Байден отказался от встречи с Зеленским до переговоров с Путиным, реакция на Украине

Президент Байден не намерен встречаться с президентом Украины Зеленским до проведения встречи с Путиным.

На Украине реагируют на сообщения американской прессы по поводу решения Джо Байдена. Речь идёт о сообщениях информационного издания Axios, которое со ссылкой на администрацию президента США сообщило следующее:Напомним, что российско-американские переговоры на высшем уровне должны состояться 16 июня в Женеве. Владимир Зеленский, который на днях сам дал интервью упомянутому американскому изданию, заявлял, что «готов встретиться с президентом США в любой точке мира».СМИ со ссылкой на Белый дом сообщает, что ранее в администрации Джо Байдена рассматривался вопрос о встрече президента США с украинским коллегой. Зеленского собирались пригласить для встречи в Вашингтон. Однако потом администрация от этой идеи отказалась. Названа и причина. Если верить публикации Axios, то отказ от встречи с Владимиром Зеленским связан с тем, что украинский президент принял решение по смене менеджмента компании «Нафтогаз». В США считают, что этот шаг украинского руководства «носит признаки отказа от борьбы с коррупцией в государственных структурах».Ранее Зеленский поставил в упрёк США то, что «поддержка Украины со стороны Вашингтона уже не выглядит однозначной и очевидной». По словам Зеленского, украинцы всё меньше видят поддержки со стороны США. В качестве примера он привёл отказ Байдена от введения новых санкций против газопровода «Северный поток-2».На Украине, комментируя решение Байдена об отказе от встречи с Зеленским до переговоров с президентом России, заявили, что «для офиса Владимира Зеленского наступили трудные времена». Отмечено, что «если Байден на встрече с Путиным ещё и не поднимет вопрос Украины, то рейтинг президента Зеленского опустится до неприемлемого уровня».