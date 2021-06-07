Компания «Рособоронэкспорт» расширяет географию своей деятельности по всему миру. В частности, Россия наращивает поставки оружия и военной техники на Африканский континент, причем речь идет не только об арабских странах, но и о государствах, расположенных южнее пустыни Сахара.
Об этом сообщает пресс-служба российского экспортера оборонной продукции.
Общая сумма контрактов на поставку российского вооружения и военной техники составил за прошлый год и с начала текущего составила более 1,7 миллиарда долларов. На данный момент в этой части континента покупателями продукции «Рособоронпрома», как заявил его генеральный директор, стали 17 государств.
Предприятие, входящее в структуру госкорпорации «Ростех», поставляет в страны, расположенные южнее Сахары, вертолеты, средства ПВО, бронемашины, спецсредства для правоохранителей, огнестрельное оружие и многое другое.
«Рособоронэкспорт» намерен участвовать в выставке вооружений Shield Africa 2021, которая пройдет с 8 по 10 июня в столице Кот-д’Ивуара городе Абиджане. Там компания проведет презентации востребованной в регионе продукции – бронетранспортеров БТР-80, БТР-80А, БТР-82А, широкий ассортимент автоматов Калашникова, в том числе не поставляемые ранее в Африку АК-19 и АК-308.