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Чешский Сенат: Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём

88

Чешские власти вновь отличились… Стало известно о том, что верхняя палата (Сенат) устроила государственный приём Светлане Тихановской – экс-кандидату в президенты Белоруссии. Проиграв выборы, Тихановская бежала из Беларуси в Литву, где назвала себя «национальным белорусским лидером».


Чешские сенаторы пригласили Светлану Тихановскую в Прагу, где приняли её в качестве главы Республики Беларусь. Соответствующее заявление сделано председателем Сената Чешской Республики Милошем Выстрчилом.

Выстрчил заявил, что Чехия не считает выборы 2020 года в Белоруссии свободными и справедливыми. Представитель верхней палаты чешского парламента добавил, что итогов белорусских выборов в РБ официальная Прага не признаёт.
Спикер чешского Сената:

Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём.

При этом никакой белорусской символики в ходе встречи не было, если, конечно, не считать таковой букет в цветах "БЧБ", который вручили беглому белорусскому экс-кандидату.

Светлана Тихановская поблагодарила власти Чехии за «оказанное доверие и прилагаемые попытки восстановить справедливость». По словам Тихановской, она призвала «всех чехов направить письма белорусским политзаключённым».
Тихановская:

Поверьте, 10 минут вашего личного времени сделают день белорусского политического заключённого лучше. Я также призвала чешские СМИ писать о Беларуси как можно больше. Нам нужна ваша поддержка.

В ходе встречи с чешскими парламентариями Тихановская пыталась заручиться поддержкой от Праги в отношении белорусской оппозиции «для ведения политической борьбы».

Фактически имеют место откровенные призывы к зарубежной стране вмешаться во внутренние дела Беларуси, которую сама Тихановская постоянно называет суверенной.

Представители Сената Чехии добавили, что их волнует «белорусская проблематика с начала 2000 годов» и что они намерены помогать белорусской оппозиции отстаивать демократические ценности.

В этой связи возникает вопрос, как бы повели себя чешские сенаторы, если бы, например, в Минске приняли проигравшего выборы чешского политика, назвав его главой чешского государства...
Использованы фотографии:
Твиттер/Сенат Чешской Республики
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88 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 16:05
    +30
    Видать, светкины котлетки оказались интереснее родных кнедликов.
    А вообще, "сенат" показал себя реально пустым местом. Опустили себя ниже плинтуса и гордятся этим.
    1. Invoce
      Invoce Вчера, 16:19
      +6
      Умасливают "президента" Свету. Подсунут на подпись какой-нибудь Договор, и будут требовать его выполнения!!! И пофиг, что Президентскую присягу Света не давала... Не пойму кто из них ЛОХ, Света или спикер чешского сената?
      Спикер чешского Сената:
      “Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём.

      А может все европейские чиновники просто пляшут под дудку ГосДепа?
      Не нужно быть умным, нужно быть послушным и будет у вас и должность и доход...
      1. isv000
        isv000 Вчера, 16:45
        +5
        Не пойму кто из них ЛОХ, Света или спикер чешского сената?

        Света не дура - где она ещё найдёт работу с таким доходом? Даже новая марка котлет не выдаст столько евро на гора... lol
        1. НИКНН
          НИКНН Вчера, 17:41
          +3
          Не пойму кто из них ЛОХ, Света или спикер чешского сената?
          Кто там лох время покажет, однако поддерживая Свету , ей четко сказали, что к чешской оппозиции она ни ногой, (типа дурной пример заразителен) :)), а то выгонят на ... Вот так вот оппозиция оппозиции рознь.
          1. Татьяна
            Татьяна Вчера, 23:25
            0
            Чем выше Запад возносит Тихановкую, тем больнее ей будет падать!

            Самозванка и уголовница Тихановская своими призывами и выступлениями сама себе удавку на шею наматывает и наматывает...
            Вышка в Р.Беларусь Тихановской обеспечена - и при этом не имеет значение, что она женщина и мать! Получит по полной!

