Военное обозрение
Войти Регистрация

Либавская мышеловка

17
Либавская мышеловка

Чем не устраивал русских моряков Кронштадт и Гельсингфорс в конце 19 века, в принципе, понятно и объяснимо: флот рос как на дрожжах, главным противником России становилась Германия, которая тоже начала постройку мощнейших ВМС, и флоту для противостояния новым угрозам требовалась незамерзающая база и крепость на Балтике. Всё это ясно, неясно только, почему на эту роль была выбрана находящаяся в 80 км от границы Либава – хороший коммерческий порт мирного времени и никакая база на случай войны.


Хотя таких загадок в нашей истории хватает, и разгадки обычно просты и понятны – в данном случае Александр III был уверен, что Россия гораздо сильнее Германской империи, и война будет не оборонительной, а наступательной, соответственно, база и ремонтные мощности, вынесенные вперёд к линии фронта – решение умное. В 1890 году как-то так оно и было, Либава наш ответ на Кильский канал и зримое воплощение настроений адмиралов:

«Основная задача для наших морских сил в Балтийском море заключается в обеспечении за нами первенствующего значения, сравнительно с флотами других прибрежных держав. Для этого флот наш должен не уступать германскому, а если возможно, то иметь перевес над ним в открытом море. Оборона берегов Балтийского моря должна быть активная, не допускающая блокады и готовая воспользоваться всяким удобным случаем для перехода в наступление.»

Собственно говоря, для чего нужна база вблизи германской границы, и не скрывали:

«Наша оборона Балтики должна быть организована не в виду случайного столкновения с Англией, а в виду неизбежной борьбы с Германией, которая будет борьбою за мировое значение русской державы и за самое ее существование в настоящих границах. Между тем, для успеха в этой борьбе нам безусловно необходимо господство в Балтийском море... всего важнее создать в Балтике — и именно в Либаве — сильно укрепленный незамерзающий порт, способный служить убежищем нашей броненосной эскадре.»

И в 1890 году великий князь и генерал-адмирал Алексей Александрович таки добился начала материального воплощения своих политических фантазий:

«Это первенствующее условие как для фактического заявления о владычестве нашем в Балтике, так и для действий против неприятельских портов и высылки отрядов в крейсерство или на соединение с возможным союзником; словом — для предприятий наступательных, которые необходимы великой морской державе, обязанной поддерживать свое влияние на различных театрах войны.»

Стройка шла тяжело, постройка с нуля главной базы самого большого флота России и одновременно крепости – предприятие недешёвое и долгое, да и вечный наш принцип «гладко было на бумаге» тоже никуда не делся, так, оказалось что «незамерзающая» Либава вполне может зимой замерзать, там возможны морозы свыше 20 градусов и сильные шторма, денег хронически не хватало, и флот, соответственно, не строился так, как предусмотрено двадцатилетней программой, в связи с чем запланированное количество доков и мастерских тоже урезали. Одним словом, пятилетний план постройки города и крепости был сорван, и стройка века в исполнении императорской России затянулась на 14 лет, высасывая из и так тощего бюджета деньги, нужные на Тихом океане, на Мурмане, на укрепление Моонзунда и постройку кораблей...

Планы постоянно корректировали, изменяли, Николай Второй так вообще считал:

«нельзя ограничиться уже исполненными работами по сооружению порта и что его нужно продолжать расширять, насколько это необходимо для будущего Балтийского флота.»

Уже после начала Русско-Японской войны, что до 1917 года Либава должна стать главной базой флота способной вместить:

«9 новых эскадренных броненосцев, 7 старых броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 6 старых крейсеров 1-го ранга и 28 миноносцев.»

С Либавы вышли Вторая и Третья Тихоокеанские эскадры, а дальше, к счастью для бюджета и здравого смысла, всё замерло. Замерло, потому как не стало ни броненосцев новых, ни старых, ни береговой обороны, ни денег… Пал недостаточно укреплённый Порт-Артур и неукреплённый Сахалин, а то, что осталось на Балтике, могло тягаться на равных разве что со шведами. Надо было всё начинать с нуля, и дурную игрушку, в которую вколотили десятки миллионов казённых денег, бросили. Точнее, не бросили, а сделали её тем, чем она и была пригодна быть – базой лёгких сил. Саму Либавскую крепость упразднили в 1907 году, а строителей убрали. Дальше были семь лет мира и тишины, которые Либава провела в качестве одной из баз на Балтике, провинциальных и третьестепенных. А потом была война.

