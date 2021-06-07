Военное обозрение
Войти Регистрация

В Гааге суд начинает рассмотрение дела MH17 «по существу»

108

Сегодня в Нидерландах начинается очередной этап рассмотрения судом уголовного дела, связанного с событиями почти 7-летней давности. Речь идёт о «Боинге» Малайзийских авиалиний, который был сбит в небе над Донбассом.


Как сообщает нидерландская пресса, сегодня «суд начинает рассмотрение дела MH17 по существу». Рассмотрением дела займётся коллегия судей Окружного суда в Гааге.

Нужно учитывать тот факт, что судебный процесс ведётся с 9 марта текущего года. За это время судьи сами решили посетить авиабазу, на которой хранятся фрагменты сбитого авиалайнера, причём далеко не все. У экспертов и обывателей тогда возник вопрос, для чего судьи отправились смотреть на обломки, если у них в распоряжении должны быть исчерпывающие материалы от следствия, которое продолжалось больше 6 лет? Судьи являются экспертами в сфере авиации и её технических особенностей?

На эти вопросы ответов так и не было получено.

На данный момент голландская следственная группа определила в качестве основных фигурантов дела троих граждан России и одного гражданина Украины. Якобы они являются теми, кто причастен к нанесению удара по MH17. Среди них – небезызвестный Игорь Стрелков (Гиркин), выполнявший в 2014 году функции командира донбасского ополчения.

Уже сейчас в Нидерландах говорят о том, что ожидать быстрого решения от суда в Гааге не нужно. Обращает на себя внимание и тот факт, что график заседаний уже прописан, причём аж до 2022 года. В этой связи возникают новые вопросы относительно работы судей и процедуры ведения суда. Исходя из каких соображений, заранее известно, что заседания в Гааге 2021 годом не ограничатся?

Остаются и вопросы к следствию, включая вопрос о том, удалось ли его представителями лично пообщаться с диспетчерами аэропорта Днепропетровска, которые и повели лайнер над эпицентром боевых действий на Донбассе?
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
108 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. poputchik
    poputchik Вчера, 09:25
    +11
    напёрсточники их имя и фамилия
    1. НИКНН
      НИКНН Вчера, 09:37
      +3
      Это вот Нидерланды, а если бы в Эстонии суд был, до какого года велся бы? Правда тут своя прелесть, в Нидерландах наркотики разрешены, вот уже нормально накурили, а к 22му году чего накурят?
      1. Shkworen
        Shkworen Вчера, 09:59
        0
        эстонский суд длился бы до 42 тысячелетия, и когда уже император будет сидеть более 10000 лет на золотом троне, тогда они объявят перерыв для вынесения приговора :)
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 09:46
      +25
      Меня убивает упоминание всуе суда в Гааге.
      Я там была. Такого безобразия нет больше нигде!

      1. Вам не выдают на руки протокол и не дают его подписать. Если у Вас есть адвокат, то только он может его почитать. Но не вы! Хотя вы там тоже присутствовали. Это чтобы вы обязательно нанимали адвокатов, такой шантаж-мантаж. По просьбе Консульства я писала им запрос на выдачу протокола - оба раза мне высылали галиматью типа "изложение в вольном стиле", но не протокол.

      2. Если вы наивно полагаете, что, когда ваш оппонент врет, и вы можете это доказать, то вы можете прервать его речь или сказать "протестую" - это вы слишком много смотрели американских фильмов. На самом деле - прозаика: пронудятила одна сторона, потом ваш адвокат, вам дают сказать пару фраз - ФССЕ!!! Если у Вас обнаружились новые аспекты, то... поздно пить боржоми - у них нет времени. Если вы хотите еще что-то сказать: забудьте, у них нет времени. Если вы взываете к тому, что происходит явное нарушение законодательства - забудьте, они все повязаны, включая вашего адвоката, на которого давят тем, что могут отобрать лицензию.
      Я там выиграла дело только тогда, когда предоставила поминутные шаги включая доказательства и ОТКАЗАЛАСЬ ОТ УСЛУГ АДВОКАТА, чтобы иметь больше времени, а также пригрозила рассказать все прессе...


      3. Свои "доказательства" суду вы обязаны предоставить.. до заседания, иначе они не будут рассматриваться (конечно, схема та же - потому что у них нет времени!) При этом ваши оппоненты имеют право получить к ним доступ... чтобы их юристы могли лучше подготовиться заранее к опровержению.
      В общем, вы поняли, что таким макаром дело там можно выиграть только в случае, если сам первый подал в суд и сам состряпал все дело.

      4. Ваши оппоненты могут врать, как сивые мерины - никто их за это не накажет, такая статья, как "поставить суд в заблуждение" там никогда не стоит в повестке. Никакой уважающий себя судья в Гааге не станет наказывать за то, что ему соврали в суде. Конечно, это врут административные единицы. Если соврете вы, огребете по полной. Поэтому они жутко как боятся, когда какой-нибудь отчаявшийся человек идет к журналистам. Статья-то за ложь в суде есть, чисто теоретически, и покрытие судом таких обстоятельств - вещь неблаговидная...

      5. Суд не проверяет доказательства. Кто-то что-то сказал - вот тебе и факт. Доказать, что это - ложь и диффамация - себе дороже. Просто они привыкли, что в Го и слова-то такого - диффамация - никто не слышал.

      Помню гениальное дело знакомого, который купил квартиру в 60 метров, а она оказалась 43х. В течение 2 месяцев он мог отказаться от нее по закону. Адвокат предложил ему заплатить продавцам 2000 евро, чтобы все решить мирно. Это чтобы знакомый заплатил тем, кто ему продал квартиру меньшего размера, чем указано в контракте. Знакомый был родом из России, где свято верят в Гаагу, отказался. В результате ему присудили выплачивать 3000 евро тем, кто продал ему маленькую квартиру в нарушение законодательства. Это - все, что вам нужно знать о гаагском суде.
      Так то, если вы думаете, что в Гааге могут как-то наказать украинских преступников - да ни в жизнь не поверю!

