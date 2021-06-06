Военное обозрение
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«Отвлекают внимание»: Над военной базой США в Ираке сбиты беспилотники

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Пресс-служба иракской Вооруженных сил сообщила, что над военной базой Айн-аль-Асад, где размещены подразделения военного контингента США в Ираке, были сбиты беспилотники. Объект находится в 110 километрах к западу от столицы страны.


Для уничтожения двух дронов, совершивших атаку, была задействована система противовоздушной обороны C-RAM.

Подобное нападение на военный объект США происходит далеко не впервые. Эта же база была атакована месяц назад. Американская армия обвиняет в них связанные с Ираном иракские группировки.

В тот же день над багдадским аэропортом сбили ракету. Как сообщил полковник Армии США Уэйн Маротто, атака не причинила ущерба и не привела к жертвам.

Всего с начала года на объекты и конвои Соединенных Штатов было совершено 39 нападений.


О некоторых из них точно известно, что их совершили проиранские шиитских группировки. Эти нападения, как сообщают в США, ставят под угрозу не только безопасность американских военных и гражданский персонал, но и отвлекают от борьбы с терроризмом.

Эти атаки отвлекают внимание от джихадистов.

- заявил один из представителей базы. Он пояснил, что во время подобных нападений американским военным приходится ради самозащиты отвлекаться от борьбы с боевиками.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, U.S. Air Force, U.S. Army
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40 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый 6 июня 2021 18:34
    +9
    тоже летела нет ?
    1. seregatara1969
      seregatara1969 6 июня 2021 19:58
      +1
      ар2н2 работал ?
  2. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 6 июня 2021 18:40
    +5
    В Ираке есть ещё сопротивление оккупантам, но слабое.
    1. Ясная
      Ясная 6 июня 2021 18:45
      +12
      американским военным приходится ради самозащиты отвлекаться от борьбы с боевиками.

      Не знала, что фигурки шахмат отвлекают во время игры в... шахматы request
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 6 июня 2021 18:48
        +3
        Сколько ещё Ираку нести нелегкое бремя оккупации???
        1. Садовник91
          Садовник91 6 июня 2021 19:26
          +11
          Цитата: Николай Иванов_5
          Сколько ещё Ираку нести нелегкое бремя оккупации???

          Пока нефть не закончится.
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 6 июня 2021 19:27
            +1
            Значит долго.
            1. Садовник91
              Садовник91 6 июня 2021 19:29
              +1
              Цитата: Николай Иванов_5
              Значит долго.

              Можно быстро, "отвязав" амеровский доллар от мировой цены на нефть.
              1. Николай Иванов_5
                Николай Иванов_5 6 июня 2021 19:31
                0
                Это спровоцирует мировой экономический кризис.
                1. Садовник91
                  Садовник91 6 июня 2021 19:34
                  -5
                  Цитата: Николай Иванов_5
                  Это спровоцирует мировой экономический кризис.

                  Не спровоцирует. Заменит рубль РФ и юань, а всю мировую валюту опять привяжут к золоту. Изменится мировая финансовая система управления, которая, к сожалению в руках не честных "партнёров".
                  1. Николай Иванов_5
                    Николай Иванов_5 6 июня 2021 19:39
                    +2
                    Но, при таком раскладе должны все-таки быть просчитаны все риски и приняты дополнительно меры защиты собственной экономики.
                    1. Садовник91
                      Садовник91 6 июня 2021 19:46
                      +2
                      Цитата: Николай Иванов_5
                      Но, при таком раскладе, должны все-таки быть просчитаны все риски

                      Это полный передел сфер влияния на Земле. Лишь бы войну не развязали. Предпосылкой к этому может стать только глубокий кризис американской экономики и полное недоверие к доллару, который, к стати сказать "выпущен" с огромным переизбытком и это несмотря на колоссальный госдолг США, ведёт к мировой инфляции.
                      1. Николай Иванов_5
                        Николай Иванов_5 6 июня 2021 19:47
                        +2
                        Я с этим согласен.
                      2. Leprikon5656
                        Leprikon5656 Вчера, 01:48
                        0
                        Из какого источника такая информация?
      2. Садовник91
        Садовник91 6 июня 2021 19:25
        +4
        Цитата: Ясная
        Не знала, что фигурки шахмат отвлекают во время игры в... шахматы