            Примечательно, что Александр Лукашенко лично дал ей шанс морально остепениться: дал возможность ей выехать к детям за границу - и даже дал ей денег на обустройство на Западе на первое время, чтобы она там с детьми не бедствовала! Она клялась и божилась, что прекратит антибелорусскую противоправную деятельность, но, как проститутка, перекупилась Западом - и обещаний своих не выполнила.
        2. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 17:49
          +8
          Дааа... Каждый лень приносит такие сюрпрызы! Даже не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь считать чехов адекватными людьми! Это же надо такое отчебучить! : "Чешский Сенат: Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём."! Сенат встречает с королевскими... тьфу! с президентскими почестями какую-то мошенницу-проходимку Хуаниту Тихановскую!!! Котлетница Светка становится подобной Соньке Золотой Ручке! Но ведь Сонька была талантливая актриса, сама старалась и ловко обманывала, а бездарная Светка никаких усилий не прилагает, чешские сенаторы сами съехали с ума!
          Каким же всё же провидцем был Гашек!!!
        3. ugol2
          ugol2 Вчера, 19:33
          +9
          По всякому бывает.
          Бывает, встанет Светик с утра, пойдет на кухню котлетки себе на завтрак пожарить - а там за столом П и Б сидят, чай пьют: Светлана, Вам чайку с сахаром или без?
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Вчера, 17:25
        +3
        Цитата: Invoce
        Не нужно быть умным, нужно быть послушным и будет у вас и должность и доход...

        Швейк говорил так:- Не всем же быть умными. В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом. yes
      3. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Вчера, 19:10
        +2
        Лохи в данной ситуации и Тихановская верящая что она президент, и чешский Сенат, хотящий верить что она президент.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 16:25
      +26
      Вернулись к истокам описываемых еще Гашеком "В сумасшедшем доме каждый мог говорить (и делать) все, что взбредет ему в голову , словно в парламенте. ..." laughing
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 16:52
        +11
        Цитата: Зяблицев
        Вернулись к истокам описываемых еще Гашеком "В сумасшедшем доме каждый мог говорить (и делать) все, что взбредет ему в голову , словно в парламенте. ..."

        Привыкли они встречать разных проходимцев ...
    3. Анахорет
      Анахорет Вчера, 16:33
      +11
      Что поделаешь) нынче любят чехи всякие странности и непонятно какой сброд в этом сенате тусуется))
      1. loki565
        loki565 Вчера, 16:38
        +1
        Что поделаешь) нынче любят чехи всякие странности и непонятно какой сброд в этом сенате тусуется))

        Ну да, забавно)))
        1. isv000
          isv000 Вчера, 21:39
          0
          Гадина! Вот так вот продают народы в рабство. А молодёжь то не верит... negative
      2. Чёрный
        Чёрный Вчера, 16:38
        +25
        Если бы Леха не присел, то можно бы было в Праге организовать историческую встречу президента Беларуси Тихановской, президента Венесуэлы Гуайдо, президента России Навального и президента США Трампа. laughing
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 18:08
          +4
          Замечательное предложение! good И место хорошее подобрали с гостеприимными хозяевами! yes Ржали бы все адекватные люди мира! laughing Только не получится: один сидит, а остальные - под вопросом! request
          good hi
    4. Бережливый
      Бережливый Вчера, 16:42
      +4
      Она хоть понимает, что ее просто имеют в своих интересах спонсоры смены власти в Белоруссии? В идеале, в чехии также нужно провести силовую смену власти, посадить на трон обезьяну, или лося, демократия как никак!
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Вчера, 17:08
        +3
        Цитата: Бережливый
        Она хоть понимает, что ее просто имеют в своих интересах спонсоры

        А ей то что? Бабки платят, она и танцует! yes
    5. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 16:45
      +1
      Цитата: Стройбат запаса
      Видать, светкины котлетки оказались интереснее родных кнедликов.

      Интересно, а почему они экс-кандидата Ксюху Собчак так не встречают, наверное котлетки не может лепить как Светка.
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Вчера, 18:12
        +3
        Цитата: tihonmarine
        Интересно, а почему они экс-кандидата Ксюху Собчак так не встречают, наверное котлетки не может лепить как Светка.

        Не, нельзя. Уже один "президент России" есть. Навальный. Хотя... Пока Навальный сидит, Ксюшадь могла бы прокатиться в Прагу вместо него: там очень умные и гостеприимные хозяева. Европейская столица, блин! smile
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 18:23
          +3
          Цитата: Владимир Машков
          Европейская столица, блин!

