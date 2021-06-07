Даже природа против них: все рушится, все до конца не доделывают.

Государство Украина трещит по швам, как и дамба Северо-Крымского канала. Ее возвели, чтобы днепровская вода не поступала в Крым, но, похоже, сооружение не справляется со своей задачей. Впрочем, как и вся украинская инфраструктура, особенно созданная после госпереворота в 2014 году.Такие мысли высказал информационному агентству РИА Новости первый замглавы крымского парламента Ефим Фикс.- заявляет он.С мнением Ефима Фикса солидарны также многие депутаты от Крыма в местном Госсовете и Государственной Думе РФ. В частности, депутат Госдумы Андрей Козенко, баллотировавшийся от Республики Крым, считает, что сейчас на полуостров не следует поставлять воду из Украины, так как сегодня невозможно поручиться за ее чистоту и безвредность.Изначально, чтобы перекрыть поступление воды в Крым, дамбу в Херсонской области соорудили в 2014 году из мешков, наполненных песком, и металлоконструкций. Она должна была продержаться некоторое время, пока не построят капитальное сооружение. Но начатое в 2015 году строительство так и не закончилось. А кустарная плотина уже начала протекать, из-за чего часть воды все же попадает на полуостров.