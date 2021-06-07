Военное обозрение
Войти Регистрация

Японская пресса: Путин хочет переговоров, но острова не отдаст

59

Российский президент Владимир Путин хочет переговоров с Японией на тему мирного договора, но Курильские острова не отдаст. Не исключено, что причина тому – тесные отношения между Токио и Вашингтоном.


Об этом пишет японская газета «Санкэй симбун».

В Стране восходящего солнца идёт острая дискуссия по поводу слов президента РФ Владимира Путина, сказанных им журналистам во время Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что внесенная в Конституцию поправка о запрете отчуждения территорий никак не препятствует заключению мирного договора.

Таким образом, отмечает японская пресса, Путин предлагает сначала решить вопрос с мирным договором, а затем, может быть, начать диалог о территориальных претензиях.

Российская позиция, обозначенная Путиным, не дает нам никаких гарантий решения важного для Японии вопроса северных территорий.

- пишет японское издание.

Официальный Токио, наоборот, требует вернуть Курильские острова и только затем начинать мирные переговоры.

Москва же в очередной раз напоминает о том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны, которые ни Россия, ни Япония не вправе пересматривать. Несмотря на это, японцы по-прежнему упорно надеются на «возврат северных территорий», считая, что Путин водит их за нос.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
59 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Например
    Например Вчера, 10:37
    +12
    По Конституции нельзя отчуждать русские территории.

    Вернуть награбленное можете.

    А вот забрать нами нажитое нельзя.
    1. nnm
      nnm Вчера, 10:41
      -7
      Коллега, меньше слушайте то, что говорят с экрана - ознакомьтесь с первоисточником - п.2.1 ст.57 конституции. Там оставлены прекрасные лазейки в виде демаркации и тп оставила. Так что можем снова и районы рыбного промысла Норвегии подарить, и Даманский китайцам отдать...
      Ох, знал я заранее реакцию коллег ))))
      Всегда же так удобно быть ура-патриотами, а не иметь критического мышления )))
      Зачем вспоминать, что мы отдали свои территории Норвегии, Китаю именно под предлогом демаркации границы. Но то такое, да, ура-патриоты ?))
      1. Протон
        Протон Вчера, 11:00
        -4
        Не понимаю, за что Вам минусов накидали (немного исправил), ведь сказали всё правильно.
        Всё будет зависеть от политической коньюктуры и "мускулистости" нашей страны.
        А закон что дышло - сегодня один приняли, завтра другой. Процентов 75 населения проголосуют "за". laughing
        1. Например
          Например Вчера, 11:38
          +2
          Цитата: nnm
          Но то такое, да, ура-патриоты ?))

          Не любите когда не согласны с Вашим мнением?
          Сразу обзываться начинаете.
          Так дети себя ведут. wink

          Минуса это не расстрел, это не корову забрали в колхоз. Это просто человек не согласен с Вами.

          А в остальном согласен с Вами.

          Закон сегодня принят один, а завтра те-же самые люди могут принять поправку.
          Могут прочитать закон иначе.

          Демократия - это массовое введение в заблуждение населения страны.

          И еще:
          - мы не хотим отдавать Курилы.
          - мы хотим вернуть Одессу, Херсон и прочие русские земли включая город Ленинск известны как Байконур.

          Но того ли желают те, кто реально правит страной нашей?
          Мот того, а может нет?
          Мы практически все узнаем после того, как событие произошло и в данном контексте нет ни какой разницы патриоты ты или пессимист.
          1. Протон
            Протон Вчера, 11:55
            +2
            Уважаемый, Вы немного ошиблись - отвечаете мне, а в ссылке не мои слова указали. Но это мелочи.
            А если по существу - насчёт минусов вообще не переживаю, хотя могу гордиться тем, что никому ни одного минуса не поставил. Т.к. понимаю, у каждого человека может быть своё мнение, и если оно не совпадает с моим, то может дело во мне? wassat
            А если по существу статьи - придёт очередной горбачев или ельцин и могут передаться эти острова очень даже просто. Новые поправки в основной закон примут, делов то на три копейки laughing
            1. Например
              Например Вчера, 12:12
              +3
              Цитата: Протон
              могу гордиться тем, что никому ни одного минуса не поставил.

              Вот именно это и подтверждает, что все мы разные.

