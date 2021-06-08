Что стоит за шумихой вокруг робототехнического танка «Штурм»

«все машины робототехнического комплекса «Штурм» предназначены для действий на переднем крае, как непосредственно в боевых порядках, так и автономно…

В наступлении ударные РТК тяжелого класса планируют применять как передовой эшелон боевого порядка, для разведки боем, как средство огневой поддержки при бое в урбанизированных районах, в плотной инфраструктурной застройке».

Как появился танк «Штурм»

Почему нужен такой танк и требования к нему

Робототехнические системы танка

На какой базе создавать танк