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Депутаты Крыма: Украина трещит по швам, и дамба Северо-Крымского канала тоже

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Государство Украина трещит по швам, как и дамба Северо-Крымского канала. Ее возвели, чтобы днепровская вода не поступала в Крым, но, похоже, сооружение не справляется со своей задачей. Впрочем, как и вся украинская инфраструктура, особенно созданная после госпереворота в 2014 году.


Такие мысли высказал информационному агентству РИА Новости первый замглавы крымского парламента Ефим Фикс.

Даже природа против них: все рушится, все до конца не доделывают.

- заявляет он.

С мнением Ефима Фикса солидарны также многие депутаты от Крыма в местном Госсовете и Государственной Думе РФ. В частности, депутат Госдумы Андрей Козенко, баллотировавшийся от Республики Крым, считает, что сейчас на полуостров не следует поставлять воду из Украины, так как сегодня невозможно поручиться за ее чистоту и безвредность.

Изначально, чтобы перекрыть поступление воды в Крым, дамбу в Херсонской области соорудили в 2014 году из мешков, наполненных песком, и металлоконструкций. Она должна была продержаться некоторое время, пока не построят капитальное сооружение. Но начатое в 2015 году строительство так и не закончилось. А кустарная плотина уже начала протекать, из-за чего часть воды все же попадает на полуостров.
Использованы фотографии:
https://evp.rk.gov.ru/
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36 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:46
    +5
    "Критические дни" у дамбы, при критинической власти вна ук-роине fool negative Скорее бы эта нестрана вообще разрушилась на фрагменты, чтобы мы своё вернули себе, окончательно!
    1. частное лицо
      частное лицо Вчера, 16:50
      +10
      Скорее бы эта не страна вообще разрушилась на фрагменты, чтобы мы своё вернули себе, окончательно!

      А оно нам надо? Возвращать чтоб строить заново? Нет уж умерла так умерла.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Вчера, 17:30
        +1
        Так то да, но тут как с мёртвым мужем-слоном. Закапать такое большое сокровище - та ещё проблема.
      2. isv000
        isv000 Вчера, 17:32
        +5
        Свои малые города в разрухе стоят, а тут эти... Наскакались с кастрюлями...
    2. NF68
      NF68 Вчера, 16:52
      +2
      Цитата: Бережливый
      "Критические дни" у дамбы, при критинической власти вна ук-роине fool negative Скорее бы эта нестрана вообще разрушилась на фрагменты, чтобы мы своё вернули себе, окончательно!


      С больными на голову скакунами в этом случае придется основательно помучиться. Это сколько же их придется лечить. На всех психушек не хватит.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 17:49
        0
        Цитата: NF68
        Это сколько же их придется лечить. На всех психушек не хватит.

        Это опять огромные затраты.
        1. NF68
          NF68 Вчера, 17:52
          +1
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: NF68
          Это сколько же их придется лечить. На всех психушек не хватит.

          Это опять огромные затраты.


          И заграница им не поможет.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 17:59
            0
            Цитата: NF68
            И заграница им не поможет.

            У них у своих душевнобольных некуда девать, а тут ещё и "приблуды".
            1. NF68
              NF68 Вчера, 18:10
              0
              Цитата: tihonmarine
              Цитата: NF68
              И заграница им не поможет.

              У них у своих душевнобольных некуда девать, а тут ещё и "приблуды".


              У Запада свои больные на голову все же на на столько безнадежно больны. И с ними уже кое как научились справляться или бросать им кости для успопоения больных.
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Вчера, 17:00
      +4
      Цитата: Бережливый
      чтобы мы своё вернули себе, окончательно!

      Так они похоже этого и добиваются- опять нам на шею сесть. Неее, нам такого не надо, пусть у себя скачут. yes "Нам вашу Ульянку и даром не нать и с деньгами не нать!" (с)
    4. isv000
      isv000 Вчера, 17:30
      +1
      Что то мне подсказывает что мы застанем это событие а, что касается возврата, так это только добровольно и при условии полной зачистки территорий от фашистов и прочих свидомых. negative
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 17:49
        +2
        "крымнаш" в чисто геополитическом и военном плане. где "сбер", где другие банки ? из связи- мало-мало МТС,на других операторах,цены заграничные ! Крым нужен,да,чтоб не американцы там хозяйничали, у нас под боком,но ,пока на этом -всё.
    5. Анахорет
      Анахорет Вчера, 17:42
      -1
      да уж да уж)
      народу собралось целое море, как говорится, покойника посмотреть, себя показать))
    6. xorek
      xorek Вчера, 17:50
      +2
      Даже природа против них: все рушится, все до конца не доделывают.

      Да ВСЕ против этих бесов в Киеве засевших ..Главное поймать их ,когда разбегаться начнут и подрывать все за собой ..Вот ,главная задача hi
      Надеюсь наши ученики Судоплатова ,знают что делать и готовы на перехват soldier
  2. Дмитрий Спиряков
    Дмитрий Спиряков Вчера, 16:56
    +2
    Свою нормальную дамбу, нужно срочно построить. А потом после того, как противная сторона докажет соответствие воды САНПиН, потихоньку пропускать, а нет и не надо, вместо степи шикарные болота получаться, а уж охота там, шикарная будет на утку
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 17:31
      0
      Заповедник, опять же можно спроворить.
  3. Xlor
    Xlor Вчера, 16:58
    0
    Цитата: частное лицо
    А оно нам надо? Возвращать чтоб строить заново? Нет уж умерла так умерла.

