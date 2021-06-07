Анатомия любви. Кто на Западе нас любит и чем заканчивается такая любовь

Давно хотелось написать о людях, которые нас любят, на странною любовью. Не о физиологических извращенцах, упаси Бог, а о тех, коих десятки, может сотни тысяч. О тех, кто любит Россию на расстоянии. О тех, кто в лихие 90-е в силу своей удачливости, близости к кормушкам, депутатскому мандату или хлебной должности успел наворовать у собственного народа тех самых народных богатств, о которых сегодня так волнуется, и успешно переместился уже в статусе богатого человека в Европу или Америку.
Меня всегда поражало то добродушие, с которым мы относимся к таким людям. Помните в Владимира Высоцкого в «Милицейском протоколе»:
«...Пусть жизнь осудит, да, Сергей? Пусть жизнь накажет.
Так отпустите, вам же легче будет,
Чего возиться, если жизнь осудит!»
Так отпустите, вам же легче будет,
Чего возиться, если жизнь осудит!»
Вот это и есть суть русского народа. Добродушие и какая-то неистребимая вера в то, что жизнь научит, жизнь заставит стать другим, человек осознает и перестанет нам гадить. Наше традиционное «пока гром не грянет». А погода всё никак не меняется. Нет гроз с громами и молниями. Так, поливает дождичек нашу страну, как хозяйка огородные грядки, а грома нет.
Только не зря большая часть России относится к зоне рискованного земледелия. У нас этот самый гром периодически так грохочет, что слышно во всём мире. Только в прошлом веке четыре таких грозы пережили. Две войны и два переворота с гражданскими войнами. Что-то не хочется больше таких гроз. Не радуюсь я, как когда-то Федор Тютчев, грозе в начале мая. Пусть «ветреная Геба, кормя Зевесова орла» будет поаккуратнее, не проливает ничего на нашу землю…
Шакалы воют по ночам
Читатели из южных регионов России прекрасно знают этот голос. Точнее, голоса, просто потому, что одинаково эти хищники не воют. Этот вой стал неотъемлемой частью ночной степи Астраханской или Ростовской областей, в Закавказье, на юге Дагестана, даже некоторых районов Белоруссии и Донбасса.
Хищник, который не опасен для взрослого человека. Этакий ночной падальщик, копающийся на помойках и свалках. При случае украдёт курицу или ягнёнка. Но шакал точно так же может напасть и на маленького ребёнка. Для него это всего лишь очередная добыча. Потому и относиться к этому животному нужно не с доброй улыбкой защитника животных, а как к опасному хищнику.
Я не зря вспомнил о шакалах. Те, кто сегодня сбивается в стаи на Западе, очень похожи на шакалов. По образу жизни похожи. И опасности для взрослого человека с устоявшимися взглядами не представляют, а вот для детей они опасны. Более того, именно дети, молодёжь, являются целью этих хищников сегодня. Шакалы изменили рацион. Теперь они жаждут крови. Молодой крови.
Вы не замечали, как много вокруг вас русофобов? Среди тех, кто рядом, кто пережил перестройки, гражданскую войну, ельцинские реформы, диету на «ножках Буша»? Про молодых я даже не говорю. Классическое «прошло уже 30 лет после распада, а мы всё ещё живём хуже европейцев» я слышу периодически. Доступность всех этих эхов, новых газет, интернетовских блогеров и прочих правдорубов позволяет переформатировать людей достаточно быстро.
А понимания того, что Запад просто не может изменить многовековой привычке к грабежу колоний, у многих не появилось. Даже то, что мы видим на примере некогда процветающей Украины, нас ничему не учит. Нас зовут в светлое либерально-демократическое завтра, а по сути, в благоустроенную колонию Запада. В резервацию, как американских индейцев когда-то.
Я понимаю, отчего так бесятся те, кто сейчас отстаивает «европейский путь развития». Они действительно считают себя частью западного мира. Они усвоили, что хорошо жить можно только за счёт ограбления других народов. Им нужны наши территории. Помните хитренькое «а не всё ли равно рабочему кто хозяин завода – россиянин или иностранец»? Это оттуда, из желания грабить.
Сегодня у наших «любителей русского народа» появилось осознание того, что грабить Россию становится всё труднее и труднее. Путин и его окружение реально закручивают гайки и перекрывают кислород многим из тех, кто привык сладко спать на мягких перинах и вкусно есть в дорогих ресторанах за счёт русофобии. Вот это осознание невозможности грабить и приводит в ярость этих людей.
Сегодня они готовы на всё ради того, чтобы сохранить свою кормушку, свой образ жизни, свои доходы. Посмотрите, как зазвучали радио- и теле- голоса либералов. Как много всплывает интересного в этих многочисленных интервью и диалогах на разных площадках. Я даже могу предположить следующую стадию развития ситуации. Ничего нового не произойдёт. Просто нужно оглядеться вокруг, к примеру, посмотреть на Тихановскую.
