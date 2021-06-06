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«Можно проверить «Мурманск-БН» на F-35 ВВС Норвегии»: европейский обозреватель о влиянии российской системы РЭБ на «стелс»-истребители

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«Можно проверить «Мурманск-БН» на F-35 ВВС Норвегии»: европейский обозреватель о влиянии российской системы РЭБ на «стелс»-истребители

На днях в китайской прессе появилась информация об использовании российской системы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» против «стелс»-истребителей F-35. Она была растиражирована многими СМИ, породив различные спекуляции.


На этом фоне болгарский обозреватель Бойко Николов на страницах издания Bulgarian Military предложил РФ протестировать работу «Мурманск-БН» на недавно закупленных соседним государством американских самолётах:

Размещение 52 истребителей F-35 в Норвегии [приобретены у США] – это отличная возможность для российских военных проверить возможности своей системы РЭБ.

Как он указывает, ссылаясь на слова самих разработчиков, «Мурманск-БН» призван воздействовать на высокочастотную глобальную систему связи Запада. Однако ряд экспертов говорят о том, что он наделён возможностью оборвать связь F-35 с американскими спутниками, с которых он черпает информацию. В этом случае истребитель останется «без глаз и ушей» и лишится боеспособности.

Европейский обозреватель поясняет, что дальность действия «Мурманск-БН» составляет 5 – 8 тыс. км, как утверждают в РФ, или 3 тыс. км, как считают на Западе. Один из комплексов «Мурманск-БН» как раз размещён у норвежской границы, которую патрулируют F-35. В этой связи представилась возможность проверить его влияние на системы американского «стелса» из состава ВВС Норвегии:

Тем более сами Соединенные Штаты признали, что Россия добилась значительного прогресса в области РЭБ

- делает вывод европейский обозреватель.

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41 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 6 июня 2021 17:53
    +1
    Мурманск БН он же не только на пингвина действует,но и на своих.А так бы прикольно ,нашим Мигарям на пингвинов из за Нордкапа вывалиться!
    1. RealPilot
      RealPilot 6 июня 2021 17:58
      +13
      А есть вопрос: нужно ли такие супервозможности светить?
      Представим себе, что описанное в статье - правда.
      И тут мы применим, враги увидят, поймут и... Исправят!

      Конечно, китайские СМИ - они такие, тоже виртуальную охоту на "пингвинов" любят. Но вот как оно будет в реальности?
      1. Shurik70
        Shurik70 6 июня 2021 18:12
        +4
        Так США потому и не хотят Ф-35 в Турцию пускать, чтоб НЕ ПРОВЕРЯТЬ как этот самолёт "взаимодействует" с российскими системами
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg 6 июня 2021 18:15
          +3
          Поздно. Лохотрон закрывают. Всем спасибо за внимание.

          США намерены закрыть лохотрон «F-35»
          Компания Lockheed Martin уже достала и летчиков, и чиновников Пентагона
          .Министерство обороны США в 2022 году не будет закупать у компании «Локхид Мартин» истребители пятого поколения F-35. Эту сенсационную новость опубликовало американское издание Defense News. И это очень похоже на крах грандиозного проекта по вооружению ВВС стран, входящих в НАТО, «лучшими в мире и дешевыми истребителями».

          На самом раннем этапе, когда еще не было даже рабочей документации на опытные образцы, была развязана столь грандиозная реклама «журавля в небе», что это привело к валу контрактов как в самих Штатах, так и в Европе, Азии и Австралии, на самолет, который существовал только в эскизных набросках. И в конце концов количество заявок на «лучший истребитель» достигло трех с половиной тысяч.

          При этом «Локхид Мартин» поступила предельно хитро, буквально закабалив целый ряд перспективных заказчиков. Чтобы они не смогли изменить своего решения и отказаться от закупок, их сделали «партнерами». То есть они проинвестировали разработку F-35, вложив очень серьезные деньги.


          Также «партнерам» была оказана честь производить в своих странах на заводах авиапрома какие-то элементы самолета — крылья, кили, остекление и прочее, что не обладает большим интеллектуальным весом. То есть программное обеспечение и по большей части авионика — американские. Поскольку США не выдает «партнерам» военно-технические секреты.

          Пентагону на то, чтобы понять, что «король голый», то есть F-35 — плохой самолет, понадобилось почти 10 лет. Истребитель совершил первый полет в 2006 году. А его опытная эксплуатация в Корпусе морской пехоты (КМП) началась в 2012 году. С тех пор огрехи, ошибки проектирования и чудовищные несуразности, не позволяющие использовать самолет в боевых условиях, сыплются как из рога изобилия. И некоторые из них столь серьезны, что их исправление невозможно.

          https://svpressa.ru/war21/article/300328/
          1. Shurik70
            Shurik70 6 июня 2021 18:18
            +15
            Цитата: OrangeBigg
            Пентагону на то, чтобы понять, что «король голый», то есть F-35 — плохой самолет, понадобилось почти 10 лет

            Комментаторы из Израиля очень активно доказывали здесь полезность Ф-35
            Но вот их ВВС никогда не заходили на нём в зону действия ПВО противника
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg 6 июня 2021 18:23
              +4
              Ну так как известно дареному коню в зубы не смотрят.

              Новость от 12.12.2016 года.
              .ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек — РИА Новости. Пара многоцелевых истребителей F-35 приземлилась в понедельник в Израиле, который стал первым обладателем самолетов новейшего, пятого поколения на Ближнем Востоке.


              . Поставки Израилю оплачиваются за счет американской военной помощи, размер которой превышает три миллиарда долларов в год. Израильские генералы ранее говорили, что хотели бы получить до 75 новейших истребителей и, помимо базовой версии, присматриваются к моделям c возможностью укороченного взлета и вертикальной посадки.

              https://ria.ru/20161212/1483422756.html
            2. mvg
              mvg 6 июня 2021 19:46
              +2
              Но вот их ВВС никогда не заходили на нём в зону действия ПВО противника

              Вот вы, когда что то пишете, думаете, чем либо? Ну там мозжечок, спинной мозк или еще чем.. Если бомбят пригороды Дамаска, например, JDAM-39, у которой макс дальность 70-100 км, и то с высоты 15 км, а поставленные С-300ПМУ2 имеют дальность 200+ км, то как не входят в зану ПВО, а всякие С-75/125/200, которые не только под Дамаском стоят а и ранее случаются, не говоря о всяких БУКах, КУБах, Стрелах и т.д., китайских и российских РЛС..
              П.С.: Как зомби, повторяют то, что показывает "ящик" на стене или ТВ Звезда или отдельные "патриоты" ВО
              1. Попуас
                Попуас 6 июня 2021 20:28
                0
                Может ПВО шники не сирийцы wink
                1. Shurik70
                  Shurik70 6 июня 2021 23:20
                  +1
                  Цитата: mvg
                  Вот вы, когда что то пишете, думаете, чем либо? Ну там мозжечок, спинной мозк или еще чем.. Если бомбят пригороды Дамаска, например, JDAM-39, у которой макс дальность 70-100 км, и то с высоты 15 км, а поставленные С-300ПМУ2 имеют дальность 200+ км

                  Пускают ракеты с территории Ливана и сразу уходят.
                  Когда С-300 сечёт вошедшие на территорию Сирии ракеты, израильские самолёты давно вошли в зону своих ПВО, которые надёжно закроют от С-300
              2. хрыч
                хрыч 6 июня 2021 21:12
                +4
                Цитата: mvg
                Ну там мозжечок, спинной мозк или еще чем

