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Анатомия любви. Кто на Западе нас любит и чем заканчивается такая любовь

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Фото: wikimedia.org


Давно хотелось написать о людях, которые нас любят, на странною любовью. Не о физиологических извращенцах, упаси Бог, а о тех, коих десятки, может сотни тысяч. О тех, кто любит Россию на расстоянии. О тех, кто в лихие 90-е в силу своей удачливости, близости к кормушкам, депутатскому мандату или хлебной должности успел наворовать у собственного народа тех самых народных богатств, о которых сегодня так волнуется, и успешно переместился уже в статусе богатого человека в Европу или Америку.

Меня всегда поражало то добродушие, с которым мы относимся к таким людям. Помните в Владимира Высоцкого в «Милицейском протоколе»:

«...Пусть жизнь осудит, да, Сергей? Пусть жизнь накажет.
Так отпустите, вам же легче будет,
Чего возиться, если жизнь осудит!»

Вот это и есть суть русского народа. Добродушие и какая-то неистребимая вера в то, что жизнь научит, жизнь заставит стать другим, человек осознает и перестанет нам гадить. Наше традиционное «пока гром не грянет». А погода всё никак не меняется. Нет гроз с громами и молниями. Так, поливает дождичек нашу страну, как хозяйка огородные грядки, а грома нет.

Только не зря большая часть России относится к зоне рискованного земледелия. У нас этот самый гром периодически так грохочет, что слышно во всём мире. Только в прошлом веке четыре таких грозы пережили. Две войны и два переворота с гражданскими войнами. Что-то не хочется больше таких гроз. Не радуюсь я, как когда-то Федор Тютчев, грозе в начале мая. Пусть «ветреная Геба, кормя Зевесова орла» будет поаккуратнее, не проливает ничего на нашу землю…

Шакалы воют по ночам


Читатели из южных регионов России прекрасно знают этот голос. Точнее, голоса, просто потому, что одинаково эти хищники не воют. Этот вой стал неотъемлемой частью ночной степи Астраханской или Ростовской областей, в Закавказье, на юге Дагестана, даже некоторых районов Белоруссии и Донбасса.

Хищник, который не опасен для взрослого человека. Этакий ночной падальщик, копающийся на помойках и свалках. При случае украдёт курицу или ягнёнка. Но шакал точно так же может напасть и на маленького ребёнка. Для него это всего лишь очередная добыча. Потому и относиться к этому животному нужно не с доброй улыбкой защитника животных, а как к опасному хищнику.

Я не зря вспомнил о шакалах. Те, кто сегодня сбивается в стаи на Западе, очень похожи на шакалов. По образу жизни похожи. И опасности для взрослого человека с устоявшимися взглядами не представляют, а вот для детей они опасны. Более того, именно дети, молодёжь, являются целью этих хищников сегодня. Шакалы изменили рацион. Теперь они жаждут крови. Молодой крови.

Вы не замечали, как много вокруг вас русофобов? Среди тех, кто рядом, кто пережил перестройки, гражданскую войну, ельцинские реформы, диету на «ножках Буша»? Про молодых я даже не говорю. Классическое «прошло уже 30 лет после распада, а мы всё ещё живём хуже европейцев» я слышу периодически. Доступность всех этих эхов, новых газет, интернетовских блогеров и прочих правдорубов позволяет переформатировать людей достаточно быстро.

А понимания того, что Запад просто не может изменить многовековой привычке к грабежу колоний, у многих не появилось. Даже то, что мы видим на примере некогда процветающей Украины, нас ничему не учит. Нас зовут в светлое либерально-демократическое завтра, а по сути, в благоустроенную колонию Запада. В резервацию, как американских индейцев когда-то.

Я понимаю, отчего так бесятся те, кто сейчас отстаивает «европейский путь развития». Они действительно считают себя частью западного мира. Они усвоили, что хорошо жить можно только за счёт ограбления других народов. Им нужны наши территории. Помните хитренькое «а не всё ли равно рабочему кто хозяин завода – россиянин или иностранец»? Это оттуда, из желания грабить.

