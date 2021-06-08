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Японские истребители-перехватчики в годы холодной войны

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Японские истребители-перехватчики в годы холодной войны

Одновременно с формированием японских Сил самообороны началось воссоздание авиационной составляющей — Воздушных сил самообороны Японии. В марте 1954 года был подписан американо-японский договор «о военной помощи», а в январе 1960 года стороны подписали «договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности». В соответствии с этими соглашениями Воздушные силы самообороны начали получать авиатехнику американского производства.


Истребитель F-86F Sabre


Первое японское авиакрыло было организовано 1 октября 1956 года, куда вошли 68 двухместных реактивных учебно-тренировочных самолётов T-33A Shooting Star и 20 F-86F Sabre. В январе 1957 года в Японии имелось 135 реактивных истребителей F-86F.

Истребитель с максимальной взлётной массой 8234 кг имел практическую дальность полёта 2450 км. При подвеске двух 454 кг бомб и двух баков ёмкостью 760 л боевой радиус действия достигал 660 км. Максимальная скорость в горизонтальном полёте – 1106 км/ч. Встроенное вооружение – шесть 12,7-мм пулемётов.


Японский истребитель F-86F Sabre

Правительство Японии уделяло большое значение развитию собственной авиационной промышленности, в связи с чем у компании North American была приобретена лицензия на производство «Сейбра».


Хотя к моменту начала серийного строительства этот истребитель уже отчасти устарел, компания Mitsubishi Heavy Industries с 1956 по 1961 год собрала ещё 300 истребителей F-86F.


В начале 1960-х японские истребители F-86F оснастили управляемыми ракетами с тепловой головкой самонаведения AIM-9 Sidewinder, что серьёзно повысило возможности по борьбе с воздушными целями. Однако как перехватчик «Сейбр» к началу 1970-х уже не мог считаться современным. Истребитель, не имеющий бортового радиолокатора, был способен вести самостоятельный поиск воздушной цели только в светлое время суток, а дозвуковая скорость полёта зачастую не позволяла занять выгодную позицию для атаки и догнать воздушного противника. В связи с этим, после принятия на вооружение перехватчика F-4ЕJ Phantom II, в середине 1970-х истребители F-86F Sabre в основном переориентировали на решение ударных задач и использовали для тренировочных полётов. «Сейбры» прослужили в составе Воздушных сил самообороны до 1982 года.

Истребитель-перехватчик F-104J


Понимая, что имеющиеся истребители «Сейбр» к началу 1960-х годов уже не соответствовали современным требованиям, командование Сил самообороны начало искать им замену. В те годы получила распространение концепция, согласно которой воздушный бой в будущем будет сведён к сверхзвуковому перехвату ударных самолётов и ракетным дуэлям между истребителями.

Этим представлениям в полной мере соответствовал разработанный фирмой Lockheed в конце 1950-х сверхзвуковой истребитель Локхид F-104 Starfighter. Во время проектирования этого самолёта высокие скоростные характеристики были положены во главу угла.

В начале 1960-х, несмотря на высокую аварийность, «Старфайтер» стал одним из основных истребителей ВВС многих стран, выпускался в различных модификациях, в том числе и в Японии.

В ноябре 1960 года правительство Японии объявило, что на F-104 будут возложены основные задачи по завоеванию превосходства в воздухе и перехвату. Вскоре после этого японский консорциум во главе с Mitsubishi Heavy Industries получили разрешение на лицензионное производство «Старфайтера» в Японии. Первые несколько японских F-104 были собраны из деталей, поставленных непосредственно из США, а в дальнейшем началось полномасштабное производство истребителей своими силами. Японский «Старфайтер» получил обозначение F-104J (J – Japan).


Японский истребитель-перехватчик F-104J

8 марта 1962-го первый «Старфайтер» японской сборки выкатили за ворота завода «Мицубиси» в городе Комаки. С 1963 по 1966 годы было сформировано 7 строевых эскадрилий (с 201-й по 207-ю). Всего к 1967 году Воздушные силы самообороны приняли 230 одноместных и двухместных «Старфайтеров».

