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Кинжалы «божья милость»

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Фехтование на ронделях. «Книга фехтования» немецкого мастера фехтования Ганса Тальхоффера. Баварская государственная библиотека, Мюнхен


«Да будет, рыцарь, везде и всюду
С тобой кинжал до скончания дней,
За поясом или за пазухой,
Так-то, пожалуй, верней.
Пока он с тобою, тот талисман,
Везде ты и всюду пройдешь,
И все он тайные сети разрежет,
В которые ты попадешь.
Все тайные путы разрубит он разом,
Не тронет только тех сетей,
Которыми крепко с тобою он связан,
Так-то, пожалуй, верней».
(«Кинжал» слова: П.Э. Руммо)

Музейные собрания рыцарских доспехов и оружия. Итак, в прошлый раз мы начали с того, что в средние века существовало несколько типов кинжалов, которыми пользовались как рыцари, так и простолюдины. Нередко в литературе мы встречаем такое название кинжала, как «мизерикордия» – «божья милость», которым как раз поверженных-то и добивали. Но это не тип оружия. А обобщающее название практически для всех кинжалов того времени. Просто предназначение у них у всех было одно. Отсюда и общее название! Ну а сегодня мы продолжаем с ними знакомиться и начнём с такого популярного и убийственно совершенного кинжала, как рондель.

Известен он был уже с середины XIV века, а своё название получил за форму навершия рукояти и гарду. Обе эти детали были в форме дисков, между которыми рука прямо-таки зажималась. Диски предотвращали соскальзывание руки с рукоятки, хотя и ограничивали вариативность фехтования таким кинжалом. Очевидно, что он предназначался для нанесения мощных колющих ударов. А вот клинки у них были разной формы. Нередко рукоять этого кинжала, навершие и гарда изготавливали в виде единой цельнолитой детали. Нужно отметить, что узкие и гранёные клинки у ронделей появились раньше, чем у баллоков, и значительно раньше, чем у стилетов.

То есть это был сугубо военный кинжал. Который, однако, носили также и с повседневным костюмом. Ведь всегда находились такие люди, кто хотел подчеркнуть свою социальную принадлежность. Кинжалы этого типа изображены на многих миниатюрах и являются принадлежностью многих эффигий, что подтверждает их распространение.

Кинжалы «божья милость»
Кинжал рондель. Неизвестный мастер. Франция, ок. 1400–1450 гг. Материалы: сталь, медный сплав и дерево с инкрустацией. Длина: 39,4 см, вес: 0,41 кг. Кинжал был найден в торфяном болоте. На рукояти имеется медная инкрустация. Собрание Уоллеса, Лондон

Если раньше у эффигий кинжалов не было, то в переходный период от кольчужно-пластинчатых доспехов к цельнометаллическим кинжалы имеются очень у многих, хотя по-прежнему и не у всех. Причём они стали крепиться весьма оригинальным образом. Если раньше кинжал носили на рыцарском поясе справа, то теперь… его ножны стали просто прикреплять к юбке кирасы. Скорее всего, там была кожаная петля для ножен. Но вполне возможно, что ножны просто приклёпывались к юбке, чтобы потерять их не было ни малейшей возможности.


Вот, например, брасс Николаса Барнелла, умершего в 1382 г. Астон Барнелл. Как видите, у него не поясе висит «кинжал с почками»


Джон Край, 1392 г. Шиннор


Уильям Багот и его жена Маргарет, церковь св. Иоанна, Бадингтон Варвикшир, 1407 г. Очень красивый брасс, не так ли?


