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Тульские «Вихри-М» в противостоянии с перспективными ЗРК IM-SHORAD. Уникальный козырь армейской авиации ВКС России

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Тульские «Вихри-М» в противостоянии с перспективными ЗРК IM-SHORAD. Уникальный козырь армейской авиации ВКС России

Недавно опубликованная на «YouTube»-канале концерна «Калашников» видеодемонстрация успешно осуществлённых в марте 2021 года натурных испытаний 22 усовершенствованных противотанковых/многоцелевых тактических ракет 9А4172К «Вихрь-1» в очередной раз укрепила нас во мнении о филигранно точных алгоритмах функционирования быстродействующих сервомашинок управления створками аэродинамических рулей данных ПТУР, которые с точностью до тысячных долей секунды синхронизированы с режимами работы систем стабилизации/коррекции линии визирования и лазерно-лучевых модулей управления, интегрированных в элементную базу мультиспектральных оптико-электронных прицельных комплексов ГОЭС-451, размещаемых на ударно-разведывательных вертолётах Ка-52М.


Помехозащищённость полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения и высокие ЛТХ противотанковых/многоцелевых ракет «Вихрь-1» обеспечат доминирование армейской авиации ВКС России на ТВД в сложной помеховой обстановке и при задействовании противником передовых высокомобильных войсковых ЗРК IM-SHORAD


Так, запечатлённые в режиме сверхвысокоскоростной серийной съёмки, терминальные участки траекторий полёта ПТУР 9А4172К «Вихрь-1» с моментами попадания в определенные участки лобовой и одной из бортовых проекций неподвижного основного боевого танка условного противника окончательно подтвердили озвученное несколькими годами ранее одним из компетентных представителей оборонно-промышленного комплекса утверждение о способности комплекса «Вихрь-М» наносить хирургически точные удары в наиболее уязвимые участки лобовой или бортовых проекций бронетехники вероятного противника (к примеру – в нижнюю лобовую деталь корпуса/НЛД, маску орудия, триплекс мехвода или прицел-дальномер наводчика EMES-15 танка «Leopard-2A5/7», представляющего собой сектор со сниженной эквивалентной стойкостью от БОПС/КС).

И действительно, продолжение программы поэтапной модернизации противотанкового/многоцелевого ракетного комплекса 9К121М «Вихрь-М» с сохранением традиционной полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения ПТУР 9М127-1/9А4172К обеспечит экипажам ударно-разведывательных вертолётов Ка-52/М возможность выполнения боевых операций даже в крайне сложной помеховой обстановке (при активном радио- и оптико-электронном противодействии со стороны противника).

Реализации данного оперативно-тактического преимущества поспособствует высокая помехозащищённость приёмника лазерно-лучевого канала наведения, обусловленная, во-первых, размещением последнего в хвостовом отсеке ПТУР «Вихрь-1» (за «экраном» корпуса, прикрывающим от воздействия средств оптико-электронного противодействия противника), во-вторых, направленностью его телесного угла сканирования в заднюю полусферу (в направлении излучающего модуля лазерно-лучевого канала, установленного на вертолёте-носителе).

Более того, малая площадь миделевого сечения (обусловленная 125–130-мм диаметром корпуса изделия), в совокупности с малой площадью носовых аэродинамических рулей, обеспечивает ПТУР «Вихрь-1» коэффициент эффективной отражающей поверхности (ЭОП/ЭПР) порядка 0,008–0,01 кв. м, заметно уменьшая (до 3–5 км) дальность её обнаружения и захвата на точное автосопровождение посредством многофункциональных АФАР-радаров обнаружения и целеуказания RPS-72 eMHR и/или RPS-82 ieMHR, интегрированных в радиоэлектронную архитектуру перспективных американских войсковых ЗРК IM-SHORAD.