По своей конструкции эта модификация являлась почти полной копией западногерманского F-104G, за исключением того, что японский истребитель предназначался исключительно для перехвата воздушных целей, а всё оборудование управления вооружением для атаки наземных целей было демонтировано. Это связано с тем, что в то время правительство Японии в соответствии с конституцией отказывалось иметь самолёты, которые были способны наносить удары по наземным целям.


Истребитель F-104J имел весьма впечатляющие разгонные характеристики и очень неплохо подходил на роль перехватчика. Максимальная взлётная масса самолёта достигала 13 170 кг, при этом полная ёмкость топливных баков составляла 2650 л. Максимальная скорость у земли – 1473 км/ч, на большой высоте – 2123 км/ч. Практический потолок – 18 300 м. Практическая дальность – 1740 км. Для борьбы с воздушными целями могла использоваться встроенная 20-мм шестиствольная пушка M61A1 и управляемые ракеты ближнего боя AIM-9 Sidewinder.


По сравнению с «Сейбром» сверхзвуковой «Старфайтер» имел весьма продвинутое БРЭО. Инерциальная навигационная система LN3-2, разработанная компанией Litton Industries, позволяла совершать полёты в сложных метеоусловиях днём и ночью. На самолёте было установлено оборудование, сопряжённое с японской АСУ ПВО BADGE, обеспечивающее наведение перехватчика в полуавтоматическом режиме. Радиолокатор Autonetics NASARR F15A мог обнаружить цель на дальности до 30 км, что для начала 1960-х было очень даже неплохо. Однако для обстрела цели ракетами воздушного боя AIM-9В Sidewinder, которыми вооружались японские «Старфайтеры», требовалось установить с целью устойчивый визуальный контакт. Эффективная дальность пуска УР при атаке бомбардировщика, летящего со скоростью 900 км/ч с задней полусферы, не превышала 3 км. При подготовке к применению ракет AIM-9В пилоту перехватчика приходилось быть очень внимательным, так как существовала высокая вероятность захвата тепловой головкой самонаведения солнца или ярко освещённых облаков.

Японцы использовали свои F-104J только в роли перехватчиков, поэтому «Старфайтер» в Японии имел относительно низкую аварийность. За более чем 20 лет активной службы было потеряно в лётных происшествиях приблизительно 15 % от всех имеющихся «Старфайтеров». Справедливости ради надо сказать, что ровесники F-104J – советские истребители МиГ-21Ф-13, Су-7Б и Су-9 имели больший процент потерь в авариях и катастрофах. Многие японские лётчики, пилотировавшие ранее F-104J и впоследствии пересевшие на более тяжелый F-4EJ, считали, что по скороподъёмности и разгонным характеристикам «Старфайтер» существенно превосходил «Фантом».


Спутниковый снимок Google Earth: японские истребители на вечной стоянке авиабазы Хякури

В настоящее время несколько сохранившихся японских F-104J вместе с другими самолётами Воздушных сил самообороны установлены на вечных стоянках в окрестностях японских авиабаз.


Истребитель F-104J в экспозиции музея Ishikawa Aviation Plaza в городе Комацу

Эти весьма эффектные внешне истребители также прекрасно смотрятся в коллекциях музеев и неизменно привлекают внимание публики.

Истребитель-перехватчик F-4ЕJ Phantom II


Во второй половине 1960-х «Старфайтер» начал расцениваться как устаревшая машина. Руководство Воздушных сил самообороны желало иметь перехватчик с более мощной бортовой радиолокационной станцией, способный наводиться на цель по сигналам с земли без участия экипажа и применять ракетное вооружение по ненаблюдаемым визуально целям. В связи с этим в январе 1969 года кабинет министров Японии поднял вопрос об оснащении ВВС страны новым истребителем-перехватчиком, который должен был заменить F-104J.

Наиболее подходящим кандидатом сочли американский многоцелевой истребитель третьего поколения McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Но японцы, заказывая вариант F-4EJ, поставили условие, чтобы это был «чистый» истребитель-перехватчик. Американцы не возражали, и с японского «Фантома» было снято оборудование для работы по наземным целям, но усилено вооружение «воздух-воздух». Всё в это было сделано в соответствии с японской концепцией «только в интересах обороны».

