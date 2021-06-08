Японские истребители-перехватчики в годы холодной войны

Одновременно с формированием японских Сил самообороны началось воссоздание авиационной составляющей — Воздушных сил самообороны Японии. В марте 1954 года был подписан американо-японский договор «о военной помощи», а в январе 1960 года стороны подписали «договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности». В соответствии с этими соглашениями Воздушные силы самообороны начали получать авиатехнику американского производства.
Истребитель F-86F Sabre
Первое японское авиакрыло было организовано 1 октября 1956 года, куда вошли 68 двухместных реактивных учебно-тренировочных самолётов T-33A Shooting Star и 20 F-86F Sabre. В январе 1957 года в Японии имелось 135 реактивных истребителей F-86F.
Истребитель с максимальной взлётной массой 8234 кг имел практическую дальность полёта 2450 км. При подвеске двух 454 кг бомб и двух баков ёмкостью 760 л боевой радиус действия достигал 660 км. Максимальная скорость в горизонтальном полёте – 1106 км/ч. Встроенное вооружение – шесть 12,7-мм пулемётов.
Правительство Японии уделяло большое значение развитию собственной авиационной промышленности, в связи с чем у компании North American была приобретена лицензия на производство «Сейбра».
Хотя к моменту начала серийного строительства этот истребитель уже отчасти устарел, компания Mitsubishi Heavy Industries с 1956 по 1961 год собрала ещё 300 истребителей F-86F.
В начале 1960-х японские истребители F-86F оснастили управляемыми ракетами с тепловой головкой самонаведения AIM-9 Sidewinder, что серьёзно повысило возможности по борьбе с воздушными целями. Однако как перехватчик «Сейбр» к началу 1970-х уже не мог считаться современным. Истребитель, не имеющий бортового радиолокатора, был способен вести самостоятельный поиск воздушной цели только в светлое время суток, а дозвуковая скорость полёта зачастую не позволяла занять выгодную позицию для атаки и догнать воздушного противника. В связи с этим, после принятия на вооружение перехватчика F-4ЕJ Phantom II, в середине 1970-х истребители F-86F Sabre в основном переориентировали на решение ударных задач и использовали для тренировочных полётов. «Сейбры» прослужили в составе Воздушных сил самообороны до 1982 года.
Истребитель-перехватчик F-104J
Понимая, что имеющиеся истребители «Сейбр» к началу 1960-х годов уже не соответствовали современным требованиям, командование Сил самообороны начало искать им замену. В те годы получила распространение концепция, согласно которой воздушный бой в будущем будет сведён к сверхзвуковому перехвату ударных самолётов и ракетным дуэлям между истребителями.
Этим представлениям в полной мере соответствовал разработанный фирмой Lockheed в конце 1950-х сверхзвуковой истребитель Локхид F-104 Starfighter. Во время проектирования этого самолёта высокие скоростные характеристики были положены во главу угла.
В начале 1960-х, несмотря на высокую аварийность, «Старфайтер» стал одним из основных истребителей ВВС многих стран, выпускался в различных модификациях, в том числе и в Японии.
В ноябре 1960 года правительство Японии объявило, что на F-104 будут возложены основные задачи по завоеванию превосходства в воздухе и перехвату. Вскоре после этого японский консорциум во главе с Mitsubishi Heavy Industries получили разрешение на лицензионное производство «Старфайтера» в Японии. Первые несколько японских F-104 были собраны из деталей, поставленных непосредственно из США, а в дальнейшем началось полномасштабное производство истребителей своими силами. Японский «Старфайтер» получил обозначение F-104J (J – Japan).
8 марта 1962-го первый «Старфайтер» японской сборки выкатили за ворота завода «Мицубиси» в городе Комаки. С 1963 по 1966 годы было сформировано 7 строевых эскадрилий (с 201-й по 207-ю). Всего к 1967 году Воздушные силы самообороны приняли 230 одноместных и двухместных «Старфайтеров».
По своей конструкции эта модификация являлась почти полной копией западногерманского F-104G, за исключением того, что японский истребитель предназначался исключительно для перехвата воздушных целей, а всё оборудование управления вооружением для атаки наземных целей было демонтировано. Это связано с тем, что в то время правительство Японии в соответствии с конституцией отказывалось иметь самолёты, которые были способны наносить удары по наземным целям.
