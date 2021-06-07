Боевые корабли. Крейсера. Все началось не с сакуры

Говоря о легионе японских легких крейсеров, начинать надо с начала. Началом, то есть, первыми легкими крейсерами, были два крейсера типа «Тенрю». Предшественники, которые могли бы претендовать за звание первых. Крейсера типа «Тикума» относились все-таки к бронепалубным крейсерам.
Первые легкие крейсера появились в соответствии с изменившимися условиями флотской концепции, где флотилии эсминцев начинали играть весьма значительную роль в составах любого флота. Эсминцам требовались корабли поддержки, то есть, лидеры. Бронепалубные крейсера не годились на роль защитников эсминцев, поскольку не обладали надлежащей скоростью хода.
Им на смену должны были прийти новый корабли, более быстрые. Вообще новый тип кораблей проектировался именно исходя из требований по сопровождению эсминцев и защите их от небольших кораблей противника.
Проектирование новых крейсеров началось в 1915 году. Естественно, при работе над проектом, японские конструкторы посматривали в сторону британских кораблей, за основу был взят проект крейсера «Даная».
Но потом, в угоду концепции применения, облик и содержание нового корабля начали менять. Крейсер-лидер эсминцев должен был ходить со скоростью не меньше подопечных и на соответствующую дальность. Дальностью хода японские эсминцы отличались всегда, так что и лидер должен был соответствовать.
Так что немудрено, что итоговый облик «Тенрю» очень сильно напоминал эсминцы типа «Каваказе», которые проектировались параллельно, а изогнутый форштевень взяли от эсминца «Исоказе».
Машины тоже решили использовать от эсминца. Они были в состоянии дать планируемую скорость в 30 узлов и обеспечить требуемую дальность, так как работали на нефти. Это значительно экономило вес, при одинаковой дальности плавания нефти требовалось меньше, чем угля.
Чтобы обеспечить высокую скорость, корпус был спроектирован очень узким, что создало дополнительные нагрузки на корпус. Корпус делился водонепроницаемыми переборками на 15 отсеков. Продольные переборки и противоторпедная защита отсутствовали, принесенные в жертву экономии веса. Двойное дно было только в районе артиллерийских погребов и машинного отделения.
Бронирование
Вероятным противником крейсеров типа «Тенрю» считались американские эсминцы с их калибром 102-мм. Основные механизмы машинного и котельного отделений защищал бронепояс высотой 4,27 м и длиной всего 58,6 м.
Бронепалуба имела толщину от 22 до 25,4 мм. Бронерубка бронировалась листами толщиной 51 мм, башни ГК прикрывались листами брони 20 мм. Погреба боезапаса находились ниже ватерлинии, потому не бронировались.
Энергетическая установка
Чтобы разогнать крейсер водоизмещением 3 500 тонн до требуемых 33 узлов проектной скорости, понадобились три ТЗА общей мощностью 51 000 л.с. Энергетическая установка полностью соответствовала установке эсминцев тина «Каваказе».
ТЗА питали паром десять котлов Kampon «RO GO». Изначально планировалось оборудовать все корабли нефтяным отоплением, но впоследствии, из-за нехватки нефти, от этой идеи отказались. В итоге на типе «Тенрю» конфигурация котлов была следующая: 6 больших котлов и 2 малых на нефтяном отоплении и 2 малых котла на смешанном.
Котельное отделение на три отсека.
В первом два малых котла на смешанном топливе работали через дымовую трубу №1.
Во втором были установлены два малых котла на нефти, которые тоже выводились на дымовую трубу №1 и два больших котла, которые выводили через дымовую трубу №2.
В третьем котельном отделении находились четыре больших котла, которые выводились на дымовые трубы №2 и №3.
По проекту корабли должны были вмещать в топливные хранилища 920 т нефти и 150 т угля. Расчетная дальность плавания составляла: 6 000 миль на 10 узлах, 5 000 миль на 14 узлах, и 1 250 миль на 33 узлах.
Экипаж и обитаемость
Экипаж кораблей состоял из 337 человек, из них 33 офицера. Условия обитаемости были на обычном уровне для японских кораблей, то есть ниже среднего по мировым меркам.
Каюты офицеров находились на нижней палубе в кормовой части корабля, позади машинного отделения. На одного офицера приходилось 6,7 кв. м. жилой площади. Матросы размещались в носовой части корабля перед котельными, на верхней и нижней палубах. На одного матроса приходилось 1,38 кв. м. на человека.
Освещение и вентиляция жилищных помещений были естественными, через иллюминаторы.
Вооружение
Главный калибр крейсеров составляли 140-мм одноорудийные установки по две в носовой и кормовой части корабля.
Наведение орудий производилось вручную, скорость горизонтального и вертикального наведения равнялась 8 град/с, углы возвышения были в промежутке от -5° до +20°.
Дальность полета снаряда весом 38 кг при максимальном угле возвышения достигала 15,8 км. Заряжались орудия вручную, заряжать можно было при любом угле возвышения ствола. Подача снарядов и зарядов производилась тоже вручную, с помощью системы механических цепных подъемников.
