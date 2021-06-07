Военное обозрение
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Sohu: Представьте себе отношение России к учениям НАТО, на которых целью обозначается Калининградская область

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В китайских медиа комментируют военные учения, которые проводились странами НАТО и их «союзниками» на территории Европы. Речь идёт о военных маневрах Defender Europe, в которых в этом году были задействованы несколько тысяч военнослужащих из 16 стран. Маневры обсуждаются на китайском ресурсе Sohu.


Китайский автор пишет о том, что странными являются заявления генсека НАТО Столтенберга об «агрессивном поведении России», когда у российских границы концентрируются военные контингенты 16 стран, многие из которых откровенно враждебны РФ.

Из материала:

Они сконцентрировали недалеко от границ России около 28 тысяч военных, сотни единиц различной техники. Это самые масштабные учения НАТО, нацеленные на Россию, за последнее время. В Пентагоне и НАТО позиционируют эти учения как сугубо оборонительные. Но все, включая рядовых граждан, прекрасно понимают, что защита в любой момент может перейти в нападение.

Китайский автор указывает на то, что об этом натовские функционеры молчат, традиционно обвиняя Россию в «угрозах для восточного фланга альянса».

Далее на страницах Sohu автор задаётся вопросом о том, какую вообще цель сегодня преследует Североатлантический военный блок.

Из статьи:

Блок создавался для противостояния СССР. Но Советского Союза давно нет, а НАТО продолжает существовать и притом расширяться. У России есть все основания полагать, что НАТО в таком виде функционирует не для борьбы с международным терроризмом. Да и сами американцы в последние годы уже не скрывают того, что НАТО функционирует против России.

Китайский автор пишет, что как только подобные учения проводит Россия, начинаются упрёки.

Sohu:

Заметьте, что как только военные учения проводит Россия на своей территории, начинаются крики от НАТО об угрозе. А цель прошлогодних натовских учений – отработка ударов по Калининградской области. Калининград превращается в цель. Представьте себе отношение России к учениям с таким сценарием.

Автор поясняет китайским читателям, что Калининградская область является территорией РФ, окружённой странами НАТО.
Использованы фотографии:
Фейсбук/НАТО
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25 комментариев
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  1. Welldone
    Welldone Вчера, 11:39
    +18
    Истину глаголит китайский мудрец, к бабке не ходи wink Но это и без него очевидный факт.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Вчера, 11:47
      +18
      Для Вас - очевидный, но вот для среднестатистического китайца - вряд ли. Так что статья и правильная, и своевременная
      1. Анахорет
        Анахорет Вчера, 12:34
        +3
        Нужна реакция и официальных лиц России, при этом, хотя бы на уровне Захаровой ) И пояснительные репортажи на разных языках )
        Так что публикация в Соху вполне адекватная на "активность западных партнеров"))
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 21:22
          0
          С тех пор, как в Китае ввели "систему социального кредита", и журналист, пустивший в СМИ фейк "неожиданно" лишается возможности купить билет на самолёт или поезд, и не может взять кредит в банке, китайские СМИ стали гораздо интересней
      2. Doccor18
        Doccor18 Вчера, 13:24
        +2
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Для Вас - очевидный, но вот для среднестатистического китайца - вряд ли. Так что статья и правильная, и своевременная

        А самое главное - это мнение китайской власти.
        Оппозиционеры в поднебесной широко уже давно не вещают...
        1. Doliva63
          Doliva63 Вчера, 15:06
          +1
          Цитата: Doccor18
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Для Вас - очевидный, но вот для среднестатистического китайца - вряд ли. Так что статья и правильная, и своевременная

          А самое главное - это мнение китайской власти.
          Оппозиционеры в поднебесной широко уже давно не вещают...

          У них там были оппозиционеры? belay
          1. Doccor18
            Doccor18 Вчера, 20:07
            0
            Цитата: Doliva63
            У них там были оппозиционеры?

