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Посадить нельзя экстрадировать: что грозит подруге Протасевича Сапеге

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23 мая 2021 года в аэропорту Минска при вынужденной посадке самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту «Афины – Вильнюс», вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем – основателем и редактором признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, была задержана россиянка София Сапега. Впрочем, россиянкой Софию Сапегу, по сути, можно назвать лишь по гражданству.


Кто вы, София Сапега


Уроженка Владивостока, София оказалась в Белоруссии ещё в детстве. Когда ей было восемь лет, её мать перебралась в Пинск. При этом российское гражданство у дочери осталось, а в Белоруссии у неё – вид на жительство. Именно это обстоятельство и обусловило отдельный интерес общественности к делу Сапеги, но сначала – о самой героине нашей статьи.

В Белоруссии София Сапега получила среднее образование, однако учиться дальше решила в соседней Литве – в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. Далее она познакомилась с Романом Протасевичем, и у них завязались личные отношения. Сапега – совсем молодая девушка, в феврале 2021 года ей исполнилось всего 23 года.

26 мая 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Сапегу сообщницей Протасевича. Что и стоило ожидать, база для такого заявления у президента уже была: за день до выступления Лукашенко, 25 мая, Софию Сапегу привезли в Следственный комитет Беларуси. Там в присутствии адвоката девушку допросил следователь.

Сначала Сапега ссылалась на статью 27 Конституции Республики Беларусь, дающую право не свидетельствовать против самой себя (аналог российской 51-й статьи Конституции), но затем следователю всё же удалось разговорить девушку. На видео с допроса, распространившемся тут же в Сети, она признаётся, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Этот канал во время и после массовых протестов в Белоруссии публиковал личные данные белорусских силовиков.

Белорусская оппозиция, российские либералы и Запад считают: Сапега дала признательные показания под давлением органов безопасности и следствия. В публикациях либеральных СМИ сразу же стали вспоминать о многочисленных приёмах, использующихся следователями для того, чтобы «расколоть» подследственного – от банальных избиений и пыток до уколов психотропных препаратов.


Роман Протасевич

Впрочем, причастность Сапеги к миру белорусской оппозиции вряд ли вызывает сомнения. И дело тут не только в том, что она – подруга Романа Протасевича. Сапега ещё со студенческой скамьи, к примеру, работала на польском спутниковом телеканале «Белсат». Этот канал находится в Польше, но вещает на белорусском языке. Политическая ориентация канала понятна.

Что инкриминируют Сапеге


У Сапеги, учитывая её признание в редактировании канала «Черная книга», подобрался довольно серьёзный набор статей УК Белоруссии.

Во-первых, это уголовное дело по статье ч. 1 ст. 342 УК Беларуси – «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления». Наказание по этой статье – штраф, арест или лишение свободы до 3 лет. Сейчас по делу проходят более 200 участников беспорядков в Минске. Дело расследует Управление Следственного комитета Беларуси по Минску.

Во-вторых, это уголовное дело по более серьёзной статье – ч. 1 ст. 293 УК Беларуси – «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти». Наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы. Дело расследует Главное управление Следственного комитета Беларуси.

В-третьих, после признательных показаний Сапеге инкриминируют совершение преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 130 УК Беларуси – «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Наказание составляет до 12 лет лишения свободы. Эта статья инкриминируется Сапеге уже как редактору канала «Черная книга».

Могут ли отпустить Сапегу в Россию


Поскольку София всё же является гражданкой Российской Федерации, на её задержание была вынуждена отреагировать Москва. Лукашенко оказался в сложной ситуации. С одной стороны, Сапегу необходимо привлекать к ответственности вместе с Протасевичем, но с другой стороны очевидно, что это может повлечь за собой проблемы во взаимоотношениях с Россией, а они сейчас белорусскому президенту совсем не нужны. В итоге уже 30 мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей уточнил: Сапегу могут помиловать и передать Российской Федерации, но это возможно только после суда.


Ещё недавно Сапега постила фото в Instagram, но после задержания страничка исчезла

1 июня 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дело Сапеги будет расследоваться белорусскими следственными органами. Поскольку эти слова были произнесены уже после встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, стало понятно: Россия не стала сильно возражать против расследования уголовного дела в отношении Сапеги в Белоруссии.

При этом о необходимости выдачи Сапеги в Россию говорят не только представители оппозиции, но и вполне себе провластные эксперты и журналисты. Это тоже понятно: во-первых, российской власти было бы неплохо показать, что она может влиять на решения Лукашенко, особенно когда это касается судьбы российских граждан; во-вторых, поддержка действий Лукашенко в отношении Сапеги и Протасевича не лучшим образом скажется на и без того проблемном имидже РФ в глазах Запада.

Конечно, в Кремле понимают, что Сапега лишь формально гражданка России, но уже одно наличие российского паспорта обеспечивает ей надежду в заступничестве со стороны властей нашей страны. С другой стороны, у Сапеги – вид на жительство в Белоруссии, она обвиняется в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена белорусским законодательством, на территории Белоруссии. По идее, там её и должны судить.

Каким будет дальнейшее развитие событий? Следствие по делу Сапеги будет, вероятно, проходить в Белоруссии. Но факт признания Протасевича, который «сдал» лидеров оппозиции и подтвердил финансирование их из-за рубежа, может свидетельствовать о новом плане властей страны. Он заключается в том, что Протасевич публично раскается в содеянном, после чего его всё же осудят, но Лукашенко проявит «доброту» и помилует его своим указом.

Таким образом, и требования законодательства будут соблюдены, и Запад успокоят, и сам Протасевич получит урок. Возможно, именно так думают белорусские власти. Очевидно, что и с Сапегой ситуация может выглядеть подобным образом. Вероятно, дело доведут до суда, после чего девушку помилуют и депортируют в Россию, аннулировав ей белорусский вид на жительство.

Ещё один вариант – Сапегу не помилуют, но передадут России для отбывания наказания. Здесь она сможет выйти на свободу. Примерно так сложилась судьба главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера: он сидел в следственном изоляторе в Белоруссии, но затем его передали России, где его вскоре отпустили под домашний арест, а затем уголовное дело в его отношении было прекращено.

Наконец, Сапегу могут просто депортировать из Белоруссии, запретив ей в течение 10 лет въезжать в страну. Тогда политическая активность девушки будет предметом для внимания уже российских правоохранительных органов. Хотя не исключено, что этой активности как таковой уже и не будет. Всё зависит от того, захочет ли дальше белорусская оппозиция эксплуатировать образ девушки или окончательно закроет вопрос с ней как с «отработанным материалом».
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Использованы фотографии:
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196 комментариев
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  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 11:07
    -11
    А ведь гражданка эта, номинальная, как лакмусовая бумажка.
    Мы часто здесь спорим поможет ли паспорт гражданина РФ жителям Донбасса? Вот и посмотрим.
    1. Анахорет
      Анахорет Вчера, 11:26
      +9
      дело не в том, что она номинальная гражданка)
      как раз России удобнее будет, чтобы осудили ее в Белорусии и передали для отбывания наказания в России )
      таким образом будет показана солидарность в интеграционных процессах и судебной и пенитенциарной систем стран )
      так что рассчитывать на помилование смысла нет, если это только не часть еще какой-то подковерной игры)
      1. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 11:50
        +2
        Сапегу необходимо привлекать к ответственности вместе с Протасевичем, но с другой стороны очевидно, что это может повлечь за собой проблемы во взаимоотношениях с Россией, а они сейчас белорусскому президенту совсем не нужны.
        Цитата: Анахорет
        как раз России удобнее будет, чтобы осудили ее в Белорусии и передали для отбывания наказания в России )
        таким образом будет показана солидарность в интеграционных процессах и судебной и пенитенциарной систем стран )

        А так и будет. Кто бы из-за неё тут ссорился или напрягался. Да и помиловать её не будут скорее всего, просто осудят и передадут для отбывания нам. Нормальная, обычная процедура, вполне применяется.
        1. НИКНН
          НИКНН Вчера, 12:19
          +1
          поддержка действий Лукашенко в отношении Сапеги и Протасевича не лучшим образом скажется на и без того проблемном имидже РФ в глазах Запада.
          Ну и долго еще будем смотреть на запад, который всеми силами и даже не знаю чем еще запихивает нас в... Не лучше ли показать, что запад нам как бы по барабану и все его потуги , ну ни как нас не волнуют.
        2. ccsr
          ccsr Вчера, 13:29
          0
          Цитата: НДР-791
          Да и помиловать её не будут скорее всего, просто осудят и передадут для отбывания нам.

          Я думаю давать этой "революционерке" срок бессмысленно, да и нам геморрой с нею не нужен, а поэтому наиболее приемлем такой вариант:
          Сапегу могут просто депортировать из Белоруссии, запретив ей в течение 10 лет въезжать в страну.

          Не нужно из неё делать борца за идею, да и нам потом не надо будет перед всякими "правозащитниками" оправдываться, допуская к ней европейских парламентских словоблудов для проверки отбытия срока.
          В общем вреда большого она нам не нанесла, а Западу она вряд ли понадобится - вот туда её и выпереть, к примеру в Польшу. А если начнет рыпаться, то сразу напомнить, что дело можно пересмотреть по факту открытия новых обстоятельств уже в России.
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков Вчера, 14:55
            -2
            Цитата: ccsr
            Не нужно из неё делать борца за идею,

            Как-то у вас и автора статьи всё легко и просто получается с Сапегой... А молодая, но, тем не менее, прыткая обладательница нескольких паспортов и видов на жительство, особа нарушила серьёзные и весомые статьи закона Беларуси и, вместе со своим бойфрендом-однодумцем, вела против страны серьёзную провокаторскую подрывную деятельность, связанную с угрозой для жизни многих законопослушных белорусов. И грозит ей 10-15 лет за её "шутки"... И взрослеть ей предстоит, скорее всего, в российской ИТК. Доигралась.
            1. Alena Frolovna
              Alena Frolovna Вчера, 15:09
              +3
              Сапега – совсем молодая девушка, в феврале 2021 года ей исполнилось всего? 23 года.

              Надо же было написать такую глупость, да ещё и защищать эту глупую недоразвитую бабёнку.
              Какая она молодая девушка? Молодая это в 18, а в 23 года уже большинство были матерями. И потом, уже ни разу не девушка... Рассуждать о том, что с ней будет мне неинтересно, знаю одно: она должна со всей строгостью закона отвечать за свои деяния. К тому же это не та "персона", о которой нужно стрекотать со всех углов. Есть темы намного важнее и серьёзнее.
            2. ccsr
              ccsr Вчера, 17:49
              +1
              Цитата: Владимир Машков
              И грозит ей 10-15 лет за её "шутки"...

