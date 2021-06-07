Военное обозрение
Войти Регистрация

В США назвали условия для стабилизации отношений с Россией

96

Соединенные Штаты в очередной раз заявили о готовности возобновить стабильные отношения с Россией, но только при определенных условиях. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.


Заявление Блинкена оригинальностью не отличается. Для стабильных отношений Россия должна "изменить курс", после чего Вашингтон начнет "дружить" с Москвой и общаться. Об этом и будет говорить на встрече с Путиным Джо Байден. По словам Блинкена, американский лидер "ясно даст понять", что в случае изменения поведения Москвы, Вашингтон предложит ей "стабильные отношения".

Но в то же время американский госсекретарь признается, что Россия вряд ли продемонстрирует желание что-то менять в своей политике, поэтому США будут готовы и к "негативному сценарию".

Кроме того, Блинкен предупредил, что на любые действия Москвы, которые США посчитают "агрессивными", Вашингтон "примет меры", какие именно, глава Госдепа не пояснил. В принципе, и здесь госсекретарь США не сказал ничего нового, все последние заявления американских и западных политиков, в большинстве случаев, говорят об "агрессивности России". Вторит им и НАТО, обвиняя российское Минобороны в размещении войск рядом с "границами альянса".

Напомним, что встречу Владимира Путина и Джо Байдена планируется провести в Женеве. Судя по предварительным заявления, стороны планируют обсудить ряд вопросов, касающихся общемировой стабильности. В то же время российский президент прямо сказал, что никаких "прорывов" в отношениях ожидать не стоит.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
96 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ПиК
    ПиК Вчера, 07:53
    -2
    «Ясно даём понять»:


    Так что же мы всё-таки должны понять ?

    Всё это выглядит как-то так :

    1. Злой543
      Злой543 Вчера, 08:01
      +3
      Прежде чем что то понимать Старый Джо должен туда добраться. А то опять где нибудь навернется ти что то себе сломает
      1. НИКНН
        НИКНН Вчера, 09:46
        +9
        Да когда же вы (США) отъ... (отстанете) от нас со своей дружбой, дружите вон с трибалтикой, Польшей, Украиной... Ну не в кайф нам с Геями и лесбиянками дружить, что просто вот спокойно жить нельзя, без навязчивой дружбы. Живу я с соседом рядом, не друг он мне , просто сосед, живем нормально , радуемся.
        1. RealPilot
          RealPilot Вчера, 10:04
          +2
          А есть ли во встрече смысл? Наверное, какой-то имеется, даже и без прорывных решений. Обсудить ряд вопросов, сверить позиции и поговорить об отношениях...

          Но, что касается слов Блинкена, вспоминается крылатая фраза: "поучайте своих поучат"...
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков Вчера, 10:09
            +1
            Американские условия давным-давно известны: Россия и россияне должны встать на колени, поднять руки и послушно соглашаться со всей чушью и бредом, что вещают американцы. Всё остальное лишь бла-бла-бла. И других условий никогда не будет!
            1. vladimirvn
              vladimirvn Вчера, 13:44
              -5
              Они (американцы) не умные люди и у них головокружение от успехов. Открою самую важную государственную тайну о менталитете нашей власти и элиты. Ведь В. Путин еще в начале 2000-х просился в НАТО. Просто нужно пообещать нашим , что они будут на равных сидеть с американцами и европейцами за одним столом. Что им гарантируется личная неприкосновенность их семей и капиталов. И все! Завтра они сдадут государство и народ в зарубежную кабалу.
              1. isv000
                isv000 Вчера, 16:19
                +2
                В 1954-м году СССР подал заявку на вступление в НАТО, но вопрос "замотали" и, соответственно, нужно ясно осознавать что эта контора создана для полной ликвидации СССР - России, что бы там они не пели... hi
              2. ЕМММ
                ЕМММ Вчера, 21:41
                0
                Давайте не путать - не американцы, а их правящий класс, потерявший чувство реальности в свете ухода со сцены международных отношений безоговорочной гегемонии гаранта демократии.
          2. RealPilot
            RealPilot Вчера, 15:03
            -1
            Но хотел бы отметить, что встреча двух президентов способна хотя бы встряхнуть мировую повестку дня.
            К таким новостям и событиям приковано внимание всех.

