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«Всё меньше уверенности в непоколебимой поддержке со стороны США»: Зеленский призвал НАТО «немедленно» принять Украину в свой состав

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Президент Украины дал интервью американскому изданию Axios, где были подняты темы, связанные с различными направлениями деятельности. Среди прочего речь зашла о прописанной в украинской конституции норме о стремлении страны в НАТО. Отвечая на вопрос зарубежных журналистов, Владимир Зеленский заявил, что Украина «находится в опасности».


По словам Зеленского, если в НАТО действительно хотят видеть в своём составе Украину, то «нет смысла смотреть в бинокль и обсуждать будущее».

Президент Украины:

Решение (по принятию в состав НАТО) нужно принимать немедленно. Украина сейчас в опасности, и на кону наша независимость.

Зеленский заявил, что страна, президентом которой он является, нуждается в помощи.

При этом Зеленский указал на то, что он, «как гарант конституции», сам намерен защищать Украину, добавив, что «необходимо встретиться с Джо Байденом». По словам украинского президента, встречу целесообразно провести до того, как Байден встретится с Путиным. Напомним, что встреча российского и американского президентов состоится в Женеве 16 июня.

Ещё одно заявление украинского президента в ходе интервью прозвучало весьма резонансно. Зеленский заявил о том, что на Украине «всё меньше уверенности в непоколебимой поддержке со стороны США». Украинский президент в интервью американскому изданию заявил, что «такая уверенность всё более ослаблена».
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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95 комментариев
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  1. v.tochenn
    v.tochenn Вчера, 06:06
    +37
    Клоун начал что-то подозревать.Его посетили пока ещё смутные сомнения.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 06:12
      +16
      Решение (по принятию в состав НАТО) нужно принимать немедленно. Украина сейчас в опасности, и на кону наша независимость.
      Ага, счас...Ната только шнурки погладит ! wassat
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 06:18
        +8
        зеленский ! ещё СССР, в нату "попросился",но там сказали : вычо,это же против вас ! отказали... а уж "приживальщиков" им точно не надо. wassat
        1. фигвам
          фигвам Вчера, 07:00
          +20
          Украина сейчас в опасности, и на кону наша независимость.

          Что же случилось? Самая сильная армия в мире уже 7 лет получает военную помощь от запада и бьёт русскую армию, все москали на гиляке, а тут вдруг обоссался.
          1. Злой543
            Злой543 Вчера, 07:51
            +9
            Ну так больше наркота не вставляет, прихода нет,а вместе с отходняком приходит паника feel. Все как по учебнику.
            1. НИКНН
              НИКНН Вчера, 10:05
              +2
              Зеленский призвал НАТО «немедленно» принять Украину в свой состав
              Ну вот такие вот они НАТО... им хоть кол на голове теши..., в тихаря вот свое гнут..., не слушают ни кого. request
              1. seregatara1969
                seregatara1969 Вчера, 11:16
                0
                вопросов по статейке больше ,чем ответов. зеленский призвал нато? или призывает нато?
                1. Владимир Машков
                  Владимир Машков Вчера, 12:30
                  0
                  Это уже жуткий страх и истерика. Ну, ждём-с! Только не думаю, что Байден соизволит лично пообщаться с зелёным клоуном. Даже разрешив ему приползти на коленях в Вашингтон.smile
      2. Егоза
        Егоза Вчера, 07:15
        +12
        «нет смысла смотреть в бинокль и обсуждать будущее».
        Цитата: Uncle Lee
        Ага, счас...Ната только шнурки погладит !

        Так смотря с какой стороны в бинокль глядеть! Зе надо срочно пересмотреть те кадры в "Свадьбе в Малиновке", где Попандопуло награбленное делил.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Вчера, 07:51
          +2
          Зеленский и есть Попандопуло. smile
          Точная копия по поведению.
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков Вчера, 12:32
            0
            Цитата: Леха с Андроида.
            Зеленский и есть Попандопуло. smile
            Точная копия по поведению.

