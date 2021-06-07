Военное обозрение
Войти Регистрация

Перспективы многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал»

100

Проектный облик ЛМС-901


На протяжении нескольких десятилетий обсуждается вопрос создания замены для многоцелевых самолетов Ан-2 – давно снятых с производства и устаревших. Предлагалось несколько разных проектов, но ни один из них пока не продвинулся дальше летных испытаний. Прямо сейчас разрабатывается очередной самолет этого класса, на который возлагаются большие надежды. Первый опытный ЛМС-901 «Байкал» должен совершить первый полет уже в этом году, а через несколько лет ожидается старт серии.

Проблемы выбора


Последняя неудачная попытка создания замены для Ан-2 имела место всего несколько лет назад. В течение длительного времени Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА) разрабатывал разные варианты ремоторизации и радикальной модернизации старого самолета. Последним в этой серии стал проект ТВС-2ДТС, созданный при поддержке министерства промышленности и торговли.

На ТВС-2ДТС возлагались большие надежды, составлялись планы по запуску серии. Однако летом 2019 г. Минпромторг отказался от этого проекта. Реальный самолет оказался чрезмерно тяжелым и использовал неприемлемо большое число импортных компонентов. В проекте использовались двигатель, электроника и композиты иностранного производства.


Был запущен новый конкурс на разработку легкого многоцелевого самолета по обновленному техническому заданию. Осенью 2019 г. победителем выбрали ООО «Байкал-Инжиниринг» – дочернее предприятие Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Поддержку проекту оказывают Отраслевое специальное конструкторское бюро экспериментального самолетостроения Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ) и другие отраслевые институты. Новый проект получил индекс ЛМС-901 и название «Байкал». Практически сразу были раскрыты основные технические особенности самолета и план работ.

Организация-разработчик обещала в течение года подготовить конструкторскую документацию и построить опытный образец для наземных испытаний, а в течение 2021 г. планировали начать полноценные летные испытания. В дальнейшем сообщалось о проведении разных работ, вплоть до испытаний модели «Байкала» в аэродинамической трубе. В апреле были опубликованы фотографии со строительства опытного самолета на площадке ОСКБЭС МАИ. К началу мая завершилось изготовление планера.

Несколько дней назад издание «Эксперт» опубликовало заявления главного конструктора Вадима Демина. Он подтвердил намерение выполнить первый полет до конца года. Кроме того, опытный самолет покажут на самолете МАКС-2021.


Обновленный облик


Проекты СибНИА предусматривали сохранение, как минимум, общей архитектуры Ан-2 с заменой мотора и некоторых систем. Новый проект ЛМС-901 предлагает другие решения, позволяющие получить требуемые характеристики и упростить конструкцию. «Байкал» строится по схеме подкосного высокоплана и получает турбовинтовой двигатель. Основные элементы конструкции выполняются из алюминия. Отдельные детали, не испытывающие высокие нагрузки, сделают композитными. Сообщалось, что ранее рассматривалась двухмоторная схема, но от нее отказались по экономическим соображениям.

ЛМС-901 получит фюзеляж традиционной компоновки с носовым расположением двигателя, за которым размещается кабина пилотов. Основная часть внутренних объемов отдается под кабину на 9 пассажиров или груз массой до 2 т. Посадка и погрузка будут выполняться через дверь на левом борту. Разработчики отмечают, что «Байкал» отличается от Ан-2 уменьшенным поперечным сечением фюзеляжа. Ценой некоторого уменьшения объема удалось получить выгодный рост аэродинамических и летных показателей.

Для «Байкала» разработано прямое крыло размахом 16,5 м и удлинением 8,98. Крыло удалось облегчить и упростить за счет отказа от силового центроплана: задача прочности решается при помощи подкоса с аэродинамическим профилем. За счет оптимизации аэродинамики крыла и отказа от второй плоскости ЛМС-901 удалось сократить массу планера, как минимум, без потерь в других характеристиках.


Строительство опытного планера, апрель 2021 г.

Опытные образцы и серийные самолеты первых партий будут оснащаться турбовинтовым двигателем General Electric H80-200 мощностью 800 л.с. с четырехлопастным винтом марки Hartzell. В дальнейшем винтомоторная группа будет переведена на отечественные компоненты. В нее внедрят российский двигатель ВК-800С и соответствующий винт. Ремоторизация запланирована на 2023-24 гг., и ее проведение прямо зависит от успехов двигателестроения.

Приборное оснащение самолета будет включать все необходимые устройства навигации, связи и т.д. Его состав будет смешанным, с применением импортных и отечественных изделий. В дальнейшем возможна перестройка с импортозамещением.

ЛМС-901 должен эксплуатироваться в разных условиях, в т.ч. на грунтовых аэродромах. Для него разработано трехточечное шасси с хвостовым колесом. В базовой конфигурации основные стойки получат колеса диаметром 720 мм для грунтов с несущей способностью от 4 кг/кв.см. Также предусматривается установка 880-мм колес для грунта со способностью 3,5 кг/кв.см. Проектируется шасси на лыжах и на поплавках.

Длина готового «Байкала» превысит 12,2 м при размахе крыла более 16,5 м. Стояночная высота – 3,7 м. Масса пустого самолета – ок. 2 т. Максимальный взлетный вес – 4,8 т. Расчетные разбег и пробег составляют 220 и 190 м при посадочной скорости 95 км/ч. Максимальная скорость – 300 км/ч; максимальная дальность – 3 тыс.км.


В соответствии с техзаданием Минпромторга, самолет ЛМС-901 в серии должен стоить не более 120 млн рублей в ценах 2020 г. Стоимость летного часа ограничена 30 тыс.руб. Сообщается, что расчетные экономические показатели полностью соответствуют заданию заказчика, и это дает значительные преимущества перед иностранной техникой того же класса. «Байкал» оказывается на 30-50 проц. дешевле аналогичных импортных самолетов, а стоимость летного часа ниже, как минимум, вдвое.