И это не говоря уже о высоких средних скоростях полёта «Вихрей-1» на маршевом и терминальном участках траекторий (порядка 610 и 500 м/с соответственно), которые заметно превышают скоростной лимит (порядка 415 м/с) обнаруживаемых и сопровождаемых радарами RPS-42 pHMR, RPS-72 eHMR и RPS-82 ieMHR воздушных объектов, что и вовсе ставит под сомнение возможность пеленгования уникальных тульских ПТУР радиолокационными средствами самоходных ЗРК IM-SHORAD.
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43 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tucan
    Tucan Вчера, 05:19
    +19
    Набор аббревиатур, банальностей и переливание из пустого в порожнее. negative
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 05:41
      +8
      Цитата: Tucan
      Набор аббревиатур, банальностей и переливание из пустого в порожнее. negative

      это ещё ничего,это обычно у Даманцева, необычно то, что в положительном ключе статья (всехпобедим).. чаще наоборот.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 05:59
        +7
        почему бы видео не вставить?
        1. Назар
          Назар Вчера, 13:32
          +9
          Дедкастарый - Видео - good , но суть дела в том, что это всё ещё не ракета : "выстрелил и забыл" - опять "... с сохранением традиционной полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения ..." . то есть носитель запустив ракету должен торчать на виду у противника, пока ракета не достигнет цели, 30 ть лет после СССР и всё никак ... печально.
      2. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 06:55
        +4
        "Мне бы шашку, да коня..."
        А такие цифро - буквы...
        Это все не для меня....

        Даманцев пишет свои статьи криптографическим стилем, что бы у присутствующих здесь шпионов западных крыша поехала! laughing
    2. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 06:22
      +14
      Цитата: Tucan
      Набор аббревиатур, банальностей и переливание из пустого в порожнее. negative

      Зато пишет как...
      Недавно опубликованная на «YouTube»-канале концерна «Калашников» видеодемонстрация успешно осуществлённых в марте 2021 года натурных испытаний 22 усовершенствованных противотанковых/многоцелевых тактических ракет 9А4172К «Вихрь-1» в очередной раз укрепила нас во мнении о филигранно точных алгоритмах функционирования быстродействующих сервомашинок управления створками аэродинамических рулей данных ПТУР, которые с точностью до тысячных долей секунды синхронизированы с режимами работы систем стабилизации/коррекции линии визирования и лазерно-лучевых модулей управления, интегрированных в элементную базу мультиспектральных оптико-электронных прицельных комплексов ГОЭС-451, размещаемых на ударно-разведывательных вертолётах Ка-52М.

      И это одно предложение...
    3. Бережливый
      Бережливый Вчера, 07:36
      +3
      Евгений, теперь есть такой боевой режим ракеты "стабилизация в полете "???Я то наивно думал, что стабилизацию ракете придает специальный механизм, типа гироскопов, возможно комбинирование программно -механического стабилизатора, но отдельный боевой стабилизационный режим ракеты, это сверфеномен! belay belay belay
    4. Умник
      Умник Вчера, 10:41
      +4
      Без системы выстрелил и забыл это все фуфло
  2. riwas
    riwas Вчера, 05:23
    +9
    ЗРК IM-SHORAD не предназначен для перехвата ПТУР «Вихрь-1». Эту проблему США предполагают решать путем уничтожения носителей, делая ставку на завоевание господства в воздухе.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 05:27
    +1
    Ну если на американском ЗРПК так и будут Стингеры с Хеллфайрами, то преимущество нашего комплекса налицо.
    1. zyablik.olga
      zyablik.olga Вчера, 06:27
      +6
      Цитата: Владимир_2У
      Ну если на американском ЗРПК так и будут Стингеры с Хеллфайрами, то преимущество нашего комплекса налицо.

      Простите, а в каком американском зенитном комплексе используются "Хеллфайры" ?
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 06:30
        +1
        Цитата: zyablik.olga
        а в каком американском зенитном комплексе используются "Хеллфайры" ?

        В этом самом ИМ-ШОРАД.

        1. zyablik.olga
          zyablik.olga Вчера, 06:32
          +5
          Цитата: Владимир_2У
          В этом самом ИМ-ШОРАД.