Либава на войне



На начало Первой мировой в Либаве базировался учебный отряд подводного плавания, отряд гидроавиации, и заходили редкие корабли Балтфлота. Реально с Либавы в боевые походы ходили две британских субмарины и наша ПЛ «Крокодил». 17 апреля 1915 года, во время немецкого наступления, поступил приказ – Либаву оставить: что-то взорвали, что-то затопили, и 24 апреля в город вступили немцы. Хохзеефлоте должен был быть благодарен России – получить первоклассный порт с доками, казармами, ремонтными мастерскими и развитой сетью железнодорожных путей во время войны – это ли не подарок? Немцы, кстати, порт использовали активно, и те попытки вывести из строя огромный комплекс сооружений, которые произвело русское командование, этому помехой не стали. А вслед за немцами пришли англичане, чья Балтийская эскадра приобрела надёжную базу во время интервенции.

Подбивая же итоги – Либава Российской империи не пригодилась вообще. В качестве временной базы для ПЛ подошла бы любая рыбацкая деревушка. А вот немцам и англичанам, против которых с таким пафосом порт Александра Третьего проектировался и строился, база послужила верно, лишний раз доказав одну простую истину – вопросы логистики на войне первичны. И от худшего спасла Русско-Японская война, повернись политика по-другому, и мы рисковали получить Порт-Артур на Балтике, а вьюношы в школах, помимо героической обороны Севастополя с гибелью флота, изучать героическую оборону Либавы с... Мышеловка тогда не сработала, мы всего лишь построили противнику замечательную базу, которая по итогам войны досталась латышам, союзным враждебной новорождённому СССР Антанте, и потенциальную угрозу на Балтике. Хотя это не сработало, и спустя 25 лет в Либаву вернулись законные хозяева.

Лязг капкана


В возвращённой в родную гавань Либаве сохранилась серьёзная инфраструктура флота, а главное – отличный завод. Началось формирование Прибалтийской ВМБ и в её составе – Либавской базы, которой командовал капитан 1 ранга Клеванский. Самих сил в Либаве было немного: пять торпедных катеров, четыре охотника, девять пограничных катеров и три батареи – две 130 мм и одна 180 мм. В этом смысле, в отличие от времён царских, на Либаву смотрели трезво. Но завод... Ремонтных мощностей на Балтике жутко не хватало и на 22.06.1941 года в Либаве на ремонте находились эсминец «Ленин» и 15 подводных лодок. Штурм города начался уже 23 июня, а уже 29 июня город пал. В отличие от времён царских, держали его до конца, но ситуацию это не исправило, в Либаве были потеряны:

«В ночь на 24 июня не имевшие возможность покинуть базу были взорваны экипажами подводные лодки «М-71» (командир капитан-лейтенант Л.Н. Костылев), «М-80» (командир капитан-лейтенант Ф.А. Мочалов), «С-1» (командир капитан-лейтенант И.Т. Морской), «Ронис» (командир капитан-лейтенант А.И. Мадиссон), «Спидола» (командир старший лейтенант В.И. Бойцов). Эскадренный миноносец «Ленин» с разобранной машиной и снятой артиллерией также был уничтожен собственным экипажем. Был взорван ледокол «Силач».»

Кроме того, при прорыве с базы исправных кораблей и судов погибли ПЛ «С-3», «М-78» и два ТКА. В самой базе было потеряно:

«До начала войны на складах в Либаве находилось 493 мины (по другим данным, 3.532 мин и защитника), 146 торпед, 41 трал, 3.000 глубинных бомб, 9.761 тонна мазута, 1.911 тонн соляра, 585 тонн бензина, 10.505 тонн угля (по другим данным, всего 15.000 тонн горючего).»

Множество имущества. Капкан с лязгом захлопнулся. Оборона города обошлась РККА в 10 тысяч человек. А дальше Либава снова служила немцам до самого конца войны, освобождён был город только 9 мая 1945 года.