Ещё одна парная надгробная плита, украшенная «латунью» и принадлежащая некоему Томасу Круви из Виксфорда. У него ножны кинжала как раз крепятся непосредственно к юбке доспеха


Надгробная плита из городского музея Майсена, XVI века. На ней очень даже хорошо вооружённый мужчина: меч, кавалерийский чекан и кинжал. Он не очень хорошо виден, но он есть. Очень редкая эффигия по набору оружия. Фото автора

«Ушастый кинжал» – очень странное оружие, распространившееся в Европе с конца XIV – начала XV века. Имел навершие в виде двух слегка наклонных округлых выступов, схожих с ушами. Гарды у него как таковой вообще не было. Самый малочисленный тип кинжала в средневековой Европе. Происхождение его неясно. Что-то подобное его «ушкам» имел турецкий ятаган. В это время в европейских армиях в массовом количестве появляются балканские наёмники – страдиоты, имевшие ятаганы. Но ятаган… это ятаган, и сходство у него с «ушастым кинжалом» лишь самое минимальное.


«Ушастый кинжал» ок. 1500 г. Изготовлен в Венеции, Италии или Испании. Отделан рогом, и деталями из медного сплава. Длина: 21 см (клинок), вес: 0,225 кг. Клинок с выступающим ребром, крестообразный. Короткие рикассо. Собрание Уоллеса, Лондон

Кстати, форма рукояти этого кинжала была вообще очень популярной в то время и встречается довольно часто. Вот, например, её можно увидеть у рыцаря на этой надгробной плите…


Роберт и Мергарет Барлей, 1467, Барлоу, Дербишир


Перед нами очень интересные итальянские эффигии XIV века (прорисовка А. Шепса по контурным прорисовкам Д. Николя). Очень характерные доспехи и вооружение. У всех поверх кольчуг имеются накладные пластины из «варёной кожи», украшенные тиснением. Были они позолочены или нет – выяснить невозможно, но итальянские мастера любили золотить изделия из «варёной кожи». У двух крайних фигур кинжала – типичные базеларды с Н-образными рукоятками. А вот у центральной фигуры кинжал необычный. Это явно баллок, но… с двумя ушами! Так что могли существовать и такие вот гибриды!

Надо заметить, что итальянцы вообще были в то время большими выдумщиками. Разве не они придумали знаменитые «миланские доспехи» и кинжал чинкведея? Последний, правда, рыцарским не являлся и у эффигий отсутствует. Но горожане его носили очень часто и столь же часто им и пользовались! Появились они где-то в 1450-1460-х годах и были популярны сто лет, а затем исчезли из обихода. Вот, например, такой кинжал из коллекции Уоллеса…


Чинкведея, ок. 1500 г. Италия. Неизвестный мастер. Рукоять и навершие реставрированы в XIX в. Материалы и технологии: сталь, бронза, золото, медь и дерево, позолота и травление. Длина: 32,4 см (клинок): вес: 0,6 кг. Собрание Уоллеса, Лондон

В эпоху Возрождения были очень популярны и так называемые «гольбейновские» кинжалы. Вот один из них…


Кинжал с ножнами «гольбейновского» типа. Рукоять из тёмного дерева, ребристая и выпуклая в центре, увенчанная позолоченной бронзовой оправой наверху, с короткой гардой в форме лодки также из позолоченной бронзы, прорезанной завитками и традиционными цветами; клинок «алмазного сечения» с клеймом производителя на одной стороне. Материалы и технологии: сталь, дерево, бронза, золото и бархат, позолота, резьба, перфорация и чеканка. Длина: 24 см (клинок), ширина: 3,9 см. Вес: 0,28 кг. Собрание Уоллеса, Лондон

К началу XVI века и кинжал с совсем уже тонким гранёным клинком, напоминающим стилос – палочку для письма на воске, что и послужило основой для его названия – стилето (стилет). Обычно это были небольшие «дамские» кинжалы.


