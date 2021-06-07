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«Общие казармы сближают мужчин и женщин»: итоги эксперимента в норвежской армии

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«Общие казармы сближают мужчин и женщин»: итоги эксперимента в норвежской армии

В Европе продолжаются эксперименты в гендерной сфере. На этот раз инициативу проявили норвежские военные, поселившие в одних комнатах армейской казармы мужчин и женщин. Слабый пол стал с 2015 года призываться на службу аналогично практике, принятой в Израиле, КНДР и Малайзии.


Согласно выводам исследования, мужчины в норвежских вооруженных силах, которые живут и работают вместе с женщинами, становятся более позитивно настроенными к равенству и имеют лучшее отношение к противоположному полу, что в итоге сближает военнослужащих.

Как сообщает норвежское издание NRK, в научном опыте участвовало 500 новобранцев из бригады «Норд», единственного крупного боевого формирования норвежской армии. Как заявлено, при эксперименте с общими казармами мужчины «подвергались влиянию» женщин, разделяя с ними одну комнату в течение восьми недель и тесно работая вместе. Произошло сближение, «не нарушающее норм быта военнослужащих мужчин и женщин».

Результат показал заметную разницу между теми, кто проживал с женщинами, и теми, кто нёс службу в группах из одних мужчин: первые в целом лучше относились к гендерному равенству и стали более позитивно воспринимать смешанные по половому признаку армейские группы, не снижая боевой эффективности. Тем самым, как полагают исследователи, опровергнут миф о тлетворном влиянии женского пола на боевой дух солдат.

Однако организаторы эксперимента озабочены тем, что положительный эффект оказался временным. Через полгода выяснилось, что солдаты-мужчины, которые изменили своё отношение к женщинам, вернулись к прежним образцам мышления. В поисках ответа предлагается продолжить исследовательскую работу.

Ранее аналогичный эксперимент проводился в ряде стран, включая Финляндию.
Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Норвегии
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105 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Cowbra
    Cowbra Вчера, 19:12
    +64
    Эт точно laughing Но одна койка - еще лучше сближает!
    1. nnm
      nnm Вчера, 19:15
      +36
      Через 9 месяцев у них ещё одни результаты эксперимента проявятся....
      Будут новых участниц эксперимента набирать. А прошлым выплачивать не слабые такие пособия. И так до бесконечности.
      1. ccsr
        ccsr Вчера, 19:49
        +22
        Цитата: nnm
        Через 9 месяцев у них ещё одни результаты эксперимента проявятся....
        Будут новых участниц эксперимента набирать.

        Так они возможно специально таким способом рождаемость в стране повышают. Я бы тоже не отказался, если бы был помоложе, с норвежками в одной казарме пожить, ради эксперимента. Тем более что полевые выходы, да еще в леса и на природе, как раз способствуют установлению неформальных отношений с лицами противоположного пола. Жаль что такой малины в Советской Армии не было...
        1. НИКНН
          НИКНН Вчера, 20:47
          +3
          Цитата: ccsr
          Так они возможно специально таким способом рождаемость в стране повышают

          Вон оно как..., а я подумал было, что геев с лесбиянками подружить хотели... recourse winked
          1. Shurik70
            Shurik70 Вчера, 20:57
            +2
            Цитата: nnm
            Через 9 месяцев у них ещё одни результаты эксперимента проявятся.

            Так ведь уже сказано же:
            организаторы озабочены тем, что эффект оказался временным
            1. bk316
              bk316 Вчера, 21:45
              +6
              организаторы озабочены тем, что эффект оказался временным

              -Я беременна!
              -Это временно..... laughing
              1. Татьяна
                Татьяна Вчера, 22:02
                +1
                Цитата: Cowbra
                laughing Но одна койка - еще лучше сближает!

                laughing Представляю, что там ночью твориться и какой там греховный скрип кроватей в комнатах стоит! laughing
                И ведь наверняка кто-то из начальчтва за этм "реалити-шоу" наблюдает, смакует его, оценивает и кулуарно обсуждает.
        2. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 03:28
          0
          что в итоге сближает военнослужащих.
          Тот редчайший случай когда буржуазная пропаганда не соврала ни слова! laughing
    2. Torins
      Torins Вчера, 19:16
      +30
      Раньше хоть в казарме мужчина мог уединиться от женщин, а теперь все... Какюк... laughing
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Вчера, 19:18
        +20
        Интересно: а помывка в бане у них тоже общая? smile
        1. nnm
          nnm Вчера, 19:21
          +9
          Да там, наверное, в каждом кубрике душ свой. А вот на полевых, да, интересно как ...
          1. bk316
            bk316 Вчера, 21:47
            +1
            Да там, наверное, в каждом кубрике душ свой.

            А вот и нет. Вы наверное давно в просвещенной гейропке не были, там уже и туалеты общие появились и не в армии. А бани там много много лет общие. Я помню шок от первой поездки в Австрию....
            Меня выгнали из мужской парилки в общую. Оказалось что мужская парилка кашерная, необрезанным нельзя зато в общей немки так поддавали что сам выскочил laughing
        2. Torins
          Torins Вчера, 19:21
          +3
          А как же, равенство так равенство!))
        3. demo
          demo Вчера, 19:49
          +12
          Даже ежедневное осуществление обычных процедур - обмывание по-пояс, совместно у мужчин и женщин - это внесет в быт солдата столько позитива!
          Даже нахождение в одной туалетной комнате двух противоположного пола людей, вносит определенный дисбаланс.
          В дальнем прицеле такая практика нацелена на иное - полная толерантность. А далее можно вносить самые абсурдные предложения и решения. Главное сделать людей невосприимчивыми к идиотским приказам.
          1. aleks neym_2
            aleks neym_2 Вчера, 20:25
            +2
            [quote][/quote] Как там у Высоцкого: на Тау-Ките..."и будем теперь почковаться..." слава богу - не доживу...
        4. Бережливый
          Бережливый Вчера, 19:49
          +1
          Набирали хоть симпотичных дам, и "всемдам" lol , или "плоскодонных динозавриц "?? lol
        5. котик-русич
          котик-русич Вчера, 20:01
          +4
          Цитата: СРЦ П-15
          Интересно: а помывка в бане у них тоже общая? smile

