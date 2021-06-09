Либавская мышеловка

Чем не устраивал русских моряков Кронштадт и Гельсингфорс в конце 19 века, в принципе, понятно и объяснимо: флот рос как на дрожжах, главным противником России становилась Германия, которая тоже начала постройку мощнейших ВМС, и флоту для противостояния новым угрозам требовалась незамерзающая база и крепость на Балтике. Всё это ясно, неясно только, почему на эту роль была выбрана находящаяся в 80 км от границы Либава – хороший коммерческий порт мирного времени и никакая база на случай войны.
Хотя таких загадок в нашей истории хватает, и разгадки обычно просты и понятны – в данном случае Александр III был уверен, что Россия гораздо сильнее Германской империи, и война будет не оборонительной, а наступательной, соответственно, база и ремонтные мощности, вынесенные вперёд к линии фронта – решение умное. В 1890 году как-то так оно и было, Либава наш ответ на Кильский канал и зримое воплощение настроений адмиралов:
«Основная задача для наших морских сил в Балтийском море заключается в обеспечении за нами первенствующего значения, сравнительно с флотами других прибрежных держав. Для этого флот наш должен не уступать германскому, а если возможно, то иметь перевес над ним в открытом море. Оборона берегов Балтийского моря должна быть активная, не допускающая блокады и готовая воспользоваться всяким удобным случаем для перехода в наступление.»
Собственно говоря, для чего нужна база вблизи германской границы, и не скрывали:
«Наша оборона Балтики должна быть организована не в виду случайного столкновения с Англией, а в виду неизбежной борьбы с Германией, которая будет борьбою за мировое значение русской державы и за самое ее существование в настоящих границах. Между тем, для успеха в этой борьбе нам безусловно необходимо господство в Балтийском море... всего важнее создать в Балтике — и именно в Либаве — сильно укрепленный незамерзающий порт, способный служить убежищем нашей броненосной эскадре.»
И в 1890 году великий князь и генерал-адмирал Алексей Александрович таки добился начала материального воплощения своих политических фантазий:
«Это первенствующее условие как для фактического заявления о владычестве нашем в Балтике, так и для действий против неприятельских портов и высылки отрядов в крейсерство или на соединение с возможным союзником; словом — для предприятий наступательных, которые необходимы великой морской державе, обязанной поддерживать свое влияние на различных театрах войны.»
Стройка шла тяжело, постройка с нуля главной базы самого большого флота России и одновременно крепости – предприятие недешёвое и долгое, да и вечный наш принцип «гладко было на бумаге» тоже никуда не делся, так, оказалось что «незамерзающая» Либава вполне может зимой замерзать, там возможны морозы свыше 20 градусов и сильные шторма, денег хронически не хватало, и флот, соответственно, не строился так, как предусмотрено двадцатилетней программой, в связи с чем запланированное количество доков и мастерских тоже урезали. Одним словом, пятилетний план постройки города и крепости был сорван, и стройка века в исполнении императорской России затянулась на 14 лет, высасывая из и так тощего бюджета деньги, нужные на Тихом океане, на Мурмане, на укрепление Моонзунда и постройку кораблей...
Планы постоянно корректировали, изменяли, Николай Второй так вообще считал:
«нельзя ограничиться уже исполненными работами по сооружению порта и что его нужно продолжать расширять, насколько это необходимо для будущего Балтийского флота.»
Уже после начала Русско-Японской войны, что до 1917 года Либава должна стать главной базой флота способной вместить:
«9 новых эскадренных броненосцев, 7 старых броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 6 старых крейсеров 1-го ранга и 28 миноносцев.»
С Либавы вышли Вторая и Третья Тихоокеанские эскадры, а дальше, к счастью для бюджета и здравого смысла, всё замерло. Замерло, потому как не стало ни броненосцев новых, ни старых, ни береговой обороны, ни денег… Пал недостаточно укреплённый Порт-Артур и неукреплённый Сахалин, а то, что осталось на Балтике, могло тягаться на равных разве что со шведами. Надо было всё начинать с нуля, и дурную игрушку, в которую вколотили десятки миллионов казённых денег, бросили. Точнее, не бросили, а сделали её тем, чем она и была пригодна быть – базой лёгких сил. Саму Либавскую крепость упразднили в 1907 году, а строителей убрали. Дальше были семь лет мира и тишины, которые Либава провела в качестве одной из баз на Балтике, провинциальных и третьестепенных. А потом была война.
Либава на войне
На начало Первой мировой в Либаве базировался учебный отряд подводного плавания, отряд гидроавиации, и заходили редкие корабли Балтфлота. Реально с Либавы в боевые походы ходили две британских субмарины и наша ПЛ «Крокодил». 17 апреля 1915 года, во время немецкого наступления, поступил приказ – Либаву оставить: что-то взорвали, что-то затопили, и 24 апреля в город вступили немцы. Хохзеефлоте должен был быть благодарен России – получить первоклассный порт с доками, казармами, ремонтными мастерскими и развитой сетью железнодорожных путей во время войны – это ли не подарок? Немцы, кстати, порт использовали активно, и те попытки вывести из строя огромный комплекс сооружений, которые произвело русское командование, этому помехой не стали. А вслед за немцами пришли англичане, чья Балтийская эскадра приобрела надёжную базу во время интервенции.
