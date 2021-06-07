Военное обозрение
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Размещение гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» в ЗВО станет сигналом для НАТО

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Стало известно о том, что западные рубежи России будут усилены с помощью новейших гиперзвуковых ракетных комплексов авиационного базирования. Речь идёт о комплексах «Кинжал», которые планируется поставлять в части и соединения Западного военного округа.


Такую информацию публикует газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Нужно напомнить, что «Кинжал» стал первым не только в России, но и в мире, гиперзвуковым ракетным комплексом, поступившим на вооружение. При этом на данный момент он стоит на боевом дежурстве лишь в одном из военных округов Российской Федерации – в Южном (ЮВО).

Теперь же развёртывание «Кинжалов» планируется осуществить и в ЗВО. Западное направление определяется как одно из важнейших, особенно с учётом того, что натовская инфраструктура всё активнее приближается к границам РФ, а натовские военные маневры у российских рубежей становятся всё более многочисленными.

На данный момент носителем ракет комплекса «Кинжал» являются МиГ-31, получившие в данном случае обозначение МиГ-31К. Также планируется более широкое использование гиперзвуковых ракет как вооружений дальних ракетоносцев Ту-22М3М и истребителей пятого поколения Су-57.

В открытых источниках (включая данные, озвученные президентом Владимиром Путиным) сообщалось, что «Кинжалы» с борта МиГ-31К способны поражать цели на расстоянии до 2 тысяч км. Таким образом, в случае размещения «Кинжалов» в ЗВО, границы их применения простираются на существенную глубину так называемого восточного фланга НАТО. Этот факт вполне можно считать сигналом для Североатлантического альянса, который никак не может умерить свои аппетиты в плане расширения на восток и продвижения своих войск и военной техники к границам России.
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24 комментария
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  1. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Вчера, 06:38
    +19
    Хорошая новость.Дело нужное.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 07:15
      +12
      Цитата: СЕРЖ ант
      Хорошая новость.Дело нужное.

      yes
      Размещение гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» в ЗВО станет сигналом для НАТО

      Ну, и как обычно, из «классики»:
      1. venik
        venik Вчера, 16:26
        +3
        Цитата: ROSS 42
        Ну, и как обычно, из «классики»:

        ========
        good Вот уж действительно аналогия, так аналогия! hi
        Черт! Прав был Абдулла: "..[i]"Кинжал" хорош для того, у кого он есть!...."
        drinks
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 06:40
    +10
    Сейчас у прибалтов начнётся новый приступ истерии.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 06:53
      +3
      Это не для них,котиков не обижаем.Им и Искадеров за глаза хватит.Если израильские товарищи,утверждают что Кинжал это Искандер ,только воздушного базирования.То тогда на сколько летает Искандер?Ответ ,до 500 км,мамой клянусь! laughing А норгам напомнить,кто в Баренцевом море хозяин,оперативному командованию северного района Кинжалы поставят.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Вчера, 09:06
        +2
        tralflot1832 (Андрей С.)
        Сегодня, 06:53
        НОВЫЙ

        +2
        Это не для них,котиков не обижаем.Им и Искадеров за глаза хватит.Если израильские товарищи,утверждают что Кинжал это Искандер ,только воздушного базирования.То тогда на сколько летает Искандер?Ответ ,до 500 км,мамой клянусь! laughing А норгам напомнить,кто в Баренцевом море хозяин,оперативному командованию северного района Кинжалы поставят.
        Отвернулись и в носу ковыряются - это не мы! wink
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 09:50
          +2
          Дык у них там вечный Нитанияху в тираж уходит,одни танцуют ,другие смотрят куда бы поехать!
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Вчера, 14:19
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Сейчас у прибалтов начнётся новый ,...

      А разве их мнение кого то интересует? Они овцы на заклание, что сразу было понятно. А вот для центров управления и связи вплоть до Германии - это очень ”бодрящая” новость.
    3. ВАМ
      ВАМ Вчера, 18:07
      +1
      Не истерии а диареи
  3. mark1
    mark1 Вчера, 06:48
    -1
    Приделать стартовик (стартовую ступень) и можно было б с Су-30/34 пускать на хорошую дальность. Работают наверное над этим...
    1. 210окв
      210окв Вчера, 06:56
      +4
      Вооружать Кинжалом только перехватчик, я думаю "что это неправильно. Это не их специфика и этих самолётов у нас не много. Да, необходимы другие носители.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 07:51
        +4
        Нам пока не скажут ,об ограничениях для МИГ 31 К по скорости и высоте при пуске Кинжала.Не забываем что МИГ 31 обладает самым высоким потолком для вооруженного самолета.
      2. хрыч
        хрыч Вчера, 08:59
        +5
        Цитата: 210окв
        Вооружать Кинжалом только перехватчик, я думаю "что это неправильно.

