Ответ – из Интернета!!! Я говорю в методичке дано, что унция это 31,1035 г. Какие проблемы?!!! Ответ – а мы математику давно проходили!!!
    Результат: из 54 человек более половины использовали «формулу» из Интернета. 75% оставшихся перевели 31,1035 г. как 0,311035 кг.
    Я не преподаю арифметику, поэтому за подобные ответы двойки не ставлю. Глупо обижаться на студентов, вынужденных получать высшее образование, не имея среднего!
    Итоги. В фирму по изготовлению Евроокон взяли выпускницу технического университета, отличницу ЕГЭ. Но, незадача: фирма покупает стекло, измеряемое квадратными метрами, а выпускает стеклопродукцию, измеряемую в миллиметрах квадратных. Перевести одно в другое выпускница ВУЗа и отличница ЕГЭ оказалась не в состоянии. Более того. Как ни пытались ей объяснить, что это такое и для чего все это надо она так и не въехала в тему. Поэтому ей написали «формулу», по которой эта отличница тупо как обезьяна выполняет расчёты, но зато с применением ПК.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 06:10
      +3
      многие смотрители федеральных каналов,уверены в этом :
    2. Arzt
      Arzt Вчера, 08:24
      +2
      Если цель ЕГЭ — это борьба с коррупцией, то почему бы не ввести его в ВУЗах? Ведь это намного проще?

      Это сложнее.
      1. Каждый ВУЗ установит свой уровень. Запредельный. Академия наук не решит.
      2. Все ВУЗЫ будут принимать экзамены в разное время. Гемор.
      3. Коррупция останется все равно. Преподы найдут лазейку помочь нужным. wink
      И еще много чего.
      1. kalibr
        kalibr Вчера, 09:30
        +1
        Именно так, Юрий! А проверять работы станут по ключевым словам. Есть три договорных слова - оценка 5. Нет - 3 и ты не проходишь. Преподы они очень хитрые... Даром что ли диссертации защищали?!
    3. DrRey
      DrRey Вчера, 14:18
      +1
      И при чем тут ЕГЭ? Если родители не привили своим детям ценность знаний и умений? Если в фирме по изготовлению Евроокон удовлетворились уровнем девочки, значит ее навыки их устраивают. Дело не в экзамене, а в людях. Если современная молодежь с имеющимся уровнем знаний может себе на хлеб заработать, то большего она и не будет хотеть.
  • parusnik
    parusnik Вчера, 06:12
    +11
    Интернете давно не было рассказов про трудовые подвиги и награды для героев.
     Например такая, тракторист Иванов, своим неустанным трудом, на полях земельного олигарха Сидорова, помог последнему, заработать очередной миллион.Еще одна тонна первоклассного зерна,ушла в закрома заграницы. smile
    В общем, мы очень успешно гонимся за Украиной.
    Очень успешно, вот уж кого догоним и перегоним, так это Украину. laughing
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 06:31
      0
      Цитата: parusnik
      Очень успешно, вот уж кого догоним и перегоним, так это Украину.

      я, ставок делать на стану.
      1. parusnik
        parusnik Вчера, 06:36
        +4
        я, ставок делать на стану.
         Я верю город будет,я верю саду цвесть, когда такие люди в стране российской есть.
        Даниил. Милохин.
        Таких больше, а остальные исключения из правил.
  • nikvic46
    nikvic46 Вчера, 06:31
    0
    Когда роль народа выйдет на первое место,то все изменится.А сейчас обычные пустые фразы про человека.Каждый прорыв народ должен чувствовать,что это его рук дело.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 08:22
      -2
      Цитата: nikvic46
      Когда роль народа выйдет на первое место,то все изменится.

      Вы хотите отдать вождество 80% посредственностей, а 20% задвинуть,да? Уже было. Чем кончилось известно.
      1. nikvic46
        nikvic46 Вчера, 15:44
        +1
        Вячеслав.А вы хотите выдвигать отдельную личность? И так у нас отдельные личности имеют 60% гос. собственности.Такого даже в Америке нет.
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 15:52
          0
          Я ничего не хочу. Хочу, чтобы о картинах судил художник, а не дядя Ваня с улицы. А о педагогике - учитель, педагог, со стажем. Вот как Самарин 1969, например...
        2. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 16:44
          -1
          "И так у нас отдельные личности имеют 60% гос". - Это сказка с реальностью ничего общего не имеющая. И да у нас уже было государством может управлять любая кухарка и комбайнёр - в 80ые такие к власти пришли с помощью социальных лифтов полным составом итог все знают отсюда итог - из низов к власти нельзя никого подпускать да же на пушечный выстрел.
  • samarin1969
    samarin1969 Вчера, 06:36
    +14
    Роман - вы неправы.
    ЕГЭ - последний шанс детей "простых смертных" пробиться на хорошие специальности в ВУЗы. Наверное даже до минпроса это доходит. Если отменить ЕГЭ - студентами будут одни мажоры (на коммерции или за взятку). Работаю простой сельской школе. За последние 7 лет десятки детей благодаря анонимному ЕГЭ поступили в престижные ВУЗы Москвы, Екатеринбурга, Казани, Ростова и пр. Эти дети были талантливы, самоорганизованы и патриотичны. И это дети "среднего класса" по методике авторов конституционной реформы. Многие работали с дистанционными репетиторами. Но могли обойтись и без них. Бухгалтерия вопроса -10-30 тысяч. А обучение в ВУЗе стоит 100-400 тысяч в год!
    Через неделю мне опять проверять ЕГЭ по обществознанию. Поверьте, хорошие развёрнутые ответы сразу узнаёшь по стилю и ясности мысли. Зрелость суждений, анализ текста, адекватность примеров оцениваются высоко. В заданиях 1-20 тупых галочек почти не осталось. Приходится внимательно анализировать вопросы и думать над формулировками ответов. Без достаточного общего развития, даже вызубрив политику, экономику, основы философии и права, невозможно получить оценку выше "тройки".
    ЕГЭ - далёк от совершенства: заумные бланки, некорректные вопросы составителей, малое количество вариантов. Но ЕГЭ - это лучше чем два этапа субъективных экзаменов.
    Роман повторяет ошибку вчерашнего автора - ЕГЭ был обязателен для всех выпускников и до 2022 года.
    Частичная отмена ЕГЭ связана с работой школ в условиях "короны".
    Причина околоплинтусного уровня образования не в ЕГЭ. В школах 99,9% учеников получают аттестаты. Я лично наблюдаю, как дети, которые буквально не умеют считать и писать получают гарантированные тройки по "русскому" и "математике". Большинство детей практически не учатся. Ведь всем уравнительно гарантировано основное общее образование. Тотальная гаджетизация "распорядка дня" молодых людей бьёт на уровне наркотиков. Ну и безумная толерантность в школе растит поколение неврастеников и безответственных людей. Вот причины шокирующего невежества!