          Это серийный комплекс? what И как ПТУРы против вертолётов применяют?
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Вчера, 06:46
            +2
            Цитата: zyablik.olga
            Это серийный комплекс? what И как ПТУРы против вертолётов применяют?
            В статье упомянут именно этот комплекс. А насчёт ПТУР, вопросы к разработчику.
            От себя: если Хеллфайры неопасны вертолёту то это ещё более приятное известие, не находите?
          2. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Вчера, 06:56
            +2
            Да, в серию пошёл. Создан в первую очередь против БПЛА 1-3 групп. ПТУРы против вертолетов и БПЛА отлично работают. Противопоставление IM-SHORAD и Ка-52 с Вихрями бред Даманцева.
          3. Фёдор М
            Фёдор М Вчера, 14:56
            0
            В Сирии же вальнули вертушку из Tow
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 05:45
    +13
    Более того, малая площадь миделевого сечения (обусловленная 125–130-мм диаметром корпуса изделия), в совокупности с малой площадью носовых аэродинамических рулей, обеспечивает ПТУР «Вихрь-1» коэффициент эффективной отражающей поверхности (ЭОП/ЭПР) порядка 0,008–0,01 кв. м, заметно уменьшая (до 3–5 км) дальность её обнаружения и захвата на точное автосопровождение посредством многофункциональных АФАР-радаров...
    На середине абзаца пришлось сделать перекур и собраться с мыслями. Пока курил подумал - или я, военный человек с высшим образованием тупой или у автора такая фишка. Т.к. на сайте 7лет без месяца, то с облегчением принял второе.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 05:49
      +3
      Цитата: rotmistr60
      На середине абзаца пришлось сделать перекур и собраться с мыслями. Пока курил подумал - или я, военный человек с высшим образованием тупой или у автора такая фишка. Т.к. на сайте 7лет без месяца, то с облегчением принял второе.

      да уж... с Дамнцевым,без перекура-никак... yes
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 06:06
    +10
    Вот рассеянный я человек...рассеянный ! Мне бы , как Профессор, по заголовку "вычислить" Автора...а я "с ходу" стал читать ... и лишь после прочтения первых 2-3 строк "догадался" ,кто Автор ! Вот о других авторах приходится иной раз гадать ..."или?,или ?"...! С Даманцевым всё легче и проще ! Его литературный стиль ,как почерк(!)...не меняется с годами !
    Итак...что же мы имеем с Евгения ? Имеем "хвалебную оду" ПТ-ракете 9М127-1 , в просторечии именуемой "Вихрь-1" ! Немножко стало странно... мне почудилось (или не почудилось? what )... что ранее Евгений ,наоборот, печалился о преимуществе натовских ПТ-ракет 3 поколения над российским "2 поколением"....! Но...может мне показалось ? fool Ну что ж... "обкашляем" доводы Евгения ? .
    Увы,но мне пришлось отказаться от точного "цитирования " Даманцева ,ввиду объёмности его "цитат" и обилия "терминов", чуждых простому народу с ВО ! Главные похвальные доводы в "адрес" 9М127-1 -это описание скрытности применения "вихрей" и "врождённая " стелс -невидимость ПТ-ракет ! "Вихрь" трудно обнаружить даже радаром ? Почти невозможно засечь лазерный луч , упирающийся в зaднuцy 9М127 ? Может и трудновато...! Но невозможно ли ? Во первых, можно обнаружить сам вертолёт ...и радаром, и по работе его лазерного дальномера ! (вертолёт лишён возможности производить запуск ПТ-ракет , спрятавшись в овражке или за зданием ...!) Во вторых, пуск ракеты можно засечь и без радара, и без луча с помощью ИК/УФ-детекторов ! А далее, вертолёту необходимо торчать ,как "тополю на Плющихе" несколько секунд , пока ПТ-ракета наводится по лучу на цель ! В это же время ,противник может пальнуть в направлении вертолёта пару нурсов с "противолазерной" аэрозолью и дистанционным взрывателем...
    P.S. Миль пардон ! Вынужден срочно прерваться ... Дела-ссс !
    1. sot
      sot Вчера, 06:19
      +10
      Ну что Вы так г-на Даманцева fellow он вон новое слово употребил - филигранно! Старается чертяга)))

      А аналог Hellfire нам нужен в товарных количествах, для ударов в прямой видимости самое то. Американцы его тысячами употребляют))

