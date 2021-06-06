Кравчук: Россия может быть причастна к инциденту с самолетом Ryanair

Вот тут, я думаю, влияние России было.

Экс-глава украинского государства и руководитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предположил, что Россия может быть причастна к инциденту с самолетом Ryanair. Его подозрения основаны на том, что у Лукашенко с большой долей вероятности нет своих агентов в Греции, откуда летел лайнер, поэтому там могли действовать только россияне.Об этом Кравчук говорил на украинском телеканале «Дом».Бывший президент также добавил, что после заявления Романа Протасевича, снятого белорусскими властями с рейса, о слежке за ним на борту самолета, он сразу заподозрил «руку Москвы». Ведь представителей белорусских спецслужб там быть не могло.- высказал «глубокую» мысль первый президент Украины.А идею Александра Лукашенко пригласить следственную бригаду из Луганска для допроса основателя Telegram-канала Nexta и бывшего бойца украинского экстремистского националистического вооруженного формирования «Азов» (запрещено в РФ) Романа Протасевича Кравчук назвал «неадекватной».Экс-президент также призвал всех перестать относиться серьезно к президенту Белоруссии, так как он разорвал отношения с западными странами.Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, 23 мая совершил вынужденную посадку в Минске после поступившей информации о бомбе на его борту. Тревога оказалась ложной, но белорусский оппозиционер Роман Протасевич был снят с рейса и задержан правоохранителями.