Подбивая же итоги – Либава Российской империи не пригодилась вообще. В качестве временной базы для ПЛ подошла бы любая рыбацкая деревушка. А вот немцам и англичанам, против которых с таким пафосом порт Александра Третьего проектировался и строился, база послужила верно, лишний раз доказав одну простую истину – вопросы логистики на войне первичны. И от худшего спасла Русско-Японская война, повернись политика по-другому, и мы рисковали получить Порт-Артур на Балтике, а вьюношы в школах, помимо героической обороны Севастополя с гибелью флота, изучать героическую оборону Либавы с... Мышеловка тогда не сработала, мы всего лишь построили противнику замечательную базу, которая по итогам войны досталась латышам, союзным враждебной новорождённому СССР Антанте, и потенциальную угрозу на Балтике. Хотя это не сработало, и спустя 25 лет в Либаву вернулись законные хозяева.
Лязг капкана
В возвращённой в родную гавань Либаве сохранилась серьёзная инфраструктура флота, а главное – отличный завод. Началось формирование Прибалтийской ВМБ и в её составе – Либавской базы, которой командовал капитан 1 ранга Клеванский. Самих сил в Либаве было немного: пять торпедных катеров, четыре охотника, девять пограничных катеров и три батареи – две 130 мм и одна 180 мм. В этом смысле, в отличие от времён царских, на Либаву смотрели трезво. Но завод... Ремонтных мощностей на Балтике жутко не хватало и на 22.06.1941 года в Либаве на ремонте находились эсминец «Ленин» и 15 подводных лодок. Штурм города начался уже 23 июня, а уже 29 июня город пал. В отличие от времён царских, держали его до конца, но ситуацию это не исправило, в Либаве были потеряны:
«В ночь на 24 июня не имевшие возможность покинуть базу были взорваны экипажами подводные лодки «М-71» (командир капитан-лейтенант Л.Н. Костылев), «М-80» (командир капитан-лейтенант Ф.А. Мочалов), «С-1» (командир капитан-лейтенант И.Т. Морской), «Ронис» (командир капитан-лейтенант А.И. Мадиссон), «Спидола» (командир старший лейтенант В.И. Бойцов). Эскадренный миноносец «Ленин» с разобранной машиной и снятой артиллерией также был уничтожен собственным экипажем. Был взорван ледокол «Силач».»
Кроме того, при прорыве с базы исправных кораблей и судов погибли ПЛ «С-3», «М-78» и два ТКА. В самой базе было потеряно:
«До начала войны на складах в Либаве находилось 493 мины (по другим данным, 3.532 мин и защитника), 146 торпед, 41 трал, 3.000 глубинных бомб, 9.761 тонна мазута, 1.911 тонн соляра, 585 тонн бензина, 10.505 тонн угля (по другим данным, всего 15.000 тонн горючего).»
Множество имущества. Капкан с лязгом захлопнулся. Оборона города обошлась РККА в 10 тысяч человек. А дальше Либава снова служила немцам до самого конца войны, освобождён был город только 9 мая 1945 года.
И снова
Фото: kultpohod.wordpress.com
В послевоенные годы на Либаве базировались в основном подводные лодки устаревших типов. Самое интересное, что там размещалось уже к закату страны – 14 эскадра подводных лодок, ядром которой были наши уникальные уродцы – дизельные ПЛ с баллистическими и тяжелыми крылатыми ракетами проектов 629 и 651. Смысл в этом был – устаревшие и уязвимые лодки если где и могли отработать по НАТО своим оружием – так это на Балтике. Но пришёл 1991 год, лодки бросили, как и береговую базу, и 1 июня 1994 года последние уже российские корабли покинули порт. Долго ещё латыши разбирали полузатопленные советские субмарины... Сейчас в Лиепае база НАТО, и снова построенная за очень дорого бессмысленная и вредительская крепость служит врагам России. Исключая послевоенный период, когда она пригодилась нашей стране, Либава помогала немцам (дважды, в сумме семь лет из восьми двух мировых войн), англичанам, Антанте, НАТО...
Остаётся лишний раз помянуть недобрым словом Алексея Александровича, императора Александра Третьего и его адмиралов, выстроивших такую классную крепость для врагов России на Балтике. А закончить стоит ещё зимней новостью:
«В Лиепае в данный момент расквартировано девять структур латвийского министерства обороны, в том числе военные корабли, подразделения гражданского ополчения «Земессардзе» и т. д. План развития военной базы в этом городе разбит на два этапа. В течение первого этапа планируется построить казармы, здание штаба, столовую, склад продуктов, медицинский центр, спортивный комплекс, гарнизонный склад, склады «Земессардзе» и морских сил, ремонтную мастерскую, транспортные боксы и т. д. На втором этапе будут построены склад боеприпасов, заправочная станция, пристани и другие объекты. Тут стоит напомнить, что порт Лиепаи периодически используется для выгрузки тяжелой техники НАТО, прибывающей в Латвию для участия в учениях.»
Просто дабы оценить – сколько может стоить одна ошибка.