Кадр из фильма «Четыре мушкетера» (1974). В роли миледи Фэй Данауэй. Не очень-то она мне нравится внешне, но вот кинжал у неё хорош. Хотя и не совсем стилет. Клинок не тот…


Английский или шотландский кинжал 1610 г. с богато инкрустированным золотом клинком. Как раз Миледи такой бы очень подошёл… Собрание Уоллеса, Лондон


А вот это кадр, хотя и не цветной – классика жанра: миледи – Милен Демонжо пытается заколоть стилетом Д’Артаньяна (Жерар Баррэ) в фильме «Три мушкетера» 1961 года режиссёра Бернара Бордери

Разновидностью стилета XVII века стал опять же итальянский клинок фузетти, с нанесённой на нём мерной шкалой. Это оружие по штату полагалось венецианским морским артиллеристам.


Стилет с ножнами. Ок. 1600 г. Неизвестный мастер. Материалы и технологии: сталь, золото, серебро, дерево и кожа, воронение и насечка. Длина: 24,1 см (клинок). Ширина: 0,8 см. Вес: 0,125 кг, ножны – 0,03 кг. Собрание Уоллеса, Лондон


Комбинированный стилет. Ок. 1660 г. Германия. Неизвестный мастер. Материал: сталь и медный сплав. Длина: 36,6 см (общая), длина клинка: 23,5 см, ширина 6,1 см. Вес: 0,32 кг. Ножны стальные квадратного сечения со скошенными краями с четырьмя отверстиями, одно из которых соответствует отверстию на одной стороне клинка, другие, вероятно, служили для закрепления чеканных медных украшений, которые за исключением одного в настоящее время отсутствуют. Собрание Уоллеса, Лондон

Известны оригинальные комбинированные стилеты, представлявшие целый «гарнитур». Например, в стилет мог входить ключ для взвода пружины колесцового пистолета, а его полая рукоять служила ёмкостью для затравочного пороха. Количество отсыпаемого заряда регулировалось размером мерной ёмкости.

Известные стилеты-циркули. У них клинок состоял из двух деталей, соединённых с помощью шарнира. Это было удобное приспособление, что и говорить…


Итальянский стилет-циркуль с клинком, сдвоенные лезвия которого имеет треугольное сечение, при соединении образуют ромбический клинок. Ок. 1600 г. Общая длина: 52,5 см, длина клинка 40,3 см, вес 0,87 кг. Собрание Уоллеса, Лондон

Интересно, что взгляды историков оружия на некоторые его виды сильно менялись с течением времени. Например, всё тот же Вендален Бехайм, который, казалось бы, прекрасно разбирался в оружии, в своё время написал, что парирующий кинжал с раскрываемым (у него – «разбрасывающийся клинок») служили для… расширения раны. «После нанесения удара нажимали на пружину и быстро выдергивали клинок в уже открытом положении из раны». Редакция издательства «Санкт-Петербургский оркестр», переиздававшая его книгу «Энциклопедия оружия» в 1995 году, в примечании к этой фразе сочла необходимым написать, что такие клинки служили для того, чтобы поймать оружие противника, и в значительной степени являлись средством психологического воздействия. Да и сам укол таким кинжалом происходит так быстро, что вряд ли такое вообще может быть возможно. Хотя для какого-нибудь фэнтези такое использование кинжала с раскрывающимся на три части клинком – совсем неплохая идея!


Парирующий кинжал, 1620 г. Германия. Материалы: сталь, медь, золото, позолота. Длина общая: 34,1 см, длина клинка 20,5 см. Вес: 0,705 кг. Клинок шестиугольного сечения. После нажатия кнопки на рикассо освобождается защёлка, и он разделяется на три части. Собрание Уоллеса, Лондон


Кадр с кинжалом из кинофильма «Последняя реликвия» (1969 г.). Красивый кинжал сделали для главного героя, что и говорить…

Остаётся сказать несколько слов о кинжале из кинофильма «Последняя реликвия» (1969), где именно это оружие играет очень важную роль. Внешне он очень похож на стилет из коллекции Уоллеса, но он больше его по размерам. Впрочем, каких-то образцов холодного оружия не породила буйная фантазия его мастеров. Не говоря уже о том, что для кино тоже можно было бы сделать практически всё что угодно.

