Военное обозрение
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Россия наращивает поставки оружия и военной техники на Африканский континент

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Компания «Рособоронэкспорт» расширяет географию своей деятельности по всему миру. В частности, Россия наращивает поставки оружия и военной техники на Африканский континент, причем речь идет не только об арабских странах, но и о государствах, расположенных южнее пустыни Сахара.


Об этом сообщает пресс-служба российского экспортера оборонной продукции.

Общая сумма контрактов на поставку российского вооружения и военной техники составил за прошлый год и с начала текущего составила более 1,7 миллиарда долларов. На данный момент в этой части континента покупателями продукции «Рособоронпрома», как заявил его генеральный директор, стали 17 государств.

Предприятие, входящее в структуру госкорпорации «Ростех», поставляет в страны, расположенные южнее Сахары, вертолеты, средства ПВО, бронемашины, спецсредства для правоохранителей, огнестрельное оружие и многое другое.

«Рособоронэкспорт» намерен участвовать в выставке вооружений Shield Africa 2021, которая пройдет с 8 по 10 июня в столице Кот-д’Ивуара городе Абиджане. Там компания проведет презентации востребованной в регионе продукции – бронетранспортеров БТР-80, БТР-80А, БТР-82А, широкий ассортимент автоматов Калашникова, в том числе не поставляемые ранее в Африку АК-19 и АК-308.
Использованы фотографии:
Рособоронэкспорт
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14 комментариев
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  1. Torins
    Torins Вчера, 15:47
    +7
    Главное что не даром, а то бывали раньше случаи soldier
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 15:55
      +3
      Цитата: Torins
      Главное что не даром, а то бывали раньше случаи

      Товар есть? Спрос есть? Надо продавать.
      1. Перейра
        Перейра Вчера, 18:04
        0
        Только америкосы корабли перехватывают.
      2. Вольный ветер
        Вольный ветер Сегодня, 04:14
        0
        Денег только у покупателей нет, но бог простит.
    2. Анахорет
      Анахорет Вчера, 16:28
      +2
      Можно и "даром", но в обмен на месторождения))
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 15:56
    0
    Сегодня отчитались что за год Россия продала за год вооружений на более 15 млрд $.
  3. Cowbra
    Cowbra Вчера, 16:02
    -5
    Прикол в том, что это следствие того, что Китай выпнул из Африки США, а сам фактически ушел оттуда после Арабской Весны, изрядно осложнившей ему логистику)
    А в плюсе - Россия laughing
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:15
    +1
    Россия наращивает поставки оружия и военной техники на Африканский континент
    . Ну и ЧТО? Просто торговля серьезным товаров. В чем проблема то?
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Вчера, 16:24
      0
      Ну, надо же что то написать и об Африке)))
      Кстати, вчера посмотрел "Турист" о наших людях в ЦАР. Кому как, мне фильм понравился.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 16:35
        +1
        Им надо везде и всюду нас обвиноватиь, выпихнуть наших от туда, а потом ... будут торговать своим оружием, только и всего.
  5. URAL72
    URAL72 Вчера, 16:25
    0
    Вообще-то Абиджан хоть и крупнейший город, но с 1983 не столица. В Сирии и сегодня воюет немало Т-54/55. В Африке они тоже сгодятся, а вот России уже не нужны. Лучше переделать под БМПТ или БМП, самое то. И как огневые точки по охране стратегических объектов тоже не плохо.
  6. zwlad
    zwlad Вчера, 16:56
    0
    Россия наращивает поставки оружия и военной техники на Африканский континент,

    И это правильно! Ничего личного, просто бизнес!
  7. сорок восьмой
    сорок восьмой Вчера, 17:15
    +3
    Платить обещают макаками и бананами. Когда-нибудь bully
  8. Benk
    Benk Вчера, 18:19
    0
    А Сирия проходит отдельной статьей или учитывается в этом экспорте?