    п.с. Если уж Роман Скоморохов - против ЕГЭ...
    Я тоже за его отмену. Воистину, чтобы что-то начинать ценить - надо сначала это потерять.
    1. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 07:13
      +1
      Цитата: samarin1969
      Многие работали с дистанционными репетиторами. Но могли обойтись и без них. Бухгалтерия вопроса -10-30 тысяч.

      Это цена всей подготовки? Ой ли... За ак. час берут по 700 руб., а за два часа уже почти полторы тысячи. За 15-30 часов подготовится ну очень проблематично, или у Вас совсем демократичные ценники...
      1. samarin1969
        samarin1969 Вчера, 15:08
        +2
        Цитата: Doccor18
        Цитата: samarin1969
        Многие работали с дистанционными репетиторами. Но могли обойтись и без них. Бухгалтерия вопроса -10-30 тысяч.

        Это цена всей подготовки? Ой ли... За ак. час берут по 700 руб., а за два часа уже почти полторы тысячи. За 15-30 часов подготовится ну очень проблематично, или у Вас совсем демократичные ценники...

        Сам я не "репетиторствую". Мало времени. И история сейчас нигде не востребована. Но выпускники делятся опытом. Самые разумные покупают недорого приличные дистанционные курсы, пытаются кооперироваться по 2-3 человека. В интернете - море бесплатных ресурсов для подготовки. В большинстве своём, репетиторов нанимают - либо когда знания запущены, либо - нет самоорганизации. Лично я считаю репетиторство пустой тратой времени и денег. За несколько часов не сформируешь знания. Можно только научить "тактике" сдачи экзамена.
        1. Doccor18
          Doccor18 Вчера, 20:53
          +1
          Цитата: samarin1969
          Лично я считаю репетиторство пустой тратой времени и денег. За несколько часов не сформируешь знания. Можно только научить "тактике" сдачи экзамена.

          Согласен на 100%.
    2. Гардамир
      Гардамир Вчера, 07:15
      +4
      ЕГЭ - последний шанс детей "простых смертных" пробиться на хорошие специальности в ВУЗы.
      Эти сказки можно рассказывать молодым. Вот к примеру середина 70х, школьная шахматная олимпиада. Мальчик которого я обыграл, теперь профессор МГУ. А ведь тогда не было ЕГЭ.
      Кстати сказок в нынешней жизни много. Например рассказывают про Сердюкова, который победил всех генералов-корупционеров и создал непобедимую армию.
      Короче с коррупцией успешно борются, вот только дело Захарченко живет и побеждает.
      1. kalibr
        kalibr Вчера, 08:34
        -2
        Цитата: Гардамир
        Эти сказки можно рассказывать молодым.

        Вы сколько лет в ВШ проработали?
      2. samarin1969
        samarin1969 Вчера, 13:58
        +1
        Цитата: Гардамир
        Вот к примеру середина 70х,

        request
      3. DrRey
        DrRey Вчера, 14:09
        -1
        А Вы не слушайте сказки, а зайдите в общагу МГУ и студентов поспрашивайте кто откуда и кто у кого родители, а потом делайте выводы
      4. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 16:45
        -1
        Сказки в основном у таких как Вы - застрявших в прошлом.
        1. Гардамир
          Гардамир Вчера, 18:20
          +1
          как Вы - застрявших в прошлом.
          Личная неприязнь не повод делать выводы. Например я против авианосцев, потому что их время ушло.. Я против бензиновых автомобилей, потому что будущее за электротранспортом и оно всё ближе....
          А вот господа сидящие наверху, очень хотят повернуть страну к неофедализму.
    3. kalibr
      kalibr Вчера, 08:31
      0
      Работал, Константин Викторович, в сельской школе с 1977 по 1980 год и потом еще год ездил на электричке в школу недалеко от города. Невежества тоже хватало... "А можно забеременеть от поцелуя?" - очень был популярный вопрос. Ответам моим верили не всегда. "А вот у нас одна девушка...".
  • nikvic46
    nikvic46 Вчера, 06:44
    +5
    Еще не создан механизм,чтобы без помощи людей(народа) строились ракета,корабль,буровая вышка.Но все заслуги идут получателям этих благ. Народ как бы и не при чем.
  • Dimy4
    Dimy4 Вчера, 07:00
    +3
    Дипломатом должен стать сын дипломата, прокурором – сын прокурора, а судьей – дочь судьи.

    Это Путинская Россия, это попытка заложить фундамент неофеодального строя.
    1. BAI
      BAI Вчера, 11:24
      +1
      Это Путинская Россия, это попытка заложить фундамент неофеодального строя.

      Это было всегда и везде. При любом строе. В советское время родился анекдот:
      Может сын генерала стать генералом?
      Да.
      А маршалом?
      Нет. У маршалла есть свой сын.
  • bandabas
    bandabas Вчера, 07:22
    +8
    Помнится Медведев в 2016 году брякнул про зарплаты учителей- "Если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот". Причем сказано это было на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
  • Van 16
    Van 16 Вчера, 07:22
    +2
    "Двадцать лет в стране идет эксперимент по оглуплению"

    В точку. Как и многое другое в статье.
    1. Hagen
      Hagen Вчера, 09:31
      0
      Цитата: Van 16
      В точку. Как и многое другое в статье.

