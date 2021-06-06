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Кравчук: Россия может быть причастна к инциденту с самолетом Ryanair

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Экс-глава украинского государства и руководитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предположил, что Россия может быть причастна к инциденту с самолетом Ryanair. Его подозрения основаны на том, что у Лукашенко с большой долей вероятности нет своих агентов в Греции, откуда летел лайнер, поэтому там могли действовать только россияне.


Об этом Кравчук говорил на украинском телеканале «Дом».

Бывший президент также добавил, что после заявления Романа Протасевича, снятого белорусскими властями с рейса, о слежке за ним на борту самолета, он сразу заподозрил «руку Москвы». Ведь представителей белорусских спецслужб там быть не могло.

Вот тут, я думаю, влияние России было.

- высказал «глубокую» мысль первый президент Украины.

А идею Александра Лукашенко пригласить следственную бригаду из Луганска для допроса основателя Telegram-канала Nexta и бывшего бойца украинского экстремистского националистического вооруженного формирования «Азов» (запрещено в РФ) Романа Протасевича Кравчук назвал «неадекватной».

Экс-президент также призвал всех перестать относиться серьезно к президенту Белоруссии, так как он разорвал отношения с западными странами.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, 23 мая совершил вынужденную посадку в Минске после поступившей информации о бомбе на его борту. Тревога оказалась ложной, но белорусский оппозиционер Роман Протасевич был снят с рейса и задержан правоохранителями.
Использованы фотографии:
https://corporate.ryanair.com/
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57 комментариев
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  1. Стройбат запаса
    Стройбат запаса 6 июня 2021 19:53
    +19
    Да когда уже этого маразматика закопают?
    1. URAL72
      URAL72 6 июня 2021 20:00
      +10
      Да пофиг этот маразматик. Не будет этого, будет другой. Там никакой астероид к Земле не летит? Ждём сообщений с Украины о русской атаке из космоса. Возможно совместно с марсианами.
      1. frruc
        frruc 6 июня 2021 20:51
        +2
        Кравчук: Россия может быть причастна к инциденту с самолетом Ryanair

        Этому неадеквату когда-нибудь ротовое отверстие заткнут? fool
        1. Hlavaty
          Hlavaty 6 июня 2021 21:03
          +11
          Цитата: frruc
          Этому неадеквату когда-нибудь ротовое отверстие заткнут?

          Для начало стоит перестать на этом сайте цитировать выжившего из ума дедушку.
          Зачем topwar.ru делает пиар Кравчуку?
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 03:43
            +1
            Цитата: Hlavaty
            Зачем topwar.ru делает пиар Кравчуку?

            Цитата: Владимир61
            Когда перестанут тиражировать в СМИ бред идиoта!

            good yes
            Случается, за репосты неугодных роликов штрафы лепят, а тут кому-то непременно нужно выложить на сайте «блевотину» бандеровского недобитка. это государственный преступник, который должен быть осужден по законам СССР:
            Статья 64. Измена Родине
            а) Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное
            гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной
            неприкосновенности или государственной безопасности и
            обороноспособности СССР            : переход на сторону врага, шпионаж, выдача
            государственной или военной тайны иностранному государству, бегство
            за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание
            иностранному государству помощи в проведении враждебной
            деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, -
            наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с
            конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или
            без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.
            б) Освобождается от уголовной ответственности гражданин СССР,
            завербованный иностранной разведкой для проведения враждебной
            деятельности против СССР, если он во исполнение полученного
            преступного задания никаких действий не совершил и добровольно
            заявил органам власти о своей связи с иностранной разведкой**.
            1. Владимир Машков
              Владимир Машков Вчера, 09:55
              0
              Свидетельств причастности России к происшествию с посадкой самолёта в Минске нет никаких. Просто потому, что Россия НЕ участвовала и их нет. Но древний пень, бандеровский прихвостень и известный провокатор Кравчук не был бы Кравчуком, если бы не попытался и здесь замазать и обвинить Россию. Свидетельств нет? Но они могли быть: "Россия может быть причастна к инциденту с самолетом Ryanair"!!!
        2. Mitroha
          Mitroha 6 июня 2021 21:04
          0
          Вот прямо из палаты, я веду репортаж. Вокруг стреляют галоперидолом
    2. Владимир61
      Владимир61 6 июня 2021 20:03
      +13
      Цитата: Стройбат запаса
      Да когда уже этого маразматика закопают?