              Минус и плюс - это согласие и не согласие с высказыванием.

              Это не оскорбление, не хамство.

              А многие воспринимают это как нанесение урона в борьбе за рейтинг. laughing

              Нет тут ни какой трагедии, как нет и повода для гордости.

              Надеюсь мои слова не оскорбили Вас.
              1. Владимир Машков
                Владимир Машков Вчера, 13:10
                +4
                Надеюсь, не обидитесь, если я выскажусь по теме статьи?
                С японцами встречался, хотя и всего пару раз, да много раз видел издали с борта плавбаз и плавзаводов. В общении лично культурные, дисциплинированные, вежливые люди. Рыбаки издали (недалеко) - выдающиеся хамы. Но о политике при встречах не говорили, только о деле. Однако, судя по СМИ, они большие упрямые настырные мечтатели насчёт своих островов..Да только накося выкуси! laughing
                1. Babay Atasovich
                  Babay Atasovich Вчера, 15:32
                  0
                  Я лично знал одного, даже узнал его историю.
                  Получилось так, что на с 2008 на Новый год 2009 я застрял на границе на поезде как итальянец. Мне неправильно оформили документы и с противоположной стороны погранцы сняли с поезда , посадили на втречный обратно, но на отправной станции сняли и посадили вновь в обратный . Всё дело в том, что кто сделал ошибку, документы 3м!!! министрам подавал на подпись. Вот и пошел новогодний футбол. Правда особисты-погранцы людьми нормальными оказались, или русская национальность роль сыграла.
                  Вобщем катаюсь туда-сюда , вторая неделя пошла. Меня сажают в вагон-ресторан сразу, там поят, кормят, новостями обмениваемся. Бригады поездов уже меня за вымпел держат - при встречке хвастаются кто чем мне угодил. И вот в очередной пас, сажусь на свой законный 1й столик, мне приносят вкуснейший обед. Сижу ем. Подходит начальник вагона, наслаждается моим аппетитом. Потом вытаскивает из-за спины японца. Ну маленький такой, глаза как бритвы, на шее фотик цифра, всё время лыбится до ушей и кланяется. На мой вопрос лицом, мне отвечает "бармен": Рус, узнай у него чего он хочет?
                  Я :" Здрасте Вам! Я акромяж русского, ну с "майнейм из" и английского чуток, не знаю других . А тут япошка- как я с ним на его иероглифах болтать буду??!"
                  Советский бармен был, жизнь видел, людей знал. :" а я переводчик прихватил!" И опять же из-за спины вытаскивает литр чистой. И тут чудо - япошка заговорил на понятном мне языке: "Аа! Саке!" Так я оказывается знаю японский! Карате! Ити-ни-сан-си! Хиросима! Нагасаки!Цунами!Окинава!Курильские острова! Путин! ну и ещё кучу умных слов. В общем за час мы через переводчика, по обширным знаниям моего японского , по фото на его цифре, по почеркушкам на салфетке мы выяснили , что он ехал самоходом в гости к брату, который работал на фирме одной страны, а на поезд из самалета сел в другой. А т.к. японцы в ней диковинка, то дружелюбные аборигены по старой традиции накармливали и напаивали до беспамятсва. Ночью проводник, по ходу с пьяни, увидел ,что стоит на станции для япошка , разбудил и высадил в маленьком поселке. Дело в том , что в обеих соседних странах поселок и городок есть с одинаковыми названиями. Судя по фото, он не просто попал, а конкретно попал на свадьбу. Где благополучно потерялся на несколько дней, пока местный полицмен не понял, что странный узкоглазый говрит непонятно. Когда допер , что на вверенной ему территории иностранец несколько дней с транзитом, то посадил в ближайший поезд. Так мы и встретились. Мне пообещали пожизненно кормить и катать на поезде бесплатно ! wassat Если кто узнал меня, то пользуясь случаем , передаю Вам привет и огромную благодарностьза сердечность и помощь! hi drinks
                  1. Владимир Машков
                    Владимир Машков Вчера, 16:23
                    +2
                    Ну, и к чему эта фантазия? Сценарий к фильму "Приключения итальянцев в России" тоже вы писали? Или то Хлестакова сочинение? smile
                    1. Babay Atasovich
                      Babay Atasovich Вчера, 16:25
                      0
                      Вообще-то это быль. yes Со знанием японского . И что без его знания можно обсудить.
                      1. Shurik70
                        Shurik70 Вчера, 21:25
                        0
                        считая, что Путин водит их за нос

                        Водит за нос, это когда обещает, но не делает.
                        Мы обещали, что острова дарить не будем. И не станем.
                        Где же тут обман?
          2. vladimirvn
            vladimirvn Вчера, 13:49
            0
            Цитата: Например
            Но того ли желают те, кто реально правит страной нашей?

            good
          3. nnm
            nnm Вчера, 18:55
            0
            Цитата: Например
            Не любите когда не согласны с Вашим мнением?