          В Германии и Австрии - общие бани, для мужчин и женщин.
          Такое положение дел для них норма повседневной жизни.
          hi
          немецкая баня
          Надеюсь фото "цензурное"...
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Вчера, 20:42
            +14
            Цитата: котик-русич
            Надеюсь фото "цензурное"

            А я в Финляндии попал в сауну - девочки и простынок не шибко употребляли... Тяжкое испытание, знаете ли... good
      2. Бородач
        Бородач Вчера, 19:36
        +22
        - Русские учёные провели научный эксперимент по скрещиванию бурого и белого медведей.
        - Ну и как?
        - Зверушкам понравилось. laughing lol good
    3. Анахорет
      Анахорет Вчера, 19:20
      +5
      думаю, и менструальный цикл норвежских солдатов синхронизировался с соседками по комнате)
      даже обувь по очереди носили))

      1. nnm
        nnm Вчера, 19:22
        +3
        Интересно, а это даёт основание от караула или наряда откосить ?
        1. Анахорет
          Анахорет Вчера, 19:25
          +7
          в такой армии "караул" даже по поводу сломанного ногтя))
          ну а шопинг за новыми нарядами там тоже никто не пропустит)))
          1. nnm
            nnm Вчера, 19:27
            +6
            Представляю их армию (за исключением частей ССО) в нашей осенней грязище или зимой на севере )))
            Где в ближайшем сельском "бутике" первый же мужик их оглоблей "поприветствует".
            1. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 19:34
              +6
              Цитата: nnm
              Представляю их армию

              Да какая там армия, всего то "...бригады «Норд», единственного крупного боевого формирования норвежской армии".
              1. nnm
                nnm Вчера, 19:42
                +4
                Ну да...там общий состав порядка 17 тыс. Ну что можно сказать - молодцы. Прекрасно знают, что никто на них нападать не собирается, пока они газ поставляют "как и кому надо", а то USMC быстро их уму-разуму научит, вот и держат больше для внешнего пользователя свои вооруженные силы - типа, "пусть будет".
    4. URAL72
      URAL72 Вчера, 19:33
      +5
      Это да! Но норвежки красотой не блещут. А эксперимент провалился закономерно,- конкуренция! Там ведь и голубцы служат. Мне больше темпераментные испанки нравятся. Испания такой эксперимент не планирует? Я бы поучаствовал.
      1. 5.56х45 NATO
        5.56х45 NATO Вчера, 19:39
        -6
        Дааааа. Не то что наши наташки...
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 20:11
        +7
        Испанки в массе тоже не особо красивые.
    5. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 19:44
      +10
      Мужики!!! Обьясниете мне, пожалуйста-в Европе все до...неумные люди поголовно??? Вот тут один под итальянца, болгара, американца, богоизбранные ребята(это святое) присутсвуют-Вы, ответе мне, русскому мужику, Вы деб.. илы???
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт Вчера, 20:25
        +2
        Цитата: Зяблицев
        Вы деб.. илы???

        Злой Вы. Если баба любит бегать с "телом" от АГС-17, пусть бегает,....
    6. zenion
      zenion Вчера, 19:54
      +6
      Без рубашки ближе к телу.
    7. xorek
      xorek Вчера, 20:09
      +2
      «Общие казармы сближают мужчин и женщин»: итоги эксперимента в норвежской армии

      Ну да опять в шахтах надеются выседеть ? Норги ,те еще скряги .. negative
      P.S. Почитайте мужики ,мемуары тех ,кто освобождал Норвегию ..Там такие падлы были по отоношению к нашим Советским войскам .. angry
      Гниды те еше .. soldier
    8. paul3390
      paul3390 Вчера, 20:15
      +3
      Поручик, как вы умудряетесь так лихо сближаться с женщинами? Знаете господа - я их ......, а это - сближает.. wink
    9. Умник
      Умник Вчера, 20:22
      +4
      Хорошая групповушка в казарме скрасит досуг солдата. Ну и рост рождаемости тоже плюс
    10. Наган
      Наган Вчера, 21:30
      +2
      Из серии про поручика Ржевского.
      - Поручик, прошу Вас, поделитесь секретом как Вы так ловко сближаетесь с дамами.
      - Я их [употребляю интимно]. Это, знаете ли, сближает.
    11. Azis
      Azis Вчера, 21:32
      +2
      Даже в Советской Армии, в казармах зачастую были двухспальные кровати.
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:12
    +3
    «Общие казармы сближают мужчин и женщин»: итоги эксперимента в норвежской армии
    Вопрос, а ЗАЧЕМ???
    Когда с кем то в казарме поживаешь, редко начинаешь испытывать нежные чувства к ... да ко всем, кто там был.
    1. cniza
      cniza Вчера, 19:17
      +3
      Много есть к ним вопросов , но они их не поймут , они уже настолько заигрались , что скоро доиграются...
    2. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 19:38
      +2
      Ну да ,а в тумбочке будет специальное место для прозервативов.
    3. 30 вис
      30 вис Вчера, 20:01
      +10
      Цитата: rocket757
      редко начинаешь испытывать нежные чувства к ... да ко всем, кто там был.