          А до 1919 года, окраина Австро-Венгерской Империи.
          1. isv000
            isv000 Вчера, 21:45
            +2
            12000 бойцов положили, что бы архитектуру Праги не порушить... А, может, надо было "до основанья" а затем... Что б солдат сохранить и нынешнему поколенью было что сравнить... negative
            1. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 23:14
              +1
              Цитата: isv000
              А, может, надо было "до основанья" а затем... Что б солдат сохранить и нынешнему поколенью было что сравнить...

              Я постоянно об этом пишу.
    6. 1976AG
      1976AG Вчера, 17:05
      +5
      Признали ее президентом Беларуси, а дальше ? Они не хотят какие нибудь договора с ней межгосударственные заключить, выгодные для себя ? Или все таки понимают, что они ничего стоить не будут ? Но если уж она президент, то почему бы и не заключить...
      1. Киса
        Киса Вчера, 18:17
        -4
        Цитата: 1976AG
        а дальше ?

        хмм нравится ход ваших рассуждений ...
        давайте глянем на оппонента . тож с лигитимностью так себе . Европа его выборы не признала ...ну да бог с ним ... Венисуэла Россия Китайцы сегодня дружат завтра от ситуации .
        не находите что недостаток лигитимности Таракана скажется на лигитимности договоров подписанных с ним ... рано или поздно его на кол посадят ну в лучшем случае в Ростове окажется ...как с Витькой получится типа он подписывал с него бабки и спрашивайте . а Ленин еще так делал.
    7. seregatara1969
      seregatara1969 Вчера, 17:37
      +1
      во сколько обойдётся эта имитация президента для чехии?
    8. Теренин
      Теренин Вчера, 18:04
      0
      Поверьте, 10 минут вашего личного времени сделают день белорусского политического заключённого лучше.

      А, чем до этого дни заключённых были хуже? what
    9. Маз
      Маз Вчера, 19:01
      +2
      Обломал им Батько втооую укроинизированную несуразность на границе с Россией
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:08
    +4
    Уря,,а где чепчики,звездный час котлеты.Денег ей дайте сенаторы,или без денег с ней потанцуете! Вечер сделан, но не до конца.Там в эстонии англицкие солдаты в поезде упились.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 16:42
      +2
      Там в эстонии англицкие солдаты в поезде упились.

      Пусть привыкают. Матка! Млеко, курка, яйко!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 16:52
        +1
        Дык опять мы виноваты в их дескредитации,догадываетесь откуда ноги растут. hi
        1. isv000
          isv000 Вчера, 17:35
          +2
          Не надо было садится с Башировым и Петровым - их не перепить... bully
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 16:59
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Уря,,а где чепчики,звездный час котлеты.

      В Праге появился ресторан "Экс-кандидат" где в меню главное блюдо - "Котлеты куриные от Светы".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 17:02
        +1
        Оплата производится только дензнаками с портретом Тихановской.Скоро она их рисовать начнет.Она же президент ,правда без страны и не признаных выборов.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 17:56
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Она же президент ,правда без страны и не признаных выборов.

          И без своих денежных знаков. Пока что, даже сама живёт на литовский кредит.
  3. akropin
    akropin Вчера, 16:08
    +7
    В собачье стае всегда есть шестерки, которые гавкают и оглядываясь на вожака ждут команды. Стая готова выполнить любую команду старшего. Как собаковод-любитель могу утверждать это на 100%.

    Странно что Чехию выбрали для этого, а не Польшу например.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 16:10
      +5
      Поляки по умнее чехов оказались!Парадокс.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 17:00
        0
        Цитата: tralflot1832
        Поляки по умнее чехов оказались!Парадокс.

        Так сколько столетий Польша была государством, а Чехия только несколько десятков лет, да и то скорее лимитроф.
    2. Волк
      Волк Вчера, 16:34
      +4
      Ест СОБАКЕ а ест и ВОЛКИ так все нормално ! laughing
    3. isv000
      isv000 Вчера, 16:39
      +3
      Странно что Чехию выбрали для этого, а не Польшу например.

