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Мертворожденные. Советские дизельные ракетные ПЛ

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Мертворожденные. Советские дизельные ракетные ПЛ

Неприятный для нас факт, но к середине 50-х годов мы проигрывали холодную войну. И дело было не в боезарядах, их мы производили не хуже американцев, а в доставке этих самых зарядов на территорию США.


Самолет Ту-4А устарел. Ту-16 не дотягивал по дальности. Знаменитых «Медведей» – Ту-95 – начали эксплуатировать только в 1956 году, и их было мало, крайне мало, а с учетом необходимости прорыва мощного ПВО США затея была практически безнадежной.

Ракеты?

Р-5, конечно, машина хорошая и даже, можно сказать, эпохальная, но дальностью только 1200 км. По Европе – хорошо, по США – никак.

А вот у противника был порядок – во-первых, огромный флот стратегических бомбардировщиков, во-вторых – шла разработка «Юпитеров», которые в конце 50-х появятся у границ СССР, и «Поларисов» для подводных лодок. Разрабатывались «Атласы» (на вооружении с 1958 года) и «Торы». Одним словом, нас могли достать, а мы – только нанести удар по европейским союзникам США. Нужен был ответ, и он был найден в виде подводных лодок.

Если ракеты не способны долететь – их можно довести до места, благо проработки были. Целых две – во-первых, баллистическая ракета Р-11 с дальностью в 260 км, а во-вторых, крылатая ракета П-5 с дальностью 500 км. Со вторым все было дольше, а вот первое пошло быстро.

В январе 1954 года проведено совещание конструкторов, а уже в июне 1956 года первая переоборудованная ПЛ проекта В611 вступила в строй. Результат вышел неоднозначным – на изначально торпедную лодку взгромоздили две баллистических ракеты Р-11ФМ с дальностью 150 км и боевой частью в 10 килотонн. Подготовка старта – два часа, потом всплытие и пуск ракет в надводном положении. Все это, конечно, очень плохо, но шанс. Теоретически такая лодка могла прорваться к побережью США и, опять же – теоретически нанести удар по приморским городам.

Теоретически – потому как дальности хода не хватало, что, впрочем, в мирное время решаемо. Выбора особого не было. И слегка улучшенный проект перестройки субмарин 611 в ракетоносцы – АВ611 стартовал.

Всего в 1957–1958 годах переоборудовали 5 субмарин этого типа. Проект был откровенно никакой, и в 1966 году ракетное вооружение было демонтировано. Первый блин вышел скорее комом, но дал опыт и хотя бы теоретический шанс поразить недосягаемого ранее противника.

Русский гольф



Тем временем, пока наши «Зулу» делали первые пуски, проработка носителей БР шла по двум направлениям – атомные и дизельные ПЛ.

С атомными было все грустно, о них я напишу в следующий раз. А с дизельными процесс пошел – новый проект 629, конечно, не поражал воображение. Все тот же надводный старт, правда, дорабатывалась ракета Р-13 с дальностью в 600 км, но с теми же проблемами – жидкое топливо и 4 минуты на пуск в надводном положении. Впрочем, первые три ракетоносца получили Р-11ФМ, промышленность и наука не успевали.

Разработка БР с подводным стартом шла вовсю, будущая Р-21 сулила немало выгод, но ядерный аргумент нужен был здесь и сейчас. И в 1957 году начинается строительство серии в 24 ракетоносца. Вышло спорно, по крайней мере, до перевооружения на Р-21, но три аргумента в одну мегатонну на каждом корабле придавали уверенности и сдерживали заокеанского противника.

Последний «Гольф» вошел в строй в 1962 году, когда уже вовсю строили ракетоносцы атомные. Спустя два года в серию пойдут АПЛ проекта 667А, и к концу 60-х годов новенькие ракетоносцы окажутся безнадёжно устаревшими и ненужными. Хотя даже раньше, уже к Карибскому кризису, СССР накопит Ту-95, появятся МБР Р-7, будут вестись проработки более серьезных ракет...

Но «Гольфы» оставят в строю, правда, там, где потише – на Тихом океане, а с 70-х – и на Балтике: считалось, что именно они гарантируют ответный удар по европейским странам НАТО.

