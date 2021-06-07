«Могут возникнуть проблемы с боевым патрулированием»: в Канаде обсуждают вывод метеорологической и радиолокационной станции из эксплуатации

Основная станция, собиравшая метеорологические данные и осуществлявшая радиолокационный мониторинг в Новой Шотландии, отключена от электроснабжения и выведена из эксплуатации. В этой связи обнаружился вакуум в прогнозировании погоды и данных радиолокационной обстановки на восточном побережье Канады.

Это может привести к печальным последствиям в первую очередь для выполнения боевого патрулирования.