      Нежных конечно нет . А дружба бывает сильна . Это я не о женском поле в армии . А женщина в армии в полевых условиях это садизм . Три дня в окопе и просто напросто заболеет . Женщин беречь нужно , защищать . А не по грязюке бегать с тяжестями за спиной ...
  3. Комментарий был удален.
  4. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Вчера, 19:14
    +3
    Конечно, "Изменили отношение к женщинам" - потому что есть потребность в замене женщин дислоцированных ранее, каждый пол года ротация.....и тогда настроение у мужчин будет на необходимом высоком
  5. cniza
    cniza Вчера, 19:15
    +3
    Ранее аналогичный эксперимент проводился в ряде стран, включая Финляндию.


    Это они так рождаемость хотят повысить...
  6. Михаил м
    Михаил м Вчера, 19:16
    +16
    Какая женщина ни будь, а всё равно её *
    Нет и не будет в природе гендерного равноправия. И природа берёт своё даже в толерастной норвежской армии.
    Жаль, что у нас идут по тому же пути. Картинка: женщина офицер рожает 3 детей с интервалом 3 года. Всё это время, не появляясь на службе, получает денежное довольствие и растёт в звании, занимая должность. И кто-то исполняет её обязанности. Ну бред же бредовый!
    1. Комментарий был удален.
  7. Басарев
    Басарев Вчера, 19:17
    +4
    В армии не место девушкам. Если им так уж хочется служить - я бы назначил им демографическую повинность. Пусть рожают пачками, причём в приоритете девочки, для дальнейшего разгона рождаемости через увеличение количества женщин. А мужчины должны воевать, взрываться в стан врага и рубить направо и налево своим мечом.
    1. Альф
      Альф Вчера, 19:21
      +9
      Цитата: Басарев
      взрываться

      Не надо "взрываться", достаточно просто "врываться". laughing
    2. Альф
      Альф Вчера, 19:22
      +3
      Цитата: Басарев
      Если им так уж хочется служить - я бы назначил им демографическую повинность.

      В вермахте эту повинность уже отбывали, в походных борделях.
      Как говорится-все новое-хорошо забытое старое.
      1. nnm
        nnm Вчера, 19:30
        +3
        Ну да. Там же и отдельная программа по евгенике арийской расы была. Лучших из лучших пытались, в первую очередь, с представителями Вермахта спаривать.
        Причем, это даже не бордели были, а именно браки.
        1. Альф
          Альф Вчера, 19:32
          0
          Цитата: nnm
          Лучших из лучших пытались, в первую очередь, с представителями Вермахта спаривать.

          Причем в вермахте степень арийности сильно колебалась. Не зря же геринг заявил-Я сам решаю, кто здесь еврей. Знать хреновато было в дойче армее с чистокровными арийцами.
          1. nnm
            nnm Вчера, 19:34
            +4
            Не то слово. Зато эти просвещенные европейцы точно знали, что могут решать, кто не дотягивает до их критериев и возомнили себя вершителями чужих судеб.
            Высшая ж раса, млин. Осень сильно напоминает сегодняшнюю ситуацию - решают за других как правильно жить, как не правильно, с кем спать нужно, как детей воспитывать и снова считают, что только их мнение единственно правильное.
            Всю свою историю старая Европа мнит себя вершителем судеб - то крестовые походы, то колонизация, то нацизм...
          2. Герман 4223
            Герман 4223 Вчера, 20:02
            0
            Зам Геринга был мишленге (не чистокровный немец). Частично еврей.
            Не помню фамилию,но он говорил про него.
            1. Альф
              Альф Вчера, 20:04
              +2
              Цитата: Герман 4223
              Зам Геринга был мишленге (не чистокровный немец). Частично еврей.

              Да и сам алоизыч голубизной крови не блистал...
              1. Герман 4223
                Герман 4223 Вчера, 20:09
                0
                Не знаю его родословной. Всякое может быть. Но его биографию по идее в нацисткой партии должны были изучить. Могли и более чистокровного на его место посадить, особенно когда стало ясно что пахнет жаренным . Это же такой компромат.
                1. Альф
                  Альф Вчера, 20:10
                  +1
                  Цитата: Герман 4223
                  Могли и более чистокровного на его место посадить,

                  Видно "более" не нашлось, а "менее" оказались умнее и вовремя свалили из рейха.
                  1. Герман 4223
                    Герман 4223 Вчера, 20:18
                    +1
                    А более разве надо? Вытаскивается компромат, Гитлер под давлением уходит в отставку ,на его место ставят нужного человека и на этом всё. Бомбу под его стол в 1944г.,закладывать не пришлось бы.
                    Я знаю про Манштейна что его родная фамилия ливински. Он наполовину еврей.
                2. Альф
                  Альф Вчера, 20:18
                  +2
                  Цитата: Герман 4223
                  Но его биографию по идее в нацисткой партии должны были изучить.

                  Слышал такую инфу, что основой знаменитого лица истинного арийца послужил Вернер ГОЛЬДБЕРГ.
                  1. Герман 4223
                    Герман 4223 Вчера, 20:21
                    0
                    Да, это известная история.
            2. Avior
              Avior Вчера, 21:21
              0
              Эрхард Мильх.
              Отец еврей.
              Особый человек был, бывший руководитель Люфтганзы.
              но в 1944 и его отправили в отставку.
            3. Наган
              Наган Вчера, 21:39
              +1
              Цитата: Альф
              Не зря же геринг заявил-Я сам решаю, кто здесь еврей.

              Цитата: Герман 4223
              Зам Геринга был мишленге (не чистокровный немец). Частично еврей.
              Не помню фамилию,но он говорил про него.

