Кто остановит бегство ученых из России?

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Парадокс дня сегодняшнего. Чем больше нам говорят о том, что мы на верном пути, тем больше становится вопросов на тему того, куда нас заведет этот верный путь.
Сейчас мы рассмотрим ситуацию, которая складывается давно и не является секретом ни для кого. Возможно, стоило бы и засекретить, чтобы все было ровно и гладко, но, увы, не догадались власти так поступить.
А потому сейчас мы обратимся к цифрам и фактам из доклада главного ученого секретаря Российской Академии наук, профессора, доктора экономических наук, Николая Кузьмича Долгушкина, которые он озвучил в своем выступлении на Ассамблее РАН 20 апреля этого года.
Долгушкин сообщил, что научная сфера теряет ученых с катастрофической скоростью и ускорением.
Если в 1990 году СССР занимал одно из первых мест в мире по количеству ученых, занятых в сфере исследований и разработок, количество составляло почти миллион, 992 тысячи человек, то сегодня в России эта цифра намного меньше – 348 тысяч человек.
Люди продолжают не просто прекращать работу в исследовательской сфере, а уезжают за рубеж. И отток ученых за границу вырос по сравнению с 2012 годом в пять раз. В 2012 году Россию покинуло около 14 тысяч человек, в 2019 году – около 70 тысяч. В 2020 году уровень оттока был ниже, но вызвано это в первую очередь ограничениями по коронавирусу.
В 2018 году Россия занимала четвертое место в мире по количеству исследователей, в 2021 году страна опустилась на шестое место.
Здесь стоит посмотреть на основные причины того, почему ученые так активно уезжают. Нельзя назвать одну или две причины. Здесь целый комплекс причин. Экономических, социальных, политических. В итоге – миграция, отток умов и очень нерадостные перспективы в будущем. Как я уже говорил в предыдущих материалах на подобную тему, российская система ЕГЭ не в состоянии породить новых Капиц и Алферовых. Она родит ограниченных во всем потребителей.
Но вернемся к проблемам.
Первая. Отсутствие внимания со стороны государства к развитию науки и технологий.
Это так, нашему государству совершенно не интересны новые технологии и научные открытия, если они не принесут быстрой прибыли. Зачем тратить деньги на НИОКРы, если проще протянуть еще один чудо-газопровод, который будет исправно приносить денежку и властным чиновникам, и их хозяевам?
Данные за все тот же 2019 год. Кто сколько тратит в мире на НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
10.Россия. 37 млрд долларов.
9. Бразилия. 38 млрд. долларов.
8. Великобритания. 46 млрд. долларов.
7. Индия. 50 млрд. долларов.
6. Франция. 61 млрд. долларов.
5. Южная Корея. 75 млрд. долларов.
4. Германия. 115 млрд. долларов.
3. Япония. 170 млрд. долларов.
2. Китай. 440 млрд. долларов.
1. США. 520 млрд. долларов.
Комментарии? Излишни.
Можно еще добавить, что существует мировой рейтинг академических суперкомпьютеров, способных решать задачи высшей сложности, версия Linpack. Сегодня в Топ-500 лидирует Китай с 226 машинами (почти половина рейтинга), второе место у США с 114 машинами. Третьи японцы, у них 29 компьютеров.
Россия? Россия делит 16-23 место с такими странами, как Австралия, Арабские Эмираты, Тайвань, Швейцария, Индия, Швеция, Финляндия. 2 (ДВЕ) машины в ТОП-500. И, естественно, даже не в первой сотне.
Если открутить время всего на 10 лет назад, то в 2010 году российских компьютеров в ТОП-500 было 8…
Вообще перечисление негативных моментов можно продолжать бесконечно. Но самый здесь негативный – это то, что о необходимости развивать науку и совершенствовать технологии у нас много говорят и мало делают. Говорят и обещают каждый год, с трибун самой разной высоты. Слов – потоки, реки. Дел – ручейки.
В основном, надо признать, у нас все происходит так: президент в какой-то своей очередной речи (например, послание Федеральному собранию) делает акцент на том, что нам надо развивать науку, потому что… потому что надо. Далее все, к кому это относится, начинают бегать, как жуки-водомерки перед дождем, суетиться, делать десятки громких заявлений, в общем – полная имитация кипучей деятельности. И далее тишина. До следующей речи.
И так из года в год.