Сегодня у наших «любителей русского народа» появилось осознание того, что грабить Россию становится всё труднее и труднее. Путин и его окружение реально закручивают гайки и перекрывают кислород многим из тех, кто привык сладко спать на мягких перинах и вкусно есть в дорогих ресторанах за счёт русофобии. Вот это осознание невозможности грабить и приводит в ярость этих людей.

Сегодня они готовы на всё ради того, чтобы сохранить свою кормушку, свой образ жизни, свои доходы. Посмотрите, как зазвучали радио- и теле- голоса либералов. Как много всплывает интересного в этих многочисленных интервью и диалогах на разных площадках. Я даже могу предположить следующую стадию развития ситуации. Ничего нового не произойдёт. Просто нужно оглядеться вокруг, к примеру, посмотреть на Тихановскую.

Следующая стадия – глубокое уныние и превращение в никому не нужную, я имею ввиду серьёзные страны, «отработку». Кстати, процесс, по моему мнению, уже пошёл. Как и процесс перемещения идеологов либерализма на Запад. Пока бегут второстепенные фигуры, те, кто был в тени, но делал самую грязную работу.

А мы больше не желаем вас видеть в нашей стране


Проходя по улицам российских городов, рассматривая афиши и объявления о проведении различных форумов, съездов, тренингов, слётов, всегда поражаешься тому, как много иностранцев хотят сделать нашу жизнь лучше. Причём нет такого вопроса, особенно тогда, когда речь идёт о молодёжи, который бы не интересовал западных доброхотов.

Недавно произошло событие, которое в России мало кто заметил, но на которое очень своеобразно отреагировал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Своё возмущение министр выразил словами о том, что такие действия России являются «странными и неприемлемыми».

Я о признании Генеральной прокуратурой Российской Федерации нежелательными трех неправительственных организаций из Германии: Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», «ФРЕ») ФРГ, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», «ЦЛС») ФРГ, Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», «НРО») ФРГ.

Заметьте, это решение не политическое. Это решение надзорного органа, в обязанность которого входит надзор за исполнением законов в РФ. Именно в сообщении Генпрокуратуры написано следующее:

«...их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.»

Zentrum für die Liberale Moderne GmbH организация молодая, создана в 2017 году. В состав учредителей входит много граждан ФРГ, которые в недалёком прошлом занимали высокие должности в различных министерствах, неправительственных организациях, являлись депутатами различных уровней. К примеру, управляющий этой некоммерческой неправительственной организации Ральф Фюкс (Ralf Fücks). Член партии «зеленых», является депутатом Ландтага Свободного Ганзейского города Бремена. Яростный русофоб, известный своими многочисленными антироссийскими выступлениями.

Его жена Марилуизе Бек (Marieluise Beck). С 1983 по 2017 года член Бундестага. Член комитета иностранных дел в Парламенте ФРГ в 2005 году. Джон Корнблум (John Kornblum), американский дипломат. Директор управления по Центральным европейским делам Государственного департамента США (1981-1985), заместитель посла в НАТО (1987-1991), посол и глава миссии США при ОБСЕ в Вене (1991-1994), помощник госсекретаря по делам Европы и спецпредставитель на Балканах (1995-1997), посол США в Германии (1997-2001).

Я могу продолжить список, но даже на примере представленных руководителей видно уровень и влияние этой организации в масштабах Германии и сопредельных ей государств. Почему я подчёркиваю тот факт, что влияние именно в масштабе Германии? Да всё довольно просто. Деятельность организаций такого типа узко специализирована и, если упростить максимально задачу, направлена на «формирование правильного восприятия гражданами государства-противника ФРГ».

Стоит сказать и о направлениях работы организации. Внешне это выглядит довольно стандартно для западных структур: «Свобода Интернета», «Права человека», «Россия – Запад» и «Экологическая модернизация». Как видите, направления достаточно размыты, но для большинства читателей вполне понятны. «Свобода интернета»? Понятно, что русские власти всячески ограничивают интернет в России, гнобят блогеров, ввели глобальную цензуру и так далее.

Кстати, интересен один из партнёров организации – Московский культурный и научно-образовательный центр им. Андрея Сахарова. Комментировать работу этого центра, я думаю, не надо. Именно в этом центре сидят самые угнетённые сисадмины и владельцы ИТ-компаний. Для большей наглядности приведу названия нескольких статей, которые читали жители Германии совсем недавно.

