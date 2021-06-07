НАТО не имеет плана вступления Украины в альянс, но держит двери открытыми

Мы организация 30 стран, которая принимает решения путем консенсуса. Для того, чтобы принять решение, необходимо прийти к консенсусу, а в этом вопросе консенсуса пока нет.

Североатлантический альянс призывает Украину не менять выбранного курса и проводить реформы не ради вступления в ту или иную организацию, а исключительно ради блага собственного народа. И хотя на данный момент Брюссель не готов предоставить Киеву План действий по членству (ПДЧ) в НАТО, расстраиваться не стоит.Как сообщает корреспондент информационного агентства УНИАН, такое обращение к Украине сделал в режиме онлайн заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время проходящей в Киеве международной конференции «Демократия в действии».- заявил он, поясняя непредоставление Украине ПДЧ.Джоанэ призвал Киев не отчаиваться, а брать пример с Румынии, путь которой в НАТО был крайне трудным и тернистым. А теперь он, румын, занимает такой высокий пост в этой организации.При этом Джоанэ подтвердил, что политика открытых дверей Альянса остается актуальной, поэтому Украине не стоит терять надежды на то, что когда-нибудь она станет членом НАТО.Саммит Североатлантического альянса намечен в этом году на 14 июня. На него представители Киева не приглашены, так как в мероприятии будут участвовать только страны – члены НАТО.