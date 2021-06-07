Военное обозрение
Войти Регистрация

«Как будто началась война за Британию»: жители Лондона обратились в полицию из-за шума истребителя F-15 ВВС США

30

Жители британской столицы заявили о том, «их покой нарушил громкий шум реактивного самолёта, пролетевшего над восточной частью Лондона». Один из жителей столицы Соединённого королевства заявил, что самолёт летел на относительно малой высоте и «издавал такой звук, будто бы началась война за Британию».


Департаменту лондонской полиции пришлось комментировать ситуацию из-за большого числа обращений от местных жителей, высказавших неодобрение шумом истребителя над спальным районом. Представители департамента отметили, что над восточной частью Лондона в северо-восточном направлении пролетал американский истребитель F-15.

При этом заявлено, что самолёт ВВС США в небе над британской столицей находился на высоте не менее 6 тыс. метров, которую «сложно назвать относительно малой». Отсылка в данном случае идёт к данным портала, занимающегося мониторингом авиационной активности.

«Как будто началась война за Британию»: жители Лондона обратились в полицию из-за шума истребителя F-15 ВВС США

Однако пояснения от представителей департамента лондонской полиции местных жителей не удовлетворили.

Некоторые комментарии по поводу полёта F-15 над Лондоном:

Это было воскресное утро. Для чего американцы отправили свой истребитель над Лондоном и Хартфордширом ещё и с выходом на сверхзвук? Напугал и людей, и птиц. ВВС США должны дать объяснения.

Удивительно шумный полёт. Давно такого не припомню.

Это было так громко, как будто началась война за Британию.

Судя по этим комментариям, жители Лондона привыкли к размеренной и спокойной жизни, обращаясь в полицию даже по поводу пролетевшего в небе военного самолёта своего «главного союзника».
Использованы фотографии:
Flightradar 24
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 08:09
    +13
    Департаменту лондонской полиции пришлось комментировать ситуацию из-за большого числа обращений от местных жителей...

    Бедные, несчастные британцы... Услышали громкий звук и об.. (испугались).
    Как-то над городом 2 Мига 29-х летали низко (выступление к параду, вероятно, репетировали), так пробки на улицах встали. Вышли все поглазеть. Самому было интересно и приятно смотреть на эту летающую мощь. В ушах гвалт, а на душе приятно.
    1. marchcat
      marchcat Вчера, 08:13
      +10
      Что для русского вызывает интерес, для британца сильный шум в голове. lol
    2. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 08:18
      +4
      Британские СМИ еще не нашли руку Кремля? laughing
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 09:18
        +3
        «Как будто началась война за Британию»: жители Лондона обратились в полицию из-за шума истребителя F-15 ВВС США
        вчера в саду 30й прошёл- ещё хочу !
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Вчера, 09:56
        +1
        А кто по-вашему этот литак ссаными тряпками сзади гнал? Угадайте-ка кикие их фамилиё?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 08:12
    +6
    Нет немцы войну за Британию еще не начали,пусть успокоится.
    1. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 08:15
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Нет немцы войну за Британию еще не начали,пусть успокоится.

      Если только из-за косметичек передерутся, трансгендеры в погонах...
  3. Kolin
    Kolin Вчера, 08:14
    +4
    Молчать холопы! Барин летать изволит.
    1. bondrostov
      bondrostov Сегодня, 00:36
      0
      Да там как бы вопрос кто на самом деле чей холоп..
  4. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Вчера, 08:14
    +3
    Пугливые бриты однако. wink У нас в Крымске военный аэродром рядом, так там постоянно летают.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 09:48
      +1
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Пугливые бриты однако. wink У нас в Крымске военный аэродром рядом, так там постоянно летают.

      завидую
  5. ASAD
    ASAD Вчера, 08:24
    +4
    В прошедшие времена самолёты построенные на Чкаловском заводе совершали ,не знаю как правильно сказать ,, прощальный,, круг над городом ! Почти на бреющем . Гордость ,до слёз.Кстати роддом рядом с заводом, никто не жаловался.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 09:17
      +1
      Цитата: ASAD
      Почти на бреющем . Гордость ,до слёз.Кстати роддом рядом с заводом, никто не жаловался.

      Верно сказали, гордость за своих. Вот и британцы про своих молчат, а про американский истребитель, сразу в полиции жаловаться начали.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 09:49
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: ASAD
        Почти на бреющем . Гордость ,до слёз.Кстати роддом рядом с заводом, никто не жаловался.

        Верно сказали, гордость за своих. Вот и британцы про своих молчат, а про американский истребитель, сразу в полиции жаловаться начали.

        оккупация.. я бы тоже был не рад. а свои-радуют.
  6. Попандос
    Попандос Вчера, 08:29
    +2
    Нежинки однако эти "суровые" бриты
  7. APASUS
    APASUS Вчера, 08:42
    +1
    Интересная ситуация ,пролетели американцы над Лондоном ,но ситуацию представляют как войну....................и с кем интересно ? В этом месте появиться русский след.........
    Я жил в 40 км от военного аэродрома и как раз в этом месте , самолеты переходят звуковой барьер .Вот это канонада была
    1. Alex013
      Alex013 Вчера, 10:26
      +1
      Аналогично, детство прошло недалеко от Саваслейки. Когда 31-е переходят звуковой барьер, это что-то с чем-то))) Незабываемо
      1. kit88
        kit88 Вчера, 11:05
        +8
        Бытует мнение, что ударная волна формируется один раз, при переходе самолета на сверхзвук.
        Однако, ударные волны не разовое явление при переходе на сверхзвук, они сопровождают самолет на всем протяжении сверхзвукового полета.
        В своё время предлагалось использовать данный поражающий фактор в качестве оружия.
        Проект М-25 "Адский косильщик" Экспериментального машиностроительного завода им. В.М. Мясищева 1969 г.