              Ну так оставьте её себе и сами с ней парьтесь, только не надо нам ваши проблемы вешать. А то вы мечтаете перевести стрелки на Россию, а сами белыми и пушистыми остаться - так не пойдет.
              Цитата: Владимир Машков
              . И взрослеть ей предстоит, скорее всего, в российской ИТК.

              А вы в свои ИТК её поместите, пусть там взрослеет - или вы боитесь это сделать?
          2. alexmach
            alexmach Вчера, 16:27
            0
            Я думаю давать этой "революционерке" срок бессмысленно

            Если она действительно имеет отношение к этой самой "Черной книге", то ни разу не безсмысленно.
        3. боеприпас
          боеприпас Вчера, 18:01
          0
          Цитата: НДР-791
          Сапегу необходимо привлекать к ответственности

          Пётр Павел Сапе́га (польск. Piotr Paweł Sapieha, 25 января 1701, Дрезден — 24 января 1771, Жилина) — магнат Речи Посполитой из рода Сапег. Действительный камергер (12.04.1726), стольник великий Литовский в 1732—1744 годах, воевода смоленский с 1744 года. Владел Ляховичами, Коссовом, Старым Здитовом, а также имениями в Польше. С 1730 года держал Здитовское староство..... laughing
      2. alexmach
        alexmach Вчера, 16:25
        +2
        таким образом будет показана солидарность в интеграционных процессах и судебной и пенитенциарной систем стран

        Зачем? А что и других зеков по решению белорусского суда в России сажать?
        Пусть сами с ней разбираются, если осудят, пусть у них там и сидит.
    2. alexmach
      alexmach Вчера, 16:23
      0
      Мы часто здесь спорим поможет ли паспорт гражданина РФ жителям Донбасса? Вот и посмотрим

      На что смотреть то? Вот был же прошлым летом несколько похожий случай, со взводом бывших ополченцев внезапно застрявших в Белорусии.
    3. sala7111972
      sala7111972 Вчера, 17:44
      0
      Лишить гражданства и забыть
  2. RealPilot
    RealPilot Вчера, 11:08
    +13
    Судить в Белоруссии по всей строгости и отправить отбывать наказание в Россию. Без снисхождения и помилований.

    Публикации личных данных силовиков и их родных с призывами к насилию и даже убийствам - это запредельно! Таких нельзя выпускать просто так.
    1. СЕРЖ ант
      СЕРЖ ант Вчера, 11:22
      +2
      Цитата: RealPilot
      отправить отбывать наказание в Россию
      Зачем она здесь ,вот же хороший вариант
      просто депортировать из Белоруссии, запретив ей в течение 10 лет въезжать в страну.
      Пусть к подруге в Литву едет.
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 12:29
        +3
        Цитата: СЕРЖ ант
        Пусть к подруге в Литву едет.

        А ведь она даже внешне на тетушку-котлетку похожа! Так что вдвоем им в самый раз...сидеть на нарах
        1. lis-ik
          lis-ik Вчера, 14:05
          +1
          Цитата: Егоза
          Цитата: СЕРЖ ант
          Пусть к подруге в Литву едет.

          А ведь она даже внешне на тетушку-котлетку похожа! Так что вдвоем им в самый раз...сидеть на нарах

          Это даже по фамилие совсем не русское. Дрянь какае то, пусть мыкается по нарам в Белоруссии.
  3. Revival
    Revival Вчера, 11:11
    -6
    "Сначала Сапега ссылалась на статью 27 Конституции Республики Беларусь, дающую право не свидетельствовать против самой себя (аналог российской 51-й статьи Конституции), но затем следователю всё же удалось разговорить девушку.".

    Так и представляю по доброте решила всё рассказать
    1. кредо
      кредо Вчера, 11:38
      +3
      Цитата: Revival
      "Сначала Сапега ссылалась на статью 27 Конституции Республики Беларусь, дающую право не свидетельствовать против самой себя (аналог российской 51-й статьи Конституции), но затем следователю всё же удалось разговорить девушку.".

      Так и представляю по доброте решила всё рассказать

      Может Вам сначала стоит познакомится с УК, прежде чем ёрничать.
      В УК предусмотрена статья смягчающая наказание в случае добровольной даче показаний и молодой девушке, у которой ещё вся жизнь впереди, она может помочь скостить срок и тяжесть наказания.
      1. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 11:55
        +3
        Цитата: кредо
        Может Вам сначала стоит познакомится с УК, прежде чем ёрничать.

        А даже не в этом дело. Говорить она начала когда Протасевич брякнул что его свои же подставили (абыдна, да? wassat ). При таком раскладе оба сольют всех кого знают и не знают. Да и в принципе молчать не будут - не герои, честно сказать
      2. Revival
        Revival Вчера, 11:59
        -4
        Почитать, я почитал.
        Вот и спрашиваю, какие доказательства?
        Они тоже как бы предусмотрены.
        И одно только "добровольное" признание таковым не является, по закону, кстати.
        И как это законно можно разговорить человека, который заявил о 51 ст конституции?
        Уговорили?
        1. кредо
          кредо Вчера, 12:06
          +5
          Цитата: Revival
          Почитать, я почитал.
          Вот и спрашиваю, какие доказательства?
          Они тоже как бы предусмотрены.
          И одно только "добровольное" признание таковым не является, по закону, кстати.
          И как это законно можно разговорить человека, который заявил о 51 ст конституции?
          Уговорили?

          Да очень просто.
          Сначала подозреваемый ссылается на статью Конституции или иного закона, который даёт ему право не говорить против себя.
          Потом его знакомят с некоторыми доказательствами против него и сообщают о предполагаемом сроке за совершение данного правонарушения (преступления).
          Затем он консультируется с адвокатом, который подтверждает или опровергает утверждения следствия.
          И только потом подозреваемый решает дилемму того какой срок ему лучше провести в местах не столь отдалённых.
          1. Revival
            Revival Вчера, 12:10
            -4
            Может и так, но в статье подано так, что вот вдруг сама решила все рассказать, а это идиотизм или давление.
            Одно маловероятно, другое незаконно.

            Вот и появляется вопрос
            1. кредо
              кредо Вчера, 12:15
              +3
              Цитата: Revival
              Может и так, но в статье подано так, что вот вдруг сама решила все рассказать, а это идиотизм или давление.
              Одно маловероятно, другое незаконно.

              Вот и появляется вопрос

              Это не идиотизм или давление, а трезвый расчёт.
              Надо исходить из того, что молодая, красивая и может быть не совсем глупая девушка, вдруг осознавшая, что может попасть на зону, где будет делить ни один год нары с убийцами, проститутками или наркоманками, трезво взвесила все за и против и приняла единственно верное для неё решение.
              1. Revival
                Revival Вчера, 12:25
                -2
                Значит подразумевается что ей предьявили неопровержимые доказательства?
                1. кредо
                  кредо Вчера, 12:30
                  +3
                  Цитата: Revival
                  Значит подразумевается что ей предьявили неопровержимые доказательства?

                  Всё может быть. Не надо забывать, что вместе с ней ещё один "герой" в СИЗО сидит и похоже что он в молчанку тоже не собирается играть.
                2. Pandiurin
                  Pandiurin Вчера, 20:13
                  +2
                  Цитата: Revival
                  Значит подразумевается что ей предьявили неопровержимые доказательства?


                  Скорее всего у следствия с самого начала были доказательства на серьёзный срок.
                  В случаи отказа сотрудничать чистосердечно со следствием получила бы максимум. Протасевич предпочёл сотрудничать, значит сдаст общих "знакомых" подельников, тех если возьмут, начнут давать показания, на ту же Сапегу.
                  Т.е. пока будет идти следствие против неё ещё накопают кучу фактуры. Допустим дадут ей лет 5 или 7 пока будет сидеть ещё что нибудь всплывёт, не досидев один срок может получить ещё прицеп.
                  Решила покаится что бы скидка была, классика.
          2. Avior
            Avior Вчера, 13:15
            -1
            Затем он консультируется с адвокатом, который подтверждает или опровергает утверждения следствия.

            адвоката к ней не допускали
            1. Revival
              Revival Вчера, 13:19
              +1
              Так это мелочи, это же "законно" видимо
            2. кредо
              кредо Вчера, 13:21
              +1
              Цитата: Avior
              Затем он консультируется с адвокатом, который подтверждает или опровергает утверждения следствия.

              адвоката к ней не допускали

              Я не слежу за каждым днём жизни Сапеги или Протасевича, поэтому не могу утверждать обратное. В конце концов у неё есть такое право на адвоката и на отказ допуска адвоката она может подать жалобу.
              1. Avior
                Avior Вчера, 13:53
                -1
                Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги Александр Филанович сообщил, что смог в пятницу посетить ее в СИЗО....Сапегу задержали 23 мая. Адвокат только 28 мая впервые смог ее увидеть.

                на отказ допуска адвоката она может подать жалобу

                может. тем же, кто адвоката не допускал.
                Я не слежу за каждым днём жизни Сапеги или Протасевича, поэтому не могу утверждать обратное.

                прямое, значит, можете- а обратное нет?
                как у вас просто все....
                Да очень просто.
                Сначала подозреваемый ссылается на статью Конституции или иного закона, который даёт ему право не говорить против себя.
                Потом его знакомят с некоторыми доказательствами против него и сообщают о предполагаемом сроке за совершение данного правонарушения (преступления).
                Затем он консультируется с адвокатом, который подтверждает или опровергает утверждения следствия.

                с адвокатом промашка вышла....
                hi
                1. кредо
                  кредо Вчера, 14:02
                  +2
                  Цитата: Avior
                  ...прямое, значит, можете- а обратное нет?
                  как у вас просто все....

                  Сами себя подставили и в чём же моя вина?
                  Сначала адвоката не пустили, а потом дали добро. Ну так это хорошо и вопрос решился.

                  В чём претензии ко мне? Вы решили меня ловить на слове? Так это вздорное занятие, потому что моя позиция оказалась верной и допуск адвоката скорей всего связан лишь с процедурной заминкой, а не промашкой.
                  1. Avior
                    Avior Вчера, 14:08
                    -1
                    моя позиция оказалась верной

                    как же верной , если адвоката не было?
                    допуск адвоката скорей всего связан лишь с процедурной заминкой

                    пять дней подряд мялись....
                    1. кредо
                      кредо Вчера, 14:22
                      +1
                      Цитата: Avior
                      моя позиция оказалась верной

                      как же верной , если адвоката не было?

                      Сначала не было, потом появился. В чём проблема? Подследственный может выбирал адвоката или адвокат был в отъезде, не сошлись в цене услуг и т.д. и т.п. Чистое гадание на кофейной гуще, ничего не имеющее к процедурным вопросам.

