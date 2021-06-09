Кинжалы «божья милость»



Фехтование на ронделях. «Книга фехтования» немецкого мастера фехтования Ганса Тальхоффера. Баварская государственная библиотека, Мюнхен

«Да будет, рыцарь, везде и всюду

С тобой кинжал до скончания дней,

За поясом или за пазухой,

Так-то, пожалуй, верней.

Пока он с тобою, тот талисман,

Везде ты и всюду пройдешь,

И все он тайные сети разрежет,

В которые ты попадешь.

Все тайные путы разрубит он разом,

Не тронет только тех сетей,

Которыми крепко с тобою он связан,

Так-то, пожалуй, верней».

(«Кинжал» слова: П.Э. Руммо)



Кинжал рондель. Неизвестный мастер. Франция, ок. 1400–1450 гг. Материалы: сталь, медный сплав и дерево с инкрустацией. Длина: 39,4 см, вес: 0,41 кг. Кинжал был найден в торфяном болоте. На рукояти имеется медная инкрустация. Собрание Уоллеса, Лондон



Вот, например, брасс Николаса Барнелла, умершего в 1382 г. Астон Барнелл. Как видите, у него не поясе висит «кинжал с почками»



Джон Край, 1392 г. Шиннор



Уильям Багот и его жена Маргарет, церковь св. Иоанна, Бадингтон Варвикшир, 1407 г. Очень красивый брасс, не так ли?



Ещё одна парная надгробная плита, украшенная «латунью» и принадлежащая некоему Томасу Круви из Виксфорда. У него ножны кинжала как раз крепятся непосредственно к юбке доспеха



Надгробная плита из городского музея Майсена, XVI века. На ней очень даже хорошо вооружённый мужчина: меч, кавалерийский чекан и кинжал. Он не очень хорошо виден, но он есть. Очень редкая эффигия по набору оружия. Фото автора



«Ушастый кинжал» ок. 1500 г. Изготовлен в Венеции, Италии или Испании. Отделан рогом, и деталями из медного сплава. Длина: 21 см (клинок), вес: 0,225 кг. Клинок с выступающим ребром, крестообразный. Короткие рикассо. Собрание Уоллеса, Лондон



Роберт и Мергарет Барлей, 1467, Барлоу, Дербишир



Перед нами очень интересные итальянские эффигии XIV века (прорисовка А. Шепса по контурным прорисовкам Д. Николя). Очень характерные доспехи и вооружение. У всех поверх кольчуг имеются накладные пластины из «варёной кожи», украшенные тиснением. Были они позолочены или нет – выяснить невозможно, но итальянские мастера любили золотить изделия из «варёной кожи». У двух крайних фигур кинжала – типичные базеларды с Н-образными рукоятками. А вот у центральной фигуры кинжал необычный. Это явно баллок, но… с двумя ушами! Так что могли существовать и такие вот гибриды!



Чинкведея, ок. 1500 г. Италия. Неизвестный мастер. Рукоять и навершие реставрированы в XIX в. Материалы и технологии: сталь, бронза, золото, медь и дерево, позолота и травление. Длина: 32,4 см (клинок): вес: 0,6 кг. Собрание Уоллеса, Лондон



Кинжал с ножнами «гольбейновского» типа. Рукоять из тёмного дерева, ребристая и выпуклая в центре, увенчанная позолоченной бронзовой оправой наверху, с короткой гардой в форме лодки также из позолоченной бронзы, прорезанной завитками и традиционными цветами; клинок «алмазного сечения» с клеймом производителя на одной стороне. Материалы и технологии: сталь, дерево, бронза, золото и бархат, позолота, резьба, перфорация и чеканка. Длина: 24 см (клинок), ширина: 3,9 см. Вес: 0,28 кг. Собрание Уоллеса, Лондон



Кадр из фильма «Четыре мушкетера» (1974). В роли миледи Фэй Данауэй. Не очень-то она мне нравится внешне, но вот кинжал у неё хорош. Хотя и не совсем стилет. Клинок не тот…