      Потому что поляки с катушек могут слететь в своём рвении - вон как рыбацкая шаланда "Фортуну" таранила!.. fool
  4. Canecat
    Canecat Вчера, 16:10
    +4
    Выборы не признают, а призидентом считают... оговорочка по Фрейду. ))
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 16:11
    +5
    Ну захотелось чехам выпить-закусить за казённый счёт. А какая разница, по поводу чего, лишь бы кроны списать. Батька не приехал, так пить можно за здравье хоть верблюдицы, хоть мыши белой... Банкет - он и в Чехии банкет. drinks
  6. ODERVIT
    ODERVIT Вчера, 16:11
    +3
    Что-то моськи в разнос пошли?
    Ничего воздастся.
  7. rusich
    rusich Вчера, 16:11
    +1
    А чехам больше и гордиться нечем, кроме как гуайдиху привечать
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:13
    +3
    Чешский Сенат: Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём
    . Совсем сбрендили, их ничему опыт полосатиков не научил ... про Гуайдо уже забыли? Или это ДРУГОЕ?
    1. cniza
      cniza Вчера, 16:38
      +3
      Там ниже есть пост , что в Польше её могут выслать из страны за посещение митинга польской оппозиции ... lol
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 16:44
        +1
        Пешка не проходная ... вопрос в том, на сколько дёшево она им обойдется.
        1. cniza
          cniza Вчера, 17:05
          +1
          Пусть это будет их головной болью , но мне кажется , что долго они с ней не поиграют...
  9. askort154
    askort154 Вчера, 16:15
    +1
    Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём.

    На чьи деньги пир ? Неужели чешские сенаторы на свои заначки, спрятанные от своих жён и детей? crying
  10. alexa100974
    alexa100974 Вчера, 16:15
    +2
    Эти сенаторы походу не догоняют насколько позорно выглядят. Выборы не признают, а президентом считают Тихановскую. Хорошо еще государственную символику Беларуси не перестали считать государственной.
    Эти
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 17:45
      +1
      Цитата: alexa100974
      Эти сенаторы походу не догоняют насколько позорно выглядят. Выборы не признают, а президентом считают Тихановскую.

      Ну а почему бы в Белоруссии, парламенту страны в ответку не пригласить экс президента Чехии ВАЦЛАВА КЛАУСА, как действующего президента страны. Интересно смотрелась бы подобная ситуация.
  11. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 16:17
    +1
    ***
    Чехи чехану́лись...
    ***
  12. NF68
    NF68 Вчера, 16:19
    +3
    Тихо шифером шурша крыша едет не спеша.
  13. pexotinec
    pexotinec Вчера, 16:21
    +3
    Вот клоуны честное слово
  14. prior
    prior Вчера, 16:21
    +5
    Демократия она такая.
    Прикажет главный демократ - признаешь президентом даже гуайдо в юбке......
  15. Cowbra
    Cowbra Вчера, 16:24
    +4
    В ПОЛЬШЕ ПРИГРОЗИЛИ ТИХАНОВСКОЙ ВЫСЫЛКОЙ В МОСКВУ
    Лидер белорусской оппозиции
    Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская может оказаться в крайне неприятной ситуации и остаться без поддержки официальной Варшавы. С таким предупреждением в адрес белорусского оппозиционного политика выступил спикер польского сейма Рышард Терлецкий.
    Комментируя данные о том, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила приглашение на митинг либеральной оппозиции в Польше, Рышард Терлецкий заявил, что поддержка оппозиционных сил может обернуться для нее крайне негативными последствиями, дело даже может дойти до высылки в Москву.
    Если Тихановская надумает принять участие в оппозиционном мероприятии в Польше, для нее это будет означать утрату поддержки со стороны Варшавы. Терлецкий добавил, что польские власти также могут пойти на радикальные меры и «выдать» белорусского оппозиционера Москве, передает «ПолитПазл».
    «Если Тихановская решит прорекламировать антидемократическую оппозицию Польши и появится на том митинге, пусть тогда идет за поддержкой в Москву, а мы поддержим ту белорусскую оппозицию, которая не выступает в пользу наших оппонентов», — подвел итог польский политик.