А ведь еще молодой президент Владимир Путин в начале двухтысячных (да, 20 лет назад) много говорил о том, что нам просто необходима высокотехнологичная экономика. В итоге новые и именно высокотехнологичные танки и самолеты собираются вручную поштучно.
Еще одна порция цифр. От той самой Высшей школы экономики, которую так ненавидят «правильные» патриоты. В изложении канала РБК. Конечно, эти цифры неправильные и не соответствуют действительности, потому как их излагают так называемые «либералы». Не те либералы, которые в команде у Путина (он сам так сказал, если что), а какие-то другие «либералы». В кавычках.
В чем разница – сказать сложно, но вот «либералы», которые из ВШЭ (никого не смущает пусть, что у большей части команды президента дипломы именно оттуда, а у некоторых еще и ученые степени есть), 13 апреля этого года опубликовали большой доклад о реальном месте России в мировом производстве высокотехнологичных продуктов.
Россию там относят к четвертой и низшей группе. Ибо доля страны в мировом экспорте высокотехнологичных продуктов составила за период с 2002 по 2018 год всего 0,2-0,5%. Да и то, в основном за счет продажи оружия и оборудования для атомных станций.
Доля в производстве микрочипов – аж 0,7%.
Для сравнения, доля США (это страна, которая кроме печатания долларов и авианосцев больше ничего не умеет) – 68%. Американцы сами собирают 12% мирового рынка чипов и другим дают поработать. Тайвань – 22%, Южная Корея – 21%, Япония – 17%, Китай – 12%, Евросоюз – 6%. Ну и всякие там Мексики, Канады и Сингапуры на подтанцовках.
А у нас? А у нас в 2019 году банк ВТБ обанкротил за невыплату кредитов завод «Ангстрем-Т», который должен был стать предприятием по производству микросхем технологии 90 нм с перспективой до 65 нм.
Но сроки запуска были сорваны, банк забрал 100% акций, «Ангстрем-Т», входящий в компанию «Ангстрем» (Бывший советский НИИ-36, ведущее предприятие по выпуску микроэлектроники), объявлен в прошлом году банкротом. Второе (после материнского) предприятие по мощности выпуска чипов.
Действительно, все же можно в Китае купить. Пока можно.
И не удивительно, что ECI (индекс экономической сложности экономики страны) России – 49-й в мире (0,34 на 2017 год). И нас опережают такие развитые страны, как Польша (1,18), Венгрия (1,44), Эстония (1,02), Мексика (0,98), Литва (0,94), Беларусь (0,86), Латвия (0,70), Украина (0,52).
Индекс ECI завит от длин производственных цепочек, разнообразия экспорта, размера добавленной стоимости и глубины ее генерирования.
Комментарии?
Вторая проблема. Бедность и нищета.
Это такая составляющая нашего бытия… Особенно в свете того, что государство с ней активно борется, с нищетой и бедностью. Но все становится год от года хуже. Цены на продукты питания растут, рост доходов за ними не поспевают. Продовольственная инфляция – значительно выше европейской.
Помните, в начале своего президентского пути Владимир Путин обещал, что Россия через 10 лет перегонит по уровню жизни Португалию? Перегнала. Только не Россия Португалию, а Румыния Россию.
Факт опять же, ВВП Румынии выше, чем ВВП России, как не изгаляйся в подсчетах. В номинале, в паритете – выше, и все. А если верить Государственной Счетной палате РФ, то темпы роста экономики в России в три раза ниже среднемировых. Понятно, что половцы подгадили в те времена, но вот имеем то, что имеем.
То есть, несмотря на огромнейшие запасы всего (что очень активно продается) Россия в целом довольно бедная страна. А в бедной стране обычно не до исследований.
А какие могут быть исследования, если на дворе холодная война, гонка вооружений, враг у границ и все в таком духе?
Конечно, НИОКРы ведутся, но естественно, в военной области. Нужна новая техника, чтобы сдерживать агрессора, который вот-вот придет, чтобы забрать все полезные ископаемые России себе. Как утверждают наиболее патриотично настроенные граждане. Хотя они (ископаемые) и так по «Потокам» идут совершенно беспрепятственно, если что. И любая агрессия только нарушит устоявшийся ход снабжения той же Европы углеводородами и прочими богатствами нашей земли.