      Я уже не говорю про полицейские расследования, когда у нас в городке нашли в лесу мертвого мальчика. Версия полиции: мальчик после школы работал почтальоном, развез всю почту, потом пошел в тонкой куртке в зимний лес и ходил по нему всю ночь в метель и мороз, а к 6 часам утра вышел к своему велосипеду и... самоубился, оставив следы насилия на шее, чтобы спутать полицию. То, что свидетели видели мужчину-бывшего педофила, который там околачивался и местных парней-националистов (мальчик был арабом), никого не смутило. Я спросила у знакомой голландки, верит ли она в этот бред: "Да, конечно! Это - самоубийство." В общем, логика у них стадная и верят не просто на слово, а на раз. А для лапши, наверное, уши специально отращивают.
      Поэтому свою историю про Боинг они пока просто не придумали...

      Так что не упоминайте при мне Гаагу всуе. Брррр!

      (с)

      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 09:52
        +11
        всё жду,когда по Сусанину, процесс начнётся...
        1. Shkworen
          Shkworen Вчера, 10:16
          +5
          сначала монголы должны ответить, за захват киева татаро-монголами, и выплатить незалежным репарации, а потом уже и до сусанина дойдет :)
          1. Maximilian37
            Maximilian37 Вчера, 14:13
            0
            Цитата: Shkworen
            сначала монголы должны ответить, за захват киева татаро-монголами, и выплатить незалежным репарации, а потом уже и до сусанина дойдет :)


            Тссс, а то монголы привлекут татар солидарно. А это что получится? Россия Украине денег должна будет?))))
      2. Владимир Машков
        Владимир Машков Вчера, 10:04
        +5
        Кто-то ждёт справедливого решения от Запада? Его не будет. "Виновный" был определён ещё до начала следствия. Практически сразу, как только стало известно, что Боинг сбили. И это НЕ истинные виновники. А эти семь лет просто грубая подгонка "справедливого решения" под заданный ответ. Все эти дяденьки и тётеньки с умным видом врут.
        1. pytar
          pytar Вчера, 13:16
          -8
          Кто-то ждёт справедливого решения от Запада?

          Уважаемы Владимир hi, процес мог провестись в Международного суда ООН, где РФ имеет весовое представительство! Как вы обыясните факта, что РФ заблокировала это предложение, пользуясь право вето в Совбеза ООН? Не за то ли, чтоб понизит статус судебного процесса и твердить потом "суд неправильный"?
          Колега Shkworen (Дмитрий), пишет в своего комента вниз:
          если я не ошибаюсь, то россия не признает юрисдикцию гаагского международного суда, и теперь понятно почему :)

          Вам не кажется странно? Ведь если РФ не виновата, логичнее было бы предпочи МС(ICJ) ООН! А она отказала, зная, что в таком случае дело будет вестись нац. голандского суда!
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков Вчера, 14:25
            +4
            Боян, я не первый день на ВО и кое-кого из участников, их предпочтения, объективность и "объективность" знаю. В том числе и ваши.

            О каком "весомом представительстве" в МУСе вы говорите? Один судья из 15 это "весомое представительство"? Не смешите.

            Да и "объективность" Международного суда в Гааге хорошо известна!

            Что касается нидерландского Окружного суда, то, предполагаю, что зря все на Западе (и вы в том числе) радуются предстоящему осуждению России! Уверен, что у России есть такой козырь, который в прах разрушит всё ваши издевательские многолетние "расследования" и "суд". И Россия терпеливо ждёт окончания издевательского "суда". Именно поэтому "справедливый суд" так долго - небывалый случай в мировой истории! - и тянет с объявлением решения: догадываются, что произойдёт и боятся.
            1. Pete Mitchell
              Pete Mitchell Вчера, 14:36
              +1
              Цитата: pytar
              скажу вам одна "тайна"! В мире, мало кто сомневается, что злополучны Боинг был сбит ополчения

              А главный аргумент: the airplane was hit by russian missile. Это чушь - да; это правда - да. Но общее впечатление осталось ...
            2. pytar
              pytar Вчера, 16:18
              -2
              Боян, я не первый день на ВО и кое-кого из участников, их предпочтения, объективность и "объективность" знаю. В том числе и ваши.

              Владимир, давайте не будем друг друга упрекатся в грехи! Каждый, и вы в том числе, субыективен. Это нормально. Я уже сказал - НЕ имею претензии на "первая инстанция"!
              О каком "весомом представительстве" в МУСе вы говорите? Один судья из 15 это "весомое представительство"? Не смешите.

              Судья, даже один, ето весовое! Вы сколько хотите? У ни одной стране нет больше 1-го!
              Да и "объективность" Международного суда в Гааге хорошо известна!

              Как понимаю, вас не устраивает ни один суд, ну наверно только суды РФ... они как раз в этот случай "самые обыективные"!
              Что касается нидерландского Окружного суда, то, предполагаю, что зря все на Западе (и вы в том числе) радуются предстоящему осуждению России!

              Сильно ошибаетесь! Я лично совершенно НЕ буду рад, если осудят России! Но меня с самого начало озадачила путаница в изявлениях росс. оф. лица.
              Я ничего не утверждаю, но скажите честно - допускаете ли все таки, что Боинга могли сбить по ошибки ополченцы?
              1. Владимир Машков
                Владимир Машков Вчера, 16:48
                +1
                Цитата: pytar
                Как понимаю, вас не устраивает ни один суд, ну наверно только суды РФ... они как раз в этот случай "самые обыективные"!
                Что касается нидерландского Окружного суда, то, предполагаю, что зря все на Западе (и вы в том числе) радуются предстоящему осуждению России!