              Фельдмаршал Эрих Мильх. И еще куча инженеров и техников, которые благодаря тому высказыванию Геринга не отправились в газовую камеру, а продолжали работать в авиапроме. Это не совпадение что Германия уступила господство в воздухе только к концу войны, и то только по количеству, а качество было на уровне до конца. И были "на выходе" новые модели, которые задержало только общее плачевное состояние германской промышленности из-за бомбежек.
            4. Nikolaevich I
              Nikolaevich I Вчера, 23:38
              0
              Цитата: Герман 4223
              Частично еврей.

              В нацистском аппарате служили и "чистокровные" евреи...причём на весьма "приличных" должностях ! (может ,как раз и "служили", а не "сидели",что должности "приличные" !? what )
      2. Басарев
        Басарев Вчера, 19:41
        +3
        Я против походных борделей, они разлагают дисциплину. Ну а евгеника... Если отбросить идеологическую и карательную, то есть несвойственные функции, занесённые извне - то есть оставить сугубо медицинское значение - то евгеника это не такая уж и плохая идея. Занятный факт: когда евгеническая программа рейха была запрещена, произошёл закономерный скачок наследственных заболеваний, до тех времён сдерживаемый евгеникой.
        1. Альф
          Альф Вчера, 19:43
          +1
          Цитата: Басарев
          то есть оставить сугубо медицинское значение - то евгеника это не такая уж и плохая идея.

          Да, идея отличная. Вот только чтобы результаты были те, что надо, а не что получилось, этой наукой нужно заниматься спокойно и методично, а не "пятилетку в три дня".
        2. nnm
          nnm Вчера, 19:47
          +2
          Цитата: Басарев
          то евгеника это не такая уж и плохая идея.

          Коллега, не вдаваясь в этический аспект отвечу, что любая евгеника, как минимум, сводится в итоге к инбридингу, что прекрасно показала любовь европейской аристократии к евгенике в собственном социуме.
          А про "занятный факт" могу попросить ссылку на авторитетный первоисточник? Не сарказм, действительно интересно.
          Если говорить уже о современности, то появляется генная инженерия, но это уже совсем другая история
    3. Егоза
      Егоза Вчера, 20:20
      +4
      Цитата: Басарев
      причём в приоритете девочки, для дальнейшего разгона рождаемости через увеличение количества женщин. А мужчины должны воевать, взрываться в стан врага и рубить направо и налево своим мечом.

      Разогнался! У нас и так мужиков не хватает!
    4. по привычке
      по привычке Вчера, 20:33
      +3
      А мне вспомнился "Четвёртый позвонок". ...не понимаю, каким образом кинозвезды могут помочь солдатам на передовой, наоборот, им тогда двойная погибель.
  8. Альф
    Альф Вчера, 19:20
    +6
    Однако организаторы эксперимента озабочены тем, что положительный эффект оказался временным.

    Результаты эксперимента проявятся через 9 месяцев...
  9. bayard
    bayard Вчера, 19:20
    +5
    Парням так , знамо , веселее . wink
    1. nnm
      nnm Вчера, 19:31
      +5
      Опасно только это. Не успел ещё бриться начать, а уже все, женат и ребенок.
      1. bayard
        bayard Вчера, 19:45
        +5
        Да кто ж в казарме разберёт , кто отец то ?
        Но нет и худа без добра - появятся СЫНОВЬЯ ПОЛКА . А понятие "Крепкий армейский коллектив , как ОДНА СЕМЬЯ" - обретёт новый , более глубокий смысл . bully
        1. nnm
          nnm Вчера, 19:49
          +2
          Эх, почти что шведская )))
          1. bayard
            bayard Вчера, 19:53
            +2
            Так соседи ведь ...
            1. nnm
              nnm Вчера, 19:56
              +1
              Могут дружить "семьями"))
  10. seregin-s1
    seregin-s1 Вчера, 19:34
    +5
    Переспать, это да, но спать каждый день восемь недель?! Это ж где силы на службу взять?
  11. Нормаль ок
    Нормаль ок Вчера, 19:35
    +4
    Ух, в нашей бы казарме такой эксперимент провели, в советском ВАКУ feel Глядишь и самоходов бы не было.
    1. nnm
      nnm Вчера, 19:59
      +6
      Да у нас проводили. Не в одной, конечно, казарме, а отдельный корпус под женскую роту выделили. И чуть ли не колючей проволокой обнесли, и ротного, взводных предупредили, что сразу на север медведям хвосты крутить отправятся, если что....и пофиг, уже в первый год треть женской роты дружно отправилась в декрет.
  12. Альф
    Альф Вчера, 19:35
    +4
    Вот с этими "норвежками" будут селить ?

    Что-то совсем уж х..плоховато в европах с боевым духом.
    1. ccsr
      ccsr Вчера, 19:52
      +3
      Цитата: Альф
      Вот с этими "норвежками" будут селить ?

      Не привередничайте - кто служил в армии и жил в казармах, от такой экзотики только радость испытывать будут.
      1. Альф
        Альф Вчера, 19:57
        +4
        Цитата: ccsr
        Цитата: Альф
        Вот с этими "норвежками" будут селить ?

        Не привередничайте - кто служил в армии и жил в казармах, от такой экзотики только радость испытывать будут.

