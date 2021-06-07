Путин подписал закон о выходе РФ из Договора по открытом небу, очередь за Белоруссией

Завершился временной период, в ходе которого существовал Договор по открытому небу. Подписывался он в Хельсинки в 1992 году и предусматривал выполнение наблюдательных полётов над территориями стран-подписантов, среди которых была и Россия.Сегодня президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон о денонсации ДОН (Договора по открытому небу). Свою подпись глава государства поставил на документе, которые ранее прошёл через обсуждение в парламенте страны. Российские парламентарии поддержали инициативу о выходе России из договора.Российский политический лидер ранее указывал на то, что нахождение РФ в ДОН теряет всякий смысл после выхода из этого договора Соединённых Штатов Америки. Если бы Российская Федерация продолжила исполнять обязательства в рамках этого соглашения, то возникал бы явный перекос в вопросах безопасности. Так, натовские наблюдатели могли бы осуществлять полёты над территорией России и передавать информацию американцам, а вот российские специалисты делать бы этого над территорией США не могли, так как Штаты договор покинули.После выхода из ДОН России соглашение выглядит в большей степени формальностью. Теперь натовские страны могут совершать «наблюдательные» полёты друг над другом или, например, над территориями Украины, что они могут делать и без Договора об открытом небе.Правда, нужно подчеркнуть, что пока в составе ДОН остаётся Белоруссия. Но, судя по всему, из договора выйдет и Минск. Дело в том, что в конце января текущего года Минобороны РБ отмечало, что, вероятно, продолжать участвовать в ДОН будет до принятия решения Россией. Так как Россия из договора окончательно вышла, то для белорусской стороны Союзного государства нет никакого смысла в нём оставаться. Другими словами, очередь за Белоруссией и лично Лукашенко.