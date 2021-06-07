Анатомия любви. Кто на Западе нас любит и чем заканчивается такая любовь

«...Пусть жизнь осудит, да, Сергей? Пусть жизнь накажет.

Так отпустите, вам же легче будет,

Чего возиться, если жизнь осудит!»

Шакалы воют по ночам

А мы больше не желаем вас видеть в нашей стране

«...их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.»

Сорняки надо вырвать, пока они не погубили огород

Вместо вывода