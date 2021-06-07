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Польская пресса назвала Лукашенко политической версией игрушки «ванька-встанька»: «Благодаря армии и милиции он пережил трудные дни»

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Польская пресса назвала Лукашенко политической версией игрушки «ванька-встанька»: «Благодаря армии и милиции он пережил трудные дни»

В польской прессе обсуждается ситуация в Беларуси, в частности – деятельность Александра Лукашенко. Обсуждение ведётся при учёте заявлений Светланы Тихановской о том, что «пришла пора действовать». Напомним, что такие слова Тихановская произнесла после вынужденной посадки самолёта Ryanair в аэропорту Минска. Время идёт, «действий» со стороны Тихановской нет, и потому польские и литовские «активисты», пытающиеся «построить демократию» в Беларуси, нервничают, опасаясь потерять время и возможности по вмешательству во внутренние дела суверенного государства.


Польский обозреватель Агатон Козиньски пишет, что «сегодня Лукашенко спит лучше, чем полгода назад, когда города республики были охвачены протестами, но его положение всё ещё неопределённо».

Козиньски при этом сетует:

Полгода назад казалось, что дни Лукашенко в качестве президента Беларуси сочтены, сегодня ему удалось стабилизировать ситуацию.

Польский автор в издании Wirtualna Polska называет Александра Лукашенко «политической версией игрушки «ванька-встанька»:

Казалось бы, он уже повержен и лежит, но потом снова встал. Хотя его положение остаётся шатким.

Польская пресса пишет, что Лукашенко арестом блогера Протасевича «теперь наносит ответный удар»:

Лукашенко всеми силами старается показать, что он гнётся, но не ломается, и что он хозяин в Беларуси.

Далее польский обозреватель углубляется в размышления о том, что в отличие от «отказавшейся от коммунистической идеологии Польши, вставшей на путь демократического развития, Беларусь таких изменений не претерпела».

Козиньски отмечает, что Лукашенко уже не было бы во главе Белоруссии, но армия, милиция и спецслужбы остались ему верны:

Благодаря им он и пережил трудные дни, самый сложный момент в своём президентстве.
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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36 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 07:10
    +13
    Лукашенко уже не было бы во главе Белоруссии, но армия, милиция и спецслужбы остались ему верны

    Можно подумать что воины и сотрудники органов не являются частью народа. В Белоруссии же не сословное общество.
    1. Torins
      Torins Вчера, 07:52
      +15
      Меня в принципе удивляет их недоумение. А что должно быть как то иначе в нормальной стране? Армия и милиция должны перестать поддерживать порядок в стране?
      1. Правдодел
        Правдодел Вчера, 09:15
        +6
        Меня в принципе удивляет их недоумение. А что должно быть как то иначе в нормальной стране?

        Чему вы удивляетесь?! В Польше, трибалтике, Чехии и разных иных польшах армия и милиция должны поддерживать порядок, а в России, Белой Руси не должны. Это кровавый режим натравливает армию и милицию на свободу и демократию, распространяемую разными американскими шавками и разными поляками.
        1. НИКНН
          НИКНН Вчера, 10:02
          +4
          Ванька встанька, это нормально, это по русски, а вот Польша ассоциируется у меня со странной такой книжкой. " Приключения какашки."
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков Вчера, 12:44
            +1
            Смешные всё же эти самые польские политики и оборзеватели: им "казалось" и всё "кажется". laughing Да только народ Беларуси, частью которого являются и армия с правоохранителями, был и есть ЗА "батьку Лукашенко". Что бы ни говорили поляки, литовцы и коллаборационисты во главе с Тихановской, западными, литовскими и польскими спецслужбами, политиками и СМИ.
            А Рыгорыч да, "санька-встанька". НЕваляшка. laughing laughing laughing
    2. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 08:01
      +1
      Если бы да кабы.....Если бы, бабушка была дедушкой......
      А вот другой опозиционный говорун сказал---если бы сейчас были выборы---опять выбрали бы Лукашенко.
      Цитата: Владимир_2У
      Лукашенко уже не было бы во главе Белоруссии, но армия, милиция и спецслужбы остались ему верны

      Можно подумать что воины и сотрудники органов не являются частью народа. В Белоруссии же не сословное общество.
      1. Гражданский
        Гражданский Вчера, 08:30
        +1
        Далее польский обозреватель углубляется в размышления о том, что в отличие от «отказавшейся от коммунистической идеологии Польши, вставшей на путь демократического развития, Беларусь таких изменений не претерпела».