      Это "в точку" уже существует всю жизнь человечества. Нет ни одного поколения, которое не охаяло его сменяющее подрастающее. Всё повторяется вновь и вновь. Скажу прямо, с автором не согласен. Мой родительский опыт по выпуску двоих детей совершенно не подтверждает тезисы автора. Мои дети заканчивали обычную СШ, не лицей какой-нибудь, в небольшом городке в 3000 км от столицы. Сумели сдать ЕГЭ без истерик и поступить в хорошие ВУЗы на бюджетные места. Мой личный опыт говорит о том, что не в ЕГЭ дело. Сегодня ответы в КИМах угадать не получится. Нужны знания. И как в 70-х для поступления надо было готовиться, в том числе и на подготовительных курсах, так и сегодня надо готовиться дополнительно. Ничего нового. По династическим делам. Если вы успешно работаете на своем рабочем месте и обсуждаете с ребенком то, чем вы занимаетесь на работе, то с высокой долей вероятности ваш ребенок заинтересуется вашей профессией. Когда я работал в МВД, мой сын выражал интерес к юридическим профессиям, когда перешел в нефтесервис - захотел стать инженером-нефтяником. Это естественно. У многих медиков родители работали в медицине. Поэтому в желании дочери судьи стать судьей, а у сына прокурора - стать прокурором нет ничего особенного. Просто родители проводят профориентацию на личном примере. Куда хуже, если родители этим делом вообще не занимаются или им нечего сказать своему ребенку на эту тему, кроме "сам думай". Поэтому я больше соглашусь с господином "samarin1969", тем более, что он сам из системы образования, не в пример автору статьи, направление творчества которого имеет ярко выраженную направленность, не имеющую ничего общего с реалиями жизни.
      1. Van 16
        Van 16 Вчера, 09:43
        +2
        Пришли к нам как-то на работу двое новеньких, инженер после ВУЗа и электрик после колледжа. В профессии, мягко говоря не очень, но мало того, люди просто не знают кто такие Жуков, Королев, Космодемьянскую назвали женой Ленина, и прочее ..
        Со своей школьной учительницей до сих пор встречаемся, Так что тоже сужу по личному опыту.
        1. Hagen
          Hagen Вчера, 11:59
          +1
          Цитата: Van 16
          Пришли к нам как-то на работу двое новеньких

          "Двое новеньких" приходили всегда. И год назад, и 40 лет назад, и 80.... И очень часто они служили поводом для шуток и анекдотов. Спросите дедов, они расскажут, как в пору их молодости слесари учили инженеров. Много ли там правды? Тоже большой вопрос. В статье, кстати, ни статистики, ни каких-то доказательств правоты автора нет. Но, в оборонке молодежь работает и достигает успехов, тоже в медицинской науке, и нефть с газом систематически разыскивают и запасы пополняют. Стана живет и развивается. Проблемы со знанием истории? Да, есть такое. Но школьники в СССР не рвались в исторические ВУЗы, и двадцатилетние электромонтеры не поражали глубиной знаний в развитии своего государства. При этом я не говорю, что у нас всё прекрасно во всех сферах. Проблемы есть, и не малые. Но это вовсе не значит, что мы деградируем, да еще с такой скоростью, что обгоняем Украину, как это представляет автор.
          1. Van 16
            Van 16 Вчера, 12:16
            +1
            "в оборонке молодежь работает и достигает успехов"

            В оборонке?! Не смешите мои подковы, я сам давным-давно в оборонке, текучка среди молодежи страшенная, мало кто больше года держится, чаще увольняются ещё раньше. Нет, так то они приходят, работают, но надолго их не хватает ..
            1. Hagen
              Hagen Вчера, 13:12
              0
              Цитата: Van 16
              мало кто больше года держится, чаще увольняются ещё раньше.

              Это на вашем заводе так. Но ведь ваш завод не единственный. У нас в нефтянке молодежи очень много. На всех этажах отрасли. В газовой - ситуация примерно та же.
  • Комментарий был удален.
    1. Димка75
      Димка75 Вчера, 07:44
      +10
      Вопрос для знающих, в Украине тоже ЕГЭ?

      ЕГЭ в Украине ввели в 2006.
      На 5 лет позже. По примеру России, с учетом опыта и достижений.
      Поэтому я совсем не понял этот пассаж автора
      Вслед за Украиной?...
      вобщем, мы очень успешно гонимся за Украиной

      телега впереди лошади
      1. CruorVult
        CruorVult Вчера, 08:47
        +1
        Дак это цикл статей "уныние по понедельникам доедая последний хрен без соли".
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 13:32
          0
          видимо решили перейти с темы авианосцев на ЕГЭ..
      2. avib
        avib Вчера, 09:41
        +6
        Кликбейтный заголовок статьи.
        При чем тут Украина вообще?
        В подавляющем большинстве стран мира есть экзамены, подразумевающие выбор ответа из нескольких вариантов. И ничего ужасного в этом нет. Весь мир развивается и не хуже СССР и России в эпоху до ЕГ.

        В других странах просто за взятку невозможно никуда поступить .... и, что самое смешное, - на работу принимают/берут по знаниям. И зарплату платят за знания и работу. Можно иметь "красный" диплом - но кому он нужен без знаний.

        Вместо ЕГ лучше бороться со взяточничеством. ИМХО.
        1. Black Lotos
          Black Lotos Вчера, 16:04
          0
          Цитата: avib
          Кликбейтный заголовок статьи.
          При чем тут Украина вообще?

          как это при чем...
          Во всех бедах виновата Украина(ранее это было США и прочие масоны)
          так продукт легче продается, "клята Украина виновата, ввели ЕГЭ на территории России."
          Это логично "Хотите как в Украине?"
          ЕГЭ в России с 2001
          Аналогом ЕГЭ в Украине является Внешнее независимое оценивание-с 2002
  • aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 07:53
    0
    Мне под 70. Наблюдения деградации образования:
    Арифметика.
    Я - составь правильно вопрос, напиши и выполни действие (развитие логики).
    Сын - выполни действие.
    Внук - выбрать правильный ответ из 3-х возможных.
    1. avib
      avib Вчера, 09:42
      0
      А внук он угадывать будет или решит задание, что-бы получить свой ответ?

      Вы экзамен со спортлото путаете по-моему.
  • Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Вчера, 08:04
    +4
    В общем, мы очень успешно гонимся за Украиной.
     а в чем гонка заключается? В десоветизации, да она там прошла быстрее.В России медленнее.Всего лишь.Но идет уверенными шагами.
  • KKND
    KKND Вчера, 08:19
    +5
    Роман, если в России все поумнеют, кто тогда ваши статьи читать будет? Кто будет верить любому бреду из интернета? Столько людей работу потеряют. laughing
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 09:33
      0
      Вот именно! Вы представьте, что люди на все статьи потребуют "историографию вопроса" и ссылки на источниковую базу? Это же будет катастрофа. Как для авторов, так и для читателей!
      1. Комментарий был удален.
  • Нормальный
    Нормальный Вчера, 09:09
    0
    Иногда в голове у человека разумного и думающего рождаются вопросы типа «Кому и для чего все это надо?». И вопросы требуют ответов.