Истребитель F-104J имел весьма впечатляющие разгонные характеристики и очень неплохо подходил на роль перехватчика. Максимальная взлётная масса самолёта достигала 13 170 кг, при этом полная ёмкость топливных баков составляла 2650 л. Максимальная скорость у земли – 1473 км/ч, на большой высоте – 2123 км/ч. Практический потолок – 18 300 м. Практическая дальность – 1740 км. Для борьбы с воздушными целями могла использоваться встроенная 20-мм шестиствольная пушка M61A1 и управляемые ракеты ближнего боя AIM-9 Sidewinder.
По сравнению с «Сейбром» сверхзвуковой «Старфайтер» имел весьма продвинутое БРЭО. Инерциальная навигационная система LN3-2, разработанная компанией Litton Industries, позволяла совершать полёты в сложных метеоусловиях днём и ночью. На самолёте было установлено оборудование, сопряжённое с японской АСУ ПВО BADGE, обеспечивающее наведение перехватчика в полуавтоматическом режиме. Радиолокатор Autonetics NASARR F15A мог обнаружить цель на дальности до 30 км, что для начала 1960-х было очень даже неплохо. Однако для обстрела цели ракетами воздушного боя AIM-9В Sidewinder, которыми вооружались японские «Старфайтеры», требовалось установить с целью устойчивый визуальный контакт. Эффективная дальность пуска УР при атаке бомбардировщика, летящего со скоростью 900 км/ч с задней полусферы, не превышала 3 км. При подготовке к применению ракет AIM-9В пилоту перехватчика приходилось быть очень внимательным, так как существовала высокая вероятность захвата тепловой головкой самонаведения солнца или ярко освещённых облаков.
Японцы использовали свои F-104J только в роли перехватчиков, поэтому «Старфайтер» в Японии имел относительно низкую аварийность. За более чем 20 лет активной службы было потеряно в лётных происшествиях приблизительно 15 % от всех имеющихся «Старфайтеров». Справедливости ради надо сказать, что ровесники F-104J – советские истребители МиГ-21Ф-13, Су-7Б и Су-9 имели больший процент потерь в авариях и катастрофах. Многие японские лётчики, пилотировавшие ранее F-104J и впоследствии пересевшие на более тяжелый F-4EJ, считали, что по скороподъёмности и разгонным характеристикам «Старфайтер» существенно превосходил «Фантом».
В настоящее время несколько сохранившихся японских F-104J вместе с другими самолётами Воздушных сил самообороны установлены на вечных стоянках в окрестностях японских авиабаз.
Эти весьма эффектные внешне истребители также прекрасно смотрятся в коллекциях музеев и неизменно привлекают внимание публики.
Истребитель-перехватчик F-4ЕJ Phantom II
Во второй половине 1960-х «Старфайтер» начал расцениваться как устаревшая машина. Руководство Воздушных сил самообороны желало иметь перехватчик с более мощной бортовой радиолокационной станцией, способный наводиться на цель по сигналам с земли без участия экипажа и применять ракетное вооружение по ненаблюдаемым визуально целям. В связи с этим в январе 1969 года кабинет министров Японии поднял вопрос об оснащении ВВС страны новым истребителем-перехватчиком, который должен был заменить F-104J.
Наиболее подходящим кандидатом сочли американский многоцелевой истребитель третьего поколения McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Но японцы, заказывая вариант F-4EJ, поставили условие, чтобы это был «чистый» истребитель-перехватчик. Американцы не возражали, и с японского «Фантома» было снято оборудование для работы по наземным целям, но усилено вооружение «воздух-воздух». Всё в это было сделано в соответствии с японской концепцией «только в интересах обороны».
Лётные данные японского перехватчика практически не отличались от характеристик истребителя ВВС США F-4E. Максимальная взлётная масса F-4EJ составляла 26 308 кг. Максимальная скорость полёта на большой высоте – 2390 км/ч. Практическая дальность – 2590 км. Практический потолок – 16 600 км. На истребителе устанавливалась БРЛС AN/APQ-120 с дальностью действия 90 км. В состав экипажа помимо пилота входил оператор вооружения. Основным оружием перехватчика считались УР AIM-7 Sparrow и AIM-9 Sidewinder. В ближнем бою могла использоваться 20-мм встроенная пушка M61A1.