            Почему? Это сколько угодно....просто всегда ожидаешь от людей более осмысленного мнения. Не просто "уурааа, мы самые - самые", а какой то критичности мышления. Я бы прекрасно понял, если бы написал неправильною информацию, солгал, мне бы указали на ошибку - вообще без проблем. Сразу же признаю это и даже не удаляю пост с ошибкой.
            Вы же как тот Ватсон при знакомстве с Холмсом - поняли все верно, но с точностью до наоборот: да мне не за свои минусы обидно, а за то, что люди не хотят меняться, думать, что так и будем потом удивляться - ой, а кто же этих избранников то выбрал, почему нам с экранов вешали одно, а по факту все иначе?!!!
          4. Альф
            Альф Вчера, 19:53
            +1
            Цитата: Например
            Закон сегодня принят один, а завтра те-же самые люди могут принять поправку.

            А ее не надо принимать, она уже ЕСТЬ.
      2. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Вчера, 11:06
        +3
        Увы вы все правильно сказали , как кольцо не защищает от развода, так и на пеньке одобренная конституция не защитит от отчуждения территорий под тем или иным видом. Места это малонаселенные , "де факто" их могут отдать японии на правах концессий ,при этом "де юре" они останутся нашими , а потом это как нибудь аккуратно и последовательно оформят как нужно.
      3. кредо
        кредо Вчера, 11:22
        -1
        Цитата: nnm
        ...Ох, знал я заранее реакцию коллег ))))...

        Мне вот тоже удивительно, хотя может быть это скрытые япошки накидали Вам минусов или поклонники японского милитаризма и фашизма, устроившего в 40-е - 50-е годы прошлого века в странах Юго-Восточной Азии резню ничем не уступающую фашисткой Германии.

        Чтобы далеко не ходить за фактами того, как некоторые советские политики свели на нет результаты победы в Великой Отечественной войне, достаточно вспомнить всё того же Хруща, который после прихода к власти отдал наши базы в Финляндии и Китае, пошёл на безрассудные договорённости с Японией, и прочее и прочее.

        Или из последних отечественных "деятелей" Горбачёв - с его развалом большой страны и бестолковым выводом войск со всех зарубежных баз, Ельцин - с его неадекватными выходками и "экспериментами" над страной, доведя её до обескровливания. Медведев с Путиным тоже отметились на этой "ниве", без объяснения народу причин таких действий.

        Поэтому глядя вот на это на всё и возникают опасения за то, что встанет какой-нибудь недоносок и разбрасыватель земель российских, у руля страны, и с барского плеча, как из своего кармана, отдаст япошкам Курильские острова России.
      4. Wedmak
        Wedmak Вчера, 11:27
        +9
        Демаркация границы осуществляется на основании документов о делимитации границы (договор, описание линии государственной границы с приложением специальной карты) совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах.
        Каким боком это действие может привести к передаче островов? Сначала была бы передача, а потом демаркация.
      5. Артём Карагодин
        Артём Карагодин Вчера, 11:49
        +5
        Не знаю, что там с Норвегией, но с Китаем демаркация границы была нужна. Согласно установившимся в мире правилам (не помню - негласным или официальным), когда граница между странами проходит по реке, то она должна проходить именно посередине. А с Китаем она проходила по китайскому же берегу. Что выглядело очень не очень. Мелочь, а создавала впечатление, что мы к Китаю относимся как к стране второго сорта.