        И что на выходе получится-черноволосые норвежцы полутораметрового роста ? Да алоизыч, глядя на таких потомков викингов, в гробу три раза перевернулся бы.
  13. Gato
    Gato Вчера, 19:35
    +13
    Произошло сближение, «не нарушающее норм быта военнослужащих мужчин и женщин»

    Вот сразу хочется поверить! wassat
    А интересно, что думают на флоте по поводу таких экспериментов? Помнится, в советском ВМФ даже у стенки гражданских специалистов женскаго полу принимали на борт крайне неохотно, не говоря уже о походе. Хотя случаи были.
    Вспоминается байка:
    В кают-компании обедают офицеры и гражданские специалистки. НачПО корчит из себя такого джентльмена, стульчик пододвинул, компотика налил, полный куртуаз. В это время старпом на мостике начинает распекать матросика соответствующими военно-морскими терминами, не выключив общекорабельный матюгальник. Женщины сидят красные, уткнув носы в тарелки. Командир не выдерживает и посылает на мостик НачПО утихомирить воспитателя и выключить пимпу. Тот прибегает на мостик и сходу орет: "За... вы тут п....ть, эти ж б.. там сидят и все слышат!!!"
  14. zwlad
    zwlad Вчера, 19:50
    +3
    Чего только не придумаешь для улучшения демографии.
    1. Альф
      Альф Вчера, 19:59
      +2
      Цитата: zwlad
      Чего только не придумаешь для улучшения демографии.

      А чему удивляться-то, если только такая картина наблюдается ?

      Как говорится-За что боролись, на то и напоролись.
  15. Герман 4223
    Герман 4223 Вчера, 19:56
    +4
    "Через пол года изменилось отношение к женщинам. "
    Ну это вполне естественно, женщины любят свои порядки наводить,и мозги пилить они мастерицы. Сначало это весело,а через пол года начинает припекать.
    Боюсь побочным эффектом такой практики станет что молодые парни не захотят жениться до конца жизни. Это будет им как прививка .
    П.С. Самый лучший вариант сделать общую душевую и этого будет достаточно для совместной практики сосуществования,счастливы будут все. love
  16. Decimalegio
    Decimalegio Вчера, 20:00
    +1
    Из опубликованных ответов я сделал вывод, что женщин нет. У кого хватит смелости повторить все дома, с мамами, женами, дочками и бабушками, а потом спокойно есть и спать, уверенные, что суп не отравлен и что с тобой что-то не случилось ночью ???? winked
  17. Tarasios
    Tarasios Вчера, 20:06
    +2
    "мужчины в норвежских вооруженных силах, которые живут и работают вместе с женщинами, становятся более позитивно настроенными к равенству и имеют лучшее отношение к противоположному полу, что в итоге сближает военнослужащих"
    Блин, ну вот сразу вспоминается старый анекдот (надеюсь, модер не сагрится ;)):
    Поручика Ржевского спрашивают:
    — Скажите, поручик, как вы сближаетесь с женщинами?
    — Всё просто: я их тр***, а это очень сближает...
  18. markant1970
    markant1970 Вчера, 20:16
    +2
    Читал когда-то израильские исследования, сравнения военнослужащих мужчин и женщин.Оказалось что мужчин лучше использовать в боевых условиях, женщин в условиях,где требуется кропотливость ,внимательность и усидчивость .
    Мужчины превосходят дам по физическим показателям,меньше риск травматизма, времени принятия решений в стрессовой ситуации , лучшая переносимость и восстановление после предельных моральных и физических нагрузок и т.д.
    Если что, я не шовинист и дам люблю искренне hi
  19. Троль
    Троль Вчера, 20:29
    +2
    Цитата: котик-русич
    Цитата: СРЦ П-15
    Интересно: а помывка в бане у них тоже общая? smile

    В Германии и Австрии - общие бани, для мужчин и женщин.
    Такое положение дел для них норма повседневной жизни.
    hi
    немецкая баня
    Надеюсь фото "цензурное"...

    Да есть такое, но не бани а сауны. И второе, давайте будем объективны и не будем зацикливаться на этом. В общественных саунах есть дни когда их посещают только мужчины, есть когда их посещают только женщины и да, есть дни общие. И к наготе с детства они относятся спокойнее чем мы.
    ..
    Знаю русскую семью, старики уже, которые посещают такую сауну порознь, в разные дни и знаю местных немцев, которые по четвергам, ходят в сауну вместе. Нормально все.
    1. BAI
      BAI Вчера, 21:48
      +2
      В общественных саунах есть дни когда их посещают только мужчины, есть когда их посещают только женщины и да, есть дни общие. И к наготе с детства они относятся спокойнее чем мы.

      В царских Сандунах изначально были общие дни. Но для семейных пар (с детьми).
      А в деревнях вообще ни о чем не заморачивались.
  20. Artemion3
    Artemion3 Вчера, 20:36
    +1
    [quote=rocket757][quote
    Когда с кем то в казарме поживаешь, редко начинаешь испытывать нежные чувства к ... да ко всем, кто там был.[/quote]
    В нашей казарме -да, а у них даже тюрьмы не такие как у нас казармы.
  21. Динич
    Динич Вчера, 20:42
    +1
    По-моему, я видел про это фильм... laughing
  22. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:44
    +4
    Для службы в Норвегии приглашаются мужчины
    1. sharp-lad
      sharp-lad Сегодня, 00:10
      +1
      И как теперь с ними воевать?
  23. Садовник91
    Садовник91 Вчера, 20:49
    +2
    Женщин надо чаще менять в казармах, тогда и "положительное" мышление у вояк-мужиков будет постоянным))
  24. Million
    Million Вчера, 21:35
    +2
    Женщине место дома,а не в казарме!
  25. Adimius38
    Adimius38 Вчера, 21:35
    -3
    Их менталитет абсолютно другой и поэтому равнять всех по рязанскому образу мышления не имеет смысла. Тут один товарищ правильно заметил, что в Германии общие бани для мужчин и женщин норма. Для русского шок. С другой стороны дамы в армии это не в диковинку, служат во многих армиях мира к примеру в США леди командуют как боевым эсминцем так и подводной лодкой . В Израиле так же несут службу наравне с мужчинами. В СССР в годы войны к примеру подготавливали женщин истребителей ,но закончилось провалом, женщинам не хватало агрессии и напористости в воздушных боях наравне с мужчинами. Кого отправили для прикрытия тыла те и уцелели .
    1. sharp-lad
      sharp-lad Сегодня, 00:11
      0
      В Израиле так же несут службу наравне с мужчинами.
      Вы уверены?
  26. BAI
    BAI Вчера, 21:47
    +1
    Общие казармы сближают мужчин и женщин»

