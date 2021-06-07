«Как будто началась война за Британию»: жители Лондона обратились в полицию из-за шума истребителя F-15 ВВС США

Жители британской столицы заявили о том, «их покой нарушил громкий шум реактивного самолёта, пролетевшего над восточной частью Лондона». Один из жителей столицы Соединённого королевства заявил, что самолёт летел на относительно малой высоте и «издавал такой звук, будто бы началась война за Британию».
Департаменту лондонской полиции пришлось комментировать ситуацию из-за большого числа обращений от местных жителей, высказавших неодобрение шумом истребителя над спальным районом. Представители департамента отметили, что над восточной частью Лондона в северо-восточном направлении пролетал американский истребитель F-15.
При этом заявлено, что самолёт ВВС США в небе над британской столицей находился на высоте не менее 6 тыс. метров, которую «сложно назвать относительно малой». Отсылка в данном случае идёт к данным портала, занимающегося мониторингом авиационной активности.
Однако пояснения от представителей департамента лондонской полиции местных жителей не удовлетворили.
Некоторые комментарии по поводу полёта F-15 над Лондоном:
Это было воскресное утро. Для чего американцы отправили свой истребитель над Лондоном и Хартфордширом ещё и с выходом на сверхзвук? Напугал и людей, и птиц. ВВС США должны дать объяснения.
Удивительно шумный полёт. Давно такого не припомню.
Это было так громко, как будто началась война за Британию.
Судя по этим комментариям, жители Лондона привыкли к размеренной и спокойной жизни, обращаясь в полицию даже по поводу пролетевшего в небе военного самолёта своего «главного союзника».