Английский или шотландский кинжал 1610 г. с богато инкрустированным золотом клинком. Как раз Миледи такой бы очень подошёл… Собрание Уоллеса, Лондон



А вот это кадр, хотя и не цветной – классика жанра: миледи – Милен Демонжо пытается заколоть стилетом Д’Артаньяна (Жерар Баррэ) в фильме «Три мушкетера» 1961 года режиссёра Бернара Бордери



Стилет с ножнами. Ок. 1600 г. Неизвестный мастер. Материалы и технологии: сталь, золото, серебро, дерево и кожа, воронение и насечка. Длина: 24,1 см (клинок). Ширина: 0,8 см. Вес: 0,125 кг, ножны – 0,03 кг. Собрание Уоллеса, Лондон



Комбинированный стилет. Ок. 1660 г. Германия. Неизвестный мастер. Материал: сталь и медный сплав. Длина: 36,6 см (общая), длина клинка: 23,5 см, ширина 6,1 см. Вес: 0,32 кг. Ножны стальные квадратного сечения со скошенными краями с четырьмя отверстиями, одно из которых соответствует отверстию на одной стороне клинка, другие, вероятно, служили для закрепления чеканных медных украшений, которые за исключением одного в настоящее время отсутствуют. Собрание Уоллеса, Лондон



Итальянский стилет-циркуль с клинком, сдвоенные лезвия которого имеет треугольное сечение, при соединении образуют ромбический клинок. Ок. 1600 г. Общая длина: 52,5 см, длина клинка 40,3 см, вес 0,87 кг. Собрание Уоллеса, Лондон



Парирующий кинжал, 1620 г. Германия. Материалы: сталь, медь, золото, позолота. Длина общая: 34,1 см, длина клинка 20,5 см. Вес: 0,705 кг. Клинок шестиугольного сечения. После нажатия кнопки на рикассо освобождается защёлка, и он разделяется на три части. Собрание Уоллеса, Лондон



Кадр с кинжалом из кинофильма «Последняя реликвия» (1969 г.). Красивый кинжал сделали для главного героя, что и говорить…



