Что стоит за шумихой вокруг робототехнического танка «Штурм»

В конце мая появились сообщения, что на УВЗ начали создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического танка «Штурм», предназначенного для боевых действий в городе. В состав комплекса будут входить роботизированные танки с различными боевыми модулями и подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса, все машины комплекса предполагается строить на базе шасси танка Т-72Б3, и головным по комплексу определен «Уралвагонзавод».
Основным назначением комплекса «Штурм» является выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчетов, представляющих для бронетехники особую опасность при ведении боевых действий в условиях городской застройки.
Боевые модули танка будут включать 125-мм укороченную пушку сниженной баллистики, блоки реактивных огнеметов «Шмель-М», спаренные 30-мм автоматические пушки, блоки 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов ТОС «Солнцепек». При этом танк должен иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника.
Инициатором заявлений о разработке танка «Штурм», распространяемых многими изданиями, выступает один и тот же человек – военный эксперт Мураховский, утверждающий, что
«все машины робототехнического комплекса «Штурм» предназначены для действий на переднем крае, как непосредственно в боевых порядках, так и автономно…
В наступлении ударные РТК тяжелого класса планируют применять как передовой эшелон боевого порядка, для разведки боем, как средство огневой поддержки при бое в урбанизированных районах, в плотной инфраструктурной застройке».
В наступлении ударные РТК тяжелого класса планируют применять как передовой эшелон боевого порядка, для разведки боем, как средство огневой поддержки при бое в урбанизированных районах, в плотной инфраструктурной застройке».
То есть он считает, что танк «Штурм» предназначен не только для боевых действий в городской застройке, а и в передовых эшелонах боевого порядка, и это вызывает много вопросов.
По словам эксперта, РТК тяжелого класса станут одним из элементов комплекта вооружения Сухопутных войск, который появится в ближайшее время, и уже прогнозируется создание так называемых «роботизированных» рот в общевойсковых соединениях Сухопутных войск, которые облегчат внедрение в практику боевой подготовки войск форм и способов боевого применения робототехнических систем.
По этим заявлениям складывается впечатление, что танк уже создан и осталось только отработать механизмы его применения. Это далеко не так. И к таким залихватским заявлениям надо относиться довольно осторожно, чтобы не случилось, как с танком «Армата», по которому с 2015 года называют уже пятый срок принятия его на вооружение – 2022 год. Следует отметить, что заявления Мураховского еще с советских времен всегда отличались, мягко говоря, своей предвзятостью: все, что ни разработано на УВЗ – гениально, не подлежит сомнению и должно быть внедрено в войска. Эксперт все-таки должен пытаться объективно оценивать материал и более критично относиться к своим заявлениям.
Как появился танк «Штурм»
По словам Мураховского, в 2018 году была проведена НИР по созданию системы робототехнических комплексов для Сухопутных войск. По результатам НИР признали целесообразным использовать уже отработанные варианты вооружения (боеприпасы огнемета «Шмель-М», 30-мм автоматические пушки, 220 мм термобарические боеприпасы ТОС «Солнцепек»), создать штурмовое орудие умеренной баллистики с укороченным стволом и проработать вариант со 152 мм орудием. По результатам НИР была задана ОКР «Штурм», головным исполнителем стал «Уралвагонзавод» и в качестве платформы выбран танк Т-72. О создании робототехнического комплекса в том же 2018 году на базе Т-72 неожиданно объявил и директор УВЗ.
В конце 2019 года появились сообщения, что в 2020 году начнется ОКР по созданию роботизированного танкового комплекса тяжёлого класса «Штурм» на базе шасси танка Т-72Б3. Тогда же на сайте ВО развернулась дискуссия о возможности и необходимости создания такого танка и о его техническом облике.