            Да ну, Попандопуло был хоть и тоже мошенник, но обаятельным!
        2. Злой543
          Злой543 Вчера, 07:54
          +9
          Он не может . Это же Советский фильм, там борцы за самостийность были высмеяны и показанны сбродом, он подлежит декоммунизации.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 08:22
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        Ага, счас...Ната только шнурки погладит !

        В НАТЕ прекрасно понимают, что этот "чемодан без ручки" придётся тащить им, а отдачи от Украины никакой. Да и не потянет Украина нату, отчисления, шмотки, харчи, жильё, зарплата по натовским стандартам, не по силам "незалежной". И это на себя никто не возьмёт.
        1. BABAY22
          BABAY22 Вчера, 10:17
          +11
          Предлагаю назвать вещи своими именами.
          Да, понимают в нате. Но не то, что это чемодан без ручки. Они с удовольствием приняли бы к себе и грузин, и бандеровцев, и на все их проблемы, территориальные споры глаза бы закрыли. И белорусов, кабы Батьку свалить удалось, и Средняя Азия их интересует...
          Но есть одно НО. Большое и веское, которое кроет все их хотелки.
          Россия категорически ПРОТИВ.
    2. СЕРЖ ант
      СЕРЖ ант Вчера, 06:17
      +8
      Цитата: v.tochenn
      начал что-то подозревать.

      Да нет,уже понял,что нужны они в альянсе,как пятое колесо телеге.
      1. ПиК
        ПиК Вчера, 06:42
        +12
        Цитата: СЕРЖ ант

        Да нет,уже понял,что нужны они в альянсе,как пятое колесо телеге.

        Ситуация скорее такая , что НАТО,США , Украину и так имеют и пользуют как им угодно , зачем им обуза официально ?
    3. ПиК
      ПиК Вчера, 06:36
      +5
      Цитата: v.tochenn
      Клоун начал что-то подозревать.Его посетили пока ещё смутные сомнения.

      Что-то , чем-то очевидно ощущает , где-то подгорает.

      Но в целом , впечатление такое что сам Зеленский , и ведомая им Украина - окончательно утратили связь с реальностью.

      Уже не отдают себе отчёта в том - ЧЕГО и ОТ КОГО можно требовать ...
    4. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 06:37
      +1
      Цитата: v.tochenn
      Клоун начал что-то подозревать.

      Сомнительно.
      1. ПиК
        ПиК Вчера, 07:04
        +1
        Цитата: Doccor18
        Сомнительно.

        Если даже сам растение , овощ , то найдутся те , кто подскажет.
        Ведь кто-то же подсказал ему , что нужно сворачивать реализацию плана по силовому подавлению Донбасса .

        Этот "кто-то" , проанализировав нашу решимость и наши возможности на недавних учениях в Крыму , видимо подсказал презиклоуну - " Вова пора заканчивать , иначе нам наваляют "
        1. Doccor18
          Doccor18 Вчера, 07:19
          +6
          Цитата: ПиК
          Этот "кто-то" , проанализировав нашу решимость и наши возможности...

          Этот "кто-то" сидит за океаном и ему не нужно быстрое поражение якобынезависимой страны, нужна длительная напряженность на нашей границе...
          А то, что "до кого-то, что-то дошло", то не думаю. Что написали, то и прочитал...
          1. ПиК
            ПиК Вчера, 07:31
            +3
            Цитата: Doccor18
            Этот "кто-то" сидит за океаном и ему не нужно быстрое поражение якобынезависимой страны, нужна длительная напряженность на нашей границе...

            И за океаном , и в самой "якобынезависимой" есть круги заинтересованные в существовании Украины в данном виде.
            Более чем уверен , что верхушка хунты мало-мальски , всё таки отдаёт себе отчёт в том , что не стоит самим приближать свой конец ...

            Они конечно "щупают" нас , пытаясь найти грань нашего терпения , но делают это всё же с опаской.
            1. Doccor18
              Doccor18 Вчера, 08:00
              +3
              Цитата: ПиК
              ...но делают это всё же с опаской.