                      допуск адвоката скорей всего связан лишь с процедурной заминкой

                      пять дней подряд мялись....


                      Вас то это каким образом задело, если Вы даже не знаете причин заминки и по чьей вине она произошла? Адвокат у Сапеги уже есть и до процесса дело ещё не дошло, значит и стороне защиты и стороне обвинения есть над чем и с чем работать.
                      1. Avior
                        Avior Вчера, 14:25
                        -1
                        Вас то это каким образом задело, если Вы даже не знаете причин заминки

                        в отличии от вас я знаю, о чем пишу.
                        а у вас с порога
                        Да очень просто.

                        хотя из общения видно, что по делу вы ничего не знаете- но выводы делаете громкие
                        hi
            3. tacet
              tacet Вчера, 16:56
              0
              Не допускали , но допрос вели в присутствии адвоката .
              1. Avior
                Avior Вчера, 18:13
                0
                не было там адвоката
                Допрос был до 25 мая, а адвоката допустили к ней только 28.
        2. Whiteidol
          Whiteidol Вчера, 12:46
          0
          Элементарно. Ее просто так не задержали бы. Есть доказательства ее причастности. При беседе предоставили часть имеющихся доказательств. Затем предложили 2 варианта. Вариант 1. Можешь вообще ничего не говорить и суд будет опираться на те доказательства, которые есть в материалах УД, а они есть, иначе ее бы не задержали. Получишь по максимуму. Отбывать наказание будешь на территории РБ. Вариант 2. Все рассказываешь, получаешь приговор и летишь в РФ белым лебедем.
          1. Revival
            Revival Вчера, 12:54
            -2
            " а они есть, иначе ее бы не задержали".

            Вот это утверждение очень не бесспорное
            1. Whiteidol
              Whiteidol Вчера, 20:29
              +2
              В противном случае опросили бы и отпустили. И мы и РБ умеют отслеживать активность в инете.
        3. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 13:13
          0
          У нас гражданка России Мария Бутина узнала на себе все прелести демократических пыток в США и то неделю продержалась.Думаю ЦРУ ушную технологию выбивания признаний она нашим передала досконально.А Сапега на второй день колонулась,по тем же технологиям.Американцам можно,белорусам нельзя .Или это не то ,это другое.Сапега отрабатывала западные деньги,суд ,годик посидеть и писать прошение о помиловании.А там как бог рассудит.
          1. Revival
            Revival Вчера, 13:17
            -5
            "Бутина узнала на себе все прелести демократических пыток".

            Чтото она о них умолчала.
            Какие пытки там были?
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Вчера, 14:32
              0
              Понятно,если не читали или игнорировали ,это не значит что их не было.Свет в камере не выключался,спать не давали,допросы на потоке.В море устранял аварию три дня без сна ,причем не один.Так что знаю что это такое.Да консула к ней допустили,когда она пошла на сделку со следствием.С вами понятно,Бутина это не то.А для меня Сапега не то.
              1. Revival
                Revival Вчера, 14:39
                -1
                Я ее интервью у Гоблина смотрел, про пытки она не говорила.
                Так что не бегите впереди паровоза, будете хотя бы казаться умнее, со своими домыслами о других
                1. tralflot1832
                  tralflot1832 Вчера, 15:06
                  +1
                  На ваш коментарий ,у меня только то что ВО не пропустит.Прочитайте Мария Бутина Тюремный дневник.4 месяца карцера это не пытка.Каждые 15 минут ночью вопрос как вы себя чувствуете ,это не пытка!С вами все ясно!
                  1. Revival
                    Revival Вчера, 15:40
                    -3
                    "Каждые 15 минут ночью вопрос как вы себя чувствуете ,это не пытка!".

                    Вопрос: считаете подобное пыткой для любого?
                    Без двойных стандартов?
                  2. Revival
                    Revival Вчера, 15:41
                    0
                    У вас давление не поднялось, кстати?
                    А то вы так вдруг горячитесь?
                    1. tralflot1832
                      tralflot1832 Вчера, 15:58
                      0
                      Минуса не от меня,закончили.
                      1. Revival
                        Revival Вчера, 16:14
                        0
                        Закончили, так закончили.

                        А то если про "постоянно будить это пытка", то вы решили не отвечать, потому как поняли, что я приведу вам пример, после которого или придется открыто признать двойные стандарты или ...
                      2. tralflot1832
                        tralflot1832 Вчера, 16:46
                        0
                        Мне достаточно воспоминаний Бутиной ,а не ваши умозаключения.Теперь я ее подерживаю ее на выборах в Думу,а за сисяна отдельное спасибо.А Сапеге после освобождения стать на путь исправления .
                      3. Revival
                        Revival Вчера, 16:50
                        0
                        Я так и думал открытые двойные стандарты, ничего неожиданного
                      4. tralflot1832
                        tralflot1832 Вчера, 16:56
                        0
                        Учимся,те кто не с нами ,те против нас.
                    2. Revival
                      Revival Сегодня, 01:05
                      0
                      Теперь понятно кого благодарить за депутатов голосовавших за пенсионную реформу
            2. Dante
              Dante Вчера, 17:46
              0
              Прочитайте Мария Бутина Тюремный дневник.

              Странный совет, кто же в своей книге плохо о себе расскажет?

              А вообще можете про Машу Давашу ничего не рассказывать. Благо, у меня с ней одна альма-матер и одна кафедра и хоть я выпускался несколько позже про Бутину информирован более чем достаточно, кто она такая и что из себя предстает. Причем не я один. Девочка успела знатно наследить и в университете (обвинила препода в домогательствах) и в краевой общественной палате. Зайдите на наши алтайские СМИ: Амител или Банкфакс почитайте комментарии, которые оставляют пользователи под новостями с этой "узницей совести", сразу поймете почему она на праймериз Едра пошла в Кировской области, а не в родном Алтайском крае. На ВО кстати раньше много адептов короткоствола из "Права на оружие" паслось, но что-то попритихли в последнее время: керченский и казанские стрелки видимо здорово головы остудили.
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Вчера, 17:59
                +1
                Да любите вы в чужем белье поковыряться,не смотря на свои коментарии. laughing
                1. Dante
                  Dante Вчера, 18:10
                  -1
                  Не по своей воле, знаете ли. Просто меня в свое время спасли от участи оказаться в числе её последователей. Вот и просветили популярно. Не думаю, что сотрудникам кафедры есть смысл врать. А вот кто поставил в известность местный бамонд, про то не ведаю.

                  В любом случае пищу для размышлений я Вам дал. Не все то золото, что блестит, а то что рекламируют и подавно.

                  Мы, кстати, как бы не относились к Марии все подписывали коллективно письмо судье, характеризующее её исключительно как пионерку-комсомолку и ярую поборницу демократических прав и свобод . Жалко было дуреху. Но некоторых людей жизнь ничему не учит. Понятно что не превратить свое заключение в политический капитал, по меньшей мере глупо, однако не стоит забывать, что на тюремную скамью её тоже привели излишние амбиции.
              2. ccsr
                ccsr Вчера, 18:10
                0
                Цитата: Dante
                Странный совет, кто же в своей книге плохо о себе расскажет?

                В оценке Бутиной полностью с вами согласен. Здесь некоторые "позабыли" как она в США оказалась, и чьи интересы лоббировала. А у нас некоторые слезу пустили от её воспоминаний и готовы за неё голосовать при выборах в Думу - в общем какая-то фантасмагория. Тем более что еще неизвестно зачем она вернулась и развила бурную политическую деятельность у нас - мы же не знаем как там в тюрьме все было на самом деле, а выжать слезу из доверчивых большого труда не составляет. После американской тюрьмы ей вообще надо навсегда закрыть путь в госструктуры, в целях нашей же безопасности.
                1. Dante
                  Dante Вчера, 18:24
                  0
                  У нас власть придерживается принципа лояльности, Маша в этом плане идеальный кандидат: везде выражает поддержку правящему классу, а больше от неё и не требуется. Над угрозой на счет того, что кто-то из-за границы вполне может держать её за ниточку никто особо не рефлексирует. Кто-то конечно скажет что спец. службы мол все на сто рядов проверили, но лично зная как проходило дело Маши на последних этапах, когда от неё уже отвернулись все спонсоры и пришлось идти на сделку с судом, в участие наших спец. служб я верю слабо.
              3. Revival
                Revival Сегодня, 01:06
                0
                Можете не утруждать себя, человек открыто пропагандирует двойные стандарты, так что ваши аргументы не помогут, какбы они ни были убедительны
  • Revival
    Revival Вчера, 12:02
    -11
    А отсутствие показаний при отсутствии доказательств вообще позволяет избежать наказания, что как бы еще лучше
    1. кредо
      кредо Вчера, 12:10
      +2
      Цитата: Revival
      А отсутствие показаний при отсутствии доказательств вообще позволяет избежать наказания, что как бы еще лучше

      Вообщем, да.
      Если у следствия нет доказательств, то на одних устных показаниях, по крайней мере в России и Белоруссии, далеко не уедешь.
      У подозреваемого всегда есть повод и время, до вынесения приговора, заявить о том, что он себя оговорил от страха.
      1. Revival
        Revival Вчера, 12:14
        -7
        Должно быть так, но в последнее время появились примеры, что можно и без доказательств и без показаний.

        А типа так: "хоть конечно говорил противоположное, но в целом мы же понимаем что имелось ввиду другое, ну то есть незаконное".
        И вуаля
        1. кредо
          кредо Вчера, 12:21
          +3
          Цитата: Revival
          Должно быть так, но в последнее время появились примеры, что можно и без доказательств и без показаний.

          А типа так: "хоть конечно говорил противоположное, но в целом мы же понимаем что имелось ввиду другое, ну то есть незаконное".
          И вуаля

          Так Вы сошлитесь на примеры, а не размазывайте бездоказательные утверждения в комментариях.
          Конечно есть и в среде правоохранительных органов нечистоплотные лица, которые совершают преступления в ходе следственных мероприятий, но это ещё не доказывает того, что аналогичные действия совершены в отношении Сапеги.
          1. Revival
            Revival Вчера, 12:31
            -6
            Я и не утверждаю, что в отношении сапеги следствием совершены незаконные действия.

            Просто посыл статьи рождает закономерный вопрос
            1. кредо
              кредо Вчера, 12:40
              0
              Цитата: Revival
              Я и не утверждаю, что в отношении сапеги следствием совершены незаконные действия.

              Просто посыл статьи рождает закономерный вопрос

              Я думаю у неё есть адвокат - а если нет, то ещё есть время воспользоваться его услугами - который преподаст ей ликбез по статьям УК и процессуальным действиям.
          2. Revival
            Revival Вчера, 12:41
            +3
            Пожалуйста.
            Пример с платошкиным (адвокат платошкина):
            "Например, говорит, что надо проводить законные митинги, а следствие говорит, что это он специально говорил, что надо проводить законные митинги, а под видом законных митингов он в этот момент думал о незаконных».