                Выжу "мудрость" вашего мозжечка wassat От Бейрута до Дамаска 82 км так-то. Евреи наносят удары из неба Ливана, выскакивая на считанные секунды из-за Ливанских гор. А 200+ у С-300 по цели которую видно из-за горизонта. Т.е. когда цель на приличной высоте. Если высота РЛС 10 метров над уровнем моря, то видит она горизонт до 12 км. А если с учетом поверхности и выдвижной мачты поднять излучатель РЛС на 100 метров, то дальность видимосьти горизонта не превысит 37 км. И низколетящая цель, да и не особо низколетящая, скажем с высотой 3 километра, выпрыгнет для такой РЛС за 40 км. Отстреляется и мигом нырнет обратно за линию горизонта. Хоть Дамаск на высоте 700 метров мог бы смотреть на сотню километров, но в том-то и дело, что окружающий ландшафт тоже не уровень моря, а такой же высоты, да тут еще клятые хребты Ливана и Антиливана. Поэтому израильтянам хоть на кукурузнике данная акция совершенно безнаказанная. Россия может этот вопрос решить легко, ЗГРЛС Контейнер видит старты авиации с Палестины (оккупированной). Загоризонтные ЗУР С-400 направляются в сторону крадущейся загоризонтной (загорной) цели, поднимаются, заглядывают за горизонт (за горный хребет), захватывают цель и пикируют на нее. Сирийцам мы пока таких средств не дали. Сами евреев не атакуем ибо пока находимся в мире. Но и евреи нашу базу не атакуют ибо жить хочется.
                1. mvg
                  mvg 6 июня 2021 21:37
                  -5
                  то видит она горизонт до 12 км

                  Вижу, калькулятор радиогоризонта вы осилили. hi
                  Дело в том, что Ф-35 и до Ирана долетали, только не бомбили а фоткали. И кто же мешает поставить РЛС на высотки? Бомбили не раз и не два, можно уже и рассчитать где, что и откуда.. но пока безнаказанно растреливают, как в тире. А всякие С-300 и Бавар-373 просто "молчат"
                  П.С.: Да и с неба Ливана нельзя дотянуться до всех целей, что разбомбили богоизбранные. Это очередная "отмазка" СМИ и хенералов. Кстати, с БПЛА тоже не все так хорошо. А висят они в небе Сирии круглосуточно.
                  1. хрыч
                    хрыч 6 июня 2021 22:13
                    +2
                    Цитата: mvg
                    богоизбранные

                    Спорное утверждение. Скорее в точности наоборот. У Сирии и Ирака нет эшелонированной ПВО, как и у Иордании. Есть лишь объектовая, которая борется не с причиной, а следствием, т.е. с ракетами. Кстати, касаемо Сирии, достаточно успешно и ее заслуга, что евреи не пересекают границу, а гадят из-за кардона, после поврежденных самолетов. Пролететь над пустынными районами, неприкрытыми ПВО там не есть великий подвиг. Да, и верить надо через раз/два laughing
                    1. mvg
                      mvg Сегодня, 00:12
                      0
                      Пролететь над пустынными районами, неприкрытыми ПВО там не есть великий подвиг.

                      Опять или Бред или желаемое за действительное. Дамаск бомбят, международный аэропорт, базы КСИР... как раз те объекты, которые наиболее прикрыты. И до которых не дотянуться с территории Ливана. Вы реально думаете, что Иран (КСИР), делая свои базы на территории Сирии, не прикрывает их, как может ПВО/ПРО.. но итог один, разбомблены.
                      Так же и Иран.. летали над Караджрак, Исфахан, Шираз и Бандар-Аббас.. то, что как раз прикрыто С-300ПМУ-2.
                      Сняли командующего ПВО страны.

                      https://shaon.livejournal.com/320825.html
                      1. хрыч
                        хрыч Сегодня, 00:47
                        0
                        Цитата: mvg
                        Бред

                        Что с головой? wassat Бред, бред wassat Что за промежутки просветления от галоперидола? wassat Эти "суперналеты" заканчиваются ранением пары бедолаг, ну может одного укакошат. Большая часть ракет перехватывается. Живой журнал Алекса Шульмана? Это главный источник гнусной пропаганды? Такой забористой пурги, давно не читал. Особенно порадовала иранская разведка, прям перед Шульманом отчиталась wassat После последнего поражения от Хамас, лучше вашим пропагандистам не кукарекать. Нетаньяху мы потеряли, как премьера навсегда wassat Скоро Беня кресло премьера сменит на нары, осужденный израильским народным судом wassat
          2. tralflot1832
            tralflot1832 6 июня 2021 18:32
            -2
            Может ,перевод статьи не корректный.Если бы правда,Псаку Мэтью Ли вопросом бы озодачил.Долго он в африке отсиживался!
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg 6 июня 2021 18:34
              0
              .Если бы правда,Псаку Мэтью Ли вопросом бы озодачил.