      Когда перестанут тиражировать в СМИ бред идиoта!
      1. 30 вис
        30 вис 6 июня 2021 20:42
        +3
        Цитата: Владимир61
        Цитата: Стройбат запаса
        Да когда уже этого маразматика закопают?

        Когда перестанут тиражировать в СМИ бред идиoта!

        Когда его закопают ... wink Получается сказка про белого бычка ...
      2. yuliatreb
        yuliatreb Вчера, 03:57
        0
        Да это практически не возможно, есть такое модное слово контент, вот СМИ на нем его делают и товарно денежные отношения еще никто не отменял.
    3. qqqq
      qqqq 6 июня 2021 20:07
      +8
      Цитата: Стройбат запаса
      Да когда уже этого маразматика закопают?

      Это показатель уровня нашей политической элиты периода развала СССР.
    4. Бородач
      Бородач 6 июня 2021 20:21
      +5
      Весьма вероятно, что звонок из Греции сделали соратники Тихановской, чтобы слить Протасевича и сделать из него сакральную жертву и повод для санкций. Хотя на Навального Протасевич явно не тянет. Харизма не та.
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса 6 июня 2021 21:18
        +4
        Хохма в том, что мелькала инфа, будто света-котлета начала возмущаться задержанием ромы еще когда он даже в самолёт не сел, а был на таможенном контроле.
      2. Комментарий был удален.
    5. tihonmarine
      tihonmarine 6 июня 2021 20:48
      +1
      Цитата: Стройбат запаса
      Да когда уже этого маразматика закопают?

      Только через крематорий.
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса 6 июня 2021 21:19
        +1
        Да хоть через бетономешалку.
    6. Бережливый
      Бережливый 6 июня 2021 21:20
      +4
      А в факте рождения кравчука Москва часом не виновата?
      1. Садовник91
        Садовник91 6 июня 2021 21:56
        0
        Цитата: Бережливый
        А в факте рождения кравчука Москва часом не виновата?

        Именно Москва с Минском и виновата, но без Ельцина и Шушкевича))
    7. Egor53
      Egor53 6 июня 2021 22:27
      0
      Не нужно этого маразматика закапывать - он истинное лицо Украины.
    8. RealPilot
      RealPilot 6 июня 2021 23:13
      +1
      Дедушка старый, ему все равно...
      Вещает бред, продает остатки репутации.
      Такой вот "первый президент". Ягодки созрели, в 1991 были только цветочки...
    9. iouris
      iouris Вчера, 11:07
      0
      Они там все политические трупы - зомби. А заявления Кравчука стоят ничего. Его даже KYIV'e серьёзно не воспринимают, потому и назначили имитировать переговоры.
    10. venik
      venik Вчера, 19:30
      0
      Цитата: Стройбат запаса
      Да когда уже этого маразматика закопают?

      ========
      Не поможет! Мафия - бессмертна!

      (х/ф "Невероятные приключения итальянцев в России")
      lol
  2. KilleMall
    KilleMall 6 июня 2021 19:54
    +6
    У старика биполярочка похоже. Комсомольская юность гляди ж как отрекошетила...
  3. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 6 июня 2021 20:01
    +5
    Когда же этот маразматик успокоится???
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 6 июня 2021 20:04
    +6
    У него наверное, политический климакс. Но наоборот. Несет всякую чушь. Безответсвенно и грязно.
    1. tihonmarine
      tihonmarine 6 июня 2021 20:54
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      У него наверное, политический климакс. Но наоборот. Несет всякую чушь.