Как по мне – списывать новые корабли было глупо, для экспериментов и испытаний их было слишком много, вот и служили... Даже один ракетоносец в «Командире счастливой Щуки» сняли.

Сейчас сложно судить – оправданна ли была такая спешка с постройкой огромного количества лодок, но во время Карибского кризиса вся надежда была именно на них. За все время эксплуатации потерян один корабль – «К-129» в 1968 году, тот самый, нос которого американцы поднимут с глубины 4 км в рамках операции «Дженифер». Одна ПЛ была передана Китаю, став его первым и на долгое время единственным ракетоносцем. Она тоже погибла, по слухам и сплетням, столкнувшись с советской АПЛ.

Челомеевщина



Вторым нашим шансом дотянуться до США были стратегические крылатые ракеты.

В 1959 году на вооружение принята ракета П-5 академика Челомея с дальностью до 500 км и боеголовкой в 200 килотонн. На тот момент эта ракета по характеристикам была не сильно и хуже Р-13 и обладала тем же недостатком – надводным стартом, что демаскировало подводные лодки.

Сразу же началась постройка АПЛ и переоборудование средних дизельных лодок проекта 613 под новое оружие. Переделок было две – проекты 644 и 665 по шесть единиц каждого проекта. Карьера переделок оказалась еще короче, чем у «Гольфов» – к середине 60-х оказалось, что ПВО США перехватывает КР П-5 влегкую, и их перевели на Балтику и Черное море, где еще были шансы отработать по целям, а спустя десятилетие тихо порезали. Но на короткий срок, выпавший на период Карибского кризиса, эти корабли и ракеты стали аргументом, способным атаковать базы ВМС НАТО.

Но это еще не конец истории.

На базе П-5 была разработана ПКР П-6 и по-своему уникальная лодка проекта 651, прозванная американцами «Джульетта», которая и должна была нести 4 П-6. Уникальность была в том, что к концу 50-х все-таки осознали – обычная дизельная ПЛ как носитель ракетного оружия предельно уязвима. И «Джульетту» планировали оснастить новой аккумуляторной батареей – серебряно-цинковой, позволявшей ПЛ пройти под водой 810 миль. Но что-то пошло не так. И ссора с Китаем, откуда и поступало серебро для АКБ, превратила эти корабли в обычные посредственности.

Надводный старт ракет, малая скорость, относительно высокая шумность, две системы управления (изначально лодки рассчитывали на использование П-5 и П-6) , отказ от маломагнитной корпусной стали... Тем не менее кораблей построили 16 единиц, введя последний в строй флота аж в 1968 году. Построили, дабы думать – что с ними делать. Под них даже разрабатывали малогабаритный реактор (яйцо Доллежаля), но в разумные сроки не взлетел и этот проект. В итоге лодки оказались на излёте карьеры в основном на Балтике и ЧФ, своеобразном кладбище неудачных проектов.

Если же подвести итог, то СССР выстроил 39 дизель-электрических субмарин с баллистическими и крылатыми ракетами и переоборудовал, не считая экспериментальных образцов, еще 17 кораблей других проектов. В итоге – 56 дизельных ракетоносцев. Все с надводным стартом ракет, все предельно уязвимые и устаревшие едва ли не на стапелях.

Правильно ли это?

Конечно же, правильно.

В отличие от США, которые могли работать по нам с Европы, мы могли дотянуться до их территории только по морю. Даже появление МБР Р-7 это не очень-то изменило – долгая подготовка на открытом стартовом столе делала ракету предельно уязвимой для первого удара.

Есть ситуации, когда делают плохо от отсутствия ума, а есть – когда по-иному не выйдет. И флот дизельных ракетоносцев именно тот случай. Ну, за исключением «Джульетт», которые с пятого корпуса надо было снимать со строительства. Но там сработала инерция. Остальные – именно тот аргумент, который перевесил чашу весов в сторону мира, а не войны. В 1962 году США приходилось учитывать 69 Р-13 и 20 П-5, способных поразить их берега. И в этом смысле все было сделано верно, как бы ни парадоксально звучала идея строить дизельные ракетоносцы.

Другой вопрос – почему не переоборудовали потом?

Но и здесь не все так однозначно – дорого. В чем-то повторилась история конца XIX – начала XX веков, когда корабли устаревали еще на стапелях, а попытки обогнать время порождали уродцев.

