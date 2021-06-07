В Гааге суд начинает рассмотрение дела MH17 «по существу»

Сегодня в Нидерландах начинается очередной этап рассмотрения судом уголовного дела, связанного с событиями почти 7-летней давности. Речь идёт о «Боинге» Малайзийских авиалиний, который был сбит в небе над Донбассом.
Как сообщает нидерландская пресса, сегодня «суд начинает рассмотрение дела MH17 по существу». Рассмотрением дела займётся коллегия судей Окружного суда в Гааге.
Нужно учитывать тот факт, что судебный процесс ведётся с 9 марта текущего года. За это время судьи сами решили посетить авиабазу, на которой хранятся фрагменты сбитого авиалайнера, причём далеко не все. У экспертов и обывателей тогда возник вопрос, для чего судьи отправились смотреть на обломки, если у них в распоряжении должны быть исчерпывающие материалы от следствия, которое продолжалось больше 6 лет? Судьи являются экспертами в сфере авиации и её технических особенностей?
На эти вопросы ответов так и не было получено.
На данный момент голландская следственная группа определила в качестве основных фигурантов дела троих граждан России и одного гражданина Украины. Якобы они являются теми, кто причастен к нанесению удара по MH17. Среди них – небезызвестный Игорь Стрелков (Гиркин), выполнявший в 2014 году функции командира донбасского ополчения.
Уже сейчас в Нидерландах говорят о том, что ожидать быстрого решения от суда в Гааге не нужно. Обращает на себя внимание и тот факт, что график заседаний уже прописан, причём аж до 2022 года. В этой связи возникают новые вопросы относительно работы судей и процедуры ведения суда. Исходя из каких соображений, заранее известно, что заседания в Гааге 2021 годом не ограничатся?
Остаются и вопросы к следствию, включая вопрос о том, удалось ли его представителями лично пообщаться с диспетчерами аэропорта Днепропетровска, которые и повели лайнер над эпицентром боевых действий на Донбассе?