        Демаркация границы, в результате которой мы потеряли несколько островов на Амуре и Уссури, была вполне себе неплохим шагом в деле установления близких отношений с Пекином. Соображения престижа в таких делах всегда играют большую роль, а уж для китайцев, на тот момент активно работавшими над возвращением в "первую лигу", и подавно.
        1. pyagomail.ru
          pyagomail.ru Вчера, 12:27
          +4
          Цитата: Артём Карагодин
          когда граница между странами проходит по реке, то она должна проходить именно посередине

          Уточню: по середине фарватера. В остальном Вы правы.
          1. Артём Карагодин
            Артём Карагодин Вчера, 12:41
            +1
            Спасибо за коррективу. Именно это и имел ввиду, просто выразился по-дилетантски.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 12:48
          +1
          Немного по Норвегии.Медведев отдал часть Баренцухи норгам в обмен в будующем на норвежские технологии для работы на Штокмане.Они одни из единственных умеют работать в северных морях на таких глубинах и таких штормах.На эйфории провели бурение в этих переданных районах и получили упс.Что зря при СССР Севнефтегазпромразведка при помощи судов Шашин и Муравленко все Баренцево море исдырявило.И никто карту месторождений еа запад не продал.Газ есть но только в нашей зоне.После 2014 Газпром Штокман (газовое месторождение заморожено).В итоге норги получили только рыбу,а нам все равно где квоту свою в норвежских водах выбирать,все равно треска идет нереститься из Норвегии в восточную часть Баренцева моря.Квоты на вылов каждый год обсуждают Норвегия и Россия .И причем всегда на взаимовыгодной основе.Норги спят и видят ,когда организовать с нами совместное предприятие по Штокману.Как снимут санкции так сразу.А то у норгов с газом печалька нарисовывается.Баренцуху на рыбаках исходил вдоль и поперек.
        3. Гюнтер
          Гюнтер Вчера, 13:30
          -4
          Цитата: Артём Карагодин
          ....Демаркация границы, в результате которой мы потеряли несколько островов на Амуре и Уссури, была вполне себе неплохим шагом в деле установления близких отношений с Пекином.

          если быть последовательным, Артём Карагодин, то подарок фрицам Калининграда будет ещё более "неплохим шагом" для установления ещё более "близких отношений", слиться в экстазе.
          торговля своей землёй так же отвратительна как и предательство.
          к сожалению могу залепить только один минус.
          1. Артём Карагодин
            Артём Карагодин Вчера, 14:44
            +1
            Да минусуйте на здоровье, не расстроили нисколько. Сам этим активно занимаюсь.

            Только Вы ошибочно приписали мне то, чего я не говорил, и что никак не следует из сказанного мною. Демаркацию границы не нужно путать с реальными территориальными уступками. Вроде той, что сделал Шеварднадзе, когда отдал своим любимым США крупный кусок акватории Берингового моря. Это, как и гипотетическая передача КО немцам, предательство. К предательству я никогда не призывал и не собираюсь этого делать и впредь.

            То, как выглядела граница с Китаем, означало на языке международных отношений неуважение с нашей стороны. Кстати, так и было. Сталин Мао не жаловал. При таких исходных данных о каком равноправном партнёрстве с Пекином можно было говорить? Рад услышать Вашу версию.
            1. Гюнтер
              Гюнтер Вчера, 20:58
              -1
              ...Демаркацию границы ненужно путать с реальными территориальными уступками. Вроде той, что сделал Шеварднадзе...


              а кто-то сомневается, что шеварнадзе вредитель?
              а может шеварнадзе опасался проявить "неуважение с нашей стороны" по Артёму Карагодину)))

              если в результате "демаркации" с 1991 года режим отдал китаю около 600 островов на реках Амур и Уссури и10 кв.км прилегающей территории и полторы тысячи гектаров земли в Приморье в ноябре 1995-го года, острова Тарабаров, части Большого Уссурийского острова в Хабаровском крае и острова Большой в Читинской области(174 кв.км) имеющих стратегическое значение,
              то по моему мнению, это - территориальные уступки.
              сегодня "демаркация" с китаем, завтра с финляндией, послезавтра с германией, ну конешно с япами, и это, по мнению Артёма Карагодина вполне себе неплохой шаг.
              по моему мнению, иноземцам нельзя уступать ни пяди нашей Земли, даже из желания установить близкие отношения.
              допустима, по моему мнению, только та "демаркация", в результате которой территория России увеличится.
              1. Артём Карагодин
                Артём Карагодин Вчера, 21:24
                -1
                Демаркация границ с Китаем состоялась в 2005 году. Границу провели не по китайскому берегу рек Амур, Уссури и Аргунь, а посередине фарватера. Когда граница между странами идут по реке, всегда так делают. Но в случае с Китаем было иначе.

