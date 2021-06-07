Размещение гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» в ЗВО станет сигналом для НАТО

Стало известно о том, что западные рубежи России будут усилены с помощью новейших гиперзвуковых ракетных комплексов авиационного базирования. Речь идёт о комплексах «Кинжал», которые планируется поставлять в части и соединения Западного военного округа.
Такую информацию публикует газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
Нужно напомнить, что «Кинжал» стал первым не только в России, но и в мире, гиперзвуковым ракетным комплексом, поступившим на вооружение. При этом на данный момент он стоит на боевом дежурстве лишь в одном из военных округов Российской Федерации – в Южном (ЮВО).
Теперь же развёртывание «Кинжалов» планируется осуществить и в ЗВО. Западное направление определяется как одно из важнейших, особенно с учётом того, что натовская инфраструктура всё активнее приближается к границам РФ, а натовские военные маневры у российских рубежей становятся всё более многочисленными.
На данный момент носителем ракет комплекса «Кинжал» являются МиГ-31, получившие в данном случае обозначение МиГ-31К. Также планируется более широкое использование гиперзвуковых ракет как вооружений дальних ракетоносцев Ту-22М3М и истребителей пятого поколения Су-57.
В открытых источниках (включая данные, озвученные президентом Владимиром Путиным) сообщалось, что «Кинжалы» с борта МиГ-31К способны поражать цели на расстоянии до 2 тысяч км. Таким образом, в случае размещения «Кинжалов» в ЗВО, границы их применения простираются на существенную глубину так называемого восточного фланга НАТО. Этот факт вполне можно считать сигналом для Североатлантического альянса, который никак не может умерить свои аппетиты в плане расширения на восток и продвижения своих войск и военной техники к границам России.