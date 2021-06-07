Военное обозрение
Войти Регистрация

В США заявили об уязвимости в сфере производства систем РЭБ

13

В западной прессе вышел материал, посвящённые аналитическому докладу о динамике конкретных сегментов военно-технического производства. В докладе сообщается о том, что есть особый сегмент, который не переставал расти даже в период пандемии. Как выясняется, это сфера производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).


Прогнозируется, что рост в этом военно-техническом сегменте будет продолжаться и в течение ближайших нескольких лет. По оценкам специалистов, в период с 2021 по 2025 годы среднегодовой прирост на рынке РЭБ будет составлять около 3,5 процентов. В период с 2016 по 2021 годы он составлял около 3,9%. Другими словам, за 10 лет рост составит около 37 процентов.

Отмечено, что столь устойчивого и продолжительного роста нет ни на одном из направлений военно-технической деятельности в мире. Причиной этого называют растущий спрос в целом ряде стран на продукцию, связанную с радиоэлектронным противодействием. В этой связи многие компании из сферы военной промышленности, изучив аналитические данные, пытаются переориентировать часть своего производства именно на РЭБ-оборудование.

Однако есть в данном случае и свои сложности. В частности, речь идёт о сложностях для Соединённых Штатов Америки.

В публикациях западных экспертов говорится о том, что США за последнее время «попали в критическую зависимость на рынке электроники». Например, для США крайне важны стабильные поставки редкоземельных металлов из Китая. На этих поставках «завязано» до 75% рынка бытовой электроники и свыше половины рынка так называемого двойного назначения. Если Китай ограничит поставки редкоземельных металлов в Штаты, то у Вашингтона возникнут серьёзные производственные трудности. И, в частности, основной удар будет нанесён по сфере производства РЭБ-оборудования для авиации.

Поэтому в США считают, что сфера производства элементов для систем радиоэлектронной борьбы имеет существенную уязвимость. А как эту уязвимость нивелировать, пока не придумали.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 10:00
    +2
    В США заявили об уязвимости в сфере производства систем РЭБ
    А в сфере производства микрочипов, танков, самолетов, Судостроения, все ОК? fool
    Причиной этого называют растущий спрос в целом ряде стран на продукцию, связанную с радиоэлектронным противодействием.
    О как. У США с РЭБ проблем нет, это просто рынок требует...
    1. RealPilot
      RealPilot Вчера, 10:48
      +2
      Тут все сложнее даже.
      Сами микросхемы для оборонки американцам купить и сделать - не столь сложно, основные технологии как раз их, фабрики далеко не все в Китае. Месторождения редкоземельных металлов есть и у них на континенте... Законсервированы в большинстве, но это не беда, если прижмет.

      Проблема в том, что РЭБ нивелирует большую часть преимуществ современных американских вооружений. То есть придется принципиально менять средства связи и наведения, ставить новую электронику. Да, есть успешные и устойчивые к большинству воздействий образцы. Но далеко не все...
      1. кредо
        кредо Вчера, 11:01
        +1
        Похоже на очередной "стон" ВПК и военных США в преддверии согласования и утверждения бюджета на оборону.
        Послушать их так у них везде плохо и ужасные враги вот-вот начнут агрессию против слабых и миролюбивых США. Только вот действительность обратная и США уже всех достали своими бесконечными военными вторжениями в разные страны по всему миру.
  2. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Вчера, 10:09
    -1
    Китай ничего не ограничит, а если и ограничит то ненадолго.
    1. kot423
      kot423 Вчера, 10:14
      +1
      Цитата: Алексей Александрович
      Китай ничего не ограничит

      Зависит от того, как Китаю на мозоль матрасы наступят. А свои месторождения в производство пустить - у ФРС станок сломается.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 10:19
    +1
    Ра́сконсервировать шахты и обогатительные фабрики, далее по списку. Лет через несколько дефицит будет преодолен. wassat Удивительное дело. Объявлять главным неприятелем страну, от которой критически зависим...и не только в редкоземельных элементах!
    1. kot423
      kot423 Вчера, 10:29
      +4
      Цитата: Горный стрелок
      Лет через несколько

      То то и оно, что это время. А матрасы и так в полной ж. в плане РЭБ.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 10:21
    +2
    Например, для США крайне важны стабильные поставки редкоземельных металлов из Китая.
    Таки да, потому китайские тов-щи и держат этот факт, как один из козырей в экономической войне с мерикатосами.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 10:23
    +3
    А как эту уязвимость нивелировать, пока не придумали.
    А вы побольше санкций вводите и к вам "потянутся" люди и страны.
  6. DarkSpy
    DarkSpy Вчера, 10:32
    0
    Сша 3 место по редкоземельным металлам занимают,после Китая и СНГ. Так что у себя добывать будут
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 10:33
    0
    У США все эти редкоземы есть.Но пока в ходу их зеленые фантики эту власть США использует на 100 %.Пример литий,в США он есть.Администрация Байдена решило вложить в производство лития 130 млрд.$.Местный производитель обрадовался,да не тут то было,вкладываться деньги будут в зарубежное производство.Сразу две австралийские компании обьединяются и открывают головной офис в Буэнос Айресе.Почему в Буэнос Айресе,а рядом страна Чили ,производит 60 % лития.Так что ждем революции "литиевая батарейка "в Чили с полной орентацией на США.
  8. Vita VKO
    Vita VKO Вчера, 11:21
    +2
    Ссылка на то, что проблемы РЭБ США могут возникнуть из-за зависимости поставок редкоземельных элементов из Китая не более чем отговорка.
    На самом деле проблемы РЭБ в США возникли из-за сворачивания программ их развития в конце 90-х. Кому то, в Пентагоне показалось, что их мощность избыточна и они мешают применению собственного высокотехнологичного оружия.
    В России же, в это время сделали выводы равно противоположные. И если раньше РЭБ финансировалась по остаточному принципу, являясь одним из вспомогательных видов боевого обеспечения различных видов и родов войск. То после операций США в Ираке и Югославии этот подход пришлось пересмотреть координально. От сюда и возникло отставание США и их проблемы в области РЭБ.
    Хотя если говорить о проблемах электромагнитной совместимости при использовании РЭБ у нас, то эта проблема так же будет еще долго актуальна. Особенно когда свои системы связи вынуждены переходить в помехозащищенные режимы.
  9. Kaw
    Kaw Вчера, 16:39
    +1
    А как американцы раньше без китайских редкоземельных материалов обходились. Ведь не всегда же они с Китаем дружили?
    PS Похоже опять Маджумдар.