Потребности и возможности


В ближайшие годы «Байкал-Инжиниринг» и УЗГА планируют провести необходимые испытания и запустить серийное производство новых самолетов. Главной целью этих процессов является насыщение гражданской авиации легкими многоцелевыми машинами, при помощи которых можно будет восстановить массу ранее существовавших маршрутов и нарастить транспортную связанность в регионах.

Для полного решения таких задач необходимы сотни самолетов по типу нового «Байкала». Создаваемые производственные мощности позволят выпускать по 30-50 таких самолетов ежегодно. При этом фактические темпы строительства и внедрения на линиях будут зависеть от компаний-перевозчиков – их потребностей и возможностей.

Серию планируют запустить после получения заказов на 100 самолетов. Уже имеется несколько предварительных соглашений на 10 машин для ряда авиакомпаний. «Байкалом» заинтересовались перевозчики из северных областей и с Дальнего Востока. Сейчас ожидается появление новых предварительных заказов. Опытный самолет планируют показать на будущем салоне МАКС-2021, где он должен привлечь внимание новых заказчиков.


Готовя производство, УЗГА и «Байкал-Инжиниринг» сталкиваются с проблемами организационного характера. В недавнем интервью для «Эксперта» В. Демин рассказал, что для строительства легких самолетов необходимо ограниченное количество материалов, и не все поставщики готовы выполнять такие заказы. Для решения таких проблем проект пришлось дорабатывать с учетом особенностей поставок и производства. В сочетании с другими характерными трудностями прошлого года это привело к сдвигу сроков работ на 3,5 месяца.

Ближайшее будущее


Проект ЛМС-901 «Байкал» прошел ряд стадий, и прямо сейчас осуществляется строительство первого самолета для проведения летных испытаний. В ближайшие месяцы его покажут на салоне МАКС-2021, а затем состоится первый полет. Публичная демонстрация и успешные испытания обязательно привлекут внимание новых потенциальных заказчиков, а затем следует ожидать очередные контракты.

Таким образом, ближайшее будущее проекта «Байкал» в целом располагает к оптимизму. Заказчики и разработчики учли опыт предыдущих проектов и сформировали оптимальный облик, соответствующий всем актуальным требованиям и имеющий задел для последующей модернизации. Есть все основания полагать, что задачи на ближайшее будущее будут успешно выполнены, и в средней перспективе начнется восстановление регионального парка легких многоцелевых самолетов.
Автор:
Использованы фотографии:
"Байкал-Инжиниригн", ОСКБЭС МАИ / aviation21.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
100 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. фа2998
    фа2998 Вчера, 05:22
    +11
    А если зарубежные "партнеры" сразу отказатся от поставки комплектующих?Думаю судьба самолета будет как у Ауруса-шумиха,выставки и финансирование из бюджета.Как замена Ан-2- так тот был ДЕШОВЫМ ! Нам вместо "буханки" предлагают Ф-35. hi
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 05:31
      +18
      На протяжении нескольких десятилетий обсуждается вопрос создания замены для многоцелевых самолетов Ан-2
      Это о многом говорит в нашем самолетостроении.... crying
      1. Stas157
        Stas157 Вчера, 07:55
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Это о многом говорит в нашем самолетостроении....

        74 года назад Советы смогли сделать классный самолёт, полностью из отечественных комплектующих. Выпустили хорошую серию. Он оказался хорошим настолько, что его выпускали ещё и за рубежом (разные страны), и он до сих пор летает!

        А нынешие даже с импортными комплектующими и современными технологиями ничего лучше сделать не могут. А сколько было, казалось бы, лучших проектов... Нерентабельны! Непростое это дело оказалось сделать простенький, маленький самолёт, довести его до серии и своего покупателя.
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 09:10
          0
          Ну, тут есть один момент. Ан-2 на год своего выхода, был фактически суперсовременным самолетом технологически. Это если бы какую-нить СеснуКараван сегодня из титана и углеволокна собрали.

          И Антонов с большим трудом отстаивал свое решение, шел на компромиссы в двигателе например, но саму конструкцию отстоял. Ан-2 более передовой и сложный самолет, чем какой Як-15/17.
          1. Например
            Например Вчера, 11:11
            +8
            Цитата: donavi49
            Ан-2 на год своего выхода, был фактически суперсовременным

            Чушь собачья.

            АН-2 был устаревшим по всем раскладам.
            Собирался из того, что было не востребовано на складах производителей.

            Он был очень удачным из-за простоты и низкой цены.
            Надёжен.

            В серию пошел вопреки многим. И далеко не сразу.

            Вроде Яковлев дал добро. Будучи чиновником он оставался конструктором и понял плюсы данной машины, хотя она была попросту устаревшей конструкцией по всем раскладам.

            В АН-2 не было ничего нового и суперсовременного.
            Именно по этому он был дешевым и надежным.

            Все было проверено годами эксплуатации. Надежно. good
            И дешево. good

            Ни каких революций. Ни каких новшеств. Ни каких "неимеющиханалоговвмире".

            Ремонт в поле с помощью молотка и напильника. good
            1. Например
              Например Вчера, 12:01
              0
              Пора бы забыть про АН-2.
              Как забыли МИГ-15 и Ту-16.

              Нужны самолёты для конкретных задач.

              Не лепить горбатого к стене, а решать задачи того или иного заказчика.

              Для сельского хозяйства своё решение.
              Для перевозки пассажиров -своё.

              Нет усреднённого варианта. Не бывает.

              Самолёт с тряпочным крылом остался в прошлом.
              Был трудягой, но пора думать о более совершенном транспортном средстве.

              Иначе это банальный фетишизм правда с заходом на гос. финансирование. wink
        2. Bad_gr
          Bad_gr Вчера, 10:53
          +13
          Цитата: Stas157
          74 года назад Советы смогли сделать классный самолёт, полностью из отечественных комплектующих.