                Сильно ошибаетесь! Я лично совершенно НЕ буду рад, если осудят России! Но меня с самого начало озадачила путаница в изявлениях росс. оф. лица.
                Я ничего не утверждаю, но скажите честно - допускаете ли все таки, что Боинга могли сбить по ошибки ополченцы?

                Да, считаю, что почти все суды на Западе НЕ объективны и очень подвержены влиянию русофобских политиков. А вас, наверное, вполне устраивают НЕ праведные американские суды, решениями которых они судят весь мир, отлавливают людей по всему миру и вывозят для наказания в США? НЕ безупречные российские суды по сравнению с американскими - небесно справедливые. smile

                Никакой путаницы российских официальных лиц нет, а вот журналисты насочиняли изрядно и много.

                Ополченцы "Боинг" сбить не могли никак , ни по ошибке, ни умышленно. Просто потому, что у них нечем было это сделать: одна неисправная пусковая установка никак не могла сбить высоколетящий самолёт, а самолётов у ополчения не было и нет. А вот у ВСУ были и несколько батарей в полном составе в Донбассе и авиация поблизости, которые активничали (что Украина тщательно скрывает) и несколько дней ДО, и в день уничтожения "Боинга". Они и сбили, после чего запустили операцию дезинформации и быстро убрались из Донбасса. И всех причастных попрятали, а некоторых ключевых потихоньку убивают.

                Про участие россиян - вообще бред сивой кобылы, в который верят только сами сочинители и лохи-европейцы.
                1. Дедкастарый
                  Дедкастарый Вчера, 17:54
                  +1
                  Цитата: Владимир Машков
                  Про участие россиян - вообще бред сивой кобылы, в который верят только сами сочинители и лохи-европейцы.

                  good
                2. pytar
                  pytar Вчера, 22:11
                  -1
                  Да, считаю, что почти все суды на Западе НЕ объективны и очень подвержены влиянию русофобских политиков... НЕ безупречные российские суды по сравнению с американскими - небесно справедливые.

                  Ну раз так думаете, в правда нам с вами не очем говорить.
                  Никакой путаницы российских официальных лиц нет, а вот журналисты насочиняли изрядно и много.

                  Журналисты, ето одно, а вот когда МО говорит ту о Су-25, ту о МиГ-29, которые росс. радары "зафиксировали" на подлете к Боинга, а потом внезапно "забывает", что вчера говорило, ето вызывает впоросов...
                  Ополченцы "Боинг" сбить не могли никак , ни по ошибке, ни умышленно. Просто потому, что у них нечем было это сделать: одна неисправная пусковая установка никак не могла сбить высоколетящий самолёт, а самолётов у ополчения не было и нет.

                  А ведь сбивали и не одного украинского самолета при том! Поетому украинская авиация стала подниматся все выше и выше, а ополченцый стали сбивать их все выше и выше...
                  Про участие россиян - вообще бред сивой кобылы, в который верят только сами сочинители и лохи-европейцы.

                  Без коментарий. Кто тут лохи, думаю догадается кажды интелитентный человек.
          2. Илья Никитич
            Илья Никитич Вчера, 17:23
            0
            У тебя в слове "pytar" три ошибки...
          3. FrankyStein
            FrankyStein Вчера, 21:49
            0
            Скажите, зачем СБУ, на следующий день или даже в тот же, вбросили в сеть дешёвые видео фальшивки с БУКами? Если они не причём, для чего тогда делали эти заготовки?
            1. pytar
              pytar Вчера, 22:04
              0
              Я не знаю, какое видео сбросили СБУ, но вечером 17.07.2014 г. по телеканале ополчении показали видеорепортаж, как они, ополченцы, сбили "украйнский транспортник Ан-26" вблизи Торез, до Снежное. Репортаж был показан и по российских телеканалах. Потом убрали, когда стало ясно, что был сбит MH17.
              https://www.youtube.com/watch?v=tEnlBjtSME8
      3. Shkworen
        Shkworen Вчера, 10:12
        +4
        если я не ошибаюсь, то россия не признает юрисдикцию гаагского международного суда, и теперь понятно почему :)
        это как цирк, где все уехали, а клоуны остались :)
        1. hhurik
          hhurik Вчера, 10:44
          +2
          Это обычный местячковый голландский окружной суд,никакой не международный. Вообще-то преступление совершено на территории Украины-так что с выбором суда много вопросов.
      4. Avior
        Avior Вчера, 10:29
        +1
        Автор текста находится как некий matveychev_oleg
        https://matveychev-oleg.livejournal.com/4928679.html
        Но пишет от женского имени.
        Вы всерьез к этому относитесь?
        1. Deck
          Deck Вчера, 11:00
          -1
          Трансгендер?
      5. сорок восьмой
        сорок восьмой Вчера, 11:47
        0
        Какая "квартира в 60 метров"?!
        Вы уверены, что пишете о Гаагском трибунале, официально именуемом "Международный суд ООН"?
        Остальную ересь комментировать бессмысленно. Пассаж для колхозников, которые к юриспруденции даже очередь не занимали.
      6. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 15:09
        +1
        Цитата: Ясная
        Так что не упоминайте при мне Гаагу всуе. Брррр!

        good
        По фото:
        Что за судьи? Что за лица?
        Собралась там срамота.
        Трое (может так сложиться)
        Вовсе не откроют рта.
        Краснорожий с желтолицым
        Отравились путассу.
        Чел, что слева, с важным видом
        Ковыряется в носу.
        Эта публика забыла
        Нам на честность присягнуть.
        А на снимке третий справа
        Собирается рыгнуть...
        laughing
    3. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 10:06
      +4
      Как говориться, если вам не удалось занять место судьи, вы всегда можете занять место подсудимого! laughing
    4. Владимир_2У
      Владимир_2У Вчера, 10:16
      +1
      Цитата: poputchik
      напёрсточники их имя и фамилия

      Причём криворукие, но при этом наглые.
    5. RealPilot
      RealPilot Вчера, 10:37
      0
      Это такой шантаж, причем для всех вовлеченных.

