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Байден отказался от встречи с Зеленским до переговоров с Путиным, реакция на Украине

95

На Украине реагируют на сообщения американской прессы по поводу решения Джо Байдена. Речь идёт о сообщениях информационного издания Axios, которое со ссылкой на администрацию президента США сообщило следующее:


Президент Байден не намерен встречаться с президентом Украины Зеленским до проведения встречи с Путиным.

Напомним, что российско-американские переговоры на высшем уровне должны состояться 16 июня в Женеве. Владимир Зеленский, который на днях сам дал интервью упомянутому американскому изданию, заявлял, что «готов встретиться с президентом США в любой точке мира».

СМИ со ссылкой на Белый дом сообщает, что ранее в администрации Джо Байдена рассматривался вопрос о встрече президента США с украинским коллегой. Зеленского собирались пригласить для встречи в Вашингтон. Однако потом администрация от этой идеи отказалась. Названа и причина. Если верить публикации Axios, то отказ от встречи с Владимиром Зеленским связан с тем, что украинский президент принял решение по смене менеджмента компании «Нафтогаз». В США считают, что этот шаг украинского руководства «носит признаки отказа от борьбы с коррупцией в государственных структурах».

Ранее Зеленский поставил в упрёк США то, что «поддержка Украины со стороны Вашингтона уже не выглядит однозначной и очевидной». По словам Зеленского, украинцы всё меньше видят поддержки со стороны США. В качестве примера он привёл отказ Байдена от введения новых санкций против газопровода «Северный поток-2».

На Украине, комментируя решение Байдена об отказе от встречи с Зеленским до переговоров с президентом России, заявили, что «для офиса Владимира Зеленского наступили трудные времена». Отмечено, что «если Байден на встрече с Путиным ещё и не поднимет вопрос Украины, то рейтинг президента Зеленского опустится до неприемлемого уровня».
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95 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Зяблицев
    Зяблицев Вчера, 13:03
    +31
    Бидон сливает клоуна! laughing
    1. Фёдор М
      Фёдор М Вчера, 13:07
      +14
      Притом окончательно
      1. ПиК
        ПиК Вчера, 13:10
        +5
        Владимир Зеленский, который на днях сам дал интервью упомянутому американскому изданию, заявлял, что «готов встретиться с президентом США в любой точке мира»


        Встретитесь , пан и холоп . В преисподней.
        1. хрыч
          хрыч Вчера, 13:13
          +15
          Не встретятся. Разные круги Ада wassat
          1. ПиК
            ПиК Вчера, 13:15
            +6
            Цитата: хрыч
            Не встретятся. Разные круги Ада

            Тогда "встреча на ногах" в Чистилище.
            1. хрыч
              хрыч Вчера, 13:17
              +4
              и без галстуков laughingОпять же если укакошить одновременно. Сдается, что старый отправится по-раньше и по-глубже wassat
              1. ПиК
                ПиК Вчера, 13:21
                +4
                Цитата: хрыч
                и без галстуков

                Ну ,Байден , по дряхлости своей , пусть будет без галстука. А Зеленский , пусть будет с пеньковым на шее...
                1. хрыч
                  хрыч Вчера, 13:38
                  +2
                  Цитата: ПиК
                  с пеньковым на шее..

                  С пенькой проблема, есть синтетика в ассортименте laughing
                2. Егоза
                  Егоза Вчера, 15:10
                  +5
                  Цитата: ПиК
                  Ну ,Байден , по дряхлости своей

                  Дряхлый-дряхлый, с деменцией, а соображает! Зачем ему с этим Зе встречатся ДО? Может ПОСЛЕ скажет Псаки телеграмму ему отправить вместе с венком и соболезнованиями
                  1. Владимир Машков
                    Владимир Машков Вчера, 17:20
                    +7
                    Цитата: Егоза
                    Дряхлый-дряхлый, с деменцией, а соображает!