Боевая скорострельность таким образом на 100% зависела от орудийной прислуги и составляла до 6 выстрелов в минуту.
Боезапас 110 снарядов на ствол, всего 440 снарядов.
Вспомогательное и зенитное вооружение
Зенитное вооружение состояло из одного орудия калибром 80-мм.
Орудие стреляло снарядом весом 6 кг на расстояние 7,2 м при угле возвышения 75 градусов и 10,5 км при угле возвышения 45 градусов. Скорострельность 13-20 выстрелов в минуту. Все процессы производились вручную, соответственно, скорострельность зависела от выучки прислуги.
Боекомплект состоял из 220 снарядов.
ПВО ближнего радиуса обеспечивали два зенитных пулемета 6,5-мм, которые устанавливались между дымовыми трубами №2 и №3. Этот автомат был японской копией французского «Гочкиса» образца 1900 года.
В целом, для 1915 года зенитное вооружение было весьма приличным. Конечно, во Вторую Мировую корабли входили с иным вооружением.
Минно-торпедное вооружение
Так как крейсер был просто раскормленным эсминцем, а тогдашняя концепция предполагала установку торпедных аппаратов на все что плавает, соответственно, «Тенрю» исключением не стали.
Два трехтрубных поворотных торпедных аппарата калибра 533-мм размещались в диаметральной плоскости корабля и могли выдать залп из шести торпед на любой борт. Боекомплект состоял из 12 торпед.
Кроме того, на «Тенрю» было оборудование для постановки мин рельсового типа по обе стороны от кормовой надстройки. Боекомплект состоял из 30-48 мин различных типов.
Если сравнивать с одноклассниками (британские «Даная», «Каледон»), то японский крейсер был скорее лидером эсминцев, чем полноценным крейсером. Японские корабли были быстрее, дальность хода имели примерно такую же, как британские легкие крейсера, а вот в плане вооружения японские корабли уступали, и уступали значительно. Все-таки 6 х 152-мм против 4 х 140-мм – это очень существенно.
Так что если «Тенрю» и представляли для кого опасность, так это для миноносцев и эсминцев. Что было подтверждено их службой во время войны.
Боевое применение
«Тенрю»
Заложен 11 марта 1918 г, спущен на воду 26 мая 1919 г, введен в строй 20 ноября 1919 г.
До начала Второй Мировой войны «Тенрю» прошел несколько модификаций. В основном они касались зенитного вооружения. Сперва 6,5-мм пулеметы заменили на 13,2-миллиметровые Type 93, в декабре 1940 года вместо пулеметов были установлены два двуствольных 25-мм автомата Type 96, а в феврале 1942 года установили еще два двуствольных 25-мм автомата.
В целом, конечно, неудовлетворительно.
Боевое крещение «Тенрю» принял в бою у Шанхая в 1932 году, участвуя во Второй японо-китайской войне. Там имела место быть высадка десанта, которую прикрывали линейный крейсер «Кирисима», легкие крейсеры «Тенрю» и «Юра» и 4 эсминца. Этого хватило, чтобы отогнать корабли шанхайского флота, обеспечить высадку крупного десанта и работу авианосцев «Кага», «Хосе» и гидроавиатранспорта «Ноторо», самолеты которых бомбили Шанхай.
В 1938 году крейсер снова оказался у берегов Китая, прикрывал десанты и осуществлял блокаду побережья. Затем корабль использовали в качестве учебного.
В конце 1940 года «Тенрю» прошел модернизацию, в ходе которой смешанные котлы были заменены на нефтяные, установлена бронекрыша на мостике и добавлены два 25-мм зенитных автомата.
Начало Второй Мировой войны для Японии крейсер встретил в море, в составе эскадры кораблей, идущей захватывать остров Уэйк. Первый штурм был отбит, но в результате второго, 20 декабря 1941 года, Уэйк был захвачен.
В 1942 году «Тенрю» прикрывал высадку десантов и транспортные конвои к островам Новая Ирландия, Новая Британия, Соломоновы острова и Новая Гвинея.
В конце января - начале февраля 1942 года IJN Tenryū конвоировал десантные транспорты при вторжении на Новую Ирландию и Новую Британию, а затем был направлен на патрулирование района Каролинских островов.
9 августа 1942 года «Тенрю» принял участие в ночном бою у острова Саво, в ходе которой семь японских крейсеров (5 тяжелых и 2 легких) в сопровождении одного эсминца столкнулись с восемью американскими крейсерами (6 тяжелых и 2 легких) и 15 эсминцами.
Бой закончился полным разгромом американской эскадры. Были потоплены четыре американских тяжелых крейсера, один крейсер и два эсминца сильно повреждены. На счет «Тенрю» было записано потопление двумя торпедами крейсера «Куинси» и участие в потоплении тяжелых крейсеров «Астория» и «Канберра». Ответным огнем крейсера «Чикаго» были нанесены небольшие повреждения, 23 члена экипажа погибли.
Крейсер "Куинси" незадолго до своей гибели в лучах прожекторов японских кораблей
Более чем достойный результат.