      У меня то же тёща несла такое, что Леонид позавидует, ну прямо "очевидное и невероятное", ну правда 92 года было, так что у Лени всё ещё впереди - Алик, Парик ну и другие болячки.
    2. frruc
      frruc 6 июня 2021 20:55
      +2
      Или запор мыслей и понос слов.
  5. Ros 56
    Ros 56 6 июня 2021 20:05
    +6
    Вот старому бандерёнку не живется спокойно, в каждой бочке затычка.
  6. Троль
    Троль 6 июня 2021 20:06
    +5
    Жив старпер. Один из тех трех пoдoнкoв, что воспользовавших слабостью Горбатого устроили переворот.
  7. красноярск
    красноярск 6 июня 2021 20:06
    +4
    [/quote]Кравчук: Россия может быть причастна к инциденту с самолетом Ryanair[quote]

    Ну, ежели сам Кравчук сказал, то - тады ой. lol
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир 6 июня 2021 20:07
    +6
    ельцин эту гниду заждался
    1. knn54
      knn54 6 июня 2021 20:19
      +2
      Благодаря гонениям Ельцина и Кравчука на старые кадры КГБ СССР и УССР сответственно (при Кравчуке пришла в Киев первая волна галицких "спецов") Шушкевич (отдадим должное) укрепил КГБ РБ.
      Как у рыбы на прилавке так и в политике "безголовые" стоят дороже.
  9. rocket757
    rocket757 6 июня 2021 20:14
    +3
    Кравчук: Россия может быть причастна к инциденту с самолетом Ryanair
    . Единожды совпавший, да кто ж тебе поверит???
    А с таким кадром как быть, что сказать??? Он же-ж врёт как дышит или дышат как врёт .... ???
    1. Садовник91
      Садовник91 6 июня 2021 22:03
      +2
      Цитата: rocket757
      Он же-ж врёт как дышит или дышат как врёт .... ???

      Работа у него такая.
      1. rocket757
        rocket757 6 июня 2021 22:14
        +2
        Не, не, НАТУРА У НЕГО ТАКАЯ.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 6 июня 2021 20:16
    0
    Смысл всего его трындежа,хозяин мухамор!Мы на все согласные,только не бросай!Особенно пассаж расмешил,мухамор ты должен поговорить с зе ,до встречи с Путиным!Спасите, помогите!Путин ,всю правду о нас раскажет.Красную линию по нам проведет и трындец нам!А мы же такие послушные,только весь мир нам должен и США в первую очередь,ну а потом все остальные. wassat
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев 6 июня 2021 20:16
    +3
    Одна 62 летняя бабка на Украине набрала еды, взяла подушку и прыгнула в заброшенный колодец с 20 метров, что бы спрятаться от агрессора и это вроде Черниговская область. Хорошо спасли сумасшедшую. Вот из-за Крыавчуков и прочей мерзости люди и страдают.
  12. Babay Atasovich
    Babay Atasovich 6 июня 2021 20:20
    -3
    Об этом Кравчук говорил на украинском телеканале «Дом».
    и тут отстают в развитии, у нас по ходу Дом 3 будет. Жаль не слежу! А открою секрет- Б.в и П.в участНики проекта Д2! laughing
  13. tralflot1832
    tralflot1832 6 июня 2021 20:32
    0
    Так между делом ,самая значимая победа КГБ СССР Джеймс Олдридж начальник контрразведки ЦРУ.А Байден в качестве конгресменна приезжал в СССР по вопросам разоружения,и встречался с "мистром нет,"Громыко.В самый расцвет мугущества КГБ СССР.Чем черт не шутит.Отсюда такая истерика у Кравчука может быть?Я так ,пошутил,читая его истерики весь день.Для поднятия настроения.
  14. yfast
    yfast 6 июня 2021 20:36
    +2
    Вот тут, я думаю, влияние России было.
    Этот старый баран еще думает, что думать умеет. Может у него деньги закончились и он вылез из своего склепа?
    1. tihonmarine
      tihonmarine 6 июня 2021 21:02
      +2
      Цитата: yfast
      Этот старый баран еще думает, что думать умеет.