Следующая стадия – глубокое уныние и превращение в никому не нужную, я имею ввиду серьёзные страны, «отработку». Кстати, процесс, по моему мнению, уже пошёл. Как и процесс перемещения идеологов либерализма на Запад. Пока бегут второстепенные фигуры, те, кто был в тени, но делал самую грязную работу.
А мы больше не желаем вас видеть в нашей стране
Проходя по улицам российских городов, рассматривая афиши и объявления о проведении различных форумов, съездов, тренингов, слётов, всегда поражаешься тому, как много иностранцев хотят сделать нашу жизнь лучше. Причём нет такого вопроса, особенно тогда, когда речь идёт о молодёжи, который бы не интересовал западных доброхотов.
Недавно произошло событие, которое в России мало кто заметил, но на которое очень своеобразно отреагировал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Своё возмущение министр выразил словами о том, что такие действия России являются «странными и неприемлемыми».
Я о признании Генеральной прокуратурой Российской Федерации нежелательными трех неправительственных организаций из Германии: Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», «ФРЕ») ФРГ, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», «ЦЛС») ФРГ, Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», «НРО») ФРГ.
Заметьте, это решение не политическое. Это решение надзорного органа, в обязанность которого входит надзор за исполнением законов в РФ. Именно в сообщении Генпрокуратуры написано следующее:
«...их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.»
Zentrum für die Liberale Moderne GmbH организация молодая, создана в 2017 году. В состав учредителей входит много граждан ФРГ, которые в недалёком прошлом занимали высокие должности в различных министерствах, неправительственных организациях, являлись депутатами различных уровней. К примеру, управляющий этой некоммерческой неправительственной организации Ральф Фюкс (Ralf Fücks). Член партии «зеленых», является депутатом Ландтага Свободного Ганзейского города Бремена. Яростный русофоб, известный своими многочисленными антироссийскими выступлениями.
Его жена Марилуизе Бек (Marieluise Beck). С 1983 по 2017 года член Бундестага. Член комитета иностранных дел в Парламенте ФРГ в 2005 году. Джон Корнблум (John Kornblum), американский дипломат. Директор управления по Центральным европейским делам Государственного департамента США (1981-1985), заместитель посла в НАТО (1987-1991), посол и глава миссии США при ОБСЕ в Вене (1991-1994), помощник госсекретаря по делам Европы и спецпредставитель на Балканах (1995-1997), посол США в Германии (1997-2001).
Я могу продолжить список, но даже на примере представленных руководителей видно уровень и влияние этой организации в масштабах Германии и сопредельных ей государств. Почему я подчёркиваю тот факт, что влияние именно в масштабе Германии? Да всё довольно просто. Деятельность организаций такого типа узко специализирована и, если упростить максимально задачу, направлена на «формирование правильного восприятия гражданами государства-противника ФРГ».
Стоит сказать и о направлениях работы организации. Внешне это выглядит довольно стандартно для западных структур: «Свобода Интернета», «Права человека», «Россия – Запад» и «Экологическая модернизация». Как видите, направления достаточно размыты, но для большинства читателей вполне понятны. «Свобода интернета»? Понятно, что русские власти всячески ограничивают интернет в России, гнобят блогеров, ввели глобальную цензуру и так далее.
Кстати, интересен один из партнёров организации – Московский культурный и научно-образовательный центр им. Андрея Сахарова. Комментировать работу этого центра, я думаю, не надо. Именно в этом центре сидят самые угнетённые сисадмины и владельцы ИТ-компаний. Для большей наглядности приведу названия нескольких статей, которые читали жители Германии совсем недавно.
Дамир Гайнутдинов «Как Россия отменяет свободу интернета», Николай Климениук «Лучшие ИТ-корпорации, которых в Европе никогда не было», Николай фон Твикель «Репрессии в России: повседневная жизнь сетевых активистов» (это целая серия статей), Марина Барановская «Эксперты: процедура государственной измены может поразить в России любого».
Точно так же можно разобрать публикации по любому направлению деятельности организации. С тем же результатом. Опять для примера возьму самое безобидное, из оставшихся, направление — «Россия – Запад». «Как Европа должна относиться к России?», «Беларусь: Опасность впереди – Необходим ответ ЕС», «Путинская система и политика России в отношении Запада», «Когда Путин начал экспортировать хаос на Запад», «Российские СМИ: оружие в информационной войне», «Релаксация и сдерживание: восточная политика 2.0?».
Думаю, приведённых примеров достаточно. Кстати, некоторые из перечисленных материалов есть плод раздумий наших либералов. Вроде Шевцовой, Иноземцева или Кара-Мурзы.