Дамир Гайнутдинов «Как Россия отменяет свободу интернета», Николай Климениук «Лучшие ИТ-корпорации, которых в Европе никогда не было», Николай фон Твикель «Репрессии в России: повседневная жизнь сетевых активистов» (это целая серия статей), Марина Барановская «Эксперты: процедура государственной измены может поразить в России любого».

Точно так же можно разобрать публикации по любому направлению деятельности организации. С тем же результатом. Опять для примера возьму самое безобидное, из оставшихся, направление — «Россия – Запад». «Как Европа должна относиться к России?», «Беларусь: Опасность впереди – Необходим ответ ЕС», «Путинская система и политика России в отношении Запада», «Когда Путин начал экспортировать хаос на Запад», «Российские СМИ: оружие в информационной войне», «Релаксация и сдерживание: восточная политика 2.0?».

Думаю, приведённых примеров достаточно. Кстати, некоторые из перечисленных материалов есть плод раздумий наших либералов. Вроде Шевцовой, Иноземцева или Кара-Мурзы.

Сорняки надо вырвать, пока они не погубили огород


Начиная этот материал, я задумывал рассказать о всех трех организациях. Благо благодаря нашим немецким друзьям материала хватает. Но уже в процессе написания я пришёл к выводу, что слишком много чести. То, как работают такие организации, многократно описано российскими и западными журналистами. Цели их создания тоже понятны.

Глобально они должны раскачивать Россию изнутри путём публикации в западной прессе материалов именно российских политологов, журналистов и политиков. Создавая тем самым почву для негативного восприятия нашей страны в мире и давления, таким образом, на наших политиков при решении вопросов внутренней политики и дипломатов при решении вопросов внешней политики.

Параллельно такие организации через свои офисы в наших городах финансируют оппозицию, расплачиваясь за публикуемые на Западе материалы. Кроме этого, работающие в этих офисах люди собирают негативную информацию и подают её как реальные новости непосредственно из России. Я не о том, что в России нет негатива. Нет страны, в которой ничего не сможет нарыть мастеровитый журналист. Я о манере подачи материала, которая формирует образ страны.

Для примера почитайте два коротеньких текста. Написаны мной, так что правдивость гарантирую.

«Я шёл по серой от низкого неба улице, внимательно обходя многочисленные лужи и кутаясь в куртку от сильного и холодного ветра. Навстречу шли точно такие же согнутые ветром и закутанные в куртки и плащи люди, поправляя на головах зимние шапочки. Да, это сибирское лето. 9 градусов жары в июне. И обещание синоптиков заморозков на почве до минус 6 градусов ночью. Лето в месте, где люди даже не живут, а выживают. Выживают в суровых климатических условиях. Выживают при власти, которой наплевать на народ».

«Я шёл по улице, только что отмытой от многодневной пыли и тополиного пуха налетевшим с севера циклоном. Ещё позавчера мы маялись от жары в 35 градусов, а сегодня на улице 9. Но деревья, трава, цветы вокруг наслаждаются дождём. Наслаждаются прохладой. Долгожданная вода с неба. Долгожданное время роста. Лужи, холодный ветер, низкое серое небо – это всего лишь плата за свежесть и чистоту воздуха. А морозами нас не удивишь. Впрочем, как и жарой тоже».

Не подумайте, что это придумано просто так. Я просто описал свой поход в булочную буквально пару часов назад. А теперь представьте себе человека, который никогда не был в Сибири и воспринимает этот край как нечто подобное аду на земле, с той лишь разницей, что адская жара заменена на адский холод.

Теперь, думаю, понятно, какую опасность для нашей страны несут организации, одну из которых я описал выше. Какое восприятие можно сформировать у читателя, всего лишь чуть изменив акценты материала. Чуть замылив одно и чуть выделив другое.

Если на поле появляются сорняки, их необходимо уничтожить. Не думать, что они погибнут сами, а именно уничтожить. Вырвать с корнем. Иначе сорняки уничтожат все ваши труды. И вместо урожая вы получите большое, дикое, никому не нужное поле. И совершенно не важно, какие сорняки у вас завелись. Сорняк потому и сорняк, что порождает только сор!

