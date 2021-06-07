Перспективы многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал»

На протяжении нескольких десятилетий обсуждается вопрос создания замены для многоцелевых самолетов Ан-2 – давно снятых с производства и устаревших. Предлагалось несколько разных проектов, но ни один из них пока не продвинулся дальше летных испытаний. Прямо сейчас разрабатывается очередной самолет этого класса, на который возлагаются большие надежды. Первый опытный ЛМС-901 «Байкал» должен совершить первый полет уже в этом году, а через несколько лет ожидается старт серии.
Проблемы выбора
Последняя неудачная попытка создания замены для Ан-2 имела место всего несколько лет назад. В течение длительного времени Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА) разрабатывал разные варианты ремоторизации и радикальной модернизации старого самолета. Последним в этой серии стал проект ТВС-2ДТС, созданный при поддержке министерства промышленности и торговли.
На ТВС-2ДТС возлагались большие надежды, составлялись планы по запуску серии. Однако летом 2019 г. Минпромторг отказался от этого проекта. Реальный самолет оказался чрезмерно тяжелым и использовал неприемлемо большое число импортных компонентов. В проекте использовались двигатель, электроника и композиты иностранного производства.
Был запущен новый конкурс на разработку легкого многоцелевого самолета по обновленному техническому заданию. Осенью 2019 г. победителем выбрали ООО «Байкал-Инжиниринг» – дочернее предприятие Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Поддержку проекту оказывают Отраслевое специальное конструкторское бюро экспериментального самолетостроения Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ) и другие отраслевые институты. Новый проект получил индекс ЛМС-901 и название «Байкал». Практически сразу были раскрыты основные технические особенности самолета и план работ.
Организация-разработчик обещала в течение года подготовить конструкторскую документацию и построить опытный образец для наземных испытаний, а в течение 2021 г. планировали начать полноценные летные испытания. В дальнейшем сообщалось о проведении разных работ, вплоть до испытаний модели «Байкала» в аэродинамической трубе. В апреле были опубликованы фотографии со строительства опытного самолета на площадке ОСКБЭС МАИ. К началу мая завершилось изготовление планера.
Несколько дней назад издание «Эксперт» опубликовало заявления главного конструктора Вадима Демина. Он подтвердил намерение выполнить первый полет до конца года. Кроме того, опытный самолет покажут на самолете МАКС-2021.
Обновленный облик
Проекты СибНИА предусматривали сохранение, как минимум, общей архитектуры Ан-2 с заменой мотора и некоторых систем. Новый проект ЛМС-901 предлагает другие решения, позволяющие получить требуемые характеристики и упростить конструкцию. «Байкал» строится по схеме подкосного высокоплана и получает турбовинтовой двигатель. Основные элементы конструкции выполняются из алюминия. Отдельные детали, не испытывающие высокие нагрузки, сделают композитными. Сообщалось, что ранее рассматривалась двухмоторная схема, но от нее отказались по экономическим соображениям.
ЛМС-901 получит фюзеляж традиционной компоновки с носовым расположением двигателя, за которым размещается кабина пилотов. Основная часть внутренних объемов отдается под кабину на 9 пассажиров или груз массой до 2 т. Посадка и погрузка будут выполняться через дверь на левом борту. Разработчики отмечают, что «Байкал» отличается от Ан-2 уменьшенным поперечным сечением фюзеляжа. Ценой некоторого уменьшения объема удалось получить выгодный рост аэродинамических и летных показателей.
Для «Байкала» разработано прямое крыло размахом 16,5 м и удлинением 8,98. Крыло удалось облегчить и упростить за счет отказа от силового центроплана: задача прочности решается при помощи подкоса с аэродинамическим профилем. За счет оптимизации аэродинамики крыла и отказа от второй плоскости ЛМС-901 удалось сократить массу планера, как минимум, без потерь в других характеристиках.
Опытные образцы и серийные самолеты первых партий будут оснащаться турбовинтовым двигателем General Electric H80-200 мощностью 800 л.с. с четырехлопастным винтом марки Hartzell. В дальнейшем винтомоторная группа будет переведена на отечественные компоненты. В нее внедрят российский двигатель ВК-800С и соответствующий винт. Ремоторизация запланирована на 2023-24 гг., и ее проведение прямо зависит от успехов двигателестроения.