            Ну как норм?

            Могу поискать сам приговор, его вроде выкладывали гдето
            1. свой1970
              свой1970 Вчера, 15:57
              +1
              Цитата: Revival
              Могу поискать сам приговор, его вроде выкладывали гдето

              Сайт суда- судебное делопроизводство- уголовные дела- ФИО.. Можно даже распечатать...
              Единственный официальный источник информации о решении суда для всех....

              Выложенный
              Цитата: Revival
              гдето
              может содержать все что угодно
              1. Revival
                Revival Вчера, 16:11
                -1
                Это я и без вас знаю, спасибо.
                А по существу?
                1. свой1970
                  свой1970 Вчера, 16:19
                  +1
                  Цитата: Revival
                  Это я и без вас знаю, спасибо.
                  А по существу?

                  Ну а если знаете- так выложите текст решения, а не абстрактные слова
                  1. Revival
                    Revival Вчера, 16:29
                    -1
                    Он с 19.05.2021 года всё еще "готовится к публикации".
                    Долгооо наверное будет еще готовиться
  • sabakina
    sabakina Вчера, 11:40
    -5
    Цитата: Revival

    Так и представляю по доброте решила всё рассказать

    Сергей, не переживайте так, не было физического воздействия на девушку, было световое шоу. wink Ну ходили же Вы на концерт, допустим, Киркорова, Вы же не бежали после оного бежать писать явку с повинной? laughing
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 13:14
      0
      Вспомним Марию Бутину,или Сапега это не то.
  • Комментарий был удален.
  • максим1987
    максим1987 Вчера, 11:14
    +6
    запятая после ПОСАДИТЬ!!! хватит нянчиться с этими "революционерами"!
    1. Revival
      Revival Вчера, 11:21
      -4
      Неплохо бы в любом деле иметь доказательства, а не только "добровольное" признание
      1. кредо
        кредо Вчера, 12:01
        +5
        Цитата: Revival
        Неплохо бы в любом деле иметь доказательства, а не только "добровольное" признание

        Так Вы печётесь обо всех уголовных делах мира или только о деле Сапеги?
        Безусловно, доказательства играют важную роль с ходе обвинения подозреваемого, но почему то они не особо нужны были английской фемиде в деле "отравления", Литвиненко, Скрипалей или чешской фемиде в деле взрывов военных складов.
        Дойдёт дело до суда Протасевича и Сапеги, вот там и будут предъявлены обвинения. Всему свой срок.
        1. Revival
          Revival Вчера, 12:04
          -2
          О любом вот так обсуждаемом, сейчас об этом, содержание статьи какбы подталкивает.

          И намек на беспредел в каком то другом деле никак не позволяет тварить беспредел в другом
          1. кредо
            кредо Вчера, 12:17
            +5
            Цитата: Revival
            О любом вот так обсуждаемом, сейчас об этом, содержание статьи какбы подталкивает.

            И намек на беспредел в каком то другом деле никак не позволяет тварить беспредел в другом

            А где Вы слышали о творимом беззаконии в отношении следственных действий Сапеги?
            1. Revival
              Revival Вчера, 12:27
              -5
              Я нигде не слышал, но в статье странный посыл, не хотела говорить, а потом вдруг разговорилась.
              Тут только один законный вариант, предъявление неопровержимых доказательств допрашиваемому.
              Но об этом в статье ни слова.

              Вот и возникает вопрос
          2. sniperino
            sniperino Вчера, 12:18
            0
            Цитата: Revival
            не позволяет тварить беспредел
            В смысле, нету никаких доказательств, что она публиковала личные данные белорусских силовиков?
            1. Revival
              Revival Вчера, 12:28
              -2
              Да, в статье ни слова, типо вот вдруг сама рассказала
  • v.tochenn
    v.tochenn Вчера, 11:16
    +4
    Пусть сидит, делала всё сознательно, должна отвечать.
    1. Revival
      Revival Вчера, 11:23
      -8
      Как в том кино: "какие ваши доказательства"?
      Ну кроме, признаний "добровольных"
      1. v.tochenn
        v.tochenn Вчера, 11:26
        +2
        А чистосердечное признание (облегчает наказание и удлиняет срок) это и есть признание вины, остальное приложится! bully
        1. Dante
          Dante Вчера, 12:27
          -6
          А чистосердечное признание

          Чистосердечное ли? Знаете есть такая машинка называется ТА-57 - универсальный военно-полевой телефонный аппарат, в комплекте с которым идет динамомашина. Замечательное средство для получения всевозможных чистосердечных признаний, поговаривают, таким образом можно найти даже убийцу Кеннеди, главное правильно спрашивать....
          1. Whiteidol
            Whiteidol Вчера, 12:49
            +3
            Допрос без пытки, что игла без нитки...)))
          2. sabakina
            sabakina Вчера, 13:06
            0
            Кирилл, и как часто к Вам применяли этот ТА-5? Помнится, в ВОВ немцы не признавали нас военнопленными со всеми вытекающими последствиями. А вот англичан и прочий сброд "распишись и получи". Как судить будем?
            1. Dante
              Dante Вчера, 13:21
              -5
              Кирилл, и как часто к Вам применяли этот ТА-5

              Типун Вам на язык, слава Богу, ни разу.
              Помнится, в ВОВ немцы не признавали нас военнопленными со всеми вытекающими последствиями. А вот англичан и прочий сброд "распишись и получи". Как судить будем?

              Не совсем понял к чему Вы это?
          3. Андрей ВОВ
            Андрей ВОВ Вчера, 14:31
            +1
            Как Вы уважаемый отстали от жизни...уже с 90-х точно аппарат этот не применяется
            1. Dante
              Dante Вчера, 16:29
              -2
              уже с 90-х точно аппарат этот не применяется

              Но в загашниках, надеюсь, ещё можно найти? Или врут, что кладовые Родины безмерны?
              1. Андрей ВОВ
                Андрей ВОВ Вчера, 16:41
                0
                Есть иные способы,а аппарат следы оставляет
            2. Revival
              Revival Вчера, 23:19
              0
              В начале 2000х еще применялся
          4. Киса
            Киса Вчера, 20:40
            0
            Цитата: Dante
            Замечательное средство для получен

            давно настала пора написать статью и просвятить нас каких успехов достигли в пытках вербовках ...из последнего на коленке в поле азовцы / ополченцы практиковали глазное яблоко ложкой вытаскивали ...такие себе мемуары ... как наш прапор говорил учите матчасть а то попадете в плен и умрете в муках ...
            если Маск к свинье в мозг залазит и чипы ставит то военные всегда впереди будь то Гуантамо или КГБ . при Ежове Берии 100 лет прошло когда енцикопедией по голове или стоя в шкафу запирали ... нейрохирургия имеет факультеты в генштабах академиях не только выведать под химией но и перековать вчера он за Леху а завтра за виоланчелистов ...
      2. Torins
        Torins Вчера, 12:59
        0
        Она публичная личность, доказательства сама себе наснимала предостаточно.
        1. Revival
          Revival Вчера, 13:05
          -2
          К примеру я о ней раньше и не слышал.
          И в статье ни слова о тех предостаточных доказательствах.
          Вот и хотелось бы понять какие они
          1. Андрей ВОВ
            Андрей ВОВ Вчера, 14:33
            +1
            А Вам известно такое понятие,как тайна следствия?и для чего Вам знать все материалы дела?тоже дело Васильевой и золотых ментовских унитазов практически развалилось в том числе и из за поднятой шумихи...качественное расследование не терпит шума,торопливости и нервозности
            1. Revival
              Revival Вчера, 14:42
              0
              Что значит тайна следствия если подразумевают что она к чему то там призывала в интернете на весь мир?
              1. Андрей ВОВ
                Андрей ВОВ Вчера, 14:48
                +2
                "Под тайной следствия понимается информация, связанная с предварительным расследованием и не подлежащая разглашению. Это одна из разновидностей служебных тайн, которая используется только в определенной сфере деятельности – сфере выявления и раскрытия преступлений." Цитата. а по простому.придете например к следователю и скажите,а дайте ка мне дело поглядеть Иванова Иван Ивановича,уж больно интересно,есть ли доказательства....надеюсь писать какой ответ услышите не надо.А по некоторым категориям дел даже адвокаты дают подписку о неразглашении данных следствия и материалов дела
                1. Revival
                  Revival Вчера, 15:34
                  -1
                  Спасибо, за это отвлеченное пространное разьяснение
  • Revival
    Revival Вчера, 11:16
    -7
    "У Сапеги, учитывая её признание в редактировании канала «Черная книга», подобрался довольно серьёзный набор статей УК".

    "Признание обвиняемого есть царица доказательств"

    Помнится ктото так говорил, говорил, да так поверил, что и сам признался
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 13:10
      0
      Цитата: Revival

      Помнится ктото так говорил, говорил, да так поверил, что и сам признался
      Иешуа из Назарета?
    2. Avior
      Avior Вчера, 14:14
      0
      Вышинский? "Признание- царица доказатеств"?
      нет, это миф. он наоборот, осуждал такой подход
      Такая организация следствия, при которой показания обвиняемого оказываются главными и — ещё хуже — единственными устоями всего следствия, способна поставить под удар всё дело в случае изменения обвиняемым своих показаний или отказа от них

      Судя по статье, Вышинского в Белоруссии не слушают. smile
      1. Revival
        Revival Вчера, 14:37
        0
        Не, там, в теории, просто могут принять меры чтобы это никак дело под удар не ставило
  • rocket757
    rocket757 Вчера, 11:23
    +5
    С одной стороны, Сапегу необходимо привлекать к ответственности вместе с Протасевичем, но с другой стороны очевидно, что это может повлечь за собой проблемы во взаимоотношениях с Россией, а они сейчас белорусскому президенту совсем не нужны
    . Интэрэсно, а какие проблемы могут быть? Она совсем не онижедети и сознательно нарушала законы, другой страны, да и по российским законам ей предъявить найдется что!
    Давно пора таких УЧИТЬ, т.е. пусть отвечает по закону, а межгосударственные вопросы решать в рабочем порядке.
    1. Revival
      Revival Вчера, 12:01
      -6
      Речь про доказательства того, что "сознательно нарушала законы", какие они?
      1. sniperino
        sniperino Вчера, 12:23
        +2
        Будет суд, потом можно обсуждать доказательства. А так вы просто выражаете предвзятое мнение, когда пишете о самообвинении.
        1. Revival
          Revival Вчера, 12:44
          -2
          Никакого у меня не предвзятого мнения, просто в статье посыл, что мол молчала, а потом вдруг наговорила на себя.