      1. Для Украины. Следствие и "суд" (исключительно в кавычках, можно сказать, судилище) знают и имеют доказательства вины. Не закрытое воздушное пространство, как минимум, принадлежность ракеты установлена и документально подтверждена. Выводы разработчика ракеты и натурный эксперимент "Алмаз-Антея" тоже есть, свидетельства очевидцев, записи телеметрии с российских радаров...
      То есть это инструмент для удержания украинского руководства в страхе и на коротком поводке. Не только Зеленского, но и влиятельных Порошенко с Турчиновым и ими контролируемых политсил.

      2. Для России. При отсутствии вины непосредственно РФ в этом событии, первые реальные санкции были введены после "Боинга". То есть обвинение Украины - это повод для их частичного снятия. А обвинение России - повод для введения новых и дальнейшей демонизации образа нашей страны. Тут "кнут и пряник".

      3. Для Малайзии. Малазийское руководство неоднократно выражало недовольство однобокой и нечестной позицией следствия. У них независимо погибло 2 таких боинга, это большая национальная трагедия, имеющая резонанс как общественный, так и политический. Это рычаг для давления на руководство страны, как "соль на рану".

      4. Для США и ЕС. Для них этот процесс - политический инструмент для выкручивания рук. Но есть и риски - ведь если признать Россию невиновной, то как оправдать экономические потери от санкций и ограничений? Ну а вдруг Байден или следующий решат сыграть в улучшение отношений? Тогда могут признать Россию невиновной и отменить часть санкций, переложив вину на Украину. Инструмент этот "суд"...
      1. Avior
        Avior Вчера, 11:15
        -5
        имеют доказательства вины. Не закрытое воздушное пространство

        Расследование по поводу незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день, когда был сбит малайзийский Boeing 777 в 2014 году, закрыто. Такое решение Нидерланды приняли после доклада Фонда безопасности полетов. Об этом со ссылкой на правительство королевства сообщает РИА Новости.

        Эксперты проверили 34 случая крушения гражданских самолетов, произошедших в зоне военных конфликтов. Одним из ключевых выводов исследования стало объяснение действий Киева.

        Как указано в докладе, украинские власти не могли знать реальную угрозу для гражданской авиации на той высоте, где лайнер был поражен ракетой. В фонде также отметили, что о возможности атаки пассажирских лайнеров не было известно и российским авиационным властям, которые отвечали за безопасность в прилегающих к конфликту зонах.
        1. Black Lotos
          Black Lotos Вчера, 17:32
          +2
          Цитата: Avior
          Не закрытое воздушное пространство

          Расследование по поводу незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день, когда был сбит малайзийский Boeing 777 в 2014 году, закрыто. Такое решение Нидерланды приняли после доклада Фонда безопасности полетов. Об этом со ссылкой на правительство королевства сообщает РИА Новости.

          за факт 5 минусов без аргументов.
          скоро новости будут писать только те, которые нравятся ура патриотам..Те что не нравятся или не понравятся, но правдивы--будут просто не выходить в эфир.
          Эпоха потребление только "приятных новостей"
          а пока потребители усилено делают это реальностью.
          1. Avior
            Avior Вчера, 17:58
            +2
            это группа минусёров из числа сторонников Лукашенко. Возразить нечего, но от правды корежит людей:(
            Давно писал, что возможность минусовать должна быть ограничена определенным лимитом минусов и плюсов.
    6. vkl.47
      vkl.47 Вчера, 11:11
      +2
      Пусть начнут с записи переговоров украинских диспетчеров.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 11:36
        +3
        Скорее всего уже нет записей как и диспетчера как и пилота штурмовика как и оператора бука.
      2. Black Lotos
        Black Lotos Вчера, 17:34
        +2
        Цитата: vkl.47
        Пусть начнут с записи переговоров украинских диспетчеров.


        эти что ли?
        в них ничего особого. те же предоставили ростовские диспетчеры и черные ящики.
        (интересно за такой факт сколько минусов можно получить?)
  2. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Вчера, 09:26
    +9
    Это не суд.Судилище с элементами фарса и лицемерия - виновных они для себя уже семь лет тому назад назначили.
  3. prior
    prior Вчера, 09:33
    0
    Суд в Гааге продлится до окончания следующего майдана на Украине, точных данных о сроках проведения которого пока нет.
    После этого майдана, виновные и подробности гибели МН-17 будут установлены быстро, доказательно и однозначно.
    Остаётся дождаться очередного майдана.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 09:38
    +2
    Ангажированные суд и Черт знает какое следствие. Скоро свидетелей не останется - просто по возрасту... wassat
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 09:59
    +1
    «суд начинает рассмотрение дела MH17 по существу»
    Семь лет потребовалось, чтобы наконец и "по существу". Вот только что-то подсказывает, что это "по существу" давно определено англосаксами и не имеет ничего общего с объективностью и правосудием.
    1. Canecat
      Canecat Вчера, 11:16
      0
      Цитата: rotmistr60
      Семь лет потребовалось, чтобы наконец и "по существу".

      Как раз хватит, что бы придумать новые доказательства вины ополченцев Новоросссии.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 10:09
    0
    Я поржу, если крайним сделают- чубатых. ) Хотя, слабо в это верю.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 10:17
      +2

      Андрей Николаевич (Андрей. Николаевич)
      Сегодня, 10:09
      НОВЫЙ
      0
      Я поржу, если крайним сделают- чубатых. ) Хотя, слабо в это верю.
      Они ещё в обойме у мерикатосов, как и те судьи. Так что - вряд ли.
  7. pytar
    pytar Вчера, 10:18
    -6
    Судьи являются экспертами в сфере авиации и её технических особенностей?

