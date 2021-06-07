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Путин подписал закон о выходе РФ из Договора по открытом небу, очередь за Белоруссией

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Завершился временной период, в ходе которого существовал Договор по открытому небу. Подписывался он в Хельсинки в 1992 году и предусматривал выполнение наблюдательных полётов над территориями стран-подписантов, среди которых была и Россия.


Сегодня президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон о денонсации ДОН (Договора по открытому небу). Свою подпись глава государства поставил на документе, которые ранее прошёл через обсуждение в парламенте страны. Российские парламентарии поддержали инициативу о выходе России из договора.

Российский политический лидер ранее указывал на то, что нахождение РФ в ДОН теряет всякий смысл после выхода из этого договора Соединённых Штатов Америки. Если бы Российская Федерация продолжила исполнять обязательства в рамках этого соглашения, то возникал бы явный перекос в вопросах безопасности. Так, натовские наблюдатели могли бы осуществлять полёты над территорией России и передавать информацию американцам, а вот российские специалисты делать бы этого над территорией США не могли, так как Штаты договор покинули.

После выхода из ДОН России соглашение выглядит в большей степени формальностью. Теперь натовские страны могут совершать «наблюдательные» полёты друг над другом или, например, над территориями Украины, что они могут делать и без Договора об открытом небе.

Правда, нужно подчеркнуть, что пока в составе ДОН остаётся Белоруссия. Но, судя по всему, из договора выйдет и Минск. Дело в том, что в конце января текущего года Минобороны РБ отмечало, что, вероятно, продолжать участвовать в ДОН будет до принятия решения Россией. Так как Россия из договора окончательно вышла, то для белорусской стороны Союзного государства нет никакого смысла в нём оставаться. Другими словами, очередь за Белоруссией и лично Лукашенко.
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24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. RealPilot
    RealPilot Вчера, 10:53
    +6
    Ооо! Месть Лукашенко за "самолетные санкции" и историю с Протасевичем может оказаться своевременной.
    Самое время хлопнуть дверью и выйти из этого договора!

    "Партнерам" не понравится. Лукашенко уж как мог откладывал, ждал решение России. Пора действовать. Пусть летают европейцы друг к другу в гости...
    1. Например
      Например Вчера, 10:57
      +2
      Цитата: RealPilot
      Самое время хлопнуть дверью и выйти из этого договора!

      Или вильнуть задом и остаться. fellow

      Лука тот еще крендель.

      Может выкинуть любой финт.

      Да и какой прок ему выходить из соглашения?
      Гешефт какой?

      Мало ли чего ждут в Москве.

      Крым для Луки до сих пор украинский.
      1. Фёдор М
        Фёдор М Вчера, 11:01
        +2
        Даа, Саша хитрый лис
        1. Например
          Например Вчера, 11:23
          +8
          И еще.
          Летая на ЕС Лука может информацией делиться с парнями из Генштаба РФ.

          По-братски. laughing
          1. sabakina
            sabakina Вчера, 11:51
            +1
            Цитата: Например
            И еще.
            Летая на ЕС Лука может информацией делиться с парнями из Генштаба РФ.

            По-братски. laughing

            Не, ну если Лука пересядет со своего борт №1 на Ту-214 ОН то да, может.
        2. кредо
          кредо Вчера, 11:25
          +2
          Цитата: Фёдор М
          Даа, Саша хитрый лис

          Спорное определение. Есть другое его определение, но оно здесь опубликовано не может.
          1. Фёдор М
            Фёдор М Вчера, 12:17
            0
            Их много других определений, сколько людей, столько и мнений.
  2. Венд
    Венд Вчера, 10:53
    +4
    Ну наконец-то. Сколько можно уже давать шансов западу одуматься, это не в стиле западных партнёров
  3. RealPilot
    RealPilot Вчера, 10:59
    +1
    Цитата: Например
    Цитата: RealPilot
    Самое время хлопнуть дверью и выйти из этого договора!

    Или вильнуть задом и остаться.

    Как остро и глубокомысленно! good
    Мне Ваш комментарий понравился.
  4. Фёдор М
    Фёдор М Вчера, 11:00
    +3
    Бестолковый договор
  5. zwlad
    zwlad Вчера, 11:02
    +1
    Сегодня президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон о денонсации ДОН (Договора по открытому небу).

    Давно пора! Сколько можно было тянуть то!
  6. svoit
    svoit Вчера, 11:21
    +2
    А что плохого, если Белоруссия там будет? Вроде одни плюсы..
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 11:24
    +2
    В связи с тем, что ЕС принял решение не летать над территорией Белоруссии, то тогда и ДОН по логике не актуален и Лукашенко даже со своей многовекторностью может смело его денонсировать. И все же интересно пойдет на это или на всякий случай...
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 11:52
      0
      Гена прЮвет! На всякий случай...Что?
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 11:28
    0
    Всегда считал ДОН мягко говоря не нормальным договором... ничего хорошего Россия от него не получила.
    1. частное лицо
      частное лицо Вчера, 12:39
      +1
      Всегда считал ДОН мягко говоря не нормальным договором... ничего хорошего Россия от него не получила.

      В век когда космические корабли и спутники бороздят просторы космоса и оттуда видят всё что захотят, ДОН просто бесполезен. Америкосы это раньше чем Россия признали , ну а у Белоруссии просто нет космических кораблей.
  9. Комментарий был удален.
  10. APASUS
    APASUS Вчера, 11:34
    +2
    Заручившись военной поддержкой Путина ,Батька может и не выходить из ДОН .Просто передавать инфу русским .Но думаю его партнеры просто выпрут из договора
  11. Cympak
    Cympak Вчера, 11:40
    +1
    Зачем Белоруссии выходить из ДОН? Для РФ было бы подарком, если бы белорусы могли мониторить Европу и передавать нам данные.
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 11:55
      0
      Так вроде у Белоруссии нет таких самолётов, как ТУ-214ОН....
      1. Cympak
        Cympak Вчера, 12:47
        0
        Ради такого дела можно передать наши ТУ-214ОН в аренду белорусам в обмен на полученные ими данные.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 12:17
    +1
    Вышли и вышли,о чем разговор.Американцы стали в позу,когда проснутся нас во всем обвинят.Значит самолеты ДОНа освободились для работы на СМП.По небу Белоруссии,насчитал в небе 12 иностранцев.Злостные "нарушители "Россия,США ,Китай и миллионеры всех мастей.В Калининград наши летают через Белоруссию.На украине втот же момент 10 иностранцев.Конечно украинских самолетов в небе поболее в разы.
  13. cniza
    cniza Вчера, 15:32
    0
    Теперь натовские страны могут совершать «наблюдательные» полёты друг над другом или, например, над территориями Украины, что они могут делать и без Договора об открытом небе.


    Почему могут , они это делают , а с низу им рукоплещут скакуны...
  14. m.voron
    m.voron Вчера, 17:35
    0
    "овершать «наблюдательные» полёты друг над другом или, например, над территориями Украины, что они могут делать и без Договора об открытом небе" - данное утверждение выглядит как минимум наивно, если не сказать глупо! Спутники никто не отменял и не запрещал а самолёты разведки и так над территорией России не летали. Вдоль границ - да, и им этого достаточно.
  15. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 03:09
    0
    Было б странно исполнять договор когда противоположная сторона демонстративно вышла из него.