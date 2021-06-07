Посадить нельзя экстрадировать: что грозит подруге Протасевича Сапеге

Кто вы, София Сапега



Роман Протасевич

Что инкриминируют Сапеге

Могут ли отпустить Сапегу в Россию



Ещё недавно Сапега постила фото в Instagram, но после задержания страничка исчезла

23 мая 2021 года в аэропорту Минска при вынужденной посадке самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту «Афины – Вильнюс», вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем – основателем и редактором признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, была задержана россиянка София Сапега. Впрочем, россиянкой Софию Сапегу, по сути, можно назвать лишь по гражданству.Уроженка Владивостока, София оказалась в Белоруссии ещё в детстве. Когда ей было восемь лет, её мать перебралась в Пинск. При этом российское гражданство у дочери осталось, а в Белоруссии у неё – вид на жительство. Именно это обстоятельство и обусловило отдельный интерес общественности к делу Сапеги, но сначала – о самой героине нашей статьи.В Белоруссии София Сапега получила среднее образование, однако учиться дальше решила в соседней Литве – в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. Далее она познакомилась с Романом Протасевичем, и у них завязались личные отношения. Сапега – совсем молодая девушка, в феврале 2021 года ей исполнилось всего 23 года.26 мая 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Сапегу сообщницей Протасевича. Что и стоило ожидать, база для такого заявления у президента уже была: за день до выступления Лукашенко, 25 мая, Софию Сапегу привезли в Следственный комитет Беларуси. Там в присутствии адвоката девушку допросил следователь.Сначала Сапега ссылалась на статью 27 Конституции Республики Беларусь, дающую право не свидетельствовать против самой себя (аналог российской 51-й статьи Конституции), но затем следователю всё же удалось разговорить девушку. На видео с допроса, распространившемся тут же в Сети, она признаётся, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Этот канал во время и после массовых протестов в Белоруссии публиковал личные данные белорусских силовиков.Белорусская оппозиция, российские либералы и Запад считают: Сапега дала признательные показания под давлением органов безопасности и следствия. В публикациях либеральных СМИ сразу же стали вспоминать о многочисленных приёмах, использующихся следователями для того, чтобы «расколоть» подследственного – от банальных избиений и пыток до уколов психотропных препаратов.Впрочем, причастность Сапеги к миру белорусской оппозиции вряд ли вызывает сомнения. И дело тут не только в том, что она – подруга Романа Протасевича. Сапега ещё со студенческой скамьи, к примеру, работала на польском спутниковом телеканале «Белсат». Этот канал находится в Польше, но вещает на белорусском языке. Политическая ориентация канала понятна.У Сапеги, учитывая её признание в редактировании канала «Черная книга», подобрался довольно серьёзный набор статей УК Белоруссии.Во-первых, это уголовное дело по статье ч. 1 ст. 342 УК Беларуси – «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления». Наказание по этой статье – штраф, арест или лишение свободы до 3 лет. Сейчас по делу проходят более 200 участников беспорядков в Минске. Дело расследует Управление Следственного комитета Беларуси по Минску.Во-вторых, это уголовное дело по более серьёзной статье – ч. 1 ст. 293 УК Беларуси – «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти». Наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы. Дело расследует Главное управление Следственного комитета Беларуси.В-третьих, после признательных показаний Сапеге инкриминируют совершение преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 130 УК Беларуси – «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Наказание составляет до 12 лет лишения свободы. Эта статья инкриминируется Сапеге уже как редактору канала «Черная книга».Поскольку София всё же является гражданкой Российской Федерации, на её задержание была вынуждена отреагировать Москва. Лукашенко оказался в сложной ситуации. С одной стороны, Сапегу необходимо привлекать к ответственности вместе с Протасевичем, но с другой стороны очевидно, что это может повлечь за собой проблемы во взаимоотношениях с Россией, а они сейчас белорусскому президенту совсем не нужны. В итоге уже 30 мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей уточнил: Сапегу могут помиловать и передать Российской Федерации, но это возможно только после суда.1 июня 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дело Сапеги будет расследоваться белорусскими следственными органами. Поскольку эти слова были произнесены уже после встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, стало понятно: Россия не стала сильно возражать против расследования уголовного дела в отношении Сапеги в Белоруссии.При этом о необходимости выдачи Сапеги в Россию говорят не только представители оппозиции, но и вполне себе провластные эксперты и журналисты. Это тоже понятно: во-первых, российской власти было бы неплохо показать, что она может влиять на решения Лукашенко, особенно когда это касается судьбы российских граждан; во-вторых, поддержка действий Лукашенко в отношении Сапеги и Протасевича не лучшим образом скажется на и без того проблемном имидже РФ в глазах Запада.Конечно, в Кремле понимают, что Сапега лишь формально гражданка России, но уже одно наличие российского паспорта обеспечивает ей надежду в заступничестве со стороны властей нашей страны. С другой стороны, у Сапеги – вид на жительство в Белоруссии, она обвиняется в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена белорусским законодательством, на территории Белоруссии. По идее, там её и должны судить.Каким будет дальнейшее развитие событий? Следствие по делу Сапеги будет, вероятно, проходить в Белоруссии. Но факт признания Протасевича, который «сдал» лидеров оппозиции и подтвердил финансирование их из-за рубежа, может свидетельствовать о новом плане властей страны. Он заключается в том, что Протасевич публично раскается в содеянном, после чего его всё же осудят, но Лукашенко проявит «доброту» и помилует его своим указом.Таким образом, и требования законодательства будут соблюдены, и Запад успокоят, и сам Протасевич получит урок. Возможно, именно так думают белорусские власти. Очевидно, что и с Сапегой ситуация может выглядеть подобным образом. Вероятно, дело доведут до суда, после чего девушку помилуют и депортируют в Россию, аннулировав ей белорусский вид на жительство.Ещё один вариант – Сапегу не помилуют, но передадут России для отбывания наказания. Здесь она сможет выйти на свободу. Примерно так сложилась судьба главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера: он сидел в следственном изоляторе в Белоруссии, но затем его передали России, где его вскоре отпустили под домашний арест, а затем уголовное дело в его отношении было прекращено.Наконец, Сапегу могут просто депортировать из Белоруссии, запретив ей в течение 10 лет въезжать в страну. Тогда политическая активность девушки будет предметом для внимания уже российских правоохранительных органов. Хотя не исключено, что этой активности как таковой уже и не будет. Всё зависит от того, захочет ли дальше белорусская оппозиция эксплуатировать образ девушки или окончательно закроет вопрос с ней как с «отработанным материалом».