Они сконцентрировали недалеко от границ России около 28 тысяч военных, сотни единиц различной техники. Это самые масштабные учения НАТО, нацеленные на Россию, за последнее время. В Пентагоне и НАТО позиционируют эти учения как сугубо оборонительные. Но все, включая рядовых граждан, прекрасно понимают, что защита в любой момент может перейти в нападение.

Блок создавался для противостояния СССР. Но Советского Союза давно нет, а НАТО продолжает существовать и притом расширяться. У России есть все основания полагать, что НАТО в таком виде функционирует не для борьбы с международным терроризмом. Да и сами американцы в последние годы уже не скрывают того, что НАТО функционирует против России.

Заметьте, что как только военные учения проводит Россия на своей территории, начинаются крики от НАТО об угрозе. А цель прошлогодних натовских учений – отработка ударов по Калининградской области. Калининград превращается в цель. Представьте себе отношение России к учениям с таким сценарием.

В китайских медиа комментируют военные учения, которые проводились странами НАТО и их «союзниками» на территории Европы. Речь идёт о военных маневрах Defender Europe, в которых в этом году были задействованы несколько тысяч военнослужащих из 16 стран. Маневры обсуждаются на китайском ресурсе Sohu.Китайский автор пишет о том, что странными являются заявления генсека НАТО Столтенберга об «агрессивном поведении России», когда у российских границы концентрируются военные контингенты 16 стран, многие из которых откровенно враждебны РФ.Из материала:Китайский автор указывает на то, что об этом натовские функционеры молчат, традиционно обвиняя Россию в «угрозах для восточного фланга альянса».Далее на страницах Sohu автор задаётся вопросом о том, какую вообще цель сегодня преследует Североатлантический военный блок.Из статьи:Китайский автор пишет, что как только подобные учения проводит Россия, начинаются упрёки.Sohu:Автор поясняет китайским читателям, что Калининградская область является территорией РФ, окружённой странами НАТО.