          Его не только создали и эксплуатировали, но ещё и выпустили ему замену. Это Ан-14 «Пчёлка», совершил первый полёт 14 марта 1958 года. На базе был разработан Ан-28,
          Почему наши работает не над созданием аналогичного Ан-28, а пытаются воссоздать именно Ан-2 - для меня загадка. Понимаю, что дешевле, но ведь к компоновке Ан-28 привела эволюционная веточка, а мы пытаемся воссоздать предка.
          Ан-14 «Пчёлка»

          Ан-28
          1. Ratmir_Ryazan
            Ratmir_Ryazan Вчера, 14:07
            0
            Там же написано, что два двигателя делают самолёт дороже в эксплуатации.

            Поэтому от этой идеи отказались и делают с одним.
            1. Назар
              Назар Вчера, 22:35
              +1
              Ratmir_Ryazan - А ничего что из-за одного двигателя и задранного вверх носа самолёта пилот взлётку не видит - а? И это при том что взлетать надо с неподготовленных площадок . fool
              1. Ratmir_Ryazan
                Ratmir_Ryazan Вчера, 22:38
                0
                Ratmir_Ryazan - А ничего что из-за одного двигателя и задранного вверх носа самолёта пилот взлётку не видит - а? И это при том что взлетать надо с неподготовленных площадок . fool


                И несмотря на это пилоты Ан-2 как-то умудрялись 50 лет взлетать и садиться и часто именно с неподготовленных аэродромов )).
                1. Назар
                  Назар Вчера, 23:35
                  0
                  Ratmir_Ryazan - У АН-2 нет такого наклона корпуса назад, так же у "аналога" этого изделия УЗГА - у Сессны - двигатель один, но самолёт на полосе стоит ровно, а не под 45 градусов.
        3. Ratmir_Ryazan
          Ratmir_Ryazan Вчера, 14:05
          -5
          А нынешие даже с импортными комплектующими и современными технологиями ничего лучше сделать не могут.


          СССР всегда отставал в авиации от Запада, да и к тому же прекратил свое существование без войны и катастрофы, просто доведенный народ до нищеты развалил его.

          А все потому, что было много таких как вы орущих о том, что в СССР все самое лучшее, а Запад сгнил. При этом в СССР население задницу газетой вытирают, потомучто туалетной бумаги не было в достатке. При том, что проблем с древисиной в СССР не было.

          Россия все может и тот же Су-57, АПЛ Борей, Ясень-М, фрегаты пр.22350, Арматы, Бумеранги, Калибры и прочее тому наглядный пример.

          А делать замену Ан-2 сегодгя не горит, сделают не нойте.
    2. Пессимист22
      Пессимист22 Вчера, 05:39
      +9
      Я всегда думаю если взрослые люди пишут с такими ошибками,то имеют ли они вообще какое либо образование кроме школы, чтобы обсуждать такие вопросы?Я понимаю что , в корне этого прилагательного после шипящего в ударной позиции слышится О,но существует множество проверочных слов и людям окончившим школу и часто читающим не составит труда это знать.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 06:14
        +10
        два года прошло...https://topwar.ru/161791-konstruktory-predlozhili-zamenit-an-2-odnodvigatelnym-monoplanom.html как всегда:прорыв.
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Вчера, 06:44
          +8
          А если вспомнить и покопаться в архивах ВО, то можно найти и бравурные темы о ремоторизации Ан 2. Тоже "в воздух чепчики бросали"... А оно вон как - умерло "по тихому"....
        2. Толстый
          Толстый Вчера, 21:36
          +2
          Цитата: Дедкастарый
          два года прошло...https://topwar.ru/161791-konstruktory-predlozhili-zamenit-an-2-odnodvigatelnym-monoplanom.html как всегда:прорыв.

          Да уж... Хочешь рассмешить бога? - Расскажи ему о своих планах wassat
    3. Stas157
      Stas157 Вчера, 06:29
      -2
      Воображение совсем не поражает судя по картинке. Где летящий, стремительный профиль самолёта XXI века? Это похоже скорее на самолёт первой половины XX века. Тот же задранный нос, подкосы... Зачем крыльям подпорки в наше время? Давно ведь научились делать без них. И прочность совсем не страдает. Плюсы же очевидны. Меньшее аэродинамическое сопротивление и даже, может быть, меньший вес.

      А почему не сделали маленький самолёт полностью композитным? Где супер критический профиль в черном крыле? Удлинение крыла сегодня делают больше даже в металле, не говоря уже о чёрном, углепластиковом крыле. Почему бы не воспользоваться своей же технологией, которую применили на мс-21?

      Двигатель можно было бы взять более экономичный дизельный (с возможной последующей заменой на электрический). Тот, который наш, но с немецкими корнями, продемонстрированый на самолёте як-152. Там, как раз, обещали мощность нарастить.

      Ну и напоследок хотелось бы узнать с какими одноклассниками сравнивали этот проект. Очень интересно! Неужели с полувековой цессной?
      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 09:13
        +1
        як-152. Там, как раз, обещали мощность нарастить


        Ну вот 500 это максимум чего смогли раскочегарить с 420 л.с. С 500 надо 2 двигателя. Ему даже 800 мало, лучше 950-1000. Просто нету. Изначально закладывают энергетику своего и танцуют от этого.
        1. Stas157
          Stas157 Вчера, 10:37
          +3
          Цитата: donavi49
          С 500 надо 2 двигателя.

          Может это как раз то, что нужно самолету перевозящему пассажиров? 12 человек на Ан-2, а на новом теоретически может и выше. Обычно немного увеличивают количество пассажиров с новым поколением. Требования по безопасности обеспечиваются как раз двумя двигателями.
          1. donavi49
            donavi49 Вчера, 10:48
            +5
            Нет, максимум для перелетов сегодня 9 человек. Если 9+ - то там совсем другая сертификация и требования к самолету, как у региональника.
            1. Stas157
              Stas157 Вчера, 10:58
              +4
              Цитата: donavi49
              максимум для перелетов сегодня 9 человек.