                В итоге Китай получил 337 квадратных километров территории. И это всё острова на реках. Причём, в основном, территория всего одного (ненаселённого) острова на Амуре.

                Откуда взяты приведённые в Вашем комментарии данные, решительно не пойму.
      6. Аналкара
        Аналкара Вчера, 12:33
        +1
        Так что можем снова и районы рыбного промысла Норвегии подарить, и Даманский китайцам отдать...

        Перед тем как что-то ляпнуть изучайте матчасть!
        Даманский хотели слить красные шишкари более 50 лет назад во время конфликта с китайскими урапатриотами) Потом ещё меченый в конце 80-х обещал Китаю провести границу в соответствии с международным правом и уже в 1997 году после демаркации восточного участка остров отошёл Китаю и назвали его "Чжэньбао" то бишь "драгоценный".
    2. Анахорет
      Анахорет Вчера, 11:34
      +7
      Война отменяет договоры. Вы потерпели поражение и давайте исходить из сложившейся обстановки

      Дзютаро Комура, Министр иностранных дел Японии, Портсмут, 1905 год
      Или самурай сам хозяин своего слова! Сам дал, сам и забрал)))
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Вчера, 12:02
      +3
      Цитата: Например
      По Конституции нельзя отчуждать русские территории.

      Правильно. Но поговорить то можно yes Почему бы, в азиатской манере, улыбаясь, не поговорить. Нам ничего это не стоит, а японцам приятно! Восток дело тонкое! lol
  2. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Вчера, 10:37
    +14
    но Курильские острова не отдаст.
    Когда же дойдет до них всех уже.Курилы - наши.
    1. НИКНН
      НИКНН Вчера, 10:42
      +12
      Цитата: СЕРЖ ант
      Когда же дойдет до них всех уже.Курилы - наши

      Видимо тогда, когда и до всех заинтересованных дойдет, что Крым наш. :))
      1. Например
        Например Вчера, 12:18
        +2
        В 1990 году проезжал на поезде мимо Ленинска и был уверен, что Байконур наш.

        Через год диктор с экрана телевизора уведомил, что я ошибаюсь - Байконур, Одесса, Херсон уже не наши.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 12:28
          +2
          Так для информации,увидите машину с номером региона 94,это Байконур.Очень редок.
    2. Алексей Александрович
      Алексей Александрович Вчера, 10:44
      +9
      Да понимают самураи прекрасно, что не видать им Курил как собственных ушей, они же вполне вменяемые люди в конце концов. Но должны они эту тему мусолить, просто должны. Для внутреннего так сказать потребления. Японские граждане должны видеть движуху вокруг островов. А то, что она ни к чему не приведет и дураку понятно.
    3. vostok68
      vostok68 Вчера, 12:27
      +2
      Когда Аляска будет "наш" smile
  3. paul3390
    paul3390 Вчера, 10:38
    +9
    И в самом деле - надо быть полным дятлом дабы отдать острова на которых американцы - тут же построят военные базы.. А чего стоит слово буржуев - мы чётко видим по истории с НАТО.
  4. Trapp1st
    Trapp1st Вчера, 10:44
    +3
    Официальный Токио, наоборот, требует вернуть Курильские острова и только затем начинать мирные переговоры.
    И при всей этой ситуации, йена входит в корзину фонда национального благосостояния, просто сюр какой то...
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 10:53
      +3
      Цитата: Trapp1st
      И при всей этой ситуации, йена входит в корзину фонда национального благосостояния

      Ну и что из этого следует? К островам это ни с какого боку. Доллар и фунт наших потенциальных противников тоже туда входят.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Вчера, 10:56
        -1
        Доллар и фунт наших потенциальных противников тоже туда входят.
        Могу ошибаться, но доллара в корзине не будет совсем или уже нет, и все таки не понятно политически и экономически, что там делает йена, блин даже мирного договора нет, зато берем их не ликвидную монету .
        1. Piramidon
          Piramidon Вчера, 11:02
          0
          Цитата: Trapp1st
          доллара в корзине не будет совсем или уже нет