    А общая кровать еще больше сблизит.
  27. Baron Pardus
    Baron Pardus Вчера, 22:09
    +11
    А вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали статью? Там НИЧЕГО не говориться о повышении боевой эффективности. А только о положительном отношении к "гендерному равенству". А теперь немножечко реалий из Армии США.
    Когда у нас победили сторонники "равноправия" когда все равны, конечно, но "угнетённые нац, секс и другие меньшинства" равнее появились некоторые "неожиданные" последствия.
    а) Когда женщин направляли в небоевые, транспортные части, оказалаось что 130 фунтовая девушка, даже если она сдала физические нормативы может поднять и перетащить гораздо меньший груз чем 180 фунтовый парень которые прошёл те же самые физические нормативы. А размеры и вес ящиков, ясное дело, не поменялся, в зависимости от пола чела таскавшего его. Женщины НЕ справлялись и парни проклинали день когда родились на свет, так как должны были делать свою долю, и помогать девушкам, которые просто не могли поднять ящики и цистерны. Кто бы мог подумать... Ящикам всё равно какого ты пола...

    б) Выяснилось что марш в полной выкладке (48-72 фунта, разница это БОЕВАЯ выкладка или МАРШЕВАЯ), а выкладка ОДИНАКОВАЯ вне зависимости от того ты 180фунтовый парень или 120 фунтовая девушка. выклдка то весит одинаково, и девушки НЕ справляются. Но оценку то выставляют всему подразделелнию, так что снова парни просто были вынуждены брать часть груза женщин, так как охоты чтобы их гоняли на повторные марш броски (ради командного духа) не было. "You win or lose as a unit". Правда ничего кроме неприязни к девушкам это у ребят не вызывало. Кому охота свою нагрузку тащить плюс чужую. Это вам не фильмы, где нагрузка сделана из пенопласта. Расскажу реальный случай. Есть такой значок Medical Expert Badge. Получить его очень нелегко. Так вот, одну девушку ТАЩИЛИ к финишу чтобы она его получила. Почему командиры этому потакают? Ну ведь командир может показать что вот у него в подразделении "равноправие" и "гендерное равенство", хорошо выглядит для личного дела, а раз так то и до повышения. А то что эта девушка хрен с поля боя на себе вытащит 200 фунтового кабана пехотинца достаточно быстро и не дёргая его (чтобы хуже не сделать) это НИКОГО не интересует. Галочка в личном деле офицера есть? есть. И ему хорошо, и девушке хорошо она. А результатом становится то что женщины эту систему отлично прокнакивают и используют. И друг другу помогают её использовать.

    в) Когда девушек начали пускать в боевые подразделения, о ужас, выяснилось что гаубичным снарядам М107 (95 фунтов) тоже пофиг кто их кидает в затвор, парень или девушка, и естественно 130фунтовая девушка будет таскать эти снаряды медленнее, если вообще будет таскать. Но у нас Сенат сказал что равноправие и всем пофиг. Естественно нормативы летят в помойку, в результате фитиля получают все. Сенат сказал что равноправие, а раз не справляетесь то плохо обучаете ВЕСЬ расчёт. Естественно фитиля получают сержанты и офицеры а гоняют enlisted.

    г) Романы, не допускаются но существуют. И соперничество из за девчонок бывает реальное, более того сами девчонки очень хорошо этим пользуются, и почему то, (кто бы мог подумать) нередко продвигаются по службе быстрее чем парни. Они ведь "угнетённые", особенно если они не белые. Ничего хорошего это в армии НЕ создаёт. Более того, любая девушка, даже которая вчера с тобой добровольно перепихнулась где то под лестницей, послезавтра может заявить что ты её изнасиловал, и гремишь на пожизненное. Судье легче тебе впаять срок чем получить репутацию "Покрывателя насильников". Карьера как то важнее. Поэтому с девушками особенно из своих подразделений, умные солдаты, и особенно, офицеры НЕ связываются. Даже если отмажшся от срока за "домогательство" или "изнасилование" в твоём деле это БУДЕТ.

    д) Обнаружилось что большая част девушек рекрутов, даже за время пребывания в Basic Training, сдать стандарты физ подготовки банально не могут. Даже на минимальный проходной бал. Какой результат? Требования понизили ДЛЯ ВСЕХ.

    Более того процессы которые идут в армии США отслужившия и видящие всё это иначе как без мата не называют. Например рекрут может в любое время сержанту и сказать что мол "Я под стрессом, чуствую себя не в безупастности (not safe), и мне нужна пауза, я под стрессом" И сержант НИЧЕГО не может сделать. От косяков это не спасает, но немного халявы даёт. Простите, но если ты не можешь выдержать когда сержант НЕ ПРИКАСАЯСЬ ПАЛЬЦЕМ к тебе и не матеря тебя, на тебя орёт, что ты будешь делать когда попадёшь под обстрел? И вся эта политкорректность, разнокультурность, толерастность становиться в армии всё больше и больше и больше. А вот за "расистскую символику" сейчас можно и из армии вылететь. Причём под расистскую символику попадает дофига вещей. Например татуировка рун. Татушка руны "Тир" это конечно понижает боеспособность армии США... Намного больше чем женщины которые ни разгрузить грузовик, ни заряжать пушки, ни даже установить гаубицу на позицию во временные нормантивы уложиться не могут.
    Пока США воюет против бармалеев со ржавыми калашами и чуть что вызывает арт и авиа поддержку, это канает. А вот против что то серьёзного, не очень. Кстати на психике женщин всё это тоже сказывается. Вспомним что в тюряге Абу Грейб больше всего над пленными мужчинами издевалась женщина.