          Возникает вопрос
        2. rocket757
          rocket757 Вчера, 13:18
          0
          Будет суд и самообвинения легко могут быт ... да в отказ пойдёт и ВСЁ!
          Значит, следователи, если не полные дурики, наберут, подготовятся основательно ...
          Короче, посмотрим.
        3. rocket757
          rocket757 Вчера, 13:30
          +1
          Все строго по закону, никто подставляется, не будет .... это не поможет, конечно, западные и прочие уже всё для себя решили и плевать они хотели на любые законы кроме своих хотелок.
          Всё равно, урок преподать надо, а то онижедети и онижеНЕдети, заигрались ...
      2. ANB
        ANB Вчера, 15:01
        0
        . Речь про доказательства того, что "сознательно нарушала законы", какие они?

        Предъявят ещё. Сейчас ещё следствие идёт. По УПК РФ и РБ признание обвиняемого не является исчерпывающим доказательством.
        Вот такие кровожадные у нас УПК.
    2. Dante
      Dante Вчера, 12:17
      0
      да и по российским законам ей предъявить найдется что!

      Был бы человек а статья найдется, верно?
      Я вот думаю, за мою критику постсоветских режимов меня уже можно назвать заслуженным агентом гос.депа или ещё нет?
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 13:23
        +2
        А вы видели у меня хвалебные речи в сторону теперешних верхних??? Найдите, покажите, посмеемся вместе!
        А наговорил/ написал уже достаточно, что и меня под монастырь подвести можно!!! При желании и умении .... вот только не нужны мы никому, потому что нас таких МНОГО!
        Мы за Родину, за Державу, за Народ, только никак не ассоциируется у нас это с теперешними верхними ... увы и ах, это наша реальность.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Вчера, 14:04
          +1
          Есть пословица, Виктор , что
          ....хуже всего---ждать и догонять....
          Последние 30лет РФ только этим и занимается. Постоянно СССР на память приходит.Такую разруху два раза преодолевали! Фашизм растоптали. Не ждали подлости от номенклатуры.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 16:31
            +1
            Не будем грустить о прошлом ... нам будущее не мало грусти несёт!
            1. Reptiloid
              Reptiloid Вчера, 16:36
              +1
              Это грустью нельзя назвать, я слишком мало при СССР прожил. И где еще.В тайге. Это сравнение от которого никуда не деться.
              Есть такая партия!(В,И,Ленин)

              ЕР жахнула всех!(современное)
        2. Dante
          Dante Вчера, 14:05
          +1
          А наговорил/ написал уже достаточно, что и меня под монастырь подвести можно!!!

          Я чай не первый год на ВО, знаю и вижу. Мой посыл носил скорее риторический характер.
          вот только не нужны мы никому, потому что нас таких МНОГО!

          А вот тут я бы не был столь уверен. Не в том что нас много - это я и так знаю, а вот в том что мы никому не нужны, скажем так, кроются большие сомнения. Уж очень я хорошо знаю логику принятия властных решений, чтобы в это поверить.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 16:30
            0
            Мы никому не нужны, потому что не представляем , верхним, реальной угрозы!!! Ругаем/критикуем и что с того? Они и сами знают, что этого заслужили ... просто такие как я, не склонны к экстриму, опрометчивым решениям/поступкам и что самое главное, мы не може/ не способны объединится в реальную силу, с которой они должны будут считаться.
            Пыхтим, пыхтим и ... всё уходит в свисток!
            1. Dante
              Dante Вчера, 17:08
              0
              Знаете, Виктор, я люблю брать пример из истории, с той лишь поправкой что мы с Вами живем в эпоху постмодерна, когда социальные трансформации, на которые раньше требовались столетия, происходят буквально в течении нескольких десятилетий. Собственно это было заметно уже по СССР, прошедшим путь от расцвета до стагнации буквально за семь десятков лет, в то время как РИ на это потребовалось три сотни годовых циклов. А ведь это был ещё просто модерн. А теперь посмотрите как нашу жизнь изменило повальная информатизация и цифровитизация. Ещё в начале нулевых мы этого и представить себе не могли. И, по всей видимости, это только начало. Но я отвлекся.

              В отечественной истории есть люди, которым уделено незаслуженно мало внимания, хотя их вклад в события начала 20 века по истине колоссален. Именно эти люди предопределили революционный ход развития нашей страны, хоть на первый взгляд их деятельность и потерпела полное фиаско. Тем не менее именно эти люди заложили те зерна, которые под действием внешней среды, буйным цветом расцветут в 1905 и 1917 гг., позволив хоть и на исторически краткий отрезок времени сформировать принципиально новый вид человеческого сообщества. Имя этим людям - народники.

              Я действительно считаю, что мы чем-то похожи на них. Многие наши обсуждения в сети тоже впору озаглавить лозунгом: "Борьба твоя безнадежна, подвиг твой – бесславен, имя твое – опорочено". Но тем не менее мы все равно продолжаем приходить сюда. Чтобы выпустить пар, что обсудить идеи и высказать мысли. Мы как и те энтузиасты 19 века создаем информационное поле, на собственном примере учим людей критически воспринимать действительность, оставляя им право сами делать выводы. И знаете человек вооруженный таким рациональным скальпелем, будет даже опаснее атомной бомбы. И верхи знают об этом (по крайней мере кое-кто из них). Но благо пока им не хватает ресурсов, чтобы окончательно "прикрыть" лавочку. Да и не факт, что это поможет. По крайней мере, закручивание гаек никогда ещё никому не помогало.
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 18:43
                0
                Ладно, многие оставили следок и даже след в истории России, НО, настоящее дело/движение началось, когда избранных, некоторых, начал подпитывать/финансировать КАПИТАЛ!!! Т.е. без вливания значительных материальных ресурсов, сидели б они и многие прочие, со своими идеями и .... и ничего глобального не происходило!
                Просто встретились два, три .... десять интэрэсов в одном месте, водно ремня и дело, тогда, завертелось.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 13:06
      +2
      hi приветствую, Виктор! Да, интересно, кто же .....проблемы во взаимоотношениях с Россией..... будет создавать из-за Сапеги с российской стороны? Ну будут либерастические вопли, стоны. Так они всегда и так есть....Лукашенко они фиолетово....Ведь нигде не написано, что всё неправда. У нас по похожему обвинению посадили в 2019.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 13:27
        +2
        Приветствую Дмитрий soldier
        Не будет никаких проблем, потому как по закону, любому, эти, которые уженедети, нарушают закон и тут и там. Это очевидно и будет доказано, даже без признательных показаний, которые это пф-е, любой адвокат "вразумит" подзащитных и они пойдут в отказ.
        У нас, у соседей, времена такие, по закону можно доказать и наказать тех дуриков, которые ..... в общем, понятно.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Вчера, 13:53
          +2
          Адвокат сказал, что
          .....у Сапеги ситуационная паника наступает.....
          дошло с опозданием , наконец-то. Чужая жизнь не ценность была для неё, ....а за свою переживают, что она, что протасевич
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 16:24
            +2
            Потому и надо наказать ПО ЗАКОНУ! Что б другие не подставлялись по глупому, за того дядю ... которому на них глубоко наплевать.
            1. Reptiloid
              Reptiloid Вчера, 16:28
              +1
              Думали, видно, что игра, что как хорошо человечков туда-сюда ориентировать, направлять, одних против других настраивать .....наблюдали.
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 16:37
                +1
                А там две стороны. Одна, которая думает и делает свои делишки и другая которой .... думать не положено.
                1. Reptiloid
                  Reptiloid Вчера, 16:48
                  0
                  Много недумающих получилось. Как раз сегодня статья об этом Романа Скоморохова.
                  Сеть глючит.
                  1. rocket757
                    rocket757 Вчера, 18:25
                    +1
                    А не думающих, всегда больше, это аксиома, доказательств не требуется.
                    Просто сейчас их легче заманивать в кучу и толкать на правонарушения, обещав, что им за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!
                    Сколько можно с ними валандатся, надо УЧИТЬ, прививать ответственность, любыми доступными способами.
                    1. Reptiloid
                      Reptiloid Вчера, 19:02
                      +1
                      Недавно один блогер вспоминал, что те, которых посадили у нас в 2012 ещё не все вышли.Так и в 2019 тоже были.Знают ли об этом протестующие.
                      1. rocket757
                        rocket757 Вчера, 19:10
                        +1
                        Ха, ха, те хитрованчики, которые толкают разных тупеньких на .... разное, не любят о всяких "неожиданностях", своим подопечным рассказывать.
  • Engineer
    Engineer Вчера, 11:24
    +2
    Читая комментарии, лишний раз убеждаюсь
    Чем мельче хомяк, тем он кровожаднее.
  • Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 11:25
    +6
    Чтобы сделали с Сапегой в США при таком же раскладе дела? ... несомненно припаяли бы терроризм и впаяли в лучшем случае 25 лет с отсидкой в тюрьме Гуантанама... с пытками.
    1. Revival
      Revival Вчера, 12:08
      -1
      А в африке вообще бы съели, так что всем так же не зазорно?
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Вчера, 13:17
      +2
      В Гуантанамо сидят ДО предъявления обвинения и начала каких-либо процессуальных действий.
      1. Avior
        Avior Вчера, 14:16
        -1
        В Гуантанамо сидят еще те, кто на родину не желает возвращаться:))
        1. сорок восьмой
          сорок восьмой Вчера, 14:38
          0
          Ну я писал в контексте процессуальных нарушений.
          Хабеас корпус - важнейший институт англосаксонского права. Он есть и у нас, в том плане, что никто не может быть задержан на срок более 3 часов (2 суток по нарушениям гос. границы) без санкции суда.
          Так вот, вся соль Гуантанамо в том, что америкосы кидают людей в клетку и годами ничего не делают после этого. Ни обвинения, ни следствия, ни суда - ничего. Люди просто сидят. Наверное, большинство того заслуживает, я особо не выяснял, но меня все же волнует факт подобного беззакония. Считаю, что каким бы подлецом ни был пойманный, механизм Фемиды должен его перемолоть по своим правилам, именуемым уголовно-процессуальным законодательством.
          И как светочи демократии с каменным лицом допускают нарушения акта Хабеас корпус мне непонятно.
  • BAI
    BAI Вчера, 11:33
    +2
    Поскольку София всё же является гражданкой Российской Федерации, на её задержание была вынуждена отреагировать Москва. Лукашенко оказался в сложной ситуации.