    Странны вопрос! Судьи не являются экспертами например в сфере ДТП или при пожарах, но дела ведутся постоянно! Технические экспертизый готовятся специалистами по соответствующие направления! Так работает кажды суд! К сожалением и экспертиза сделанная специалистам "Алмаз-Антея", которая по идее должна была опровергнуть теззах обвинения, всущность доказала обратное - ракета летела со стороны Снежного, с места находящееся под контролем ополчения!
    1. nnm
      nnm Вчера, 10:33
      +3
      1. Коллега, вы видимо, не верно поняли смысл написанного. Пользуясь вашей же аналогией - судьи при рассмотрении дел о пожарах и дтп не выезжают сами на место дтп или пожара, а обозревают в судебных заседаниях заключения уполномоченных экспертов.
      2.странные у вас выводы по мнению экспертизы от Алмаз-Антей. Видимо, на роликах из небратского сегмента Ютуба. А если вернутся именно к фактам, то лучше ознакомьтесь с сутью показаний эксперта концерна, данных им в прошлом году следствию в отношении Пулатова.
      1. pytar
        pytar Вчера, 11:12
        -8
        Пользуясь вашей же аналогией - судьи при рассмотрении дел о пожарах и дтп не выезжают сами на место дтп или пожара, а обозревают в судебных заседаниях заключения уполномоченных экспертов.

        Колега, это не совсем так! Говорю на базе своего экспертного стажа, с более 20 лет судебно-технических экспертиз! К тому в родствениках имею, судья, прокурор и следователь! В моей практике, много раз случалось, чтоб судья, кроме выслушивания в зал суда, наздначал еще и оглед на место обыекта составляющий предмет экспертизой, в присуствия экспертов, прокурора и адвокатов. Там эксперт дает пояснения в связи с своего заключения, отвечает на вопросов, в резултат может получить и дополнителное задание! Все делается с цель, чтоб участники судебного процесса получили максимум яснота! Это смотря специфики случая. Короче нормальная практика, не знаю как у вас?!
        Видимо, на роликах из небратского сегмента Ютуба. А если вернутся именно к фактам, то лучше ознакомьтесь с сутью показаний эксперта концерна, данных им в прошлом году следствию в отношении Пулатова.

        Посколько перед суда сидит задача, сделать выводы на базе фактов, имеет больше значения само содержания, а не то откуда изходит одна или другая информация. Мне лично смущает та череда взаимопротиворечащиеся твердения, изходящие из РФ. Если посмотрим хронологически, нельзя не заметит путанице изходящая из них. Не намереваюс спорить с вами по подробностях, я не сторона в этот спор. Говорю только о своих впечатлениях, без претензии на "первая инстанция", читая/смотря как российские так и других сми и заявлениях оф. лица. hi
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 10:34
      0
      что с инверторным номером движка?
      1. military_cat
        military_cat Вчера, 12:03
        -1
        Цитата: Василенко Владимир
        что с инверторным номером движка?

        Рассматривали в суде. Обнаружили несовпадения документов с вещдоком, например, дату сборки:



        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 12:33
          -1
          и в чем не совпадение?
          1. Avior
            Avior Вчера, 13:05
            0
            дата сборки другая в документах
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Вчера, 13:13
              +1
              в дока не дата сборки, а дата подписи на документах
              1. military_cat
                military_cat Вчера, 13:22
                -2
                Представитель Минобороны, который на официальной пресс-конференции представлял эти документы, с вами не согласен, и он прямым текстом сказал, что означает эта дата в документах. На видео начиная с 4:13

                1. Василенко Владимир
                  Василенко Владимир Вчера, 13:44
                  -2
                  И В КАКОМ МЕСТЕ ОН НЕ СОГЛАСЕН?!!!
                  время на ролике укажите
                2. Василенко Владимир
                  Василенко Владимир Вчера, 13:51
                  -2
                  на прямой вопрос ответите или минусом ограничитесь
                  1. military_cat
                    military_cat Вчера, 14:10
                    -3
                    Это не "прямой вопрос", а прикидывание дурачком. Что вопрос к комментарию, в котором указано время, "где же время", что вопрос к комментарию, в котором выделены две несовпадающие даты, "где же несовпадение". Моя мысль сформулирована достаточно ясно. Есть возражение — отвечу. Возражения нет — извините, мне такой разговор неинтересен.
                    1. Василенко Владимир
                      Василенко Владимир Вчера, 15:17
                      -1
                      Цитата: military_cat
                      Это не "прямой вопрос", а прикидывание дурачком.

                      я понимаю, что вы в жизни не подписывали ни одного сопроводительного документа
                      еще раз, в документе стоит дата подписания, на шильдике дата сборки
                      нестыковок НЕТ
                      1. military_cat
                        military_cat Вчера, 15:40
                        -1
                        Я уже ответил на это выше. Время, где на пресс-конференции идёт речь об этой дате, указано.
                      2. Василенко Владимир
                        Василенко Владимир Вчера, 15:46
                        -2
                        внимательно все послушайте и не тратьте мое время
            2. Avior
              Avior Вчера, 13:23
              -3
              написано дата сборки
              в документах- свидетельство о сборке.
              разночтений быть не может, а то, получается, 9 дней была бесхозная ракета
              1. Василенко Владимир
                Василенко Владимир Вчера, 13:50
                0
                Цитата: Avior
                написано дата сборки

                где написано дата сборки?
                Цитата: Avior
                разночтений быть не может, а то, получается, 9 дней была бесхозная ракета

                кто вам такую глупость сказал?!!
                после сборки изделие еще проходит массу инстанций и проверок и только после этого на него оформляют документы о готовности не обратили внимание там еще представителя заказчика или по вашему представитель стоит в конце конвейера и ждет изделие?
                1. Avior
                  Avior Вчера, 14:06
                  -2
                  где написано дата сборки?

                  штамп на корпусе- смотрите фото.
                  после сборки изделие еще проходит массу инстанций и проверок

                  черным по белому написано, что подписи под свидетельством именно о сборке
                  Собрали, штамп поставили и подписали свидетельство именно о сборке- все как положено
                  только с датами промашка вышла
                  1. Василенко Владимир
                    Василенко Владимир Вчера, 15:20
                    +1
                    Цитата: Avior
                    штамп на корпусе- смотрите фото.