              Чё? request
              1. tralflot1832
                tralflot1832 6 июня 2021 18:40
                0
                Такой распил на миллиарды почему бы не обсудить с Псакой.Правда она самолет с косметичкой путает!
                1. OrangeBigg
                  OrangeBigg 6 июня 2021 18:41
                  0
                  Для неё это будет слишком сложно. Не стоит.
          3. voyaka uh
            voyaka uh 6 июня 2021 21:24
            +7
            "Поздно. Лохотрон закрывают. Всем спасибо за внимание"///
            ----
            Вы не разобрались, как обычно. yes

            Нет заказа на 2022 год.
            Но есть большой заказ на 2023.
            С 2023 начинается выпуск усовершенствованного Ф-35 - Блок 4.
            У него 6 ракет вместо 4 по внутренних отсеках, новый мощный комп
            с гораздо большей памятью, новые ИК датчики.
            Поэтому Пентагон решил сделать паузу перейти сразу к закупкам нового Блока.
          4. bk0010
            bk0010 6 июня 2021 21:51
            +1
            Цитата: OrangeBigg
            Министерство обороны США в 2022 году не будет закупать
            Далее планируются закупки 4 блока.
          5. SovAr238A
            SovAr238A Вчера, 12:03
            0
            Цитата: OrangeBigg
            Поздно. Лохотрон закрывают. Всем спасибо за внимание.

            США намерены закрыть лохотрон «F-35»
            Компания Lockheed Martin уже достала и летчиков, и чиновников Пентагона
            .Министерство обороны США в 2022 году не будет закупать у компании «Локхид Мартин» истребители пятого поколения F-35. Эту сенсационную новость опубликовало американское издание Defense News. И это очень похоже на крах грандиозного проекта по вооружению ВВС стран, входящих в НАТО, «лучшими в мире и дешевыми истребителями».
            https://svpressa.ru/war21/article/300328/


            Статья вранье...
            Переводчики все оболгали.

            На самом деле -
            Локхид Мартин производит самолеты в штатном и запланированном режиме.
            Но очень хочет увеличить скорость сборочного конвейера вдвое.
            Что бы производить больше самолетов и делать это быстрее.
            А Пентагон не разрешает увеличение скорости конвейера.
            Вот и вся реальная история.
            А переводчики - все оболгали и все извратили.
            Потом, появляются такие как вы, которые с пеной у рта - доказывают, что производство остановлено. Прикрываясь лживой статьей.
            Обращайте внимание на первоисточники.
      2. Pashhenko Nikolay
        Pashhenko Nikolay 6 июня 2021 19:17
        +7
        Супервозможности ?Коротковолновой глушилкой спутниковую связь глушить ? Эта статейка просто очередная глупость от экспердов .
    2. Горный стрелок
      Горный стрелок 6 июня 2021 18:13
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Мурманск БН он же не только на пингвина действует,но и на своих

      У своих должен быть "иммунитет"... Не широкополосная помеха, а "прицельная", раз у нее такая дальнобойность. Иначе "глушили" бы вообще все и вся на пол-России.
    3. ASAD
      ASAD 6 июня 2021 18:14
      0
      С новым званием! Поздравляю,!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 6 июня 2021 18:22
        0
        Спасибо,а вчера сразу и не заметил.Прививка окоянная,только послезавтра табу снимается. hi drinks
    4. ccsr
      ccsr 6 июня 2021 18:37
      +5
      Цитата: tralflot1832
      .А так бы прикольно ,нашим Мигарям на пингвинов из за Нордкапа вывалиться!

      Наверное они все таки будут американские линии спутниковой связи давить, а не наши. Правда, как я предполагаю, у американцев есть и резервные каналы на другие спутники, да и по другим радиолиниям они могут команды получать от наземных служб.
      То что болгарский деятель рекомендует проверить, вообще на грани ереси - в мирное время все частоты расписаны и благодаря нашим соглашениям со всем миром, мы не имеем право мешать работе таких систем связи. В общем какая-то глупая статья, за исключением того, что появление такой системы РЭБ конечно же серьезное достижение нашего ВПК, и это радует.
  2. Комментарий был удален.
  3. Александр 3
    Александр 3 6 июня 2021 17:58
    0
    Хорошо когда есть на ком проверить оборудование и оружие.
    1. Gato
      Gato 6 июня 2021 19:36
      +1
      Хорошо когда есть на ком проверить оборудование и оружие.