    Никакой сложной ситуации нет. Обычная практика. Если гражданин иностранного государства совершил преступление на территории другого государства, он подлежит суду и наказанию на территории данного государства, а вот где он будет отбывать наказание - дело другое. Тут возможны варианты по договоренностям.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 11:51
    +2
    Агента западных спецслужб нужно посадить показательно, лет на 12. Судеб и жизней она искалечила немало. А то все террористы и агенты думают "заграница нам поможет"
    1. Dante
      Dante Вчера, 12:12
      -4
      Судеб и жизней она искалечила немало

      Это Вы сейчас про Лукашенко? Типа в его возрасте уже вредно спать в бронежилете и бегать с автоматом? Так я Вас умаляю белорусы не те люди, чтобы об него пачкаться. Будь это не так все бы закончилось совсем по-другому. А так его закидоны - сугубо следствие его же личной мании преследования.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Вчера, 12:23
        0
        В результате массовых беспорядков сколько человек погибло? Сколько получили увечья и травмы? Сколько людей получили реальные сроки? Сколько студентов отчислили? Какие проблемы у этих студентов будут при устройстве на работу с таким бэкграундом? Посчитайте, потом продолжим разговор...
        1. Dante
          Dante Вчера, 12:42
          -4
          В результате массовых беспорядков сколько человек погибло?

          Во-первых массовых беспорядков не было, были манифестации. Не подменяйте понятия. Белорусы не тот народ, чтобы гадить у себя в доме, но и свои права они принижать не дадут. Это раз. Во-вторых за все время митингов погибло, если не изменяет память 3 человека (точной цифры официальный Минск так и не назвал), которые во многом сами виноваты в случившемся.
          Сколько людей получили реальные сроки? Сколько студентов отчислили? Какие проблемы у этих студентов будут при устройстве на работу с таким бэкграундом?

          А кто стесняюсь спросить создает этим людям такое реноме? Не сам ли товарищ Лукашенко? И спрашивается за что? Если по Вашей версии они все были сплошь недееспособны и легко управляемы, различно рода Протасевичами? Стоит ли тогда их в чем-то винить? И ещё вопрос: как в таком случае все эти люди вообще могли ходить на выборы, учиться и работать, вообще заниматься хоть какой-то деятельностью?
          1. Танковый пиджак
            Танковый пиджак Вчера, 12:56
            +2
            Про манифестации не надо ля-ля...
            Уточняется, что в ночь с 10 на 11 августа правоохранители зафиксировали факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. "В качестве орудий преступления использовались мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, легковоспламеняющиеся жидкости, коктейли Молотова, наезды автомобилем на полицейских.
            -------
            Погибло: от 4 до 7
            Пропали без вести: не менее 6 человек
            Отчислено из ВУЗа 300
            Ранены: более 200 человек, в т.ч. дети и подростки
            Задержано: более 35 тыс. (на июнь 2021)Осуждено в уголовном порядке: не менее 101 человека (в том числе не менее 48 человек к лишению свободы)
            Правоохранители пострадавшие 121 чел.
            Итого более 600 человек.
            1. Dante
              Dante Вчера, 13:15
              -5
              Так а теперь давайте разделять мух от котлет. Я понимаю сложно преодолеть массовую пропаганду, но постарайтесь сделать над собой усилие. Манифестации шли преимущественно днем и поздним вечером и участие в них принимали десятки тысяч человек, а то что Вы описываете была деятельность пары-сотен клоунов, которые и купировала милиция. И совершенно заслуженно скажу я Вам. Но соль в том, что сегодня в Белоруссии к тем кто реально преступил закон и к тем, кто вышел вместе с остальными мирно отстаивать свои права применяются одни и те же санкции. А вот это уже неприемлемо.

              Поймите, я не за белых или красных, я за мирное разрешение противоречий. Я даже здесь на ВО выпускал статью описывающую, что необходимо предпринять, чтобы власть и общество могли вновь начать нормальный доверительный диалог и даже больше - найти катарсис. Но вместо этого Лукашенко идет по самому неудачному и разрушительному сценарию, когда в перспективе ни для него, ни для тех кто его окружает уже не не будет альтернатив. Видимо за столько лет пребывания у власти Григорьевич просто позабыл одну простую истину: человек может плюнуть в коллектив, но если коллектив плюнет в человека - он захлебнется.

              К сожалению, сейчас он снова делает все чтобы оскорбить рядовых белоруссов. И дело здесь не в Протосавиче или его девчонке, дело в последствиях, которые эта "охота на ведьм" имеет для всего белорусского сообщества.

              Одного он уже добился - самолеты над Минском больше не летают, что дальше?
              1. Танковый пиджак
                Танковый пиджак Вчера, 13:21
                +3
                Протасевич и Сапега агенты западных спецслужб?
                В результате их террористической деятельности пострадали люди?
                Причинен материальный ущерб?
                Мухи и котлеты отдельно теперь? wassat
                1. Dante
                  Dante Вчера, 13:33
                  -4
                  Протасевич и Сапега агенты западных спецслужб?

                  Даже если они таковыми являются, вполне может оказаться так, что санкции со стороны Запада окажутся дороже, чем "стоимость" пребывания двух горе-оппозиционеров на свободе. Транзит финансов из России конечно в какой-то степени компенсирует эти "издержки", но не полностью. А если экономическая ситуация в мире продолжит ухудшаться, эти средства закончатся очень быстро. И что тогда?

                  Не сильно ли дорого рядовым белорусам обходится "мстя" их бессменного лидера? А то что дело именно в том, что Батьке было нанесено оскорбление, а во все не в том, что пострадали люди, я уверен более чем на 100%.
                  1. Танковый пиджак
                    Танковый пиджак Вчера, 13:38
                    +3
                    Всё понятно с Вами...
                    Кац предлагает сдаться.(с)
                    Что ж это тоже позиция. Позиция труса и предателя.
                    Ленинград тоже надо было сдать фашистам? (Мол блокада-голод много жертв).
                    1. Dante
                      Dante Вчера, 13:58
                      -4
                      Кац предлагает сдаться

                      Заметьте - это Ваши слова, не мои.

                      Что ж это тоже позиция. Позиция труса и предателя.
                      Ленинград тоже надо было сдать фашистам? (Мол блокада-голод много жертв).


                      За годы общения с местной публикой я выработал устойчивый иммунитет ко многому: к насмешкам, оскорблениям и прочим радостям Сети, здесь меня Вы едва ли сможете чем-то меня удивить. Но чего я по-прежнему не приемлю, это безмерную человеческой глупость. Именно такую, какую Вы демонстрируете подобными сравнениями. Я уже промолчу, что подобным Вы оскорбляете живых и павших ветеранов, сражавшихся отнюдь не за то, чтобы кучка дорвавшихся до власти олигархов смогла сохранить свою власть и положение.

                      Неужели Вы сами не понимаете насколько смешны, прибегая к подобной артикуляции?
                    2. g_ae
                      g_ae Вчера, 14:13
                      +4
                      Я гражданин Беларуси, и имея целый ряд претензий и вопросов к деятельности Лукашенко, всецело его поддерживаю в его борьбе с бчб-бесовщиной, и горжусь деятельностью наших правоохранительных органов. Приди эта отмороженная невероятная свора к власти, у нас была бы вторая Украина. Чур-чур. Недаром же наши змагары гарцуют в Киеве на марше СС Галичина, да в Риге с их легионерами. Дальше можно их не слушать и чихать на их крокодилов слезы по "невинно пострадавшим" . Недаром, когда вся Республика вспоминала жертвы Хатыни, Шветка встречалась с неким Гончаренко, который принимал непосредственное участие в сожжении людей в доме Профсоюзов в Одессе. Кстати, а такие девочки-припевочки как Софочка там же задорно разливали бензин по бутылкам. Поэтому бчб и нацизм - близнецы-братья. Гуманен и мягок наш Батька. Просил же некий Тихановский пожестче. Надо уважить. Примирения уже не будет и быть не может в любом случае.
                      1. Dante
                        Dante Вчера, 14:30
                        -1
                        всецело его поддерживаю в его борьбе с бчб-бесовщиной, и горжусь деятельностью наших правоохранительных органов

                        Но согласитесь сейчас Лукашенко откровенно несет и чем это закончится для страны одному Богу известно.

                        Логика Лукашенко вообще в последнее время не поддается разумному объяснению: он уже выиграл, показал что не уйдет, а у народа не нашлось достаточной критической массы, чтобы преодолеть этот посыл. Ситуация стабилизировалась. Сейчас нужны шаги, направленные на консолидацию общества, а не на дальнейшем с ним противостоянии.Но нет мы дальше будем впадать в детство, бряцать оружием, называть бабу, оставшуюся без мужика, главной террористкой, получать санкции за вскормленных нами же самими отщипенцев и вообще всем свои поведением демонстрировать, что мы тут и без народа сами с усами. У меня только одно объяснение всему этому: если Григорьевич хочет реального майдана такими темпами к следующим выборам он его реально получит. Как ни прискорбно бы это ни было для народа Беларуси.

                        Недаром же наши змагары гарцуют в Киеве на марше СС Галичина, да в Риге с их легионерами.

                        И потом спокойно возвращаются домой, в то время как те что воют за ополчение ЛДНР сразу сажают по статье наемничество. Двойные стандарты? Нет, не слышали.
                      2. g_ae
                        g_ae Вчера, 14:42
                        +3
                        Вот уж от кого-кого, но жалобы от бчб-шников на двойные стандарты слышать просто смешно. Типичное "а нас за шо". А за то. Это гибридная война и тут кто кого любым способом. И потом, даже и если возвращаются, то мразью и нациками быть не перестают. Пример Протасевича налицо. И нет, настоящая схватка только начинается, так как в игру вступил не тот сброд, который был отмобилизован к осени прошлого года, а настоящие игроки. А все эти Лхушки, Светки, Цепкало - это пушечное мясо, которое сольют не задумываясь, как слили Бабарику, Колесникову, того же Протасевича.
                      3. Dante
                        Dante Вчера, 15:34
                        -1
                        жалобы от бчб-шников