              Само-собой. Тем, кто у власти и при деньгах, хочеться максимально продлить это существование...
              1. ПиК
                ПиК Вчера, 08:03
                +1
                Цитата: Doccor18
                Само-собой. Тем, кто у власти и при деньгах, хочеться максимально продлить это существование...

                Вы верно уловили мою мысль.
    5. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 06:38
      +8
      В конце интервью нужно было расплакаться, для большей драматургии!

      Диалог с Байденом выглядел бы примерно так:
      — Ну возьмите в НАТО, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я клоун. Меня электорат не любит. — Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал [Бендер] Байден. — Там вам помогут! laughing
      1. v.tochenn
        v.tochenn Вчера, 06:49
        0
        Цитата: Зяблицев
        Диалог с Байденом выглядел бы примерно так:
        — Ну возьмите в НАТО, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я клоун. Меня электорат не любит. — Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал [Бендер] Байден. — Там вам помогут

        Ему по духу ближе во всемирную ассоциацию клоунов обратится( WCA Всемирная ассоциация клоунов),- там пригреют. laughing
        1. Егоза
          Егоза Вчера, 07:17
          +5
          Цитата: v.tochenn
          Ему по духу ближе во всемирную ассоциацию клоунов обратится( WCA Всемирная ассоциация клоунов),- там пригреют.

          Цитата: v.tochenn
          Ему по духу ближе во всемирную ассоциацию клоунов обратится( WCA Всемирная ассоциация клоунов),- там пригреют.

          Ой! Ему там клоуны всего мира ТАК наваляют, чтоб не позорил их славную профессию! Нет! Только ЛГБТ!
          1. ПиК
            ПиК Вчера, 08:08
            0
            Цитата: Егоза
            Ой! Ему там клоуны всего мира ТАК наваляют, чтоб не позорил их славную профессию!

            Не подскажете , Зеленский член Профсоюза клоунов ?
        2. Кот Александрович
          Кот Александрович Вчера, 07:36
          +2
          С чего бы? Он столько лет клоунадничал, а взносы им не платил. Не, не помогут ему там.
        3. ПиК
          ПиК Вчера, 08:13
          0
          Цитата: v.tochenn
          Ему по духу ближе во всемирную ассоциацию клоунов обратится( WCA Всемирная ассоциация клоунов),- там пригреют.


          Не уверен , что там от него не открестятся , как от токсично ивлияющего на имидж ассоциации элемента.
        4. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 08:30
          +1
          Цитата: v.tochenn
          Ему по духу ближе во всемирную ассоциацию клоунов обратится( WCA Всемирная ассоциация клоунов),- там пригреют.

          Пусть обратится во Всемирную еврейскую организацию помощи (World Jewish Relief, WJR). Там нищим помогают.
    6. 210окв
      210окв Вчера, 06:42
      +2
      Серёжа, вас КИ НУ ЛИ... к. ф. "Жмурки"
    7. Владимир_2У
      Владимир_2У Вчера, 06:48
      +2
      Цитата: v.tochenn
      Клоун начал что-то подозревать.

      Какой он клоун, он пародист, специализация - пародия на президента. Но походу двоечником был. )))
    8. Бережливый
      Бережливый Вчера, 07:16
      +2
      То то мра-зи из минометов сегодня утром открыли опять массированный огонь по Донбассу! Я бы эту тух-лую ук-рошайку уже бы вынес вчистую, наплевав на "мировое мнение, "и "партнеров кремля "!
    9. 30 вис
      30 вис Вчера, 07:24
      0
      Цитата: v.tochenn
      Клоун начал что-то подозревать.Его посетили пока ещё смутные сомнения.

      И завопил призывным воплем !! Рятуйте люди добрые !! Паны з Нато . примите меня вовика зэлэнскаго у Нату !!! Хочу бочку варенья и ящик печенья !!!!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 08:38
        +2
        Цитата: 30 вис
        Паны з Нато . примите меня вовика зэлэнскаго у Нату !!! Хочу бочку варенья и ящик печенья !!!!

