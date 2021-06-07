«Создана с учётом боевого опыта»: раскрыты ТТХ украинской БМП-У

Опыт боевого применения БТР-4Е с автоматической коробкой передач на востоке Украины показал лучшие ходовые характеристики, чем образцы с механическими коробками. К тому же автоматическая трансмиссия позволяет облегчить и ускорить процесс обучения новобранцев вождению машины

Харьковское КБ им.Морозова раскрыло характеристики своего нового продукта – боевой машины пехоты БМП-У. Впервые сведения о работах над этим изделием появились в 2018 году. Теперь в ХКБМ озвучили детальную информацию о ТТХ новой техники.Как заявляется, экипаж БМП-У будет состоять из трёх человек (механик-водитель, наводчик и командир), вместимость десанта – до 8 бойцов. Боевая масса машины с базовым уровнем защиты достигнет 25 тонн, а с дополнительной защитой – до 30 тонн. При этом БМП-У будет плавающей и сможет преодолевать в том числе достаточно широкие водные преграды.Силовая установка представлена дизельным двигателем мощностью 734 л.с. с автоматической коробкой передач. Двигатель будет обеспечивать скорость 70 км/ч с запасом хода в 600 км.- отмечает "Украинский военный портал".Как указывается, габариты БМП будут немного больше БМП-2: длина – почти 7,6 м, ширина с учётом бортовых экранов – почти 3,4 м, высота – около 2,9 м.Вооружат БМП-У 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом, 30-мм гранатометом, ПТРК «Барьер» [разработки ГККБ «Луч»]. В случае необходимости может быть установлен комплект вооружения стандарта НАТО.Круговая система обзора будет осуществляться с помощью камер, а небольшие триплексы впереди повысят защиту мехвода и командира. Кроме того, конструкция боевой машины позволит им выходить из техники не только через верхние люки, но и через отделение десанта.