    "Вопрос Пескова" - вот ответ на все вопросы.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 09:18
    -2
    Очень понравилось...
    --------
    МАТЬ, СЫН И ПУШКИН

    Мама, немолодая уже женщина, впрочем, не без приятных особенностей, осторожно подошла к закрытой комнате сына и прислушалась. За дверью стояла тишина. Какое-то время мать ещё помедлила в нерешительности, а затем резким движением распахнула дверь и влетела в комнату.

    – Чем ты опять занят? Опять книжки читаешь? – крикнула она сходу.

    К сожалению, это было правдой. Русоволосый юноша с бледным лицом и мягкими чертами лежал на кровати и держал перед собой книгу.

    – Мам! –крикнул юноша. – Я только чуть-чуть, совсем немного!
    – Сколько раз тебе говорила… Что на этот раз? – мать выхватывает из рук сына книгу. – А, ну так и есть! Пушкин, значит!
    – Ну мам!
    – Не мамкай! По какому поводу сегодня? День рождения у него что ли?
    – Вчера был, – буркнул сын.
    – Ох, сын, сколько раз я тебе говорила, – мать тяжело садится рядом на кровать, – не доведут тебя эти книги до добра! Вон, в твоём возрасте тиктокеры уже на экономических форумах выступают, девицы из реалити-шоу во МХАТе, а ты?

    Юноша приподнимается на кровати.

    – Мам, ну ты только послушай! – сын начинает декламировать. – Я вас любил, любовь ещё, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем...

    Мама сокрушённо смотрит на сына.

    – Ты что, с ума сошёл? Нет, я это не переживу! Ты ещё скажи, что сам писать начал?

    Юноша отводит взгляд, как бы подтверждая: «Да, начал!»

    – Нет, ты хочешь загнать меня в могилу! – мать хватается за сердце и смотрит на ноутбук. – Там, да?

    Она хочет уже подняться, но сын машет руками.

    – Нет, нет! Не переживай! Я всё удалил, удалил, честно!
    – Да? Хорошо. В этот раз поверю, но смотри… – тут тон мамы несколько смягчается. – Сын, ты у меня почти взрослый, а всё ещё наивный, как ребёнок. И не понимаешь, как устроен этот мир. А я желаю тебе только добра. Ты хочешь стать похожим на Пушкина? Ну зачем тебе это? Даже если ты окажешься в сто раз талантливее его, сейчас это никому не нужно. Ладно бы ты был бездарностью, тут ещё есть шанс, но ты у меня умный, одарённый мальчик. Куда тебе в эту культуру? Ты будешь обречён на жалкое существование, потому что талантом и усердием ничего не решить. Но погоди минутку…

    Мама быстро поднимается и заговорщически подмигивает.

    – Раз уж ты так упрям, – кричит она из соседней комнаты, – и хочешь обязательно в культуру, то я тебе кое-что купила.

    Мама появляется в дверном проёме, а затем из-за спины радостно достаёт розовое воздушное платье.

    – Что это? – глаза сына наполняются ужасом.
    – Как что? – мама довольно любуется своим подарком. – Это тебе! Я слышала, что теперь так модно. Записывают видеоролики в платьях, кривляются и сразу бешеная популярность, реклама, деньги. Затем на экономические форумы позовут и на другие мероприятия. Можно ещё что-нибудь придумать.
    – Нет, я это не надену! – качает головой сын.
    – Но-но! Будет тебе! – укоряет мама. – Всего пару роликов. Ведь ты же хочешь закрепиться в современной культуре? Вот! Ещё я записала тебя в тату-салон. Сейчас без татуировок никуда. Желательно на лицо сделать. Какую надпись – выбери сам. Хоть фамилию своего Александра Сергеевича. А напоследок, – мама делает торжественную паузу, – сходишь на ужин с дядей Пашей из соседнего подъезда.
    – Нет! – взвизгивает юноша.
    – Ничего такого, – успокаивает заботливая мама. – Просто покушаете! Он сам натурал, но для искусства нужно пострадать! – и добавляет про себя, – А там может и в актёры театра возьмут. Всё же какая-никакая реклама, все захотят на такое чудо посмотреть.

    Сын сидит раздавленный и понурый.

    – Ну что ты, – мама вновь садится на кровать рядом и гладит сына по русой голове. – Не переживай так. Я ведь тебе только добра желаю, чтобы хлеб и в культуре находился. И забудь ты этого своего Пушкина. Ну можешь по воскресеньям час-другой его читать, не больше. Вот скажи, сколько сейчас просмотров соберёт твой Пушкин? В этом и дело! То что мертво, уже не воскресить. Надо смотреть в будущее. Ну платье-то хоть примерь, кому я покупала?
    – Ну мам! – глаза юноши начинают сверкать от наполняемой их влаги.
    – Не мамкай! Я же тебе добра желаю!
    (С). Субботин.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 09:36
      -3
      Крайности всегда впечатляют людей недалеких!
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Вчера, 09:56
        0
        И золотая середина находится между двумя крайностями.
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 10:47
          -3
          Цитата: Танковый пиджак
          И золотая середина находится между двумя крайностями.

          Именно. Но найте ее трудно. Потому-то и называется она золотая!
  • Landwarrior
    Landwarrior Вчера, 09:23
    +3
    Сказали же что цель системы образования подготовить грамотного потребителя(!)... Ну вот, они и готовят.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 10:05
    0
    Чтобы судить что происходит надо быть на производстве .Мы бюджетники,где я работаю.Молодежь с таких дыр поприезжала и делает карьеру.Меняют сейчас легко,любителей лизнуть.Пришло понимание ,что нужны специалисты с образованием и желанием дальше учится.За нашу молодежь ,которая у нас работает не переживаю,в правильном направлении идут.Не так все плохо.
  • Комментарий был удален.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 13:34
      0
      feel т.е. ЕГЭ вы не знаете,но осуждаете?
  • Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Вчера, 10:59
    +2
    До пандемии ЕГЭ сдавали все,кто хотел в ВУЗ поступать и кто не хотел.иначе аттестат не выдавался.
  • Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Вчера, 11:01
    +2
    И автор..окончание статьи..а почему именно 20 лет идем не тем курсом?Может мы вышли на иной курс значительно раньше.а начало 2000 годов один из этапов этого неверного курса?Напишите уж смело-я,Роман Скоморохов против Путина и его политики,а то все намеки,недосказанности и так далее.
  • BAI
    BAI Вчера, 11:05
    +1
    В этом году мы с тоской и печалью отмечаем 20 лет с того момента, как советская система образования ушла в прошлое и ее заменила ЕГЭ.