        Интересный случай с Плохишом и Кибальчишом. Сергей Остапенко (Мальчиш-Кибальчиш) Родился в Киеве. Закончил МФТИ, и в 90-х эмигрировал в США. Тихонов Сергей (Мальчиш-Плохиш) отслужил срочную, погиб в 22 года.
        Вот так и получилось, что Мальчиш-Кибальчиш, который выступал на стороне Красной Армии против буржуинов, в итоге живет среди буржуинов американцев, а Мальчиш-Плохиш отдал долг Родине, пройдя службу в армии, и преждевременно оставил этот мир.
    10. Shkworen
      Shkworen Вчера, 07:28
      +1
      в воздухе повисло ощущение угрозы :)
      1. Borz
        Borz Вчера, 08:06
        +6
        В воздухе запахло самой зрадной зрадой со времён незалэжности. Все эти годы укропы,как пресловутый ослик за морковкой,"шли в НАТО". И вот,морковку кто-то сгрыз....
    11. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 12:03
      0
      Если раньше у запада были официальные колонии которые надо снабжать, теперь колонии неофициальнвсе, которые просто имеют как хотят не тратясь, удобно однако.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 06:09
    +5
    Хотелки холопов БАРИНА не волнуют. Зеленский это либо не понял до сих пор, либо делает вид что не понимает.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 06:32
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Хотелки холопов БАРИНА не волнуют. Зеленский это либо не понял до сих пор, либо делает вид что не понимает.

      перевод с американского? laughing
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 06:11
    +4
    Не ожидал от этого существа подобного заявления... Но...Это выбор украинского народа.)
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 06:19
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Не ожидал от этого существа подобного заявления... Но...Это выбор украинского народа.)

      "квартал 95"... у нас, тоже типа : "выбор".
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 08:41
        -1
        Цитата: Дедкастарый
        "квартал 95"... у нас, тоже типа : "выбор".

        На Украине "Квартал-95" и есть нард, а остальные - крепостные холопы.
  4. Витас
    Витас Вчера, 06:12
    +4
    Сказочник. Немедленно примите меры, мы в опасности. Как говорится - не обоссался я, это адреналин бежит!
    1. ПиК
      ПиК Вчера, 06:52
      0
      Цитата: Витас
      не обоссался я, это адреналин бежит


      Разве бандеровский адреаналин не жёлто-поносного цвета ?
  5. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 06:13
    +2
    Вот идиот !
    Кто тебе чего "должен" ?
    Куда тебя т.поголового "должны срочно принять" ?
    Это тебе не в 95 -м квартале рожи корчить !
  6. Наган
    Наган Вчера, 06:14
    +4
    Вот так сразу примут в НАТО страну с внутренним военным конфликтом и территориальным конфликтом с Россией. Может в руководстве НАТО сидят далеко не "голуби мира", но не полные же идиoты чтоб вот так за красивые глаза Зе поиметь приключения на свои филейные части.
  7. nemez
    nemez Вчера, 06:15
    0
    ТЕАВЕРЗОРП ЯЬЛБ
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 06:34
      0
      Цитата: nemez
      ТЕАВЕРЗОРП ЯЬЛБ

      ну...это как сказать...
      1. ПиК
        ПиК Вчера, 06:55
        -2
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: nemez
        ТЕАВЕРЗОРП ЯЬЛБ

        ну...это как сказать...


        И я бы сказал по другому - ЦКЕРСРХАПЧИ ЙУСНО yes
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Вчера, 09:03
        0

        Дедкастарый (Дедка Старый)
        Сегодня, 06:34
        НОВЫЙ

        0
        Цитата: nemez
        ТЕАВЕРЗОРП ЯЬЛБ

        ну...это как сказать...