По предложениям 2019 года на УВЗ планировалось разрабатывать семейство из четырех машин: с пушкой 125 мм или 152 мм, с блоками пусковых установок реактивных огнеметов «Шмель-М», с двумя 30-мм автоматическими пушками и блоками пусковых установок реактивных огнеметов «Шмель-М» (продолжение развития БМПТ «Терминатор», которую уже более двадцати лет не могут куда-то пристроить), а также с блоками пусковых установок 220 мм термобарических боеприпасов ТОС «Солнцепек». При таком подходе предполагалось иметь четыре машины с различным вооружением, что явно накладно для промышленности и армии.
В 2021 году речь идет уже об одной машине с различными боевыми модулями и только для ведения боевых действий в городе, хотя Мараховский утверждает, что эта машина может иметь широкий спектр применения.
Почему нужен такой танк и требования к нему
В условиях городского боя танк легко уязвим, поскольку имеет слабую защищенность от противотанковых средств ближнего боя, недостаточность обзорности, ограниченную проходимость в условиях городских завалов, и не обладает эффективными средствами поражения живой силы и расчетов противотанковых средств. Самое уязвимое место – отсутствие надежной защиты в верхней полусфере, поскольку танк может быть подвергнут нападению с любого ракурса. В связи с высокой вероятностью поражения танка, из него желательно убрать самое ценное – экипаж, и сделать его дистанционно управляемым.
При создании робототехнического танка надо решить сразу два блока задач: первый – создать хорошо защищенный танк с необходимым набором вооружения, и второй – оснастить его системами дистанционного управления.
За три года обсуждений этого танка рассматривается все, кроме главной проблемы – как и чем он будет защищен. Без этого никакие робототехнические новации не спасут машину. Надежная защищенность в верхней полусфере – вот главная задача разработчика танка. Хорошего решения, по всей видимости, нет и его придется искать в комбинации броневой, динамической и активной защиты.
По набору вооружения удивляет применение боеприпасов различного калибра: 90 мм – ракеты «Шмель –М», 125 мм – основная пушка, 220 мм – термобарические ракеты «Солнцепек», не слишком ли много для одной машины.
Тем более удивляет размещение снаружи танка не защищенных и взрывоопасных ракет «Шмель-М» и «Солнцепек». При поражении противником этих боеприпасов от танка просто ничего не останется. К примеру, ТОС «Солнцепек» не является оружием поля боя, оно легко уязвимо от средств ПТРК и гранатометов, вследствие чего идет во втором эшелоне и под прикрытием танков обеспечивает огневую поддержку наступающих.
Ракеты, наверно, целесообразно размещать в забронированном объеме, как в свое время было принято при разработке управляемого вооружения танка. Для этого нужны модификации ракет «Шмель-М» и «Солнцепек» в калибре 125 мм, с их размещением в боеукладке автомата заряжания и запуском через ствол пушки, что уже и делается с управляемой ракетой «Рефлекс» и ее модификациями, тем более для этого не нужна пушка высокой баллистики. К тому же укороченная пушка для действий на ближних дистанциях в условиях городской застройки и завалов обеспечивает хорошую мобильность танку.
С целью повышения всеракурсного эффективного огня из танка напрашивается установка на башню боевого модуля с развязкой от башни по горизонту и вертикали со спаренными 30 мм автоматическими пушками или пушкой и пулеметом с углом возвышения порядка 70 градусов для борьбы с целями в многоэтажных зданиях.
Использование, как ранее прогнозировалось, боевого отделения Т-72Б3 особого смысла не имеет. Все попытки лечить СУО этого «горбатого» ни к чему хорошему не приводили, получалось какое-то нагромождение приборов и систем без особого успеха по эффективности ведения огня. Наиболее перспективна база прицельных комплексов Т-90, перешедших в наследство с Т-80УД. На смену этим прицельным комплексам для Т-90М сейчас уже планируется СУО «Сосна-У» и панорама командира «Соколиный глаз» разработки белорусского ЦКБ «Пеленг», на основе которых наверняка разработана и СУО танка «Армата», принципиально нового пока ничего нет.
