«Отвлекают внимание»: Над военной базой США в Ираке сбиты беспилотники

Эти атаки отвлекают внимание от джихадистов.

Пресс-служба иракской Вооруженных сил сообщила, что над военной базой Айн-аль-Асад, где размещены подразделения военного контингента США в Ираке, были сбиты беспилотники. Объект находится в 110 километрах к западу от столицы страны.Для уничтожения двух дронов, совершивших атаку, была задействована система противовоздушной обороны C-RAM.Подобное нападение на военный объект США происходит далеко не впервые. Эта же база была атакована месяц назад. Американская армия обвиняет в них связанные с Ираном иракские группировки.В тот же день над багдадским аэропортом сбили ракету. Как сообщил полковник Армии США Уэйн Маротто, атака не причинила ущерба и не привела к жертвам.Всего с начала года на объекты и конвои Соединенных Штатов было совершено 39 нападений.О некоторых из них точно известно, что их совершили проиранские шиитских группировки. Эти нападения, как сообщают в США, ставят под угрозу не только безопасность американских военных и гражданский персонал, но и отвлекают от борьбы с терроризмом.- заявил один из представителей базы. Он пояснил, что во время подобных нападений американским военным приходится ради самозащиты отвлекаться от борьбы с боевиками.