      Хуже то, что как недорогой боеприпас Вихрь-1 в количестве 2200 шт стоил 13 млрд руб. то есть почти 6 млн за шт. Как тот же Hellfire. Как так то?
      1. Intruder
        Intruder Вчера, 09:45
        +2
        едорогой боеприпас Вихрь-1 в количестве 2200 шт стоил 13 млрд руб. то есть почти 6 млн за шт. Как тот же Hellfire. Как так то?
        Зато наш, и филигранно-управляемый - целые секунды, в режиме висения носителя на поле боя, российские вертолетчики - через одного герои и нечего им 3 поколение юзать, трусливо скрываясь за складки местности, выставляя одну надвтулочную станцию РЛС, как другие всякие: европейцы и американцы, потенциальные недрузья!? good
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 10:37
        +5
        Да "заковыка" то в том,что "Вихрь" не является "аналогом " " Хеллфайра" ! "Хеллфайр" -ПТ-ракета с полуактивной лазерной ГСН....а "Вихрь" -лазерно-лучевое "телеуправление", к коим относится и радиокомандное наведение ! "Теоретически " вертолётчик с "хеллфайром" может договориться с наземным авианаводчиком и ,укрываясь в "складках местности" пальнуть им по противнику... а авианаводчик лазерным целеуказателем навести "хеллфайр" на цель ! Премия за подбитый танк -пополам ! Возможно наведение "хеллфайра" лазером БПЛА ! Увы, такие манипуляции недоступны для "вихря" !...
        1. sot
          sot Вчера, 11:03
          +3
          Все верно! В нашей стране создание ракет типа «запустил-забыл» все время считалось нецелесообразным по соображениям сложности и стоимости. Всю дорогую и сложную аппаратуру управления предлагалось поместить на летательном аппарате-носителе или на наземной платформе. За счет этого соотношение боевых качеств и стоимости соответствовало требованиям военных. И вот теперь наши же военные закупают Вихрь по цене Hellfire! Прекрасное решение. good
        2. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Вчера, 11:08
          +7
          Hellfire это семейство ракет. Есть различные ГСН, в том числе полностью автоматические.

          AGM-114L Hellfire LongBow
          Производство: 1995-2005
          Цель: Все бронированные угрозы
          Дальность действия: 8000 м (8700 ярдов)
          Руководство:
          Стреляй и забудь о радиолокационном искателе миллиметровой волны (ММВ) в сочетании с инерциальным наведением
          Возможность самонаведения в неблагоприятных погодных условиях и наличие боевых обскурантов
          Программируемое плавление и наведение
          Боеголовка: 9 кг (20 фунтов) тандемный кумулятивный заряд фугасная противотанковая (ТЕПЛОВАЯ) (Нечувствительная боеголовка боеприпасов)(IM)
          L-7/8A Counter-UAS/Counter-Litoral варианты с бесконтактным взрывателем и Взрывно-осколочной гильзой

          AGM-114N Hellfire (MAC)
          Производство: 2003–Настоящее время
          Цель: Здания, Мягкокожие Цели, Корабельные Цели
          Дальность действия: 8000 м (8700 ярдов)
          Руководство:
          Полуактивное лазерное самонаведение
          Радиолокационный искатель миллиметровых волн
          Боеголовка: Металлическая Усиленная Зарядно - Поддерживающая Волна Давления С Задержкой Срабатывания Взрывателя

          AGM-114R Hellfire II (Hellfire Romeo)
          Производство: 2012–настоящее время
          Цель: Все цели
          Дальность действия: 8000 м
          Руководство:
          Полуактивное лазерное самонаведение
          Боеголовка: Многофункциональная боеголовка, уменьшенный чистый вес взрывчатого вещества для низкого сопутствующего ущерба (R-9E и R-9H).
          Удельная стоимость: $99 600 (All-Up Round, 2015 USD)
          1. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Вчера, 11:32
            +1
            Цитата: OgnennyiKotik
            Hellfire это семейство ракет

            Сударь ! Нам это известно ...но в данном случае комменты крутятся округ ближайшего "аналога" "Вихря" ...коим является ПТ-ракета "хеллфайр" с полуактивной лазерной ГСН, производимая ,примерно , в тот же период , что и разработка,принятие на вооружение ПТ-ракеты 9М127 "Вихрь" ! Зачем вы "встряли " с "Хеллфайр Лонгбоу" ( АРЛ.ГСН ) ? Речь -то шла не об этой ракете ! Можно,конечно, было "вспомнить" и "Бримстоун"(английский вариант "Хеллфайра" с АРЛ.ГСН и ПАЛ.ГСН...), но зачем ? Если речь зашла не об этом !
          2. Narak-zempo
            Narak-zempo Вчера, 19:42
            0
            Стреляй и забудь о радиолокационном искателе миллиметровой волны (ММВ) в сочетании с инерциальным наведением
            Возможность самонаведения в неблагоприятных погодных условиях и наличие боевых обскурантов
            Программируемое плавление и наведение

            Чё за ахинея? А ещё на автора наезжают.
      3. SovAr238A
        SovAr238A Вчера, 12:54
        +3
        Цитата: sot


        Хуже то, что как недорогой боеприпас Вихрь-1 в количестве 2200 шт стоил 13 млрд руб. то есть почти 6 млн за шт. Как тот же Hellfire. Как так то?