Робототехнические системы танка
Для решения задач робототехнического комплекса танк должен быть оснащен системами дистанционного управления движением, огнем и взаимодействием. Это требует внедрения на танк технических средств обнаружения, идентификации и захвата целей, инерциальных и спутниковых систем определения местоположения танка, защищенных и высокоскоростных каналов связи, систем обеспечения автоматического движения с оценкой местности и возможности преодоления препятствий, работающих на различных физических принципах.
Для обеспечения обзорности танку нужны интеллектуальные «глаза» – система всеракурсного объемного видеоизображения картинки поля боя: «взгляд на танк снаружи», формирующееся по специальным алгоритмам интегрированное изображение с различных средств наблюдения, способствующее адекватной оценке обстановки.
Примитивная расстановка по периметру машины видеокамер никогда эту проблему не решит. Сформированная картинка с помощью защищенных каналов передачи видеоизображения должна передаваться в пункт управления для принятия решений. Робототехнические системы создаются не разработчиками танка, а специализированными предприятиями, без объединения усилий этих предприятий создать роботизированный танк невозможно.
На какой базе создавать танк
Развитие робототехнического танка может идти в двух направлениях: глубокая модернизация существующего поколения танков с оснащением их необходимыми средствами для дистанционного управления и разработка принципиально нового семейства танков.
Вначале работ по танку «Штурм» предполагалось создавать его на базе шасси Т-72Б3, теперь говорят о шасси семейства танков Т-72 и Т-90. Это вполне разумно, в армии и на базах хранения тысячи танков Т-72 различных модификаций и он может быть использован в качестве базового шасси. Башня при этом, по всей видимости, будет другая, поскольку набор вооружения, требования по защищенности и отсутствие экипажа потребуют полной перекомпоновки боевого отделения.
От шасси потребуется хорошая защищенность и высокая мощность силовой установки, так как танк с учетом предъявляемых требований наверняка будет большой массы. Придется сохранить и место механика-водителя в качестве технологического, поскольку оно потребуется при транспортировке, погрузке и обслуживании танка.
С точки зрения обеспечения проходимости в условиях городских завалов танку потребуется не примитивный отвал, рисуемый на картинках танка «Штурм», которому уже почти сто лет, а разработка принципиально новых механизмов и систем расчистки проходов в завалах.
Второе направление – это перспективный тяжелый робототехнический комплекс и он может создаваться на базе танка «Армата», тем более на этом танке практически все уже заложено с точки зрения дистанционного управления машиной.
На модернизированных и новых танках должны применяться единые элементы системы дистанционного управления движением, огнем и взаимодействием танков, разрабатываемых в рамках сетецентрической системы управления боем тактического звена «Созвездие М», находящейся в стадии разработки, и по которой пока еще масса нерешенных проблем.
Роботизированный танк «Штурм» планируется создавать для ведения боевых действий в условиях городской агломерации. Он, конечно же, может использоваться и для других целей – разведки обороны противника боем, работы из засад, в качестве средств огневой поддержки, разграждения полосы наступления, подавления узлов сопротивления противника, эвакуации подбитой техники.
При этом далеко не все военные считают правильным внедрять в войска робототехнический танк, поскольку по своей огневой мощи он не превосходит экипажные машины и явных преимуществ не дает, а стоить будет дорого. К тому же такие танки надо обслуживать, заправлять, готовить им укрытия, ремонтировать и транспортировать до места применения, а для этого нужны люди.
В этой связи создание в ближайшей перспективе «роботизированных танковых рот» выглядит явно надуманным, не подкрепленным ни соответствующим состоянием разработки танка и робототехнических систем, ни необходимыми организационными и структурными мероприятиями в армии. По всей видимости, роботизированный танк нужен в армии не массово, а как средство для использования в специфических операциях.
Вопрос разработки и использования робототехнического танка в армии требует специального исследования, определения решаемых задач, места в боевых порядках, тактики применения и в соответствии с этим обоснования его основных тактико-технических характеристик.