          Пока это только намерения центробанка. По факту он есть. Но кроме него есть еще куча амерских ценных бумаг.
          что там делает йена, блин даже мирного договора нет

          Торговля то между нами и Японией идет и довольно интенсивная. А мирный договор - чистая формальность, которая ни на что не влияет.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Вчера, 11:09
            0
            Но кроме него есть еще куча амерских ценных бумаг.
            Такое может быть, в принципе логично.
            Торговля то между нами и Японией идет и довольно интенсивная.
            Ну это немного про другое, если мы перестанем хранить их валюту, это ни как на торговый баланс не повлияет, тем более там особо влиять не на что.
  5. Абросимов Сергей Олегович
    Абросимов Сергей Олегович Вчера, 10:51
    +2
    Цитата: Алексей Александрович
    Да понимают самураи прекрасно, что не видать им Курил как собственных ушей. Но должны они эту тему мусолить, просто должны. Для внутреннего так сказать потребления.


    Ну почему же "для внутреннего"??? Вовсе нет!!!Полагаю суть вот в чем: Япония, как и Европа состоит в фактической зависимости от США. США удобно, что бы тысяча мелких комаров кусали медведя и таким образом выгнали бы его из собственной берлоги и довели до исступления, когда мишка будет согласен на все, только бы его оставили в покое...
    Полагаю. именно по этой причине на нас ополчился "весь цивилизованный мир" - Япония, прибалтика, Украина, Польша, Чехия, и далее все, кому не лень... Плюс санкции...
  6. Георгий Коваль
    Георгий Коваль Вчера, 10:52
    +6
    Слово "вернуть" здесь неприемлемо! Острова наши, за них наши предки пролили много крови. Япония агрессор в прошлом, настоящем и в будущем. Им, как и ами верить нельзя!
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Вчера, 10:54
    +6
    Мне непонятно, почему руководству РФ маниакально хочется заключить мирный договор с Японией?!
    С 1945 года уживались на Дальнем Востоке с Японией без мирного договора, как была зависима Япония от США, так и сейчас...
    Опыт предыдущих мирных договоров заключаемых между странами никогда не являлся гарантией от нападений, пока это было выгодно одной из сторон.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Вчера, 11:15
      +4
      Согласен с вами. Можно подумать, что после заключения договора японцы перестанут браконьерничать в нашей экономической зоне, сразу перестанут скулить о возврате Курил, попросят американцев со своей территории. Живем 76 лет без договора и ни кому не чего не обязаны, проживем и еще.
  8. Daria33
    Daria33 Вчера, 10:55
    +2
    Странные эти японцы. Им открытым текстом говорят, что принадлежность островов России не обсуждается, но это не мешает заключить мирный договор, а они делают вид, что не слышат и не понимают этого. На что рассчитывают, не понятно....
  9. Гюнтер
    Гюнтер Вчера, 10:57
    0
    Цитата: путин
    ...внесённая в Конституцию поправка о запрете отчуждения территорий никак не препятствует заключению мирного договора.

    мда, "кручу-верчу, обмануть хочу".
    сперва читаем внимательно п.4 ст.15 Конституции России, затем - ст. 67 п.2.1 ...за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы.
    ключевое слово - за исключением
    наперсточничкам хватит - ведь договор о мире це международный договор, и всякие ТОРы-аренды никто не отменял.
  10. Фёдор М
    Фёдор М Вчера, 10:59
    +1
    А Путин об этом знает???
  11. Borz
    Borz Вчера, 11:01
    +2
    Мышиная возня. Тьфу им всем под ноги.Не обращать внимания на стоны и фантомные боли "соседей" . Крым,Курилы-Россия. Что делать?Жить,развивать данные регионы. Делать проживание для местных комфортным. Привлекать инвестиции,извлекать выгоду для государства.
  12. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Вчера, 11:04
    +1
    Японцы начинают понимать нашу главную фишечку для внутренней и внешней политики - заболтать до смерти )
  13. Гюнтер
    Гюнтер Вчера, 11:11
    +2
    Цитата: Lynx2000
    Мне непонятно, почему руководству РФ маниакально хочется заключить мирный договор с Японией?!
    С 1945 года уживались на Дальнем Востоке с Японией без мирного договора, как была зависима Япония от США, так и сейчас...
    Опыт предыдущих мирных договоров заключаемых между странами никогда не являлся гарантией от нападений, пока это было выгодно одной из сторон.

