«Последний бросок на Юг»: в чешской прессе считают, что Россия обезопасила свой южный фланг

Соединенные Штаты и НАТО покидают Афганистан. На этом фоне Россия предпринимает некоторые шаги, направленные на укрепление своих рубежей на юге. Об этом пишет в статье для чешского издания Forum24 Либор Дворжак.Министр обороны России Сергей Шойгу совершил серию рабочих визитов в среднеазиатские республики. Связано это было с выводом американского военного контингента из Афганистана, пишет автор. Особо российского военачальника интересовали две бывшие советские республики - Узбекистан и Таджикистан.Хотя Россия и не имеет общей границы с Афганистаном, Москва опасается, что уход США усилит движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России), которое может распространится и на близлежащие страны. С другой стороны, русским совсем не нужны под боком американцы, поэтому они (русские) выступают против размещения американских военных баз на территории бывших среднеазиатских советских республик, отмечает Дворжак.Визит Шойгу в Душанбе и Ташкент должен был прояснить ситуацию, и российскому министру обороны это вполне удалось. С Узбекистаном была впервые подписана программа вооруженного стратегического партнерства, с Таджикистаном создана совместная система противовоздушной обороны. А самое главное - обе страны отказались размещать на своей территории американцев.Попытки прикрыть свою южную границу предпринимались еще во времена СССР, отмечает Дворжак, Москва даже вводила туда свои войска, но так ничего существенного и не добилась и покинула этот беспокойный регион. После развала Советского Союза, общей границы не стало, а проблемы остались.Лучше всего о проблеме контроля южных границ заявил в далеком 1993 году Владимир Жириновский, написавший книгу "Последний бросок на Юг". По мнению этого политика, России необходимо сделать бросок в южном направлении, чтобы установить свой контроль над всем азиатским регионом и выйти на границу с Индией, пишет чешский автор.Подводя итог, он отмечает, что сегодняшние попытки Москвы, конечно, не полноценный "последний бросок на Юг", но Россия довольно успешно обезопасила свой южный фланг.