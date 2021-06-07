Киев и Донбасс обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня

На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, режим прекращения огня соблюдаем.

По информации штаба Объединенных сил (ООС) Украины на Донбассе, Народная милиция ЛДНР за вчерашний день нарушила режим прекращения огня семь раз. Представители ДНР в СЦКК сообщают о пяти нарушениях со стороны ВСУ.Киев и Донбасс постоянно обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Характерно, что информация об обстрелах противником жилых кварталов населенных пунктов регулярно поступает только от Донецка и Луганска.Согласно информации пресс-центра ООС, нарушения со стороны ЛДНР не привели к потерям среди личного состава украинской армии. Сегодня утром Народная милиция, по информации ВСУ, огонь не открывала.Вся информация о настоящих либо вымышленных нарушениях со стороны ЛДНР была передана в Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).В Донецкой Народной Республике заявляют о пяти нарушениях со стороны украинских силовиков. Как сообщает «Донецкое агентство новостей» , с их стороны было выпущено 57 боеприпасов. Эта информация поступила от представителей ДНР в СЦКК.ВСУ обстреливали Донецк, Горловку, а также села Веселое и Саханка. На улице Степной, расположенной на северной окраине столицы республики, повреждено здание. Информация об обстрелах оперативно передавалась украинским представителям в СЦКК, но никакой реакции на них не было.Сутками раньше было зафиксировано только одно нарушение ВСУ. Обстрелу подвергся север Донецка.