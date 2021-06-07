ВМС США запускают очередную программу по созданию перспективного эсминца

Данный проект является последней попыткой соединить существующую боевую систему Aegis с интегрированной электрической двигательной установкой, которая была впервые применена на эсминцах класса Zumwalt

Предварительное проектирование перспективного эсминца в 2022-м году приведёт к детальному проектированию в 2026-м году и началу строительства в 2028-м году

ВМС спустя десять лет рассуждений запускают очередную программу по созданию нового эсминца. 4 июня в торжественной обстановке был открыт офис по разработке ракетного эсминца (DDG(X)), обозначенного как PMS 460, в рамках программы Executive Office Ships.Как сообщает издание USNI News, первоначальный штат учреждения начитывает 16 человек. Им предстоит разработать стратегию работы и выдвинуть пакет требований к новому кораблю. При его создании планируется востребовать элементы боевых систем DDG 51 FLT III [модификация эсминцев типа «Арли Берк»], придав новому изделию «новую форму корпуса, эффективную интегрированную систему энергоснабжения и большую выносливостью, снижающую логистическую нагрузку на флот».Новый корабль призван заменить уходящие в отставку крейсера класса «Тикондерога» и эсминцы типа «Арли Берк».- указывается в издании.Вместо газовых турбин, подразумевающих прямое механическое соединение силовой установки с корабельными винтами, DDG(X) планируется электрифицировать, разместив на борту двигатели, питающие весь корпус через электрическую сеть.Как ожидается, предварительный проект нового корабля будет готов в 2022 финансовом году. На разработку концепта выделяется около $79,7 млн.- заявляется в ВМС США.