Ну и последнее – это комбинированные кинжалы, один из которых показан на фото внизу.


Это комбинированное оружие, объединяющее кинжал с пистолетом, работы мастера Маттео Чекки по прозвищу Аквафреска (1651–1738). Ок. 1690 г. Размеры: 26,35 см, длина ствола 16,51 см. Калибр 12,2 мм. Клинок: длина 15,88 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Впрочем, о комбинированном оружии можно, и нужно, безусловно, рассказать подробнее. О нём будет в следующий раз…

P.S. Фото эффигий предоставлены Британским обществом медиевистов.

Продолжение следует…
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53 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 05:04
    +7
    Интересно название «гольбейновские кинжалы». Сюжеты вечные, вот и на кинжалах отразились.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 05:48
      +7
      Например, в стилет мог входить ключ для взвода пружины колесцового пистолета, а его полая рукоять служила ёмкостью для затравочного пороха.

      А что, вполне себе универсально и даже удобно, ключи-то имеют неприятное свойство теряться. wink


      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 06:12
        +4
        Всем привет!
        Вячеславу спасибо за статью!
        С нетерпением ждём кинжало-чернильницы, кинжало-кастеты, кинжало-монокли и т.д.
        С уважением, Влад!
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 07:02
          +2
          Да, Владислав - тема интересная и очень. Но сложно подобрать материал. То есть не хочется переписывать Бехайма и плюс к этому в разных музеях есть разные артефакта. Но работа идет...
          1. Ричард
            Ричард Сегодня, 08:46
            +1
            «Ушастый кинжал» – очень странное оружие, распространившееся в Европе с конца XIV – начала XV века. Имел навершие в виде двух слегка наклонных округлых выступов, схожих с ушами. Гарды у него как таковой вообще не было. Самый малочисленный тип кинжала в средневековой Европе. Происхождение его неясно. Что-то подобное его «ушкам» имел турецкий ятаган.

            Ну почему не ясно? С происхождением "ушастого" кинжала типа Oreillepoignard проблем как раз нет.
            Родиной этого типа кинжала, вошедшего в моду на Западе в XIV веке, является мавританская часть Испании, где его носили еще в XIII столетии. С начала XV столетия это зачастую богато украшенное оружие носили уже в Италии, а особенно он вошел в моду на территории севернее Альп."
            фото: кинжал Oreillepoignard эмира Гранады Мухаммада XII (Боабдила) из Альгамбры . Мадридский музей Прадо (исп. Museo Nacional del Prado)

            ссылка: Stefan Nordop " European dagger of the early and late Middle Ages 15-16 century. History. Description. Types. Catalog. " Brussels 1962, Krauge Publishing House. page 257
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 09:30
              +1
              Цитата: Ричард
              Stefan Nordop " European dagger of the early and late Middle Ages 15-16 century. History. Description. Types. Catalog. " Brussels 1962,

              То что было ясно в издании 1962 года, может быть не совсем ясно в более поздних изданиях, например, изданиях музеев. Так что абсолютного ничего нет...Кто какими источниками пользуется.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:56
      +1
      Цитата: Korsar4
      «гольбейновские кинжалы»

      Приняты на вооружение в гитлеровской Германии.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 09:19
        +2
        Послужили образцом, скажем так..
  2. Van 16
    Van 16 Сегодня, 05:46
    +7
    Очень интересно, впрочем, как всегда.
    Маленькая поправка, которая ни на что не влияет - если не ошибаюсь, " Четыре мушкетёра" это весёлый французский фильм с " Шарло", Данауэй играла в голливудском " Три мушкетёра" hi
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 05:57
      +4
      Очень может быть, Иван. Я списал это из Интернета не проверяя, именно потому, что ни на что особо не влияет. Жаль, что там ошибка на ошибке...
      1. Фил77
        Фил77 Сегодня, 06:44
        +5
        Приветствую почтенное собрание!
        Здравствуйте Вячеслав Олегович!
        Прочитал с большим интересом,спасибо!
        Что касаемо экранизаций,с Фэй Данауэй в роли Миледи были сняты два фильма:*Три мушкетёра.Подвески королевы.*1973 г. и *Четыре мушкетёра.Месть миледи.*1974 г..Так что Вы правы.Но прав и Иван был французский фильм-комедия с участием группы*Шарло* с таким же названием *Четыре мушкетёра*.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 06:49
          +4
          Спасибо, Сергей, что уточнили. Я смотрю, кино, конечно, но редко и у меня плохая память на фамилии киноактеров. Вообще на фамилии. И. понятно, что приходится часто доверять Интернету.
        2. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 07:09
          +4
          Привет, Сергей!