                        Это жалоба конкретно от меня.
                        Значит брать русские деньги Григорьвич первый, а как поддержать русских Донбасса, так сразу в кусты. И ладно бы сам устранился, но зачем тех в ком совесть ещё жива, кто ещё не забыл, что значит наше товарищество, судить как преступников? И это в то время как прикормленные им националисты курсируют из Киева в Минск и обратно. Одно это более чем красноречиво говорит о Лукашенко, как о человеке. И все же несмотря на подобную низость он по-прежнему остаётся лучшим вариантом для взаимоотношения двух стран, этого я не отрицаю.
                        Кстати, когда я говорил, что мотивы Лукашенко не поддаются анализу я немного слукавил: у меня есть объяснение, более рациональное чем бональная месть, но от того не менее циничная.
                        Имя ей Деньги.
                        Когда Лукашенко осознал, что западные инвестиции после событий 2020 года для него окончательно закрыты, встал вопрос чем закрывать дыры в бюджете. А точнее как обеспечить постоянную финансовую поддержку со стороны России. Именно после этого Лукашенко окончательно утверждается в роли бескомпромиссного борьца с оппозицией. Все дело в том что один известный политик из Ленинграда очень благоволит тем режимам, что продемонстрировали свою решимость сражаться со всеми, кто посягает на их право сидеть в кресле пока их не вынесут вперёд ногами. Настолько благоволит, что готов инвестировать в такие режимы многомиллиардные суммы (Таджикистан, Турция и Киргизия не дадут соврать). Вот тут-то и пригодился Протосевич, и никакой гибридной войной тут даже не пахнет. Просто бизнесс
                      4. g_ae
                        g_ae Вчера, 15:53
                        +3
                        Много букаф ниочем. Что за поток сознания? Перечитайте ещё раз статью и не дурите голову людям. Можно и нужно критиковать Лукашенко за прошлые дела, он не червонец всем нравиться, но здесь и сейчас он поступает так как поступает и я его поддерживаю. Давить надо бчб-чуму. Что из этого выйдет - увидим. Да, есть и будут ошибки. Ну дык, а-ля гер ком а-ля гер.
                  2. g_ae
                    g_ae Вчера, 15:01
                    -1
                    Кстати про бабу без мужика особенно улыбнуло. Мужиков как раз у неё сейчас и хватает. Она молиться должна на Лукашенко, что посадил Сирогу. Он гонял её как сидорову козу, а как избавилась от своего полугоблина-полуурки вон как расцвела. И личная жизнь наладилась, стала регулярной, спасибо Франеку. Почти владычица морская. Баба без мужика. Ха!
                    Кстати анекдот
                    - Франек, глянь какая фигня на мыло пришла. 10-тест.
                    - Это не 10-тест, Света, это IQ-тест.
                    - Ух ты! И мне надо его пройти?
                    - Уже не надо.
                  3. Dante
                    Dante Вчера, 16:34
                    0
                    Я в грязном белье привычки копаться не имею и Вам, во избежание последствий кожно-венерологического характера, тоже не советую.
                  4. g_ae
                    g_ae Вчера, 16:44
                    0
                    Э нет! Во-первых, для политиков это не работает (вот помню был скандал с бывшим директором МВФ). Во-вторых, очень хороший совет для Франека Вечерко про последствия, актуальный главное. В-третьих, в информационной войне нет правил. К сожалению.
            2. Киса
              Киса Вчера, 17:45
              0
              Цитата: g_ae
              Я гражданин Беларуси

              ну вот хоть один белорус как себя ассоциируете как эта точка зрения презентабельна в вашем кругу общения ? (Вы военный?)
              спрошу Вас тогда прямо в лоб - выбор сейчас невелик - или Вова дожмет Вашего и к осени как все тут на ВО надеются и ждут и Беларусь потеряет суверенитет и будет большая дружная страна ..... или экономику расплющат в ближайшем будущем но можно попытаться поторговаться за остатки независимости ... или как?
              есть тут еще белорусы ? подходим не стесняемся
            3. g_ae
              g_ae Вчера, 18:37
              0
              Отвечаю прямо как есть. Будет или, или, или как. Доживём до осени, а там видно будет. Я ж не Ванга. Мог бы сказать, чего лично я хотел бы, но не хочу ибо бессмысленно. Поживём - увидим. Ни один "ихсперд" точнее не скажет. Могу сказать, что эту бчб-свору точно не хочу.
              А суверенитет? А нету ни у кого сейчас полного суверенитета. Даже у России, что бы кто не думал. Пока нету, надеюсь.
            4. Киса
              Киса Вчера, 18:47
              0
              Цитата: g_ae
              ибо бессмысленно

              вооот ... у меня полно методичек с обоих сторон но не хватает мнения самих белорусов чтоб составить мозаику ... давайте тихонечко вы мне тут расскажите внизу чтоб никто не видел и не бойтесь минусов это хорошо для кармы )) я сюда и появляюсь чтоб с первоисточником пообщаться но белорусы отсюда пропали
            5. g_ae
              g_ae Вчера, 19:10
              0
              Да ради бога, спрашивайте. Но я могу только свое личное мнение и позицию обозначить, которые ни вам ни многим моим могражданам могут не понравиться. Причём заранее не претендую на истину. За весь народ, как наши невероятные змагары, не возьмусь.
            6. Киса
              Киса Вчера, 19:27
              0
              да конечно именно ваше видение . на рос пропо каналах агитируют обе стороны за русский мир танки нато в Бресте ... но чуть в сторону как дело доходит до предметного разговора то Белкалий виоланчелистам не отдадим и 70 % соц экономики сохранят за гос-вом . а наши то барыги пожесче будут .белорусское общество оно такое пассионарное ? или так запугано ? вчера такая себе европейская страна а сегодня так жестко обложили ... они наблюдатели ?
            7. g_ae
              g_ae Вчера, 19:39
              0
              Чёт вы как-то несколько сумбурно. Лучше по одному вопросу и поконкретнее, а то я как-то теряюсь.
            8. Киса
              Киса Вчера, 20:11
              +1
              давайте так спрошу
              в горячую пору выходило 100-200 тыщ - это все проплаченные ? на ровном месте
              а вы если поклонник нынешней власти - ходили ли агитировать за него ? почему так мало вышло
              и как я понял Вы не большой фанат национальной идентичности и мне дюже интересно ваши рассуждения за будущее Беларуси ...
            9. g_ae
              g_ae Вчера, 21:48
              +3
              По первому вопросу. Нет конечно. Но современные информационные технологии и методы психологического воздействия позволяют перепрограммировать сознание большого количества людей. Плюс это подавалось под соусом предвыборной агитации, плюс Республика оказалась изолирована со всех сторон из-за короновируса. Плюс массированное давление из-за пределов республики. В том числе из России. Да-да. Корреспондентша того же дождя чуть не колонны по улицам Минска водила, а та же КП в Беларуси могла поспорить по желтизне и оголтелости главной оппопомойкой тутбаем. Плюс ещё ошибки самого Лукашенко и недооценка ситуации, плюс не без предательства в его окружении. В результате у людей реально поехала крыша. Такого остервенения, такой ненависти даже накануне выборов я ещё не видел. Людей действительно завели. Плюс действительно работали команды боевиков. Посмотрите репортажи Константина Предыбайло о событиях 9-10 августа. Посмотрите серию фильмов Ксении Лебедевой о тех событиях, когда погромы начались ещё до закрытия избирательных участков. И сколько пострадало силовиков. А по психологическому воздействию советую посмотреть ролики Анжелики Аверковой. На канале инфоспецназ она ведёт цикл "Гудбай тутбай". Вот как раз там разбирается, как белорусам гадят в разум. Можно прям первого выпуска смотреть, не пожалеете. Ну и напоследок.


              Это если коротенько.
              Вообще все есть в нете и на ютубе, если есть желание, можно найти. Пока все, завтра продолжу, если интересно.
            10. Киса
              Киса Вчера, 22:33
              0
              глянул первое сверху ... такое себе - кто во что хочет верить - коменты читали к тем видео?
              да видел лупцевали наших журналюг с вдохновением за любое освещение событий до сих пор в цугундере сидят .
              Болкунец что ли звать за ним слежу вчера со Скабеевой в Останкино в 60 мин а сегодня дальше Варшавы не выезжает...а еще министр культуры сбежавший не помню имя
              у вас есть форум типа ВО формата?
            11. g_ae
              g_ae Вчера, 22:50
              +1
              Так зачем меня спрашиваете, если вам не нравится то что я говорю? Читайте эти комментыи принимайте их за правду. А что комменты. Вы бы видели какие гнусные комменты писали змагары после гибели двух лётчиков в Барановичах. А они пожертвовали жизнью и уронили свой як-130 на пятачек зелёной зоны в жилом массиве. Этих комментаторов сейчас выявляет МВД и рисует им уголовные дела. Вот вам и комментарии. А что журналисты. Там столько координаторов и организаторов в жилетах "пресса" было, что естественно могли и непричастным всыпать. А вы как думали? Зато вы на нашем опыте научились и сделали выводы и навальнятскую движуху задавили легко.
            12. Киса
              Киса Вчера, 23:25
              0
              Александр а есть у вас какие то открытые форумы с белорусской пропиской где люди обсуждают насущное?
              видел неделю назад кормилец ваш запретил рейтинги опросы публиковать
            13. g_ae
              g_ae Сегодня, 00:12
              0
              А можно без этого высокомерного "комилец". Я вот в позапрошлом году удосужился посмотреть новогоднее обращение В. В. Путина на ютубе. А под ним комментарии. И большое количество из них, если не большинство, были, мягко говоря, очень нелицеприятные. Мне теперь про Путина так же говорить, если вы так комментария верите? А под его обращением к Федеральному собранию тоже народ порезвился. И что? Кстати, а ваш "комилец" разрешает всем и вся опросы проводить и публиковать? Не интересовались?
              Кстати, в том-то и беда, что народ разбился на интересующие их ресурсы и диалога практически нет. И ближайшее время не будет. Подписывайтесь на телеги разной направленности, смотрите ютуб каналы. Ну, кажется Юрий Воскресенский пытается диалоговую площадку организовать, но пока не очень.
            14. Киса
              Киса Сегодня, 00:31
              0
              ой . извините если обидел . Вы мои коменты предыдущие не читайте как я его стал называть после 3-х ночей этого скотского террора .я и не слышал раньше про Окрестино Караева....
              да это был мой вопрос - может ли так народ резвиться в Беларуси ?
              Вову то прилично тут на ВО полоскают . на орехи то ему ого как прилетело после пенсий и обнулений...
              где люди сейчас общаются кроме телеги инсты? вот третий раз спрашиваю - публичные форумы открытые?
            15. g_ae
              g_ae Сегодня, 00:52
              +1
              Может, конечно. Только не народ, а сброд. Для того и террор был, кстати, чтобы скотов в чувство привести. И Караев молодец, утихомирил весь этот невероятный сброд. Караев - россиянин, кстати. Скала мужык, и настоящий офицер. А Окрестина - это как пансионат для особо резвящихся. Кстати, платный и очень не дешёвые ый, но за удовольствие пошатать рэжым надо платить. До сих пор за те деньки народ платит. Опознают, вычисляют и награждают делами, штрафами, сроками. А как вы хотели? Я ж говорю, что нету таких форумов. О чем мне говорить с упоротыми невероятными змагарами? А я для них маргинальный ябатька. И говорить нам не о чем. О чем может говорить житель Донбасса с бандеровцем. Я не бандеровец, кстати. Как-то так.
            16. Киса
              Киса Сегодня, 01:33
              0
              Александр мы ж договорились в начале что Вы из Беларуси . меня совсем запутали .
              ну ладно меня в скота змагарама ( новое какое то оскорбление для меня)) записали .ну мы ж как то тут общаемся . надо ж как то заканчивать этот холивар
  • ccsr
    ccsr Вчера, 19:36
    0
    Цитата: g_ae
    А суверенитет? А нету ни у кого сейчас полного суверенитета. Даже у России, что бы кто не думал. Пока нету, надеюсь.