                    я с этим не спорю, собрали поставили дату сборки
                    Цитата: Avior
                    черным по белому написано, что подписи под свидетельством именно о сборке
                    Собрали

                    да, о сборке изделия, а не одате сборки
                    изделие было собрано, шильдик проштамповали, дальше его отправили на стенд для тестирования и проверки, после проведения всех процедур подписывают документы, в том числе, принимающая сторона
                    вы хоть день на производстве работали?!!!!
                    1. Avior
                      Avior Вчера, 15:45
                      -2
                      я работал на одном крупном военном заводе еще в советское время.
                      Дату сборки ставили днем сборки, что в документах, что на корпусе, а дату испытаний- отдельно, в отдельном свидетельстве.
                      то что видно несоответствие на корпусе и в документах - явный ляп, должна быть идентичность
                    2. Василенко Владимир
                      Василенко Владимир Вчера, 21:58
                      0
                      у вас на каждой сборке представитель заказчика был?!!
                      не смешите ни кого
                    3. Avior
                      Avior Вчера, 22:27
                      +1
                      это вы не смешите
                      без бумаги об окончании сборки изделие из цеха на испытания не уходило, тогда же ставили штамп о дате сборки
                      а вы видели иначе? Штампик поставили, и передали на испытания или на склад, а расписаться потом народ забежит, когда время будет? самому не смешно такие нелепости писать?
                      не вижу смысла спорить с вами, вы не понимаете, о чем пишете.
  • Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 10:41
    0
    а можно узнать стаж работы, этого "эксперДа" от партии парнас, в авиации кем где сколько когда?!!
    когда найдете его биографию думаю перестанете выкладывать эту бредятитну
    1. pytar
      pytar Вчера, 11:22
      -3
      Цитата: Василенко Владимир
      когда найдете его биографию думаю перестанете выкладывать эту бредятитну

      Знаете, важна еще и суть информации, ее фактологии! Дам такой пример: Если примерно человек, которому вы НЕ доверяете, скажет что 2+2=4, вы будете отрицать? А как отреагируете, если человек, которому доверяете начнет твердить, что 2+2=5? request
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 13:16
        +1
        Цитата: pytar
        Знаете, важна еще и суть информации, ее фактологии!

        когда электрик начинает рассуждать, о правильности проведения аппендэктомии то мне не интересна ни фактология ни сама эта информация
        Цитата: pytar
        Если примерно человек, которому вы НЕ доверяете, скажет что 2+2=4, вы будете отрицать?

        арифметику мы знаем все даже жертвы ЕГЭ пусть и на начальном уровне, а вот вопросы того как, куда и откуда летела ракета это не 2х2
        хотя и тут можно поспорить смотря с какой точки зрения решать эту задачу
        1. pytar
          pytar Вчера, 13:30
          -2
          хотя и тут можно поспорить смотря с какой точки зрения решать эту задачу

          По факту экспертиза сдуланная "Алмаз-Антей" потверждает утверждения обвинения. Когда двои опонирующие стороны доходят до одинаковые выводый, это уже многое значит... bully
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Вчера, 13:47
            +1
            Цитата: pytar
            По факту экспертиза сдуланная "Алмаз-Антей"

            можете ссылку привести на утверждение представителя Алмаз-Антей?
            1. pytar
              pytar Вчера, 14:38
              -2
              можете ссылку привести на утверждение представителя Алмаз-Антей?

              Ссылка в прежнего комента. Если вас не устраивает ролик Вадима Лукашевича, можете посмотреть тот:
              https://www.youtube.com/watch?v=68skm_Zfchk
              В чем суть твердения Алмаз-Антея ? Если резюмировать - на базе расположения входно-изходных дырок можно вычислить угол под которой летела ракета, а от там и место запуска!

              То есть, по верному утверждению Алмаз-Антей если нет /или их мало/ дырки с встречной нижней стороне корпуса, значит угол указывает на запуск с територии украинских военных. Так вот, именно там вниз есть концентрация пролета поражающих элементов и обломок выбитые внутренних эллементов кабиной пилота. Их осматривали судья и адвокаты. Это потверждает факт подлета ракету под другой угол /с желтым/ и направлением со стороны Снежного. Заключения Алмаз-Антея были предоставленные суда, они являются доказательства по дело. Они доказывают как раз то, что отрицает АА.
              https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11479937?fbclid=IwAR1Ptw-qiPiLMq2W_tQ1iNEEEhfS5_Hy-RI6ucCNi7ePMW4NrARqtk2VoVo
  • sabakina
    sabakina Вчера, 10:56
    +2
    Боян, перестаньте аккордеонить!
    1. pytar
      pytar Вчера, 11:25
      -5
      Боян, перестаньте аккордеонить!

      Вячеслав, скажу вам одна "тайна"! В мире, мало кто сомневается, что злополучны Боинг был сбит ополчения. По ошибки, на война такое к сожалением случается. Многие в РФ тоже так считают. Я не сторона в этот спор, но считаю полезно посмотреть на все точки зрения. hi
      1. sabakina
        sabakina Вчера, 11:36
        0
        Боян, скажу вам один "тайна", в Европе мало кто сомневается, что женщины, которых сжигали на кострах, были ведьмами. wink
        1. pytar
          pytar Вчера, 12:24
          -1
          Боян, скажу вам один "тайна", в Европе мало кто сомневается, что женщины, которых сжигали на кострах, были ведьмами.

          Раз мы с вами стали раскрывать тайны, скажу, что такое произходило и на Русь! Можете поискать инфо в яндекс например. Люди попадают в заблуждений, а вот кто заблуждается в случая с MH17 еще увидим. hi
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 15:22
            -1
            Цитата: pytar
            а вот кто заблуждается в случая с MH17 еще увидим.

