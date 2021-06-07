«Всё меньше уверенности в непоколебимой поддержке со стороны США»: Зеленский призвал НАТО «немедленно» принять Украину в свой состав

Президент Украины дал интервью американскому изданию Axios, где были подняты темы, связанные с различными направлениями деятельности. Среди прочего речь зашла о прописанной в украинской конституции норме о стремлении страны в НАТО. Отвечая на вопрос зарубежных журналистов, Владимир Зеленский заявил, что Украина «находится в опасности».По словам Зеленского, если в НАТО действительно хотят видеть в своём составе Украину, то «нет смысла смотреть в бинокль и обсуждать будущее».Президент Украины:Решение (по принятию в состав НАТО) нужно принимать немедленно. Украина сейчас в опасности, и на кону наша независимость.Зеленский заявил, что страна, президентом которой он является, нуждается в помощи.При этом Зеленский указал на то, что он, «как гарант конституции», сам намерен защищать Украину, добавив, что «необходимо встретиться с Джо Байденом». По словам украинского президента, встречу целесообразно провести до того, как Байден встретится с Путиным. Напомним, что встреча российского и американского президентов состоится в Женеве 16 июня.Ещё одно заявление украинского президента в ходе интервью прозвучало весьма резонансно. Зеленский заявил о том, что на Украине «всё меньше уверенности в непоколебимой поддержке со стороны США». Украинский президент в интервью американскому изданию заявил, что «такая уверенность всё более ослаблена».