    почему, по моему мнению - компрадоры и временьщики пригрелись в Кремле.
    и paul3390 и nnm, и вы, высказались на мой взгляд совершенно верно.
    правда использованый nnm термин "ура-патриот" и ему подобные по-нисходящей, придуман нашими "партнёрами", но всё равно плюсую.
  14. RealPilot
    RealPilot Вчера, 11:20
    +2
    Цитата: paul3390
    И в самом деле - надо быть полным дятлом дабы отдать острова на которых американцы - тут же построят военные базы.. А чего стоит слово буржуев - мы чётко видим по истории с НАТО.

    Там не только это, но и акватории для ловли рыбы и крабов прилагаются...
    Да, нам американские базы на Курилах совсем не нужны.
    Тем более, что оборонная инфраструктура давно создана, даже вкладываться супостатам не придется...
  15. rocket757
    rocket757 Вчера, 11:26
    0
    Японская пресса: Путин хочет переговоров, но острова не отдаст
    . Можно подумать, Японии такие переговоры не нужны?
  16. Гюнтер
    Гюнтер Вчера, 11:34
    +1
    Цитата: Фёдор М
    А Путин об этом знает???

    ну, если песков им доложит, то конешно узнают, хотя... не царское это дело - кемской волость больше, кемской волость меньше, главное "мирный" договор с япами.
  17. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 12:35
    0
    ***

    -Япония при поддержке Советского Союза стала членом ООН, подписала и ратифицировала Устав организации, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы .

    -Война между СССР и Японией была завершена 2 сентября 1945 г. подписанием японцами акта о безоговорочной капитуляции.

    -Состояние войны было официально прекращено 19 октября 1956 г., когда была подписана совместная Декларация: «Состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

    -Курильские острова перешли под контроль СССР по итогам Второй мировой войны, что было оговорено в Каирской декларации от 1943 года, Потсдамской декларации от 1945 года, а также в подписанном в 1951 году в Сан-Франциско мирном договоре.

    -Япония безоговорочно признала Потсдамскую и Каирскую декларации и подписала акт о капитуляции в 1945 году. А в 1951 года японцы отказались от претензий на Курильские острова и Сахалин.

    ---
    "Конституция Российской Федерации"

    (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

    Статья 67,2.1-

    -"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются "

    ----------

    Лосось плеснул хвостом по волне

    Острова скрылись в тумане

    Их уже не вернуть

    Смирись Нихон...

    © В.В.Воронцов Острова Восходящего солнца России

    ***
  18. jncnfdybr
    jncnfdybr Вчера, 16:05
    -1
    Поговорить можно. А вот острова принадлежат России.)
  19. NF68
    NF68 Вчера, 16:26
    0
    Не мыльтесь, японо дети-мыться вам все равно не придется.
  20. Гюнтер
    Гюнтер Вчера, 17:15
    0
    Цитата: Артём Карагодин
    То, как выглядела граница с Китаем, означало на языке международных отношений
    неуважение с нашей стороны


    моя версия проста - ни пяди родной Земли, "дарить" свою землю для уважения могут, по моему мнению, или предатели или сумашедшие.
    и рад услышать версию на тему почему подарить, для "уважения" Калининград германии плохо, а Тарабаров, Большой Уссурийский, тысячи гектар земли китаю - хорошо, или финляндии Карелию подарить - для "уважения", чем финляндия хуже китая.
  21. Нормаль ок
    Нормаль ок Вчера, 19:00
    0
    Кажется японцы начали прозревать.
  22. Гюнтер
    Гюнтер Вчера, 21:53
    0
    Цитата: Артём Карагодин
    ...Откуда взяты приведённые в Вашем комментарии данные, решительно не пойму.


    да уж не из википедии)))
    рекомендую припасть к источникам:
    соглашение между СССР и китаем о советско-китайской государственной границе на ее Восточной части(подписано горбатым 16 мая 1991 г.),
    межправительственное соглашение 1991 года, дополнительное соглашение о российско-китайской границе от 2004 года.
    дополнительный протокол-описание линии российско-китайской госграницы на ее восточной части (подписан главой МИД России лавровым и его китайским "партнёром" ян цзечи в пекине в июле 2008 года(174 кв. км.)