            Конечно увидим...Как только правую часть фюзеляжа к макету пристроят...Вместе с обшивкой...
            Вы бы, г-н Боян, припомнили последние случаи (после 1983 года), когда в СССР или в РФ сбивали гражданские самолёты...А Украина отличилась в этом буквально двадцать лет назад в полной «красе».
            Самый главный аргумент обвинения России в том, что у неё есть деньги оплатить компенсацию родственникам и авиакомпании. С Украины это получить проблематично. Они долги выплатить не могут (какие-то 3 млрд.$), а тут...
            1. pytar
              pytar Вчера, 17:19
              -1
              Конечно увидим...Как только правую часть фюзеляжа к макету пристроят...Вместе с обшивкой...

              Ну, как я понял, эту часть установили и именно ей осматривали.
              Вы бы, г-н Боян, припомнили последние случаи (после 1983 года), когда в СССР или в РФ сбивали гражданские самолёты...

              Хорошо упомянули случая в 1983 г. Он доказывает, что никто не застрахован от фатальные ошибки! Даже ВВС и ПВО СССР! Помнится, и тогда отрицали! А обстановка на Донбассе в 2015 была намного сложнее! Если уйдем от спорах по Гагского судопроизводства, давайте просто подумаем! В случая с MH17 есть 2 основные версии:
              1.Провокация или ошибка со стороне украинской ПВО.
              Версия мало вероятна. Провокация такого рискованного характера не гарантирует успеха. Слишком большой риск засветится. Ошибка тоже маловероятна, посколько у ополчения нет ВВС.
              2.Ошибка со стороне ополчения, принявшие Боинг за украинская воздушная цель.
              По тем временем украинские ВВС били по ополчения, а те со своей стороне пытались /часто успешно/ отбиватся используя все более моштные ПВО! Бойцы сражающиеся день и ноч, в состояние экстремального напряжения и отсуствия информации, ведь могли выстрелить по ошибки!
              Вот у США во время иракской кампании было больше потери от "дружественного огоня" чем от противника! Ошибки на войне случаются гораздо чаще, чем можем предположить!
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 12:35
        -1
        Цитата: pytar
        Многие в РФ тоже так считают.

        одни, два, много?
        1. pytar
          pytar Вчера, 12:52
          -4
          одни, два, много?

          Мне попался соцопрос согласно которого, всего 3% жителей РФ считают, что МН17 сбили ополценцы. При все того, идеть речь о ~4,5 млн. человек! С психологической точки зрения понятно, почему большинства граждане РФ не принимают возможности, что самолета могли сбит ополченцы. С одной стороне пропаганда делает все возможное, внушая мнения о невиновности "наших". С другой стороне для человека сложно принять факт, что его близкие могли совершить такое, хоть и по ошибки. Надо признать, что к сожалением ошибки совершают все. Особенно в экстримальной ситуации! Никто не застрахован. hi
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Вчера, 13:52
            0
            Цитата: pytar
            При все того, идеть речь о ~4,5 млн. человек!

            понятно, это не о миллионах идет разговор а о статистике
            1. pytar
              pytar Вчера, 14:42
              -1
              понятно, это не о миллионах идет разговор а о статистике

              Вячеслав, у вас даже статистика нет. yes
              1. Василенко Владимир
                Василенко Владимир Вчера, 15:05
                -1
                может у славика статистики конечно и нет, но заявлять по факту соц опроса что 4 лямо во что то верят это смешно, кстати кто соц опрос проводил
                1. pytar
                  pytar Вчера, 16:29
                  -2
                  Прошу прощения, Владимир, спутал имя, я и с Вячеслава переписывался. hi
                  может у славика статистики конечно и нет, но заявлять по факту соц опроса что 4 лямо во что то верят это смешно, кстати кто соц опрос проводил

                  Вот нашел, где это читал:
                  https://www.mk.ru/social/2014/07/30/vinovata-ukraina-rossiyane-uvereny-chto-malayziyskiy-boing-sbil-kiev.html
                  2014 г. Левада центр.
                  Кстати ВЦИОМ в 2016 г. дает цифру 4%.
                  http://xexe.club/148893-vciom-tolko-4-rossiyan-veryat-chto-boing-mh17-sbili-opolchency.html
                  1. Василенко Владимир
                    Василенко Владимир Вчера, 17:47
                    0
                    Цитата: pytar
                    https://www.mk.ru http://xexe.club

                    этого достаточно что бы дальше не читать
                    1. pytar
                      pytar Вчера, 19:45
                      0
                      этого достаточно что бы дальше не читать

                      Вот прямые ссылки:
                      https://www.levada.ru/2015/07/27/rassledovanie-katastrofy-boinga/
                      https://www.levada.ru/2020/02/26/dve-aviakatastrofy/
                      Левада - в 2015 г было 3%, а в 2019-2020 г. уже 6%.
                      https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/malazijskij-boing-rassledovanie-kto-vinovat-i-chego-zhdat-rossii
                      ВЦИОМ 2016 г. - 4%
                      Кстати интересна следующая таблица от опроса:


                    2. Василенко Владимир
                      Василенко Владимир Вчера, 21:57
                      0
                      а если не было ошибки чего признавать?
                      еще раз, опросы ЭТО НИ О ЧЕМ
                    3. pytar
                      pytar Вчера, 22:17
                      0
                      а если не было ошибки чего признавать?

