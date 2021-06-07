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«Оказывал консультативную помощь»: ФСБ разоблачила украинского агента

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) разоблачила действия украинского агента, который в течение долгого времени «оказывал консультативную помощь» представителям спецслужб соседнего государства, нанося тем самым ущерб национальным интересам Российской Федерации. Правоохранителями был задержан гражданин Украины Алексей Семеняка.


Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Следствие выяснило, что задержанный регулярно контактировал с сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ старшим лейтенантом Тимуром Гасымовым и подполковником Игорем Черняком.

У Семеняки при задержании было найдено мобильное устройство, содержавшее переписку с представителями украинских спецслужб. В ней речь шла о «помощи в решении рабочих вопросов». Задержанный сообщил, что долгое время вел общение с сотрудниками Службы безопасности Украины.


Помимо этого, сотрудники ФСБ предотвратили попытку удаленного доступа к электронному устройству неизвестными лицами, которые на тот момент были в Киеве. Им не удалось уничтожить записанную информацию.

Данные действия идентифицированы ФСБ России как способ защиты Семеняки А. П. его кураторами из СБУ.

- сообщает пресс-служба ведомства.

3 июня Алексей Семеняка был выдворен из России. Теперь ему запрещен въезд в нашу страну в течение 25 лет.
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37 комментариев
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  1. кредо
    кредо Вчера, 12:25
    +11
    ...3 июня Алексей Семеняка был выдворен из России. Теперь ему запрещен въезд в нашу страну в течение 25 лет...

    Легко отделался. На родине получит печеньки от Нуланд, за проявленное мужество и героизм.
    1. dimy44
      dimy44 Вчера, 12:31
      +3
      Я так полагаю, тяжкого он натворить не успел, и его просто выдворили, чтоб не давть повод той стороне в ответку посадить какого-нибудь козла отпущения.
      1. sabakina
        sabakina Вчера, 12:47
        +2
        Цитата: dimy44
        Я так полагаю, тяжкого он натворить не успел, и его просто выдворили, чтоб не давть повод той стороне в ответку посадить какого-нибудь козла отпущения.
        Может и не успел, но, вспоминая советскую кинохронику, да и советские фильмы типа "Голубая стрела" или трилогию о резиденте, их судили не по детски...
        1. ВАМ
          ВАМ Вчера, 14:40
          0
          В любом случае убитые дети и старики донбаса на его руках am
    2. Zorro21
      Zorro21 Вчера, 12:34
      +6
      Цитата: кредо
      Легко отделался. На родине получит печеньки от Нуланд, за проявленное мужество и героизм

      Таким нужно запрещать не только въезд, но и объявлять санкции с арестом счетов как самого бандеровца, так и всех его близких родственников. А так же тех с кем он тесно общался. Без мер реального материального и физического воздействия у себя он станет таким же как убийца журналистов Савченко.
    3. Анахорет
      Анахорет Вчера, 12:36
      +2
      Печеньки закончились, остались только розги))
    4. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 13:01
      +5
      Тут фишка еще вот в чем, если бы этот клоун работал на Украину и только на Украину, но СБУ, это всего лишь филиал ЦРУ, поэтому инфа сразу становится достоянием Вашиннтона, а в Киеве ее только переводят на язык хозяина. Поэтому 25 лет, это мало, лучше устроить какое нибудь ДТП или сердечный приступ!
    5. Ищущий
      Ищущий Вчера, 20:25
      0
      а на окраине за придуманную СБУ "диверсию"12 лет получить можно.
  2. Алекс2048
    Алекс2048 Вчера, 12:28
    +5
    в течение долгого времени «оказывал консультативную помощь» представителям спецслужб соседнего государства, нанося тем самым ущерб национальным интересам Российской Федерации.

    Итог
    3 июня Алексей Семеняка был выдворен из России. Теперь ему запрещен въезд в нашу страну в течение 25 лет.


    Вывод далеко не позитивный получается.

    А где уголовное дело в отношении Алексей Семеняка? И где уголовные дела в отношении лиц просто выдворивших по факту шпиона?
  3. xomaNN
    xomaNN Вчера, 12:30
    +4
    ФСБ заразилось "толстовским непротивлением злу" ? Прихватила этого удода сбу с доказательствами и вместо нормального суда и срока что? Гуляй, вася-семэн , отдыхай в неньке и пей горилку за "добрых рос. чекистов" laughing
    1. Болторез
      Болторез Вчера, 12:35
      -1
      Гуляй, вася-семэн , отдыхай в неньке
      Скорее, работай в неньке в поте лица- но на другого работодателя и за другие деньги yes И главное втихую, не прокалывайся lol
  4. APASUS
    APASUS Вчера, 12:42
    +3
    Вообще то надо было менять .У нас там очень много народу сидит
  5. ccsr
    ccsr Вчера, 12:43
    +4
    Следствие выяснило, что задержанный регулярно контактировал с сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ старшим лейтенантом Тимуром Гасымовым и подполковником Игорем Черняком.

    Странно, но это не противоречит законам Украины, т.к. там любой их гражданин может контактировать со спецслужбами. И у нас то же самое - любой человек может общаться с сотрудниками ФСБ по интересующим их вопросам, обращаться с заявлениями и т.д..
    У Семеняки при задержании было найдено мобильное устройство, содержавшее переписку с представителями украинских спецслужб. В ней речь шла о «помощи в решении рабочих вопросов». Задержанный сообщил, что долгое время вел общение с сотрудниками Службы безопасности Украины.

    Ничего в этом преступного нет, если только в мобильном устройстве нет информации, добытой нелегальным путем в России и наносящей ей вред.
    3 июня Алексей Семеняка был выдворен из России. Теперь ему запрещен въезд в нашу страну в течение 25 лет.

    Т.е. вреда этот человек России по существу не нанёс, т.к. нет доказательств для возбуждения уголовного дела в чем наши спецслужбы и расписались.
    В общем гора родила мышь.
    Хотя в отместку украинским спецслужбам, которые не допускают наших граждан на Украину, даже журналистов, этот эпизод вроде как ответные действия. Но по большому счету, это просто провал наших спецслужб, не сумевших взять с поличным этого "шпиона", который по сути обычный стукач СБУ, так и это наши контрразведчики не доказали.
    Куда катимся, мельчают наши потомки железного Феликса...
    1. Avior
      Avior Вчера, 13:01
      -2
      Заголовок громкий, а по сути- пустышка.
      Он даже не сотрудник СБУ.
    2. nobody75
      nobody75 Вчера, 13:29
      +1
      Персонаж в Ripe работал...Погуглите чем эта организация занимается и можете сами оценить ущерб. А до этого в мегафоне и яндексе... и везде сетями занимался. Так что ущерб он нанес сурьезный.
      С Уважением
      1. ccsr
        ccsr Вчера, 13:40
        +1
        Цитата: nobody75
        Персонаж в Ripe работал...

        У нас много сотрудников спецслужб выезжают за рубеж как в командировки, так и на отдых - с разрешения руководства разумеется. Их что там должны сразу арестовывать, если их узнают или идентифицируют спецслужбы других государств?
        Цитата: nobody75
        Погуглите чем эта организация занимается и можете сами оценить ущерб.

        Был бы ущерб, было бы дело. А раз его нет, то все остальное эмоции. Сноуден живет у нас, и никто его не арестовывает, раз он работал на спецслужбы США. А вдруг он специально к нам заслан, в надежде что его привлекут наши спецслужбы к сотрудничеству?
        Цитата: nobody75
        Так что ущерб он нанес сурьезный.

        А в чем это выразилось, к примеру, раз ему ничего предъявить не смогли?
        Нам и некоторые сотрудники иностранных посольств наносят большой ущерб, ведя шпионскую работу официально под прикрытием - их что менять через каждых пару месяцев?
        1. nobody75
          nobody75 Вчера, 13:49
          +1
          А в чем это выразилось, к примеру, раз ему ничего предъявить не смогли?

          Известно в чем, человек работал в организации, которая белые ip адреса выдавала пулами и автономные системы регистрировала. То есть у него есть полный список гаражных провайдеров, которых цру создало...По сравнению с ним Сноуден - младенец....
          С Уважением
          1. ccsr
            ccsr Вчера, 17:34
            0
            Цитата: nobody75
            Известно в чем, человек работал в организации, которая белые ip адреса выдавала пулами и автономные системы регистрировала.

            А ЦРУ без этой организации могло выдавать такие адреса, или только они были на это способны? Мы вообще не можем контролировать то, что творится в сети в этой области - у нас нет полного контроля за серверами и каналами связи.
            Цитата: nobody75
            То есть у него есть полный список гаражных провайдеров, которых цру создало...

            И что из этого следует? Он же эти данные не у ФСБ выкрал, а как к нему попала информация, даже в этом не нашли преступления.
            Цитата: nobody75
            По сравнению с ним Сноуден - младенец....

            Не верю. Он и близко к нему не стоял, а иначе не спалился бы так просто.
            1. nobody75
              nobody75 Вчера, 19:04
              +1
              А ЦРУ без этой организации могло выдавать такие адреса, или только они были на это способны?
              Нет, не могло - Кто бы их маршрутизировал?
              С Уважением
              1. ccsr
                ccsr Вчера, 19:43
                -1
                Цитата: nobody75
                Нет, не могло - Кто бы их маршрутизировал?

                Не знаю кто конкретно, но насколько я знаю, они умеют отслеживать всю проходящую через них информацию. А это, насколько мне известно, порядка 70-80% всего мирового трафика. Неужели у них там такие криворукие, что не могут отследить то, что их интересует, в том числе и регистрацию ip адресов в других странах. Не верю...
                1. nobody75
                  nobody75 Вчера, 21:13
                  +1
                  Всё адресное пространство интернета управляется IANA (чтобы у двух хостов одного и того же адреса не было. Про NAT это уже другая история) . Она выдает диапазоны адресов региональным регистраторам. Регистратором по Европе, Ближниму Востоку и Центральной Азии является RIPE, где наш герой и трудился. То есть, он выдавал диапазоны ВСЕМ провайдерам в РФ и Украине и прекрасно знал, кто, по каким адресам и через кого пакеты гоняет.
                  ЦРУ во всех странах, где имеет резидентуру, сторается создать подконтрольную телекоммуникационную компанию. По понятным причинам.
                  Наш общий друг мог оказать виргинцам неоценимые консалтинговые услуги.
                  С Уважением
                  1. nobody75
                    nobody75 Вчера, 21:33
                    +1
                    Честно скажу - я человек ленивый...И если бы меня не достали "Великие Люди на Букву Х" (Не путать с Украинцами - добрые, отзывчивые, но доверчивые люди)....Достали они меня шабашным применением шифровальщика знаменитого...Это так меня расстроило, что на время его анализа я больным сказался...И только недавно - в результате эксперимента - нашел концы.
                    С Уважением
      2. unaha
        unaha Вчера, 14:13
        0
        О да! Огромный ущерб - он же мог укоризненно покачать головой как представитель райпа на весь бред рождаемый "госдумой" (в кавычках, поскольку "думой" это сложно назвать), все эти законы Яровых, РАНР и прочий "суверенный интернет". Дело - просто "липа". Не любит родина независимых людей и организации. А уж в области коммуникаций - особенно.
        1. nobody75
          nobody75 Вчера, 15:06
          +1
          А что ему мешает критиковать "суверенный интернет" с территории "ридной нэньки"? Кстати, давно заметил странную тенденцию - завозить ИТ руководителей из "незалежной"...Ни ума...ни талантов...полное служебное несоответствие, но откуда - то и деньги и связи...Не подскажите откуда?
          С Уважением
          1. unaha
            unaha Вчера, 15:25
            -1
            "Не подскажите откуда" - не, не подскажу ))) Не попадались именно руководители. Инженеров да, хватает. А конкретно Семеняка даже и не критиковал вроде. Но будучи представителем райпа по РФ, возможно мог влиять на отношение со стороны международных организаций на наши закидоны типа регулярок на бордерах. Вот и выслали, так, на всякий случай. Было бы за что - закрыли б.
            1. nobody75
              nobody75 Вчера, 15:48
              0
              Но будучи представителем райпа по РФ, возможно мог влиять на отношение со стороны международных организаций на наши закидоны типа регулярок на бордерах

              А он пограничные маршрутизаторы админил? Сомневаюсь...А про наши закидоны он и из Киева вещать сможет. Смысл высылать? Главное, что бы "гаражников" сдал...А там уже пусть свои с ним разбираются...
              С Уважением
              1. unaha
                unaha Вчера, 16:12
                0
                Да нет уже никаких "гаражников" лет 10, по крайней мере в крупных городах. Одни федеральные операторы остались и 2-3 местных еще не совсем загнувшихся. Ну в москве еще какие-то локальные живут пока. Да и то, только за счет численности агломерации.
                1. nobody75
                  nobody75 Вчера, 19:05
                  0
                  Ты суслика видишь? А он есть!