И снова



Фото: kultpohod.wordpress.com

В послевоенные годы на Либаве базировались в основном подводные лодки устаревших типов. Самое интересное, что там размещалось уже к закату страны – 14 эскадра подводных лодок, ядром которой были наши уникальные уродцы – дизельные ПЛ с баллистическими и тяжелыми крылатыми ракетами проектов 629 и 651. Смысл в этом был – устаревшие и уязвимые лодки если где и могли отработать по НАТО своим оружием – так это на Балтике. Но пришёл 1991 год, лодки бросили, как и береговую базу, и 1 июня 1994 года последние уже российские корабли покинули порт. Долго ещё латыши разбирали полузатопленные советские субмарины... Сейчас в Лиепае база НАТО, и снова построенная за очень дорого бессмысленная и вредительская крепость служит врагам России. Исключая послевоенный период, когда она пригодилась нашей стране, Либава помогала немцам (дважды, в сумме семь лет из восьми двух мировых войн), англичанам, Антанте, НАТО...

Остаётся лишний раз помянуть недобрым словом Алексея Александровича, императора Александра Третьего и его адмиралов, выстроивших такую классную крепость для врагов России на Балтике. А закончить стоит ещё зимней новостью:

«В Лиепае в данный момент расквартировано девять структур латвийского министерства обороны, в том числе военные корабли, подразделения гражданского ополчения «Земессардзе» и т. д. План развития военной базы в этом городе разбит на два этапа. В течение первого этапа планируется построить казармы, здание штаба, столовую, склад продуктов, медицинский центр, спортивный комплекс, гарнизонный склад, склады «Земессардзе» и морских сил, ремонтную мастерскую, транспортные боксы и т. д. На втором этапе будут построены склад боеприпасов, заправочная станция, пристани и другие объекты. Тут стоит напомнить, что порт Лиепаи периодически используется для выгрузки тяжелой техники НАТО, прибывающей в Латвию для участия в учениях.»

Просто дабы оценить – сколько может стоить одна ошибка.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 05:05
    0
    На ошибках "учатся" - в Судане, кажется, тоже для матрасников базу начали строить.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:45
      0
      Чингачгук двадцать пять тысяч раз на одни и те же грабли не наступает. Батька повторил ошибки своих предшественников, купив акции Лиепайского порта для экспорта калия, нефтепродуктов и других грузов. Многовекторность - дело убыточное.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:18
        0
        купив акции Лиепайского порта
        А не Клайпедского случайно? Это рядом,но за границей.
  2. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 05:40
    +4
    Бои в Либаве в 1941 голу.

    Не всё так просто было для немцев, два фото одной самоходки.

    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:40
      0
      В деревне у моего деда (Восточная Украина) жил через дорогу собутыльник друг- он 18 летним морпехом защищал Лиепаю. Говорил, жестко было.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:51
      0





      Северный Форт,построенный по приказу Александра 3го и переименованный его сыном Николаем 2м в честь отца. Строили с 1893 до 1906 года( под руководством генерал-майора Ивана МакДональда- такой вот МакДональдс на побережье) А 17го апреля 1915го взорвали, чтоб не достался наступающим немцам. Сейчас там отдыхают местные( по лесам на джипе легко проехать) и редкие тюлени.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:01
        0