          На мой взгляд, лучшая Миледи... и единственная. yes
          1. Фил77
            Фил77 Сегодня, 08:23
            +4
            Привет Константин!
            Даже не обсуждается,очень красивая и яркая женщина.

            Такая могла соблазнить кого угодно. good
            1. Ричард
              Ричард Сегодня, 10:07
              +2
              лучшая Миледи.

              «Алло,Галочка Кардинал, ты сейчас умрешь Якин Дартаньян бросил свою кикимору, ну, и уговорил меня лететь с ним в Гагры»(c) wink
          2. kalibr
            kalibr Сегодня, 08:24
            +3
            Тоже самое мнение на все времена!
        3. Van 16
          Van 16 Сегодня, 08:58
          +4
          Аха, получается я все таки ошибся, на память понадеялся, проверять не стал, и как оказалось, зря.
          Вячеслав Олегович, мои извинения, Сергей, спасибо за точность hi
      2. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 08:05
        +3
        Вячеслав, доброе утро! hi
        Нашел вот несколько забавных образчиков "комбинированного оружия", вообще-то их, разных времён и народов, наплодили изрядно.


        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:25
          +2
          О, нижний кинжал на фото, с ракушкой у гарды, у меня есть...
          1. Морской Кот
            Морской Кот Сегодня, 08:41
            +3
            Это турок, если не ошибаюсь. А мне импонирует верхний, этакий мясницкий "месарь", да ещё и с пистолем -- пристрелить свинку и тут же порубить на котлеты, вот наверняка германская работа. laughing
  3. Ричард
    Ричард Сегодня, 06:11
    +6
    кинжал чинкведея

    Чинкведея, ок. 1500 г. Италия. Неизвестный мастер. Рукоять и навершие реставрированы в XIX в. Материалы и технологии: сталь, бронза, золото, медь и дерево, позолота и травление. Длина: 32,4 см (клинок): вес: 0,6 кг. Собрание Уоллеса, Лондон

    Вячеслав Олегович hi
    Этот тип кинжала называется не чинкведея - а чинкуэде!
    (от итал. cinquedea — что переводится, как «пять пальцев»)
    Кигжал распространён в северной Италии в период с 1450 по 1550 гг. Он был удобен при ношении и в схватке на близкой дистанции. Появившись во Флоренции и Венеции, он быстро распространился по всей Италии, Франции и Бургундии, а затем в Германии, Франции и Англии, где его называли - «воловий язык».
    Носился чинкуэда в горизонтальном положении за спиной.
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 06:34
      +3
      Отметился кинжал чинкуэде и в русской истории. Генрих Штаден в своих "Записках о Московии" пишет:
      Некоторые [из прежних великих князей] заводили было опричные порядки, но из этого ничего не выходило. Также повелось и при нынешнем великом князе, пока не взял он себе в жёны княжну, князя Михаила Темрюковича дочь из Черкасской земли. Она-то и подала великому князю совет, чтобы отобрал он для себя из своего народа 500 стрелков и щедро пожаловал их одеждой и деньгами и чтобы повседневно и днём, и ночью они ездили за ним и охраняли его. С этого и начал великий князь Иван Васильевич всея Руси и отобрал из своего народа, а также и из иноземцев особый избранный отряд. И так устроил опричных и земских.
      А была княгиня Мария умна, проницательна и красива, но с тяжелым диким взглядом. За поясом всегда носила драгоценный воловий язык - латинскую чинкуэду.
      Говорят когда князь Иван привел ее в палату с сокровищами, чтобы одарить - она злато и каменья отвергла, а взяла кинжал этот. А еще говорят, что она ночами ставит на него свечу и гадает