    А через 2 года новый юбилей - 20 лет предвыборной программе "Единой России" от 2003 года. Желающие могут обновить в памяти и проголосовать за "ЕР" еще раз. И после этого ничему не удивляться.
  • iouris
    iouris Вчера, 11:13
    0
    Почему "российского"? Это "мировой тренд". Просто у нас выполнен план на 150%. Так привыкли.
  • Герман 4223
    Герман 4223 Вчера, 11:46
    -1
    Пропагандистские статьи скомароха узнаю по названию.
    Читать не собираюсь.
    Но вопрос уже к заголовку, почему это оглупление началось двадцать лет назад,а не в 1985 году когда к власти пришёл предатель разрушивший нашу страну? Все проблемы родом оттуда.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 12:30
      -2
      Цитата: Герман 4223
      пришёл предатель разрушивший нашу страну?

      А все получившие прекрасное советское образование люди с радостью его приветствовали и по разрушении не возроптали?
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Вчера, 12:37
        0
        Да не роптали. И за это тоже расхлёбываем.
  • vavilon
    vavilon Вчера, 12:24
    0
    Итонский колледж — альма-матер восемнадцати премьер-министров Великобритании и место учебы британских монархов. Британское образование стало настолько престижным, что «сильные мира сего», политики и бизнесмены многих стран, мечтают, чтобы их чада учились именно в Итоне, где с 1995 года действует советская система обучения.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 12:38
      -1
      Цитата: vavilon
      где с 1995 года действует советская система обучения.

      А они все 18 премьеров учились после 1995 года?
      1. vavilon
        vavilon Вчера, 13:09
        0
        Вопрос не в том кто где учился, а в том у кого позаимствован опыт.
  • APASUS
    APASUS Вчера, 12:52
    0
    Кто если не государство формирует политику в образовании ,информационную политику ,политику в области воспитания .Значит государству нужны дауны и неучи. Или банально государство не выполняет свои функции ,а пустое место заняли люди с деньгами.Бизнес и ничего личного
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 13:30
      -1
      laughing вопрос..т.е. ребенок 10 лет не учится при ЕГЭ,а вот при обычном экзамене они бы с гарантией учились..самим то не смешно?
      1. APASUS
        APASUS Вчера, 14:15
        0
        Цитата: Барбарис25
        laughing вопрос..т.е. ребенок 10 лет не учится при ЕГЭ,а вот при обычном экзамене они бы с гарантией учились..самим то не смешно?