            Эти два года мы наблюдаем ситуацию, когда международные институты и регуляторные механизмы практически не работают.
            Ковид и нарушение транспортного сообщения внесли в этот процесс свою лепту, разногласия по вакцинам и доставкам масок тоже мы все видели. Были вскрыты кризисом многие болевые точки среди якобы "союзников". Экономика в подвешенном состоянии.

            И вот тут наступает время лидеров, момент "ручного управления". Владимир Владимирович в этом амплуа весьма успешен. Будем наблюдать за этой женевской шахматной партией...
            Сойдутся два гроссмейстера. Оба опытны, у каждого свои сильные и слабые стороны. Это будет интересно!

            Болеем за наших. wink
            1. isv000
              isv000 Вчера, 16:27
              0
              Лишь бы лошадью никто ходить не посоветовал... laughing
      2. Умник
        Умник Вчера, 10:22
        +5
        Россия должна измениться а штаты ничего никому не должны) будто с рабами разговаривают
    2. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 08:02
      +17
      А разве англосаксам можно доверять? Если единственные отношения нормальные для них, это раболепные?Неоколониальное сознание американцев состоит в том, что каясь, причем для виду, перед своими афраамериканцами, они порабащают других в других странах, превращая последнии в колонии, а жителей в рабов! Это что ли Блинкин называет нормальными отношениями?
      1. Злой543
        Злой543 Вчера, 08:06
        +12
        Подарить ему бусы стеклянные и пусть поклоняется laughing
        1. KAV
          KAV Вчера, 08:56
          +15
          Пупок развяжется, менять поведение России! Пару раз поменяли уже. Хватит! Кока-кола уже не та, да мак-даком сыты по горло! Не нравится Россия - идите нафиг и не лезьте к нам вообще!
      2. Горный стрелок
        Горный стрелок Вчера, 08:30
        +5
        Цитата: Зяблицев
        Это что ли Блинкин называет нормальными отношениями?

        Да, именно это. Удавить всех. Или экономически, или и экономически и поменяв систему управления - то есть политически.
      3. Хагалаз
        Хагалаз Вчера, 08:49
        +4
        Доверять то англосаксам можно конечно, да только не расхлебаешься потом laughing . Собственно многие страны так и живут. Согласен с вами, дружба со штатами очень специфический процесс. Так что Чур меня, Чур.....
      4. ЕМММ
        ЕМММ Вчера, 21:43
        0
        Верить можно только себе, но в исключительных случаях!
    3. Гражданский
      Гражданский Вчера, 08:22
      +7
      Тоша Блинкин, пойми, нет никаких оснований менять курс. Во-первых мы и сами не знаем куда и каким курсом идет капиталистическая Россия. Во-вторых в части идеологий различий тоже нет, как раньше, и там и там капиталисты у руля. Что хочет Блинкин? Услышать что газ и нефть будут стабильно поставляться на Запад, так это не раз было озвучено. А больше и нет тем для обсуждения. Асада не сдадим, Украину в НАТО не пустим, Белорусь с Лукашенко или без него войдет в состав РФ.
      1. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 08:50
        +7
        Цитата: Гражданский
        Что хочет Блинкин? Услышать что газ и нефть будут стабильно поставляться на Запад, так это не раз было озвучено

        Он хочет услышать что всё это будет бесплатно.
      2. military_cat
        military_cat Вчера, 09:34
        -6
        Цитата: Гражданский
        Украину в НАТО не пустим

        Каким образом? Какие есть для этого эффективные инструменты? Из всех обсуждений этого вопроса создаётся впечатление, что наша стратегия по недопущению Украины в НАТО — убеждать друг друга, что Украину в НАТО никто не ждёт, а ещё что НАТО не принимает страны с территориальными спорами. Получается, НАТО является единственным носителем субъектности в данном вопросе — то есть для приёма Украины в НАТО достаточно только чтобы НАТО решило в какой-то момент её принять.
        1. Гражданский
          Гражданский Вчера, 09:39
          -3
          то есть для приёма Украины в НАТО достаточно только чтобы НАТО решило в какой-то момент её принять.

