Тульские «Вихри-М» в противостоянии с перспективными ЗРК IM-SHORAD. Уникальный козырь армейской авиации ВКС России

Недавно опубликованная на «YouTube»-канале концерна «Калашников» видеодемонстрация успешно осуществлённых в марте 2021 года натурных испытаний 22 усовершенствованных противотанковых/многоцелевых тактических ракет 9А4172К «Вихрь-1» в очередной раз укрепила нас во мнении о филигранно точных алгоритмах функционирования быстродействующих сервомашинок управления створками аэродинамических рулей данных ПТУР, которые с точностью до тысячных долей секунды синхронизированы с режимами работы систем стабилизации/коррекции линии визирования и лазерно-лучевых модулей управления, интегрированных в элементную базу мультиспектральных оптико-электронных прицельных комплексов ГОЭС-451, размещаемых на ударно-разведывательных вертолётах Ка-52М.
Помехозащищённость полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения и высокие ЛТХ противотанковых/многоцелевых ракет «Вихрь-1» обеспечат доминирование армейской авиации ВКС России на ТВД в сложной помеховой обстановке и при задействовании противником передовых высокомобильных войсковых ЗРК IM-SHORAD
Так, запечатлённые в режиме сверхвысокоскоростной серийной съёмки, терминальные участки траекторий полёта ПТУР 9А4172К «Вихрь-1» с моментами попадания в определенные участки лобовой и одной из бортовых проекций неподвижного основного боевого танка условного противника окончательно подтвердили озвученное несколькими годами ранее одним из компетентных представителей оборонно-промышленного комплекса утверждение о способности комплекса «Вихрь-М» наносить хирургически точные удары в наиболее уязвимые участки лобовой или бортовых проекций бронетехники вероятного противника (к примеру – в нижнюю лобовую деталь корпуса/НЛД, маску орудия, триплекс мехвода или прицел-дальномер наводчика EMES-15 танка «Leopard-2A5/7», представляющего собой сектор со сниженной эквивалентной стойкостью от БОПС/КС).
И действительно, продолжение программы поэтапной модернизации противотанкового/многоцелевого ракетного комплекса 9К121М «Вихрь-М» с сохранением традиционной полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения ПТУР 9М127-1/9А4172К обеспечит экипажам ударно-разведывательных вертолётов Ка-52/М возможность выполнения боевых операций даже в крайне сложной помеховой обстановке (при активном радио- и оптико-электронном противодействии со стороны противника).
Реализации данного оперативно-тактического преимущества поспособствует высокая помехозащищённость приёмника лазерно-лучевого канала наведения, обусловленная, во-первых, размещением последнего в хвостовом отсеке ПТУР «Вихрь-1» (за «экраном» корпуса, прикрывающим от воздействия средств оптико-электронного противодействия противника), во-вторых, направленностью его телесного угла сканирования в заднюю полусферу (в направлении излучающего модуля лазерно-лучевого канала, установленного на вертолёте-носителе).
Более того, малая площадь миделевого сечения (обусловленная 125–130-мм диаметром корпуса изделия), в совокупности с малой площадью носовых аэродинамических рулей, обеспечивает ПТУР «Вихрь-1» коэффициент эффективной отражающей поверхности (ЭОП/ЭПР) порядка 0,008–0,01 кв. м, заметно уменьшая (до 3–5 км) дальность её обнаружения и захвата на точное автосопровождение посредством многофункциональных АФАР-радаров обнаружения и целеуказания RPS-72 eMHR и/или RPS-82 ieMHR, интегрированных в радиоэлектронную архитектуру перспективных американских войсковых ЗРК IM-SHORAD.
И это не говоря уже о высоких средних скоростях полёта «Вихрей-1» на маршевом и терминальном участках траекторий (порядка 610 и 500 м/с соответственно), которые заметно превышают скоростной лимит (порядка 415 м/с) обнаруживаемых и сопровождаемых радарами RPS-42 pHMR, RPS-72 eHMR и RPS-82 ieMHR воздушных объектов, что и вовсе ставит под сомнение возможность пеленгования уникальных тульских ПТУР радиолокационными средствами самоходных ЗРК IM-SHORAD.