        Вот это номер ,кругом гении ,а я их не заметил
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 14:18
          -2
          т.е. вы даже смысл сообщения не поняли?ну так распишу:как именно форма сдачи экзамена должна сказаться на знаниях школьника за 10 лет?если школьник учится и хочется учится,то он сдаст экзамены в любой форме,а вот если он все годы в носу ковырялся,то что ЕГЭ,что классический экзамен он не сдаст от слова вообще..Про "натаскивают на тесты",а чем натаскивание на тесты с изучением КИМов отличается от "заучите билеты" ?не говоря уже о том,что очень сильно влияние именно самого учителя на экзамене ?
  • 1536
    1536 Вчера, 13:01
    0
    У меня вопрос: ребята, те которые из статьи, -- один шахматист, целая группа физиков, юный математик (да сколько их безвестных молодых талантов, проявивших себя в точных науках, в инженерном труде и исследованиях, в научном поиске, сейчас живут и работают в нашей стране, сотни тысяч, если не миллион), так вот они что, ЕГЭ не сдавали, учились сплошь в спецшколах, закрытых элитных лицеях и т.п. организациях образования? Если это так, тогда беда нашей стране...
    И второй вопрос, вытекающих из первого: не является ли сегодняшний уровень и система образования лишь отражением тех процессов, которые происходили и происходят в обществе в последние три десятка лет, когда каждодневный, напряженный, тяжелый, кропотливый труд и использование своих знаний не рассматривался, и до сих пор не рассматривается многими молодыми людьми как средство достижения благополучия или намеченной цели? Тогда это беда вдвойне.
  • Alex66
    Alex66 Вчера, 13:10
    0
    Проблема в том, что сейчас буржуи командуют образованием в том числе и грамотные граждане, которые способны самостоятельно мыслить и делать выводы им не нужны. Им нужно покорное стадо выполняющее без вопросов распоряжения элиты. Но здесь есть обратная сторона, страна с таким народом не жизнеспособна не кому решать научные задачи, строить ракеты, самолеты, корабли.
  • spectr
    spectr Вчера, 13:20
    +1
    Вообще-то власть уже ощущает, что ей не хватает грамотных (и верных) специалистов на всех уровнях. Наглядным примером является развал Роскосомса. Вот только изменить ситуацию у них не получается. Не очень верю, что не хотят, так как это ведет к потере власти. По тому же космосу США вкладывает большие деньги в развитие и объявляют, что космос - еще одна среда боевых действий, а Рогозин превращает Роскосмос в торговую кампанию. И даже понятно чем это закончится, т.к. развивать начнут то направление, которое дает деньги.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 13:29
      -2
      А в РК вкурсе "развала"?а то выходит что 10 лет назад,когда 1-2 ракеты в год роняли специалистов хватало,а сейчас не хватает,но ракеты не падают почему то..
      1. spectr
        spectr Вчера, 18:22
        0
        Высший состав или не в курсе или не хочет быть в курсе. Ракеты не падают, т.к. восстановили систему контроля, что была в СССР. И это пока не является признаком возрождения. Был я несколько лет назад на заводе, что осуществляет ремонт и наладку определенной техники для наших ВС. Когда встал вопрос о небольшой доработке, то сразу же вылезла проблема. Основные разработчики ушли на пенсию и все, что могут делать с техникой, находится в рамках имеющейся документации. На любую попытку "шага влево или вправо" все мотали головой.
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 18:31
          -1
          wink а ещё трусы в армии не очень..резинки слабые...
  • Eug
    Eug Вчера, 13:20
    0
    Все довольно просто - по глубине и качеству, логичности и взамосвязности, доступности образования можно судить о честности и порядочности власти. Делаем выводы...
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 13:28
      -2
      winked это когда при поступлении в ВУЗ в СССР очень часто смотрели на "кто родители" ?
  • Serhi
    Serhi Вчера, 13:25
    -2
    2021 - 1991 = 30 лет с развала СССР, автору тоже нельзя учить детей, математику не знает.
    В остальном нужно своими детьми заниматься самим, а не надеется, что им в школе или в Вузе вложат морально-нравственные понятия, любовь к родине и к людям, которые живут в этой стране. Много хороших организаций молодежных создано за последнее время, возьмите юнармию, или детские научно-патриотические центры авангард. Сейчас действует более 150 кадетских корпусов, школ, училищ, где дают великолепное образование и прививают любовь к родине. Поэтому еще раз, родители тех детей, которые хотят, чтобы их ребенок вырос достойным гражданином своей страны, те знают в какую сторону двигаться и как воспитывать ребенка. Иные же будут прозябать и жаловаться на Путина, Грефа, ЕГЭ, школьное образование и другое. Кто тут умники рассказывают про то, что нужна школа, как в СССР просто ничего не соображают, что говорят. На дворе 21 век, все компьютеризировано, школьная программа за 30 лет стала сложнее. Деградация идет по причине того, что родители в 4 годика дают ребенку планшет, смартфон и им наплевать, что у него мозговая активность снижается в 2 раза и он не способен до определенного возраста фильтровать информацию, которая ему поступает из соц сетей и прочих мест. Много проблем в образовании, но не меньше проблем исходит от родителей поколения 90х.
    Очень печально, что данный сайт становится политической помойкой, а не местом где люди обсуждают вооружение и военную технику.
  • Барбарис25
    Барбарис25 Вчера, 13:27
    0
    lol что за бред я сейчас прочитал?т.е. сдать ЕГЭ-это убрать школьников из глубинки из ВУЗов Москвы,а вот сначала сдавать экзамены в глубинке,потом ехать в столицу и сдавать экзамены там-это ну оочень способствует поступлению абитуренту)
  • DrRey
    DrRey Вчера, 13:54
    -1
    Интересно только одно, уважаемый господин Скоморохов прежде чем написать свой опус, что нибудь кроме газет с кричащими заголовками прочитал? Зашёл ли он на сайт fipi.ru, скачал ли хоть один демо вариант по любому предмету и попробовал поставить хоть одну галочку? Если бы попробовал, то не смог бы этого сделать, т.к. нет уже лет несколько таких вопросов. А задал ли он вопрос студентам московских Вузов, которые не являются москвичами "за" они или "против" ЕГЭ, а спросил ли он родителей этих студентов, которые не москвичи? Судя по всему нет, однако это не мешает ему заниматься перепевом старой песни о главном. Дело не в ЕГЭ. У меня сын прошлым летом сдавал и поступил на бюджет и со своими баллами выбирал из 4 возможных вариантов - выбрал техническую физику. У них в группе половина не местных, причем есть и из обеих столиц, хотя наш город ещё Грибоедов назвал глушью. Я поступал в 1995 году и специально менял школу после 9 класса, чтобы сдавать выпускные совмещённые со вступительными и иметь на всякий случай ещё попытку. И два года нас Вузовкие преподаватели натаскивали. Поэтому процесс подготовки не поменялся, поменялись люди. Основная масса родителей сейчас это дети 90-х, которым ничего не надо и их детям не надо. Но при этом если смотреть глобально по планете это везде. Основной массе ничего не надо, и задача сейчас стоит не потерять тех, кому надо - победители олимпиад, спортсмены, молодые учёные, молодые предприниматели, волонтёры и т.д. Вот они будут определять куда мы будем двигаться, а основная масса будет идти куда скажут.
  • andybuts
    andybuts Вчера, 15:30
    +1
    А причем тут Украина, какая ее связь с ЕГЭ? Почему как на Украине, а не как в условном Бантустане?
    В нашей стране все плохое идет только "от Украины"? Цветные революции на Украине произошли от аналога ЕГЭ? ЕГЭ введен по образцу Украины?
    по ЕГЭ могу порекомендовать ролик на ютубе от вменяемого блогера - бывшего учителя:
    https://www.youtube.com/watch?v=ro0cAlot7CA
  • Сергей Никифоров
    Сергей Никифоров Вчера, 16:26
    -1
    Роман, сегодня сдают ЕГЭ по математике Завтра, а то и сегодня задания будут в интернете Я рекомендую тебе взять задание и посмотреть, найдёшь ли ты там тестовые задания А для полноты счастья решить 19-е задание, ибо оно даёт путь к 93-95 баллами в совокупности И тогда можно приниматься думать о Бауманка, МФТИ, ВШЭ Больше всего бесит, что про ЕГЭ начинает говорить от, кто в глаза не видел ни одного задания Почему я так категорично говорю У меня любимая жена, учитель математики, причём заслуженный учитель по математике И могу вам высказать её мнение Уровень подготовки по математике не стал ниже, он стал сложнее Я недаром привёл в пример 19-задание Его решают единицы, Если учитель подходит к освоению программы добросовестно, тог, в принципе, любой ребёнок может легко сдать на 75-77 баллов, для многих вузов вполне Но вот тут начинается НО Знаете, чем сегодня занята моя супруга? Переделываем учебные программы за 10 и 11 классы по алгебре и геометрии И знаете зачем? Прошу внимательно прочесть По новым требованиям каждая изучен ная тема должна иметь ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ эффект Разьясню К примеру Тема Сложные ураненияРазвертывается Пишется:количество часов, основные положения и ВНИМАНИЕ, какой ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ эффект вызовет изучение учеником этой темы и даются варианты Воспитание толерантности, чувства коллективизма и прочее Вы можете себе это представить? Я с подобным бредом даже в армейской бюрократии не сталкивался Это я привёл только один пример А сколько за год? Причём с высоких трибун клянутся мамой, что уменьшать всю эту лавину бумаг Дальше Знаете сколько ставка учителя за 18 часов? Именно столько определена нагрузка учителя? Около 13 тыс Проживете? Поэтому и берут учителя по две ставки Про качество образования будем говорить? Так что отупление масс идёт не от учителя И последний пример Писали 9-ти классники ГИА Кстати, если хочешь стать дворником, то после 9-го иди в ПТУ, качество образования там для дворника хватит Так вот, супруга с группой учителей, проверяла работы этих учеников Из 180 работ, которые ей достались 160(сто шестьдесят) твёрдая двойка Вот и думайте, откуда отупление? От школы или от власти? Дальше не хочу развертывать Тут вроде люди не глупые Все
  • ZAV69
    ZAV69 Вчера, 16:49
    0
    Все верно. Верят всяким блогерам а не официальным источникам. Причем часто на веру принимается лютый бред. Кто там хотел воспитать грамотного потребителя ? Вот оно и происходит. Я лично думаю что отмена егэ нам к сожалению ни фига не поможет. Ученик элитной гимназии будет иметь преимущество перед учеником сельской школы. У кого есть деньги у того и репетиторы, натаскают решать типовые задачи так же как и заполнять бланки ЕГЭ. Надо вообще всю систему менять
  • A.B.
    A.B. Вчера, 17:00
    0
    Оговорюсь сразу - Я всегда был против бреда под названием ЕГЭ. Да, уже 20 лет ЕГЭ и что? Сейчас учат школьников педагоги сдававшие ЕГЭ. Лечат тоже из этой категории. Чиновники, управленцы и прочие до 40 лет, все они поколение ЕГЭ. Как можно вернуть Российскую школу образования, когда Педагогические вузы не пользуются спросом? Только жесткими мерами. Повышение зарплат педагогам и преподавателям это далеко не всё. Нужно поднимать престиж профессии УЧИТЕЛЬ. Максимально защитить Учителя от произвола родителей и учеников. Вернуть в школу идеологию. Школы могут быть разными, но учебные пособия и учебники должны быть едины без всяких исключений. И много, много ещё что необходимо. По времени думаю лет на 30 - 40 так...
  • Moskovit
    Moskovit Вчера, 18:41
    -1
    Проблема поднята очень важная. Но. Не надо идиализировать советское образование. Разве мог паренёк из глубинки поступить в МГИМО? Не смешите. В МГУ? Ну может на математику или ещё куда где небольшой конкурс. Медицинский? Я вас умоляю. Помню, я как победитель олимпиады по биологии, ездил в Новосибирский мед на экскурсию. Нам сказали честно - ребята, это будет очень непросто, а для вас - практически невозможно, идите в другие вузы).
    Как отец учительницы скажу - 80% проблем в обучении идут из семьи и общества, а не из школы. Невозможно будет построить хорошее образование на гнилом фундаменте.
  • Valeriy Makashov
    Valeriy Makashov Вчера, 18:50
    +1
    Просто смешно это читать! Непонятен пафос и адрес обращения. Для чьих ушей этот текст? Война 1941-45 закончилась в 1991-3, полным изчезновением Советского государства. Причем не юридически, а "виртуально" , в изменённом сознании жителей. Которое плавно готовилось к этому на протяжении 40 лет. (1993-1953=40) Прям реализованная история с Моисеем. Юридически СССР жив. Но конец близок. Стадо овец решило выбрать свой путь? Ну-ну, а у чабана и его собачки разрешение спросили? В 1991 проголосовали за сохранение СССР. И? Баранам просто сказали : Сдать паспорта СССР! .. Они пошли и сдали. Так что ж вы стоните, это не так, то - не так. Считайте стрижку - массажем, и ждите своей участи, когда Хозяин проголодается. Мангал уже горит.
  • zwlad
    zwlad Вчера, 19:04
    0
    бред сивой кобылы напмсан.
    Я знаю трех детей, обычных родителей, которые поступили в месковские ВУЗы. В Глазуновку, в МАИ и МФТИ. Двое из них Учились если что в Саранске. Один в подмосковье.
  • makmak
    makmak Вчера, 20:12
    -1
    Я за ЕГЭ. Мои старшие дети сдали честно с поступили куда хотели на бюджет и без взяток и блата. И продолжают учиться. Хватит ныть. Те кто хочет делают.
  • bk316
    bk316 Вчера, 20:29
    0
    Знаете в чем главная беда в образовании и еще много в чем в РФ?
    Не в пятой колонне и не в коррупции и даже не в евреях belay
    Главная беда что у нас каждый, второй как минимум, считает себя мегаспецом во всем что угодно (в образовании например)при этом ничего вообще в этом не понимая.
    Вот и с образованием тоже самое, вы ничего в этом не понимаете. А пара тройка людей прекрасно во всем этом разбирающаяся ( я их назову благо я с ними знаком лично - Ясин , Кантарович) решили образование развалить и сделали это при помощи вас, и сейчас продолжают это делать.
    Да про ЕГЭ вам рассказывали сказки, типа что оно (я не ошибся в среднем роде) победит коррупцию. Я 20 лет назад писал, что не победит, а переместит в другое гораздо более злачное место. Но теперь вам рассказывают еще более вредную и глупую сказку, что стоит отменить ЕГЭ и станет лучше, а потом и вовсе все наладится. НЕ СТАНЕТ, СТАНЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Я могу это доказать с математической точностью. Про возрождение советской школы такая же сказка, это невозможно, нельзя в капиталистической стране иметь социалистическую систему образования. Еще масса людей от Грефа до Романа рассказывает разнообразные сказки.

