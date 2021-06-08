Японские истребители-перехватчики в годы холодной войны

Спутниковый снимок Google Earth: японские истребители на вечной стоянке авиабазы Хякури

Истребитель F-104J в экспозиции музея Ishikawa Aviation Plaza в городе Комацу

Японский истребитель-перехватчик с F-4EJ Phantom II

Спутниковый снимок Google Earth: японские истребители F-4EJ на авиабазе Хякури, снимок сделан в 2018 году