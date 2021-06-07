«Оказывал консультативную помощь»: ФСБ разоблачила украинского агента

Данные действия идентифицированы ФСБ России как способ защиты Семеняки А. П. его кураторами из СБУ.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разоблачила действия украинского агента, который в течение долгого времени «оказывал консультативную помощь» представителям спецслужб соседнего государства, нанося тем самым ущерб национальным интересам Российской Федерации. Правоохранителями был задержан гражданин Украины Алексей Семеняка.Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.Следствие выяснило, что задержанный регулярно контактировал с сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ старшим лейтенантом Тимуром Гасымовым и подполковником Игорем Черняком.У Семеняки при задержании было найдено мобильное устройство, содержавшее переписку с представителями украинских спецслужб. В ней речь шла о «помощи в решении рабочих вопросов». Задержанный сообщил, что долгое время вел общение с сотрудниками Службы безопасности Украины.Помимо этого, сотрудники ФСБ предотвратили попытку удаленного доступа к электронному устройству неизвестными лицами, которые на тот момент были в Киеве. Им не удалось уничтожить записанную информацию.- сообщает пресс-служба ведомства.3 июня Алексей Семеняка был выдворен из России. Теперь ему запрещен въезд в нашу страну в течение 25 лет.