Кто-то решит, что я не прав. Хорошо, в комментариях можно рассказать, где наша наука совершила очередной не имеющий аналогов в мире прорыв. Практический, естественно. В космической сфере, например. Там все демонстрируют свои умения и возможности весь мир. Мы не можем пока продемонстрировать модуль «Наука», которому скоро 30 лет стукнет. Если уже не стукнуло.
Или корабль нового поколения, не королевский «Союз»… Многоразовый… Про микросхемы я уже говорил, там все шикарно.
Так что если убрать все разработки в военной сфере, наш багаж реализованных научных разработок более чем скромен.
Но это нормально. Для реально бедной страны, которая со всех сторон окружена врагами. Такого в мировой истории было много, ничего удивительного нет.
Так что бегство наших хороших ученых от нищенских зарплат туда, где их знания реально нужны и могут быть хорошо оплачены – это тоже нормально. И в мире есть много стран, готовых покупать наши кадры.
И вот тут мы переходим к третьей причине.
Третья причина. Политическая.
Вот тут все очень просто. Надо просто понимать, что любой ученый – он в той или иной степени либерал и вольнодумец. Так творческие мозги устроены у людей. Поиск истины, от этого никуда не деться.
И любому такому искателю истины (во всем) хотелось бы комфортно жить. Не только с финансовой точки зрения, но и с общественной.
Наше государство последние годы работает исключительно в сторону разработки запретительных актов. Вся деятельность нашей странной по составу Госдумы сведена к одному: запретить, обложить штрафами, еще раз запретить, повысить штрафы, запретить даже думать о том, что запрещено. Прикладываем к этому результаты наших «честнейших и прозрачных» выборов, результаты которых на 98% известны заранее – и понятно, что далеко не всем приятно жить в такой атмосфере.
Скажете, «а вот в девяностые…»? Говорите. Но в девяностые основное большинство не знало, куда нас занесет в итоге. И по извечной русской душевной составляющей просто верило в то, что «все наладится». Даже в самые жуткие времена всеобщей смуты и беспредела.
А сегодня как раз все весьма ясно и понятно. Кому-то нравится, куда ведут страну руководители, кому-то нет. От наиболее «патриотичных» пользователей даже у нас можно услышать: «не нравится – валите туда, где вам лучше!».
Так вот они и валят.
Можно набрать сотни тысяч в Росгвардию, можно излупцевать дубинками не только все реально протестующих, но и тех, кто потенциально протестует.
Простите, но настоящий ученый, интеллигент в лучшем смысле этого слова, он на митинг не пойдет. Да, может письмо написать или чье-то подписать. Но бензин с маслом в бутылки разливать он не станет. И на полицию с кулачками не бросится. Он проголосует ногами и чемоданом. Как тысячи других.
И так происходит. В не самые голодные и беспредельные 2015-2019 годы один за другим были побиты рекорды по запросам на «гринкарту». Доходило до 400 тысяч в год. Такого даже в лихие девяностые не было.
А теперь есть. А дальше будет хуже.
Я писал о просто шедевральном «Законе о просветительской деятельности». И уже пошли «рекомендации» ученым на тему того, что надо меньше контактировать с иностранными коллегами. Мало ли что…
Про гранты на совместные проекты тоже лучше забыть. 100 долларов – и ты иноагент. Меченый. Неблагонадежный. Сотни ученых России писали гневные письма, пытались объяснить, что невозможно без внешних контактов прогрессировать… Бесполезно. Наша певческо-спортсменско-артистическая Дума все приняла. Как обычно, размыто и непонятно. Так, что был бы человек – статья будет.
Ну что же, если так выходит, что руководство страны хочет устроить очередной «железный занавес», понятно, что наиболее развитые индивидуумы не захотят за ним жить.
К сожалению, сегодняшнее руководство страны не совсем ясно представляет себе последствия закручивания гаек. Причем, все это на фоне полнейшей деградации системы образования, культуры (один кинематограф чего стоит) и падения нравов. В особенности – телевидения.
Умным людям может быть сложно жить и работать в таких условиях. И за такие зарплаты. И этим вполне легально пользуются те, кому нужны хорошие мозги. Пусть и чужие. Потому отток ученых, которым будут предлагать приличные условия для работы за границей, будет только расти.
А новых ученых с такой прекрасной системой образования, мы навряд ли вырастим на замену. По крайней мере, очень в этом сомневаюсь.