        Кончайте по-ненашему болтать! Мы все же на территории секретной части, еще не так поймут...
        laughing
  8. dedBoroded
    dedBoroded Вчера, 06:16
    +1
    Американцев безопасность и независимость Украины волнует в последнюю очередь, если вообще волнует. О какой независимости можно говорить, если в конституции прописано желание как можно быстрее лизнуть натовский сапог? Зачем натовцам в своем уютном Брюсселе разбираться с территориальными претензиями и безумными заявлениями этого гос. образования. Уже одно это закрывает путь к членству в нато.
  9. Cottodraton
    Cottodraton Вчера, 06:22
    +11
    Ещё немного и украинские власти начнут говорить, что Украине надоело кормить и защищать Европу)))
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 06:30
      0
      Это точно.) Вы недалеки от истины. Этот народец, слишком шустрый. Предаст и глазом не моргнет.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 06:35
        0
        Цитата: Cottodraton
        Ещё немного и украинские власти начнут говорить, что Украине надоело кормить и защищать Европу)))

        и унитазы мыть надоело ?
    2. Егоза
      Егоза Вчера, 07:21
      +2
      Цитата: Cottodraton
      Ещё немного и украинские власти начнут говорить, что Украине надоело кормить и защищать Европу)))

      Да ладно! В воздухе переобуются и будут говорить России, что всегда верно отделяли ее от злокозненной Европы, а потому дайте денег на дальнейшую оборону!!! )))
  10. Andrea
    Andrea Вчера, 06:29
    +1
    Что-то в Париж снова захотелось!
    -А вы уже были там?
    -Нет,но уже хотел.
    Прими их в НАТО-тут же устроят войнушку
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 06:36
      +1
      Цитата: Andrea
      Прими их в НАТО-тут же устроят войнушку

      вот и сцат в нату принимать... кому отморозки нужны,за чужой счёт пытающихся в рай въехать ?
  11. Tagan
    Tagan Вчера, 06:30
    +1
    У укрофашиков так и зудит в одном месте. С одной стороны хочется побыковать над мирняком и помародерствовать на Донбассе, с другой стороны и боязно и ссыкотно нарваться на ответ.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 06:33
    0
    Быстрее нас примут в Нато,чем Украину.Размечтался.Пусть долги собирает.
  13. Комментарий был удален.
  14. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 06:41
    +1
    ...и на кону наша независимость.

    Что на кону?
    Хорошее и такое многогранное слово "независимость"... Только в данном случае от вас уже ни чего не зависит.
  15. Из Томска
    Из Томска Вчера, 06:42
    +3
    Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт Украина.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 06:51
      +1
      Цитата: Из Томска
      Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт Украина.

      все поплывём...
    2. Егоза
      Егоза Вчера, 07:23
      +2
      Цитата: Из Томска
      Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт Украина.

      А если глянуть на небо, то можно увидеть, как она гордо со свистом пролетает над Парижем!
  16. Игорь_9
    Игорь_9 Вчера, 06:57
    0
    Не принимают колонии в нато, тем более, нестабильные.
  17. Hagen
    Hagen Вчера, 07:15
    0
    "....По словам Зеленского, если в НАТО действительно хотят видеть в своём составе Украину, то «нет смысла смотреть в бинокль и обсуждать будущее»."
    Уже, мне кажется всему миру понятно, что главная задача Европы в отношении Украины, это не допустить её интеграцию в любое новообразование в связке с Россией типа ОДКБ или Таможенный союз. Нужды самой Украины не рассматриваются в принципе. Со всей очевидностью можно говорить о том, что полнейший разгром её военного и производственного потенциала, инициированный в числе прочих и западными "партнерами", именно для того совершался, чтобы Украина перестала быть интересной для России даже в случае политического урегулирования отношений. А если Россия все же решится оказать помощь этой стране, она (эта помощь) должна надорвать экономику России. Нужды НАТО в наличии Украины в ее рядах никогда не было, особенно учитывая, что ее содействие НАТО осуществлялась и раньше без членства. Этакая безответная "любовь". laughing Но что-то трудно до Зе доходит очевидная истина...
    1. Игорь Ушаков
      Игорь Ушаков Вчера, 12:08
      0
      Проще говоря, наша страна - это начиненный взрывчаткой горящий брандер против России.
      1. Hagen
        Hagen Вчера, 13:09
        0
        Цитата: Игорь Ушаков
        Проще говоря, наша страна - это начиненный взрывчаткой горящий брандер против России.