    Эти тоже так считали
    1. cniza
      cniza Вчера, 16:36
      +4
      Терлецкий добавил, что польские власти также могут пойти на радикальные меры и «выдать» белорусского оппозиционера Москве, передает «ПолитПазл».


      А Москве она зачем?
      1. Cowbra
        Cowbra Вчера, 16:42
        +1
        Вдвоем с Навальным - в два раза больше трусов нашьют)
        1. cniza
          cniza Вчера, 17:02
          +1
          Я так понимаю , что в России к ней нет вопросов и она ничего не нарушала...
        2. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 18:20
          +1
          Цитата: Cowbra
          Вдвоем с Навальным - в два раза больше трусов нашьют)

          О! Так она не только котлеты готовить умеет... Ценный кадр! А машинку дать рядом с Навальным: пущай обсуждают улучшение государственных отношений! Но не в ущерб шитью трусов!lol
  16. Olek_szewczęko
    Olek_szewczęko Вчера, 16:26
    +3
    nie ma takiego kandydata w czechach
  17. yfast
    yfast Вчера, 16:27
    +1
    Мы считаем Януковича президентом Украины и устраиваем для него соответствующий приём.
  18. Сергей Новицкий
    Сергей Новицкий Вчера, 16:28
    +3
    Такое ощущение что вся эта кодла в детстве не наигралась в куклы и солдатиков ...
    1. ВАМ
      ВАМ Вчера, 17:36
      +1
      Не наоборот, они до сих пор в них играют.
  19. isv000
    isv000 Вчера, 16:33
    +4
    Попросите госпожу прэзыдента пригласить вас в Минск на ближайшие выходные!
  20. cniza
    cniza Вчера, 16:34
    +3
    Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём.


    Забавные , совсем не осталось трезвых политиков...
  21. isv000
    isv000 Вчера, 16:35
    +1
    По словам Тихановской, она призвала «всех чехов направить письма белорусским политзаключённым»

    Любовь по переписке?
  22. faiver
    faiver Вчера, 16:35
    +2
    остается только цитировать Лаврова laughing laughing
  23. Волк
    Волк Вчера, 16:45
    +2
    Так мене кажется что здес ест и собаковеди . Он примерно самое квалификации что бы предложить как вести себя в отношении нових ЕУ государства их парламентов и сенаторов. . Что самое важно у собачки стаей ВИБРАТЬ ВОЖАКА И ЕГО ПРОСТО УНИЧТОЖИТЬ , А ОСТАЛЬНОЕ СОБАКЕ ВСЕ КАК ПО КОМАНДИ ПОДВИЮТ ХВОСТ !!! laughing
    1. Волк
      Волк Вчера, 17:24
      +2
      ШУТКА ШУТКОЙ ПРО СОБАК НО НА САМОМ ДЕЛЕ !!!!
      Вы заметили что постоянно подставляют СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВА ГДЕ ОНИ ПОСТАВИЛИ СОБАК НА ВЛАСТ ЧТО БЫ ИХ РУСКИ НАРОД НЕНАВИДЕЛ И УНИЧТОЖАЛ ???
      ЭТО ДЕЛАЛИ И В ПМВ И ВОВ И СЕЙЧАС !!! ПРУСИ , ЛУЖИЧКИЕ СЕРБИ, БОЛГАРИ , ПОЛЬАКИ, УКРАИНЦИ ЧЕХИ ИТД....
      ЧТО САМОЕ ВАЖНО СКАЗАТ ИМ ПРЯМО В ЛИЦО ЧТО БОЛЬШЕ ЭТА ОБМАНА НЕ ПИЕТ ВОДУ ,ЧТО УНИЧТОЖЕНИЕ НАЧНЕТ ОД ВАТИКАНА , АНГЛОСАКСОВ , ФРАНКОВ , И ИТАЛИАНЦЕВ А ПОТОМ БУДЕМ ЗАНИМАТСЯ СОБАКАМИ ПО СЛАВЯНСКИМ ГОСУДАРСТВАМ !!!
      ЗНАЧИТ ВРЕМЯ ОБМАН И ПОДСТАВОК УШЛО НАЧНЕМ ОД ВАС !!! 
  24. Георгий Коваль
    Георгий Коваль Вчера, 16:47
    +3
    Удивляет тупость и глупость чехов!
    1. xorek
      xorek Вчера, 18:15
      +3
      Цитата: Георгий Коваль
      Удивляет тупость и глупость чехов!