      Хорошо - это когда оборудование и оружие проверять уже больше не на ком fellow
  4. mark1
    mark1 6 июня 2021 17:59
    +3
    дальность действия «Мурманск-БН» составляет 5 – 8 тыс. км, как утверждают в РФ, или 3 тыс. км, как считают на Западе.

    Будем считать, что на Западе занимаются самообманом и если действительно наберется 8000 кМ... это ж на Камчатке или в Анадыре можно поставить! (А вот бы еще и на Кубе! Здесь и 3000 за глаза)
  5. Бережливый
    Бережливый 6 июня 2021 18:01
    +2
    Не понял, чего комментарий -то удалили? Там же написано по существу вопроса, серьезно? Или, ненароком, секретную информацию слил на сайте? ?? belay recourse belay
  6. rocket757
    rocket757 6 июня 2021 18:09
    +1
    Это да, всякая мелочь будет нам советовать ....
  7. rudolff
    rudolff 6 июня 2021 18:34
    +10
    Пользы от этого Мурманск-БН чуть больше нуля. Обыкновенная коротковолновая глушилка. Только, кто сейчас пользуется капризным коротковолновым диапазоном? Если только в качестве резервной системы на случай выхода из строя спутниковой связи. А уж представить себе, что Ф-35 будет светить себя на полмира в КВ-диапазоне вообще как то сложно. А маломощный сигнал, да при неблагоприятных условиях радиосвязи, Мурманск и не отследит. КВ-диапазон коварный.При Союзе мы старательно грушили Голос Америки, Немецкую волну, Свободную Европу, но это не особо мешало всем желающим свободно их слушать.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 6 июня 2021 19:00
      +6
      Действительно работает Мурманск БН ,во всем коротковолновом диапазоне.Пингвинам не страшен.Расходимся.
  8. RadioRocks
    RadioRocks 6 июня 2021 19:17
    -1
    "Стелс" в кавычках в заголовке) Ну разве может быть у америки что-нибудь высокотехнологичное? Отсталая страна же) Правда весь мир уже применяет эту технологию где только можно, но вот именно касательно США, которые в этом преуспели больше всех - стелс в кавычках)))
    1. kot423
      kot423 6 июня 2021 19:28
      0
      Цитата: RadioRocks
      Правда весь мир уже применяет эту технологию где только можно,

      И? Это отменяет то, что "стелс" - не панацея от локаторов? Достаточно длину волны поменять
    2. Egor53
      Egor53 6 июня 2021 22:35
      0
      Никаких невидимых самолетов у США нет, и никогда не было. Стелс американского разлива прекрасно видим на радарах русских ПВО.
  9. Ros 56
    Ros 56 6 июня 2021 20:01
    +1
    Хитровыделанный болгарин даже советы дает. Придет время на всех и все проверим, только потом не обижайтесь, вы же самые-самые натовые.
  10. Avior
    Avior 6 июня 2021 21:50
    +4
    Полнейшая чушь
    Мурманск-БН- коротковолновая станция РЭБ, к Ф-35 не имеет и не может иметь никакого отношения , а тем более к спутниковой связи.
  11. czes
    czes 6 июня 2021 22:28
    +1
    А разве в Сирии "пингвины" не летают? Давно уже, наверно, сняли сигнатуры. И да, хорош уже забрасывать "пингвинов" ссаными трусами.
  12. ё-моё
    ё-моё Вчера, 08:54
    0
    А вот просто интересно сколько бы прожил "корреспондент" , допустим, газеты "Известия" или "Правда" или "Труд" или "Гудок", который опубликовал принятия на вооружение штурмовиками Ил-2 кассетных кумулятивных бомб ПТАБ-2-2.5 накануне Курской битвы или ввод в танковые войска ИС-2 в конце 1943года при проведении Корсунь-Шевченсковской операции ... !? Чёт, думается, о-ч-ч-ч-ч-е-нь недолго !
    1. zwlad
      zwlad Вчера, 11:35
      0
      В первую очередь в расход ушла бы верхушка такой газеты. Причем еще ДО опубликования.