        А с какой стати - в эпоху капитализма - Вихрь должен стоить дешевле?
        Если все материалы, используемые в нем - идут по биржевым ценам.
        Вся компонентная база и у нас и у них делается с малым количество выхода годных изделий - что тоже не способствует снижению себестоимости.
        Более низкая стоимость оплаты труда в РФ, нивелируется низкой производительностью, доработками напильником, раздутым штатом и социалкой на предприятиях.

        Так что хорошо, если стоит столько же.
        Сейчас практически все предпосылки к тому, что самая современная военная техника, которую разрабатывали уже в РФ - гораздо дороже по себестоимости - западных образцов.
        1. Narak-zempo
          Narak-zempo Вчера, 20:07
          0
          Цитата: SovAr238A
          Более низкая стоимость оплаты труда в РФ, нивелируется низкой производительностью, доработками напильником, раздутым штатом и социалкой на предприятиях

          Социалку пора порезать.
    2. Narak-zempo
      Narak-zempo Вчера, 14:40
      -4
      Цитата: Nikolaevich I
      А далее, вертолёту необходимо торчать ,как "тополю на Плющихе" несколько секунд , пока ПТ-ракета наводится по лучу на цель

      Вертолёту совершенно необязательно при этом висеть и ждать, он вполне способен маневрировать.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 15:43
        +1
        Цитата: Narak-zempo
        Вертолёту совершенно необязательно при этом висеть и ждать, он вполне способен маневрировать.

        Способен ,но в пределах...в определённых пределах ! И вот этими пределами его маневренность ограничена ! Это как с ракетами "воздух-воздух" с полуактивной радиолокационной ГСН ! Когда приняли на вооружение такие РВВ, то решили, что всё будет абгемахт ;т.к. на полигонах проверили , что при наведении этой РВВ , сам истребитель может маневрировать ...не шибко,конечно...в определённых пределах ,но может! Радар может автоматически удерживать цель до определённого ракурса согласно "способностям" антенны во время маневрирования истребителя ! Мол,ему хватит ! Но не хватило! Когда начались реальные воздушные бои...да еще...ближние бои , и пилотам истребителей пришлось энергично маневрировать ,иной раз, на пределах возможностей самолёта и пилота... то происходил срыв наведения (!)...и эффективность таких РВВ устремилась к нулю !
  6. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 07:08
    +2
    Цитата: Doccor18
    И это одно предложение...

    Прямо Лев Толстой.
  7. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 07:42
    +6
    Коротко так, точность работы рулей направления, залог попадания ракеты в цель.
  8. Intruder
    Intruder Вчера, 09:56
    +2
    Я один заметил, целую серию смелых и не очень однозначных допущений:
    1.
    с моментами попадания в определенные участки лобовой и одной из бортовых проекций неподвижного основного боевого танка условного противника

    2.
    в совокупности с малой площадью носовых аэродинамических рулей

    3.
    продолжение программы поэтапной модернизации противотанкового/многоцелевого ракетного комплекса 9К121М «Вихрь-М» с сохранением традиционной полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения ПТУР 9М127-1/9А4172К

    Т.е. как говорил дедушка Шипунов (царствие небесное умному конструктору..) - " я радиолокаторами - не стреляю...", и после смерти тоже, "продолжатели его дела" решили не заморачиваться с применениями: летящего локатора в ГСН своей ПТУР, или хотя бы оптической матрицы неохлаждаемой (EO IR) для наведения по термальной сигнатуре ОБТ!?
    1. Narak-zempo
      Narak-zempo Вчера, 15:19
      -2
      Цитата: Intruder
      "продолжатели его дела" решили не заморачиваться с применениями: летящего локатора в ГСН своей ПТУР, или хотя бы оптической матрицы неохлаждаемой (EO IR) для наведения по термальной сигнатуре ОБТ!?

