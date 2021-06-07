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«Создана с учётом боевого опыта»: раскрыты ТТХ украинской БМП-У

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Харьковское КБ им.Морозова раскрыло характеристики своего нового продукта – боевой машины пехоты БМП-У. Впервые сведения о работах над этим изделием появились в 2018 году. Теперь в ХКБМ озвучили детальную информацию о ТТХ новой техники.


Как заявляется, экипаж БМП-У будет состоять из трёх человек (механик-водитель, наводчик и командир), вместимость десанта – до 8 бойцов. Боевая масса машины с базовым уровнем защиты достигнет 25 тонн, а с дополнительной защитой – до 30 тонн. При этом БМП-У будет плавающей и сможет преодолевать в том числе достаточно широкие водные преграды.

Силовая установка представлена дизельным двигателем мощностью 734 л.с. с автоматической коробкой передач. Двигатель будет обеспечивать скорость 70 км/ч с запасом хода в 600 км.

Опыт боевого применения БТР-4Е с автоматической коробкой передач на востоке Украины показал лучшие ходовые характеристики, чем образцы с механическими коробками. К тому же автоматическая трансмиссия позволяет облегчить и ускорить процесс обучения новобранцев вождению машины

- отмечает "Украинский военный портал".

Как указывается, габариты БМП будут немного больше БМП-2: длина – почти 7,6 м, ширина с учётом бортовых экранов – почти 3,4 м, высота – около 2,9 м.

Вооружат БМП-У 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом, 30-мм гранатометом, ПТРК «Барьер» [разработки ГККБ «Луч»]. В случае необходимости может быть установлен комплект вооружения стандарта НАТО.

Круговая система обзора будет осуществляться с помощью камер, а небольшие триплексы впереди повысят защиту мехвода и командира. Кроме того, конструкция боевой машины позволит им выходить из техники не только через верхние люки, но и через отделение десанта.

Автор:
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua
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79 комментариев
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  1. AlexGa
    AlexGa Вчера, 14:03
    +6
    Ничего особенного, тяжёлая и большая. Чтобы перевозить по железной дороге, надо снимать бортовые экраны. Хотя, если там похерили стандартные габариты, то...
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Вчера, 14:21
      +21
      Этой машины скорее всего не будет от слова совсем. Так что без разницы что и как там дизайнеры налепили. И какие ей характеристики придумали.
      Хорошо если картонную модельку сварганят в масштабе 1:1. Жалко их,на что то ещё надеются.
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 14:49
      +4
      А большая" мертвая зона "для обзора, и ведения огня из орудия в первую очередь, спереди это как ? fool fool
    3. venik
      venik Вчера, 15:31
      +6
      Цитата: AlexGa
      Ничего особенного, тяжёлая и большая.

      ======
      drinks
      Цитата: ".....Как указывается, габариты БМП будут немного больше БМП-2...."
      Ни фига себе "немного"! На метр длиннее (+12.5%) и на 70 см (на треть!) выше! А если еще и с поплавками (подозреваю, что без них она не плавает) так тоже выходит на треть больше!!!

      P.S. Хотя все это - "переливание из пустого в порожнее"! Скорее - очередной "прожект" "сумрачного украинского гения" ( lol ), которому, как и подавляющему большинству ему предшествующих "прожектов" - так и суждено таковым и остаться..... Что поделаешь? Видно "карма" у "незалежной" Украины такая....request

      P.P.S. А ведь когда-то, в УССР умели очень серьезные вещи делать! И КУДА все это подевалось? request crying
      1. bayard
        bayard Вчера, 21:24
        +1
        Цитата: venik
        Цитата: ".....Как указывается, габариты БМП будут немного больше БМП-2...."
        Ни фига себе "немного"! На метр длиннее (+12.5%) и на 70 см (на треть!) выше! А если еще и с поплавками (подозреваю, что без них она не плавает) так тоже выходит на треть больше!!!

        Концептуально и внешним видом БМП-У повторяет нашу БМП-3М "Драгун" , но несколько тяжелее и крупней (25 т. против 21 т. у нашей) . В качестве шасси возможно взято шасси Т-80 , больший , чем у БМП-3М габарит(не на много) связан видимо с целью сохранить плавучесть . И явно больше внимания уделено защищённости (в весе до 30 т.) .
        Но перспективы увидеть эту машину в железе не велики . Если только на этот проект не найдётся внешний спонсор .
        А в целом вполне интересный проект , но ... Вы правы :

        Цитата: venik
        все это - "переливание из пустого в порожнее"! Скорее - очередной "прожект" "сумрачного украинского гения" ( ), которому, как и подавляющему большинству ему предшествующих "прожектов" - так и суждено таковым и остаться..... Что поделаешь? Видно "карма" у "незалежной" Украины такая....