              Все таки маловато 9 мест для коммерческой перевозки пассажиров. Рентабельность совсем другая получается. Это же почти на треть меньше пассажиров, чем у того же Ан-2. Какая-то неполноценная замена выходит.
        2. вадим dok
          вадим dok Вчера, 16:38
          0
          У Ан-2 двигатель 1000 л.с. во взлетном режиме!
    4. silver169
      silver169 Вчера, 07:39
      +1
      фа2998 Ога, караул, все пропало! Прежде чем писать ахинею, научитесь правильно выражать свои мысли. И писать без ошибок.
    5. loki565
      loki565 Вчера, 08:02
      +6
      А если зарубежные "партнеры" сразу отказатся от поставки комплектующих?Думаю судьба самолета будет как у Ауруса-шумиха,выставки и финансирование из бюджета.Как замена Ан-2- так тот был ДЕШОВЫМ ! Нам вместо "буханки" предлагают Ф-35.

      Какой Ф35 ? Это аналог Cessna Caravan и не более
      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 09:16
        +6
        Есть целая крупная семья самолетов этого класса. Кстати, всем им ЛМС901 проигрывает схемой шасси. Буржуи вполне себе смогли разместить носовую стойку. Это потеря багажника или усечение его наполовину. Решение очень так себе.



        1. Al_lexx
          Al_lexx Вчера, 10:08
          -1
          Всё это не имеет никакого отношения к классу АН-2, если следовать струе сабжевой статьи.
          1. donavi49
            donavi49 Вчера, 10:21
            +8
            Класс Ан-2 помер с Союзом. А вообще еще в 80-х.

            Сегодня сертификация не более 9 пассажиров. Под это и строятся самолеты. Толку строить больше, если возить кубометры воздуха?

            Толку строить фермероориентированный самолет, когда топливо по рыночным ценам??? Он же сожрет хозяйство так быстро, как не сожрут саранча библейская и все червяки области. Поэтому для ферм строят маленькие самолетики. На 150-180 л.с. двигатели.



            Тем более сейчас это занимает БПЛА на лектричестве. Где нет з/п пилота, нет трудного дня после которого пропуски по 2-3 линии, автоматика полностью перекрывает поле, а благодаря всяким стартапам, автоматизировали даже процесс зарядки и долива реагента. Китайцы вон в свои хозяйствах в России такие уже пару лет как применяют. А в Китае это уже норма для малых-средних и некоторых крупных ферм.


            Поэтому ниша вот такая и под нее строят. Это правильно. Решения не все адекватные, не только по шасси.
            1. maksbazhin
              maksbazhin Вчера, 14:54
              0
              сертификация не более 9 пассажиров
              это международные требования? Какой следующий уровень загрузки? девять это брызги.
              1. donavi49
                donavi49 Вчера, 15:50
                +3
                Это мировые требования и МАК тоже. Следующая категория 9+ (10 - 19) - но это огромная ступень не только в требованиях по сертификации, но и по сервису, чекам и прочему. Например, самый толстый в этой категории среди российских L-410. То есть уже серьезный самолет, который тянут серьезные АК.
    6. вадим dok
      вадим dok Вчера, 16:31
      +3
      Ан-2 был ОЧЕНЬ дорогим! Расход бензина Б 91 - 210 литров в час,расход масла МС-20 - 6,5 литра в час!
    7. Piramidon
      Piramidon Вчера, 23:03
      0
      Цитата: фа2998
      Как замена Ан-2- так тот был ДЕШОВЫМ !

      В советских рублях? Еще не известно, сколько бы сейчас стоил Ан-2.
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 05:44
    +6
    В нее внедрят российский двигатель ВК-800С и соответствующий винт. Ремоторизация запланирована на 2023-24 гг., и ее проведение прямо зависит от успехов двигателестроения.


    Вот когда это будет, тогда и о выпуске можно будет говорить.
  3. Александр1971
    Александр1971 Вчера, 05:48
    +5
    Цитата: Пессимист22
    Я всегда думаю если взрослые люди пишут с такими ошибками,то имеют ли они вообще какое либо образование кроме школы, чтобы обсуждать такие вопросы?Я понимаю что , в корне этого прилагательного после шипящего в ударной позиции слышится О,но существует множество проверочных слов и людям окончившим школу и часто читающим не составит труда это знать.


    По вашему комментарию у меня следующее умозаключение.

    Вы, если всегда так думаете (как вы сами о себе заявили), то вы всегда не правы.

    Мы тут на инет-форуме. Если пишешь быстро, то возможны опечатки, которые не возникнут у грамотного взрослого при письменной или устной речи.

    Мы на специализированном форуме по интересам, а не на форуме русской словесности. Поэтому некоторые ошибки и опечатки лично мне по-барабану, если мне понятна главная мысль автора.

    Но вот если автор не в состоянии передать смысл своего сообщения, то это уже претензии не к образованию, а к умственным способностям автора статьи или комментария.
    1. demo
      demo Вчера, 06:04
      +3
      Поэтому некоторые ошибки и опечатки лично мне по-барабану, если мне понятна главная мысль автора.
      Иногда пропущенная запятая, измененный падеж, склонение приводят как к потере смысла, так и к изменению направленности мысли пишущего.
      "Казнить нельзя помиловать" - классический пример. hi
      Доброго вам утра.
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 06:48
      0
      Цитата: Александр1971
      По вашему комментарию у меня следующее умозаключение.

      сейчас с телефонов в пробках пишут...какая "грамматика" ?лишь бы докопаться... других аргументов нет . поколение ЕГЭ уже в деле к тому же.тут вообще всё сложно. вот так...wassat
  4. Витас
    Витас Вчера, 05:53
    +3
    На ТВС-2ДТС возлагались большие надежды, составлялись планы по запуску серии. Однако летом 2019 г. Минпромторг отказался от этого проекта. Реальный самолет оказался чрезмерно тяжелым и использовал неприемлемо большое число импортных компонентов. В проекте использовались двигатель, электроника и композиты иностранного производства.

