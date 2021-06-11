Рождение советской ПРО. Юдицкий строит суперкомпьютер

Главный командный пункт системы ПРО А-35М в работе, конец 1970-х (фото - http://vpk-news.ru)

Акушский

Израиль Яковлевич Акушский – основоположник нетрадиционной компьютерной арифметики. На основе остаточных классов и основанной на них модулярной арифметике он разработал методы проведения вычислений в супербольших диапазонах с числами в сотни тысяч разрядов, открывающие возможности создания ЭЦВМ высокой производительности на принципиально новой основе. Это предопределило и подходы к решению ряда вычислительных задач теории чисел, остававшихся нерешенными со времен Эйлера, Гаусса, Ферма. Акушский занимался также математической теорией вычетов, ее вычислительными приложениями в компьютерной параллельной арифметике, распространением этой теории на область многомерных алгебраических объектов, вопросами надежности спецвычислителей, помехозащищенными кодами, методами организации вычислений на номографических принципах для оптоэлектроники. Акушский построил теорию самокорректирующихся арифметических кодов в системе остаточных классов (СОК), позволяющую резко повысить надежность ЭЦВМ, внес большой вклад в разработку общей теории непозиционных систем и распространение этой теории на более сложные числовые и функциональные системы. На специализированных вычислительных устройствах, созданных под его руководством в начале 1960-х, впервые в СССР и в мире была достигнута производительность более миллиона операций в секунду и надежность в тысячи часов.

Основоположник советской вычислительной техники академик Сергей Лебедев высоко ценил и поддерживал Акушского. Рассказывают, что как-то, увидев его, сказал:

«Я бы делал высокопроизводительную ЭВМ иначе, но не всем надо работать одинаково. Дай вам Бог успеха!»

…Ряд технических решений Акушского и его коллег удалось запатентовать в Великобритании, США, Японии. Когда Акушский уже работал в Зеленограде, в США нашлась фирма, готовая к сотрудничеству по созданию машины, «начиненной» идеями Акушского и новейшей электронной базой США. Уже велись предварительные переговоры. Камиль Ахметович Валиев, директор НИИ молекулярной электроники, готовился к развертыванию работ с новейшими микросхемами из США, как вдруг Акушского вызвали в «компетентные органы», где без каких-либо объяснений заявили, что «научный центр Зеленограда не будет повышать интеллектуальный потенциал Запада!»

Интересно, что для этих расчетов он впервые в стране ввел и применил двоичную систему счисления.

В 1927 году я окончил среднюю школу в г. Днепропетровске и переехал в Москву с целью поступить в Университет на физико-математический факультет. Однако в Университет я не был принят и занимался самообразованием по курсу физмата (экстерном), посещая лекции и участвуя в работе студенческих и научных семинаров.

Юдицкий

Серия К340А

Отец долго искал замену начальнику отдела ЭВМ. Однажды, находясь на Балхашском полигоне, он спросил В. В. Китовича из НИИЭМ (СКБ-245), не знает ли он подходящего толкового парня. Тот предложил ему посмотреть Д. И. Юдицкого, работавшего тогда в СКБ-245. Отец, который ранее был председателем Госкомиссии по приемке ЭВМ «Стрела» в СКБ-245, вспомнил молодого, грамотного и энергичного инженера. А когда узнал, что тот вместе с И. Я. Акушским всерьёз заинтересовался СОК, которую отец считал перспективной, пригласил Юдицкого для беседы. В результате Д. И. Юдицкий и И. Я. Акушский перешли на работу в НИИ-37.

…лучшие регулировщики вот уже несколько месяцев безрезультатно оживляли эти узлы. Давлет Исламович рассыпал машину на элементарные ячейки – триггер, усилитель, генератор и т.п. Дело пошло.

«Первая в стране попытка осмыслить принципы построения модулярной ЭВМ (на основе СОК) …не получила единого понимания – не все её участники прониклись сутью СОКа

Это было обусловлено неумением осмысливать сугубо компьютерные вычисления строго алгебраически, вне кодового представления чисел.

В США в военных компьютерах использовались схемы универсальных компьютеров, что требовало повышения их скорости, объема памяти и надежности. В нашем отечестве в СЭВМ память для команд и память для чисел были независимы, что увеличивало производительность, исключало случайности, связанные с программами, например – появление вирусов. Спецкомпьютеры соответствовали структуре «Риск».

Формуляры компьютеров К340А со станции «Дунай-3У» (фото – Б. М. Малашевича, «Модулярная арифметика и модулярные компьютеры»)

Борис Малашевич изучает следы более развитой цивилизации. У пульта К340А, экскурсия 2010 года, причем сам он по какой-то причине решил, что станция и компьютеры еще работают (фото – Б. М. Малашевича, «Модулярная арифметика и модулярные компьютеры»)

Один из шкафов К340А (фото – Б. М. Малашевича, «Модулярная арифметика и модулярные компьютеры»)

Вымерший машинный зал с компьютером К340А, 3 ряда шкафов и пульт – это вся машина (фото – Б. М. Малашевича, «Модулярная арифметика и модулярные компьютеры»)

Сталкеры прогулялись до принимающей части станции, 2009 год (фото – Lana Sator

Так вот, в 2008 году кроме осмотра снаружи периметров и спуска в кабельник мы ничего и не посмотрели, хотя приезжали аж несколько раз, и зимой, и летом. Зато в 2009 году приехали уже куда более основательно... Та площадка, где находится передающая антенна, на момент досмотра представляла из себя чрезвычайно живую территорию с кучей вояк, камерами и громким гудением аппаратуры... Зато вот на приёмной площадке тогда была тишь да гладь. В зданиях происходило что-то между ремонтом и распилом на металл, по улице никто не шлялся, а дыры в некогда суровом заборе призывно зияли.

Сравнение производительности машин 1960-х годов