Лётные данные японского перехватчика практически не отличались от характеристик истребителя ВВС США F-4E. Максимальная взлётная масса F-4EJ составляла 26 308 кг. Максимальная скорость полёта на большой высоте – 2390 км/ч. Практическая дальность – 2590 км. Практический потолок – 16 600 км. На истребителе устанавливалась БРЛС AN/APQ-120 с дальностью действия 90 км. В состав экипажа помимо пилота входил оператор вооружения. Основным оружием перехватчика считались УР AIM-7 Sparrow и AIM-9 Sidewinder. В ближнем бою могла использоваться 20-мм встроенная пушка M61A1.


Японский истребитель-перехватчик с F-4EJ Phantom II

F-4EJ стал первым истребителем Воздушных сил самообороны, вооруженным ракетами воздушного боя среднего радиуса действия. В состав его вооружения, помимо 4 УР ближнего боя AIM-9 Sidewinder, могли входить 4 ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow с полуактивной радиолокационной ГСН. Первоначально японские «Фантомы» вооружались ракетами средней дальности модификации AIM-7Е с дальностью пуска в «лоб» до 35 км. Такие ракеты имели стержневую боевую часть весом 30 кг с неконтактным взрывателем. В конце 1970-х японцы получили УР AIM-7F с дальностью пуска до 70 км, с БЧ массой 39 кг.

F-4EJ, построенные компанией McDonnell, поднялись в воздух в январе 1971 года. Следующие 11 самолётов были поставлены уже в виде комплектов и собраны в Японии. Первый лицензионный самолёт японской сборки впервые поднялся в воздух 12 мая 1972 года. Впоследствии компания Mitsubishi Heavy Industries по лицензии построила 127 F-4FJ. Японцы устанавливали различное оборудования собственного производства, включая РЛС заднего обзора J/APR-2, а также аппаратуру передачи данных японской автоматизированной системы ПВО BADGE.

«Смягчение» подходов Токио к наступательным видам вооружения, в том числе и в ВВС, стало наблюдаться во второй половине 1970-х годов. Это произошло под давлением США после принятия в 1978 году так называемых «Руководящих принципов японо-американского оборонного сотрудничества». До этого никаких совместных действий, даже учений сил самообороны и американских частей на территории Японии не велось. С той поры многое, в том числе и в ТТХ авиационной техники, в японских Силах самообороны меняется в расчёте на совместные наступательные действия.


На ещё выпускавшиеся истребители F-4EJ, например, стали устанавливать оборудование для дозаправки в воздухе. Последний «Фантом» для японских ВВС был построен в 1981 году. Но уже в 1984 году была принята программа продления срока их службы. При этом «Фантомы» начали оснащаться средствами бомбометания.


Японский истребитель F-4EJ Kai Phantom II

Большинство «Фантомов», имевших большой остаточный ресурс, в ходе капитальных ремонтов были модернизированы до уровня F-4EJ Kai. На модернизированных истребителях улучшили бортовое радиоэлектронное оборудование, установили новые средства связи и отображения информации. Со второй половины 1980-х японские истребители летают с УР AIM-7M. Эта ракета со стартовой массой 231 кг оснащена моноимпульсной радиолокационной ГСН, повысившей возможности ракеты по поражению низколетящих целей и помехозащищённость. В состав вооружения в начале 1990-х введена ракета ближнего боя ААМ-3 японского производства.


20 ноября 2020 года Воздушные силы самообороны Японии после 48 лет службы официально расстались с истребителем F-4EJ. В ходе церемонии прощания два «Фантома» 301-й эскадрильи совершили последний полёт над авиабазой Хякури.


Спутниковый снимок Google Earth: японские истребители F-4EJ на авиабазе Хякури, снимок сделан в 2018 году

Примечательно, что прежде чем стать последней эскадрильей, летавшей на F-4, 301-я была первой эскадрильей, получившей F-4EJ в 1972 году.

Истребитель F-15J


В июле 1975 года японское Агентство обороны объявило конкурс на перспективный перехватчик ПВО. Из нескольких возможных кандидатов, в число которых входили Grumman F-14, General Dynamics F-16, Northrop F-17, Dassault Мираж F1, SAAB J37 и Panavia Tornado IDS, был выбран американский тяжелый истребитель F-15 Eagle. В 1978 году удалось прийти к соглашению о получении лицензии, и основным производителем в Японии была определена компания Mitsubishi Heavy Industries.


