«Общие казармы сближают мужчин и женщин»: итоги эксперимента в норвежской армии

В Европе продолжаются эксперименты в гендерной сфере. На этот раз инициативу проявили норвежские военные, поселившие в одних комнатах армейской казармы мужчин и женщин. Слабый пол стал с 2015 года призываться на службу аналогично практике, принятой в Израиле, КНДР и Малайзии.Согласно выводам исследования, мужчины в норвежских вооруженных силах, которые живут и работают вместе с женщинами, становятся более позитивно настроенными к равенству и имеют лучшее отношение к противоположному полу, что в итоге сближает военнослужащих.Как сообщает норвежское издание NRK, в научном опыте участвовало 500 новобранцев из бригады «Норд», единственного крупного боевого формирования норвежской армии. Как заявлено, при эксперименте с общими казармами мужчины «подвергались влиянию» женщин, разделяя с ними одну комнату в течение восьми недель и тесно работая вместе. Произошло сближение, «не нарушающее норм быта военнослужащих мужчин и женщин».Результат показал заметную разницу между теми, кто проживал с женщинами, и теми, кто нёс службу в группах из одних мужчин: первые в целом лучше относились к гендерному равенству и стали более позитивно воспринимать смешанные по половому признаку армейские группы, не снижая боевой эффективности. Тем самым, как полагают исследователи, опровергнут миф о тлетворном влиянии женского пола на боевой дух солдат.Однако организаторы эксперимента озабочены тем, что положительный эффект оказался временным. Через полгода выяснилось, что солдаты-мужчины, которые изменили своё отношение к женщинам, вернулись к прежним образцам мышления. В поисках ответа предлагается продолжить исследовательскую работу.Ранее аналогичный эксперимент проводился в ряде стран, включая Финляндию.