                  С Уважением
  6. BAI
    BAI Вчера, 12:50
    +2
    3 июня Алексей Семеняка был выдворен из России. Теперь ему запрещен въезд в нашу страну в течение 25 лет.

    И не посадили? Это за что такой гуманизм?
    Лефортовский суд, 2015 год:
    "В период с 1 января 2014 года по 3 марта 2015 года Лефортовским судом города Москвы были вынесены постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении семи лиц, обвиняемых в совершении государственной измены, а также об аресте двух лиц, обвиняемых в совершении шпионажа", - цитирует агентство ТАСС пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

    В начале марта бывший майор полиции Роман Ушаков из Сибири решением Мосгорсуда получил 15 лет колонии строгого режима за государственную измену: его признали виновным в передаче данных ЦРУ.

    В госизмене в пользу США обвиняется также экс-работник РПЦ и ФСБ Евгений Петрин. По информации российских СМИ, Петрин перешел из ФСБ на работу в отделе внешних церковных связей Московского патриархата, где в его обязанности входило общение с иностранцами. По словам адвоката, Петрин не признает вину, и многие его показания были даны под давлением.

    В начале февраля стало также известно о деле против ученого-ядерщика Владимира Голубева. Его подозревают в разглашении государственной тайны в связи с докладом о взрывчатых веществах, сделанном им в Чехии в 2013 году, а затем в виде статьи опубликованном в научном журнале.

    Через несколько дней Лефортовский суд сообщил об аресте служащего Черноморского флота России Сергея Минакова в связи с обвинениями в шпионаже. Дело в отношении Минакова имеет гриф "секретно".
  7. dzvero
    dzvero Вчера, 12:51
    0
    Интересно, что за консультации, чтобы отделаться так легко. На ум приходит про найм для попыток взлома их (СБУ) серверов. Кроме практики для служивых, есть и дополнительный бонус - то, что из РФ - можно реконструировать цепочку, "сигнатуру" т.с. взлома. Серая зона - шпионажа и прямого пособничества не было.
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:34
    0
    «Оказывал консультативную помощь»: ФСБ разоблачила украинского агента
    . Да много тут таких и подобных! Эти Авгиевы конюшни необходимо чистить основательно!
  9. markant1970
    markant1970 Вчера, 14:10
    0
    Вездесущая СБУ,прям гордость берет,единственная проблема, СБУ не работает за "бугром ".За "кордоном" работает СВР и армейцы из ГУР.Здесь скорее журналюги налажали.
    Сегодня СБУ приняла экс-сотрудника ОП времен Порошенко за сотрудничество с иностранной спецслужбой.
    "Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведении аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем в независимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней."
    1. markant1970
      markant1970 Вчера, 14:35
      0
      Кстати вопрос знающим:-чем знаменит Гудков,противоречивые сведения в сети?
      1. nobody75
        nobody75 Вчера, 15:07
        +1
        Отец его знаменит...
        С Уважением
  10. isv000
    isv000 Вчера, 14:50
    0
    "...3 июня Алексей Семеняка был выдворен из России. Теперь ему запрещен въезд в нашу страну в течение 25 лет..."
    Овального надо той же дорогой, пусть его тамошние радетели кормят... hi
  11. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Вчера, 15:24
    0
    По телеку сотрудник ФСБ сказал что денег ему не платили, был идейный и такие опаснее, чем те кто за бабло.
  12. Нормаль ок
    Нормаль ок Вчера, 18:55
    +1
    "У Семеняки при задержании было найдено мобильное устройство, содержавшее переписку с представителями украинских спецслужб."
    У агента сохранялась переписка с центром wassat После этого остается только добавить, что вычислили его по куполу волочащегося сзади парашута и наколке СБУ на пальцах.