        Цитата: venik
        . А ведь когда-то, в УССР умели очень серьезные вещи делать! И КУДА все это подевалось?

        В РСФСР тоже умели многое делать . Как и в СССР в целом . А пока не получается даже Ан-2 повторить ... Ил-76 возобновить в серийном производстве ... А вот танки и БМП в РФ строить всё же не разучились .
    4. den3080
      den3080 Вчера, 15:34
      +1
      Боевая масса машины с базовым уровнем защиты достигнет 25 тонн, а с дополнительной защитой – до 30 тонн.

      Если дополнительная защита + 5 тонн пенопластовых плит, то наверное
      БМП-У будет плавающей и сможет преодолевать в том числе достаточно широкие водные преграды.

      winked
  2. Комментарий был удален.
  3. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 14:04
    +2
    Высоковат получается... Выше танка.
    1. Кonstanty
      Кonstanty Вчера, 15:11
      +4
      В наши дни это скорее норма



      Последнее - южнокорейский К-21 неслучайно.
      Ширина украинской БМП - с ПОПЛАВКАМИ.
      Возможно ли, что плавучесть будет по аналогии с К-21?

      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 16:28
        -1
        Да, это требования современности, но скрытность на поле боя ещё не отменяли, а конструктора об этом забывают и создают "шкафы трехстворчатые", в которые только слепой не попадет.
        1. Кonstanty
          Кonstanty Вчера, 16:39
          +4
          Королем «шкаф трехстворчатых», наверное, является БТР «Боксер». Высота 2.37м без башни !!!
          1. bk0010
            bk0010 Вчера, 20:51
            0
            Цитата: Кonstanty
            Высота 2.37м без башни !!!
            Во, нормально! Мой размерчик!
      2. hohol95
        hohol95 Вчера, 20:25
        0
        А поплавки пулестойкие??? Или это обрезиненная гибкая броня? laughing
        1. Кonstanty
          Кonstanty Вчера, 20:48
          +1
          Вернее, поплавки из обычной резины. Однако во время плавания они погружаются в воду и сверху закрываются частично отклоняющимся экраном.
          1. hohol95
            hohol95 Вчера, 21:09
            0
            Надуваются и сдуваются компрессором. Но всё равно подвержены повреждению. Интересно - резина маслостойкая? winked
  4. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 14:04
    +7
    При габаритах почти как БМП-2 и массе минимум в 25 тонн она будет плавать? Разве только с навесными поплавками такой же площади с каждого борта.
    Кстати, про поплавки в статье тишина, а в рекламном проспектике есть "ширина по поплавкам"
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Вчера, 14:11
      +2
      БТР - 4, тоже теоретически плавает. Но только, очень теоретически))))
    2. AlexGa
      AlexGa Вчера, 14:13
      +4
      Да и гусеница достаточно узкая, при такой массе хотелось бы уточнить у дельное давление на грунт.
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Вчера, 14:32
        +6
        Гусеницы от БМП-2, так что берем удельное давление на грунт БМП-2, и пересчитываем для 25 тонн. Потом долго смеемся. На чернозёме эта лоханка никуда и никогда не проедет.
    3. Kuroneko
      Kuroneko Вчера, 14:28
      +6
      Ну так в самом низу проспекта и написано - плавуча, при базовом уровне защиты, с дополнительными поплавками.
  5. alexey2073
    alexey2073 Вчера, 14:05
    +12
    Что-то , где-то подобное я уже видел..... what То ли у китайцев, то ли в России...
    Неее... ну не могут украинцы как китайцы, использовать москальские наработки!

  6. профессор
    профессор Вчера, 14:05
    -13
    Интересный вариант. Давно пора было менять советское наследие на современные образцы. Теперь вопрос только в финансировании.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Вчера, 14:10
      +1
      Тут вопрос не в финансировании, а в дерибане бюджета))) бабки потратят, на выходе получат "0")))
    2. neri73-r
      neri73-r Вчера, 14:12
      +2
      Цитата: профессор
      Теперь вопрос только в финансировании.

