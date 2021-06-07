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Киев и Донбасс обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня

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По информации штаба Объединенных сил (ООС) Украины на Донбассе, Народная милиция ЛДНР за вчерашний день нарушила режим прекращения огня семь раз. Представители ДНР в СЦКК сообщают о пяти нарушениях со стороны ВСУ.


Киев и Донбасс постоянно обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Характерно, что информация об обстрелах противником жилых кварталов населенных пунктов регулярно поступает только от Донецка и Луганска.

Согласно информации пресс-центра ООС, нарушения со стороны ЛДНР не привели к потерям среди личного состава украинской армии. Сегодня утром Народная милиция, по информации ВСУ, огонь не открывала.

Вся информация о настоящих либо вымышленных нарушениях со стороны ЛДНР была передана в Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Донецкой Народной Республике заявляют о пяти нарушениях со стороны украинских силовиков. Как сообщает «Донецкое агентство новостей», с их стороны было выпущено 57 боеприпасов. Эта информация поступила от представителей ДНР в СЦКК.

ВСУ обстреливали Донецк, Горловку, а также села Веселое и Саханка. На улице Степной, расположенной на северной окраине столицы республики, повреждено здание. Информация об обстрелах оперативно передавалась украинским представителям в СЦКК, но никакой реакции на них не было.

На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, режим прекращения огня соблюдаем.

Сутками раньше было зафиксировано только одно нарушение ВСУ. Обстрелу подвергся север Донецка.
Использованы фотографии:
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14 комментариев
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  1. ВАМ
    ВАМ Вчера, 13:50
    +4
    Да уже задолбали "пьяные нацики", и слепые, глухие, контуженные "гейропейци". Один раз вдарить по "нацикам", чтоб "искры из глаз" и "кровавые сопли", Чтоб поняли "как оно собирать выбитые зубы, сломанными пальцами". И Пушкову нефиг больше за гос счет в Брюссель ездит. Раз не пом огает и нефиг платить за "гейропейскую" талирантность.
    1. кредо
      кредо Вчера, 13:54
      -1
      Нужен иной вариант решения вопроса.
      Вдарить по нацикам можно конечно, но и что дальше?
      1. ВАМ
        ВАМ Вчера, 13:57
        -1
        Вариант??? Ну а какой??? Предложите.
        1. кредо
          кредо Вчера, 14:11
          +3
          Цитата: ВАМ
          Вариант??? Ну а какой??? Предложите.

          Надо исходить из того, что на Украине идёт борьба ни между русскими и украинцами, а между русскими и англосаксами. Киев, как место принятия решений в этих самых решениях не имеет никакого голоса, и англосаксы не желают возвращать Украину в сферу жизненных интересов России.

          На чём Россия может договорится с англосаксами по-поводу Украины не могу сказать, но видимо у нас нет другого пути как допустить скорейшее обнищание населения Украины до такого состояния, когда её существование, как целостного государства, будет бессмысленной и непосильной ношей и каждый регион будет определять свою судьбу самостоятельно, независимо от мнения Киевской области.
          1. ВАМ
            ВАМ Вчера, 14:16
            +1
            В глобальной стратегии Да. Но за убийства детей, стариков и т. д...... Надо заставлять платить уже сейчас.
          2. Aleksandr21
            Aleksandr21 Вчера, 16:19
            +2
            Цитата: кредо
            На чём Россия может договорится с англосаксами по-поводу Украины не могу сказать, но видимо у нас нет другого пути как допустить скорейшее обнищание населения Украины до такого состояния, когда её существование, как целостного государства, будет бессмысленной и непосильной ношей и каждый регион будет определять свою судьбу самостоятельно, независимо от мнения Киевской области.


            И именно поэтому мы экономически поддерживаем Украину, торгуем с ней, поставляем газ по низкой цене + платим деньги за транзит, и после 2025г перезаключат контракт, так что ГТС Украины будут и дальше использовать (ВВП уже свое слово сказал), а ведь ещё идут поставки нефтепродуктов (бензин, солярка и т.д.).... т.е. если бы мы хотели задушить Украину экономически то оборвали бы все экономическое сотрудничество и запретили бы Российским компаниям торговать с этой страной (ещё в 2014 году) , но на практике выходит другая история.
      2. Бережливый
        Бережливый Вчера, 14:57
        +2
        Кредо -вариант там только один -силовой! Наши военные фиксировали обстрелы всушниками Донбасса, мины рвались на удалении 70 километров от границы с нашей Ростовской областью! Что же натовщина гнилая молчит сейчас? Когда мы технику подогнали к своим границам вони бы дофига от них!
    2. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 13:59
      +6
      Не правильный заголовок! Временно оккупиррванный клоунами-нацистами, город-герой, мать гродов Русских, Киев, по приказу Вашингтонского обкома, убивает своих сограждан... Убивает только за тем, чтобы детки Зеленского, Порошенко и др., жили хорошо!Ну с детки Байдена и Ко, жили Супкрмегахорошо!!
  2. Ehmedli
    Ehmedli Вчера, 13:51
    -5
    А там МС нет до сих пор?
    Ведь очень помогает, матерям и отцам, чьи дети могут погибнуть. Остальным и так наплевать..
  3. URAL72
    URAL72 Вчера, 14:48
    +3
    Уже несколько часов, неспеша, по выстрелу в 3-5 минут под Докучаевском работает СПГ-9 укровермахта. Слышно по всему городу, а в центре, в гостинице постоянно проживает группа ОБСЕ. Но она никогда, ничего не слышит. Вчера работал Утёс. И так почти каждый день. Какие 5 нарушений мистер Басурин? Может поживете недельку у нас на позиции?
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 15:19
      0
      Цитата: URAL72
      Может поживете недельку у нас на позиции?

      А можно "точечно" развалить ту гостиницу, где все эти инос...раные наблюдатели живут? И гостеприимно пригласить их на свою сторону. Может тогда услышат-увидят?
      1. URAL72
        URAL72 Вчера, 15:29
        +1
        На какую сторону? Докучаевск это ДНР. Но может они и не знают где живут и "работают"? А разваливать не надо. Было 1,5 года назад я снимал там номер, на входе встретил их, в форме, говорю:- вы глухие или тупые? А нам южнее на 5 км за 1,5 часа больше 50 мин, в т.ч. 120мм накидали, утес и АГС так вообще часа три работали, пару дней назад. Улыбаются. Не хотел грубить при переводчице молоденькой, из наших- ушел.
        1. Егоза
          Егоза Вчера, 15:33
          +1
          Цитата: URAL72
          Не хотел грубить при переводчице молоденькой, из наших- ушел.

          А вот это зря! Надо было бы и нагрубить. Девочке-переводчице надо опыт набирать. Сколько бы выражений новых узнала! Тренировка, однако! )))
  4. Black Lotos
    Black Lotos Вчера, 22:41
    0
    обе стороны стреляют.
    каждый выбирает себе свою сторону.