Это комбинированное оружие, объединяющее кинжал с пистолетом, работы мастера Маттео Чекки по прозвищу Аквафреска (1651–1738). Ок. 1690 г. Размеры: 26,35 см, длина ствола 16,51 см. Калибр 12,2 мм. Клинок: длина 15,88 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Итак, в прошлый раз мы начали с того, что в средние века существовало несколько типов кинжалов, которыми пользовались как рыцари, так и простолюдины. Нередко в литературе мы встречаем такое название кинжала, как «мизерикордия» – «божья милость», которым как раз поверженных-то и добивали. Но это не тип оружия. А обобщающее название практически для всех кинжалов того времени. Просто предназначение у них у всех было одно. Отсюда и общее название! Ну а сегодня мы продолжаем с ними знакомиться и начнём с такого популярного и убийственно совершенного кинжала, как рондель.Известен он был уже с середины XIV века, а своё название получил за форму навершия рукояти и гарду. Обе эти детали были в форме дисков, между которыми рука прямо-таки зажималась. Диски предотвращали соскальзывание руки с рукоятки, хотя и ограничивали вариативность фехтования таким кинжалом. Очевидно, что он предназначался для нанесения мощных колющих ударов. А вот клинки у них были разной формы. Нередко рукоять этого кинжала, навершие и гарда изготавливали в виде единой цельнолитой детали. Нужно отметить, что узкие и гранёные клинки у ронделей появились раньше, чем у баллоков, и значительно раньше, чем у стилетов.То есть это был сугубо военный кинжал. Который, однако, носили также и с повседневным костюмом. Ведь всегда находились такие люди, кто хотел подчеркнуть свою социальную принадлежность. Кинжалы этого типа изображены на многих миниатюрах и являются принадлежностью многих эффигий, что подтверждает их распространение.Если раньше у эффигий кинжалов не было, то в переходный период от кольчужно-пластинчатых доспехов к цельнометаллическим кинжалы имеются очень у многих, хотя по-прежнему и не у всех. Причём они стали крепиться весьма оригинальным образом. Если раньше кинжал носили на рыцарском поясе справа, то теперь… его ножны стали просто прикреплять к юбке кирасы. Скорее всего, там была кожаная петля для ножен. Но вполне возможно, что ножны просто приклёпывались к юбке, чтобы потерять их не было ни малейшей возможности.«Ушастый кинжал» – очень странное оружие, распространившееся в Европе с конца XIV – начала XV века. Имел навершие в виде двух слегка наклонных округлых выступов, схожих с ушами. Гарды у него как таковой вообще не было. Самый малочисленный тип кинжала в средневековой Европе. Происхождение его неясно. Что-то подобное его «ушкам» имел турецкий ятаган. В это время в европейских армиях в массовом количестве появляются балканские наёмники – страдиоты, имевшие ятаганы. Но ятаган… это ятаган, и сходство у него с «ушастым кинжалом» лишь самое минимальное.Кстати, форма рукояти этого кинжала была вообще очень популярной в то время и встречается довольно часто. Вот, например, её можно увидеть у рыцаря на этой надгробной плите…Надо заметить, что итальянцы вообще были в то время большими выдумщиками. Разве не они придумали знаменитые «миланские доспехи» и кинжал чинкведея? Последний, правда, рыцарским не являлся и у эффигий отсутствует. Но горожане его носили очень часто и столь же часто им и пользовались! Появились они где-то в 1450-1460-х годах и были популярны сто лет, а затем исчезли из обихода. Вот, например, такой кинжал из коллекции Уоллеса…В эпоху Возрождения были очень популярны и так называемые «гольбейновские» кинжалы. Вот один из них…К началу XVI века и кинжал с совсем уже тонким гранёным клинком, напоминающим стилос – палочку для письма на воске, что и послужило основой для его названия – стилето (стилет). Обычно это были небольшие «дамские» кинжалы.Разновидностью стилета XVII века стал опять же итальянский клинок фузетти, с нанесённой на нём мерной шкалой. Это оружие по штату полагалось венецианским морским артиллеристам.Известны оригинальные комбинированные стилеты, представлявшие целый «гарнитур». Например, в стилет мог входить ключ для взвода пружины колесцового пистолета, а его полая рукоять служила ёмкостью для затравочного пороха. Количество отсыпаемого заряда регулировалось размером мерной ёмкости.Известные стилеты-циркули. У них клинок состоял из двух деталей, соединённых с помощью шарнира. Это было удобное приспособление, что и говорить…Интересно, что взгляды историков оружия на некоторые его виды сильно менялись с течением времени. Например, всё тот же Вендален Бехайм, который, казалось бы, прекрасно разбирался в оружии, в своё время написал, что парирующий кинжал с раскрываемым (у него – «разбрасывающийся клинок») служили для… расширения раны. «». Редакция издательства «Санкт-Петербургский оркестр», переиздававшая его книгу «Энциклопедия оружия» в 1995 году, в примечании к этой фразе сочла необходимым написать, что такие клинки служили для того, чтобы поймать оружие противника, и в значительной степени являлись средством психологического воздействия. Да и сам укол таким кинжалом происходит так быстро, что вряд ли такое вообще может быть возможно. Хотя для какого-нибудь фэнтези такое использование кинжала с раскрывающимся на три части клинком – совсем неплохая идея!Остаётся сказать несколько слов о кинжале из кинофильма «Последняя реликвия» (1969), где именно это оружие играет очень важную роль. Внешне он очень похож на стилет из коллекции Уоллеса, но он больше его по размерам. Впрочем, каких-то образцов холодного оружия не породила буйная фантазия его мастеров. Не говоря уже о том, что для кино тоже можно было бы сделать практически всё что угодно.Ну и последнее – это комбинированные кинжалы, один из которых показан на фото внизу.Впрочем, о комбинированном оружии можно, и нужно, безусловно, рассказать подробнее. О нём будет в следующий раз…