Японский истребитель F-15J

Конструктивно и по своим характеристикам японский F-15J аналогичен F-15С, но оснащён упрощённым оборудованием РЭБ. Истребитель F-15J имеет максимальную взлётную массу 30 845 кг. Практическая дальность полёта без подвесных баков – 2800 км. Практический потолок – 19 000 м.


УР ближнего боя ААМ-3 под крылом F-15J

Первоначально вооружение состояло из встроенной 20-мм пушки Vulcan JM61A1, а также ракет воздушного боя AIM-9L Sidewinder и AIM-7F/М Sparrow. В 1990 году в боекомплект японских «Орлов» ввели японскую УР ближнего боя ААМ-3.


Эта ракета является плодом коллективного творчества компаний Mitsubishi Heavy Industries (двигатель, система управления и корпус), NEC (головка самонаведения и неконтактный взрыватель), Komatsu Ltd (осколочная боевая часть направленного взрыва), и, согласно заявлению представителя Воздушных сил самообороны, по манёвренности и вероятности поражения цели превосходит американскую AIM-9L Sidewinder. Масса ракеты в боевом положении – 91 кг. Максимальная дальность пуска – 13 км. Максимальная скорость – 2,5 М.

Силы самообороны Японии приобрели 203 одноместных F-15J и 20 двухместных F-15DJ, из которых 2 F-15J и 12 F-15DJ были поставлены компанией McDonnell Douglas. F-15J, построенный в Сент-Луисе, штат Миссури, поднялся в воздух 4 июня 1980 года. Кроме того, 8 F-15J были изготовлены в виде машинокомплектов и отправлены в Японию для окончательной сборки. Головной самолёт из этой партии совершил свой первый полёт 26 августа 1981 года. В конце 1981 года окончательную сборку самолётов освоила компания Mitsubishi. Всего в Японии с 1982 по 1999 год изготовлено вместе с двухместной модификацией 223 самолёта. Таким образом, Воздушные силы самообороны обладают вторым по численности после ВВС США парком истребителей семейства F-15, и на Японию приходится более 50 % истребителей этого типа, эксплуатируемых за пределами США.


Двухместный F-15DJ 306-й эскадрильи

В декабре 1981 года первые F-15J / DJ поступили в 202-ю тактическую истребительную эскадрилью, дислоцированную на базе Нютабару. Впоследствии здесь был открыт учебный центр, в котором японские пилоты проходили переучивание. Судя по всему, процесс освоения нового истребителя шёл непросто. О достижении полной боеготовности было заявлено в марте 1984 года, когда F-15J заменили F-104J в 203-й тактической истребительной эскадрильи на авиабазе Титосэ на Хоккайдо.


Истребители F-15J на авиабазе Титосэ

Выбор места базирования первой строевой эскадрильи, оснащённой самыми современными на тот момент истребителями, был неслучайным: авиабаза Титосэ была самой ближней авиабазой с капитальной ВПП по отношению к острову Сахалин и Приморскому краю. Истребителями F-15J/ DJ в первую очередь перевооружались эскадрильи, оснащённые «Старфайтерами».

В 1986 году дошла очередь до эскадрилий, летавших на «Фантомах» 19 марта 1986 года – на F-15J/ DJ перешла 303-я эскадрилья на базе Koмацу, пилоты которой ранее летали на F-4EJ. Поначалу аварийность F-15J/ DJ была достаточно высокой, за первые 10 лет эксплуатации было потеряно 5 самолётов, всего же в авариях и катастрофах разбилось 12 японских «Орлов».

Надо сказать, что после ввода в строй японских F-15J баланс сил на Дальнем Востоке заметно изменился не в пользу СССР. В середине 1980-х основу советской истребительной авиации в этом районе составляли МиГ-21бис, МиГ-23П/МЛ, МиГ-25ПД/ПДС и Су-15ТМ. Все эти советские истребители уступали «Орлу» в манёвренности, характеристиках БРЭО и не имели превосходства в вооружении. Ситуация стала выправляться после начала поставок в строевые полки тяжелого истребителя Су-27П. Первым самолёты этого типа в 1986 году получил 60-й иап, базирующийся на аэродроме Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре.