            Были...
  2. Wedmak
    Wedmak Вчера, 11:43
    +12
    Западным журналюгам надо бы поучится манере подачи информации у китайцев. Ровно, без эмоций выложил и точку зрения НАТО, и точку зрения РФ. Еще и предложил подумать, как к этому можно относиться.
    1. BABAY22
      BABAY22 Вчера, 12:00
      +11
      Цитата: Wedmak
      Ровно, без эмоций

      Потому что это их не касается никаким боком.
      Но всё меняется, если речь заходит о более приближенных к Китаю вопросах. О Тайване, к примеру.
      1. Wedmak
        Wedmak Вчера, 12:57
        +3
        Да, но и о Тайване они заявляют "не лезьте к нам , сами разберемся". В принципе так и есть, это их внутренние региональные разборки. США же как обычно, закидывают удочки в мутную воду в надежде поймать гешефт... Ну, на крайняк нервы потрепать конкуренту.
      2. Decimalegio
        Decimalegio Вчера, 13:00
        0
        В этом случае они кричат, как гуси
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 11:48
    +1
    странными являются заявления генсека НАТО Столтенберга об «агрессивном поведении России»
    Конечно нормальные страны (самостоятельные и независимые) прекрасно видят несоответствие в заявлениях западных политиков и той же говорящей головы НАТО. Что поделаешь, двойные стандарты и циничное вранье сегодня в ходу на западе.
  4. RealPilot
    RealPilot Вчера, 12:00
    +5
    Цитата: Welldone
    Истину глаголит китайский мудрец, к бабке не ходи wink Но это и без него очевидный факт.

    Он рассказывает китайцам о положении в мире. И формирует у них правильную картину происходящего.

    Так что можно такой подход только одобрить, Китай нам не противник (на данном историческом этапе точно). И с Китаем можно сторить нормальные прагматичные отношения, в чем-то даже близкие к союзническим.
    Но на основе четкого понимания своих и китайских интересов.
  5. dimy44
    dimy44 Вчера, 12:20
    +1
    "что НАТО функционирует против России"
    Дак вы ж (полосатые) говорите, что Россия - страна бензоколонка, а сами столько сил и средств тратите, против одной страны объединяетесь толпой, что за на?
    1. Doliva63
      Doliva63 Вчера, 15:12
      0
      Цитата: dimy44
      "что НАТО функционирует против России"
      Дак вы ж (полосатые) говорите, что Россия - страна бензоколонка, а сами столько сил и средств тратите, против одной страны объединяетесь толпой, что за на?

      Ну, видимо, считают, что бензоколонка - это для РФ слишком много laughing
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:13
    +1
    Sohu: Представьте себе отношение России к учениям НАТО, на которых целью обозначается Калининградская область
    . А зачем представлять .... у нас спросите и услышите много, много, разного, "занимательного"?
    1. cniza
      cniza Вчера, 13:51
      +2
      Причем в таком количестве вариантов , что иероглифов не хватит , что бы объяснить... yes
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 16:21
        +1
        Ну да, наш великий и могучий позволяет нам выразить ... многое, всё, что мы хотим выразить!
        1. cniza
          cniza Вчера, 16:32
          +1
          Причем как длинно , так и очень коротко... yes
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 16:40
            +1
            Кстати краткость, это большой плюс, особенно в боевой обстановке.
            1. cniza
              cniza Вчера, 17:04
              +1
              Да скорость прохождения команд и обмен данными - никто быстрее нас не может... lol
  7. гильза
    гильза Вчера, 13:42
    +1
    А чего это китайские "рупоры правды" взялись объяснять своим слушателям обстановку вокруг РФ? Нам китайскими руками суют белые одежды "стороны Света" для каких целей? Или просто взаимность?
  8. cniza
    cniza Вчера, 13:50
    +1
    Но все, включая рядовых граждан, прекрасно понимают, что защита в любой момент может перейти в нападение.


    Да ладно , кого и когда они защищали ? , они только нападали и разрушали государства...
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 14:44
    +1
    А цель прошлогодних натовских учений – отработка ударов по Калининградской области. Калининград превращается в цель. Представьте себе отношение России к учениям с таким сценарием.

    Чего нам представлять? Мы в России живём. Хочется представить себе отношение США, когда в нескольких десятках километров от их берегов российский флот устроит учебные стрельбы... belay
  10. Decimalegio
    Decimalegio Вчера, 16:51
    0
    Насколько аналитичны эти восточные люди. Но если НАТО проводит учения рядом с Россией, оно настораживает. Если Россия проведет учения у своих западных границ, предупреждает НАТО. Если корабль США пройдет через Тайваньский пролив, Китай будет настороже. Если Китай построит остров из ниоткуда посреди моря, США / Япония / Филиппины / Вьетнам будут настороже. Так что странного ???? Новость была бы тогда, когда никто ничего не говорит. wink