      Они себе не хозяева ..увы hi
  25. Alexey RA
    Alexey RA Вчера, 16:52
    +1
    Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём.

    Ну что ж, у анператоров всероссийских появились достойные последователи.
  26. Ryusey
    Ryusey Вчера, 16:55
    +2
    Кого волнуют эти не смешные клоуны в сенате?)
  27. Пленник
    Пленник Вчера, 16:56
    0
    Вы можете считать, что ослиная моча это пиво и хлебать её до изнеможения. Для иди-отов подобное норма. И что? Мы же так не считаем, мы люди нормальные.
  28. g_ae
    g_ae Вчера, 16:58
    +5
    Нашёл подходящую цитату.
    1. g_ae
      g_ae Вчера, 17:04
      +3
      Кстати, в Минске её тоже ждёт горячий приём. И, наверное, даже телевидение, как Протасевича.
  29. zenion
    zenion Вчера, 17:04
    +3
    Так и Хитлера чехи считали защитником Запада от азиатских орд. Но Хитлер сначала напал на Европу, а чехов просто проглотил, а косточки выплюнул. Чехов Хитлер не заметил, это была не страна а генерал-губернаторство, калоши для Германии ходить по грязи. Хитлер и остальные отдали Хитлеру страну, даже не спросив руководителей, кем они хотят быть галошами, или ботами.
  30. Комментарий был удален.
  31. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 17:19
    +4
    Как-то плоско и не масштабно, с одной то "несостоявшейся" особой. Поскребли бы по всему миру всяких бывших, сбежавших, проигравших, несостоявшихся и закатили бы на пару месяцев пир на весь мир.
  32. Александр Х
    Александр Х Вчера, 17:33
    +2
    Только одно можно сказать про этих чехов- прицитировать фразу С. Лаврова "...." (цензура сайта)
  33. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 17:33
    +1
    Чехам, похоже, есть куда падать.
    Фашисткую диктатуру они у себя не заметят.
  34. ВАМ
    ВАМ Вчера, 17:44
    0
    Предлагаю считать президентом США господина, ну например ""Пупкина". А президентом Чехии, ну например "Сидорова". Следовательно всем гражданам чехии с сего момента ходить задом на перед. Ослушавшихся в кутузку. fellow
  35. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 17:48
    +1
    они её и императрицей марса могут считать
  36. xorek
    xorek Вчера, 18:14
    +2
    Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём.

    Очередной плевок в Россию и братов Белоруссов..Как вам такое мужики ?
    Они не просто это заявление сделали ..Они знают ,что власть имущие у них свою недвижимомсть держат и деток своих там деньгами снабжают ..Это называется вмешательство во внутрение дела и давление на Россию ,в предверии встречи Байдена и Путина ..Вот падлы !!!!
    Чую еще похлеще провокации будут ,типо "применение хим .оружия в Сирии.." Или отравят Родченко с Абрамовичем (Шутка )))) bully
    Мы готовы ко всему ,даже если "Путина геем ,объявят на западе .." wassat
    Живем ,хлеб жуем и на ус наматываем .. hi
  37. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 19:43
    +1
    В этой связи возникает вопрос, как бы повели себя чешские сенаторы, если бы, например, в Минске приняли проигравшего выборы чешского политика, назвав его главой чешского государства...

    Вы не понимаете! Это - другое!
  38. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 20:12
    +1
    Носятся с этой Тихоновской , как с надувной куклой для справления своих если не сексуальных , то политических утех .
    А по факту президент Белоруссии Лукашенко , управляяет страной , решает всё , все силовики в его подчинении .
    А что в Белоруси может решить Тихоновская ? Только по приёмам в Польше , Прибалтике и Чехии таскаете её по званным приёмам .
  39. viktor_47
    viktor_47 Вчера, 20:37
    +1
    "Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём".
    Чешская чесотка до добра не доведёт. Е...нулись окончательно...
  40. fif21
    fif21 Вчера, 20:47
    0
    А если эта женьщина с низкой социальной ответственностью окажется в КГБ Беларусии? Как она будет каяться? wassat