Вместо вывода


Организации, вроде описанной выше, на Западе воспринимаются некими аналитическими центрами и площадками для проведения различных антироссийских мероприятий. Это, кстати, ответ тем, кто часто задаёт вопрос о том, почему европейцы и американцы воспринимают нас совершенно не такими, какие мы есть, и рассказывают о нашей жизни анекдоты под видом объективной информации. С кем поведёшься, от тех и наберёшься…

Формирование негативного имиджа страны на международной арене – это на самом деле важнейшая задача. Увы, но в этом отношении мы катастрофически проигрываем. Любой наш промах воспринимается как должное, а любая победа ставится под сомнение. Причём искренне.

Зачем демонизируют президента Путина? Дискредитация органов государственной власти России формирует негатив в Европе и США, а следовательно, создаёт поводы для проведения враждебной политики и появлению, например, «хайли лайкли» как царицы доказательств. А что можно ожидать от демона и его команды?

Такую картину можно увидеть и в экономике. Ведь борются не с «СП-2», а подрывают экономическую основу, точнее, одну из основ России.

Честно скажу, я рад, что процесс вышвыривания доброхотов с удавками для моей страны начался. Что не заболтали закон об иностранных агентах. Что Прокуратура РФ занимается делом, а не имитирует кипучую деятельность. Свобода она такая. Она есть не только у вас, господа хорошие, но и у меня. И моя свобода от вас нисколько не хуже вашей свободы от меня. Она такая же. И я хочу быть свободным от вас. Свободным на своей земле.

Так что попрошу на выход, заботливые вы наши. Мы тут как-нибудь сами, без сопливых...
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24 комментария
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 18:07
    +1
    Две войны и два переворота с гражданскими войнами.

    Ошибочка - Две войны и ТРИ переворота с гражданскими войнами.
    1. tatra
      tatra Вчера, 18:21
      -2
      НЕТ , революция в октябре 1917 ,контрреволюция в антисоветскую /антикоммунистическую Перестройку ,развязанная врагами коммунистов Гражданская после Октябрьской революции ,нападение ими на СССР и советский народ в 1941 году ,и гражданские войны ,которые они развязывали на территории захваченного ими СССР .
      И от холуйствующих перед Западом на территории СССР ,и в советский ,и в постсоветский период -как минимум ,никакой пользы стране и народу ,а в большинстве случаев -один только вред ,злоба и ненависть ,ложь ,клевета .
  2. d1975
    d1975 Вчера, 18:14
    +3
    Автор хорошо подметил ,но враги есть и внутри страны, на которые они опираются.Даже оппозиция должна быть патриотичная, не подрабатывать флюгером у Запада . И также Едро надо срочно меняться ,то что они творят уже давно не устраивает народ .Время болтовни прошло ,пора и культуру политическую строить и порядок наводить .
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 18:19
      0
      Цитата: d1975
      Автор хорошо подметил ,но враги есть и внутри страны, на которые они опираются.

      Вы правы, и их сейчас не тысячи, а больше. И если начнётся война, то получится не так, как в 1941 году ... вот так заявил бывший посол США в СССР Джозеф Дэвис в статье в газете "Санди Экспресс" за ноябрь 1941 года он пишет, что через несколько дней после нападения Гитлера на СССР его спросили: "А что Вы скажите относительно членов пятой колонны в России?" Он ответил: "У них таких нет, они их расстреляли".
      1. d1975
        d1975 Вчера, 18:22
        0
        Достойный ответ ,но и время было такое , не нам судить ,что и как ,хотя ошибок было море ,но победителей не судят . hi
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 18:29
          -1
          Цитата: d1975
          Достойный ответ ,но и время было такое , не нам судить ,что и как ,хотя ошибок было море ,но победителей не судят

          Я бы не сказал, что всё зависит от времени. Вот слова "парня из Браунау" мы должны не забывать, они могут быть везде осуществимы, и уже осуществляются ...
          "Когда я решусь развязать войну, мои войска внезапно появятся в столице соседнего государства, скажем, в Париже. Они будут одеты во французскую военную форму. Они пройдут по улицам среди бела дня. Никто их не остановит.
          Все будет заранее продумано и подготовлено до последней мелочи. Войска войдут в генеральный штаб, они займут министерства и здание парламента. Через несколько минут Франция окажется лишенной своих руководящих деятелей.
          Армия без генерального штаба! Все политические деятели убраны со сцены! Воцарится невообразимое замешательство.
          Но у меня уже заранее будут налажены связи с людьми, способными организовать новое правительство — такое, какое угодно мне. Мы найдем таких людей в любой стране. Нам даже не придется их подкупать: они придут к нам сами."
      2. Владимир Машков
        Владимир Машков Вчера, 21:10
        0
        Замечательная, чудесная, своевременная статья Александра!