    Разумеется всё что я описал это не 100% женщин военнослужащих. Знал девушек которые отлично стреляли, великолепно чинили электронику, были асами водилами, великолепными врачами и медсёстрами. У нас была врач офтальмолог, ребятам зрение спасала. Дай ей Боги здоровья и счастья. Даже девушку техника вертолётчика знал лично, и работу она делала такую что ничего кроме респект и уважуха сказать было нельзя. Но такие девушки - солдаты исключение. Процентов 20-25% от общего числа. А остальные, особенно в танковых войсках, пехоте, артиллерии, это ОБУЗА. Возьмите два экипажа, в одном 4 среднестатестических мужка отслуживших 2 года, а в другом 3 мужика и одна женщина, и посмотрите кто быстрее поменяет гусеницу на Абрамсе. Даже если она отлично стреляет (большинство девушек с этим проблем НЕ имело), но таскать груз ей труднее чем тебе, рефлексы у неё медленнее, во время месячных, проблем ещё больше, систему "гендерного равенства и возможностей" они используют на всю катушку, и парни за них реально деруться и друг другу гадости нередко делают. (естественно всё втихую). Да заяву она на тебя может накатать запросто. Случается без причины нечасто, но СЛУЧАЕТСЯ, а оно надо? Поэтому солдаты кто поумнее от этих девушек держаться подальше. Вплоть до того что среди медиков было негласное правило, раненную девушку солдата перевязывать и оказывать помощь ТОЛЬКО при свидетелях, а то она скажет что ты её лапал и хватал за всякое, и отмазывайся потом. Ей это может реально приглючиться, а может просто по злобе и потому что МОЖЕТ и поймать её на этом крайне трудно. Каждому хочется прослыть "борцом за гендерное равенство" и против "сексуальных домогательств" ведь на этом хорошо сделать карьеру.

    Своим детям я скажу НЕ ИДТИ в ВС США смотря на то во что они, превращаются. И если 8 лет назад Армия была последним прибежищем нормальных людей от победившего либерастизма и политкорректности то этот бастион пал. Если женщина не может что то сделать то норматив понижают ДЛЯ ВСЕХ. А если кто то говорит что мол "девушка медленне разгружает грузовик" или там "медленнее таскает ящики з БК" то ты "мужской шовинист", раз у нас все равны то все равны, и если ты говоришь что она не может что то сделать то ты это делаешь из за шовинизма. (конечно это упрощение, но сказано для примера). Не дай бог тебе открыто сказать что женщины не могут что то делать из за того что они слабее и рефлексы у них, как правило, медленне. Всё, можешь вешаться.

    Ситуация такая же как в образовании когда ввели Common Core и No Child Left Behind, что вылилось в то что не двоечников поддтягивали до уровня хорошистов и отличников, а нормативы опустили так чтобы было их трудно завалить. И маразм продолжается. Математика - расистская наука (негры в ней слабы, как правило, а раз все равны то наука сама расистская), ноты, - расизм, ведь они не принимают во внимание самобытность африканской музыки, да и сам концепт меритократии (каждому то заслугам) это расизм, ведь не все могут одинаково, а раз так то это угнетение и дискриминация и расизм.

    Все эти процессы запустились ещё при Обаме, Трамп их заторомозил но от него избавились, и все эти процессы сейчас пошли в армии. К чему это приведёт? Ни к чему хорошему, те же самые процессы в образовании совершенно развалили американские гос школы.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 00:31
      +1
      Цитата: Baron Pardus
      результатом становится то что женщины эту систему отлично прокнакивают и используют. .

      Женщины везде и всегда любую систему "отлично прокнакивают и используют..." !
      Цитата: Baron Pardus
      если 8 лет назад Армия была последним прибежищем нормальных людей от победившего либерастизма и политкорректности то этот бастион пал.

      Это верно ! Ещё какое-то время назад, некий американский генерал ,протестуя против геев в армии,заявлял: "Я не хочу,чтобы в бою солдат всё время оглядывался назад,опасаясь за свой "тыл" !" Увы! Протесты-в прошлом !
      Цитата: Baron Pardus
      А если кто то говорит что мол "девушка медленне разгружает грузовик" или там "медленнее таскает ящики з БК" то ты "мужской шовинист", раз у нас все равны то все равны, и если ты говоришь что она не может что то сделать то ты это делаешь из за шовинизма.

