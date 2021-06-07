В США заявили об уязвимости в сфере производства систем РЭБ

В западной прессе вышел материал, посвящённые аналитическому докладу о динамике конкретных сегментов военно-технического производства. В докладе сообщается о том, что есть особый сегмент, который не переставал расти даже в период пандемии. Как выясняется, это сфера производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Прогнозируется, что рост в этом военно-техническом сегменте будет продолжаться и в течение ближайших нескольких лет. По оценкам специалистов, в период с 2021 по 2025 годы среднегодовой прирост на рынке РЭБ будет составлять около 3,5 процентов. В период с 2016 по 2021 годы он составлял около 3,9%. Другими словам, за 10 лет рост составит около 37 процентов.
Отмечено, что столь устойчивого и продолжительного роста нет ни на одном из направлений военно-технической деятельности в мире. Причиной этого называют растущий спрос в целом ряде стран на продукцию, связанную с радиоэлектронным противодействием. В этой связи многие компании из сферы военной промышленности, изучив аналитические данные, пытаются переориентировать часть своего производства именно на РЭБ-оборудование.
Однако есть в данном случае и свои сложности. В частности, речь идёт о сложностях для Соединённых Штатов Америки.
В публикациях западных экспертов говорится о том, что США за последнее время «попали в критическую зависимость на рынке электроники». Например, для США крайне важны стабильные поставки редкоземельных металлов из Китая. На этих поставках «завязано» до 75% рынка бытовой электроники и свыше половины рынка так называемого двойного назначения. Если Китай ограничит поставки редкоземельных металлов в Штаты, то у Вашингтона возникнут серьёзные производственные трудности. И, в частности, основной удар будет нанесён по сфере производства РЭБ-оборудования для авиации.
Поэтому в США считают, что сфера производства элементов для систем радиоэлектронной борьбы имеет существенную уязвимость. А как эту уязвимость нивелировать, пока не придумали.