                    Байден старый, дряхлый и с деменцией, но окружение у него не полные иди-о-ты: зачем им подчёркнуто вызывающе перед встречей с Путиным встречаться с марионеткой Зелей? Чтобы безрезультатно тратить время и выслушивать его плаксивые хотелки, попрошайничество и затруднить себе и так нелёгкое общение с Путиным?
              2. Mitroha
                Mitroha Вчера, 13:22
                -17
                У нас кроме Украины, вообще проблем нет? belay
                1. VORON538
                  VORON538 Вчера, 13:29
                  +16
                  Не совсем адекватный сосед,который все собирается на войну с Россией (причем якобы воюет с ней уже несколько лет),и из за выходок которого против России вводят санкции-не повод обратить внимание на такого соседа?Я бы сказал-поздновато на него обратили внимание,некоторые изменения уже необратимы.
                  1. Гражданский
                    Гражданский Вчера, 13:30
                    +7
                    Бидон оказался лучше агента Трампа laughing
                    1. AUL
                      AUL Вчера, 18:49
                      0
                      Сдается мне, джентельмены, Бидон еще не один раз удивит нас. В такой возрастной категории люди непредсказуемы!
                2. Gato
                  Gato Вчера, 13:31
                  +12
                  У нас кроме Украины, вообще проблем нет?

                  Есть, но они не такие смешные.
                3. хрыч
                  хрыч Вчера, 14:05
                  +20
                  Цитата: Mitroha
                  У нас кроме Украины, вообще проблем нет?

                  Это и есть главная проблема. Это основной наш донор земель и народа для огражданивания. Это паршивый транзитер и пока незаменимый для нашей экономики. Это вражий плацдарм с коллаборантами. Это культурный антипод, антиРоссия, где борются с нашей культурой, религией, языком и пр. Сейчас это основное поле боя противостояния России - Хартленда и Запада - Римленда. Не сегодня - завтра, мы начнем на этой территории войну, возможно с применением оружия массового поражения. По Украине прошли красные линии противостояния, где Россия не может уступать, либо перестанет быть Россией. Хватит? Там осуществляется проект Новой Хазарии, там продолжается ватиканский проект духоовного оскотинивания. В целом Украина должна быть и будет уничтожена при любых раскладах. Заберут Буковину румыны. Закарпатье заберут венгры, а Галицию заберут поляки. Останется Новая Хазария или Россия, по результатам погрома. Иного не дано. А как хотели? Проект второй Хранции провалился, все наследие успешно прокакали. сейчас только расчленение и донорство. Собственно Россия уже забрала самое ценное, осталось поделить остальное... по справедливости.
                  1. Егоза
                    Егоза Вчера, 15:13
                    +1
                    Цитата: хрыч
                    Заберут Буковину румыны. Закарпатье заберут венгры, а Галицию заберут поляки. Останется Новая Хазария или Россия, по результатам погрома. Иного не дано

                    А ведь Мольфар Нечай об этом говорил еще в 2011г.! За что его и убили. Но слово его живет!
                    https://znaj.ua/ru/society/229411-ostannye-peredbachennya-dlya-ukrajini-legendarnij-molfar-zalishiv-prorotstvo-yake-vzhe-pochalo-zbuvatisya
                4. BecmepH
                  BecmepH Вчера, 16:44
                  -6
                  Цитата: Mitroha
                  У нас кроме Украины, вообще проблем нет? belay

                  Посмотрел на Ваши "минусы"... Да уж((
                  Вопрос Вы правильный задали. А вот народ а сайте меняется. Бездумных всё больше и больше! Посмотрите на комментарии)) Уровень дворового пацанского трёпа))
                  Я присоединяюсь к Вашему вопросу. Не надоела ещё эта Украина? Внутренних проблем нет?
                  1. Эль Чувачино
                    Эль Чувачино Вчера, 18:01
                    +1
                    Цитата: BecmepH
                    Не надоела ещё эта Украина?

                    Украина надоела уже с 2014-го года, только что это меняет?
                  2. _Скиталец_
                    _Скиталец_ Вчера, 18:23
                    +3
                    Более чем есть....И это повод забить на полоумного соседа который вам по дверью костер разжигает???
                    Увы приходится решать много проблем и одновременно. Территории где находится страна Украина, всегда были важным узлом безопасности России. "Забить" на это и заняться внутренними проблемами - можно и страну профукать.
              3. Xenofont
                Xenofont Вчера, 14:29
                +2
                Скорее, один без штанов, но в бабочке.
                1. ДымОк_в_дЫмке
                  ДымОк_в_дЫмке Вчера, 14:38
                  +2
                  Цитата: Xenofont
                  Скорее, один без штанов, но в бабочке.

                  И при рояле. laughing
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Вчера, 16:05
        0
        Цитата: Фёдор М
        Притом окончательно

        Ой, да ладно! Сколько надо будет амерцам этого клоуна за ниточки дергать и когда, столько они и будут его использовать. И никуда он не денется, и еще с благодарностью сапог хозяина лизать будет. yes
    2. ПиК
      ПиК Вчера, 13:22
      +4
      Цитата: Зяблицев
      Бидон сливает клоуна! laughing


      Ничё вы не понимаете. Бьёт - значит любит.
      1. sabakina
        sabakina Вчера, 14:14
        +1
        Цитата: ПиК
        Цитата: Зяблицев
        Бидон сливает клоуна! laughing


        Ничё вы не понимаете. Бьёт - значит любит.

    3. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Вчера, 13:23
      +6
      Холоп рвется облизать хозяйские ботинки, а хозяин не разрешает - беспредел)))
      1. den3080
        den3080 Вчера, 13:55
        +2
        Цитата: ТермиНахТер
        Холоп рвется облизать хозяйские ботинки, а хозяин не разрешает - беспредел)))

        Это ЗРАДА!!!

        Ролик старенький, но очень правильный smile
        Байден - тайный поклонник Москвы, со времён Громыко.
    4. Пауль
      Пауль Вчера, 14:44
      0
      Вот интересно получается. Раньше американцы кричали, что Путин им выбрал Трампа. Байден был представителем этой части общества, утверждавшей связь Дональда с КГБГРУФСБЖКХ. А теперь получается Трамп несгибаемый последователь Украины и противник России?! Байден же друг выходит?! Ибо и по СП-2 несильно противится и с Клоузентом Украины не собирается встречаться. Так когда всё-таки нашего агента избрали в Америке в 2016-м или 2020?
    5. Marachuh
      Marachuh Вчера, 18:00
      0
      Бидон тупо его не помнит
    6. 30 вис
      30 вис Вчера, 18:11
      0
      Цитата: Зяблицев
      Бидон сливает клоуна! laughing

      Умный хозяин придержал свою цепную собаку . Запер на время в будке , что бы не гавкала ... надо будет выпустит . Вот и всё !
    7. xorek
      xorek Вчера, 18:24
      +1
      Цитата: Зяблицев
      Бидон сливает клоуна! laughing

      Не сливает Евгений,но не хочет с ним так ,как в европе его принимают ...Брезгует !

      Там кнутом их нужно пороть ,за трусость в войне с Россией ..! laughing

      А Зелень тот вообще ...ПОЗОРНИКИ !!!!!
    8. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 20:16
      0
      Надеюсь,что сливает и всю эту Внаукраину. Надоели,попрошайки.
  3. кредо
    кредо Вчера, 13:03
    +17
    Всё правильно сделал режим Байдена.
    Не дело встречаться сюзерену с вассалом, при том что вассал у него на побегушках.
    Будет тема для разговора, вызовет его в США и поговорит с ним лично, если будет время.
    1. paul3390
      paul3390 Вчера, 13:09
      +14
      Не дело встречаться сюзерену с вассалом

      Да это даже не вассал, это какой-то крепостной.. Ибо скажем там герцогу пересечься с вассальным бароном вроде как и не западло, а вот влезать в чаяния смердов - совсем уж зашквариться..

      Вассальство - его ещё заслужить надо..
      1. Игорь_9
        Игорь_9 Вчера, 13:20
        +5
        Для сша украина, это пигмеи в колонии.
      2. bk316
        bk316 Вчера, 13:24
        +6
        Всё правильно сделал режим Байдена.

        Ну Байден то может и старый маразматик, но команда то у него есть.
        Поэтому "коллективный байден" не и ди от. Зачем ему встречаться с клоуном ДО переговоров с ПВП?
        Слушать опять нытье и небылицы про коннобронетанковых бурятов ?
        Так Пентагон знает как дела обстоят у ВСУ лучше чем само ВСУ.
        А нытье США ничье никогда не интересовало.
        Потом если потребуется доведет указания и не сам а через посла.
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Вчера, 14:12
      0
      Цитата: кредо
      Всё правильно сделал режим Байдена.

      Как мне кажется, отказ Байдена от встречи с Зеленским говорит о том, что Украине уготована роль разменной монеты при переговорах Байдена с Путиным. Что п-сы потребуют от России в обмен на Украину, если стороны договорятся, неизвестно. А вот, если не договорятся, то у Зеленского вполне есть шанс остаться "любимой женой".
  4. RealPilot
    RealPilot Вчера, 13:04
    +13
    Зрада! Зрада! Зрада!
    Но потом громадянам попытаются рассказать, что это перемога!

    Украина - страна независимая, поскольку от нее в реальности ничего не зависит. А уж планы Байдена точно.
  5. v.tochenn
    v.tochenn Вчера, 13:08
    +5
    Ну вот теперь и сомненья развеялись. Появилась уверенность у зе что он никомушеньки не нужен. laughing
    1. кредо
      кредо Вчера, 13:14
      +5
      Цитата: v.tochenn
      Ну вот теперь и сомненья развеялись. Появилась уверенность у зе что он никомушеньки не нужен. laughing

      Не скажите.
      Как расходный материал в нужнике он даже очень пригодится.
  6. 1536
    1536 Вчера, 13:10
    -2
    Ещё не вечер, как говориться. Действия американцев, если для них они не влекут катастрофических последствий, непредсказуемы, а проведение провокаций стали для США государственной политикой, проводимой ежедневно. Непонятно другое, почему в России так много слов говорится о решении администрации американского президента, с кем будет этот самый президент встречаться, а с кем не будет. От этого что-то зависит? Нет! Так в чем же дело?
    1. ximkim
      ximkim Вчера, 15:17
      +1
      Что графики расписаны , встречи назначены, и до встречи, график и расписание меняться небвдет.Президент США и Украины встретиться.Вот и всё.
  7. Petrik66
    Petrik66 Вчера, 13:13
    +6
    В НАТО не позвали ,встречаться не захотели.... Полный успех..... Америка с вами......
    Иуд никто не любит,
  8. zwlad
    zwlad Вчера, 13:14
    +3
    то рейтинг президента Зеленского опустится до неприемлемого уровня».

    Есть куда опускаться?
    1. dzvero
      dzvero Вчера, 13:22
      +5
      Слева от нуля тоже цифры есть...
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:15
    +6
    для офиса Владимира Зеленского наступили трудные времена». Отмечено, что «если Байден на встрече с Путиным ещё и не поднимет вопрос Украины, то рейтинг президента Зеленского опустится до неприемлемого уровня
    . Ну да, это не на подмостках прыгать, кривляться ....
    1. cniza
      cniza Вчера, 13:45
      +2
      Доброго времени!hi

      А что США должно бороться за рейтинг Зеленского? Похоже их самомнение зашкалило...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 16:18
        +2
        Привет soldier
        Шуты/клоуны и прочие, должны играть свою пьесу, пусть она никому уже не интересна и ничего не решает.
        1. cniza
          cniza Вчера, 16:31
          +1
          Интересно на сколько ещё терпения хватит , терпеть этих шутов...
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 16:39
            +1
            Наверно и на таких любители найдутся, разного пошиба ... вопрос только один, кто тамошнее действо будет оплачивать?
            1. cniza
              cniza Вчера, 17:01
              +1
              Мечта США , да что мечта , это их план - повесить на Россию...
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 18:31
                +1
                Вот такого нам НЕ НАДО!
                А если/когда нам придет срок ими заняться, они такими уже не будут.
                1. cniza
                  cniza Вчера, 18:45
                  +1
                  Это их как бы второй расчет , если не удастся развязать войну Украины с Россией , то тогда разорить её как можно сильней и подкинуть нам...
  10. Voletsky
    Voletsky Вчера, 13:16
    +4
    Украина это - то что Бидон положит на стол, в качестве торга, и только узная мнение ВВП сколько он готов заплатить, и готов ли вообще платить;
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 13:23
      +7
      Пожалуйста только не это. Не надо нам возвращать назад бандеровскую Украину с окончательно разваленной экономикой,которую мы вновь будем вынуждены содержать,отказавшись из-за нее от собственного развития. Я понимаю что Путин родился и вырос в СССР,но сейчас выросли новые поколения,Россия и Украина очень разные страны и как говорится разбитую чашу не склеить,как бы ему не хотелось вернуть славные времена СССР,но все это уже в прошлом.
      1. Voletsky
        Voletsky Вчера, 13:44
        +1
        да чемодан без ручки, да еще и с тараканами; для начало надо медведчука освободить и разрешить "5 колонну" в пользу РФ, но это дорого не стоит, ибо страна на грани разрушения.
        А больше предложить нечего, ибо санкции как снимаются так и возвращаются в течении нескольких дней при смене администрации, или при смени ее мнения.
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Вчера, 14:00
          +3
          да чемодан без ручки, да еще и с тараканами;

          Сплошной геморой.Причем без какой либо перспективы.
          .для начало надо медведчука освободить и разрешить "5 колонну" в пользу РФ, но это дорого не стоит, ибо страна на грани разрушения.

          Жалко вообще что есть такой Медведчук,являющийся по-моему кумом Путина. Это ко многому к сожалению обязывает. Требует отвлечения сил на Украину,а не наши внутренние дела.
          Страна ,где находится город Львов,как правило долго не живёт.Тут вам и разделение Польши, Австро- Венгрии,Российской Империи,СССР,теперь вот Украина. Судьба такая.
          .А больше предложить нечего, ибо санкции как снимаются так и возвращаются в течении нескольких дней при смене администрации, или при смени ее мнения.

          Нужно понять,что санкции это добро,это тот самый волшебный пинок,который заставил страну перестать заниматься глупостями и наконец начать развиваться. И желание их отменить абсурдно,так как раньше уже не будет. Да это и просто опасно прозябать без санкций. К тому же мир меняется с каждым годом все радикальнее и тут стоит рассчитывать только на себя,все остальное иллюзия ,не более.
          1. Voletsky
            Voletsky Вчера, 14:07
            +3
            не берусь обсуждать, кто чей кто, и на чем подвязан... но Украина - большая територия, значительное население в 25кк+ населения, правда с разрушенной экономикой и инфраструктурой; ценность есть но в перспективе, сейчас проще ее развалить и забрать себе остатки, нежели брать её в том виде в котором она есть.
            Бидону предлагать нечего, только уступки
            p.s.
            Я как любитель стратегий, украину бы не брал ни в коим случае; а пытался бы из неё сделать камень на шею, для её спонсоров. раздаёшь паспорта там где это логично, коррумпируешь элиту и подминаешь под себя, создавая проблемы на нужных направлениях.
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Вчера, 14:18
              +1
              .сейчас проще ее развалить и забрать себе остатки, нежели брать её в том виде в котором она есть.

              А может лучше просто адекватно сотрудничать,чем опять подписываться на какой то блудняк?При всем уважении там ведь тоже живут наши люди,ну по крайней мере не совсем чужие и пусть они живут как хотят лишь бы мирно и спокойно,а то нам все земли мало,а ведь с такой политикой скоро одна земля останется без людей,мы ведь землю бережем все время,а не людей,хотя в приоритете должны быть люди.Самое ценное это люди.Это поняли уже во всем мире. Не надо мародерствовать. Поступай сам с людьми так,как бы ты хотел чтобы поступали с тобой.
              Бидону предлагать нечего, только уступки

              Пусть он лучше этот Бидон собирает чемоданы для скорого похода в пешее эротическое путешествие .
              1. Voletsky
                Voletsky Вчера, 14:25
                +4
                возможно вы правы, но надо думать на перспективу;
                1. адекватно сотрудничать с данным контингентом не получится, уже пробовали.
                2. свои люди - это ваша семья, и ваши близкие знакомые, а то что они говорят на Украине на одном с вами языке не означает, что они не сделают западло.
                Всё остальное без комментариев:)
    2. Фёдор М
      Фёдор М Вчера, 13:33
      0
      Скорее последнее
      1. Voletsky
        Voletsky Вчера, 13:50
        +1
        да, с вами солидарен
  11. bar
    bar Вчера, 13:18
    +2
    Президент Байден не намерен встречаться с президентом Украины Зеленским

    И никогда не был намерен.Так что никакого "отказался от встречи" и быть не может. Это всего лишь влажные мечты укропов. Использованная туалетная бумажка низалэжной больше никому не интересна.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 14:06
      0
      У Байдена жена есть,зачем ему встречаться с Зеленским?
  12. 2k11
    2k11 Вчера, 13:20
    +4
    «готов встретиться с президентом США в любой точке мира»

    ну-ну, предложить встречу в Москве так сразу откажется от такой точки мира
    1. zwlad
      zwlad Вчера, 13:26
      +1
      С чего бы вдруг? Он вроде у нас не в розыске. Че ему бояться то.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 14:50
        +1
        Цитата: zwlad
        Че ему бояться то.

        Последующего возвращения к согражданам. hi
    2. anjey
      anjey Вчера, 13:28
      -1
      В Магадане ,на Колыме ,обоим Вип -нумера заказать laughing
  13. Xlor
    Xlor Вчера, 13:26
    0
    Интересно, что о себе думает Украина?
    1. Gato
      Gato Вчера, 13:39
      +2
      Общее настроение в офисе президента:
  14. Дмитрий Спиряков
    Дмитрий Спиряков Вчера, 13:28
    -1
    Вполне ожидаемо
  15. мусоргский
    мусоргский Вчера, 13:29
    0
    А так надеялся и вот те на!
  16. Фёдор М
    Фёдор М Вчера, 13:32
    +2
    Честно, мне как то даже жалко Зелинского, столько пафоса, надежд, а в ответ ему Байден "Здравствуйте, а Вы кто???"... лучше бы он дальше играл в КВН и комедиях снимался, может быть и в камеди взяли
  17. cniza
    cniza Вчера, 13:42
    0
    Президент Байден не намерен встречаться с президентом Украины Зеленским до проведения встречи с Путиным.


    Как же так , такая важная страна для США , она так много делает полезного и... lol
  18. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 13:43
    +2
    Камала Харрис, на заднем плане, в позе надзирателя. Не хватает резиновой палки...
    Отмечено, что «если Байден на встрече с Путиным ещё и не поднимет вопрос Украины, то рейтинг президента Зеленского опустится до неприемлемого уровня».
    Куда уже ниже, ниже только плинтус.
  19. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 13:48
    +4
    Байден- Путину: "У нас серьезный экономический кризис...
    Ми вам Украину, Турцию, среднюю Азию, Японию и половину Европы, а вы взамен не будете пакостить нам в других регионах."
    Путин: "И Грецию с Мальтой и Ирландией"
    ------
    На том и порешили...
  20. Из Томска
    Из Томска Вчера, 13:50
    +3
    Жалко рогулей если честно. В 2014 Крым ушёл, им стали лапшу на уши вешать, что скоро вернётся, США помогут, санкции заставят и вообще, без связи с материком загнётся Крым. Потом, мост стали строить. Им опять стали лапшу вешать, что не построить, что построят, его снесёт, что долго не простоит. Потом СП-2 стали строить. Им опять на уши вешают, что не дадут, не будет.
    Рогули вы понимаете, что вы вечные неудачники?
  21. Волк
    Волк Вчера, 14:17
    +4
    А что ту странно и новость??? Криминалци слуге, раби которие захватили власть над славянским народом в Украине что думали ? Их презирает и хозяин тоже нет толко кажди нормални человек. Они должни слушать, и покоратся это их рол !
    1. Волк
      Волк Вчера, 14:24
      +2
      Будут использовани как тоалетна бумага а потом в унитаз , и не избежать им судбу , временно считают что денег и мочи много, но ВРЕМЕНО , останутся и без денег и без жизньи опасни сведительи ! wink
  22. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 14:23
    +4
    Ни кто ни кого не сливает.Если бы сливали блинкин бы отправил зе к Путину на поклон.США проводит паказательную порку украинской элиты.Приведенные во власть на амриканские деньги не имеют права иметь своего мнения ,без указки сверху.Сидеть и молчать,5 млрд ( потраченые на майдан)с припеком США еще с украины не вернули.За украинцев США думать и решать будут.При переговорах с Путиным,будет наглое предложение увеличить подачу газа через украину :,чтобы мы содержали эту власть.Будут беспрецендентные по накалу учения Си бриз,вплоть до рейдов Нато до линий разграничений ЛНР и ДНР.Надеюсь наши к такому повороту готовы.Чтобы США отказались от своих проектов,проходят года.Только в Самали ,они быстро ушли.Но там амеров покрошили и протащили их на стальных крюках по дорогам снимая на видео.Для нас это не вариант.Будет длинная и нудная борьба за украину не один год.Ни какой победы нет,причин для радости не вижу. hi
    1. Комментарий был удален.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 14:37
        +2
        Для морды лица,поговорка такая,будет требовать.По крайней мере для внутреннего потребления, это так представят.Хотя у нас тогда будут развязаны руки и мы тоже свою версию переговоров предоставим.
  23. Avior
    Avior Вчера, 14:36
    0
    Похоже на то, что компромисс по СП2 уже найден, и Байден не хочет его обсуждать.
    Думаю, решение будет такое- СП2 достроят, но при этом гарантированно сохранят определенный объем транзита через Украину- миллиардов 25-30 кубов, причем цену на транзит слегка поднимут.
    Реально это компромисс, который устраивает всех.
    1. Волк
      Волк Вчера, 14:47
      +3
      Време компромиссов на 1 счет ушло , сейчас время что бы другой счет ушёл домой в своих границах и там требовать и определьает. Положение такое что сегодня они смогут толко соглашаться!
  24. jncnfdybr
    jncnfdybr Вчера, 14:40
    -1
    А в америке все знают про такую страну украина.)
  25. Пленник
    Пленник Вчера, 15:17
    +2
    ЕС и США так и не договорились кому за щенЯвмерликовские хотелки платить. Хитрые американцы хотели что бы за "ужин" платили еССы, а они бы "дЭвушку" танцевали. laughing А оказалось, что девушка жрет много, аппетит большой, но танцует плохо. И к тому же неблагодарная, и бессовестная. В общем, бЯда.
    1. jncnfdybr
      jncnfdybr Вчера, 15:43
      +1
      Не только кушает много а ещё сверхнаглая и хамка. Еще и изменница, готовая раздвинуть ноги перед любым кто малую денюшку даст.))
  26. zenion
    zenion Вчера, 15:42
    -1
    Зеленский может его перехватить в туалете рукой в резиновой перчатке.
    1. jncnfdybr
      jncnfdybr Вчера, 15:57
      -1
      Зеленский готов его перехватить даже стоя на коленях в дерьме.))
  27. Hog
    Hog Вчера, 15:59
    0
    Эй ждан, словил неждан?
  28. МорякЧФ
    МорякЧФ Вчера, 16:10
    0
    Байден хоть и старый маразматик,но видимо встречаться с клоуном,а скорее всего так он воспринимает Зеленского не особо хочет,когда на кону стоит серьёзный разговор.
  29. rusich
    rusich Вчера, 16:12
    0
    Зелю опустили ниже плинтуса laughing
  30. NF68
    NF68 Вчера, 16:23
    -1
    Сначала между ссобой все обговорят, а уже потом отдаст команду холопу.
  31. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 16:31
    0
    ***

    Не нашлось для Зеленского рояля в кустах...

    ***
  32. Romario_Argo
    Romario_Argo Вчера, 16:39
    0
    ничего удивительного - очередной слив пингвинов
  33. markant1970
    markant1970 Вчера, 18:39
    -1
    Люблю я читать такие статьи и комментарии под ними.Мечтатели.
    Огорчу вас, сегодня вечером Зе будет общаться с Байденом по телефону, согласовывать позиции по актуальным вопросам .