      А это самый главный вопрос! И не решаемый для современных украинцев. Ладно, когда к нам в качестве западного округа войдут, бумеранги там на вооружение станут. tongue
    3. vitvit123
      vitvit123 Вчера, 14:13
      +9
      Очень интересный, продвинутый вариант ... ни у кого такого нет.. жаль Израиль не купить.., наверно тоже денег нет .. весь мир в изумлении и мечтах, но такое чудо оружие никому не продадут , ну если тока США, да и то , посмотрят как они просить будут ..
      1. профессор
        профессор Вчера, 14:21
        -11
        Дефицита бронетехники на рынке нет. Вообще. Приходится конкурировать с немцами, корейцами, американцами, скандинавами и прочими комрадами понимающими в производстве техники. Украине этот папелац необходим не для экспорта, а для себя. На неимеющияналоговвмире они и не претендуют.

        ПС
        за вашей бронетехникой тоже в очереди никто не стоит. Причину я описал выше.
        1. Злой543
          Злой543 Вчера, 14:37
          +4
          Да ладно Вам , вся передовая техника изготавливается только в Израиле
        2. Бережливый
          Бережливый Вчера, 14:53
          +4
          Профессор, а за вашей бронетехникой запись на годы вперед? От желающих, особенно купить "колесницу "4 отбою нету? ?? negative
          1. профессор
            профессор Вчера, 16:19
            -3
            Цитата: Бережливый
            Профессор, а за вашей бронетехникой запись на годы вперед? От желающих, особенно купить "колесницу "4 отбою нету? ?? negative

            Повторяю для тех кто в танке: Дефицита бронетехники на рынке нет. Вообще.

            Цитата: Бережливый
            От желающих, особенно купить "колесницу "4 отбою нету? ??

            Армата тоже не расходится как пирожки.
            Цитата: sabakina
            Так и за ваше не наблюдаем. Или тётя Сара таки врёт?

            И для вас повторю: Дефицита бронетехники на рынке нет. Вообще.
            1. Бережливый
              Бережливый Вчера, 16:32
              0
              Профессор, "Армата " это платформа, а не еденичное изделие, она в стадии обкатки, там много инновационного, ее и у нас на вооружении нету пока что. А , с учетом того что ваши дружбаны из янкии санкциями заставляют не покупать наше вооружение, возможно, очереди за нашей техникой и стояли бы!
        3. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович Вчера, 15:08
          +1
          Цитата: профессор
          за вашей бронетехникой тоже в очереди никто не стоит.

          Вы полагаете, американцы CAATSA придумали просто от скуки?
        4. sabakina
          sabakina Вчера, 15:11
          +1
          Цитата: профессор

          ПС за вашей бронетехникой тоже в очереди никто не стоит. Причину я описал выше.
          Так и за ваше не наблюдаем. Или тётя Сара таки врёт?
        5. vitvit123
          vitvit123 Вчера, 15:26
          +1
          Ну у нас то нет интересных вариантов ( по вашей классификации ) поэтому не стоят .., мы и молчим в тряпочку .., а у них то ..!! Ну до чего интересный вариант .., спасу нет ...
        6. Кonstanty
          Кonstanty Вчера, 16:48
          +3
          Теоретически потребности самой Украины оправдали бы производство собственной БМП. Где большая часть затрат будет возвращена в бюджет и гражданам в виде налогов и заработной платы без вывоза денег за границу. Каждая здравомыслящая страна пытается производить собственное оружие - помимо экономики есть еще соображения независимости.

          Только то, что Украина не разумное государство, а империя коррупции, oлигархии и выведения денег из бюджета без какого-либо ощутимого эффекта.

          Может это и хорошо
        7. _Скиталец_
          _Скиталец_ Вчера, 18:07
          +1
          За американской очередь??? Это где?? А точно за израильской очередь стоит! Угадал? А корейская бронетехника, кроме рекламных проспектов, где себя проявила??
          Мой товарищ по училищу, советником по бронетехнике от Америки до Азии покатался. Сейчас преподает. Так что примерно представляю, где нашу не нужную технику "не покупают".
          Не скажу , что наша техника "неимеетаналоговмире", но по соотношению цена-качества на голову выше многих.
    4. ПиК
      ПиК Вчера, 14:37
      +2
      Цитата: профессор
      Теперь вопрос только в финансировании.

      Разве комплексное состояние промышленности , это уже не фактор , который тем или иным образом влияет на способность/не способность производить высокотехнологичные изделия ?

      Ведь спорить , что данная задумка требует определённого уровня проектирования и производства ?
      1. профессор
        профессор Вчера, 16:25
        -2
        Цитата: ПиК
        Цитата: профессор
        Теперь вопрос только в финансировании.