Приборное оснащение самолета будет включать все необходимые устройства навигации, связи и т.д. Его состав будет смешанным, с применением импортных и отечественных изделий. В дальнейшем возможна перестройка с импортозамещением.
ЛМС-901 должен эксплуатироваться в разных условиях, в т.ч. на грунтовых аэродромах. Для него разработано трехточечное шасси с хвостовым колесом. В базовой конфигурации основные стойки получат колеса диаметром 720 мм для грунтов с несущей способностью от 4 кг/кв.см. Также предусматривается установка 880-мм колес для грунта со способностью 3,5 кг/кв.см. Проектируется шасси на лыжах и на поплавках.
Длина готового «Байкала» превысит 12,2 м при размахе крыла более 16,5 м. Стояночная высота – 3,7 м. Масса пустого самолета – ок. 2 т. Максимальный взлетный вес – 4,8 т. Расчетные разбег и пробег составляют 220 и 190 м при посадочной скорости 95 км/ч. Максимальная скорость – 300 км/ч; максимальная дальность – 3 тыс.км.
В соответствии с техзаданием Минпромторга, самолет ЛМС-901 в серии должен стоить не более 120 млн рублей в ценах 2020 г. Стоимость летного часа ограничена 30 тыс.руб. Сообщается, что расчетные экономические показатели полностью соответствуют заданию заказчика, и это дает значительные преимущества перед иностранной техникой того же класса. «Байкал» оказывается на 30-50 проц. дешевле аналогичных импортных самолетов, а стоимость летного часа ниже, как минимум, вдвое.
Потребности и возможности
В ближайшие годы «Байкал-Инжиниринг» и УЗГА планируют провести необходимые испытания и запустить серийное производство новых самолетов. Главной целью этих процессов является насыщение гражданской авиации легкими многоцелевыми машинами, при помощи которых можно будет восстановить массу ранее существовавших маршрутов и нарастить транспортную связанность в регионах.
Для полного решения таких задач необходимы сотни самолетов по типу нового «Байкала». Создаваемые производственные мощности позволят выпускать по 30-50 таких самолетов ежегодно. При этом фактические темпы строительства и внедрения на линиях будут зависеть от компаний-перевозчиков – их потребностей и возможностей.
Серию планируют запустить после получения заказов на 100 самолетов. Уже имеется несколько предварительных соглашений на 10 машин для ряда авиакомпаний. «Байкалом» заинтересовались перевозчики из северных областей и с Дальнего Востока. Сейчас ожидается появление новых предварительных заказов. Опытный самолет планируют показать на будущем салоне МАКС-2021, где он должен привлечь внимание новых заказчиков.
Готовя производство, УЗГА и «Байкал-Инжиниринг» сталкиваются с проблемами организационного характера. В недавнем интервью для «Эксперта» В. Демин рассказал, что для строительства легких самолетов необходимо ограниченное количество материалов, и не все поставщики готовы выполнять такие заказы. Для решения таких проблем проект пришлось дорабатывать с учетом особенностей поставок и производства. В сочетании с другими характерными трудностями прошлого года это привело к сдвигу сроков работ на 3,5 месяца.
Ближайшее будущее
Проект ЛМС-901 «Байкал» прошел ряд стадий, и прямо сейчас осуществляется строительство первого самолета для проведения летных испытаний. В ближайшие месяцы его покажут на салоне МАКС-2021, а затем состоится первый полет. Публичная демонстрация и успешные испытания обязательно привлекут внимание новых потенциальных заказчиков, а затем следует ожидать очередные контракты.
Таким образом, ближайшее будущее проекта «Байкал» в целом располагает к оптимизму. Заказчики и разработчики учли опыт предыдущих проектов и сформировали оптимальный облик, соответствующий всем актуальным требованиям и имеющий задел для последующей модернизации. Есть все основания полагать, что задачи на ближайшее будущее будут успешно выполнены, и в средней перспективе начнется восстановление регионального парка легких многоцелевых самолетов.