        Если пройти еще на север вдоль побережья, то обнаружите вот такую позицию береговой артиллерии( явно построенную сразу после войны, до ракет- последнее ДМБ,выведенное зеленой краской- 1951) Один из бункеров вымыло из песчаного берега и он несуразно валяется на пляже. А чуть подалее- наши лиепайские башни- близнецы yes дальномерный пост. И природа красивая. А если пойдете в лес от побережья- там практически ГОРОД- заброшенные военные базы,заросшие малиной вперемешку с остатками колючки,когда-то бывшей под напряжением. Интересно, ее специально там сажали? Явно не дикая- здоровенные ягоды как в дорогом магазине. В тех заброшках можно днями гулять, рассуждая о бренности бытия и неумолимом ходе истории.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 11:09
          0
          [center] В этом доме останавливался Петр 1й,когда проезжал через Либаву.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 11:15
            0
            А это остатки чего-то фортификационного уже на юге города Лиепая, в ста метрах( примерно) от моря. Много там такого добра.
  3. Unknown
    Unknown Сегодня, 07:05
    -2
    Ливонская война 1558—1583 годов, Русско-шведская война 1590—1595 годов, Северная война 1700-1721 годов , и потом ещё три войны со шведами(1741—1743 1788—1790 1808—1809) годов, говорят о том, что Россия не могла мирится с тем, что всё побережье Балтики открыто для непрошенных гостей. Любой заморский варяг, мог с Прибалтики прогуляться по Северо-Востоку России. Надо было запечатывать этот проходной двор, что в РИ и делали, создавая на побережье ВМБ, укрепляя Моонзу́ндские острова, артиллерийскими морскими батареями. После развала РИ, и последовавшей Гражданской войной, образовались Прибалтийские лимитрофы .Очень скоро, Советское государство поняло ,что добрососедские отношения отношения с ними ,не складываются, от слова совсем .Начались территориальные претензии, за ними и конфликты .Но главное, они были с радостью, готовы открыть свои двери, любым варягам. Терпеть такое СССР был не намерен, и 1940- году закрыл эти двери. Потом была ВОВ ,и немцы через Прибалтику и Северо-Восток дошли до Ленинграда, потом с большой неохотой начали откатываться назад, и последними сдались в Курляндии .Все уроки СССР после войны учел , создал в Прибалтике ряд ВМБ, и баз ВВС, сеть аэродромов ПРИБВО. Создал заново всю инфраструктуру портов. И вот в 1991 году ,просто бросив всё , сбежали с Прибалтики. Да там столько коренного населения, никогда не жило, сколько Россия там за все времена оставила, обильно полив кровушкой. Только по этой причине, уходить было не надо. Уходя оставайся, вот какой лозунг должен быть. А сейчас все повторяется снова, двери открыты , варяги заморские прибывают,, и призывы оттуда ох не дружелюбные. История к сожалению не учит их, да и наше руководство тоже.
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: Unknown
      Надо было запечатывать этот проходной двор, что в РИ и делали, создавая на побережье ВМБ, укрепляя Моонзу́ндские острова, артиллерийскими морскими батареями.

      Ну да, при первом же шухере этот "запечатанный двор" предполагалось оставить без боя. Эвакуация УОПП, вывод кораблей в Ревель и подготовка к уничтожению портовой инфраструктуры начались до объявления войны Германией РИ. Транспорт Анадырь с тремя лодками УОПП вышел из Либавы уже 29-го июля.
  4. Силуэт
    Силуэт Сегодня, 08:12
    +1
    Вьюноши пишется через "И", грамотеи.
  5. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 08:22
    -3
    . Всё это ясно, неясно только, почему на эту роль была выбрана находящаяся в 80 км от границы Либава.


    Потому же , почему было выбрано место под город и крепость Владивосток, расположенное так же близко от границы (и ничего с Владивостоком не случилось)

    Не меньшей "глупостью" было, видимо, строительство порта Романов-на-Мурмане (смотрим расстояние до границы и почти там же база флота), как и обустройство порта и Михайловской крепости в Батуми и пр.

    Немцы оказались вообще итиотами: строили они строили всякие порты-крепости-города Мемель, Данциг, Пиллау, , Кенигберг и пр и пр -а владеют ими пользуются совсем-совсем другие.

    А надо им было плюнуть на них и развивать по максимуму только Росток и Киль...

    Государства развиваются, не предполагая потери территорий .

    Что же касается страшной полезности русской крепости 19 века сегодняшнему НАТО, то можно заметить, что Либава была первоклассным морским портом задолго до начала стр-ва укреплений....
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:38
      -1
      Цитата: Ольгович
      Государства развиваются, не предполагая потери территорий .

      Резонно. Но возможность войны государство должно предполагать, не так ли? Накануне ПМВ Либава была базой ВМС мирного времени и в случае БД не имела перспектив обороны. Поэтому и оставлена была за несколько суток до объявления кайзером войны РИ.
  6. Nurdom
    Nurdom Сегодня, 08:31
    +3
    Я там родилась. Родители служили в Лиепае. В начале 90 всё бросили.
    В/ч расформировали. Отправили кого куда. Мы послонялись по гарнизонам, пока не осели под Москвой.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:06
      +1
      Я там тоже родился. В начале 90х приехал туда с просторов СССР, чтобы получить латвийское гражданство. Сейчас в Англии живу.
  7. Niko
    Niko Сегодня, 10:32
    0
    Уже больше ста лет прошло с начатого,и так и не законченного строительства.Автор всерьёз полагает что нато до сих пор пользуется плодами тех"ошибок"?