      Вы неправы. США поняли, что ВАЗелин со товарищи Квартал-95, настолько тупые, что слушать страшно, вот поэтому и вытащили из нафталина Лёню-хороброго хлопца.
  15. Пленник
    Пленник 6 июня 2021 20:44
    +3
    Этот старпёр совсем кукукнулся. СвидомыЯ, пожалейте бедолагу с кукушкой головного мозга. Не выпускайте Кравчука из его схорна. Пусть сидит дома со своим нацистским руЖОМ и попукивает.
  16. Gato
    Gato 6 июня 2021 20:54
    +5
    Его подозрения основаны на том, что

    1. KelWin
      KelWin Вчера, 01:58
      +1
      Сереж, предупреждать надо wassat чуть не вымер... drinks
  17. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов 6 июня 2021 21:21
    +2
    -высказал «глубокую» мысль первый президент Украины
    Лучше бы не высказывал..... fool
  18. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 6 июня 2021 21:40
    +1
    ..."Экс-президент также призвал всех перестать относиться серьезно к президенту Белоруссии"...
    Это к тебе "Старый чёрт" уже ни кто серьёзно не относится , а с Лукашенко будут и дальше считаться , хоть ещё сто Тихоновских назнач лже-президентами или введите ещё сто санкций .
  19. Садовник91
    Садовник91 6 июня 2021 21:59
    +1
    Один товарищ характеризует Кравчука очень точно: "Нафталиновый хитро@опик".
  20. Комментарий был удален.
  21. room74
    room74 6 июня 2021 22:23
    +1
    Зачем маразматик ВО?
  22. Ru_Na
    Ru_Na 6 июня 2021 22:37
    0
    Vanessa Maeрррррррррррррр
  23. vadimab
    vadimab 6 июня 2021 22:43
    0
    Ни Бога ни чёрта не боится: одной ногой в могиле и продолжает клеветать! Продажный старый подлец!
    1. Сергей Михайлович Карасёв
      Сергей Михайлович Карасёв Вчера, 02:09
      0
      Вот, потому и не боится, что одной ногой в могиле: думает, что при жизни его за кислород взять не успеют.
  24. zenion
    zenion 6 июня 2021 22:46
    -1
    Он своими глазами видел, а выпил совсем немного, можэ выпыв, можэ выпыв цилу кварту, можэ выпыв можэ выпым цилу чверть, как на этот самолёт двое парней накинули аркан и притянули его к аэропорту.
  25. Nord11
    Nord11 6 июня 2021 22:48
    0
    Вот давайте я не читая догадаюсь с трёх раз.. "И за это надо запретить строительство "Северного потока-2"?
    Приз в студию, отдайте его старому раскаявшемуся коммуняке-перерожденцу..
  26. Pavel57
    Pavel57 6 июня 2021 22:49
    0
    Вариантов только 2- или агент 007, или Башаров и Петров.
  27. Комментарий был удален.
  28. KelWin
    KelWin Вчера, 01:20
    0
    Хахол и есть хахол, Ничего нового.
  29. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 07:09
    0
    Много кто и к чему причастен. Взять войну 08.08.08... Разведка и ДРЛО Нато оказывало информационную поддержку ВС Грузии во время конфликта....Украинские военспецы обслуживали Буки и стреляли из них.....Информационная поддержка(даже когда она есть - это плохо? или хорошо? ) Почему ее не должно быть между партнерами?
  30. Tarasios
    Tarasios Вчера, 13:18
    0
    Цитата: Стройбат запаса
    Да когда уже этого маразматика закопают?

    так понимаю - ещё не скоро. И пока ему вполне неплохо живётся. Вон, только ночью инфу видел - на Кипре отдыхает, в пятизвёздочном отеле. Где сутки стоят от 350 евро.
    Небось, в кредит поехал ;)
  31. NF68
    NF68 Вчера, 16:31
    0
    Больше никто вмешаться не мог?