          По такой логике - какая разница где Украина в НАТО или в ОДКБ, везде одни и те же капиталистические режимы.
          1. military_cat
            military_cat Вчера, 09:58
            -2
            Не вполне вижу, каким образом это следовало из моей логики. Разница в том, что в НАТО Украина стремится, а в ОДКБ не стремится. Вопрос был, каким именно образом мы планируем не пускать Украину в НАТО, при помощи каких инструментов мы сможем повлиять на ситуацию в том случае, если НАТО решит, что готово принять Украину.
            1. Гражданский
              Гражданский Вчера, 10:03
              -2
              Цитата: military_cat
              Вопрос был, каким именно образом мы планируем не пускать Украину в НАТО, при помощи каких инструментов мы сможем повлиять на ситуацию в том случае, если НАТО решит, что готово принять Украину.

              Во-первых есть юридический препон, в НАТО не берут без урегулирования территориальных споров.
              Во-вторых. народная милиция ЛДНР всегда может пойти в наступление в ответ на агрессию Украины. А обстрелы там ежедневно.
              1. military_cat
                military_cat Вчера, 10:32
                -1
                НАТО или 1) действует по беспределу, или 2) его можно остановить юридическими препонами, одно с другим плохо сочетается (не говоря уже о том, что это в действительности не препон, а необязательная рекомендация, которую наверняка проигнорируют как только увидят, что с её помощью пытаются манипулировать действиями НАТО). По второму пункту — это чревато неприемлемыми санкциями, и вряд ли уже кто-то всерьёз верит, что они делают нас сильнее.
                1. Гражданский
                  Гражданский Вчера, 10:56
                  -2
                  Цитата: military_cat
                  По второму пункту — это чревато неприемлемыми санкциями, и вряд ли уже кто-то всерьёз верит, что они делают нас сильнее.

                  Называйте полностью - Запад введет эмбарго на нефть и газ.
      3. zwlad
        zwlad Вчера, 11:13
        0
        Цитата: Гражданский
        Белорусь с Лукашенко или без него войдет в состав РФ.

        А белорусы то об этом знают? И хотят ли они?
      4. ЕМММ
        ЕМММ Вчера, 21:46
        0
        Сэр,
        рекомендую почитать классиков: "Империализм - это государственно монополизированный капитализм"
    4. Бородач
      Бородач Вчера, 09:53
      +1
      Цитата: ПиК
      «Ясно даём понять»:


      Так что же мы всё-таки должны понять ?

      Всё это выглядит как-то так :


      Со времён Ивана Грозного отношения англосаксов к русским стабильно враждебные. Так что, знаем мы вашу стабильность.
  2. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 07:55
    +5
    Совершенно правильно.
    Вопрос к нашему руководству: куда и к чему мы идём? Что было понятно массам, чего от нас хочет США......
    1. marchcat
      marchcat Вчера, 08:01
      +5
      Чего от нас хочет США и так всем давно понятно, покорности...
      1. Zaurbek
        Zaurbek Вчера, 08:06
        0
        Покорность = безбедная жизнь и покорность = плохая жизнь.....разные вещи. На этом и играет внутренняя оппозиция
        1. Зяблицев
          Зяблицев Вчера, 08:30
          +6
          Безбедная жизнь раба? Ну уж увольте!
          1. Zaurbek
            Zaurbek Вчера, 08:34
            +3
            Ну это главная мысль наших либералов. Но она не совпадает с реальностью
            1. Зяблицев
              Зяблицев Вчера, 08:45
              +3
              Про либералов в точку! Удивительно, что есть люди их поддерживающие!
              1. Zaurbek
                Zaurbek Вчера, 09:42
                +2
                Причем , фанатично и не обсуждают никаких доводов.
              2. Kurare
                Kurare Вчера, 12:29
                +1
                Цитата: Зяблицев
                Удивительно, что есть люди их поддерживающие!

                За бочку варенья и корзину печенья - и поддержка США и предательство своей страны в придачу. Всё зависит от размеров бочки/корзины, да и собственной хлеборезки.
  3. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Вчера, 07:57
    +14
    Россия должна "изменить курс", после чего Вашингтон начнет "дружить" с Москвой
    Это как при Ельцине?Спасибо,не надо.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Вчера, 08:36
      +6
      Все последние цветные революции проходили именно так. Меняешь курс , вроде хорошо, следом цветная революция....( а там как карты лягут). Украина, Сирия,Грузия,Египет, Лукашенко......
    2. ЕМММ
      ЕМММ Вчера, 21:49
      +2
      Встречное предложение: Штаты должны забыть о своём превосходстве
  4. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 07:57
    +8
    Вторит им и НАТО, обвиняя российское Минобороны в размещении войск рядом с "границами альянса"

    Вот это правильно:) Сперва НАТО, вопреки всем договоренностям, расширяется на восток, а потом - выражает озабоченность о том, что мы размещаем войска рядом с их границами laughing
    Млею я с этих простых парней
    1. ПиК
      ПиК Вчера, 08:02
      +3
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Млею я с этих простых парней

      Эти парни ведут себя так , как считают возможным. А мы пока не объяснили им доходчиво , что так быть не должно.

      А пора объяснить yes
      1. A_Mazkov
        A_Mazkov Вчера, 12:19
        0
        А "доходчиво", это как?
        Есть варианты?
  5. marchcat
    marchcat Вчера, 07:59
    +3
    на любые действия Москвы, которые США посчитают "агрессивными", Вашингтон "примет меры"
    Ну и за каким тогда эта встреча? если диктовать условия, америкосы не отказываются???
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 08:53
      0
      Цитата: marchcat
      Ну и за каким тогда эта встреча? если диктовать условия, америкосы не отказываются???

      А вдруг Путин сподобится поставить условия? Вот это был бы номер! А то давно привыкли все что каемся и киваем.
  6. Троль
    Троль Вчера, 08:00
    +2
    Когда они перестанут выступать в роли няньки и перестанут "давать понять", только тогда и может возникнуть равноправный диалог и сотрудничество между великими державами. А без равноправия, с похлопыванием по плечу, пусть разговаривают с Украиной.
  7. Тикси-3
    Тикси-3 Вчера, 08:01
    -1
    надеюсь , что хоть теперь путин назовет сша нашим основным противником, а то эти фразы о партнерах уже не много бесят.
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 08:54
      +2
      Цитата: Тикси-3
      надеюсь , что хоть теперь путин назовет сша нашим основным противником, а то эти фразы о партнерах уже не много бесят.

      Так МИД давно объявил это. Вместе с Чехией до кучи
      1. Тикси-3
        Тикси-3 Вчера, 09:11
        0
        Цитата: НДР-791
        Так МИД давно объявил это.

        хочется по ящику из уст первого услышать
        1. НДР-791
          НДР-791 Вчера, 10:05
          0
          Цитата: Тикси-3
          хочется по ящику из уст первого услышать

          Не царское это дело такими мелочами заниматься.
          1. Тикси-3
            Тикси-3 Вчера, 10:20
            0
            Цитата: НДР-791
            Не царское это дело такими мелочами заниматься.

            именно ЦАРСКОЕ...именно он обязан сказать кто друг а кто враг!!
            1. ЕМММ
              ЕМММ Вчера, 21:51
              0
              Всё уже сказано, нужно уметь слышать
  8. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 08:03
    +3
    В принципе, и здесь госсекретарь США не сказал ничего нового...

    Поэтому сие не "новость" в разделе "Новости"...
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 08:10
    0
    Мне поведение США напоминает кинокомедии Голливуда про черных гопников,наезжает воруженная банда ,на безоружного негра и начинает что то требовать.Но если негр достает пистолет или пулемет или гранотомет или на худой конец ракетную установку,отношение сразу меняется.Братан ты нас не так понял.Пусть блинкин перед переговорами,с "темнейшим",в компании с бидоном их пересмотрит.А то как то страшно за них стоновится.
    1. ПиК
      ПиК Вчера, 08:16
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Мне поведение США напоминает кинокомедии Голливуда про черных гопников,наезжает воруженная банда ,на безоружного негра и начинает что то требовать.Но если негр достает пистолет или пулемет или гранотомет или на худой конец ракетную установку,отношение сразу меняется.Братан ты нас не так понял.Пусть блинкин перед переговорами,с "темнейшим",в компании с бидоном их пересмотрит.А то как то страшно за них стоновится.