        Существует пословица: "Выливая воду, смотрите, чтобы не выплеснуть вместе с ней и ребёнка".

        Точно так же каждый, кто открывает рот или излагает свои мысли должен думать что и как говорить, "как слово ваше отзовётся". А то некоторые люди, называющие себя патриотами, порой так ожесточённо ругают всё российское подряд без разбору и так недовольны всем российским, что закрадывается мысль: а патриоты ли они России на самом деле? Ведь в своей критике они действуют совместно с противниками и врагами России!
    2. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 19:13
      +1
      Даже оппозиция должна быть патриотичная

      Да - мы не против оппозиции!
      "Но нам нужны
      Подобрее Щедрины
      и такие Гоголи,
      Чтобы нас не трогали".
      Если власть присвоила себе право определять, кто патриот, а кто нет, вся опасная для власти оппозиция будет объявлена "прозападной". А "оп-позицией" будут беспомощные старички типа Зюганова и циника на гособеспечении Жириновского.
  3. zenion
    zenion Вчера, 18:20
    +3
    И есть здесь некоторые пишут спасибо Красной Армии, что спасли часть нашего народа, разбили нацистов, но в то же время... Был один умный человек прошедший войну. Так он сказал и вот эти люди набирают полный рот дерьма и плюют в так называемых тех, кого бы благодарить вечно.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 19:11
      +1
      Цитата: zenion
      Так он сказал и вот эти люди набирают полный рот дерьма и плюют в так называемых тех, кого бы благодарить вечно.

      Так они с эти дерьмом и родились, поэтому набирать в рот его не нужно.
  4. Басарев
    Басарев Вчера, 18:26
    -3
    Что ж, тогда не жалуйтесь, когда в следующий раз за репост придут вязать вас.
    1. Задумчивый Юрист
      Задумчивый Юрист Вчера, 18:53
      +2
      Нужно всего лишь думать, что репостишь. И, судя по тому, что Вы тут что-то пишите, за Вами тоже никто за репост не приезжал. Есть элементарные запреты. Не нарушил- репость, сколько хочешь.
      1. Басарев
        Басарев Вчера, 19:05
        -3
        Ну не знаю, я бы предпочёл видеть Интернет полем абсолютной свободы, где не действует ни один закон ни одной страны. Интернет, не делящийся на домены, чтоб русские могли с американцами общаться напрямую. Чтобы было ясное понимание у всех властителей: у них есть власть над реальным миром. Но в виртуальном у них нет власти. В общем, интернет такой, каким он был до 11 сентября. А впрочем, это гораздо более глобальный вопрос. Свободы слова. По-хорошему, слово должно быть полностью декриминализовано.
        1. d1975
          d1975 Вчера, 20:02
          +5
          Вы помните телемосты ? Как всё было красиво ,мне было 16.5 ,когда у меня украли Родину , а потом лихие 90 ! Мне такая свобода не нужна ,нам навязали то ,чём мы ни когда не воспользуемся . Это прикрытое рабство ,то что произошло в 91 это катастрофа вселенского маштаба ,сколько людей исчезло с лица Земли .Повсюду и везде идёт подмена ценностей .Не так надо было менять курс , Горбачёва судить надо как преступника ! И его плюрализм ,гласность и демократию!
        2. Задумчивый Юрист
          Задумчивый Юрист Вчера, 20:06
          +2
          Абсолютная свобода- абсолютная безнаказанность. Вам бы хотелось видеть рекламу или материалы по теме продажи наркотиков, порнографии, религиозных сект, экстримистов и еще черт знает чего? Конечно, и годноты было бы море. Но за отсутствие такого вот контента приходится платить.
        3. BAI
          BAI Вчера, 22:00
          -2
          Интернет полем абсолютной свободы, где не действует ни один закон ни одной страны.