Далее крейсер снова принимал участия в операциях в районе Новой Гвинее, прикрывал высадки десантов, эвакуировал десантников и потопил британский транспорт водоизмещением 3 000 тонн.
2 октября 1942 года, стоя у причала в Рабауле, «Тенрю» получил бомбу с американского бомбардировщика В-17. Погибло 30 членов команды, но корабль быстро отремонтировали, и он присоединился к так называемому «Токийскому экспрессу», конвою из Рабаула на Гуадалканал, который постоянно осуществлял доставки различных грузов на остров.
Прикрывая конвой крейсер неоднократно вступал в сражения с американскими самолетами, торпедными катерами, но обошлось без повреждений.
Принимал участие «Тенрю» и в налете на «Хендерсон-Филд», американский аэродром на Гуадалканале в ноябре 1942 года. Налет откровенно не удался, авиация американцев отогнала японские корабли, но «Тенрю» снова остался цел. Крейсеру повезло намного больше, чем коллеге «Кинугаса», которого американские торпедоносцы отправили на дно.
16 декабря 1942 года «Тенрю» и 4 эсминца вышли от Шортленда к Новой Гвинее для высадки десанта. 18 декабря десант был успешно высажен, корабли отправились в обратный путь. «Тенрю» конвоировал пустой транспорт, на который вышла в атаку американская подводная лодка «Альбакор».
Лодка выпустила в транспорт три торпеды, одна из которых догнала «Тенрю» и разворотила ему корму. Машинное отделение было затоплено, крейсер потерял ход и электроснабжение, из-за чего встали помпы, откачивающие воду. И в довершении всего возник пожар, который тоже не удалось потушить из-за неработающих насосов. Пожар, правда погас, когда крейсер начал погружаться, но это было уже несущественно.
В 23.20 19 декабря 1942 года «Тенрю» затонул. Погибли 23 члена экипажа, остальных подобрали эсминцы группы.
«Тацута»
Заложен 29 мая 1918 г, спущен на воду 31 мая 1919 г, введен в строй 31 мая 1919 г.
ТТХ и вооружение не отличались от первого корабля серии, в процессе модернизаций 6,5-мм пулеметы были заменены сперва на 13,2-мм пулеметы, а потом на 25-мм зенитные автоматы, число которых было доведено до десяти.
Боевую службу начал в сентябре 1924 года, охраняя военные перевозки в Китай. Участвовал в учениях Соединенного флота. Во время учений 19 марта 1924 года тараном утопил подводную лодку №43.
"Тацута" на фоне "Нагато" и "Мутцу"
В марте 1934 года, действуя в районе китайского побережья в рамках Второй японо-китайской войны, принял участие в спасении потерпевшего крушение эсминца «Томодзуру».
В 1938 году принимал участие в блокаде китайских портов.
После начала Второй Мировой войны, «Тацута» принимал участие в захвате острова Уэйк. После успеха операции крейсер перевели на Кваджалейн, где он вошел в состав Южного оперативного соединения.
"Тацута" и эсминцы 2-й флотилии
Прикрывал высадку десантов на Рабаул, Новую Британию, Лаэ, Саламуа, Новую Гвинею. Участвовал во вторжении на Порт-Морсби, оккупации Бугенвиля, Шортленда, Киэта, Мануса и Островов Адмиралтейства. Конвоировал транспорты в «Токийском экспрессе» на Гуадалканал из Рабаула.
Далее была высадка японских войск в Новой Гвинее, на острова Бун, Гуденаф, Таупота, на побережье залива Мильн. Обстреливал побережье острова Лаби, поддерживая высадку десанта на остров.
В сентябре 1942 года, участвуя в операции по эвакуации десанта с острова Бун, потопил британских транспорт «Аншан».
В 1943 году, после продолжительного ремонта, крейсер базировался на атолл Трук, откуда сопровождал транспорты с грузами на остров Понапе.
1944 год прошел в конвоировании транспортов на Амой и Марианские острова.
12 марта 1944 года «Тацута» вышел из Йокосуки, сопровождая конвой из пяти транспортов с грузами на Сайпан. В районе острова Хачидзё-дзима (архипелаг Идзу) конвой атаковала американская подводная лодка «Сэнд Лэнс», выпустившая по конвою шесть торпед.
Две торпеды попали в корму «Тацуты» и через 20 минут крейсер затонул. Погибло 45 членов экипажа.
Что можно сказать об этих кораблях в виде итога? Только то, что это были довольно удачные корабли. Быстрые, маневренные, с хорошей дальностью действия. Откровенно слабым было вооружение, но, как показала практика, живучесть у крейсеров была еще хуже. Одна торпеда для крейсера – это мало, но «Тенрю» хватило. А две торпеды не оставили никаких шансов «Тацуте».
По факту это все-таки были скорее раскормленные лидеры эсминцев, нежели полноценные крейсеры. Так что в принципе, финал довольно закономерный.
Однако стоит сказать, что «Тенрю» стали отправной точкой для дальнейшего развития класса японских легких крейсеров. И на этом пути японские конструкторы создали корабли, о которых мы поговорим дальше. Они того стоили.