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ВМС США запускают очередную программу по созданию перспективного эсминца

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ВМС США запускают очередную программу по созданию перспективного эсминца

ВМС спустя десять лет рассуждений запускают очередную программу по созданию нового эсминца. 4 июня в торжественной обстановке был открыт офис по разработке ракетного эсминца (DDG(X)), обозначенного как PMS 460, в рамках программы Executive Office Ships.


Как сообщает издание USNI News, первоначальный штат учреждения начитывает 16 человек. Им предстоит разработать стратегию работы и выдвинуть пакет требований к новому кораблю. При его создании планируется востребовать элементы боевых систем DDG 51 FLT III [модификация эсминцев типа «Арли Берк»], придав новому изделию «новую форму корпуса, эффективную интегрированную систему энергоснабжения и большую выносливостью, снижающую логистическую нагрузку на флот».

Новый корабль призван заменить уходящие в отставку крейсера класса «Тикондерога» и эсминцы типа «Арли Берк».

Данный проект является последней попыткой соединить существующую боевую систему Aegis с интегрированной электрической двигательной установкой, которая была впервые применена на эсминцах класса Zumwalt

- указывается в издании.

Вместо газовых турбин, подразумевающих прямое механическое соединение силовой установки с корабельными винтами, DDG(X) планируется электрифицировать, разместив на борту двигатели, питающие весь корпус через электрическую сеть.
Как ожидается, предварительный проект нового корабля будет готов в 2022 финансовом году. На разработку концепта выделяется около $79,7 млн.

Предварительное проектирование перспективного эсминца в 2022-м году приведёт к детальному проектированию в 2026-м году и началу строительства в 2028-м году

- заявляется в ВМС США.
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46 комментариев
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  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Вчера, 17:04
    +4
    На разработку концепта выделяется около $79,7 млн.

    Эх, пилить не перепилить! lol
    1. t-12
      t-12 Вчера, 17:34
      +5
      80 лямов на проект - это много? С тем учётом, что стоимость одного эсминца - пара миллиардов?
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Вчера, 17:38
        +5
        Цитата: t-12
        80 лямов на проект - это много?

        Пока не на проект. а на концепт, то бишь на идею! yes
        1. Cowbra
          Cowbra Вчера, 18:00
          +1
          Цитата: LIONnvrsk
          Пока не на проект. а на концепт, то бишь на идею!

          Тише едешь, меньше должен. feel
        2. Kalmar
          Kalmar Вчера, 18:16
          +4
          Цитата: LIONnvrsk
          Пока не на проект. а на концепт, то бишь на идею!

          Ну там не голая идея в духе "давайте запилим подводный эсминец вертикального взлета"; надо осознать, что вообще от нового эсминца надо и какие требования к нему должны быть предъявлены в этой связи. Работа, если разобраться, весьма важная, чтобы потом не строить корабли, принципиально не подходящие для актуальных задач. И лучше сейчас потратить лишние пару-тройку десятков мегабаксов, чем потом спускать миллиарды на очередной сомнительный водоплавающий утюг.
          1. Васян1971
            Васян1971 Вчера, 19:38
            +2
            Цитата: Kalmar
            лучше сейчас потратить лишние пару-тройку десятков мегабаксов, чем потом спускать миллиарды на очередной сомнительный водоплавающий утюг.

            Да пусть спускают, нам-то что? Как говорится: "Бери, я себе ещё нарисую"©
        3. Васян1971
          Васян1971 Вчера, 19:36
          +1
          Цитата: LIONnvrsk
          Пока не на проект. а на концепт, то бишь на идею!

          А открыть и обмыть офис? Банкет-шманкет и прочие ништяки!
      2. Volder
        Volder Вчера, 23:29
        0
        Математика: $80 млн./16 чел. = $5 млн. каждому человеку из штата. Хорошо обоготятся.
    2. Анахорет
      Анахорет Вчера, 17:44
      +1
      Вместо газовых турбин, подразумевающих прямое механическое соединение силовой установки с корабельными винтами, DDG(X) планируется электрифицировать, разместив на борту двигатели, питающие весь корпус через электрическую сеть.