        Бред несет поляк, Лукашенко самодержавный капиталист и никакого отношения к коммунистам не имеет.
        1. Torins
          Torins Вчера, 08:49
          +1
          Они и русских коммунистами считают...
        2. Reptiloid
          Reptiloid Вчера, 08:58
          +1
          ......Лукашенко самодержавный капиталист. .......

          В Белоруссии праздник 7 Ноября до сих пор..
          1. Гражданский
            Гражданский Вчера, 09:09
            -1
            Цитата: Reptiloid
            В Белоруссии праздник 7 Ноября до сих пор..

            Ну и в России 1 мая праздник, а Мавзолей фанерой закрывают на 9 мая.
            1. AlexGa
              AlexGa Вчера, 10:54
              0
              Так ведь речь идёт про Белоруссию.
    3. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 08:22
      +7
      Эка невидаль! Мы уже давно поняли, что, когда в США убивают протестующих, это демократия, когда в Белоруссии или России, разгоняют протестующих, это тирания и кровавый режим! laughing
  2. askort154
    askort154 Вчера, 07:13
    +10
    Наконец-то поняли, ставка Польши и Литвы на Тихоновскую - деньги на ветер. Обидно-да ! crying
    1. Mole
      Mole Вчера, 07:56
      +3
      Пришло осознание что Тихановская развела их на деньги? wink
    2. v.tochenn
      v.tochenn Вчера, 09:08
      +1
      Цитата: askort154
      Наконец-то поняли, ставка Польши и Литвы на Тихоновскую - деньги на ветер. Обидно-да !

      Тихановскую в Польше предупредили что ей не следует контактировать с польской оппозицией, а также принимать участие в мероприятиях этих политический сил, иначе экс-кандидат в президенты Белоруссии полностью лишиться поддержки со стороны Польши и будет выдворена из страны...
      "Если Тихановская захочет рекламировать антидемократическую оппозицию Польши и появится на митинге Тшасковского, пусть она обращается за помощью в Москву, а мы поддержим ту белорусскую оппозицию, которая не встанет на сторону наших противников..."- сказал спикер польского сейма Рышард Терлецкий...
      bully
  3. Троль
    Троль Вчера, 07:18
    +7
    Гы))) Пережил он прежде всего, в отличие от Овоща, благодаря своим мозгам и решительности. А силовики это только лишь инструмент.
    1. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 07:28
      +5
      Цитата: Троль
      Гы))) Пережил он прежде всего... благодаря своим мозгам и решительности..

      Да и большой сосед в беде не бросил.
      1. Троль
        Троль Вчера, 07:29
        +3
        Овоща тоже не бросали, но он все равно, сдулся.
        1. Doccor18
          Doccor18 Вчера, 07:30
          +1
          Из овощей салаты хороши, рагу, в остальном...
    2. Егоза
      Егоза Вчера, 07:39
      +5
      Цитата: Троль
      Пережил он прежде всего, в отличие от Овоща, благодаря своим мозгам и решительности. А силовики это только инструмент.

