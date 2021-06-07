Польская пресса назвала Лукашенко политической версией игрушки «ванька-встанька»: «Благодаря армии и милиции он пережил трудные дни»

Полгода назад казалось, что дни Лукашенко в качестве президента Беларуси сочтены, сегодня ему удалось стабилизировать ситуацию.

Казалось бы, он уже повержен и лежит, но потом снова встал. Хотя его положение остаётся шатким.

Лукашенко всеми силами старается показать, что он гнётся, но не ломается, и что он хозяин в Беларуси.

Благодаря им он и пережил трудные дни, самый сложный момент в своём президентстве.

В польской прессе обсуждается ситуация в Беларуси, в частности – деятельность Александра Лукашенко. Обсуждение ведётся при учёте заявлений Светланы Тихановской о том, что «пришла пора действовать». Напомним, что такие слова Тихановская произнесла после вынужденной посадки самолёта Ryanair в аэропорту Минска. Время идёт, «действий» со стороны Тихановской нет, и потому польские и литовские «активисты», пытающиеся «построить демократию» в Беларуси, нервничают, опасаясь потерять время и возможности по вмешательству во внутренние дела суверенного государства.Польский обозреватель Агатон Козиньски пишет, что «сегодня Лукашенко спит лучше, чем полгода назад, когда города республики были охвачены протестами, но его положение всё ещё неопределённо».Козиньски при этом сетует:Польский автор в издании Wirtualna Polska называет Александра Лукашенко «политической версией игрушки «ванька-встанька»:Польская пресса пишет, что Лукашенко арестом блогера Протасевича «теперь наносит ответный удар»:Далее польский обозреватель углубляется в размышления о том, что в отличие от «отказавшейся от коммунистической идеологии Польши, вставшей на путь демократического развития, Беларусь таких изменений не претерпела».Козиньски отмечает, что Лукашенко уже не было бы во главе Белоруссии, но армия, милиция и спецслужбы остались ему верны: