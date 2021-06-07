Военное обозрение
Войти Регистрация

Купить СМИ и использовать в своих целях: о методах западных спецслужб

9

Тем фактом, что западные спецслужбы используют определённые средства массовой информации в собственных интересах, сегодня вряд ли кого-то можно удивить. Американское ЦРУ давно применяет методику приобретения тех или иных информационных ресурсов в разных странах мира с целью распространения через эти СМИ тех данных и заявлений, которые бы формировали подходящую, с точки зрения американских спецслужб, картину. При этом картина вовсе не всегда объективная.


Именно так западные спецслужбы распространяют фейковые и пропагандистские материалы. Примеров немало. В том числе примеры с целом набором СМИ, которые писали то об «отравлении Навального боевым ядом», то о якобы причастности россиян ко взрывам на чешских военных складах.

Чтобы фейк оказался для обывателей больше похож на правду, то же ЦРУ использует приём с различного рода «карманными» экспертами. Часто в качестве таких «экспертов», готовых «подтверждать» откровенную ложь, выступают представители всевозможных НКО, работающих в том числе на средства западных покровителей. НКО могут позиционировать себя и как учредители СМИ. И громко возмущаться, когда сами они признаются иноагентами.

О том, как действует такая система, о методах западных спецслужб рассказывается в программе «Однако» Михаилом Леонтьевым на «Первом канале»:

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Анахорет
    Анахорет Вчера, 12:39
    +2
    Врать, пока ложь не станет похожей на правду)
    Дело Геббельса живет и побеждает)
    1. Cowbra
      Cowbra Вчера, 12:55
      +2
      Вы ошибаетесь, это не дело Геббельса. Самое тут интересное, что ту крылатую фразу Геббельс сказал именно про АНГЛИЙСКУЮ ПРОПАГАНДУ, и то, что его слова АНГЛИЙСКАЯ пропаганда перевернула на 180 градусов - говорит именно о том, что это традиционный метод англосаксонской пропаганды.
      ПиСи: кстати, первое спецподразделение по пропаганде, не министерство информации, а именно спецподразделение по навалу пропаганды на гора - создано было именно в Великобритании. Оруэл, например, в нем работал
      1. Болторез
        Болторез Вчера, 13:36
        +2
        Оруэл, например, в нем работал
        Алан Милн,отец Винни-Пуха, тоже там поработал.
    2. dzvero
      dzvero Вчера, 12:57
      0
      Врать, пока ложь не станет похожей на правду

      Слишком топорно. Обычно 1% фактов, 99% домыслов и все ето интерпретируется в нужном направлении. Вроде все правильно, не подкопаться, но по сути - одна большая ложь. Которую очень трудно опровергнуть.
    3. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 13:07
      +1
      Не зря про журналистику говорят как о второй древней профессии, толсто намекая на абсалютную продажность и беспринципность ее представителей! Тут и спецслужбой быть не надо, зарядил бабло и любой журналист маму родную продаст!
  2. Homos
    Homos Вчера, 13:17
    0
    Ну так чему удивляться? Если по рукам бить никто не будет наши "партнеры" на голову залезут сделают там свои непотребные дела малой или большой нужды, а потом и петелечку на голову накинут. Вот примерчики, которые спокойно приходят как новости яндекса.



  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:32
    0
    Купить СМИ и использовать в своих целях: о методах западных спецслужб
    . Да ладно, представители одной из древнейших, продаются давно и самозабвенно!
    Не ВСЕ!!! НО исключения лишь подтверждают общие правила.
  4. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 13:34
    +1
    А почему становится нормой для западных спецслужб? Так всегда было и не только для спецслужб, но и в целом западных СМИ. Независимых, объективных журналистов, как Метью Ли, единицы.
  5. nikvic46
    nikvic46 Вчера, 15:40
    0
    Советскую молодежь дурить было трудно.Но и здесь западные радиостанции находили выход.Мусолилась сталинская тема.Операция "Пересмешник" была начата в 1950 году. Чтобы оказать влияние на американских журналистов.По видимому ее распространили по всему миру. Таким радиостанциям,как ВВС даже стоит много врать."Прелесть" заключается в том,что они передают жуткие сводки,которые случаются в каждой стране.Но про себя молчат.И у слушателя создается впечатление,что все кошмары случаются только в его стране. Про наши СМИ молчу. Не умеют они пропагандой заниматься.Перепечатывать чужие издания,вот их удел.