      А Овощу не надо было Беркут предавать! Сейчас наверняка себе локти кусает. А Польша может только позавидовать на такого президента. При всей их демократии, при всей "ясновельможной гордости" они такие же холопы США как и Украина. И если уж Польшу сбить с ног, то не поднимется как "ванька-встанька"
      1. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 09:04
        +1
        Лукашенко всеми силами старается показать, что он гнётся, но не ломается, и что он хозяин в Беларуси.
        Почему старается? Вполне так показал.
        Цитата: Егоза
        При всей их демократии, при всей "ясновельможной гордости" они такие же холопы США как и Украина. И если уж Польшу сбить с ног, то не поднимется как "ванька-встанька"

        И да, завидуйте молча.
  4. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 07:25
    +8
    Это старо как мир......Если правитель не контроллиркет армию и полицию, то он не правитель..
  5. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 07:32
    +3
    Лучше быть Ванькой - встанькой, чем подмахивать всем подряд как ляхи с низкой социальной ответственностью.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 07:45
    +1
    Лучше быть ванькой встанькой,чем быть в коленоприкланенной позе,вспомним скандальные слова Дуды,когда он был премьером(даже в вольном литературном пересказе ВО не пропустит) что остается делать Польше в взаимоотношениях с США.Пусть свои скелеты в шкафу обсуждают.
  7. spech
    spech Вчера, 07:58
    0
    Польская пресса назвала Лукашенко политической версией игрушки «ванька-встанька»

    качинского снова откапывать будут?
  8. Пленник
    Пленник Вчера, 08:43
    +3
    winked Батька не Янук. Он вам ещё устроит похохотать.
  9. APASUS
    APASUS Вчера, 08:49
    +4
    Польша,котороя приложила руку к перевороту в Белоруссии ,сильно возмущена неудачей.
    1. prior
      prior Вчера, 09:03
      +3
      Думаю, со стороны Польши это элементарная зависть к сильному президенту.
      Ведь у поляков в президентах какая-то Дуда, которая вместе с американцами ничего не смогла сделать с Лукашенко. Дуда она и в Африке дуда.
    2. север 2
      север 2 Вчера, 09:06
      +2
      Цитата: APASUS
      Польша,котороя приложила руку к перевороту в Белоруссии ,сильно возмущена неудачей.

      Что у поляков ,что у прибалтов , что у нынешней Украины есть одна общая черта . Проиграв они прикидывается дурочками непонимающими ,что они проиграли , одновременно создавая теорию ,что и обыгравшие их то не выиграли . И так до следующего раза . Это то же самое , что не добежав до туалета помочиться в собственные штаны . Сначала от самих себе тепло и хорошо , а потом от самих себе холодно и воняет... Но гонор сильнее вони , так что так и пойдёт воняя и можно прикидываться дурочками , что ничего то и не случилось...
  10. cniza
    cniza Вчера, 09:21
    0
    Полгода назад казалось, что дни Лукашенко в качестве президента Беларуси сочтены, сегодня ему удалось стабилизировать ситуацию.


    Не суйте свой нос куда не следует , белорусы сами разберутся со своими проблемами...
  11. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 09:31
    +1
    Хорошо. Лукашенко - "ванька-встанька". В таком случае пшекия - "панка-лежанка". Сколько её ни пытались поставить на ноги, всё норовит лечь и ноги пошире раздвинуть.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 14:27
      -1
      Польша очень удачно расположена: кто бы куда не шел все идут через неё, улучшая попутно генофонд "нации", оттого польки симпатичные - не кровь а коктейль Молотова! tongue
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Вчера, 14:28
        0
        И оттого же у них неустойчивая психика. laughing
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 10:08
    +2
    Как расстроены поляки угрохавшие столько денег на переворот и не получившие ожидаемого результата. А вы покричите громко, с натугой до малинового цвета лица как та активистка, может Лукашенко вас услышит?
    при учёте заявлений Светланы Тихановской о том, что «пришла пора действовать»
    Тихановская громко заявила, что пришла пора действовать и удалилась жарить котлеты из литовского мяса. Кто и как должен действовать пусть решают Литва и Польша, а ей еще очередной наряд сменить необходимо, чтобы выглядеть хотя бы внешне не лохушкой.
  13. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 12:07
    +1
    А власти пшеков, как игрушка петрушка, взад вставляют руку и управляют как хотят а как надоест выкинут в чулан.
  14. isv000
    isv000 Вчера, 14:24
    +2
    «Благодаря армии и милиции он пережил трудные дни»
    А для чего ещё нужны армия и полиция в государстве?! Не для обеспечения суверенитета и правопорядка?