В США назвали условия для стабилизации отношений с Россией

Соединенные Штаты в очередной раз заявили о готовности возобновить стабильные отношения с Россией, но только при определенных условиях. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.Заявление Блинкена оригинальностью не отличается. Для стабильных отношений Россия должна "изменить курс", после чего Вашингтон начнет "дружить" с Москвой и общаться. Об этом и будет говорить на встрече с Путиным Джо Байден. По словам Блинкена, американский лидер "ясно даст понять", что в случае изменения поведения Москвы, Вашингтон предложит ей "стабильные отношения".Но в то же время американский госсекретарь признается, что Россия вряд ли продемонстрирует желание что-то менять в своей политике, поэтому США будут готовы и к "негативному сценарию".Кроме того, Блинкен предупредил, что на любые действия Москвы, которые США посчитают "агрессивными", Вашингтон "примет меры", какие именно, глава Госдепа не пояснил. В принципе, и здесь госсекретарь США не сказал ничего нового, все последние заявления американских и западных политиков, в большинстве случаев, говорят об "агрессивности России". Вторит им и НАТО, обвиняя российское Минобороны в размещении войск рядом с "границами альянса".Напомним, что встречу Владимира Путина и Джо Байдена планируется провести в Женеве. Судя по предварительным заявления, стороны планируют обсудить ряд вопросов, касающихся общемировой стабильности. В то же время российский президент прямо сказал, что никаких "прорывов" в отношениях ожидать не стоит.