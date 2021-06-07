Чешский Сенат: Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём

Мы считаем Светлану Тихановскую президентом Беларуси и устраиваем для неё соответствующий приём.

Поверьте, 10 минут вашего личного времени сделают день белорусского политического заключённого лучше. Я также призвала чешские СМИ писать о Беларуси как можно больше. Нам нужна ваша поддержка.

Чешские власти вновь отличились… Стало известно о том, что верхняя палата (Сенат) устроила государственный приём Светлане Тихановской – экс-кандидату в президенты Белоруссии. Проиграв выборы, Тихановская бежала из Беларуси в Литву, где назвала себя «национальным белорусским лидером».Чешские сенаторы пригласили Светлану Тихановскую в Прагу, где приняли её в качестве главы Республики Беларусь. Соответствующее заявление сделано председателем Сената Чешской Республики Милошем Выстрчилом.Выстрчил заявил, что Чехия не считает выборы 2020 года в Белоруссии свободными и справедливыми. Представитель верхней палаты чешского парламента добавил, что итогов белорусских выборов в РБ официальная Прага не признаёт.Спикер чешского Сената:При этом никакой белорусской символики в ходе встречи не было, если, конечно, не считать таковой букет в цветах "БЧБ", который вручили беглому белорусскому экс-кандидату.Светлана Тихановская поблагодарила власти Чехии за «оказанное доверие и прилагаемые попытки восстановить справедливость». По словам Тихановской, она призвала «всех чехов направить письма белорусским политзаключённым».Тихановская:В ходе встречи с чешскими парламентариями Тихановская пыталась заручиться поддержкой от Праги в отношении белорусской оппозиции «для ведения политической борьбы».Фактически имеют место откровенные призывы к зарубежной стране вмешаться во внутренние дела Беларуси, которую сама Тихановская постоянно называет суверенной.Представители Сената Чехии добавили, что их волнует «белорусская проблематика с начала 2000 годов» и что они намерены помогать белорусской оппозиции отстаивать демократические ценности.В этой связи возникает вопрос, как бы повели себя чешские сенаторы, если бы, например, в Минске приняли проигравшего выборы чешского политика, назвав его главой чешского государства...