                      Знаете... дело в том, что они уже признали... Вечером 17.07.2015 г.
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 14:47
    0
    Надо головой думать, когда и какую экспертизу назначать. И уметь формулировать вопросы экспертам- правильно и видением, перспективы заключения. Это вам каждый юрист скажет.Но это только одна сторона ,, медали,, Учитывая что в тот момент, на Донбассе творился полный бардак- не ясно кто и где находился, то и тот факт что стреляли со стороны Снежного- не является абсолютным доказательством. Деспетчер и человек нажавший кнопку пуска- вот два- железных и бесспорных доказательства, на все времена. А этих людей- нет и не будет. И как говорится, ,, на нет и суда- нет,, И пусть голландцы хоть слюной брызжут, хоть в зале суда, совокупляются, от злости- ПЛЕВАТЬ. Доказательств- нет! Всем спасибо. Все свободны. Цинично, но практично.
    1. pytar
      pytar Вчера, 16:43
      0
      Учитывая что в тот момент, на Донбассе творился полный бардак- не ясно кто и где находился, то и тот факт что стреляли со стороны Снежного - не является абсолютным доказательством.

      Вот тут вы абсолютно прав! good Следствие, прокуратура, суд так работают. 1.Устанавливают откуда и с чем проведен запуск - Снежное, ЗРК "Бук". 2.Кто на данны момент, владел эту територию? 3.Какие лица имеют причастность и т.д....
      Деспетчер и человек нажавший кнопку пуска- вот два- железных и бесспорных доказательства, на все времена. А этих людей- нет и не будет.

      Если вы /не дай Господь/ попадете в ДТП и убежите с места произшествия, вас вероятно все таки смогут идентифицировать, если вы оставили следы.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 16:57
        +2
        Спасибо конечно, но во- первых, надеюсь не нарушать ПДД а во- вторых, ,, БУКа,, у меня- нет. Если вдруг и появится, то наши доблестные силовики, меня и так найдут и проведут ,, воспитательную беседу,,, в лучшем случае.))
  • Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 10:33
    +2
    по существу чего?!!
    обломки не собрали, "факты" на основе соцсетей
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 11:03
      +2
      Владимир, в конце зимы мне пришлось возить наших на выездное заседание суда по свалке. Что суд хотел там увидеть под снегом, мне неведомо. Но, по крайней мере, можно было ножкой разгребсти снег и посмотреть, есть мусор или его нет. А вот что хотели увидеть гаагские судьи на куске фюзеляжа, мне вообще непонятно.
      1. Комментарий был удален.
  • Avior
    Avior Вчера, 10:35
    -1
    В Гааге суд начинает рассмотрение дела

    Окружной суд Гааги проходит в Амстердаме, в комплексе возле аэропорта Схипхол
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 11:07
      0
      Сергей, Вы намекаете, что очередной Боинг могут захватить террористы и....
  • Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 10:51
    +4
    вспоминаю еще одно судилище в гааге
  • seregatara1969
    seregatara1969 Вчера, 11:09
    +1
    чем дольше суд, тем больше зарплата судьи
  • svoit
    svoit Вчера, 11:19
    0
    Претензий и к судилищу и следствию много, но меня удивляет Россия, она так и не проставила факты вины Украины, трудно поверить, что нет записей с военных радаров, неужели весь наш Юг это сплошная дыра?
  • Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 11:32
    -1
    Нужно России нормальный суд начинать совместно с родственники убитых а то этот фарс никогда не кончится.
    1. Avior
      Avior Вчера, 11:42
      0
      Это сложно будет сделать.
      Дело в том, что родственники погибших подали в суд на Россию.
      Родственники погибших при крушении МН17 подали иск против России в ЕСПЧ

      https://www.kommersant.ru/doc/3811051
      там даже несколько поданных исков
      1. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 21:48
        0
        С вменяемыми для которых важна правда а не бабла срубить.
        1. Avior
          Avior Вчера, 22:15
          0
          а с чего вы взяли, что им правда не важна?
  • APASUS
    APASUS Вчера, 11:46
    +2
    Тут возникло пару проблем суда и надо их решить не обделавшись :
    1 Сочинить версию было достаточно просто ,но теперь надо все это оформить в достоверную юридическую форму. Факты должны биться
    2 Суд поставил на кон свою судьбу ,от итогов суда будут зависеть доверие к судебной системе ЕС в целом
    Я предполагаю что решения не будет ,просто будут бесконечные пересмотры , по вновь открывшимся обстоятельствам.Возможен вариант, отказа суда, по выносу приговора, из-за слабой доказательной базы.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 22:00
      0
      Цитата: APASUS
      от итогов суда будут зависеть доверие к судебной системе ЕС в целом

      по мне так достаточно было суда на сербией
  • Alex Widerkehr
    Alex Widerkehr Вчера, 17:02
    -1
    Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. Об этом изданию «Гордон» сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

    По его словам, таким образом Москва демонстрирует, что никто ей не указ. «Идет разговор о компенсациях и, чтобы семьи [погибших] забрали иски», — пояснил Венедиктов.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 22:01
      -1
      Цитата: Alex Widerkehr
      Об этом изданию «Гордон»

      а сто за издание такое?!!!!
      бульварный желтушный сайт знаю, брешут там как дышат
  • Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:04
    -1
    В Гааге заседать будет леди Гага?))

    Вот только в России все скажут "Бугага"))
  • dgonni
    dgonni Вчера, 21:54
    0
    Ну то что я писал годиков 3 назад.
    Локерби все помнят?
    Вот по этому сценарию всё и пойдёт!
    И любые вбросы и виляния не имеют смысла.
    Все прекрастно знают чья ракета и откуда.
    Чем дальше в несознанку тем жёстче ответ!
    Это реалии .
    Минуса ловлю и собираю ;)
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 22:02
      -1
      Цитата: dgonni
      Все прекрастно знают чья ракета и откуда.

      чья?
      откуда?!
  • Комментарий был удален.
  • люся
    люся Вчера, 22:46
    0
    https://youtu.be/O3qXVu2YPwk
  • люся
    люся Вчера, 22:47
    0
    Для ура патриотов.
  • aver2000
    aver2000 Сегодня, 01:11
    0
    "Судьи являются экспертами в сфере авиации и её технических особенностей?" - вопрос не туповат? Судьи никогда не являются экспертами ни в одном деле. Судья эксперты только в области права, для всего остального назначаются экспертизы.