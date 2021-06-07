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«Последний бросок на Юг»: в чешской прессе считают, что Россия обезопасила свой южный фланг

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Соединенные Штаты и НАТО покидают Афганистан. На этом фоне Россия предпринимает некоторые шаги, направленные на укрепление своих рубежей на юге. Об этом пишет в статье для чешского издания Forum24 Либор Дворжак.


Министр обороны России Сергей Шойгу совершил серию рабочих визитов в среднеазиатские республики. Связано это было с выводом американского военного контингента из Афганистана, пишет автор. Особо российского военачальника интересовали две бывшие советские республики - Узбекистан и Таджикистан.

Хотя Россия и не имеет общей границы с Афганистаном, Москва опасается, что уход США усилит движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России), которое может распространится и на близлежащие страны. С другой стороны, русским совсем не нужны под боком американцы, поэтому они (русские) выступают против размещения американских военных баз на территории бывших среднеазиатских советских республик, отмечает Дворжак.

Визит Шойгу в Душанбе и Ташкент должен был прояснить ситуацию, и российскому министру обороны это вполне удалось. С Узбекистаном была впервые подписана программа вооруженного стратегического партнерства, с Таджикистаном создана совместная система противовоздушной обороны. А самое главное - обе страны отказались размещать на своей территории американцев.

Попытки прикрыть свою южную границу предпринимались еще во времена СССР, отмечает Дворжак, Москва даже вводила туда свои войска, но так ничего существенного и не добилась и покинула этот беспокойный регион. После развала Советского Союза, общей границы не стало, а проблемы остались.

Лучше всего о проблеме контроля южных границ заявил в далеком 1993 году Владимир Жириновский, написавший книгу "Последний бросок на Юг". По мнению этого политика, России необходимо сделать бросок в южном направлении, чтобы установить свой контроль над всем азиатским регионом и выйти на границу с Индией, пишет чешский автор.

Подводя итог, он отмечает, что сегодняшние попытки Москвы, конечно, не полноценный "последний бросок на Юг", но Россия довольно успешно обезопасила свой южный фланг.
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16 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 07:15
    +6
    У Дворжака что среднеазиатские республики, что Афганистан похоже органично премешались в голове.
    Попытки прикрыть свою южную границу предпринимались еще во времена СССР, отмечает Дворжак, Москва даже вводила туда свои войска, но так ничего существенного и не добилась и покинула этот беспокойный регион.

    Войска аж против басмачей были введены, в двадцатые годы двадцатого века.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Вчера, 07:44
      +3
      До занятия Россией тех мест....тут и был сплойшной АФганистан. А теперь есть разница, а люди те же Убеки, Таджики , Уйгуры. По бе стороны реки
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 09:50
        +1
        Очень ценю заботу Лидора Дворжака о наших южных рубежах, но лучше бы он озаботился возвращением Золотого Запаса РИ Российской Федерации.
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 12:49
          0
          "Россия обезопасила свой южный флан."
          И это замечательно!
    2. ПиК
      ПиК Вчера, 07:50
      +2
      Попытки прикрыть свою южную границу предпринимались еще во времена СССР, отмечает Дворжак, Москва даже вводила туда свои войска, но так ничего существенного и не добилась и покинула этот беспокойный регион.

      Это автор о вводе нашего Ограниченого контингента в ДРА так написал ?
      Тогда бы уже и уточнил , пояснил своим читателям , что ввод советских войск был ответом посягательств США на доминирование в этом регионе.
      А сейчас , нам придётся бороться с последствиями политики тех же Штатов , после их провальной операции в Афганистане , положение в котором не то что не улучшилось , а стало гораздо хуже чем до их туда прихода.
    3. Правдодел
      Правдодел Вчера, 09:10
      +4
      Войска против басмачей были введены, в двадцатые годы двадцатого века

      Основной вопрос: кто басмачей снабжал деньгами и оружием?! Известно, англичанка гадит. Англичане и снабжали басмачей деньгами и оружием. Басмачество прекратилось в начале 40-х годов как раз тогда, когда началась битва за Британию: у англичан бабки кончились и нужно было защищать острова.
  2. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 07:23
    +7
    Москва даже вводила туда свои войска, но так ничего существенного и не добилась...

    Как сказать... Армия задачи, которые ей поставили выполнила. А политики, как всегда, все перевернули...
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 09:40
      +5
      У нас всегда так. Если ищут виновных то- в армии. Хотя, все наоборот надо делать. Армия- выполняет приказы власти, а не наоборот. В противном случае, у нас бы депутаты ГД- гальюны бы драили.
      1. Doccor18
        Doccor18 Вчера, 13:07
        +2
        Цитата: Андрей Николаевич
        У нас всегда так. Если ищут виновных то- в армии... В противном случае, у нас бы депутаты ГД- гальюны бы драили.

        Абсолютно согласен.
  3. Лара Крофт
    Лара Крофт Вчера, 07:32
    +7
    Россия довольно успешно обезопасила свой южный фланг

    Сократив 201-ю ВБ в Таджикистане с дивизионного уровня до бригадного отдав часть военных городков и полигонов ВС Таджикистана, если придется опять разворачивать полноценную МСД с частями усиления, то быстро это не получится....
    Таджикистан и Кыргыстан не САР, это не территории занятые пустынями, там одними ВКС ничего не решишь, нужны крупные подразделения мсв и артиллерии, а также аэромобильные и горные подразделения, чего в Таджикистане не наблюдается....
    Зато наблюдается напряженная обстановка между среднеазиатскими гос-ми, в т.ч. участниками ОДКБ...что не способствует боевому слаживанию и взаимодействию между указанными республиками...
    В сущности РФ сократила свое военное присутствие в Таджикистане, пытаясь компенсировать это поставками В и ВТ в ВС Таджикистана, после выхода США из ДРА, нам придется снова создавать там самодостаточную группировку войск, так как надеяться на национальные ВС РТ и КР глупо...
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 07:43
      +2
      Цитата: Лара Крофт
      после выхода США из ДРА, нам придется снова создавать там самодостаточную группировку войск, так как надеяться на национальные ВС РТ и КР глупо...

      Да-а-а...Восток - дело тонкое! Надо четко просчитывать, где соломку подкладывать
  4. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 07:35
    -1
    Россия может обезопасила свои юга, а вот чехи трястись начинают, им с любого направления прилетит.
  5. cniza
    cniza Вчера, 09:37
    0
    Подводя итог, он отмечает, что сегодняшние попытки Москвы, конечно, не полноценный "последний бросок на Юг", но Россия довольно успешно обезопасила свой южный фланг.


    Ох не нравятся мне эти чешские эксперты...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 09:53
    0
    Россия довольно успешно обезопасила свой южный фланг.
    Уж кому, кому, как не чешскому "специалисту" в вопросах Афганистана и среднеазиатский республик это знать.
    Попытки прикрыть свою южную границу предпринимались еще во времена СССР
    А это указывает на объем "знаний" в отношении СССР. В те времена граница была неплохо укреплена и хорошо охранялась, т.к. названные выше республики входили в состав СССР. С чего это чехи вдруг заинтересовались южными рубежами нашей страны или включение в список недружественных стран дал повод?
  7. iouris
    iouris Вчера, 11:14
    0
    "Жить захочешь - не так раскорячишься"
  8. xASPIDx
    xASPIDx Вчера, 11:16
    +1
    Есть мнение что надо возвращать или участвовать во внутренней политике более плотно
    в жизни средне азиатских республик, и вводить обратно гос. планирование. Нынешние развитие в цифровой технике позволяет делать это на совершенно ином уровне. Там есть много чего ценного что захирело после ухода союза.