    Что же делать?
    Либо признайте что народное образование умерло навсегда и продолжайте ныть набирая плюсики или сделайте очень простую вещь замолчите и ждите пока профессионалы разберутся как из этого д ерьма выкарабкаться. Поверьте эти профи есть и они хотят спасти то что можно спасти, но депутаты, чиновники , грефы , соловьевы а главное вы не даете им работать своим расклеиванием ярлыков, глупостями и просто ором am am am
    1. Нормальный
      Нормальный Вчера, 20:42
      +1
      Цитата: bk316
      Поверьте эти профи есть и они хотят спасти то что можно............................................... а ....... вы не даете им работать

      А еще мы не даем другим профи обороть коррупцию.
      И не позволяем третьим профи наладить производство.
      А четвертым профи мы мешаем прекратить вывод капиталов за рубеж.
      Пятым профи мы препятствуем своим ором проводить адекватную внешнюю политику.
      Шестым профи вставляем палки в колеса когда они проводят самые честные и чистые выборы.
      Седьмым профи мы портим статистику смертности и рождаемости.
      Восьмым профи....
      Девятым...
      Никому из самых профессиональных профи не даем работать....
      Вот такие плохие МЫ.
      1. bk316
        bk316 Вчера, 20:51
        -1
        Вот такие плохие МЫ.