Именно об уродцах и ошибках – в следующей статье о советских АПЛ первого поколения.
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22 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. prior
    prior Вчера, 18:41
    +16
    Автор конечно построил бы всё и сразу и самолёты, и ракеты, и подводные лодки.
    Хотелось бы у него узнать на какие средства и на каком оборудовании? на основании каких знаний и какого опыта? какими специалистами?
    Хорошо быть правильным и бескомпромиссным "задним" умом.
    1. красноярск
      красноярск Вчера, 20:47
      +6
      Цитата: prior
      Автор конечно построил бы всё и сразу и самолёты, и ракеты, и подводные лодки.
      Хотелось бы у него узнать на какие средства и на каком оборудовании? на основании каких знаний и какого опыта? какими специалистами?
      Хорошо быть правильным и бескомпромиссным "задним" умом.

      Вы очень невнимательно прочитали статью. Акценты в статье расставлены правильно. Автор никого не критикует. Просто он рассказал о том, что было. Сделать лучше, чем было сделано, невозможно. В то время и в тех условиях. И автор об этом говорит.
  2. Xlor
    Xlor Вчера, 18:48
    +18
    Всего несколько лет назад закончилась война, продукты продавались по карточкам, а почти все население поголовно ходило в телогрейках... Какие тут могут быть атомные подлодки?
    1. SovAr238A
      SovAr238A Вчера, 21:02
      +1
      Цитата: Xlor
      Всего несколько лет назад закончилась война, продукты продавались по карточкам, а почти все население поголовно ходило в телогрейках... Какие тут могут быть атомные подлодки?


      Особенно, если не знать, про размер технологической помощи Китаю.
      Наши затраты на помощь в развитии экономики Китая были в 5 раз больше, чем суммарные затраты на план Маршалла...
    2. bandabas
      bandabas Вчера, 21:41
      +3
      Вообще то продуктовые карточки в СССР отменили в 1947 году. 14 декабря 1947 года вышло Постановление Совмина СССР, ЦК ВКП(б) N 4004 «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» за подписью Сталина и Жданова. Задача была стабилизировать экономику. В той же Великобритании карточки отменили только в 1954 году.
  3. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 19:10
    +3
    хорошая статья ,все правильно описано,но очень коротко,а ведь там было полно столкновений разных конструкторских идей и направлений
  4. mark1
    mark1 Вчера, 19:20
    +15
    Про "мертворожденные"- не очень удачное название. Какие же они мертворожденные? они функционировали и представляли угрозу(какую/никакую) и долгое время. В Средиземное море ходили...
  5. knn54
    knn54 Вчера, 19:45
    +13
    Первыми быть тяжело-НИКТО не знал, как обеспечить безопасность старта, как защитить подводную лодку от раскаленных газов, выдержит ли ракета многосуточную качку и давление на глубине.
    Тем не менее СССР стал первой страной, обладавшей подводными лодками с баллистическими ракетами
    Во время первого в мире пуска (16.09.55г) на борту ДЭПЛ находились: главные конструкторы,будущие академики:
    -баллистической ракеты Р-11ФМ— С.П. Королев;
    - подводной лодки проекта В611 — Н.Н. Исанин,
    И главный инициатор создания ракетных подводных лодок заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирал Л.А. Владимирский.
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:53
    +4
    Теперь легко можно сравнивать, что было неправильно или не так.
    А тогда просто не могли создать того, что было нужно, по объективным причинам.
    Делали, что могли и как могли ....
  7. Undecim
    Undecim Вчера, 20:07
    +8
    А вот у противника был порядок – во-первых, огромный флот стратегических бомбардировщиков, во-вторых – шла разработка «Юпитеров», которые в конце 50-х появятся у границ СССР, и «Поларисов» для подводных лодок. Разрабатывались «Атласы» (на вооружении с 1958 года) и «Торы». Одним словом, нас могли достать, а мы – только нанести удар по европейским союзникам США. Нужен был ответ, и он был найден в виде подводных лодок.

    Автор плохо знаком с вопросом.
    В США тоже существовала проблема доставки и там точно так же пытались приспособить в качестве носителей дизель-электрические подводные лодки. И результат был ничуть не лучше, даже хуже, так как ракета Regulus после всплытия извлекалась из ангара и устанавливалась на пусковую установку.

