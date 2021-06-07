Купить СМИ и использовать в своих целях: о методах западных спецслужб

Тем фактом, что западные спецслужбы используют определённые средства массовой информации в собственных интересах, сегодня вряд ли кого-то можно удивить. Американское ЦРУ давно применяет методику приобретения тех или иных информационных ресурсов в разных странах мира с целью распространения через эти СМИ тех данных и заявлений, которые бы формировали подходящую, с точки зрения американских спецслужб, картину. При этом картина вовсе не всегда объективная.Именно так западные спецслужбы распространяют фейковые и пропагандистские материалы. Примеров немало. В том числе примеры с целом набором СМИ, которые писали то об «отравлении Навального боевым ядом», то о якобы причастности россиян ко взрывам на чешских военных складах.Чтобы фейк оказался для обывателей больше похож на правду, то же ЦРУ использует приём с различного рода «карманными» экспертами. Часто в качестве таких «экспертов», готовых «подтверждать» откровенную ложь, выступают представители всевозможных НКО, работающих в том числе на средства западных покровителей. НКО могут позиционировать себя и как учредители СМИ. И громко возмущаться, когда сами они признаются иноагентами.О том, как действует такая система, о методах западных спецслужб рассказывается в программе «Однако» Михаилом Леонтьевым на «Первом канале»: