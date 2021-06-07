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НАТО не имеет плана вступления Украины в альянс, но держит двери открытыми

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Североатлантический альянс призывает Украину не менять выбранного курса и проводить реформы не ради вступления в ту или иную организацию, а исключительно ради блага собственного народа. И хотя на данный момент Брюссель не готов предоставить Киеву План действий по членству (ПДЧ) в НАТО, расстраиваться не стоит.


Как сообщает корреспондент информационного агентства УНИАН, такое обращение к Украине сделал в режиме онлайн заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время проходящей в Киеве международной конференции «Демократия в действии».

Мы организация 30 стран, которая принимает решения путем консенсуса. Для того, чтобы принять решение, необходимо прийти к консенсусу, а в этом вопросе консенсуса пока нет.

- заявил он, поясняя непредоставление Украине ПДЧ.

Джоанэ призвал Киев не отчаиваться, а брать пример с Румынии, путь которой в НАТО был крайне трудным и тернистым. А теперь он, румын, занимает такой высокий пост в этой организации.


При этом Джоанэ подтвердил, что политика открытых дверей Альянса остается актуальной, поэтому Украине не стоит терять надежды на то, что когда-нибудь она станет членом НАТО.

Саммит Североатлантического альянса намечен в этом году на 14 июня. На него представители Киева не приглашены, так как в мероприятии будут участвовать только страны – члены НАТО.
Использованы фотографии:
NATO
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49 комментариев
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  1. ВАМ
    ВАМ Вчера, 18:11
    0
    Благо Украины=благу "Всемирного обкома" за сим и "алелуя"
    1. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 18:20
      +2
      Это как в анекдоте:"Загоняй меня в долги, загоняй меня в долги...!" laughing
      1. ВАМ
        ВАМ Вчера, 18:22
        +1
        А кто то еще чего то ждет.
        1. НИКНН
          НИКНН Вчера, 18:28
          +3
          но держит двери открытыми
          Двери то открыты, да видать охрану поставили с Цербером на входе, иначе бы украина просочилась по любому. Хотя крайне время показывает, что и в ытом они только кричать и угрожать умеют, а в реальности даже и это плохо получается.
          1. LIONnvrsk
            LIONnvrsk Вчера, 18:36
            +4
            Цитата: НИКНН
            но держит двери открытыми
            Двери то открыты, да видать охрану поставили с Цербером на входе, иначе бы украина просочилась по любому.

            Ищу я выход из ворот,-
            Но нет его,
            есть только вход, и то - не тот. yes
          2. paul3390
            paul3390 Вчера, 20:33
            +1
            Не. Двери держат открытыми чтобы удобнее было потомков шумеров с лестницы на пинках спускать..
          3. dauria
            dauria Вчера, 21:22
            +1
            да видать охрану поставили с Цербером на входе,


            Нет, тут что-то не так...Взяли бы давно , там в НАТе и похлеще "страны" есть . И уж больно положение географическое изумительное. И переворот 14-го затевали , и деньги вваливали не просто так А не берут... Значит, боятся чего-то. Или ждут более подходящий момент.
      2. Злой543
        Злой543 Вчера, 18:56
        +1
        Скакунам бы так в открытую не говорили, кондратий хватит
      3. xorek
        xorek Вчера, 20:23
        +1
        Цитата: Зяблицев
        Это как в анекдоте:"Загоняй меня в долги, загоняй меня в долги...!" laughing

        Ну типо того ..))))
        Но так хочется им ,еще с 2014 года..Прям рвутся и не знают куды примкнуть. laughing

        Сейчас уже флаг 95 квартала добавят и т.д.
        А по сути все ,как всегда в политике и экономике.. hi

        Беня там рулит однозначно ..
        1. Егоза
          Егоза Вчера, 20:33
          0
          Североатлантический альянс призывает Украину не менять выбранного курса и проводить реформы не ради вступления в ту или иную организацию, а исключительно ради блага собственного народа.

          "Для народа? Что за слово?! Я не слыхивал такого!" Классика-с
    2. Анахорет
      Анахорет Вчера, 19:29
      +5
      Двери НАТО для украины всегда открыты) бегите с разбега)))
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 20:22
        +1
        И желательно- головой! Спивая " ще не вмерла украина")
    3. RealPilot
      RealPilot Вчера, 21:30
      0
      не ради вступления в ту или иную организацию, а исключительно ради блага собственного народа

      Вот! Золотые слова...
      И послать это НАТО туда, где ему и место tongue
  2. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 18:12
    +2
    В переводе на русский - это значит: "Приходите в гости, когда нас не будет дома))))
    1. Tusv
      Tusv Вчера, 18:37
      +2
      В переводе на русский: "Приходите завтра, а вы все время сегодня приходите"
      1. Aleksandre
        Aleksandre Вчера, 19:27
        +1
        То, что морковка подвешена перед самой мордой ишака, еще не говорит о том, что она ишаком может быть съедена.
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 18:19
    +7
    В таком случае, России нужно официально поставить нато перед выбором -либо ук-роина никогда не будет принята в ряды альянса, либо же Россия сочтет такой шаг как угрозу существованию России, как государству, и предпримет силовую операцию по возврату территории временно входящих в состав ук-роины назад, в состав России!
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 18:22
      0
      Ну это тоже самое если Венесуелу принять в состав России.
      1. ВАМ
        ВАМ Вчера, 18:31
        +1
        А вот над этим можно и "задуматься". То то у кого то "засвербит".
  4. Сонмастер
    Сонмастер Вчера, 18:24
    +2
    Прочёл заголовок и как-то вспомнилось:
    "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён."
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 19:27
      0
      Вот если Россию и Китай примут в НАТО тогда будет добро пожаловать.
  5. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 18:26
    +10
    И что он там с усмешкой рассказывает? Мол,посмотрите на это опудало, которое захотело в НАТО и ЕС!
    1. Cowbra
      Cowbra Вчера, 18:38
      +4
      Слушайте, почему коль чиновник с окраины - так видон такой, будто у бомжа? То Саакашвили с брюками задом наперед, то Климкин в штанах на вырост, то вот это... В костюмчике соседа-алкаша, который на пузе не сходится, а брючки до коленок еле достают.
      Ах да, еще был Янелох Первый в детском бронежилетике
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 19:09
        +5
        Цитата: Cowbra
        Слушайте, почему коль чиновник с окраины - так видон такой, будто у бомжа?