Сорняки надо вырвать, пока они не погубили огород
Начиная этот материал, я задумывал рассказать о всех трех организациях. Благо благодаря нашим немецким друзьям материала хватает. Но уже в процессе написания я пришёл к выводу, что слишком много чести. То, как работают такие организации, многократно описано российскими и западными журналистами. Цели их создания тоже понятны.
Глобально они должны раскачивать Россию изнутри путём публикации в западной прессе материалов именно российских политологов, журналистов и политиков. Создавая тем самым почву для негативного восприятия нашей страны в мире и давления, таким образом, на наших политиков при решении вопросов внутренней политики и дипломатов при решении вопросов внешней политики.
Параллельно такие организации через свои офисы в наших городах финансируют оппозицию, расплачиваясь за публикуемые на Западе материалы. Кроме этого, работающие в этих офисах люди собирают негативную информацию и подают её как реальные новости непосредственно из России. Я не о том, что в России нет негатива. Нет страны, в которой ничего не сможет нарыть мастеровитый журналист. Я о манере подачи материала, которая формирует образ страны.
Для примера почитайте два коротеньких текста. Написаны мной, так что правдивость гарантирую.
«Я шёл по серой от низкого неба улице, внимательно обходя многочисленные лужи и кутаясь в куртку от сильного и холодного ветра. Навстречу шли точно такие же согнутые ветром и закутанные в куртки и плащи люди, поправляя на головах зимние шапочки. Да, это сибирское лето. 9 градусов жары в июне. И обещание синоптиков заморозков на почве до минус 6 градусов ночью. Лето в месте, где люди даже не живут, а выживают. Выживают в суровых климатических условиях. Выживают при власти, которой наплевать на народ».
«Я шёл по улице, только что отмытой от многодневной пыли и тополиного пуха налетевшим с севера циклоном. Ещё позавчера мы маялись от жары в 35 градусов, а сегодня на улице 9. Но деревья, трава, цветы вокруг наслаждаются дождём. Наслаждаются прохладой. Долгожданная вода с неба. Долгожданное время роста. Лужи, холодный ветер, низкое серое небо – это всего лишь плата за свежесть и чистоту воздуха. А морозами нас не удивишь. Впрочем, как и жарой тоже».
Не подумайте, что это придумано просто так. Я просто описал свой поход в булочную буквально пару часов назад. А теперь представьте себе человека, который никогда не был в Сибири и воспринимает этот край как нечто подобное аду на земле, с той лишь разницей, что адская жара заменена на адский холод.
Теперь, думаю, понятно, какую опасность для нашей страны несут организации, одну из которых я описал выше. Какое восприятие можно сформировать у читателя, всего лишь чуть изменив акценты материала. Чуть замылив одно и чуть выделив другое.
Если на поле появляются сорняки, их необходимо уничтожить. Не думать, что они погибнут сами, а именно уничтожить. Вырвать с корнем. Иначе сорняки уничтожат все ваши труды. И вместо урожая вы получите большое, дикое, никому не нужное поле. И совершенно не важно, какие сорняки у вас завелись. Сорняк потому и сорняк, что порождает только сор!
Вместо вывода
Организации, вроде описанной выше, на Западе воспринимаются некими аналитическими центрами и площадками для проведения различных антироссийских мероприятий. Это, кстати, ответ тем, кто часто задаёт вопрос о том, почему европейцы и американцы воспринимают нас совершенно не такими, какие мы есть, и рассказывают о нашей жизни анекдоты под видом объективной информации. С кем поведёшься, от тех и наберёшься…
Формирование негативного имиджа страны на международной арене – это на самом деле важнейшая задача. Увы, но в этом отношении мы катастрофически проигрываем. Любой наш промах воспринимается как должное, а любая победа ставится под сомнение. Причём искренне.
Зачем демонизируют президента Путина? Дискредитация органов государственной власти России формирует негатив в Европе и США, а следовательно, создаёт поводы для проведения враждебной политики и появлению, например, «хайли лайкли» как царицы доказательств. А что можно ожидать от демона и его команды?
Такую картину можно увидеть и в экономике. Ведь борются не с «СП-2», а подрывают экономическую основу, точнее, одну из основ России.
Честно скажу, я рад, что процесс вышвыривания доброхотов с удавками для моей страны начался. Что не заболтали закон об иностранных агентах. Что Прокуратура РФ занимается делом, а не имитирует кипучую деятельность. Свобода она такая. Она есть не только у вас, господа хорошие, но и у меня. И моя свобода от вас нисколько не хуже вашей свободы от меня. Она такая же. И я хочу быть свободным от вас. Свободным на своей земле.
Так что попрошу на выход, заботливые вы наши. Мы тут как-нибудь сами, без сопливых...