    А я думаю что у России как раз и есть полный суверенитет, в отличие от других стран мира.
    И заключается он в том, что мы можем уничтожить любое государство мира, а вот напасть на нас даже у американцев кишка тонка, не говоря уж про других.
    О каком суверенитете лично вы мечтаете, я не знаю, но думаю что вы и сами толком не представляете что это такое.
  • g_ae
    g_ae Вчера, 21:29
    0
    Не хочу вас обидеть, но последнее предложение, если задуматься, справедливо и для вас. Если без квасного патриотизма.
  • Dante
    Dante Вчера, 13:38
    -3
    Правоохранители пострадавшие 121 чел.

    Тоже пострадавшие?
    Вообще-то им за этот риск деньги платят. А вот все это:
    Ранены: более 200 человек, в т.ч. дети и подростки
    Задержано: более 35 тыс. (на июнь 2021)Осуждено в уголовном порядке: не менее 101 человека (в том числе не менее 48 человек к лишению свободы)

    Дело рук как раз правоохранителей. Но тут, я как говорил выше их не виню.
    1. Hexagon
      Hexagon Вчера, 14:05
      +3
      Ок, берем Сказочную Страну Пресветлых Эльфов, эталон свободы и "прав человека", просто открываем их законы и смотрим что светит просто за "не выполнение требований полиции при исполнении", а если еще "нападение на полицейского при исполнении" добавить... Да и пяток лет назад вроде принимали закон об ответственности за "оказание психологическое давление на полицейского" в который входило такое действие как "долгий пристальный взгляд на полицейского при исполнении".
  • rusich
    rusich Вчера, 11:54
    +3
    Зачем нам такие граждане. Посадить ее лет так на 15
    1. A_Mazkov
      A_Mazkov Вчера, 12:16
      -5
      Да поделить все население РФ и Беларуси на пополам, пусть будет как в трамвае: одни сидят, другие трясутся.
      И два солнцеликих и некомментируемых: Лука и ВВП!
      Ну по типу как в Северной Корее. Нам до нее не далеко осталось :)
  • svoit
    svoit Вчера, 12:30
    0
    что то я не понял, а разве между Россией и Белоруссией нет соглашения о взаимной выдаче подозреваемых в преступлениях? В чем сложность у Лукашенко?
    1. Hexagon
      Hexagon Вчера, 14:07
      +2
      Сложности не у Лукашенко а у ливера, который кричит "что о нас запад скажет!!!!?! КШМАРРР!!!!" :)
    2. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Вчера, 14:39
      0
      Не путайте....соглашение о выдаче о другом,если например человек совершил преступление в РФ,и стало известно.что он скрылся в Беларуси.то по запросу местные органы его задерживают,получают необходимые документы и адью домой и в Мордовию,тоже и с Беларуссими жуликами,которых отловят у нас по их запросу,а Сапега она совершила преступление там,против Беларуси там ее и судить
  • Dimy4
    Dimy4 Вчера, 12:41
    +1
    российские либералы

    Пора называть вещи своими именами, это предатели своей страны, готовые продать ее за сущие копейки, лишь бы западный хозяин удостоил их своим благосклонным взглядом.
  • APASUS
    APASUS Вчера, 12:47
    +4
    Сопега совершила преступление в стране пребывания ,какие еще могут быть вопросы к Путину ? Как то притянуто все за уши
  • Dimy4
    Dimy4 Вчера, 13:29
    +1
    поддержка действий Лукашенко в отношении Сапеги и Протасевича не лучшим образом скажется на и без того проблемном имидже РФ в глазах Запада.

    Аапчхи... ой, я кажется чихнул, блиин, что же обо мне подумают на Западе. belay . Тьфу!
  • Avior
    Avior Вчера, 14:02
    -1
    Вот что интересно- почему молчит следствие по делу о ложном минировании самолета?
    По белорусским законам это очень серьезное преступление- до 7 лет лишения свободы.
    После того, как появились неопровержимые доказательства вины в этом преступлении белорусских государственных органов, что подтвердилось тем, что диспетчеры сообщили экипажу о бомбе, да еще и с подробностями, что письмо пришло в разные аэропорты, задолго до того, как письмо реально пришло в Минск, возникает вопрос- а что с расследованием этого преступления?
    Допрошены ли диспетчеры, откуда им стало известно о письме "в разные аэропорты"? Допрашивался ли Александр Григорьевич- кто сообщил ему, что письма пришли одновременно в том числе в Афины, куда оно на самом деле не пришло?
    В общем, где расследование уголовного преступления по белорусским законам? Сколько человек уже задержано по этому делу?
    Одни вопросы, а ответов о расследовании преступления нет.....
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Вчера, 14:39
      0
      Тайна следствия уважаемый,вот и все
      1. Avior
        Avior Вчера, 15:01
        -1
        и где следствие?
        вот захваченных в самолете показывают по телевизору, а где задержанные по делу о лжетерракте?
        1. Андрей ВОВ
          Андрей ВОВ Вчера, 15:38
          +1
          Так надо установить лицо,совершившее преступление.после чего его задержать и провести необходимые следственные действия и избрать меру пресечения либо отпустить..вот и все
          1. Avior
            Avior Вчера, 16:04
            -3
            захваченных в самолете вовсю показывают, и следственые действия ведут, а об это деле- ни слова.
    2. g_ae
      g_ae Вчера, 22:20
      0
      А в интернете покопаться гордость не позволяет? То что вы в упор не видите не значит, что ничего нет. Полюбопытствуйте хотя бы на канале ютуба онт. А если вам не надо, нечего тогда недоумевать.
      1. Avior
        Avior Вчера, 22:52
        +1
        Полюбопытствуйте хотя бы на канале ютуба онт.

        не смотрите никогда эту мурзилку, это для навешивания лапши на уши.
        В ролике обошли ключевой момент- когда конкретно пришло письмо с угрозой о бомбе в Минск.
        А так как давно уже достоверно известно и подтверждено провайдером почтового сервиса, что письмо пришло почти через полчаса после того, как диспетчер в 12-32 сообщил о нем экипажу, письмо же в Минск пришло только в 12-57, это в Вильнюс оно пришло в 12-25, а не в Минск.
        В 12-34 еще один грубейший прокол белорусских спецслужб- диспетчер заявляет, что письмо пришло в несколько аэропортов- хотя на самом деле оно пока пришло только в один, в Вильнюс, в Минск оно не пришло, и знать о том, что письмо придет в несколько аэропортов может знать только тот, кто это письмо отправил.
        Ситуация настолько с источником информации о бомбе очевидная, что это дело для студента- практиканта, но дело никак не идет.
        Дальше идет обычное наваливание лапши на уши легковерным простакам, там смотреть нечего.
        Возникает простой вопрос- где итоги расследования официальных органов Белоруссии? Дело о ложном минировании возбуждено, статья серьезная, это уголовное преступление с тяжелыми последствиями- где официальное расследование? Где задержание виновных?
        Белоруссия в результате этого ложного минирования получила очень серьезные последствия в первую очередь экономические в виде огромных многомиллионных убытков- и где задержанные, допрошенные и вообще- где расследование дела?
        кстати, о вашем источнике- ОНТ
        Пресс-служба аэропорта Минска утверждала, что "пилоты сообщили о минировании", а белорусский телеканал ОНТ уточнил, кто это сделал: "О минировании борта командир экипажа сообщил Минску в 12.50".

        24 мая Минтранс Беларуси признал на пресс-конференции, что о минировании сообщили диспетчеры этого самого аэропорта.

        походу, этот ваш источник врет, как дышит.
        hi
        1. g_ae
          g_ae Вчера, 23:01
          0
          Все ясно. А оно вам надо?
          1. Avior
            Avior Вчера, 23:24
            0
            Более чем. Я не в восторге, что где то на государственном уровне могут под предлогом ложного минирования захватить самолёт. Меня это касается, естественно, я не хочу в таком самолёте оказаться.
            1. g_ae
              g_ae Сегодня, 00:19
              0
              Велосипед. И тогда в самолёте точно не окажетесь. А вдруг американцы опять Сноудена ловить будут?
              1. Avior
                Avior Сегодня, 03:45
                0
                Давайте начнём с того, что прикроем угоны самолётов с ложным минированием на государственном уровне.
  • Абросимов Сергей Олегович
    Абросимов Сергей Олегович Вчера, 15:30
    0
    Цитата: НДР-791
    скорее всего, просто осудят и передадут для отбывания нам. Нормальная, обычная процедура, вполне применяется.

    Да, осудят и передадут. А у нас возникнет проблема:
    1. Мы ее вскорости ее помилуем, тем самым полностью ошельмовав приговор судебной власти в Белорусии;
    2. Мы ее будем держать весь срок (ну, если только по УДО выпустим), а добрые западные партнеры будут говорить об очередном узике/узнице совести, политическом заключенном томящемся в застенках в России, а по праздникам в аккурат вводить в отношении нас в этой связи санкции... А не дай Бог она волею Божию помре??? Ну, тогда будет совсем тушите свет...
  • NF68
    NF68 Вчера, 16:42
    0
    Если она тоже мутила воду-то пусть отвечает за это.
    1. zenion
      zenion Вчера, 18:39
      0
      Давать ей, пока она сидит, каждый день, ведро мутной воды для выпивона за день. Мутить воду нужно ношенными носками.
  • zenion
    zenion Вчера, 18:37
    0
    Договорится с Россией, как её поделить. Часть России часть Беларуси. Но вот как делить нужно договориться - вдоль, или поперёк. Тут конечно нужно будет пообщаться со специалистами Германии, у них это всегда хорошо получалось. Беларусы могут спросить у её сопартийников, сжечь половину в специальной печи, или в сарае, как у них принято.
  • Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Вчера, 20:00
    0
    Родился новый юридический термин - "номинальное гражданство". Извините, но это так не работает. Если начать рассуждать в духе "ну так-то это наш гражданин, но он нехороший, поэтому мы его гражданство вроде как игнорируем", то российский паспорт превратится в бумажку, подтереться которой мешает лишь ламинация.

    Нельзя выдавать свои, даже если это очень дерьмовые свои, на расправу чужому правителю, который ещё и живет за наш счет.