      Посмотрите, сколько стоит средний гражданский тепловизор. Пересчитайте на свои зарплаты. И подумайте, готовы ли вы оплачивать такие выстрелы.
      И вообще, полезно помнить мудрость безымянного политрука: "Вам гранату метнуть, а для государства это в корову обойдётся".
  9. Злобный тролль
    Злобный тролль Вчера, 10:21
    +2
    наносить хирургически точные удары в наиболее уязвимые участки лобовой или бортовых проекций бронетехники вероятного противника (к примеру – в нижнюю лобовую деталь корпуса/НЛД, маску орудия, триплекс мехвода или прицел-дальномер наводчика EMES-15 танка «Leopard-2A5/7»

    А зачем стрелять по триплексу мехвода, если можно влупить в крышу башни? Или "хирургия" так не работает? К терапевту записываться сначала?
  10. DmitryAmincoff
    DmitryAmincoff Вчера, 12:10
    +3
    даманцев как обычно написал очередной бред из набора "букав "
  11. yanus
    yanus Вчера, 12:43
    +1
    Так, запечатлённые в режиме сверхвысокоскоростной серийной съёмки, терминальные участки траекторий полёта ПТУР 9А4172К «Вихрь-1» с моментами попадания в определенные участки лобовой и одной из бортовых проекций неподвижного основного боевого танка условного противника окончательно подтвердили озвученное несколькими годами ранее одним из компетентных представителей оборонно-промышленного комплекса утверждение о способности комплекса «Вихрь-М» наносить хирургически точные удары в наиболее уязвимые участки лобовой или бортовых проекций бронетехники вероятного противника (к примеру – в нижнюю лобовую деталь корпуса/НЛД, маску орудия, триплекс мехвода или прицел-дальномер наводчика EMES-15 танка «Leopard-2A5/7», представляющего собой сектор со сниженной эквивалентной стойкостью от БОПС/КС).

    С вертолета ракетой в НЛД? Силен, чертяка.

    P.S. отдельный респект за предложение размером в абзац из более 70 слов. Вон из профессии!
    1. Narak-zempo
      Narak-zempo Вчера, 15:12
      -1
      Цитата: yanus
      С вертолета ракетой в НЛД? Силен, чертяка.

      Значит, ракета на подлёте выполняет нырок почти до уровня поверхности, чтобы поразить НЛД. Очень сложный в плане реализации манёвр, тем более, что аппаратура наведения на носителе. Зато он даёт неоспоримые преимущества, фактически обнуляя вражеские КАЗ типа "Трофи". Раз наши разработчики смогли эту задачу осилить, молодцы - получается, мы опять опередили матрацев в области систем вооружения, не имеющих аналогов.
      Цитата: yanus
      отдельный респект за предложение размером в абзац из более 70 слов. Вон из профессии!

      Я понимаю, что сложно читать многабукафф сразу. Совет, возьмите для начала букварь. Там всё просто и понятно для начинающих: "Мама мыла раму", "Мы не рабы, рабы не мы" и т.п.
  12. Ehmedli
    Ehmedli Вчера, 12:51
    +3
    Цитата: OgnennyiKotik
    Да, в серию пошёл. Создан в первую очередь против БПЛА 1-3 групп. ПТУРы против вертолетов и БПЛА отлично работают. Противопоставление IM-SHORAD и Ка-52 с Вихрями бред Даманцева.

    А когда я недавно писал, что хелфайры уничтожают воздушные цели типа бпла, некоторые заминусовали.)
    На вашем видео видно максимальное приближение хелфайра к воздушной цели, не думал что он так близко подлетает - почти физическое касание, ведь у хелфайра такой мощности подрыв (как два спайка почти) что достаточно ему подорваться даже в 10-15м от любого бпла, чтоб уничтожить/вывести из строя. Он этим и хорош, мощность его подрыва в сравнении с мощностью малой дальности ЗУР - небо и земля.
  13. CastroRuiz
    CastroRuiz Вчера, 13:09
    +1
    Очередная бравадная статиа.
    АГЧ далше отсуствует. ( вистрелил - забил )
  14. certero
    certero Вчера, 14:49
    +2
    Расхваливать систему которая требует подсветки?
  15. vik669
    vik669 Вчера, 17:21
    -1
    Да при Сталине в шарашках многим комментаторам избежавшим естественно высшей меры социальной защиты естественно цены бы не было но а теперь только чирикают на любую тему да ... !
  16. Blackgrifon
    Blackgrifon Вчера, 17:35
    +1
    Набор слов. Это не текст, а кошмар какой-то. Стыдно, товарищи...