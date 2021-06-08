Замена для «Тучи». ЦНИИ Точмаш разработал новый защитный боеприпас

Пусковая установка для нового боеприпаса
Разработана и проходит испытания перспективная система постановки помех, предназначенная для монтажа на боевые бронированные машины. По своему составу и принципу действия она похожа на широко распространенную систему 902 «Туча», однако в ней используются новый защитный боеприпас с более широкими возможностями.
Система нового поколения
О разработке нового средства защиты бронетехники 4 июня сообщили госкорпорация «Ростех» и входящий в ее состав ЦНИИ Точмаш, создавший этот проект. Раскрыты основные сведения о перспективном изделии, некоторые его характеристики и информация о текущих работах. Кроме того, опубликованы фото и видео с полигонных испытаний. При этом название образца пока не раскрывается.
В официальных сообщениях упоминается, что новый боеприпас создан для защиты бронетехники от различного высокоточного оружия противника. При выявлении угрозы боевая машина должна отстреливать такое изделие в нужном направлении, после чего создается комбинированная аэрозольно-дипольная завеса.
Процесс отстрела гранат
Внешний вид боеприпаса не раскрыт. При этом указано, что он выполнен в калибре 76 мм и весит 2,8 кг. Изделие использует новый пиротехнический состав, за счет чего в полтора раза увеличена плотность создаваемой завесы. Боеприпас вместе с соответствующими пусковыми устройствами может использоваться на любых образцах бронетехники, обеспечивая рост ее живучести и устойчивости.
К настоящему времени новая система защиты успела выйти на полигонные испытания. Более того, стрельбу опытными боеприпасами уже посчитали возможным показать публике. До конца года ЦНИИ Точмаш и «Ростех» планируют завершить государственные испытания, по результатам которых будет определена дальнейшая судьба новой разработки.
В августе новый боеприпас покажут военным на форуме «Армия-2021». Госкорпорация «Ростех» считает, что это изделие привлечет внимание потенциальных заказчиков. В частности, им могут заинтересоваться иностранные армии, планирующие развивать свои бронетанковые войска.
Технические особенности
«Ростех» и ЦНИИ Точмаш пока не показали сам защитный боеприпас и не раскрывают большую часть сведений о нем. При этом названы основные его особенности, показаны пусковая установка, процесс стрельбы и образования завесы и т.д. Все это уже позволяет составить достаточно подробную картину.
Образование завесы
Пусковая установка нового типа напоминает серийную «Тучу», но отличается внешне и по своей конструкции. Показанный образец построен на основе коробчатого корпуса, на котором снаружи закреплены стволы-мортирки калибра 76 мм. Интересной особенностью системы является малая длина ствола. Впрочем, мортирка может быть длиннее, и ее казенная часть размещается внутри корпуса. Стволы располагаются с некоторым углом возвышения и с разведением по горизонтали – для стрельбы в широкий сектор.
Показанная установка имеет четыре ствола, размещенные на одном уровне. Вероятно, возможны и другие конфигурации с иным количеством пусковых мортирок и с другими вариантами их расположения.
Защитный боеприпас неясного облика выполнен в калибре 76 мм и весит 2,8 кг. Из оглашенных данных следует, что это компактная, но достаточно тяжелая граната с комбинированным зарядом. Его основа – совершенно новый пиротехнический состав, образующий более плотную завесу для защиты в видимом и инфракрасном диапазонах. С учетом развития и распространения радиолокации в состав изделия внедрены миниатюрные дипольные отражатели.
Внешне работа новой системы защиты принципиально не отличается от применения изделия «902». Бронемашина-носитель отстреливает боеприпас, тот удаляется на некоторое расстояние, после чего подрывается. Пиротехнический заряд рассыпается на отдельные элементы, которые, опускаясь на землю, сгорают и образуют плотное облако дыма. На фоне белой завесы можно рассмотреть отдельные темные элементы. Вероятно, это и есть отражатели для противодействия радиоэлектронным системам.
Следует напомнить, что в недавнем прошлом ЦНИИ Точмаш сообщал о разработке перспективного комплекса защиты бронетехники от управляемых вооружений. В его состав планировалось включить средства обнаружения атаки и систему управления, а также защитные боеприпасы аэрозольного действия. Возможно, новая система, представленная на днях, имеет самое прямое отношение к этому проекту. Впрочем, тогда речь шла только об оптико-электронном противодействии, и помехи для радиолокаторов не упоминались.
Можно предположить, что испытания защитного боеприпаса проводились с применением перспективных систем управления и другой новой аппаратуры. В таком случае нельзя исключать, что на «Армии-2021» покажут не только огневые средства, но и весь комплекс защиты.
Прошлое поколение
На данный момент главным средством оптико-электронного противодействия на отечественной бронетехнике является система 902 «Туча» в разных модификациях. Она включает необходимые приборы управления и гладкоствольные мортирки калибром 81 мм. Количество и способ размещения пусковых устройств определяются в соответствии с особенностями носителя. Также применяются разные варианты датчиков обнаружения и предупреждения и средств управления отстрелом.
«Туча» применяет дымовые гранаты 3Д6(М) и 3Д17. Это изделия калибра 81 мм и длинной 220 мм массой от 2,2 до 2,34 кг. Граната выстреливается на дальность до 300 м, после чего подрывается и образует аэрозольную завесу. Размеры облака и время его образования зависят от типа выстрела. Изделия 3Д6 обеспечивают маскировку только в видимой части спектра; 3Д17 отличаются более широким диапазоном и блокируют также инфракрасное излучение.
Система «902» была принята на вооружение в 1980 г. и с тех пор занимает место основного средства своего класса в наших вооруженных силах и в ряде зарубежных армий. «Туча» давно зарекомендовала себя с лучшей стороны, однако ее возможности уже не в полной мере соответствуют нынешним требованиям.
Мортирки системы "Туча" на башне танка Т-90А
Главным ее недостатком можно считать возможность защиты только от оптических средств наблюдения. В то же время, конструкция имеет высокий модернизационный потенциал, и ее характеристики можно повышать исключительно за счет создания новых выстрелов.
Комплексный подход
Впрочем, новый проект ЦНИИ Точмаш не предусматривает обновление имещегося образца. Была создана собственная пусковая установка под новый боеприпас и возможна разработка других агрегатов. Подобный комплексный подход имеет свои преимущества. В первую очередь, была успешно решена задача создания нового защитного боеприпаса с повышенными характеристиками, причем значительный вклад в такой результат обеспечен за счет изменения калибра и форм-фактора изделия. За этим последовала разработка других компонентов.
Перспективы новой системы защиты, по понятным причинам, еще не определены. Однако можно предполагать, что армия проявит интерес к таким изделиям. При всех своих преимуществах, старая «Туча» уже не соответствует характерным угрозам современного поля боя и нуждается в глубокой модернизации или в замене. Новый проект от «Ростеха» и ЦНИИ Точмаш предлагает эффективное и современное решение для такой проблемы.
По результатам государственных испытаний, которые планируется завершить до конца года, новый защитный боеприпас и сопутствующее оборудование могут получить рекомендацию к принятию на вооружение. Результатом будущей «Армии-2021» могут стать заказы от третьих стран. Таким образом, новую российскую разработку может ждать большое будущее. Однако не следует надеяться, что она сможет в кратчайшие сроки заменить существующие аналоги. Еще долго армии придется использовать систему «Туча» – не самую совершенную, но массовую и хорошо освоенную.