      свой "ретроградный" Меркурий, только эсминец пилить собрались))
    3. Бережливый
      Бережливый Вчера, 18:14
      +1
      Этот будет в форме бублика? lol Инновационный во всем, кроме людей, роботов еще не наштамповали lol
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 19:11
        +4
        Как лодку назовешь так она и поплывет... PMS... bully
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:05
    +4
    Я против ,пусть Зумвальты клепают.Они нам на ВО очень нравятся.Особенно формой утюга!С жиру бесятся ,одним словом.
    1. Юрий В.А
      Юрий В.А Сегодня, 03:15
      0
      Так, у вас прогресс - на утюги перешли, пальцы уже не смешные ?
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 17:08
    +6
    PMS для ВМС laughing

    разработке управляемого ракетного эсминца
    Куча ошибок, перевод статьи совсем не задался.
    1. bk316
      bk316 Вчера, 17:22
      +5
      Куча ошибок,

      Теперь просто выкинули слово "управляемого" и зря. laughing
      Устоявшийся перевод "эсминец с управляемым ракетным вооружением".
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 17:24
        +2
        Цитата: bk316
        Устоявшийся перевод "эсминец с управляемым ракетным вооружением".

        Ага, ЭМ УРО, а кто не понимает, тому Даманцев руки не подаст! laughing
    2. aleks26
      aleks26 Вчера, 17:42
      +7
      DDG(X) планируется электрифицировать, разместив на борту двигатели, питающие весь корпус через электрическую сеть.

      Ещё один перл.
      1. Альф
        Альф Вчера, 19:26
        +1
        Цитата: aleks26
        DDG(X) планируется электрифицировать, разместив на борту двигатели, питающие весь корпус через электрическую сеть.

        Ещё один перл.

        А в чем проблема-то ? Все очень ясно и понятно сказано-энергия будет подаваться прямо на корпус. Идея шикарная, главное в этот момент не касаться обшивки. laughing
  4. NF68
    NF68 Вчера, 17:09
    0
    Напечатата зеленые деньги для них не проблемма.
  5. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Вчера, 17:19
    +12
    Берут проверенные решения от Арли Берк и передовые от Замволта. Такой проект реально может быть реализован и пойти в серию. Они получат качественное усиление флота, похоже под это и хотят модернизировать верфи.
    1. bk316
      bk316 Вчера, 17:24
      -1
      Берут проверенные решения от Арли Берк и передовые от Замволта.

      Не знаю что от Арли, наверняка что-нибудь хорошее.
      А вот от утюга берут провалившиеся решения типа "все на электричестве".
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Вчера, 17:34
        +3
        Цитата: bk316
        провалившиеся решения типа "все на электричестве".

        Это новый стандарт в производстве техники. Новые, современные грузовики, автомобили, локомотивы, корабли и тд строится по принципу «все на электричестве». Техника на «механике» доживает свой век.
        1. bk316
          bk316 Вчера, 17:59
          +4
          Это новый стандарт в производстве техники.

          Конечно, и он (стандарт) возник из
          1. Экологических требований. Причем ложных (если учесть загрязнения по полному циклу производства-эксплуатации)
          2. Себестоимости. Обратите внимание не стоимости а себестоимости.
          Кстати именно поэтому электромобили не покупают в РФ.

          Ни первое ни второе как понимаете не имеет отношения к военке вообще.
          Поэтому "механика" будет "доживать" еще лет 100.

          Ну собственно все это писалось еще про зумволты, ровно так же восхищались этой электрикой (ну тут хоть был в ней смысл из-за рейлганов), ровно так же писали что это туфта и в серию утюги не пойдут. Вторые оказались правы laughing
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Вчера, 18:02
            0
            Ваши утверждения не имеют никакого отношения к реальности. На этом закончим.
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Вчера, 17:37
        +3
        А современные утюги все на электричестве. На углях уже нетути.
    2. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Вчера, 17:30
      +3
      А может и не будет реализован. Может и не получат.
  6. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 17:27
    +7
    Интересно, повторит ли он форму корпуса Зумвольтов?
    В шторма Зумвольты показали лучшую мореходность,
    чем Берки и Тикондероги.
    И у Зумвольтов меньше осадка и короче кильватерный след,
    чем у классических эсминцев.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 17:37
      +4
      Цитата: voyaka uh
      Интересно, повторит ли он форму корпуса Зумвольтов?

