Либавская мышеловка

«Основная задача для наших морских сил в Балтийском море заключается в обеспечении за нами первенствующего значения, сравнительно с флотами других прибрежных держав. Для этого флот наш должен не уступать германскому, а если возможно, то иметь перевес над ним в открытом море. Оборона берегов Балтийского моря должна быть активная, не допускающая блокады и готовая воспользоваться всяким удобным случаем для перехода в наступление.»

«Наша оборона Балтики должна быть организована не в виду случайного столкновения с Англией, а в виду неизбежной борьбы с Германией, которая будет борьбою за мировое значение русской державы и за самое ее существование в настоящих границах. Между тем, для успеха в этой борьбе нам безусловно необходимо господство в Балтийском море... всего важнее создать в Балтике — и именно в Либаве — сильно укрепленный незамерзающий порт, способный служить убежищем нашей броненосной эскадре.»

«Это первенствующее условие как для фактического заявления о владычестве нашем в Балтике, так и для действий против неприятельских портов и высылки отрядов в крейсерство или на соединение с возможным союзником; словом — для предприятий наступательных, которые необходимы великой морской державе, обязанной поддерживать свое влияние на различных театрах войны.»

«нельзя ограничиться уже исполненными работами по сооружению порта и что его нужно продолжать расширять, насколько это необходимо для будущего Балтийского флота.»

«9 новых эскадренных броненосцев, 7 старых броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 6 старых крейсеров 1-го ранга и 28 миноносцев.»

Либава на войне

Лязг капкана

«В ночь на 24 июня не имевшие возможность покинуть базу были взорваны экипажами подводные лодки «М-71» (командир капитан-лейтенант Л.Н. Костылев), «М-80» (командир капитан-лейтенант Ф.А. Мочалов), «С-1» (командир капитан-лейтенант И.Т. Морской), «Ронис» (командир капитан-лейтенант А.И. Мадиссон), «Спидола» (командир старший лейтенант В.И. Бойцов). Эскадренный миноносец «Ленин» с разобранной машиной и снятой артиллерией также был уничтожен собственным экипажем. Был взорван ледокол «Силач».»

«До начала войны на складах в Либаве находилось 493 мины (по другим данным, 3.532 мин и защитника), 146 торпед, 41 трал, 3.000 глубинных бомб, 9.761 тонна мазута, 1.911 тонн соляра, 585 тонн бензина, 10.505 тонн угля (по другим данным, всего 15.000 тонн горючего).»

И снова



Фото: kultpohod.wordpress.com

«В Лиепае в данный момент расквартировано девять структур латвийского министерства обороны, в том числе военные корабли, подразделения гражданского ополчения «Земессардзе» и т. д. План развития военной базы в этом городе разбит на два этапа. В течение первого этапа планируется построить казармы, здание штаба, столовую, склад продуктов, медицинский центр, спортивный комплекс, гарнизонный склад, склады «Земессардзе» и морских сил, ремонтную мастерскую, транспортные боксы и т. д. На втором этапе будут построены склад боеприпасов, заправочная станция, пристани и другие объекты. Тут стоит напомнить, что порт Лиепаи периодически используется для выгрузки тяжелой техники НАТО, прибывающей в Латвию для участия в учениях.»