        Для борьбы с противником на открытых пространствах предлагалось построить специальный самолет, способный летать со сверхзвуковой скоростью на минимальных высотах. Образуемая им ударная волна должна была служить поражающим фактором и воздействовать на войска противника. Пролет такого самолета на высоте 30-50 м мог уничтожить или, как минимум, временно вывести из строя живую силу в полосе шириной до 100-150 м.

        https://topwar.ru/155286-proekt-samoleta-m-25-udarnaja-volna-protiv-nazemnyh-celej.html
  8. ё-моё
    ё-моё Вчера, 08:57
    +1
    О Боже, " война за Британию " !!! Да кому вы нужны на своём острове ... ?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 09:29
    +2
    Волна настальжи накатила,оказывается с момента того счастливого детства проживая в Мурманске ,я не слышал бабаха когда самолет на сверзвук переходил.Зажрались англичане.Кто из форумчан последний раз слышал переход на сверхзвук,так чтобы окна дрожали как в детстве.Раз было,в Росте сопка справа,был на ее вершине когда метрах в 10 надо мной два Миг 21 прошли,фулюганы!!!Команда лягай была выполнена моментально и пофиг что была лужа. lol
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 09:41
    +2
    «их покой нарушил громкий шум реактивного самолёта, пролетевшего над восточной частью Лондона»
    Шум двигателей одного самолета так встревожил лондонцев и нарушил их покой? Какие же они изнеженные, но при этом грозят и готовятся воевать с Россией.
    Это было так громко, как будто началась война за Британию.
    Кто же на вас мог напасть? Не иначе Ирландия с примкнувшей к ней Шотландией?
  11. Alex_You
    Alex_You Вчера, 09:45
    +1
    Это они ещё Ту-95 не слышали. Сам удивился когда в небе едва различил 2 самолетика, а шуму было...
  12. cniza
    cniza Вчера, 09:50
    +2
    Судя по этим комментариям, жители Лондона привыкли к размеренной и спокойной жизни, обращаясь в полицию даже по поводу пролетевшего в небе военного самолёта своего «главного союзника».


    А вы выгоните их из страны и будете жить спокойно... lol
  13. Герман 4223
    Герман 4223 Вчера, 09:56
    +1
    Не союзник ,а хозяин. Надо называть вещи своими именами.
    Захотят слоновую прогулку над Лондоном устроят. Местные СМИ ещё и с восторгом будут это описывать. Всё как положено.
  14. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 10:06
    +1
    «Как будто началась война за Британию»: жители Лондона обратились в полицию из-за шума истребителя F-15 ВВС США
    Но он же не отбомбился, не считается, на второй заход!! request
  15. Гюнтер
    Гюнтер Вчера, 10:35
    +1
    когда жил в Твери, с северо-востока, если не ошибаюсь, шли через город транспортные борта, с таким гулом, что возникало чувство - щас начнут... бомбометание.
    вызывало дикое раздражение, но это от непонимания важных целей и задач ВВС, обязывающих переться над городом на аэродром в Мигалово, а не облететь Тверь, в целях безопасности и здоровья горожан.
    представляю, что мне ответили бы в милиции, обратись я туда)))
    юкейские полицаи просто образец вежливости и предупредительности.
  16. Vitaly Gusin
    Vitaly Gusin Вчера, 11:43
    -1
    Это было так громко, как будто началась война за Британию.
    А если бы автор вставил такую фразу сразу, ВСЕ бы поняли
    А город подумал, а город подумал, ученья идут (с)
    Таки ДА!
    Самолеты IAF, вылетевшие из Израиля в четверг, будут участвовать в двухнедельных учениях Falcon Strike 2021 вместе с самолетами из Италии, США и Англии.
    В дополнение к F-35 из 140-й эскадрильи Израиль также отправляет F-16A / B из 116-й эскадрильи, G550 из 122-й эскадрильи, а также самолеты, которые могут дозаправляться из 120-й эскадрильи. Из 30 самолетов шесть F-35 прибудут из Израиля.
    Американцы отправляют F-16 и F-35B, Королевские ВВС будут летать на F-35B, а также на переправщиках Voyager A330 и авианосце Queen Elizabeth, а итальянцы будут летать на F-35A / B, KC- 767 заправщиков и KC-130J. Итальянцы также будут действовать в качестве вражеских (красных) воздушных сил с помощью истребителей Eurofighter Typhoons, самолетов Panavia Tornado, вертолета Bell Agusta, штурмовиков AMX International и дронов-хищников.
    1. Чарик
      Чарик Вчера, 18:39
      0
      А у вас до сих пор под понятием 'красные'-Россия? или Китай тоже,а против арабов тренируетесь-их как обозначаете?
  17. CYM
    CYM Вчера, 17:24
    0
    Я когда срочную служил у нас был летающий комдив - генерал Куцоконь Д.С. (земля ему пухом) sad . В те дни когда он летал, знающие люди старались на открытой местности не появляться. Су-17 он и в километре, мягко говоря, не очень тихий, а в 30-50 метрах над головой...я раз ощутил. wassat А англичанам F-15 на 6 тыс. громко, какие мы нежные. winked
  18. Чарик
    Чарик Вчера, 18:34
    0
    сегодня 6 ветролётов видел-долековато-но услышал я их рано-несколько минут наблюдал-два Мишки больших и четверо или Ми28 или Ка50,куда-то в сторону Бориглеба пошли