    Там проживает много народу хорошей и годной крови, которых надо возвратить!
    А вся Галиция и Центральная Украина - фтопку...
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Вчера, 17:33
      +2
      Понимаю, что "фтопку" - это фигура речи, но в данном контексте звучит крайне неоднозначно. У нас тут не украинский цензор и мы не профашисткие отродья.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 17:53
        0
        Цитата: Эль Чувачино
        У нас тут не украинский цензор и мы

        Но и здесь за такое делают предупреждение.
        1. Басарев
          Басарев Вчера, 18:14
          0
          А вся Галиция и Центральная Украина - фтопку...

          Как, разбрасываться кусками Руси? Ну уж нет, пока последний не вернётся в состав, великая задача не будет выполнена. Помнится, во время Первой Мировой царская армия недолго контролировала тот последний кусочек - у австрияков оттяпала. Он должен быть возвращён. А с мерзким отребьем, бросающим тень на живущих там порядочных людей, придётся разбираться отдельно.
  4. cniza
    cniza Вчера, 17:13
    +1
    считает, что сейчас на полуостров не следует поставлять воду из Украины, так как сегодня невозможно поручиться за ее чистоту и безвредность.


    Эти могут отравить легко , с них станется...
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 17:33
      +1
      "Эти могут отравить". Уточните, чем именно? lol
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Вчера, 17:45
        0
        "Новичком" не? Или воду нельзя отравить? Даже в таком количестве? Неужели?
    2. xorek
      xorek Вчера, 17:54
      -2
      Цитата: cniza
      считает, что сейчас на полуостров не следует поставлять воду из Украины, так как сегодня невозможно поручиться за ее чистоту и безвредность.


      Эти могут отравить легко , с них станется...

      Я даже уверен Виктор ,что пока они гадят туда )))..А потом могут и что то по серьезней слить и сбежать
      Вот АЭС их ,самое страшное ,как могут нагадить сбегая эти падлы ...Типо "не доставайся ты никому ..." negative
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 18:02
        0
        Цитата: xorek
        Вот АЭС их ,самое страшное ,как могут нагадить сбегая эти падлы ...Типо "не доставайся ты никому ..."

        Вот тогда уж их никуда не пустят, не только в Европу, но и в Монголию.
        1. cniza
          cniza Вчера, 18:26
          +2
          А их все равно не пустят , их задача гадить нам , а потом сольют...
          1. xorek
            xorek Вчера, 18:49
            0
            Цитата: cniza
            А их все равно не пустят , их задача гадить нам , а потом сольют...

            А потом с мешками разбегуться Виктор и лови их потом .. angry

            Это первые и самые богатые ..Остальные уже что осталось ,растащат
            Другие ,темна украинская ночь ,но сало лучше перепрятать ..
      2. cniza
        cniza Вчера, 18:25
        0
        Эти могут придумать пакостей и сделать гадостей все что угодно...
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 17:17
    -3
    Депутаты Крыма, своими выкриками, уже достигли уровня депутатов ВР Украины. Сидеть бы им да помалкивать, пока деньги из федбюджета идут.
  6. isv000
    isv000 Вчера, 17:24
    +2
    Но начатое в 2015 году строительство так и не закончилось.

    Главное - бабки прошли... wassat
  7. markant1970
    markant1970 Вчера, 17:35
    -1
    Сами себе противоречат.То воды не хотят,то в ЕСПЧ собираются обращаться" за организацию энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад полуострова".
  8. Alex Nevs
    Alex Nevs Вчера, 17:43
    0
    Крымчанам не советовал бы уж слишком радоваться- Ислямов (и т.п. существа) приедет и отравит воду на тихаря. Эти Точно отравят.
    1. xorek
      xorek Вчера, 18:55
      +1
      Цитата: Alex Nevs
      Крымчанам не советовал бы уж слишком радоваться- Ислямов (и т.п. существа) приедет и отравит воду на тихаря. Эти Точно отравят.

      Они это воду не будут задействовать .СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ,какой нибудь фигней ..
      Воду в Крым тянут ,потихому и исследования идут на территории ..Все будет хорошо ,если уж Керчинский мост ,такой отгрохали ,то уж вода проблем не будет в ближайшем будущем .
      Пусть жабы квакают ,а чистая вода в Крыму БУДЕТ !!!!
  9. Black Lotos
    Black Lotos Вчера, 22:30
    +1
    забавно.Крымские деятели прочитали американскую сосцсеть фейсбук. От иностранного агента(ну вот так ибо Радио Свобода) и решили проявить свое красноречие.
    Фотографии опубликовал журналист "Радио Свобода" Левко Стек на своей странице в Facebook
    одна из них. Автор счел что 35 млн грн и мешки не самая лучшая мера и следует получше строить. И о чудо--крымские депутаты присвоили это мнение(заметьте мнение журналиста, не строителей) себе!. И давай строчить на весь Рунет свои перлы.
    одно из фото автора(Левко)


    учитывая дождливый апрель(а тут еще и июнь) то "протекание" неизбежно.
    И конечно что же Украине кирдык...как Америке..только нужно подождать...и никто не знает сколько поколений. wassat
    депутатам столько платят. Но они все равно несут всякую чушь...за деньги налогоплательщиков.
    1. Avior
      Avior Вчера, 23:37
      0
      Если это реальные фото, то по ним видно, что никакого протекания воды через дамбу нет и в помине
      Вода на дне- это вода, скопившаяся от дождей
      На фото четко видно, что из под створа дамбы ничего не протекает, как и в других местах дамбы- она в идеальном порядке. Все это похоже на журналистскую утку
  10. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 04:41
    0
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    Днепр в "Миротворец" внесут за незаконное пересечение...
    ***