        Извините, ваша страна - это какая?
        1. Игорь Ушаков
          Игорь Ушаков Вчера, 13:14
          0
          Злосчастная Украина, о незавидной судьбе которой повествуется в предыдущем посте.
          1. Hagen
            Hagen Вчера, 14:02
            0
            Цитата: Игорь Ушаков
            Злосчастная Украина, о незавидной судьбе которой повествуется в предыдущем посте.

            Сочувствую вам, хотя, возможно, вы сознательно выбирали то, что сегодня имеете и дальнейшем надеетесь на достижение целей майдана. Украина, скорее, несчастная, чем злосчастаная. Вообще, по задумке deep state, Украина должна была быть чем-то очень похожим на "начиненный взрывчаткой горящий брандер против России". Но не очень получается. Другое дело, что судьба команды этого брандера авторов проекта не интересует. Выживут только "капитаны", матросы утонут или будут спасаться своими силами. Разве нет? Ребята с ваших мест говорят: ".....учитесь на нашем примере, попытки уличного переворота давите без сожаления...."
            1. Игорь Ушаков
              Игорь Ушаков Вчера, 14:43
              +2
              Благодарю, искренне, за сочувствие и понимание!
              возможно, вы сознательно выбирали то, что сегодня имеете и дальнейшем надеетесь на достижение целей майдана
              не выбирал и не надеялся, я сторонник Антимайдана.
              задумке deep state, Украина должна была быть чем-то очень похожим на "начиненный взрывчаткой горящий брандер против России". Но не очень получается. 
              верю, реально очень немногие украинцы готовы на самопожертвование во имя нанесения вреда России, что бы не вещала наша пропаганда.
              судьба команды этого брандера авторов проекта не интересует.
              я уже писал неоднократно в комментариях, что в помощь со стороны "союзников" реально не верят даже "капитаны".
              Ребята с ваших мест говорят
              что Янукович оказался мягкотелым, хотя мог и задавить всю эту свору, но побоялся осуждения коллективного Запада.
              1. Hagen
                Hagen Вчера, 15:54
                +1
                Цитата: Игорь Ушаков
                я сторонник Антимайдана

                Удачи вам... hi
  18. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 07:21
    0
    У полосатых в НАТО своих дармоедов хватает, еще и этих дятлов кормить? Это вряд ли. Главная задача бандерлогов - подохнуть при случае в стычке с Россией.
  19. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Вчера, 08:39
    0
    По словам украинского президента, встречу целесообразно провести до того, как Байден встретится с Путиным
    Так вот почему клоун засуетился. Обидно стало, что его Байден не пригласил и про него не вспоминают.
  20. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 08:40
    +1
    Надо срочно принять скакуасию в нату. Тогда эта шайка-лейка в течение 5 лет превратится в "УкрПоллитрБриг".
  21. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 08:55
    0
    Перевожу на русский: Господа, разве Вам не нужен верный раб? Ну примите нас в качестве раба, мы будем служить, правда плохо, но по другому мы не можем.
    НАТО не самоубийцы, они историю то знают: все образования в которые входила "Украина" разваливались, начиная с Руси.
  22. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 08:58
    +1
    Клоун перепутал телестудии, не в ту зашел. Ему надо было в ту, где 95 - ый квартал снимают)))
  23. prior
    prior Вчера, 09:11
    +1
    - "Сара. Я вступил в КПСС."
    - "Абам. Вечно ты вляпаешься, не в гуано, так в партию....."
    Так и Зеленский с Украиной..... то сотрудничество с ЕС, то в партнёры НАТО.
    А в результате - Украина в гуане. Но горда тем, что она в демократическом гуане.
  24. cniza
    cniza Вчера, 09:14
    +1
    Решение (по принятию в состав НАТО) нужно принимать немедленно. Украина сейчас в опасности, и на кону наша независимость.