    ???
    Опытные образцы и серийные самолеты первых партий будут оснащаться турбовинтовым двигателем General Electric H80-200 мощностью 800 л.с. с четырехлопастным винтом марки Hartzell. В дальнейшем винтомоторная группа будет переведена на отечественные компоненты. В нее внедрят российский двигатель ВК-800С и соответствующий винт. Ремоторизация запланирована на 2023-24 гг., и ее проведение прямо зависит от успехов двигателестроения.
    Приборное оснащение самолета будет включать все необходимые устройства навигации, связи и т.д. Его состав будет смешанным, с применением импортных и отечественных изделий. В дальнейшем возможна перестройка с импортозамещением.

    И далее.
    ЛМС-901 должен эксплуатироваться в разных условиях, в т.ч. на грунтовых аэродромах.

    В первую очередь, это самолет извозчик для регионов, куда волки бегать с...ть бояться.
    Проектируется шасси на лыжах и на поплавках.

    А вот такую универсалку, давно ждут в регионах!
  5. Eug
    Eug Вчера, 05:53
    +17
    Как по мне, такой самолет должен проектироваться только из серийно выпускаемых недорогих отечественных материалов и комплектующих, пусть даже ценой некоторого ухудшения ЛТХ.
  6. Zufei
    Zufei Вчера, 05:55
    +8
    Почему с импортным двигателем и винтом стоимость летного часа на 50% ниже?
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 06:22
      +5
      Тоже хотел задать такой вопрос, на ум приходит только меньшая зарплата пилота.
    2. Витас
      Витас Вчера, 06:41
      +4
      Что по экономичности лучше, отечественная машинка или иномарка?
      1. ASAD
        ASAD Вчера, 08:34
        +1
        Витас . Двигатель импортный!
      2. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 09:42
        0
        Цитата: Витас
        Что по экономичности лучше, отечественная машинка или иномарка?

        вопрос спорный.сейчас "солика" гоняю, "десятка" ела меньше, тут конечно вопрос в " конине", почти в два раза больше "табун",но чё то обратно не тянет.
    3. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 07:07
      +1
      Цитата: Zufei
      Почему с импортным двигателем и винтом стоимость летного часа на 50% ниже?

      откаты сэр...
  7. mark1
    mark1 Вчера, 06:12
    +2
    И все бы ладно, но на ТВС-2ДТС предполагалось, до перехода на свои, использовать двигатели приобретаемые на вторичном рынке (б/у) до которых ни какие санкции не доберутся и гораздо дешевле, а что на ЛМС-901 ? Импортные композиты вполне себе менялись на отечественные это не затыка. В погоне за уменьшением веса на ЛМС-901 уменьшен объем фюзеляжа, что неудобно и пассажирам (особенно высота солона) и для груза. И главное - время потеряно, уже давно можно было бы все производить. Но да ладно, пусть хоть такой построят (это тоже хорошо) но во время и со своевременным переходом на отечественные комплектующие - куды ж деваться.
  8. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 06:22
    +1
    Двигатели (Их отсутствие) тормозит развитие всего , что меньше или больше ТВ3117(самолетов и вертолетов). Мне кажется, что такие "народные" самолеты надо сразу сертифицировать с разными ТВД (а может и с поршневыми) моторами (китайскими, французскими...) что бы у покупателя был выбор. Тот же ДВС от АУРУСА (или аналогичный)планировали выпускать в варианте авиационного ( в районе 800 лс). Например история успеха вертолета "Робинсон"
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 17:56
      +1
      Цитата: Zaurbek
      Мне кажется, что такие "народные" самолеты надо сразу сертифицировать с разными ТВД (а может и с поршневыми) моторами (китайскими, французскими...) что бы у покупателя был выбор.

      санкции.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Вчера, 22:00
        0
        Есть Китайские...корейские....
  9. ASAD
    ASAD Вчера, 06:29
    +8
    Мой наставник в далёком 1985 году,на заводе Чкалова построил дельтаплан. Двигатель и винт он создал по своим чертежам ! Я реально не понимаю как в нашей великой стране не могут построить кукурузник? Не знаю правда ли ,что в Канаде продаются конструкторы для сборки самолёта за 20 т долларов.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Вчера, 06:39
      +1
      Робинсоны в коробках же продают.....но это пасс самолет.
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 07:08
      +3
      Цитата: ASAD
      ! Я реально не понимаю как в нашей великой стране не могут построить кукурузник?

      могут..но не надо.
  10. dgonni
    dgonni Вчера, 06:56
    +7
    Это не замена Ан-2! Посадочная и взлётные скорости больше на 1.5-1.7 раза.
    Садиться на парашютировании он не сможет.
    Малый объём фюзеляжа не даст возможности возить много лёгких но обьёмных грузов.
    Токое палиативное и по факту не имеющее перспектив
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 07:03
      +2
      Может просто опять делать кукурузники? Из более современных материалов?
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 07:09
        +3
        Цитата: ASAD
        Может просто опять делать кукурузники? Из более современных материалов?

        бумага тоже подорожала.
      2. dgonni
        dgonni Вчера, 08:20
        +9
        Та да! Ну и поршневой двигатель мечта пилота. Идёт за ручкой газа прчти мгновенно. Нету запаздываний как у турбины!
        Хотя турбина мечта техника в отличии от поршневого
    2. Al_lexx
      Al_lexx Вчера, 10:04
      +2
      Цитата: dgonni
      Это не замена Ан-2! Посадочная и взлётные скорости больше на 1.5-1.7 раза.
      Садиться на парашютировании он не сможет.
      <...>

      Совершенно с вами согласен.
      Ниже развернул..
    3. faiver
      faiver Вчера, 15:26
      -1
      Малый объём фюзеляжа не даст возможности возить много лёгких но обьёмных грузов
      - каких легких и объемных? Хлопок? Цветы? Сигареты? bully
      1. dgonni
        dgonni Вчера, 19:29
        +1
        Сигареты туда пушнина назад!
        Это квинсистенция севера.
        На полике горючее для аборигенов
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 07:11
    0
    Опытные образцы и серийные самолеты первых партий будут оснащаться турбовинтовым двигателем General Electric H80-200 мощностью 800 л.с. с четырехлопастным винтом марки Hartzell.