        Разве комплексное состояние промышленности , это уже не фактор , который тем или иным образом влияет на способность/не способность производить высокотехнологичные изделия ?

        Уже нет. Международная интеграция куда важнее. Сегодня только страны-изгои пытаются сами себя во всем обеспечить. Остальные берут от мира все лучшее. Например БТР для Австралии делают Корея и Германия. Броню для Кореи делает Израиль. Вооружение для Германии делает США. В итоге у Австралии будет либо корейский БТР с израильской броней и КАЗ, либо немецкий с американским вооружением. Все довольны.

        Так и с Украиной. Им не надо изобретать велосипед, а лишь взять все лучшее. Были бы деньги.

        Цитата: ПиК
        Ведь спорить , что данная задумка требует определённого уровня проектирования и производства ?

        "Определенный" уровень в Украине присутствует.

        Цитата: APASUS
        И чем этот вариант Вам так интересен? Что тут в корне современного , все слеплено на основе советского образца БМП .Может противоминная защита ,КАЗ,инновационная броня или двигатель Стирлинга .............а нет ,все по старому ,классическая компоновка и т д и т п

        Интересен тем, что слеплен НЕ на основе советского образца.
        1. bk0010
          bk0010 Вчера, 20:50
          0
          Цитата: профессор
          Уже нет. Международная интеграция куда важнее. Сегодня только страны-изгои пытаются сами себя во всем обеспечить
          Молодцы! А потом начнется война... Пусть даже "весь мир с ними", но противник воспрепятствует подвозу одного или нескольких типов комплектующих. И что делать?
    5. APASUS
      APASUS Вчера, 14:38
      +4
      Цитата: профессор
      Интересный вариант. Давно пора было менять советское наследие на современные образцы.

      И чем этот вариант Вам так интересен? Что тут в корне современного , все слеплено на основе советского образца БМП .Может противоминная защита ,КАЗ,инновационная броня или двигатель Стирлинга .............а нет ,все по старому ,классическая компоновка и т д и т п
    6. sabakina
      sabakina Вчера, 15:07
      0
      Дядя Олег, Вы помните, что сказал мальчик Серёжа дяде Пете в фильме "Серёжа"? wink
    7. Герман 4223
      Герман 4223 Вчера, 16:08
      0
      Словами это не выразить laughing laughing laughing lol lol
  7. Canecat
    Canecat Вчера, 14:06
    +7
    Круговая система обзора будет осуществляться с помощью камер, а небольшие триплексы впереди повысят защиту мехвода и командира.

    А круговая система слухования будет оснащена слуховыми трубками большего диаметра.
    Китайские камеры от домофона прочно заняли свою нишу в Укроборонпроме...
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 15:16
      +1
      Canecat, коты и только коты! Желательно Львiвские! wink
      1. Canecat
        Canecat Вчера, 15:26
        +2
        Увы, если коты, то только камышовые. feel
  8. sterx20072
    sterx20072 Вчера, 14:06
    0
    Как там - Блаженны страждущие, а мечтателям осиновый кол через анус прямо в мозг!
  9. Ирек
    Ирек Вчера, 14:08
    +2
    Скоро у них мусорных бачков не останется , фсё уйдёт на военку.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 15:52
      0
      Так то у нас бачки давно пластиковые... winked
  10. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 14:09
    +3
    Опыт применения БТР - 4 на Донбассе, показал что это редкостное фуфло. Какой боевой опыт приобрело бандероваффен на Донбассе? Жрать самогон, "долбиться" наркотой и мародерить на блок - постах. Я ничего не забыл?
    1. SovAr238A
      SovAr238A Вчера, 14:34
      +4
      Цитата: ТермиНахТер
      Какой боевой опыт приобрело бандероваффен на Донбассе? Жрать самогон, "долбиться" наркотой и мародерить на блок - постах. Я ничего не забыл?


      Вы забыли о том, что были убиты почти 5000 человек на стороне ДНР и ЛНР... (как и 8 тысяч человек на стороне Украины)...
      Их кто-то убил ведь.
      Сидя мародером на блок постах, ужираясь самогоном и долбясь наркотой - 5000 человек не перебьешь.
      Так что воюют там. И с украинской стороны также.
      Тем более, что украинские ДРГ порезвились. Сколько руководства силами ЛДНР - было ликвидировано силами украинских ДРГ? Более, чем дофига.

