«Можно проверить «Мурманск-БН» на F-35 ВВС Норвегии»: европейский обозреватель о влиянии российской системы РЭБ на «стелс»-истребители

Размещение 52 истребителей F-35 в Норвегии [приобретены у США] – это отличная возможность для российских военных проверить возможности своей системы РЭБ.

Тем более сами Соединенные Штаты признали, что Россия добилась значительного прогресса в области РЭБ

На днях в китайской прессе появилась информация об использовании российской системы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» против «стелс»-истребителей F-35. Она была растиражирована многими СМИ, породив различные спекуляции.На этом фоне болгарский обозреватель Бойко Николов на страницах издания Bulgarian Military предложил РФ протестировать работу «Мурманск-БН» на недавно закупленных соседним государством американских самолётах:Как он указывает, ссылаясь на слова самих разработчиков, «Мурманск-БН» призван воздействовать на высокочастотную глобальную систему связи Запада. Однако ряд экспертов говорят о том, что он наделён возможностью оборвать связь F-35 с американскими спутниками, с которых он черпает информацию. В этом случае истребитель останется «без глаз и ушей» и лишится боеспособности.Европейский обозреватель поясняет, что дальность действия «Мурманск-БН» составляет 5 – 8 тыс. км, как утверждают в РФ, или 3 тыс. км, как считают на Западе. Один из комплексов «Мурманск-БН» как раз размещён у норвежской границы, которую патрулируют F-35. В этой связи представилась возможность проверить его влияние на системы американского «стелса» из состава ВВС Норвегии:- делает вывод европейский обозреватель.