      И это верно! США (да и "еуропа"...)-страна давно победившего "равноправия" ! Но феминистские организации вовсю "живут и процветают" ! Теперь они "борются" не за равноправие ,а за Одинаковость ! Природой сделано так, что женщина не может быть одинаковой с мужчинами ! Ведь тогда бы не было "полов" ! Мужчины и женщины различаются множеством "факторов", и не только "вторичными половыми признаками" !Эксперт-криминалист
      по капельке слюны, по волоску сможет определить ,мужчина это или женщина...по ДНК ! рН кожи мужчины и женщины отличаются так,что для них производят и разрабатывают различные парфюмы,косметические,гигиенические средства... Функционирование мозга у женщин и мужчин происходит по разному ...: за логику и эмоции у М. и Ж. (можно я буду использовать: "мэ" и "жэ" ?...) "отвечают" разные полушария ! Отсюда , у М. и Ж. различные скорость и степень логических и эмоциональных характеристик ! Но феминисткам -пофигу ! Самое идиотское,что их поддерживают (!)..."обчество",правящие структуры !
      1. Baron Pardus
        Baron Pardus Сегодня, 01:14
        +2
        Да господи, посмотрите даже не на таскание ящиков а на банальный теннис. Вы наверняка знаете этих обколотых стероидами звереподобных сестёр Виллиамс? Так вот их в блин раскатал ОБЕИХ одну за друой, мужик теннисист который даже в 200 лучших теннисистов не входил. Более тоо, он даже не сильно старался.
        Ещё один вариант, самая лучшая кикбоксерша в мире вызвала на поединок кикбоксера середнячка. Он её в блин раскатал, такой "битвы в одни ворота" мир кикбоксинга не видел никогда. При чём эта женщина была в лучшей форме чем её противник, он её всё равно раскатал. Посмотрите на результаты Олимпийских игр по пулевой стрельбе. Казалось бы, тут всё должно быть равным, благо сила не нужна, глазомер, координация и контроль над дыханием и плавный спуск. Ну и что? Мировой рекорд по очкам мужчины почти в ДВА с половиной раза выше чем женщины.
        Но попробуйте это сказать в США. Такой вой и бурление известной субстанции поднимиться, какими только "истами" тебя называть не будут. И "нацист" и "сексист" и "расист", и "фоШШист". Я когда сюда ехал, на такую шизофрению не подписывался. Когда шёл в армию не для того чтобы защищать этот массовый психоз, даже за деньги. Уже начинают всерьёз посматривать куда бы смыться, но нормальных стран в мире осталось раз два и обчёлся: Китай, Польша, Венгрия и Румыния. Остальные - страны победившей либерастии. Был бы блондином - поехал бы в польшу, а у меня моё полусемитское происхождение на морде написано. А в Китай не хочу - язык сложный:-) И куда бедному мишлингу податься? А с другой стороны, многие белые осбенно мужчины уподобляются Маугли "Вы меня столько раз называли фашистом, что я им стал".

        А вся идея "феминизма" знаете откуда? А вот я вам расскажу. В конце 19го века когда рабочие боролись за свои права в кап странах, до какого то мерзавца дошло что если станет больше рабочих, то конкуренция повыситься и им можно будет платить меньше. И, потихоничку эту идею начали продвигать. Если будете в США посмотрите на дома постройки 50-70х годов. Там ОДИН гараж. Почему? А потому что зарплаты ОДНОГО мужчины хватало. Но во время второй борьбы за "права женщин и негров", в 60е (т.н. Civil rights movement), результаты были таковы что на рынок рабочей силы попали и чёрные, и женщины, работодатели смогли сразу понизить зарплаты. Не хочешь работать на моих условиях, так на твоё место я либо чёрного либо женщину возьму, за меньше.И РЕАЛЬНЫЕ зарплаты упали так что в США чтобы жить на том же уровне как жила средняя семья в начале 70х, нужно чтобы ОБА члена семьи работали. Как писал Ленин и Сталин - излишек рабочей силы, безработица, ВЫГОДНА капиталистам, позволяет платить рабочим меньше, а заставлять работать их в более тяжёлых условиях и под большей нагрузкой, под угрозой увольнения.
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 02:11
          0
          Цитата: Baron Pardus
          излишек рабочей силы, безработица, ВЫГОДНА капиталистам, позволяет платить рабочим меньше, а заставлять работать их в более тяжёлых условиях и под большей нагрузкой, под угрозой увольнения.

          Именно это и происходит в России ! О многом вы правильно рассуждаете! А насчёт "лучших стран",то тут дело вкуса и менталитета... Как в каждой стране, так и в каждом человеке есть свои "нюансы" !Одна и та же страна для разных людей может оказаться и "абгемахтом",и большим разочарованием ! Да и со временем "вкусы" меняются !
  28. certero
    certero Вчера, 22:32
    +1
    Цитата: Татьяна
    что там ночью твориться и какой там греховный скрип кроватей в комнатах стои

    если у солдат хватает сил на ночной скрип кровати значит солдат недостаточно зае.ся устал во время дневных занятий
  29. senima56
    senima56 Вчера, 22:39
    +1
    «Общие казармы сближают мужчин и женщин», а общая кровать сближает ещё больше! good
  30. Бшкаус
    Бшкаус Вчера, 22:56
    +1
    Супер! просто через полгода нужно проводить ротацию по заселению т.к. этот срок для разделения казармы и постели самое оно, больше и не надо: В противном случае начинает приедаться и мы получаем типичную бытовуху
  31. Maikl59
    Maikl59 Сегодня, 00:46
    +1
    Какие миленькие нежненькие норвежскенькие разнополые солдатики на фото, эти будут брутально воевать...!?!?
  32. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 01:05
    +1
    Во время защиты Родины, желание женщин с оружием в руках воевать - похвально. Но, не смотря на возможные обвинения в мужском шовинизме считаю, что женщине не место в подразделениях боевых частей, в должностях, на которых не каждый мужчина выдержит.
    В полевых условиях, в течение нескольких месяцев, не уверен что наличие женщин среди сослуживцев повысит боевой дух, скорее наоборот может привести к любовным интригам и конфликтам...
    Не каждая женщина выдержит "неудобства полевой жизни".
  33. Keer
    Keer Сегодня, 04:16
    0
    "На позицию - девушка,
    А с позиции - мать,
    На позицию - целочка,
    А с позиции - б... "
    Не мое, если, что.