Впоследствии Япония модернизировала свои истребители F-15J/ DJ, оснастив их новыми ракетами воздушного боя и передовыми радиоэлектронными системами. Но речь об этом пойдёт в части, посвящённой современному состоянию японской истребительной авиации.

В следующей части обзора японской ПВО мы рассмотрим зенитные ракетные комплексы, которые стояли на вооружении Сил самообороны Японии в годы холодной войны.

Продолжение следует...
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17 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 18:11
    +1
    Р. В середине 1980-х основу советской истребительной авиации в этом районе составляли МиГ-21бис, МиГ-23П/МЛ, МиГ-25ПД/ПДС и Су-15ТМ. Все эти советские истребители уступали «Орлу» в манёвренности, характеристиках БРЭО и не имели превосходства в вооружении. Ситуация стала выправляться после начала поставок в строевые полки тяжелого истребителя Су-27П.

    Не совсем так - МиГ-23 МЛ/П/МЛД могли противостоять Ф-15. А в отдельных элементах даже превосходили американского японца.
    1. Bongo
      Bongo Вчера, 23:44
      +2
      Цитата: Pavel57
      Не совсем так - МиГ-23 МЛ/П/МЛД могли противостоять Ф-15.
      МиГ-23 МЛ/П/МЛД было очень сложно противостоять F-15C/D, а F-15J/DJ отличался от них только упрощённой аппаратурой постановки помех.
      Цитата: Pavel57
      А в отдельных элементах даже превосходили американского японца.

      В чём именно МиГ-23МЛД превосходил F-15J?
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 18:31
    +8
    Не устаю благодарить автора за интереснейшие циклы о ПВО. Продолжайте, Сергей. Ждём.
  3. hohol95
    hohol95 Вчера, 18:36
    +4
    Были ли случаи приминения выше перечисленных самолётов ПВО против нарушителей воздушного пространства Японии?
    1. akarfoxhound
      akarfoxhound Вчера, 23:42
      0
      Конечно нет, МиГ-21 стояли в Черниговке напротив Китая в варианте ИБАП(Нормандия-Неман), остальное все было в нашем ПВО- владивостокская Центр.Угловая (МиГ-23), Чугуевка(МиГ-25), находкинская Золотая Долина(Су-15), сахалинский Сокол(Су-15), Спаск Дальний Хвалынка (Як-28П),курильский Буревестник(МиГ-23). У остальных район полетов явно до Японии не дотягивал- около Хабаровска(10й участок МиГ-23, Переясловка Су-15), Комс.на Амуре(2 полка в Дземги Су-15 и МиГ-23), Постовая МиГ-23 (Сов.Гавань,прикрывали Хурбу),сев.Сахалин МиГ-23( Смирных , в 70е Як-28), Камчатка Су-15(Елизово). Про чукотские Угольные Копи на Су-15 можно не упоминать - более 3 тыс. км до "панасоников"
      1. Bongo
        Bongo Вчера, 23:58
        +1
        Цитата: akarfoxhound
        Комс.на Амуре(2 полка в Дземги Су-15 и МиГ-23)

        В 60-м иап МиГ-23 не было.
        Цитата: akarfoxhound
        Постовая МиГ-23 (Сов.Гавань,прикрывали Хурбу)
        Где Совгань и где Хурба? request
        Цитата: akarfoxhound
        Спаск Дальний Хвалынка (Як-28П)

        Як-28П когда с Хвалынки ушли? То, что вы описываете середине 1980-х не соответствует. no
    2. Bongo
      Bongo Вчера, 23:45
      +2
      Цитата: hohol95
      Были ли случаи приминения выше перечисленных самолётов ПВО против нарушителей воздушного пространства Японии?

      До применения оружия насколько мне известно дело не разу не доходило, но предупредительный огонь открывали.
  4. Alexey RA
    Alexey RA Вчера, 19:00
    0
    По сравнению с «Сейбром» сверхзвуковой «Срарфайтер» имел весьма продвинутое БРЭО.