      Да ну вас , с вашим кино...

      Окуда , на бензоколонке - ракетная установка ???
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 08:17
        0
        У нормальных негров в США все есть...
        1. ПиК
          ПиК Вчера, 08:20
          -2
          Цитата: tralflot1832
          У нормальных негров в США все есть...

          Так то у негров ,нормальных wassat .

          А у нас что request бензоколонка , и клочья от экономики , на ней валяющиеся...
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 08:40
            +2
            Дык у меня вокруг города курорта ,если внимательно по гугл картам посмотреть столько насовано,что даже как то и не преживаю будут переговоры или не будут.А за грибами от Тверской губернии до Забайкайля страшно ходить,вдруг не тот грибок найдешь!
            1. ПиК
              ПиК Вчера, 12:57
              +1
              Цитата: tralflot1832
              Дык у меня вокруг города курорта ,если внимательно по гугл картам посмотреть столько насовано,что даже как то и не преживаю будут переговоры или не будут.А за грибами от Тверской губернии до Забайкайля страшно ходить,вдруг не тот грибок найдешь!


              Не верь глазам своим ! То всё - мультики , "Мосфильм".
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Вчера, 13:03
                0
                Это американцы пусть неверят.Я только по атомной ракете сумневаюсь.
                1. ПиК
                  ПиК Вчера, 13:07
                  0
                  Цитата: tralflot1832
                  Это американцы пусть неверят.Я только по атомной ракете сумневаюсь.


                  Ну вот recourse ...

                  Западная пропаганда и вас , частично охмурила. Посеяла зерно не верия.
                  1. tralflot1832
                    tralflot1832 Вчера, 13:16
                    0
                    Не растраивайтесь,может в следующем году Буревестник полетит. : laughing good
                    1. ПиК
                      ПиК Вчера, 13:19
                      0
                      Цитата: tralflot1832
                      Не растраивайтесь,может в следующем году Буревестник полетит. good good

                      Мне то чего расстраиваться ? Я и так уверен , что всё у нас получится , если работать , а не ныть , о том как у нас всё плохо .
                      1. tralflot1832
                        tralflot1832 Вчера, 14:27
                        0
                        Дык я не из стана ноющих,счастье делается своими руками и не смотрим на правителей!Мне Путин пока помогает своим руководством!Счас коршуны налетят!
                      2. ПиК
                        ПиК Вчера, 14:39
                        0
                        Цитата: tralflot1832
                        Дык я не из стана ноющих

                        Вас я к таким и не причислял.
  • Borz
    Borz Вчера, 08:16
    +2
    А это нормально,что блинкен перед встречей лидеров двух стран угрожает,предупреждает и ставит условия? Американская "дипломатия" всем известна,но он же явно компроментирует своего президента. Какой конструктивный диалог может после этого быть?
    1. ЕМММ
      ЕМММ Вчера, 21:59
      0
      Так, уже сказано, что прорывов не будет.
      Просто один пенсионер скажет старичку: "Парень, не робей, наши С-600 собъют и то, что Вы ещё не разработали..."
  • bar
    bar Вчера, 08:18
    0
    Для стабильных отношений Россия должна "изменить курс"

    О том, что США должны изменить курс ни слова. Так что "спасибо, только после вас". Надежды на стабильные отношения несбыточны...
  • Marachuh
    Marachuh Вчера, 08:24
    +4
    Так мы в конце 80 х поменяли уже курс и в 90х дружили. Спасибо большое! Иммунитет теперь на несколько,поколений. Дружите теперь лучше с Украиной.
  • Пленник
    Пленник Вчера, 08:25
    +1
    Пусть засунут свои условия себе... what ...себе в ухо.
  • красноярск
    красноярск Вчера, 08:31
    +1
    [/quote]Заявление Блинкена оригинальностью не отличается. Для стабильных отношений Россия должна "изменить курс", после чего Вашингтон начнет "дружить" с Москвой и общаться.[quote]

    В ответ на это Лавров должен сказать - Россия с удовольствием "изменит курс" сразу после вывода всех войск США из Европы, Сирии, Ирака и далее по списку.
  • prior
    prior Вчера, 08:44
    +3
    Условия для стабилизации отношений между Россией и США - это отсутствие всяческих условий со стороны США. yes
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 08:57
      +1
      Цитата: prior
      Условия для стабилизации отношений между Россией и США - это отсутствие всяческих условий со стороны США.