      Так что вы очень многое "забыли"...
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 18:02
        +3
        Из названных вами цифр, значительная часть - это "мирняк". Какой боевой опыт дает уничтожение "мирняка". Гибель Захарченко, Гиви, Моторолы - говорит об их плохой охране или вообще отсутствии таковой. Для улучшения ТТХ БМП это ничего не дает. Серьезные бои с применением бронетехники, которые действительно дали информацию к размышлению это Луганск и Дебальцево, длились они по нескольку дней. Все остальное время - блиндаж, окоп, блокпост (нужное подчеркнуть) - самогон, дурь, мародерка.
    2. sabakina
      sabakina Вчера, 15:19
      +3
      Николай, забыли wink
    3. Герман 4223
      Герман 4223 Вчера, 16:12
      -1
      Особенно тест в иракской армии впечатлил.
    4. Black Lotos
      Black Lotos Вчера, 22:53
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      Опыт применения БТР - 4 на Донбассе, показал что это редкостное фуфло

      аргументируйте.
      как раз для этого и создана площадка ВО
      по поводу бтр-4, украинцы пишут что хотели бы иметь в воисках бтр-4м, а не серию е. Безусловно пишут что данная машина проигрывает современным западным(и даже Бумерангу).
      но то что это лучший бтр этой войны-у них нет сомнений.
      просто нет ни у одной из сторон.
      эмка

      в общем то у украинцев еще тот зоопарк бтр-ров от 60 до бтр 4 м.
      но бтр 4 пока лучшее что есть на фронте.
      Серьезные бои с применением бронетехники, которые действительно дали информацию к размышлению это Луганск и Дебальцево, длились они по нескольку дней. Все остальное время - блиндаж, окоп, блокпост (нужное подчеркнуть) - самогон, дурь, мародерка.

      2/3 областей. вышли к границе, удалось только северным ветром откинуть.
      конечно только "пили и стреляли по мирняку". а фронт сам по себе переместился.
      какой то образ из пропаганды. ничего не умеют. само получается.
  11. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 14:24
    +2
    Неплохая БМП получится, если построят.

    Надеюсь Зеленский не подведёт и этот проект накроется медным тазом.
    1. Canecat
      Canecat Вчера, 14:47
      +3
      Красивая машинка для парада... которую даже на газон не пустишь, дабы не застряла
  12. URAL72
    URAL72 Вчера, 15:06
    -1
    Высоковат получается... Выше танка."

    Какого танка? Т-64?

    Это не главное. На основе чего сделана? Или с нуля? Вооружение стандарта НАТО и в Европе не всех интересует, а в целом оно не превосходит БМП-2. Россия как я понял выбирает 57мм. Для этой лоханки за глаза.
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 15:57
      +1
      Сейчас для 30ки разработали снаряды БОПС - с бронепробиваемостью более 100 мм на расстоянии 1500 м думаю в связи с этим 57мм для БМП и БТР откатят но останутся актуальными для ПВО сухопутных войск.
      1. профессор
        профессор Вчера, 16:27
        0
        Цитата: Вадим237
        Сейчас для 30ки разработали снаряды БОПС - с бронепробиваемостью более 100 мм на расстоянии 1500 м думаю в связи с этим 57мм для БМП и БТР откатят но останутся актуальными для ПВО сухопутных войск.

        Не сейчас, а давно. И не разработали, а приняли на вооружение. Пробьет в борт любой танк.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 15:11
    0
    А моделька не из папье маше! wassat
  14. глум
    глум Вчера, 15:21
    +2
    Моделька красивая )))
  15. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 15:25
    +3
    Что то типа" Драгуна"
  16. Gato
    Gato Вчера, 15:37
    +2
    Дополнительные баки для самогонки предусмотрены?
    1. isv000
      isv000 Вчера, 15:47
      +1
      В задних дверках полости раньше были... wink
      1. Gato
        Gato Вчера, 16:06
        +2
        Это да, на БМПшках один из задних люков иногда использовали для воды или чего покрепче. Главное - это не делать баки для чего покрепче подвесными, ибо известно - все, что не приварено намертво будет обязательно пролюблено drinks
  17. FreeDIM
    FreeDIM Вчера, 15:39
    +2
    Хотели назвать БМП-Ы (чтоб никто не догадался), но не нашли нужной буквы..
    1. isv000
      isv000 Вчера, 15:49
      0
      - Как по-украински кот? - Кiт. - А кит? - А киты на Украине не водятся! bully
  18. isv000
    isv000 Вчера, 15:46
    +1
    Башню с бронёй выкинуть - и на рыбалку! winked
  19. jncnfdybr
    jncnfdybr Вчера, 15:53
    +1
    Ну выпустили одну. Дальше что? Где деньги Зин? Точно также выпущены самолеты ан-70, ан 178, ну и где они? Так и здесь. Деньги разворуют и всё прекратится.))
  20. ангел-истребитель
    ангел-истребитель Вчера, 15:54
    0
    Эта бмп чета до ужаса напоминает сборную модель конструктора "лего".
    Цееуропейцы теперь из "лего" бмпэшки собирать умеют?
    По сравнению с "мусорным" танком уже прогресс...
  21. Пленник
    Пленник Вчера, 16:02
    +1
    Эти ТТХ известны ещё с1966 года. winked Правда без того, что там нынче налепили и напортачили свидомые.
  22. senima56
    senima56 Вчера, 16:03
    0
    Про саму машину ничего не скажу, но боекомплект явно маловат! negative
  23. askort154
    askort154 Вчера, 16:04
    -1
    «Создана с учётом боевого опыта»: раскрыты ТТХ украинской БМП-У