    negative
    Готовя производство, УЗГА и «Байкал-Инжиниринг» сталкиваются с проблемами организационного характера.

    yes
  12. avia12005
    avia12005 Вчера, 07:43
    +4
    Не верю, сказал бы Станиславский, увидев написанное. И бы бы прав, потому как не увидел бы руководителей, способных организовать реализацию этого проекта в указанные сроки. Ну, а Сталин бы увидел в их действиях вредительство и применил бы ст. 58. В этом году "Байкал" не полетит. А если полетит, предлагаю его назвать МАН-1. "Мантуров"-1.
  13. garri-lin
    garri-lin Вчера, 07:43
    +4
    Стоимость летного часа 30000? Как то это дофига для такого самолета.
    1. Rash
      Rash Вчера, 11:35
      +9
      30000 делим на 9 = 3333 р. на одного пассажира. И это только себестоимость! С учетом, что в среднем этот самоль пролетает 250 км в час, то получается 3333 р. на 250 км. Дороже только на ракете! laughing
      1. garri-lin
        garri-lin Вчера, 17:24
        +3
        При дальности в 3000 км получаем3000÷250=12 12 ×3333 = боингом дешевле.
  14. Александр1971
    Александр1971 Вчера, 08:00
    +1
    Цитата: demo
    Поэтому некоторые ошибки и опечатки лично мне по-барабану, если мне понятна главная мысль автора.
    Иногда пропущенная запятая, измененный падеж, склонение приводят как к потере смысла, так и к изменению направленности мысли пишущего.
    "Казнить нельзя помиловать" - классический пример. hi
    Доброго вам утра.


    Вы не правы.
    Если (как вы говорите, иногда) пропущенная запятая или измененный падеж, склонение приводят к потере смысла, то это и есть ситуация, при которой главная мысль автора не донесена читателю.
    Но если смысл высказывания сохраняется, то всё в порядке.
  15. prior
    prior Вчера, 09:27
    +6
    Восхищают сборщики на фото - "три солдата из стройбата".
    Такой вот технологический прорыв, на предприятии нет даже типовой спецодежды !
    Гаражный кооператив, слесарь с дрелью и менеджеры в трико.... recourse
  16. Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 10:01
    +13
    Наверное меня сейчас закидают тапками минусаторы, но по моему скромному мнению, АН-2, с учетом нашей специфики, невозможно заменить. Именно потому что биплан, который может садиться практически где угодно, ремонтироваться кем угодно и именно потому что оснащён поршневым двигателем (опять же ремонт).
    Монопланы с ТРД всё же подразумевают более высокую культуру обслуживания, несколько более качественные ВПП, топливо и пр. Ну и у турбины совсем другое время реакции (раскрутиться, снизить обороты). Т.е. на мой скромный взгляд, достаточно доработать именно старый поршневой двигатель или создать новый, поршневой же, но более эффективный, а так же оснастить самоль новыми приборами навигации. Сам планер вообще менять не надо, его просто невозможно сделать лучше, во всех отношениях.
    ВСЁ!

    В нашей глубинке, для обслуживания всяких вахтовиков, оленеводов и пр небольшие населённые пункты и производства, нет ничего лучше именно АН-2.
    А все эти современные турбированные монопланы с модной авионикой, это всё закос под некое бизнестакси, которое не выживет в условиях северов и сибири.
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 13:11
      +4
      Полностью согласен с вами ! Для Крайнего севера доставка продуктов ,лекарства ,эвакуация больных . Необходим недорогой ,неприхотливый самолёт. Почему у нас так бояться частной авиации? На Аляске летают ,и вроде не бьются каждый день.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 18:05
        +3
        Цитата: ASAD
        Почему у нас так бояться частной авиации? На Аляске летают ,и вроде не бьются каждый день.

        видимо власти есть чего бояться... недовольным ещё и авиацию дать ...???
  17. Intruder
    Intruder Вчера, 10:13
    +4
    Что-то крутят- вертят, с этой машиной, есть отличные долголетающие зарубежные аналоги, и без всяких дорогуших композитов и супер-современных движков, типа:
    1.Cessna 208 Caravan «Сессна 208» ( лёгкий американский турбовинтовой одномоторный самолёт общего применения с шасси, которое не убирается. Производится компанией «Сессна» в различных модификациях с 1984 года (грузопассажирские, пассажирские, самолёт-амфибия , грузовые,) );
    2. Pilatus PC-12 NG;
    Купить лицензию и организовать совместное производство, точнее крупно-узловую сборку - это архисложная задача в РФ, видно!??? crying
    1. MaxWRX
      MaxWRX Вчера, 19:28
      0
      цесна 2,5-2,7 млн $
      пилатус 5-7млн $
      полностью откапиталенный ан-2 0,1 млн $
      Вариант ТВС-2МС стоил 2,5 млн $
      В России к тому же производится Let L-410 Turbolet за 5,5млн $


      В России эксплуатируется 1500 Ан-2. Нужно создать дешевый самолет, до 1 млн $, а лучше до 500тыс. Тогда его будут брать и будет реальная замена
    2. Альф
      Альф Вчера, 20:19
      0
      Цитата: Intruder
      Купить лицензию

      Кто ж ее продаст-то ?
  18. Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 10:23
    0
    Цитата: donavi49
    Толку строить фермероориентированный самолет, когда топливо по рыночным ценам???

    Мы с вами говорим совершенно о разных классах самолётов. Почитайте мой пост ниже. Там я развернул.
    1. donavi49
      donavi49 Вчера, 11:21
      +4
      Я прочел, но игнорировать прогресс преступно. Когда Антонов пробивал свой Ан-2, тоже были выступления, из разряда оленеводы-геологи подручными средствами, свежесрублеными палками и тряпками починят аварийно севший У-2, а вот ваш не починят.