        Это когда шахматами в "Чапаева" играют.
  3. Владимир61
    Владимир61 6 июня 2021 18:42
    +6
    но и отвлекают от борьбы с терроризмом
    Это когда же США боролось с "Терроризмом"? Когда насаждают свою демократию, когда создают вооруженную оппозицию, или когда непосредственно свергают законное правительство?
    1. С Смирнов
      С Смирнов 6 июня 2021 22:40
      +1
      Цитата: Владимир61
      но и отвлекают от борьбы с терроризмом

      Скорее, отвлекают от "руководства" терроризмом.
    2. Leprikon5656
      Leprikon5656 Вчера, 01:49
      0
      Ну естесственно )))
  4. по привычке
    по привычке 6 июня 2021 18:50
    +4
    От видеоигр они отвлекаются, на базе сидя.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 6 июня 2021 19:00
      0
      Звёзднополосатым на унитазе сидеть страшно.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk 6 июня 2021 19:15
        +4
        Цитата: Николай Иванов_5
        Звёзднополосатым на унитазе сидеть страшно.

        Так ведь задница в это время открыта, а задница- это самое ценное, что есть у амерцев. "Спасаем наши задницы!" Задорнов yes
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 6 июня 2021 19:17
          +1
          Это у звёзднополосатых самое ценное.
  5. Быков.
    Быков. 6 июня 2021 18:53
    +4
    Эти атаки отвлекают внимание от джихадистов.

    Жалуются, что из-за этого не успевают игиловцам помочь?
  6. Пленник
    Пленник 6 июня 2021 19:00
    +2
    Они там борются с террористами, в смысле, воюют против террористов, а не борются вместе с террористами против кого-то? Афонареть!
  7. Стройбат запаса
    Стройбат запаса 6 июня 2021 19:21
    0
    Какие интересные атаки... Видимо, дроны были с Алиэкспресса, раз дохлый "срам" со своими 20мм калибра смог что-то сбить
    1. Avior
      Avior 6 июня 2021 22:10
      -4
      20 мм достаточно, чтобы бронированный штурмовик сбить, а не то что БПЛА, если они в зоне поражения
      1. Rash
        Rash Вчера, 09:35
        0
        Из мосинки тоже можно штурмовик сбить, если сильно повезет. Но эти вопросоы не по теме поста.
        1. Avior
          Avior Вчера, 09:38
          -1
          сбить вообще можно, если повезет.
          а если не повезет- не сбить.
          применение оружие всегда имеет вероятностный характер
          Вы не знали?
          пользуйтесь....
      2. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Вчера, 14:33
        -1
        Вопрос как раз в размерах зоны поражения. Не говоря уж о том, что сбить Су-25 или А-10 из 20мм пушки можно только теоретически.
        1. Avior
          Avior Вчера, 14:52
          0
          да, с зоной поражения проблемы. но я это сразу оговорил.
          а что за проблема бронебойному снаряду 20 мм поразить А-10 или другой бронированный штурмовик? там же не танковая броня....
  8. cniza
    cniza 6 июня 2021 19:23
    +5
    Он пояснил, что во время подобных нападений американским военным приходится ради самозащиты отвлекаться от борьбы с боевиками.


    Ну да , вы ещё те борцуны...
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 09:36
      +2
      Цитата: cniza
      Он пояснил, что во время подобных нападений американским военным приходится ради самозащиты отвлекаться от борьбы с боевиками.


      Ну да , вы ещё те борцуны...

      В пределах забора военной базы.
      hi
      1. cniza
        cniza Вчера, 09:40
        +2
        Ну ещё с беспилотников поубивать и по свадьбам пострелять...

        hi
  9. Gato
    Gato 6 июня 2021 19:31
    0
    Гм.. Странно, что пассажирские борта внимания не отвлекают feel
  10. Троль
    Троль 6 июня 2021 20:01
    +1
    Какое же это отвлечение внимание, это и есть элемент борьбы. Борьбы местных, читай партизан, с пришлыми, сиречь окупантами.
  11. Nord11
    Nord11 6 июня 2021 23:08
    +2
    Китайцам должно быть приятно, их дроны с Алиэкспресс по 95 $ работают и пользуются спросом..
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 07:55
      0
      Так они против наших в Сирии могут ,,работать,, . А вот против китайцев ,не знаю.
  12. Kaw
    Kaw Вчера, 16:34
    0
    А у американцев есть установки с помощью которых можно дроны сбивать.
  13. Мирный сеошник
    Мирный сеошник Сегодня, 00:53
    0
    Бедняжки, днями и ночами не едят, не спят, с тероризмом борятся. А тут их дроны какие-то отвлекают
  14. Синоид
    Синоид Сегодня, 03:28
    0
    Общий посыл статьи, не мешайте нам воровать нефть и убивать гражданских.