      Ссылка:
      1. Генрих Штаден. Записки о Московии
      Быт и культура адыгов (недоступная ссылка)
      2.Генрих Штаден. Записки немца-опричника. Составление и комментарии к.и.н. С. Ю. Шокарева, М., 2002
    2. Толстый
      Толстый Сегодня, 06:45
      +4
      Дмитрий hi . Все просто, по итальянски "5" правильно произносится "чинкве".
      1. Ричард
        Ричард Сегодня, 06:56
        +5
        Произносится Масква, но город называется Москва. Так и данный классицификонный вид кинжала имеет свое общепринятое название - чинкуэде hi
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:27
          +3
          Цитата: Ричард
          общепринятое название - чинкуэде

          Ричард, не надо быть резонёром... В разных источниках есть разные названия.
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 08:39
            +2
            На мой взгляд, проще всего, узнать как он называется в Италии.
          2. Ричард
            Ричард Сегодня, 09:40
            +2
            Ричард, не надо быть резонёром... В разных источниках есть разные названия.

            Ну вот. Сразу обзываться.laughing
            Автор обиделся? Ну ничего, сейчас я Вам Вячеслав Олегович и всем ценителям красоты холодного оружия такой подарок сделаю - мигом про все обиды забудете. yes
            Гасим свет. Барабанная дробь. Приз в студию!
            Кинжал чинкуэде Медичи
            Италия, около 1480 года производства. Общая длина оружия 835 мм, длина клинка 660 мм.
            Клинок типичной формы для чинкведей - очень широкий у пяты, резко сужающийся к острию, двулезвийный, прямой. Снабжен целой системой неглубоких, но широких долов. В форте клинка их 4, в середине 3, в рабочей части 2.
            Форте клинка богато украшено гравировкой со сплошной позолотой. На гравировке изображены сценки из мифа об Артемиде и Актеоне, портретные медальоны знатной женщины и знатного мужчины в окружении растительных узоров (в том числе виноградные лозы).
            Крестовина оружия , стальная, полукругом выгнутая в сторону клинка - "арочного" типа, с выгравированными "трофеями", музыкальными инструментами и позолотой. Также в центре крестовины с одной стороны сокращенная надпись: «LAVR • MED» (LORENZO DE MEDICI). На другой - герб семьи Медичи.
            Рукоять с накладками из слоновой кости, удерживаемой тремя декоративно оформленными в технике филиграни бронзовыми позолоченными заклепками. Навершие-накладка бронзовое подковообразное с рельефным узором, позолоченное.
            Этот клинок в очень богатой отделке и прекрасном состоянии был продан на аукционе Hessink's Auctioneers, в 2009 году за 48 000 британских фунтов стерлингов.
            1. Ричард
              Ричард Сегодня, 09:43
              +1
              Крупным планом с разных сторон.
              Картинки при желании увеличиваются