      1) Необходимо делать упор на основную нагрузку, она первична. Большая часть самолетов будет летать с грузами и людьми, в относительной цивилизации, или в одном перелете до цивилизации. То есть в целом, сервис организовать проблем нет. Жертвовать всем, ради возможности починить самолет из веток и желудей явно не стоит. Опять же экспорт.
      2) Сколько тех геологов, вахтовиков, оленеводов, которые используют самолет? И почему самолет, а не Ми-8? Опять же. 21 век, когда Антонов строил Ан-2, это было незаменимо. Сегодня есть вертолеты.
      3) Многие ниши, под которые делался Ан-2, уже отпали, отпадут в ближайшие 2-3 года или невозможны опять же по причине значительно повысившихся норм безопасности.

      Поршневых двигателей нет и не будет нормальных. С этим и раньше была беда. Также проблема с Б91, собственно от этого и пошли танцы с ремоторизацией. Ибо цена бензина очень недемократичная, одно предприятие в стране его худо бедно производит и половина Ан-2 вообще летает на импортном топливе.

      Дизельных двигателей для Як-152 все никак не могут локализовать РЕД. А там 420 сил. Плюс с дизелем свое веселье, особенно как вы указали на морозе и без оснащения. Тогда как турбовинт отлично работает.

      Насчет требований к пилоту и особенностей управления. Тут скорее Ан-2 выделяется и приходиться переучиваться. Абсолютное большинство современных самолетов 1-2 двигательных в классе малой-региональной на трубовинтах.
  19. Торвлобнор IV
    Торвлобнор IV Вчера, 10:34
    +3
    Делать пассажирский самолёт для суровых условий эксплуатации одномоторным? Так себе решение в плане безопасности. Особенно, когда двигателя, по сути, ещё нет. Разумнее строить самолет вокруг готового двигателя, с известными характеристиками, а не латать потом тришкин кафтан.
    Схема шасси из 30х годов прошлого века, подкосы, алюминий вместо композитов, аэродинамика кирпича - и это самолет, который рожают которое десятилетие?!
    Лучше бы повторили L410 Turbolet во "внедорожном исполнении".
    1. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 Вчера, 13:09
      -1
      Для тех задач которые решает АН-2 обязательно надо строить Ф-35 или СУ-57?
    2. dgonni
      dgonni Вчера, 19:38
      0
      Ну он скажем так не ровня Ан-2 в плане скоростей посадки и взлёта.
      Это как на бездорожье загнать Чайку и запорожец!
      Чайке амба а зазик себе поехал до места.
      Для элки нужна какая никакая полоса. На вспаханное поле он не сядет.
      Была когда то пчёлка.
      Вот это был аппарат. Я по воспоминаниям летавших!
      Но мало их было.
      П.С. Покрышкин с другами на пчёлке летал из Москвы на охоту с друзьями.
      Это точно!
    3. Альф
      Альф Вчера, 20:20
      +1
      Цитата: Торвлобнор IV
      и это самолет, который рожают которое десятилетие?!

      А чего удивительного ? Тут обещания Кое-Кого, данные еще в 2000-м не выполнены...
  20. xomaNN
    xomaNN Вчера, 11:02
    +7
    Это почти днище negative
    Самый простой в советское время самолётик, который тысячами ( более 18 тыс. !) клепали через полвека воссоздать на новом уровне не могЁм?
  21. iouris
    iouris Вчера, 11:11
    +5
    Нет двигателя - нет самолёта. Двигатель?!
    1. Hog
      Hog Вчера, 12:13
      +1
      Цитата: iouris
      Нет двигателя - нет самолёта. Двигатель?!

      самолеты первых партий будут оснащаться турбовинтовым двигателем General Electric H80-200
      1. Торвлобнор IV
        Торвлобнор IV Вчера, 13:40
        +2
        Это означает, что при создании отечественного двигателя надо будет хотя бы повторить массо-мощностные характеристики General Electric H80-200.
        Терзают смутные сомнения... what
        1. puskarinkis
          puskarinkis Вчера, 22:51
          0
          Кстати, при спорах об двигателях и импортозамещении не слышно упоминаний, что АШ-62ИР был доработанной версией лицензионного SGR-1820 F3 (одного из большого количества модификаций двигателя R-1820, запущенного в серию в 1931 году и производившегося по лицензии во многих странах). Видимо сейчас хозяева из-за бугра не разрешают "ковырять" их двигатели и учится делать лучше...
          1. Торвлобнор IV
            Торвлобнор IV Вчера, 23:13
            +1
            Кстати, General Electric H80-200 - это доработанный американцами родной чешский двигатель для L410 - Walter M601.
      2. Альф
        Альф Вчера, 20:23
        +1
        Цитата: Hog
        Цитата: iouris
        Нет двигателя - нет самолёта. Двигатель?!

        самолеты первых партий будут оснащаться турбовинтовым двигателем General Electric H80-200

        И этим все сказано...Зато потом Кое-Кто будет делать удивленные глаза и говорить-Как, опять присылать нм моторы не хотят ?
  22. APASUS
    APASUS Вчера, 12:18
    +1
    Перспективы есть ,а толку нет ! Мне почему то кажется что этот вопрос кто то постоянно лоббирует под себя.
  23. Комментарий был удален.
  24. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Вчера, 12:58
    0
    Надо заказать через министерство обороны самолет на двух двигателях от АУРУС для заполярного военного округа. А если проект выплывет, пустить его в народ.
  25. ccsr
    ccsr Вчера, 12:58
    -3
    Проект ЛМС-901 «Байкал» прошел ряд стадий, и прямо сейчас осуществляется строительство первого самолета для проведения летных испытаний. В ближайшие месяцы его покажут на салоне МАКС-2021, а затем состоится первый полет.