          Там где нет закона, будет беззаконие. И интернет станет рассадником и организатором всевозможных преступлений. Из средства общения он немедленно станет средством организации преступлений. От бытовухи до государственных переворотов.
  5. bk316
    bk316 Вчера, 18:31
    +2
    Меня всегда поражало то добродушие, с которым мы относимся к таким людям

    Тут нечему поражаться. Вот смотрите пишут люди:
    гады гайцы, я вот тут немного нарушил, пришлось 10000 отдать
    И все на этом заканчивается, ну только народ еще чуть чуть больше ненавидит гайцов.
    А ведь тут на лицо тяжкое преступление тех кто это пишет. И это полностью игнорируется обществом. То есть добродушие обусловлено желанием повторить это самим вслед за абрамовичами и надеждой что это сойдет с рук.
    Тут все прямо сквозит этим:
    Что ж, тогда не жалуйтесь, когда в следующий раз за репост придут вязать вас.

    А ВЫ НЕ РЕПОСТИТЕ .... am

    А русофобия.. Ну так всегда проще обвинить соседа, чем подумать а что ты не так сделал.
    Кому-то Путин виноват, коту-то евреи, а кому-то русские. Самое интересное, что это абсолютно бесперспективный путь, даже если виноват Путин или евреи, надо думать а что можешь сделать ты сам, что бы ни Путин ни евреи тебе в следующий раз такого не повторили.
    1. Задумчивый Юрист
      Задумчивый Юрист Вчера, 18:57
      +2
      Ну как же Вы не понимаете?))) Разве можно не репостить д... прошу прощения, каловые массы?))) Весь мир же должен знать, что у человека нет мозгов, чтобы самому сформулировать мысль, либо что у человека специфичные вкусы и взгляды. Как мы все проснемся завтра утром без такого откровения?
  6. avia12005
    avia12005 Вчера, 19:03
    +1
    Подписываюсь под каждым выводом.
  7. Нормальный
    Нормальный Вчера, 20:26
    -2
    Два абзаца и ясно, кто автор. И лично и по сути.
    Проповедник ненависти и вражды.....
    Нас не любят.... Сволочи они все.... Они хотят отнять нашу прелесть!
    Ни кто не обязан нас любить.
    Блюсти только свои интересы - естественно.
    Ждать любви и потакания своим закидонам конечно можно.... в детском саду, но международные отношения - не детский сад.
    Да сильная Россия Западу не нужна. Можно подумать, что Россия страсть как хочет сильного Запада.
    Тогда где выход из ситуации, в которой унас, в силу экономического и технологического отставания, шансов нет?
    В рай? Всегда пожалуйста, но можно лично, а не всем народом?
    Автор, вы можете изменить мир? Тогда меняйтесь сами, и мир изменится вместе с Вами.
    Прекратите все время смотреть на Запад и искать там причину своих неурядиц. Обратите свой взор на себя.
    Прошло достаточно времени, чтобы хоть что-то понять.
  8. cniza
    cniza Вчера, 20:58
    +1
    Так что попрошу на выход, заботливые вы наши. Мы тут как-нибудь сами, без сопливых...


    Вот , вот , а то заигрались уже...
  9. bandabas
    bandabas Вчера, 21:01
    -1
    Посмотрим на участников ПЭМФ. Все вопросы должны отпасть полностью. Кучка радеющих за свой карман. Не, дай бог, лишнюю яхточку плебс вознамерится отобрать. А, страна- прикрытие своих меркантильных амбиций.
    1. bandabas
      bandabas Вчера, 21:43
      -1
      Прикольно. Один "пыхтотинец" уже заминусовал. Проявись "брат".
  10. BAI
    BAI Вчера, 21:56
    0
    Я о признании Генеральной прокуратурой Российской Федерации нежелательными трех неправительственных организаций из Германии: Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», «ФРЕ») ФРГ, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», «ЦЛС») ФРГ, Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», «НРО») ФРГ.

    Одна из этих компаний и организовала общеизвестное выступление Коли из Уренгоя.