        Так мобильный Искандер и есть сие. Сейчас путы ДРСМД спали и можно дальность увеличивать. Собственно Искандер и был главной претензией Запада по соблюдению договора. Хоть претензия была к КР, которая естественно с Калибром унифицирована. Но и понимали, что с СБЧ БР улетает за 500 км. Как собственно, абсолютно правильно они докапались до Оки. Это с полутонным фугасом ОТР, а с СБЧ - РМД. В случае с Кинжалом, во-первых - это был способ уйти от ограничений ДРСМД, во-вторых дальность увеличивалась на плюс радиус действия самолета и уникальности его характеристик. Т.е. запуск с 20 км и выше, с начальной скоростью приближенной к 3 махам. Если использовать Ту22М3, то дальность самого изделия уменьшится. За счет дальности носителя, конечно комплекс будет дальнобойный, но мы потеряем скорость Кинжала. Если с Миг-31 мы имеем старт в середине стратосферы, с Ту22 мы имеем старт с нижней части стратосферы. Также теряем от 500 и почти до тысячи км/ч начальной скорости. Т.е. Кинжал будет тратить свою энергию на подъем в середину стратосферы (где значительное разряжение) и потеряет стартовую скорость. И получится, что Х-32 окажется более эффективной с Ту22, чем Кинжал. А для Су-34/30/35/57, возможно и для Ту-22М3, но в бомболюке с приличным количеством, как раз и будет лучше применять компактные, гиперзвуковые Остроту и Гремлин. А Кинжал оставьте Миг-31, делайте на его базе противоспутниковую ЗУР и пр.
      3. Грица
        Грица Вчера, 14:09
        0
        Цитата: 210окв
        Вооружать Кинжалом только перехватчик, я думаю "что это неправильно. Это не их специфика и этих самолётов у нас не много. Да, необходимы другие носители.

        Согласен. Миг-31 слишком ценная машина - штучный товар, который нужен для других целей. А вот Ту-22 и Су-34 должны стать носителями Кинжалов в обязательном порядке
  4. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 06:49
    +2
    Хорошо бы адаптировать к авиации перспективные ракеты от РСЗО с коррекцией 240мм, 300мм.....с самолетов типа Су30 можно получить дальности 200-300км и хорошую точность и экономику.
  5. da Vinci
    da Vinci Вчера, 07:08
    +1
    А что есть размещение стелс самолетов в Полше, главное назначение которых есть прорыв ПВО и удар по командным центрам и т.п. А планы и их демонстрация по Клининграду? А, это другое.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Вчера, 07:52
      0
      К ним ещё КР поставляют с дальностью 900км
  6. Bez 310
    Bez 310 Вчера, 07:16
    +4
    "«Кинжалы» с борта МиГ-31К способны поражать цели на расстоянии до 2 тысяч км."
    Имеется в виду дальность действия авиационного ракетного комплекса, то есть, включая дальность полета самолета-носителя до отцепки ракеты. В общем, авиационный "Искандер" по заранее известным целям. Возможность применения по кораблям (обнаруженным подвижным целям) пока не подтверждена.
  7. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 07:30
    +2
    Это сигнал западу - пора лапы к верху задирать.
  8. Hagen
    Hagen Вчера, 07:34
    +1
    Учитывая ТТХ ракеты и носителя, комплекс вполне может отработать цели на европейском ТВД из районов ЮВО без перемещения его в ЗВО.
  9. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 08:43
    +1
    Нато всё больше напоминает раковую опухоль. Есть одна задача - расти.
    И есть подозрение, что придется оперировать. И "Скальпелем", и "Кинжалом" и всеми наличными силами и средствами.
  10. Прочее
    Прочее Вчера, 12:37
    0
    Вьетнам восхитился комплексами «Кинжал»!
  11. kventinasd
    kventinasd Вчера, 15:39
    0
    Замечательная новость! Пусть "партнерчики" понапрягаются. С учетом боевого радиуса носителя и дальности действия Кинжала и если принять во внимание ТВД Белоруссии, этой ракетой покрывается практически вся Европа.
  12. ё-моё
    ё-моё Вчера, 18:20
    0
    Аппетит у них умерится только тогда, когда увидят собственные кишки намотанные на штык ! Очень быстро сойдёт на нет .