        Именно, ВЫ еще не дошли до того что бы говорить как оперировать хирургу, но уже добрались до того что бы заявлять о вредности вакцин.
        Вы рассуждаете о российской вычислительной технике, на полном серьезе относясь к компьютеру как магическому устройству.
        Ну да и в дипломатии вы конечно спецы laughing
        Вот лично Вы скажите как ваше громкое мнение может помочь хирургу, программисту, следователю, инженеру конструктору в его работе?
        1. Нормальный
          Нормальный Вчера, 21:06
          +2
          Ну конечно Мы.
          Поганенький вам достался народ. Зато вы весь в белом и фамилия ваша Д'Артаньян.

          К стати о хирургах.
          Встречал разных, но некоторым из них нужно было говорить как оперировать и не только говорить, но и в рыло настучать, чтобы дошло, как надо относиться к людям.
          1. bk316
            bk316 Вчера, 21:36
            -2
            Поганенький вам достался народ

            Не народ, а "обчествееность".
            Встречал разных, но некоторым из них нужно было говорить как оперировать

            Все понятно. Надеюсь говорили под наркозом? laughing Нескромный вопрос, а Вы кто по специальности?

            Кстати не посоветуете мне как лучше решить пару проблем с производительностью?
            Код прислать? laughing Ну раз хирургу советуете программисту точно сможете....

            Кстати корона не жмет?
  • OLEGSDT
    OLEGSDT Вчера, 21:07
    0
    Не могу согласиться с автором. Преподаю в университете и могу сказать, что кумовство при поступлении у нас сведено к минимуму. И сам поступал в университет в 2008 г., сдавал ЕГЭ, попал на бюджет по количеству баллов. До введения ЕГЭ ситуация была совершенно другой, больше скажу, даже сейчас в магистратуре в отсутствие ЕГЭ объективности при поступлении в разы меньше. И как оценивать студентов, если они отвечают одинаково хорошо? Оба с красным дипломом? Идут в ход личная симпатия или неприязнь. А ведь решается судьба человека, и в таких случаях чем система меньше зависит от проверяющего, тем лучше. Никто не захочет оказаться за бортом бюджета, будучи просто менее красивым, менее коммуникабельным, улыбчивым, другой национальности, нестандартно одетым и др. У нас есть гораздо более серьёзные проблемы в самих ВУЗах, а именно низкие зарплаты, отсутствие практикующих специалистов, несоответствие (точнее лишь формальное соответствие) наших рабочих программ Болонской компетентностной системе. Например, у нас на факультете девушек только 5-10% и у них средний балл выше, чем у парней, потому, что их мало и к ним относятся снисходительнее. Где здесь объективность?
  • Тень041
    Тень041 Вчера, 21:18
    0
    Россия много чего и кого пережила,переживет и это,но крови вся эта компания Иудушки Горбачева и Алканафта Ельцина нам порядком попортит,своими фашистскими реформами,от ныне (непотопляемых) Чубайсов ,Гайдарчиков и спившихся гулящих баб типа Ксюшади...
  • Margarita
    Margarita Вчера, 22:31
    +1
    На счёт Милохина и Грефа согласна, а вот на счёт ЕГЭ нет. Я была в первой "волне", на которой ставили эксперимент и ввели обязательную сдачу экзамена по русскому за пару месяцев до выпускных. И со стороны человека, который данный экзамен сдавал, могу сказать, что это не просто "проставление галочек в нужных полях". Нужно действительно знать грамматику, пунктуацию, фонетику и написать достойное эссе. А мой отец, кандидат в доктора математических наук, сейчас на пенсии готовит к сдаче экзамена по математике. По его словам, чтобы данный экзамен успешно сдать, нужно действительно очень хорошо знать школьную программу по математике.
  • Klingon
    Klingon Вчера, 22:52
    0
    Цитата: Ezoterik
    Ну а как же здравый смысл и житейский опыт? Сын работяги никогда, будь он хоть вторым Дизраэли не сможет поступить в МГИМО. Это просто невозможно практически, хотя теоретически шансы равные.

    Угу, такие же как выиграть в Лото 50 млн. евро - шанс есть но 1:150 млн. wassat
  • seacap
    seacap Вчера, 23:42
    0
    Сегодня мы живем в оккупированной стране, в этом не может быть никакого сомнения. То, чего врагам нашего Отечества не удавалось добиться на полях сражений, предательски содеялось под видом демократических реформ, которые вот уже пятнадцать лет беспрерывно продолжают бомбить Россию. Разрушения и жертвы — как на войне, запущенные поля и оставленные в спешке территории — как при отступлении, нищета и беспризорничество, бандитизм и произвол — как при чужеземцах.

    Что такое оккупация? Это устройство чужого порядка на занятой противником территории. Отвечает ли нынешнее положение России этому условию? Еще как! Чужие способы управления и хозяйствования, вывоз национальных богатств, коренное население на положении людей третьего сорта, чужая культура и чужое образование, чужие песни и нравы, чужие законы и праздники, чужие голоса в средствах информации, чужая любовь и чужая архитектура городов и поселков — все почти чужое, и если что позволяется свое, то в скудных нормах оккупационного режима.

    Чужое настоящее... и что же? Чужое будущее? Но чужое будущее — это уже окончательно победившее, из оккупационного превратившееся в оседлое и хозяйское свое. Вот такая перед нами перспектива, если наше сопротивление останется столь же вялым и разрозненным. И что же — отпразднуем Победу, добытую нашими отцами и дедами, воздадим им должное — и снова склоним голову?!
    Выступление Валентина Распутина, IX Всемирный русский народный собор. Москва, 9 марта 2005 г.
    Добавить нечего, что не удалось в 41-м, удалось в 91-м, причем своими же руками и за наш же счет, путем предательства и измены, на фундаменте лжи и криминала.
  • Палдиски
    Палдиски Вчера, 23:45
    0
    Я 86го года рождения,можно сказать практически последнее поколение,получившее образование по Советской системе,сейчас старшая дочь закончила 3й класс.От их учебников,рабочих тетрадей и способа подачи учебного матерьяла у меня,честно говоря,волосы дыбом!уже с первого класса вся учеба-это сплошной тест,на выходе у детей в голове вакуум fool .Стараюсь,конечно,заполнить его своими знаниями.Смотря на это поколение ГЭ,становится не по себе,это уже,в большинстве своем,зомбированные овощи sad