F-4EJ стал первым истребителем Воздушных сил самообороны, вооруженным ракетами воздушного боя среднего радиуса действия. В состав его вооружения, помимо 4 УР ближнего боя AIM-9 Sidewinder, могли входить 4 ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow с полуактивной радиолокационной ГСН. Первоначально японские «Фантомы» вооружались ракетами средней дальности модификации AIM-7Е с дальностью пуска в «лоб» до 35 км. Такие ракеты имели стержневую боевую часть весом 30 кг с неконтактным взрывателем. В конце 1970-х японцы получили УР AIM-7F с дальностью пуска до 70 км, с БЧ массой 39 кг.
F-4EJ, построенные компанией McDonnell, поднялись в воздух в январе 1971 года. Следующие 11 самолётов были поставлены уже в виде комплектов и собраны в Японии. Первый лицензионный самолёт японской сборки впервые поднялся в воздух 12 мая 1972 года. Впоследствии компания Mitsubishi Heavy Industries по лицензии построила 127 F-4FJ. Японцы устанавливали различное оборудования собственного производства, включая РЛС заднего обзора J/APR-2, а также аппаратуру передачи данных японской автоматизированной системы ПВО BADGE.
«Смягчение» подходов Токио к наступательным видам вооружения, в том числе и в ВВС, стало наблюдаться во второй половине 1970-х годов. Это произошло под давлением США после принятия в 1978 году так называемых «Руководящих принципов японо-американского оборонного сотрудничества». До этого никаких совместных действий, даже учений сил самообороны и американских частей на территории Японии не велось. С той поры многое, в том числе и в ТТХ авиационной техники, в японских Силах самообороны меняется в расчёте на совместные наступательные действия.
На ещё выпускавшиеся истребители F-4EJ, например, стали устанавливать оборудование для дозаправки в воздухе. Последний «Фантом» для японских ВВС был построен в 1981 году. Но уже в 1984 году была принята программа продления срока их службы. При этом «Фантомы» начали оснащаться средствами бомбометания.
Большинство «Фантомов», имевших большой остаточный ресурс, в ходе капитальных ремонтов были модернизированы до уровня F-4EJ Kai. На модернизированных истребителях улучшили бортовое радиоэлектронное оборудование, установили новые средства связи и отображения информации. Со второй половины 1980-х японские истребители летают с УР AIM-7M. Эта ракета со стартовой массой 231 кг оснащена моноимпульсной радиолокационной ГСН, повысившей возможности ракеты по поражению низколетящих целей и помехозащищённость. В состав вооружения в начале 1990-х введена ракета ближнего боя ААМ-3 японского производства.
20 ноября 2020 года Воздушные силы самообороны Японии после 48 лет службы официально расстались с истребителем F-4EJ. В ходе церемонии прощания два «Фантома» 301-й эскадрильи совершили последний полёт над авиабазой Хякури.
Спутниковый снимок Google Earth: японские истребители F-4EJ на авиабазе Хякури, снимок сделан в 2018 году
Примечательно, что прежде чем стать последней эскадрильей, летавшей на F-4, 301-я была первой эскадрильей, получившей F-4EJ в 1972 году.
Истребитель F-15J
В июле 1975 года японское Агентство обороны объявило конкурс на перспективный перехватчик ПВО. Из нескольких возможных кандидатов, в число которых входили Grumman F-14, General Dynamics F-16, Northrop F-17, Dassault Мираж F1, SAAB J37 и Panavia Tornado IDS, был выбран американский тяжелый истребитель F-15 Eagle. В 1978 году удалось прийти к соглашению о получении лицензии, и основным производителем в Японии была определена компания Mitsubishi Heavy Industries.
Японский истребитель F-15J
Конструктивно и по своим характеристикам японский F-15J аналогичен F-15С, но оснащён упрощённым оборудованием РЭБ. Истребитель F-15J имеет максимальную взлётную массу 30 845 кг. Практическая дальность полёта без подвесных баков – 2800 км. Практический потолок – 19 000 м.