    Детский сад и капризный ребенок...
  25. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 09:35
    +1
    Решение (по принятию в состав НАТО) нужно принимать немедленно
    С такой напористостью нужно сразу требовать признать Украину штатом Сша и тогда заживете новой надеждой о "светлом будущем". Стремление жить за чужой счет и при этом еще и диктовать свои условия стало украинским трендом. Но увы, американцы могут и умеют считать деньги и просчитывать свою выгоду. Складывается впечатление, что Сша в обмен на снятие санкций с немецкого бизнеса за "СП-2" предложили немцам взять на содержание Украину. Отсюда и обвинения в адрес немцев со стороны украинцев о неоказании той помощи, которую способна оказывать Германия, требования, шантаж и "детские" обиды на американцев.
  26. rusich
    rusich Вчера, 09:49
    0
    Хотелки не совпадают с желанием у зели
  27. APASUS
    APASUS Вчера, 09:52
    +3
    Зачем Западу принимать Украину в члены НАТО ?
  28. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Вчера, 10:54
    +1
    Какого же сказочного долбоклюва небратья президентом выбрали.
  29. Daria33
    Daria33 Вчера, 11:02
    0
    Он реально думает, что США и НАТО о нем еще помнят? Мне вот верится, что хоть кто-то будет читать это его интервью....
  30. zwlad
    zwlad Вчера, 11:16
    0
    Владимир Зеленский заявил, что Украина «находится в опасности».

    Как же ты все-таки прав Владимир!
    Украина сейчас в опасности, и на кону наша независимость.

    Жаль только независимости то у вас давно и нет.
  31. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 12:00
    +1
    Независимость 404 звучит как мокрый огонь laughing
  32. isv000
    isv000 Вчера, 14:17
    +1
    Неньку скоро, как истасканную шлюху, на вокзал выкинут... sad
  33. isv000
    isv000 Вчера, 14:46
    +1
    Ну, вот и покатилось солнышко на убыль. Скоро закачают первую нитку СП-2, к зиме - вторую. Нынешняя прокачка газа по Украине ок. 50 млрд., порог убыточности - 25. На фоне потребностей Германии в 100 млрд скрипач не нужен... bully
  34. jncnfdybr
    jncnfdybr Вчера, 14:49
    0
    Какое НАТО? Там прекрасно знают, что из себя представляют украинские прапорщики. Через пол года кирдык всему НАТО. Растащут.))
  35. akarfoxhound
    akarfoxhound Вчера, 15:09
    0
    Что,Зеля, все варианты уговоров перебрал? А привычно отработанным жалостливым методом - eлдoй хозяевам на рояле "собачий вальс" не сбацал? laughing
  36. zenion
    zenion Вчера, 15:13
    +1
    Немедленно принять Украину в НАТУ, или Украина пойдёт в другое место. Прямо как в песне: Очеретом качкы гнала, ой, як гнала тай упала. Ой нэ правда твоя, бо нэ падала я! Вин высокый и стрункый, и бэз розуму дурный, рукы ногы, як ти ракы, а сам рыжый, як собака. Иван Котляревский хорошо знал и сочинил о жизни Окраинской. Его "Энеида" красиво показала, как живёт этот народ. Сомнения его не обманули. Энэй був паруборок проворный и хлопець, хоч куда козак. До всього злого вдавсь проворнишый вид всих бурлак. Як грэкы трою пидпалылы, зробывшы з нейи кучу гною, зибрав вин деякых османцив, осмаленых як гыря ланцив, пятамы з Тройи накывав. Кто знает украинский будет смеяться от первых до последних строчек этого сочинения.
  37. iouris
    iouris Вчера, 16:03
    +1
    Поддержка покобелима.
  38. NF68
    NF68 Вчера, 16:30
    0
    После дождичка в четверг примут и в НАТО и в ЕС. Турция наглядный тому пример.
  39. CYM
    CYM Вчера, 18:00
    0
    Решение (по принятию в состав НАТО) нужно принимать немедленно. Украина сейчас в опасности, и на кону наша независимость
    Скромняга, просил бы НАТО уж сразу объявить России войну. fool Я так думаю еще пара подобных "просьб" и Украину не примут в НАТО уже никогда.
  40. sergei.ossipov
    sergei.ossipov Вчера, 21:41
    0
    В уставе НАТО есть пункт - если страна участвует в военных действиях - вплоть до разрешения военного конфликта она не может рассматриваться даже как кандидат в вступление в НАТО.. Купили Украинцев невыполнимым ....