        Лепень с чужого плеча, на пузе не сходится, штаны из комиссионки, коротки и неглажены, галстук тоже не в тон с лепенем, скорее из реквизита, башмаки стоптанные ( наверное сосед одолжил). Как по формуле - "Берём всё подержанное, носим всё поношенное." На фото даже валах выглядит состоявшимся мужиком.
      2. Егоза
        Егоза Вчера, 20:36
        +2
        Цитата: Cowbra
        почему коль чиновник с окраины - так видон такой, будто у бомжа? Т

        Честно говоря, самые лучшие портные у нас - евреи! А они все в политику ушли. Шить костюмчик таки некому.
      3. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Вчера, 21:51
        0
        Цитата: Cowbra
        Слушайте, почему коль чиновник с окраины - так видон такой, будто у бомжа?

        Цитата: tihonmarine
        Лепень с чужого плеча, на пузе не сходится,

        Вспомнилось вот: "...и вот уже в духах утюжат лепень, который был покойному пошит..." (А. Новиков)
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 19:02
      +2
      Цитата: Владимир61
      И что он там с усмешкой рассказывает? Мол,посмотрите на это опудало, которое захотело в НАТО и ЕС!

      Даже валахи издеваются над украинскими рагулями ( хотя я не пойму кто этот бородатый ).
  6. cniza
    cniza Вчера, 18:28
    +1
    Североатлантический альянс призывает Украину не менять выбранного курса и проводить реформы не ради вступления в ту или иную организацию, а исключительно ради блага собственного народа.


    Мудрый совет , а членство в НАТО это морковка , которую не возможно укусить...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 19:01
      +1
      Цитата: cniza
      это морковка , которую не возможно укусить...

      про грушу знаю, а вот про морковку первый раз слышу
      1. cniza
        cniza Вчера, 19:03
        +1
        Ну которая у ишака перед носом весит , привязанная за палку ... lol
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 19:06
          +1
          вы сейчас НАТУ морковкой назвали или Зе ишаком?
          1. Александр 3
            Александр 3 Вчера, 19:29
            0
            Зачем морковку оскорблять?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 19:04
      +1
      Цитата: cniza
      Мудрый совет , а членство в НАТО это морковка , которую не возможно укусить...

      Даже сыр в мышеловке можно укусить, а морковку на верёвке не возможно.
      1. cniza
        cniza Вчера, 19:05
        0
        Цитата: tihonmarine

        Даже сыр в мышеловке можно укусить,


        Правда это чревато другими проблемами. yes
  7. CYM
    CYM Вчера, 18:29
    +5
    "Все в сад!
    – Вы там будете петь?
    – Нет, вы там будете слушать." (С) lol
  8. Комментарий был удален.
  9. Комментарий был удален.
  10. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:45
    +3
    НАТО не имеет плана вступления Украины в альянс, но держит двери открытыми
    . Ну да, ну да, какой то проходной двор .... как зашёл, а оказалось, что насквозь прошел.
    1. cniza
      cniza Вчера, 18:47
      +1
      Угу , сквозняк называется... lol
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 18:51
        +1
        Ну да, сквозняк с пролётом!
        1. cniza
          cniza Вчера, 19:02
          +1
          Это для них своеобразная морковка , которую им не дадут попробовать никогда...
  11. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 18:54
    +2
    А теперь он, румын, занимает такой высокий пост в этой организации.

    Вот это Джоанэ и отмочил ! Тепенрь весь украинский эстеблишмент во главе с ВАЗелином начнут грызню между собой, кто здесь самый преданный холоп, по вступлению в НАТО, а вдруг и кого то заметят как этого валаха, вылизавшего сотни натовских сапог, и поставят, может быть " 31 -й женой". Посмотрите на фото сверху, какое подобострастие на лице бородатого и кривоногого коротышки.
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 18:57
    +1
    это зрада или перемога, я все время в этих двух терминах путаюсь
  13. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Вчера, 18:58
    +1
    "НАТО не имеет плана вступления Украины в альянс, но держит двери открытыми".Только упоротые не понимают, что их держат для подхвата на коротком поводке.
  14. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 19:06
    +1

    таких не берут в ...
  15. Voletsky
    Voletsky Вчера, 19:40
    0
    осёл и морковка
  16. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 19:56
    +1
    Ф
    Цитата: НИКНН
    Двери то открыты, да видать охрану поставили
    Фэйс-контроль прошли? В том то и дело, что рылом даже в гейропе не прошли...
  17. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 19:56
    0
    Ослик все бегает за морковкой из папье-маше.
  18. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 20:20
    0
    Надеюсь, х.о.х.л.ы. наконец поймут, что они всего лишь- дешёвая рабсила.
  19. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 20:23
    +1
    Это просто классика , когда подвешивают косточку на верёвку , а глупенькая собачка бегает пытаясь её достать .
    Так и перед Украиной висит замануха , а на самом деле в НАТО ни какая Украина с её проблемами не нужна .
  20. Keer
    Keer Сегодня, 04:20
    0
    У открытой двери караул поставить, чтоб не сперли чего.