    Такой самолет страна ждет с нетерпением много лет, поэтому смущает ограниченность в числе заказов т.к. речь должна идти о сотнях и тысячах таких машин уже в первые годы серийного производства.
    Смущает меня и то, что отказались от биплана, а ведь это позволяла повысить живучесть при отказах двигателя, что для наших необъятных просторов очень важно. Не буду предъявлять претензии конструкторам, они гораздо лучше все знают и думаю все просчитали, и уверен они выбрали оптимальный вариант, когда создавали этот самолет.
    По большому счету, нам такой самолет гораздо важнее, чем создание боевого истребителя нового поколения - в этом я уверен, потому что мы слишком сильно отстали в малой авиации, и надо начинать ликвидировать отставание при помощи "Байкала". Пожелаем успехов тем, кто создал этот летательный аппарат.
    1. Назар
      Назар Вчера, 23:05
      +1
      ccsr (ccsr) - УЗГА - завод по ремонту авиадвигателей, ООО "Байкал - Инжиниринг" - шарашкина контора с уставным капиталом в 10 тыс. руб. откуда там конструкторы? задрали нос самолёта, из за одного двигателя пилот взлётку не видит, как это изделие с неподготовленной площадки взлетать будет ? У аналогичной Сессны колесо впереди и фюзеляж стоит ровно, пилот видит что перед самолётом.
      При отказе двигателя биплан мог лететь как планер, то что делает сейчас УЗГА - с нерабочим двигателем - рухнет сразу.
  26. senima56
    senima56 Вчера, 13:52
    +3
    Уже были летающие образцы "Гжель" и "Рысачок"- "оба канули в Лету"! fool То же самое ожидает и ЛМС- сделают летающий образец, покажут премьеру и президенту..., но потом купят "иномарку" и назовут это "лучшим вариантом на данный момент"! hi Мне интересно: когда найдут того вражину, который сидит где-то в верхах и губит на корню все наши попытки создания своего самолёта: Ту-334, ТВС-2ДТС, "Гжель", "Рысачок" и другие. negative
    1. Альф
      Альф Вчера, 20:26
      +1
      Цитата: senima56
      Мне интересно: когда найдут того вражину, который сидит где-то в верхах и губит на корню все наши попытки создания своего самолёта:

      А чего его искать-то ? Даю адрес-Ильинка, 23. Нет, сам он, конечно, самолет не губит, как и все в стране, но вот назначает тех самых, которые и крушат все, до чего могут дотянуться.
  27. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 14:08
    0
    Самолет неплохой, но что-то вместимость маленькая, всего 9 пассажиров, на Ан-2 и то было 12.
  28. Абросимов Сергей Олегович
    Абросимов Сергей Олегович Вчера, 15:15
    +2
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    А делать замену Ан-2 сегодгя не горит, сделают не нойте.

    Признаться по совести - не уверен что сделаем. Правда не уверен.
    Попробую объяснить почему: вся технологическая история СССР показала, что мы легко, как стоячих, можем обогнать американцев. европейцев, японцев, весь мир, когда нужно изготовить что-то индивидуальное, штучное. Вот тут мы сильны. Блоху подкуем на раз! Иное дело, когда нужно сделать простую и, главное, массовую вещь - вот тут никак, хоть тресни! Ну не в состоянии мы делать что-либо на потоке! Вероятно это именно наш, национальный феномен.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 16:20
      +3
      В проекты заранее закладываются дефекты не позволяющие их завершать, вроде иностранного двигателя. И при чем здесь сделаем или не сделаем?
  29. faiver
    faiver Вчера, 15:30
    +5
    Этот цирк с отмыванием бюджетного бабла уже надоел, может стоит кого нить показательно расстрелять? Хотя о чем я, ворон ворону глаз не выклюет... hi
    1. Альф
      Альф Вчера, 20:26
      +3
      Цитата: faiver
      Этот цирк с отмыванием бюджетного бабла уже надоел, может стоит кого нить показательно расстрелять?

  30. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 17:42
    +5
    Ощущение, что все технические вопросы - дело десятое. Главное перехватить финансирование.
    1. Альф
      Альф Вчера, 20:27
      +2
      Цитата: Pavel57
      Ощущение, что все технические вопросы - дело десятое. Главное перехватить финансирование.

      Ха, открыли Америку..Уж двадцать лет так.
  31. Басарев
    Басарев Вчера, 18:33
    +1
    Копия Цессны. Ничего у неё не выйдет. Ан-2 вечен, как ПМ, как АК, СВД или Т-72. По крайней мере, пока лётный час не станет дешевле антоновского, И пока самолёт не сможет заправляться самым низкосортным топливом, ремонтироваться в сарае, планировать и взлетать с перепаханного поля. В общем, я не верю. Многие уже пытались, но никому не удалось заменить Ан-2. Не получится и у этих.
    1. Альф
      Альф Вчера, 20:29
      +3
      Цитата: Басарев
      Не получится и у этих.

      Самое обидное не то, что не получится, а то, что и просто тупо воссоздать хотя бы тот же самый АН-2 и то уже не можем...
  32. Лиза90
    Лиза90 Вчера, 22:21
    0
    Берём Ан-2. Потрошим его. Выкидываем все тяжёлое, и меняем на современное. Ставим крыло из композита.Вроде минус 500 кг..?
  33. puskarinkis
    puskarinkis Вчера, 22:24
    0
    Есть потребность в неприхотливых дешёвых в обслуживании лёгких самолётах для работы в удалённых и трудно доступных местах, а так же на "сельских" линиях. НО! Говорить, что он сможет заменить Ан-2 в ожиданиях простых людей, это обманывать себя! Ан-2 летал в СССР, где основные расходы на производство и эксплуатацию покрывалась государством и летал он там, где был нужен, а не Выгоден! Сейчас кругом капитализм и коммерсанта интересует прибыль! А кроме цены самого самолёта есть ещё и содержание ремонтной базы, аэродромов, специалистов и прочие издержки, которые тоже будут заложены в цену для потребителя. И какова будет цена билета для простого чабана или охотника? Не стоит ожидать массовости и доступности от коммерческих проектов, особенно там, где людей мало и денег у них немного! Хотя, если бы с теми же промысловиками или другими заготовителями вели честную торговлю, а не грабили, то может и нашлись бы деньги на полёт или доставку необходимых товаров.