              1. kalibr
                kalibr Сегодня, 10:19
                +2
                Здорово! Вы молодец, что такое нашли. Только я вовсе не обиделся. Просто не люблю возведения в абсолют. Разные источники, разные названия. Есть фелчен, есть фальшион... есть саллет, салле, есть салад...Есть бургонет, есть бургиньот... Так и здесь.
            2. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 10:02
              +1
              Общая длина оружия 835 мм, длина клинка 660 мм.
              Фигасе, кинжал! Подлиннее иного фальшиона будет. И как его носить "за спиной в горизонтальном положении? Бочком в двери проходить? wassat
              1. Ричард
                Ричард Сегодня, 10:17
                +1
                "Большой кинжал для маленькой
                Для маленькой такой фамилии
                Для скромной такой фамилии
                Нескромный такой кинжал
                Ах было б только так
                Ах было б только так
                Что можно было б в двери проходить" (с) smile
      2. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 06:56
        +4
        Как, например, около Специи Чинкве-Терре находится (Пять земель).
        1. Толстый
          Толстый Сегодня, 07:02
          +4
          hi Сергей. Разумеется. Чинквеченто 500е года (16 век), ну или "народное" название модели Фиата "пятисоточка". yes
    3. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:58
      +3
      «Чинкуэда, или чинкведеа (от итал. „cinquedea“ — дословно „божественная пятерня“) имеет несколько характерных особенностей, которые выделяли его среди остального клинкового оружия. Взял это из Интернета. Раньше чаще употреблялось второе название... А у Бехайма он и вовсе назван "воловий язык" - или "пять пальцев" - cinque dita - не стал уж еще и это вставлять.
  4. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 07:08
    +5
    Заинтересовал рисунок из фехтбуха. Очевидно, что художник рисовал не абстрактные модели, а вполне конкретных людей.
    Спасибо, Вячеслав Олегович!
    1. Хозяин Трилобита
      Хозяин Трилобита Сегодня, 10:21
      +1
      Говорят большая часть ошибочных суждений начинается со слов "очевидно, что..." smile
      Мне, например, это совершенно не очевидно, даже после детального рассмотрения.
      А почему вам так показалось, Антон?
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 10:24
        0
        Михаил! hi
        Прорисовка деталей лица.
  5. Ричард
    Ричард Сегодня, 07:12
    +6
    Известные стилеты-циркули. У них клинок состоял из двух деталей, соединённых с помощью шарнира. Это было удобное приспособление, что и говорить…

    фото стилет-циркуль.





    кинжал-циркуль состоит из двух раздвижных поворотных стержней с трехгранными клинками, скрепленных в головке шарниром. Верхние части стержней фигурные, при сдвигании образуют рукоять с крестовиной, имеющую форму, типичную для стилетов конца XVI-первой половины XVII в. Концы крестовины выполнены в виде слегка сплюснутых шариков. Средняя часть крестовины при сдвигании стержней образует массивный прямоугольный блок.
    Общая длина 409 мм, длина трехгранной части клинков 270 мм, ширина двух клинков в сомкнутом положении 14,7 мм, ширина широкой грани каждого клинка 14,2 мм.
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 07:31
      +4
      Например, всё тот же Вендален Бехайм, который, казалось бы, прекрасно разбирался в оружии, в своё время написал, что парирующий кинжал с раскрываемым (у него – «разбрасывающийся клинок») служили для… расширения раны. «После нанесения удара нажимали на пружину и быстро выдергивали клинок в уже открытом положении из раны». Редакция издательства «Санкт-Петербургский оркестр», переиздававшая его книгу «Энциклопедия оружия» в 1995 году, в примечании к этой фразе сочла необходимым написать, что такие клинки служили для того, чтобы поймать оружие противника, и в значительной степени являлись средством психологического воздействия.

      А Стефан Нордоп предполагает, что в развилку пропускался и зажимался край плаща, который затем обматывался вокруг руки. Путем подобных несложных манипуляций получается защита руки и возможность захвата клинка противника.
      Впрочем - это тоже только одна из версий. А зачем на самом деле, мне и самому интересно узнать. ))
    2. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 07:54
      +3
      Осталось понять, нафига он нужен?
      Дмитрий! hi
      1. Ричард
        Ричард Сегодня, 07:56
        +2
        Доброе утро, Антон. Как почивали?
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 08:00
          +2
          Спасибо, неплохо, надеюсь, как и Вы.
  6. Ричард
    Ричард Сегодня, 07:45
    +5
    А вот еще один распространенный в 15-16 веках тип полукинжала -полукопья - альшпис.
    фото типичный альшпис из Южной Германии начало 16 века.