      Я думаю что темнейший так и ответит тем или иным образом
  • APASUS
    APASUS Вчера, 08:46
    +2
    Помню мы дружили при Ельцине ,аж в засос !
    Они нам законы писали , руководили всем чем можно и потихоньку пилили наши заводы .............вот такая дружба с американцами получается.
  • v.tochenn
    v.tochenn Вчера, 08:58
    +2
    .Детский сад, короткие штаны на лямках.Точно - точно. laughing
  • poputchik
    poputchik Вчера, 09:22
    +2
    не стоит слушать этих блюмкиных
  • jncnfdybr
    jncnfdybr Вчера, 09:22
    +1
    А условия таковы-полное подчинение России сша.Только это уже проходили.)
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 09:33
    +2
    Блинкин приперся чтобы в очередной раз поблефовать. Он доигрется,что ему тупо набьют морду лица. Уже китайцы его, размазали, как сопливого ребёнка. И вся американская делегация, сидела и помалкивала. А свой " новый курс " пусть оставит для чубатых холопов. Они ему и так, ноги лизать будут. Они- привыкли..
  • cniza
    cniza Вчера, 09:44
    0
    Соединенные Штаты в очередной раз заявили о готовности возобновить стабильные отношения с Россией, но только при определенных условиях.


    Оставьте свои условия при себе и займитесь своими проблемами...
  • Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 09:45
    0
    У американцев всё как всегда. "Спустите штаны , выставите свою голую задницу в форточку и тогда мы будем любить вас ласково и нежно. А в противном случае, мы будем любить вас грубо и в особо извращенной форме". Что, собсна, мы много лет уже и наблюдаем.
    Причем, это касается не только России. Проще перечислить тех, кого это не касается (Израиль, GB, Канада не в счет), нежели тех, кого эта позиция касается, в той или иной степени.
    Да и чему тут удивляться. Взаимоотношения можно строить с государством. Но США это не государство. США это бизнес-проект, с ярко выраженными признаками ОПГ.
  • arhPavel
    arhPavel Вчера, 09:45
    0
    Проблема США в том, что они не выполняют договорённости как только те перестают быть интересными для них. Когда отношения между странами почти у нуля, смена каких-то курсов для непонятных выгод.. да скорее всего в течении месяца или двух после неудачной встречи выльется куча гуано, санкций.. но все к этому привыкли. А знакомые проблемы это не проблемы
  • Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 09:58
    0
    В США назвали условия для стабилизации отношений с Россией
    fool России давно пора было назвали условия для стабилизации отношений с США. request Но жуем....
  • Daria33
    Daria33 Вчера, 11:00
    0
    Это заклинание про "агрессивную Россию" уже порядком поднадоело. Могли бы и новое что-то придумать...
    1. isv000
      isv000 Вчера, 16:08
      0
      Статьи расходования бюджета чётко определены, что то новое встретит непонимание и сопротивление... laughing
  • Шкипер
    Шкипер Вчера, 12:13
    0
    Блинкин когда-нибудь договорится что его в блин раскатают.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 16:06
      0
      Фамилия у него странная: Блинкин, Климкин... wink
  • Тень041
    Тень041 Вчера, 12:16
    +2
    США нужна РФ стабильно стоящая перед США на коленях и никак иначе...А надо ли РФ стоять на коленях перед потомками британских каторжников и их чернокожих рабов?! Времена Ельцина,которые так нравятся США,золотым веком для РФ считают только Наина Ельцина и ей подобные,мне такого ( счастья ) больше не надо...
    1. jncnfdybr
      jncnfdybr Вчера, 14:31
      +2
      Согласен с Вами полностью. Я в 90х этого СЧАСТЬЯ нахлебался по полной.)
      1. Тень041
        Тень041 Вчера, 14:32
        +2
        Не то слово. Я сколько жив буду,столько буду поминать авторов всех этих перестроек и других фашистских реформ по заслугам их
        1. isv000