УР ближнего боя ААМ-3 под крылом F-15J
Первоначально вооружение состояло из встроенной 20-мм пушки Vulcan JM61A1, а также ракет воздушного боя AIM-9L Sidewinder и AIM-7F/М Sparrow. В 1990 году в боекомплект японских «Орлов» ввели японскую УР ближнего боя ААМ-3.
Эта ракета является плодом коллективного творчества компаний Mitsubishi Heavy Industries (двигатель, система управления и корпус), NEC (головка самонаведения и неконтактный взрыватель), Komatsu Ltd (осколочная боевая часть направленного взрыва), и, согласно заявлению представителя Воздушных сил самообороны, по манёвренности и вероятности поражения цели превосходит американскую AIM-9L Sidewinder. Масса ракеты в боевом положении – 91 кг. Максимальная дальность пуска – 13 км. Максимальная скорость – 2,5 М.
Силы самообороны Японии приобрели 203 одноместных F-15J и 20 двухместных F-15DJ, из которых 2 F-15J и 12 F-15DJ были поставлены компанией McDonnell Douglas. F-15J, построенный в Сент-Луисе, штат Миссури, поднялся в воздух 4 июня 1980 года. Кроме того, 8 F-15J были изготовлены в виде машинокомплектов и отправлены в Японию для окончательной сборки. Головной самолёт из этой партии совершил свой первый полёт 26 августа 1981 года. В конце 1981 года окончательную сборку самолётов освоила компания Mitsubishi. Всего в Японии с 1982 по 1999 год изготовлено вместе с двухместной модификацией 223 самолёта. Таким образом, Воздушные силы самообороны обладают вторым по численности после ВВС США парком истребителей семейства F-15, и на Японию приходится более 50 % истребителей этого типа, эксплуатируемых за пределами США.
В декабре 1981 года первые F-15J / DJ поступили в 202-ю тактическую истребительную эскадрилью, дислоцированную на базе Нютабару. Впоследствии здесь был открыт учебный центр, в котором японские пилоты проходили переучивание. Судя по всему, процесс освоения нового истребителя шёл непросто. О достижении полной боеготовности было заявлено в марте 1984 года, когда F-15J заменили F-104J в 203-й тактической истребительной эскадрильи на авиабазе Титосэ на Хоккайдо.
Выбор места базирования первой строевой эскадрильи, оснащённой самыми современными на тот момент истребителями, был неслучайным: авиабаза Титосэ была самой ближней авиабазой с капитальной ВПП по отношению к острову Сахалин и Приморскому краю. Истребителями F-15J/ DJ в первую очередь перевооружались эскадрильи, оснащённые «Старфайтерами».
В 1986 году дошла очередь до эскадрилий, летавших на «Фантомах» 19 марта 1986 года – на F-15J/ DJ перешла 303-я эскадрилья на базе Koмацу, пилоты которой ранее летали на F-4EJ. Поначалу аварийность F-15J/ DJ была достаточно высокой, за первые 10 лет эксплуатации было потеряно 5 самолётов, всего же в авариях и катастрофах разбилось 12 японских «Орлов».
Надо сказать, что после ввода в строй японских F-15J баланс сил на Дальнем Востоке заметно изменился не в пользу СССР. В середине 1980-х основу советской истребительной авиации в этом районе составляли МиГ-21бис, МиГ-23П/МЛ, МиГ-25ПД/ПДС и Су-15ТМ. Все эти советские истребители уступали «Орлу» в манёвренности, характеристиках БРЭО и не имели превосходства в вооружении. Ситуация стала выправляться после начала поставок в строевые полки тяжелого истребителя Су-27П. Первым самолёты этого типа в 1986 году получил 60-й иап, базирующийся на аэродроме Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре.
Впоследствии Япония модернизировала свои истребители F-15J/ DJ, оснастив их новыми ракетами воздушного боя и передовыми радиоэлектронными системами. Но речь об этом пойдёт в части, посвящённой современному состоянию японской истребительной авиации.
В следующей части обзора японской ПВО мы рассмотрим зенитные ракетные комплексы, которые стояли на вооружении Сил самообороны Японии в годы холодной войны.
Продолжение следует...