      Думаю да. Иначе нет смысла в проектировании нового эсминца. Лучше продолжить выпускать Берки.
      1. bk316
        bk316 Вчера, 18:03
        +3
        Лучше продолжить выпускать Берки.

        Берки однозначно. Поменять РЛС, поменять БИУС, поменять пусковые и еще лет 40 клепать.
  7. CYM
    CYM Вчера, 17:38
    +2
    ВМС спустя десять лет рассуждений запускают очередную программу по созданию нового эсминца
    winked
    1. xorek
      xorek Вчера, 17:44
      +3
      Опять по кругу..Кто то за "дизайн" половину стоимости получил
      А в остальном ТТХ сомнения большие .. hi Что то амерсы вдарились в абстракционизмс в ВМФ и т.д.
      Надеются психологически надавить.этакий футурицизм ,как в их фантастичечких блокбастерах хе хе ? Ну ну..
    2. Альф
      Альф Вчера, 19:28
      +3
      Цитата: CYM
      ВМС спустя десять лет рассуждений запускают очередную программу по созданию нового эсминца
      winked

      История развивается по спирали. Запасаемся попкорном и ссаными тряпками.
  8. тарас мп
    тарас мп Вчера, 17:41
    -2
    Готовится очередной провал а название проекта говорит об этом пмс ..............
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:43
    +2
    Ответ почему будет новая серия эсминцев.Разрабатываемая гиперзвуковая ракета ,ее масса габаритный макет влазит без переделки корпуса толька в Зумвальты,и то с уменьшением боезапаса.А Зумвальтов у США только три,как то не по фен шую.
  10. donavi49
    donavi49 Вчера, 18:04
    +3
    А тем временем в Шанхае собирают авианосец. Уже смонтировали боковую палубу и нос под катапульты.

    1. Rageee
      Rageee Вчера, 20:29
      0
      опять неатомный и без катапульт? если да, толку с него мало будет..
      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 21:11
        +3
        неатомный, катапульты то ли 3, то ли 4. На фото же видны два основания под катапульты на носу wink

        Насчет атомной тяги, будет то ли следующий, то ли через один. У амеров неатомный Китти Хок прослужил почти 50 лет. Бомбил Вьетнам, Сомали, Ирак, Афганистан.
  11. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 18:07
    0
    Я уже просто физически ощущаю, как напряглись барыги - лобби в Вашингтонске))) это ж скоко баблища можно "подмутить".
  12. К-50
    К-50 Вчера, 18:15
    0
    ВМС США запускают очередную программу по созданию перспективного эсминца

    Что ещё не все деньги кончили на "перспективные вооружения"? belay fellow lol
    1. Альф
      Альф Вчера, 19:30
      0
      Цитата: К-50
      ВМС США запускают очередную программу по созданию перспективного эсминца

      Что ещё не все деньги кончили на "перспективные вооружения"? belay fellow lol

      Ну так последыша Атомной Энни зарубили, вот сэкономленное бабло на суперэсминец и перекинули.
  13. Басарев
    Басарев Вчера, 18:18
    0
    Эсминцем крейсер заменять. От нас заразились? Это же только от ужасающей нищеты строим лоханки в 900 тонн и рассуждаем, как мелкий флот будет громить авианосные группы... А Штаты имеют средства, прибедняться не стоит. Так что правильнее строить совсем новый крейсер.
    1. Avior
      Avior Вчера, 18:33
      +5
      разница сильно стерлась
      По водоизмещению Арли Берки догнали Тикандероги, а Замвольты в полтора раза больше.
      Вопрос чисто терминологии
  14. bk0010
    bk0010 Вчера, 20:57
    +1
    Данный проект является последней попыткой соединить существующую боевую систему Aegis с интегрированной электрической двигательной установкой
    Почему последней, интересная же идея? Или это он так оптимизм высказывает?
  15. mvg
    mvg Вчера, 21:18
    +1
    разместив на борту двигатели, питающие весь корпус через электрическую сеть.

    Это же надо, так извратить простую фразу... wassat
    1. CastroRuiz
      CastroRuiz Вчера, 22:32
      0
      Ну да. Лудей будет триаст не хило. :)
  16. Уникальный_ник
    Уникальный_ник Сегодня, 01:32
    +1
    В тексте слово "программу" заменить на пило раму