          isv000 Вчера, 16:02
          0
          Почему цветут и пахнут Чубайс, Абрамович, Греф? Почему Кудрин всё активнее тащит детей в цифру и дистанционное обучение? Почему Сбер не работает в Крыму?.. negative
      2. isv000
        isv000 Вчера, 16:05
        0
        В 94-м мне пришлось уволится с флота, насчитывающего 69 судов. Через несколько лет он растворился весь, без остатка...
    2. Siegfried
      Siegfried Сегодня, 01:50
      0
      90е заразили общество жаждой денег, потреблением..и к сожалению в комбинации с той корупцией что в стране, эта болезнь убивает Россию. Общество терпит, потому что мудрое и потому что слава богу Украина показала что будет после российского майдана. Но это не меняет того факта, что России нужны перемены...перемены в обществе. Когда видешь как за деньги можно откупиться от любого суда и продолжать обманывать людей, которые не могут ничего сделать, тк нет правового государства, то ярость их и есть самая главная угроза национальным интересам России. Борьба с корупцией , с госапаратом руками апарата тоже невозможна. Нужно менять сознание Россиян, корупция убивает Россию, мы стали бы реально мировой державой без корупции. Мозги есть, ресурсы есть. Надо проработать способ, типа вируса...зарабатывать на борьбе с корупцией всем желающим...помог взять взяточника, получаешь сумму взятки в награду и то решение , за что заплатил..если оно не посягает на права или собственность других частных лиц и не наносит прямого ущерба государству. Изымаемое имущество взяточников в фонд оплаты сотрудников комитета по борьбе с корупцией КБК. Только проследить, как бы КБК не стал зарабатывать на этом деле сверхположеного...в общем чтобы Россия изменилась, меняться надо всем
  • isv000
    isv000 Вчера, 15:58
    0
    В 90-е матрасники так лоханулись что я до сих пор не понимаю как им удалось, что им помогло не развалить нас? Были напечатаны уже уральские франки, нижегородские ефимки, казанские, кузбасские и т. п. Во истину Россия управляется богом ибо только он может вытаскивать нас из комы...
  • isv000
    isv000 Вчера, 16:14
    +1
    "...В США назвали условия..."
    Из-за леса, из-за гор показал им Ким прибор. И всё, даже дорогу туда забыли, не то что условия ставить... laughing
  • NF68
    NF68 Вчера, 16:28
    0
    Если США уберут все свои военно-морские базы за рубежом, тогда отношения с Россией точно станут лучше.
  • maiman61
    maiman61 Вчера, 19:28
    0
    Для стабилизации отношения России и США нужно, что бы США полностью выполняли национальные интересы России! Снизили расходы на оборону до расходов России, убрались к чертям со всех своих военных баз в мире и выполняли все требования России!
  • Siegfried
    Siegfried Сегодня, 01:27
    0
    не стоит принимать высказывания госдепа перед встречей близко к сердцу...это явно не кремлю послание, ему все скажут при встречи. Просто госдепу нужно показать у себя на публику и республиканцам, что администрация настроена на жесткие отстаивания американских интересов и грозно пригразит пальцем разболтавшемуся хулигану. На самом деле разговор будет типа "ну еслиб США немного то, Россия бы могла бы это". Байден явно чего то хочет от России и будем надеяться, что Россия это дорого продаст. Если вопрос встанет, притормозить координацию с Китаем в различных стратегических проектах (типа там шелковый путь, игры с валютами и золотом и всякие другие тревожные для США моменты), то у России явно будет выбор, взять таймаут в драке с США и снизить доверие между КНР и Россией либо нет. Сложный выбор , но кажется что США никогда доверять нельзя и тем более рисковать доверием Китая. Можно было бы предложить тестовый периуд отношений ровно на год...посмотреть за год какие действия исходят от сторон и на этой основе встретиться ровно через год.