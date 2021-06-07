«Как будто началась война за Британию»: жители Лондона обратились в полицию из-за шума истребителя F-15 ВВС США

Это было воскресное утро. Для чего американцы отправили свой истребитель над Лондоном и Хартфордширом ещё и с выходом на сверхзвук? Напугал и людей, и птиц. ВВС США должны дать объяснения.

Удивительно шумный полёт. Давно такого не припомню.

Это было так громко, как будто началась война за Британию.