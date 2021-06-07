«Могут возникнуть проблемы с боевым патрулированием»: в Канаде обсуждают вывод метеорологической и радиолокационной станции из эксплуатации

В Канаде заявили о вероятных проблемах при выполнении патрулирования в восточных районах страны. В первую очередь речь идёт о проблемах, которые могут затронуть полёты канадской боевой авиации.
Как сообщается, связаны эти опасения с тем, что от системы электропитания отключена основная метеорологическая и радиолокационная станция региона Новая Шотландия.
Из материалов канадской прессы:
Основная станция, собиравшая метеорологические данные и осуществлявшая радиолокационный мониторинг в Новой Шотландии, отключена от электроснабжения и выведена из эксплуатации. В этой связи обнаружился вакуум в прогнозировании погоды и данных радиолокационной обстановки на восточном побережье Канады.
Отмечается, что это может привести к проблемам с навигацией и сложностям при полётах авиации.
По последним сведениям, новая станция должна появиться в упомянутом канадском регионе не раньше августа текущего года. Рассматривая ситуацию, в канадской прессе задаются вопросом: зачем понадобилось закрывать метеостанцию до начала работы новой?
Из материала:
Это может привести к печальным последствиям в первую очередь для выполнения боевого патрулирования.
Добавляется, что канадские военные опирались на данные со станции в Новой Шотландии.
Прокомментировал ситуацию и глава федерации сельского хозяйства Новой Шотландии Тим Марш. По его словам, решение закрыть станцию привело в замешательство местных фермеров, "рассчитывающих на свежие данные о погодных условиях для эффективной работы".