    Длинное квадратное в сечении острие. У основания на всех четырех сторонах клейма Венского Арсенала. Круглая дискообразная гарда

    На этой средневековой миниатюре воин вооруженный альшписом.....э-э-э ну в общем, видите сами

    Исчезает из употребления альшпис в начале 17 века, с уходом эпохи применения сплошного латного доспеха и изменением пехотной тактики. Надобность в таком узкоспециализированном оружии пропала. Но в 15-16 веках этот малоизвестный нынче вид кинжала-копья использовался очень широко
    1. Фил77
      Фил77 Сегодня, 08:25
      +6
      Привет Дмитрий!
      На последнем рисунке весьма специфическое использование! laughing
      1. депрессант
        депрессант Сегодня, 09:15
        +5
        Доброе утро, Сережа! Приветствую всех!)))
        Миниатюра задела. Вот не ткнул же этот негодяй свой альшпис, скажем, рядом -- в ягодицу, что излечимо, а прямо в такой внутренний орган, до которого не всякий лекарь доберётся, даже если человек доберётся до лекаря.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 09:23
          +4
          Врага, Людмила Яковлевна, надо не просто убить, а убить так, чтобы он подольше помучился и его коллеги, глядя на его мучения, пришли бы в ужас. Даже в том случае если Вы гуманно оставляете своего врага в живых, Вам следует разбить ему молотком пальцы на руках или же прострелить ему колени.
          1. депрессант
            депрессант Сегодня, 09:35
            +4
            Знаю, Вячеслав Олегович, многожды читано.
            И тем более глубока моя печаль. Скорблю в мыслях о бечеловечности человека и не могу сказать, что сейчас, в эпоху перемешивания цивиллизаций, стало лучше. Единственное, куда устремился и дошёл хилый гуманизм и то под давлением эффективности боя, -- огнестрельное оружие. Раненому, либо захваченному в плен, уже не бьют молотком по пальцам в качестве обязательного ритуала. Не отрубают руки. А так... Уверена, на допросах при случае применяют и не такое.
          2. Фил77
            Фил77 Сегодня, 09:51
            +4
            Прострелить колени?Это что-то из акций устрашения И.Р.А.?
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 10:15
              +3
              Цитата: Фил77
              Это что-то из акций устрашения И.Р.А.?

              И наркобаронов Колумбии!
        2. Фил77
          Фил77 Сегодня, 09:52
          +2
          Утро доброе Людмила Яковлевна! Непременно пообщаемся!Я как-то сейчас на работе. wink
  7. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 09:38
    +4
    Да будет, рыцарь, везде и всюду
    С тобой кинжал до скончания дней,
    За поясом или за пазухой,
    Так-то, пожалуй, верней.
    Пока он с тобою, тот талисман,
    Везде ты и всюду пройдешь,
    И все он тайные сети разрежет,
    В которые ты попадешь    .


    Замечательная песня из фильма "Последняя реликвия" ! hi

    Этот фильм, думаю, сразу приходит в голову рожденным в 1950-70 гг , когда речь заходит о рыцарстве, средних веках и оружии того времени...
    1. депрессант
      депрессант Сегодня, 10:14
      +3
      Доброе утро, Андрей!)))
      Главную роль в фильме "Последняя реликвия" сыграл Александр Голобородько. Помимо того, что он был прекрасным актером, он еще увлечённо занимался фехтованием и самбо, что не могло не отразиться на качестве сцен боя. Поэтому во все последующие времена профессионалы от фехтования ставили его на первое место среди всех актеров, занятых в подобных сценах, -- по исполнительскому мастерству.
      1. Ричард
        Ричард Сегодня, 10:32
        +1
        Людмила Яковлевна hi
        Вам, как истинному ценителю ножевого боя, картинка из средневекового «Учебника фехтования»
        Фиг.1 parare il pugnale con la presa della spalla