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«Могут возникнуть проблемы с боевым патрулированием»: в Канаде обсуждают вывод метеорологической и радиолокационной станции из эксплуатации

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В Канаде заявили о вероятных проблемах при выполнении патрулирования в восточных районах страны. В первую очередь речь идёт о проблемах, которые могут затронуть полёты канадской боевой авиации.


Как сообщается, связаны эти опасения с тем, что от системы электропитания отключена основная метеорологическая и радиолокационная станция региона Новая Шотландия.

Из материалов канадской прессы:

Основная станция, собиравшая метеорологические данные и осуществлявшая радиолокационный мониторинг в Новой Шотландии, отключена от электроснабжения и выведена из эксплуатации. В этой связи обнаружился вакуум в прогнозировании погоды и данных радиолокационной обстановки на восточном побережье Канады.

Отмечается, что это может привести к проблемам с навигацией и сложностям при полётах авиации.

По последним сведениям, новая станция должна появиться в упомянутом канадском регионе не раньше августа текущего года. Рассматривая ситуацию, в канадской прессе задаются вопросом: зачем понадобилось закрывать метеостанцию до начала работы новой?

Из материала:

Это может привести к печальным последствиям в первую очередь для выполнения боевого патрулирования.

Добавляется, что канадские военные опирались на данные со станции в Новой Шотландии.
Прокомментировал ситуацию и глава федерации сельского хозяйства Новой Шотландии Тим Марш. По его словам, решение закрыть станцию привело в замешательство местных фермеров, "рассчитывающих на свежие данные о погодных условиях для эффективной работы".
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6 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Вчера, 15:30
    +5
    Рассматривая ситуацию, в канадской прессе задаются вопросом: зачем понадобилось закрывать метеостанцию до начала работы новой?

    Пахнуло чем до боли знакомым... laughing
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 15:37
      -1
      Цитата: Canecat
      Рассматривая ситуацию, в канадской прессе задаются вопросом: зачем понадобилось закрывать метеостанцию до начала работы новой?

      Тут боевая авиация потеряла ориентиры, а какие-то фермеры не понимают! Эх! Сразу видно, что из понаехавших!
    2. isv000
      isv000 Вчера, 15:41
      +1
      Бумеранг прилетел... smile
    3. Анахорет
      Анахорет Вчера, 16:25
      0
      странно, что следы Петрова и Боширова за осмотром шпилей этой станции еще не обнаружили)))
  2. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 15:58
    +3
    Неужто и до них рыжий дотянулся? laughing
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 16:00
      +2
      Дык в канаде самая большая диаспора украинцев из бывших,может их украинская майданутость посетила.