    Не, я, конечно, понимаю, что F-104 был ещё тем вдоводелом - но зачем уж так-то его опускать? smile
    1. Bongo
      Bongo Вчера, 23:47
      +2
      Цитата: Alexey RA
      Не, я, конечно, понимаю, что F-104 был ещё тем вдоводелом - но зачем уж так-то его опускать?

      При правильном использовании "Старфайтер" был не чуть не большим "вдоводелом" чем его советские сверхзвуковые ровесники, и Вы это безусловно знаете. hi
  5. Alien From
    Alien From Вчера, 19:21
    +5
    Познавательно и интересно пишет автор! hi
  6. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:56
    +5
    Сергей hi как всегда, вы пишите информативно, читается легко, и с интересом! С удовольствием прочту следующую часть! hi
  7. SovAr238A
    SovAr238A Вчера, 22:19
    +6
    Спасибо.
    Ждём продолжения.

    Читая ваши статьи, я ощущаю возвращение в середину 80-х, читая статьи в журнале ЗВО.
    Все таки, полнота и развернутость, это очень показательно...
  8. akarfoxhound
    akarfoxhound Вчера, 23:22
    0
    Цитата: Pavel57
    Не совсем так - МиГ-23 МЛ/П/МЛД могли противостоять Ф-15. А в отдельных элементах даже превосходили американского японца.

    Подтверждаю! И на ближнем к япам курильском Буревестнике служили далеко не последние в авиации ПВО люди
    1. Bongo
      Bongo Вчера, 23:49
      0
      Цитата: akarfoxhound
      Подтверждаю! И на ближнем к япам курильском Буревестнике служили далеко не последние в авиации ПВО люди

      Служили yes Но где сейчас их МиГи, и где они сами? А F-15J летает до сих пор, и вполне успешно модернизируется. Что касается самого "Буревесника" - то это был всегда очень сложный по погодным условиям аэродром.
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 01:00
    0
    Цитата: Bongo
    В чём именно МиГ-23МЛД превосходил F-15J?


    Ракеты Р-23/24 могли наводится на цель на фоне земли. Ракета Спэрроу 7Ф - не могла.
    по всем остальным параметрам или равенство или Ф-15 превосходил МиГ-23. Но противостоять Ф-15 Миг-23 последних модификаций могли.

    А МиГ-25 вполне мог вести бой на средних дистанциях, опять же Р-40 превосходила Спэррой 7Ф..
    1. Tucan
      Tucan Сегодня, 01:27
      0
      Цитата: Pavel57
      Цитата: Bongo
      В чём именно МиГ-23МЛД превосходил F-15J?


      Ракеты Р-23/24 могли наводится на цель на фоне земли. Ракета Спэрроу 7Ф - не могла.
      по всем остальным параметрам или равенство или Ф-15 превосходил МиГ-23. Но противостоять Ф-15 Миг-23 последних модификаций могли.

      А МиГ-25 вполне мог вести бой на средних дистанциях, опять же Р-40 превосходила Спэррой 7Ф..

      В статье автор ясно сказал, с какой УР средней дальности летали японские F-15J. Перечитайте.
      Сравнивать 500 кг Р-40 с АIM-7М как-то странно. Разного назначения были ракеты.
      МиГ-23МЛД мог сравниться с F-15J по разгонным характеристикам, но в маневренности проигрывал. В этом нет ничего удивительного, эти машины создавались в разное время под разные концепции. Ровесником 23-го можно считать "Фантом".
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 02:26
    0
    Цитата: Tucan
    В статье автор ясно сказал, с какой УР средней дальности летали японские F-15J. Перечитайте.
    Сравнивать 500 кг Р-40 с АIM-7М как-то странно. Разного назначения были ракеты.
    МиГ-23МЛД мог сравниться с F-15J по разгонным характеристикам, но в маневренности проигрывал. В этом нет ничего удивительного, эти машины создавались в разное время под разные концепции. Ровесником 23-го можно считать "Фантом".


    Можно мериться концепциями , но в конкретное время в конкретном месте эти самолеты были по разные линии фронта холодной войны.
    Мог сбить Миг-25 Ф-15 - да легко. Примеры есть: в Ираке целью МиГ-25 стал Ф-18. Никто не мерился концепциями, воевали тем, что было в данный момент.