    И где Украина получила "боевой опыт" ?! Где она воевала с регулярной армией ?! У неё только больший опыт - попадать в "котлы".
  24. Владимир Басов
    Владимир Басов Вчера, 16:12
    -1
    Фуу, украинцыы, ниче делать не умеют! Машина !
  25. Protos
    Protos Вчера, 16:40
    +1
    Цитата: профессор
    Интересный вариант. Давно пора было менять советское наследие на современные образцы. Теперь вопрос только в финансировании.

    Ну если неонацист Беня Каломойский опять спонсором выступит, то вполне штук 30 могут потянуть!
  26. Marachuh
    Marachuh Вчера, 17:59
    -1
    Чет экономить стали на картинках. То ли дело раньше...Приглашали детей на завод, с проектами картонных танков. Строили из мусорных баков и авиационных пушек...Был масштаб, была фантазия! А теперь шо?! Скатились....
  27. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:52
    0
    Очередной "навозец" laughing
  28. bk0010
    bk0010 Вчера, 20:52
    0
    Интересно, зачем им при 30-мм орудии 30-мм гранатомет?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 21:41
      0
      Рассеивание на горизонтальной плоскости у гранатомёта меньше. Другое дело, что калибр гранатомета желательно иметь больше.
  29. Azimuth
    Azimuth Сегодня, 00:34
    0
    Цитата: профессор
    Дефицита бронетехники на рынке нет. Вообще.
    ...............
    Украине этот папелац необходим не для экспорта, а для себя. На неимеющияналоговвмире они и не претендуют.
    Собственное производство бронетехники, разумеется при наличии возможности, технологий и школы, выгоднее со всех сторон.
    В Украине есть и технологии, и школа, и специалисты. Проблем две:
    1. Финансирование.
    2. Бронесталь.
    С первым все понятно, но им деваться некуда, на скупленных в Восточной Европе БМП-1 далеко им не уехать, даже эти нужно модернизировать по проекту вроде нашего "Басурманин"-а. Но в любом случае БМП-1 и БМП-2 это вчерашний день.
    Со вторым скуку навевают их проблемы во время производства БТР-4. Был целый клубок проблем замешанный на основных ингридиентах как коррупция, откровенный саботаж и бюрократия.

    Двигатель у них есть, плюс доступны западные, ходовая тоже есть своя, бронесталь есть, свои пара заводов производителей и несколько ремонтных. Системы вооружения как ПКТ, 30мм пушка, ПТУР, тоже сами производят.

    Чисто визуально проект неплохой. Много говорилось о плавучести, но Украина это не СССР и не собирается наносить удары мощным бронетанковым кулаком, преодолевая несколько крупнейших рек в Европе. Большинство современных БМП с высоким уровнем защищенности не плавают, а уровень защиты у этой БМП предполагается на довольно высоком уровне. Скорее всего и противоминная защита будет тоже повыше чем у советских БМП-1,-2,-3.
    Поминается еще один недостаток - высота корпуса и по башне. Сложно говорить по картинке, но вряд ли высота по башне больше чем у немецкой или американской БМП, или наших последних разработок, например даже БМП "Курганец".
  30. Azimuth
    Azimuth Сегодня, 00:43
    0
    Цитата: профессор
    Интересен тем, что слеплен НЕ на основе советского образца.
    Ну невсегда это есть хорошо. Например грузинская БМП "Лазика" слепленная на базе БМП-1, -2 от этого не менее интересная и достаточно оригинальная.