    Для владеющих языком потенциального противника - https://www.owlapps.net/owlapps_apps/articles?id=67019&lang=en
  8. Baron Pardus
    Baron Pardus Вчера, 20:13
    +10
    Вы абсолютно забываете об анологичной программе у США. ДПЛ носители КР "Regulus" Практически ровестники своих Советских эквивалентов. Пуск Regulus был НАДВОДНЫМ. Я был на такой лодке. Growler. Taм на экскурсии старые моряки открыто говорили что эти ПЛ были смертниками. И что никто не ожидал что они выживут. В лучшем случае их потопят ПОСЛЕ пуска КР. Так что если Вы критикуете советские ПЛ - носители стратегических КР, то все те же недостатки присущи Американским ДЭПЛ носителям стратегических КР. Дальность полёта Regulus 1 - 925км. Совсем другое дело что в США гораздо быстрее создали МБР подводного старта Полярис и АПЛ "Джордж Вашингтон" под них. Даже после появления Трайдента, Полярисы остались на вооружении ещё долго. Отличная была ракета. "Lunch the Polaris, the end doesn't scare us. When it will cease, the warheads will all RUST IN PEACE" - Megadeth.
    1. ANB
      ANB Вчера, 21:10
      0
      . Я был на такой лодке. Growler

      А я был на нашей 629 пр. На экскурсию нас водили в Лиепае.
      Прошлись по лодке, посмотрели на койку прямо на дизеле.
      И решили, что подводники на дизелюхах уж очень героические. А мы, по возможности, хотим служить на атомных :)
  9. Вася Санта
    Вася Санта Вчера, 20:15
    0
    «Неприятный для нас факт, но к середине 50-х годов мы проигрывали холодную войну»))) И в конечном итоге её проиграли.
  10. val43
    val43 Вчера, 20:26
    +2
    Цитата: prior
    Хорошо быть правильным и бескомпромиссным "задним" умом.
    По диагонали читаем? Автор как раз и акцентирует внимание на том, что делали так не потому, что не хотели или не умели, а потому, что в тех условиях по иному и быть не могло. И какими недолугими не казались бы те ракетные дизелюхи, свою задачу они выполнили. И выполнили на "ять"! А по сему честь и слава конструкторам, их создавшим, рабочим, их построившим, и безмерное уважение ребятам, на них служившим. Как служивший на их далеком потомке РПКСН К-447 проекта 667Б пишу. С них все начиналось.
  11. Luty
    Luty Вчера, 20:29
    +2
    Задним умом все сильны.А вот попробуй выполнить задачу имея то что имеешь. ?))
  12. smaug78
    smaug78 Вчера, 20:30
    -1
    Самсонов, тьфу Иванов, уже и до подводных лодок дотянулся, начав с истории ПМВ и ВОВ. И с таким жу результатом. Двоечник - всегда двоечник...
  13. doktorkurgan
    doktorkurgan Вчера, 20:44
    0
    Даже один ракетоносец в «Командире счастливой Щуки» сняли.

    Там же, ЕМНИП, пр. 613 в роли "щуки" был?
  14. seregin-s1
    seregin-s1 Вчера, 20:50
    +1
    Такое ощущение, что автор торопился. Минимум информации и никакой истории. Даже википедия даёт больше информации. Кстати "мёртворождённые" были в строю до конца 80-х. В 89-м одна из них с подвесным реактором стояла в Ара-губе, сам видел.
    1. Вольтер
      Вольтер Вчера, 23:40
      0
      Точнее говоря даже до начала 90-х. В Лиепае, будучи на стажировке, был на 651 проекте, в море выходил на Л-2
  15. ramzay21
    ramzay21 Вчера, 21:18
    +4
    На самом деле мы все должны быть благодарны всем тем, кто создавал ракетно-ядерный щит. Не ошибается тот кто ничего не делает.
  16. Басарев
    Басарев Вчера, 22:40
    0
    Не лучше ли было уже тогда признать, что Холодную нам не выиграть? И начать договариваться со Штатами насчёт циилизованного разрешения конфликта
    1. MooH
      MooH Вчера, 23:39
      0
      Вот Горбачёв и договорился. Очень цивилизованно. Как Вам результат? Мне почему-то не очень.